ایرک ٹریپیئر جنوری 2013 سے ڈسالٹ ایوی ایشن کی قیادت کر رہے ہیں۔ یکم جون 1960 کو پیدا ہوئے، انہوں نے 24 سال کی عمر میں اس گروپ میں شمولیت اختیار کی اور ہیلم سنبھالنے سے پہلے اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ لڑاکا طیارے برآمد کرنے میں صرف کیا۔ ان کی قیادت میں، رافیلطویل عرصے سے فرانس کے باہر ناقابل فروخت سمجھا جاتا ہے، یہ ایک عالمی تجارتی کامیابی بن گیا ہے. جنوری 2025 میں، انہوں نے مارسل ڈسالٹ انڈسٹریل گروپ (جی آئی ایم ڈی) کی چیئرمین شپ بھی سنبھالی۔ ایک سمجھدار رہنما کی تصویر جس کے فیصلے دفاعی اقدار کو برقرار رکھنے والوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔
تربیت اور آغاز
Éric Trappier Télécom SudParis سے گریجویٹ انجینئر ہیں۔ انہوں نے 1983 اور 1984 میں فرانسیسی بحریہ میں بطور افسر اپنی فوجی خدمات مکمل کیں، پھر جوائن کر لی۔ کیا Dassault ایوی ایشن 1984 میں۔ اب وہ ریزرو نیول کیپٹن ہیں۔ 1983 میں شادی ہوئی، وہ تین بچوں کے باپ ہیں۔
برآمد کی خدمت میں تیس سال
Dassault Aviation میں ان کا کیریئر تقریباً مکمل طور پر بین الاقوامی امور پر مرکوز رہا ہے:
- 1984-1987 : ڈیزائن آفس اور ہتھیاروں کے نظام کا انتظام۔
- 1987-1991 : بین الاقوامی تکنیکی انتظام، جنوبی کوریا، سنگاپور، سعودی عرب، چلی اور جرمنی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ذمہ دار۔ وہ بحر اوقیانوس کے سمندری گشتی طیارے کی فروخت میں ملوث ہے۔
- 1991-1995 : ایشیا میں فروخت کے لیے ذمہ دار، بشمول بھارت کے ساتھ میراج معاہدہ۔
- 1995-2000 : متحدہ عرب امارات میں فروخت کا ذمہ دار ہے، جہاں وہ میراج 2000-9 کے معاہدے کا انتظام کرتا ہے۔
- 2000-2005 : مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے علاقوں کے ڈائریکٹر، پھر فوجی برآمدات کے ڈائریکٹر۔
- 2006 : بین الاقوامی جنرل منیجر۔
وہ جنگی ڈرون مظاہرین کے لیے صنعتی معاہدوں پر بھی بات چیت کرتا ہے۔ nEURONساب (سویڈن)، الینیا (اٹلی)، RUAG (سوئٹزرلینڈ)، HAI (یونان) اور EADS (اسپین) کے ساتھ Dassault Aviation کی قیادت میں۔ اس یورپی پروگرام نے اسٹیلتھ اور خود مختار پائلٹنگ ٹیکنالوجیز کے لیے ایک تجربہ گاہ کے طور پر کام کیا۔
2013: ڈسالٹ ایوی ایشن کی تاریخ میں سب سے کم عمر سی ای او
18 دسمبر 2012 کو بطور ڈائریکٹر شریک ہوئے، ایرک ٹریپیئر کو صدر اور سی ای او مقرر کیا گیا جنوری 8 2013چارلس ایڈلسٹن کے بعد۔ 52 سال کی عمر میں، وہ 1929 میں کمپنی کی تخلیق کے بعد سے اس کے پانچویں سی ای او بن گئے، اور اس عہدے پر فائز ہونے والے سب سے کم عمر ہیں۔
اسے ایک متضاد صورتحال وراثت میں ملی: رافیل کو تکنیکی طور پر تسلیم کیا گیا تھا، لیکن کسی بھی غیر ملکی گاہک نے اسے ابھی تک نہیں خریدا تھا، اور طیارے کی حمایت صرف فرانسیسی حکومت کے حکم سے کی گئی تھی۔ اس لیے اس دہائی کا چیلنج ایک قومی پروگرام کو برآمدی کامیابی میں تبدیل کرنا تھا۔
ان کی قیادت میں رافیل کی بڑی فروخت
اگلی دہائی نے اسے درست ثابت کیا۔ 2015 سے دستخط کیے گئے اہم معاہدوں:
|سال
|ادائیگی کرتا ہے
|آرڈر کی
|2015
|مصر
|24 رافیل (پہلا برآمد کنندہ)، 2021 میں دوسرے آرڈر کے ذریعے ضمیمہ
|2015
|قطر
|24 رافیل، بعد میں بڑھ کر 36 ہو گئے۔
|2016
|Inde
|فرانسیسی فضائیہ کے لیے 36 رافیل طیارے
|2021
|Grèce
|نیا اور استعمال شدہ رافیل طیارے
|2021
|Croatie
|12 نے رافیل کا استعمال کیا۔
|2021
|متحدہ عرب امارات
|80 رافیل طیارے، پروگرام کی تاریخ کا سب سے بڑا برآمدی آرڈر
|2022
|انڈونیشیا
|42 رافیل طیارے، کئی بیچوں میں
|2024
|سربیا
|12 پھٹ
|2025
|Inde
|ہندوستانی بحریہ کے لیے 26 رافیل میرین طیارے
ان کامیابیوں نے Dassault Aviation کے چہرے کو کافی حد تک بدل دیا ہے: ایک کثیر سالہ آرڈر بک، پیداوار میں اضافہ، اور فوجی شعبے میں بے مثال مرئیت۔ وہ پروگرام کے بڑے شراکت داروں، الیکٹرانکس کے لیے تھیلس اور M88 انجنوں کے لیے Safran کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس ویلیو چین میں دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کار ہمارے تجزیوں سے مشورہ کر سکتے ہیں...ڈسالٹ ایوی ایشن اسٹاک،تھیلس ایکشن اورصفران اسٹاک.
حساس فائلیں: SCAF اور Falcon
یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کے یورپی پروگرام مستقبل کا جنگی فضائی نظام (FCAS)جرمنی اور اسپین کے ساتھ شروع کیے گئے اس منصوبے کو Dassault Aviation اور Airbus کے درمیان کاموں کی تقسیم پر بار بار صنعتی اختلافات کی وجہ سے نشان زد کیا گیا۔ ایرک ٹریپیئر نے لڑاکا جیٹ کے لیے واضح طور پر شناخت شدہ پرائم کنٹریکٹر کی ضرورت کا عوامی طور پر دفاع کیا، ایک ایسی پوزیشن جو شراکت داروں کے ساتھ باقاعدگی سے تناؤ کو ہوا دیتی ہے۔
شہری طرف، کاروباری جیٹ طیاروں کی حد فالکن Falcon 6X نے سروس میں داخل ہونے سے پہلے، خاص طور پر انجنوں سے متعلق، تاخیر کا تجربہ کیا اور Falcon 10X تیار کیا گیا۔ فالکن کا کاروبار فوجی کاروبار کے مقابلے اقتصادی حالات کے لیے زیادہ حساس رہتا ہے۔
GIMD کے صدر اور صنعتی آجروں کی ایک سرکردہ شخصیت
9 جنوری 2025 کو ایرک ٹریپیئر نے چارلس ایڈلسٹن کی جگہ صدر کے طور پر عہدہ سنبھالا۔ مارسل ڈسالٹ انڈسٹریل گروپ (جی آئی ایم ڈی)Dassault فیملی ہولڈنگ کمپنی، جو خاص طور پر Dassault Aviation کو کنٹرول کرتی ہے اور Dassault Systèmes میں ایک اہم حصہ رکھتی ہے، خود تھیلس کی اکثریتی شیئر ہولڈر ہے۔ وہ ڈسالٹ ایوی ایشن کے سی ای او ہیں۔
وہ کئی نمائندہ عہدوں پر بھی فائز ہیں:
- یورپی ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس انڈسٹریز ایسوسی ایشن (ASD) کے صدر، مئی 2017 میں منتخب ہوئے۔
- GIFAS (فرانسیسی ایرو اسپیس انڈسٹریز ایسوسی ایشن) کے صدر، 8 جون 2017 کو منتخب ہوئے۔
- مارچ 2021 سے جنوری 2023 تک CIDEF (فرانسیسی ڈیفنس انڈسٹریز کونسل) کے صدر؛
- UIMM (یونین آف میٹالرجیکل انڈسٹریز اینڈ ٹریڈز) کے صدر، 15 اپریل 2021 کو منتخب ہوئے۔
وہ جنوری 2025 سے لیجن آف آنر کے کمانڈر اور ایروناٹکس میڈل (2023) کے وصول کنندہ ہیں۔
2026 میں یورپی دفاع: سرمایہ کار کے لیے اس کا کردار کیوں اہمیت رکھتا ہے۔
2022 سے، یورپ میں فوجی بجٹ میں اضافے نے دفاعی اسٹاک کو اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ قریب سے دیکھے جانے والے موضوعات میں سے ایک بنا دیا ہے۔ اس تناظر میں چند نکات توجہ طلب ہیں:
- آرڈر بک : یہ کئی سالوں میں مرئیت فراہم کرتا ہے، لیکن منافع کا انحصار وقت پر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت پر ہے، اس لیے ذیلی کنٹریکٹنگ چین پر۔
- کنٹرول ڈھانچہ Dassault Aviation GIMD کی اکثریت کی ملکیت ہے، Airbus ایک اہم اقلیتی شیئر ہولڈر کے طور پر ہے۔ اس لیے مفت فلوٹ محدود ہے، جو حصص کی قیمتوں کی نقل و حرکت کو بڑھا سکتا ہے۔
- ایکسپورٹ معاہدے : ان کا انحصار سیاسی فیصلوں، فنڈنگ اور بعض اوقات ٹیکنالوجی کی منتقلی پر ہوتا ہے، جس پر عمل درآمد کا شیڈول اکثر غیر یقینی ہوتا ہے۔
- ESG معیار : کچھ فنڈز میں ہتھیار شامل نہیں ہیں، دوسروں نے انہیں 2022 سے دوبارہ مربوط کیا ہے۔ یہ ان سیکیورٹیز کی مانگ کو متاثر کرتا ہے۔
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اکثر پوچھے جانے والے سوالات
ایرک ٹریپیئر کب سے ڈسالٹ ایوی ایشن کے انچارج ہیں؟
وہ 8 جنوری 2013 سے ڈسالٹ ایوی ایشن کے چیئرمین اور سی ای او ہیں۔
رافیل کی فروخت میں ایرک ٹریپیئر کا کیا کردار تھا؟
سابق بین الاقوامی مینیجنگ ڈائریکٹر، انہوں نے برآمدی حکمت عملی کی قیادت کی جس نے پہلے معاہدے (2015 میں مصر اور قطر، 2016 میں ہندوستان)، پھر 2021 میں متحدہ عرب امارات کے ذریعہ 80 رافیل کا ریکارڈ آرڈر کیا۔
Éric Trappier کی سربراہی میں GIMD کیا ہے؟
Marcel Dassault Industrial Group ایک فیملی ہولڈنگ کمپنی ہے جو Dassault Aviation کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایرک ٹریپیئر 9 جنوری 2025 کو اس کے چیئرمین بنے۔
کیا ایرک ٹریپیئر UIMM کے صدر ہیں؟
ہاں، وہ 15 اپریل 2021 کو یونین آف میٹلرجیکل انڈسٹریز اینڈ ٹریڈز کے صدر منتخب ہوئے۔