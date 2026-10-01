آندرے سائٹرون (1878-1935) فرانسیسی صنعت کے عظیم ناموں میں سے ایک ہے۔ École Polytechnique سے فارغ التحصیل، اس نے آٹوموبائل ایجاد نہیں کی تھی، لیکن وہ یورپ میں اس کی بڑے پیمانے پر پیداوار کرنے، اسے بڑے پیمانے پر مارکیٹ کی مصنوعات کے طور پر فروخت کرنے اور اسے مارکیٹنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے والے پہلے افراد میں سے ایک تھا۔ اس کی زندگی معاشیات میں بھی ایک سبق ہے: ایک شاندار صنعتی کامیابی، بڑھتے ہوئے قرضوں کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی، جس کا خاتمہ دیوالیہ پن میں ہوا اور کمپنی کا میکلین نے قبضہ کر لیا۔ 2026 میں، اس کا نام پینتھیون میں مداخلت کی مہم کے ساتھ خبروں میں دوبارہ سامنے آیا۔
ابتدائی زندگی: ٹیکنالوجی کے شوق کے ساتھ تارکین وطن کا بیٹا
André Citroën 5 فروری 1878 کو پیرس میں 44 rue Laffitte میں 9th arrondissement میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ڈچ یہودی ہیروں کے تاجر لیوی سیٹروئن کا پانچواں اور آخری بچہ تھا جو 1873 میں پیرس میں آباد ہوا تھا، اور امالیا کلین مین، اصل میں وارسا سے تھا۔ خاندانی نام ایک آباؤ اجداد سے آیا ہے جو نیدرلینڈ میں لیموں کا سوداگر تھا ("سائٹروئن" کا مطلب ڈچ میں لیموں ہے)؛ یہ آندرے ہی تھے جنہوں نے "ای" پر ڈائیریسیس کو اپنایا۔
اس کا بچپن المیے سے گزرا: 1884 میں، اس کے والد نے جنوبی افریقہ میں ہیرے کی کان میں تباہ کن سرمایہ کاری کے بعد خودکشی کر لی۔ Lycée Condorcet کا ایک ذہین طالب علم، جولس ورن اور ایفل ٹاور کی تعمیر سے متوجہ ہوا، آندرے نےپولی ٹیکنیک 1898.
ہیرنگ بون گیئرز: لوگو کی پیدائش
1900 میں، پولینڈ کے سفر کے دوران، اس نے وی گروو گیئرز کی تیاری کا عمل دریافت کیا۔ یہ گیئرز، زیادہ پرسکون اور زیادہ طاقت کی ترسیل کے قابل، مشینی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ André Citroën نے لائسنس خریدا اور اسٹیل کا استعمال کرتے ہوئے صنعتی پیداوار کا عمل تیار کیا۔ 1901 میں، اس نے اور ہائی اسکول کے دو دوستوں نے پیرس کے فاوبرگ سینٹ ڈینس ضلع میں ایک گیئر مینوفیکچرنگ کمپنی کی بنیاد رکھی۔
یہ ڈبل شیوران بعد میں کار برانڈ کا نشان بن جائے گا: عالمی صنعت میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لوگو میں سے ایک مکینیکل حصے سے نکلا ہے۔
مورس، امریکہ، اور بڑے پیمانے پر پیداوار کی دریافت
1906 کے بعد سے، انہیں کار بنانے والے کی مدد کے لیے بلایا گیا۔ مورسجو اس وقت مشکل میں تھا۔ اس نے اس کے انتظام اور مصنوعات کی رینج کو دوبارہ منظم کیا: پیداوار 1908 میں 300 کاروں سے بڑھ کر 1913 میں 800 ہوگئی۔ 1912 میں، ریاستہائے متحدہ کے دورے نے اس پر گہرا اثر ڈالا: اس نے فورڈ فیکٹری کا دورہ کیا اور اسمبلی لائن کی پیداوار دریافت کی۔ اس کی خواہش "یورپی ہنری فورڈ" بننے کی تھی۔
1915-1918: کوئ ڈی جیول پر شیل فیکٹری
1914 میں آرٹلری آفیسر کے طور پر متحرک ہوئے، انہوں نے گولہ بارود کی کمی کا مشاہدہ کیا۔ جنوری 1915 میں، اس نے وزارت جنگ کو چند مہینوں کے اندر ایک ایسی فیکٹری کی تعمیر کی تجویز پیش کی جو غیر معمولی شرح سے 75 ملی میٹر کے گولے تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کی بنیاد پر جیول گودیپیرس میں اس نے ایک انتہائی جدید فیکٹری بنائی جس میں 13,000 خواتین کام کرتی تھیں۔ اس نے کل تقریباً 23 ملین گولے بنائے۔ یہ فیکٹری اپنی سماجی خدمات کے لیے بھی مشہور ہے، جو اس وقت نایاب تھیں: ایک کینٹین، ایک انفرمری، اور ایک نرسری۔
1919: ٹائپ اے اور پہلی بڑے پیمانے پر تیار ہونے والی یورپی کار
جنگ بندی کے فوراً بعد، فیکٹری اپنے فوجی احکامات سے محروم ہو گئی۔ André Citroën نے اس کا اندازہ لگایا: اس نے چند مہینوں میں اس سائٹ کو کار فیکٹری میں تبدیل کر دیا۔ جنوری 1919 میں، اس نے پریس کے سامنے ایک کار کا اعلان کیا جس کی قیمت 7,250 فرانک تھی، جو مارکیٹ میں سب سے سستی قیمت سے تقریباً نصف ہے۔ مہم نے دو ہفتوں میں 16,000 سے زیادہ پوچھ گچھ کیں۔
La Citroën قسم ACitroën 2CV، جسے انجینئر جولس سالومن نے ڈیزائن کیا تھا، اسی سال جاری کیا گیا تھا۔ اسے بڑی سیریز میں تیار کی جانے والی پہلی یورپی کار کے طور پر پیش کیا گیا، جس کا ہدف روزانہ 30 کاریں ہیں۔ 1929 میں، Citroën نے 102,891 آٹوموبائل تیار کیے، جو کہ فرانسیسی پیداوار کا تقریباً ایک تہائی ہے، اور Javel، Suresnes، Clichy، Saint-Ouen، اور Grenelle میں اس کی فیکٹریوں میں تقریباً 32,000 کارکنوں کو ملازم رکھا۔
اپنے وقت سے پہلے ایک مارکیٹنگ باصلاحیت
André Citroën دوسروں سے پہلے سمجھ گئے کہ اشتہارات فروخت ہوتے ہیں:
- 4 اکتوبر 1922 کو ایک ہوائی جہاز نے موٹر شو کے دوران آرک ڈی ٹریومف کے اوپر دھوئیں کے حروف میں "Citroën" لکھا تھا۔
- 1925 سے 1933 تک، ایک بہت بڑا روشن نشان بنا ہوا ہے۔ ایفل کا دورہ ایک بڑا اشتہاری بل بورڈ؛
- Kégresse ہاف ٹریک مہمات نے رائے عامہ پر ایک مضبوط اثر ڈالا: صحارا کو عبور کرنا (1922-1923)، بلیک کروز افریقہ میں (1924) پیلا کروز ایشیا میں (1931)؛
- یہ بعد از فروخت میں بھی جدت لاتا ہے: ڈرائیور کا دستی، ڈیلر نیٹ ورک، اصل اسپیئر پارٹس کی ضمانت۔
ٹریکشن ایونٹ اور 1934 کا دیوالیہ پن
1933 میں، لوئس رینالٹ کے مقابلے میں مسابقتی رہنے کے لیے، آندرے سیٹروئن نے صرف چند مہینوں میں جیول فیکٹری کو دوبارہ تعمیر کرایا، اور اسے یورپ کے جدید ترین اداروں میں سے ایک بنا دیا۔ اس نے انجینئر آندرے لیفیبرے کی خدمات حاصل کیں، جس نے ایک سال میں... فرنٹ وہیل ڈرائیو۔، 24 مارچ 1934 کو پیش کی گئی۔ کار انقلابی ہے، لیکن کمپنی مالی طور پر تھک چکی ہے: مئی 1934 میں شائع ہونے والی بینک آف فرانس کی ایک رپورٹ میں 200 ملین فرانک کے نقصان کی اطلاع ہے۔
بینک اس کی حمایت جاری رکھنے سے انکار کرتے ہیں، اور حکومت مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ 21 décembre 1934Citroën کمپنی کو عدالتی لیکویڈیشن میں رکھا گیا ہے۔ اہم قرض دہندہ، میکلیناس نے کمپنی سنبھال لی۔ جنوری 1935 میں، آندرے سیٹروئن نے اپنے حصص فروخت کر دیے۔ پیئر میکلین نے جولائی میں ان کی جگہ صدر کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ بیمار، آندرے سیٹروئن کا انتقال 3 جولائی 1935 کو پیرس میں، 57 سال کی عمر میں ہوا۔
میراث: مشیلن سے سٹیلنٹیس تک
2CV (1948) اور DS (1955) جیسے مشہور ماڈلز کے ساتھ، یہ برانڈ میکلین کی ملکیت میں زندہ رہا اور ترقی کرتا رہا۔ 1976 میں، Peugeot نے Citroën حاصل کیا، جس سے گروپ کو جنم دیا۔ PSA Peugeot Citroënجنوری 2021 میں، PSA اور Fiat Chrysler کا انضمام ہوا۔ اسٹیلینٹسجن میں سے Citroën چودہ برانڈز میں سے ایک ہے۔
پیرس میں، Quai de Javel کا نام 1958 میں Quai André-Citroën رکھ دیا گیا، اور سابقہ فیکٹری کی جگہ Parc André-Citroën رکھ دی گئی۔ کئی سالوں سے، خاندان، خاص طور پر اس کا پوتا ہنری-جیکس سیٹروئن، پینتین میں اس کی مداخلت کی وکالت کر رہا ہے۔ 26 اگست 2026 کو، میڈیف (فرانسیسی بزنس کنفیڈریشن) کے صدر پیٹرک مارٹن نے تنظیم کے سمر اسکول میں عوامی طور پر اس امیدواری کی تائید کی۔
آندرے سیٹروئن کی کہانی سرمایہ کار کو کیا سکھاتی ہے۔
Citroën کی رفتار ایسے اسباق پیش کرتی ہے جو فہرست کار مینوفیکچررز کے تجزیہ کے لیے اب بھی متعلقہ ہیں:
- حجم کافی نہیں ہے۔ Citroën نے بہت کچھ فروخت کیا، لیکن مارکیٹ کو فتح کرنے کے لیے بہت کم قیمتوں پر۔ خاطر خواہ مارجن کے بغیر، قرضوں سے چلنے والی ترقی نازک ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ پر، آپ آپریٹنگ مارجن اور کیش فلو کو دیکھتے ہیں، نہ صرف سیلز کو۔
- آٹوموٹو انڈسٹری بہت سرمایہ دار ہے۔ ایک فیکٹری کی تعمیر نو یا انقلابی ماڈل شروع کرنے پر کافی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ 2026 میں الیکٹرک گاڑیوں میں منتقلی کے ساتھ سچ ہے، جو تمام مینوفیکچررز کے مالیات پر دباؤ ڈال رہا ہے۔
- مالی شراکت دار اہمیت رکھتا ہے۔ میکلین، قرض دہندہ، مالک بن گیا۔ مینوفیکچررز اور سپلائرز کے درمیان روابط قریبی رہتے ہیں؛ کا ہمارا تجزیہمشیلن اسٹاک دکھاتا ہے کہ ٹائر بنانے والے نے اس کے بعد سے کس طرح متنوع کیا ہے۔
شیوران برانڈ کے موجودہ وارث کی پیروی کرنے کے لیے، پر ہمارے پروفائل سے مشورہ کریں۔سٹیلنٹیس اسٹاکاور Citroën کے عظیم تاریخی حریف کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے، جو کہ پر ہے۔رینالٹ اسٹاکیہ تجزیے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں اور سرمایہ کاری کے مشورے کی تشکیل نہیں کرتے۔
اہم تاریخوں میں آندرے سیٹروئن
|سال
|تقریب
|1878
|پیرس میں پیدا ہوا (5 فروری)
|1898
|École Polytechnique میں داخلہ
|1901
|ہیرنگ بون گیئر کمپنی کا قیام
|1906
|مورس کی بازیابی میں برتری حاصل کرتا ہے۔
|1915
|جیول کوے شیل فیکٹری کی تعمیر
|1919
|Citroën قسم A کا آغاز
|1924
|بلیک کروز
|1934
|ٹریکشن اوونت (مارچ)، جوڈیشل لیکویڈیشن (21 دسمبر)
|1935
|مشیلن کی طرف سے لے لیا؛ 3 جولائی کو وفات پائی
|1976
|PSA Peugeot Citroën کی پیدائش
|2021
|Citroën سٹیلنٹیس برانڈ بن جاتا ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Citroën لوگو میں دو شیوران کیوں ہیں؟
یہ V کے سائز کے (ہیرنگ بون) گیئرز کی یاد تازہ کرتا ہے جو آندرے سائٹروئن نے آٹوموبائل انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے کیریئر کے آغاز میں تیار کیا تھا۔
Citroën 1934 میں دیوالیہ کیوں ہو گیا؟
کمپنی نے اپنی ترقی، جیول فیکٹری کی تعمیر نو، اور ٹریکشن ایونٹ کی ترقی کے لیے مالی اعانت کے لیے اہم قرض لیا تھا، جبکہ اس کی کم فروخت کی قیمتوں نے اس کے منافع کے مارجن کو محدود کر دیا تھا۔ بینکوں نے اس کی حمایت کرنے سے انکار کردیا، اور اسے 21 دسمبر 1934 کو ریسیور شپ میں رکھا گیا۔
آج Citroën کا مالک کون ہے؟
Citroën Stellantis گروپ کا ایک برانڈ ہے، جو 2021 میں PSA اور Fiat Chrysler Automobiles کے درمیان انضمام سے بنایا گیا تھا۔