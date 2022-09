Union Européenne : Lutter contre la contrefaçon par les NFTs en 2023

L’Union européenne entend alors utiliser la blockchain et les NFT au service de la lutte contre la contrefaçon des biens matériels. Fruit de nombreuses réunions et d’hackathons organisés par l’Office, le projet constitue une réponse technologique à ce fléau. D’ici 2023, les titulaires de propriétés intellectuelles devraient pouvoir bénéficier d’une meilleure traçabilité de leurs produits.

Pour lutter contre la contrefaçon, l’Union européenne a opté pour l’utilisation d’une architecture blockchain et de l’utilisation de jetons non fongibles (NFT). Le projet propose aux titulaires de propriété intellectuelle de créer des jumeaux numériques (twin NFT) de leurs produits dès leur sortie de la chaîne de production. Ces titulaires ne sont autres que les marques agréées et reconnues par l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle. Elles devront préalablement être inclues en tant que signataires approuvés pour pouvoir créer les produits sur la blockchain de suivi.

The EU system will use digital twin tokens (twin #NFTs) to prove that a group of produced goods are authentic, and will use #blockchain to track the path from production lines to the retailer. https://t.co/rsTTt3d8dc

