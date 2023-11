16 novembre 2023 Pierre Perrin-Monlouis

Aave Companies, un leader dans la finance décentralisée (DeFi), se transforme et prend le nom d’Avara. Ce changement marque une étape importante, ouvrant la voie à de nouveaux horizons dans le vaste écosystème Web3.0. Ce nouveau nom symbolise l’engagement d’Avara à être inclusif et à étendre son influence au-delà des limites traditionnelles.

Le Début d’Avara (Aave) dans le Web3

“Avara” tire son origine du finnois et signifie “vaste” et “ouvert”. Stani Kulechov, le fondateur et PDG d’Avara, explique que ces significations reflètent les objectifs et les ambitions de l’entreprise. Avara s’engage à enrichir le monde du Web3.0 avec des innovations accessibles à tous.

Avara veut aller au-delà de la DeFi. La société gère plusieurs produits dont le protocole de liquidité Aave, la Stablecoin GHO, le protocole Lens et l’application Sonar. Aave Labs continuera de gérer le protocole de liquidité, mais Avara se concentrera sur de nouvelles avancées technologiques dans le domaine de la DeFi et le développement d’outils pour les développeurs.

Avara a récemment acquis Los Feliz Engineering, une startup de Los Angeles spécialisée dans le Web3.0. Cette acquisition inclut le portefeuille crypto Ethereum Family et la bibliothèque ConnectKit. Benji Taylor, fondateur de Family, rejoint Avara en tant que vice-président senior du produit et du design. Cette fusion vise à renforcer le protocole Lens d’Avara grâce à l’expertise de Los Feliz Engineering.

La Stratégie et les Perspectives d’Avara

L’annonce du changement de nom et de l’acquisition a eu un impact sur AAVE, le jeton natif de l’écosystème, qui a perdu 3.92% de sa valeur. Ce recul montre que le marché reste prudent face à ces nouveautés.

Malgré cela, Avara reste confiante en l’avenir. L’entreprise prévoit de rendre le Web3 plus simple et attractif pour le grand public. Le passage à Avara n’est pas qu’un changement de nom, mais le début d’une nouvelle ère où la technologie blockchain devient accessible et ludique.