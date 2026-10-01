جیرارڈ میسٹرلیٹ est l’un des dirigeants qui ont le plus marqué le paysage énergétique français des trente dernières années. Né le 1er avril 1949 à Paris, il a conduit la transformation de la Compagnie de Suez en groupe industriel, orchestré la fusion avec Gaz de France en 2008, puis présidé GDF Suez, rebaptisé Engie en 2015. Cette biographie retrace son parcours, les grandes décisions qui l’ont jalonné, les controverses qu’il a suscitées et ce que son héritage signifie encore, en 2026, pour les investisseurs qui suivent le secteur de l’énergie.

Formation : un profil d’ingénieur et de haut fonctionnaire

Gérard Mestrallet a suivi un cursus typique de l’élite administrative française, avec une forte coloration scientifique. Il est ancien élève de l’École polytechnique (promotion 1968), diplômé de l’École nationale de l’aviation civile (1971), de l’Institut d’études politiques de Toulouse (1973), puis de l’ENA, dont il sort en 1978 avec la promotion « Pierre Mendès France ».

À la sortie de l’ENA, il entre à la direction du Trésor comme administrateur civil. De septembre 1982 à juillet 1984, il est conseiller technique chargé des affaires industrielles au cabinet de Jacques Delors, alors ministre de l’Économie et des Finances. Ce passage par Bercy lui donne une connaissance fine des relations entre l’État et les grandes entreprises, un atout qui pèsera dans toute la suite de sa carrière.

De la Compagnie financière de Suez à la Société générale de Belgique

En 1984, il rejoint la Compagnie financière de Suez comme chargé de mission. Il gravit rapidement les échelons : délégué général adjoint pour les affaires industrielles en 1986, directeur général de la Compagnie européenne des droits (filiale de Suez) en 1987, puis directeur général adjoint de la compagnie en 1991. Dans la foulée, il devient administrateur délégué et président du comité de direction de la Société générale de Belgique, l’un des plus anciens holdings industriels d’Europe, dont il pilote le développement.

Cette expérience belge est structurante : Suez y détient alors des participations dans l’électricité (Electrabel), la finance et l’industrie. Elle explique pourquoi la Belgique restera, jusqu’à aujourd’hui, un pilier des activités du groupe qui deviendra Engie.

1995-2008 : la transformation de Suez en groupe de services

En 1995, Gérard Mestrallet prend la tête de la Compagnie de Suez. Sa stratégie est claire : recentrer un conglomérat financier sur trois métiers de base, l’énergie, l’eau et la propreté. Pour y parvenir, il initie le rapprochement avec la Lyonnaise des Eaux. En 1997 naît Suez Lyonnaise des Eaux, dont il préside le directoire, tandis que Jérôme Monod, patron historique de la Lyonnaise, préside le conseil de surveillance.

Le groupe reprend ensuite le nom de Suez. En 2003, il adopte une gouvernance à conseil d’administration et Gérard Mestrallet en devient président-directeur général. Durant cette période, Suez cède progressivement ses activités financières et se positionne comme un acteur européen des « utilities », c’est-à-dire des services essentiels (électricité, gaz, eau, déchets).

2008 : la fusion GDF Suez, un mariage d’État

La fusion entre Gaz de France et Suez, finalisée en juillet 2008, est l’opération la plus emblématique de sa carrière. Annoncée dès 2006 dans un contexte de menace d’OPA étrangère sur Suez, elle a nécessité une loi pour permettre à l’État de descendre sous le seuil de détention qu’il devait conserver dans Gaz de France. Le nouveau groupe, جی ڈی ایف سویس۔, devient l’un des premiers énergéticiens mondiaux. Gérard Mestrallet en est le PDG de juillet 2008 à mai 2016, tout en restant président du conseil d’administration de Suez Environnement, la branche eau et déchets introduite en Bourse séparément.

Pour l’investisseur, cette fusion illustre un point clé : dans les secteurs régulés, la valeur d’une entreprise dépend autant de la stratégie industrielle que de la relation avec l’État actionnaire. C’est un critère à intégrer quand on analyse aujourd’hui l’اینجی ایکشن, dont l’État français reste un actionnaire de référence.

2015 : GDF Suez devient Engie

En 2015, GDF Suez change de nom et devient Engie. Au-delà du changement de marque, le groupe annonce un virage vers les énergies renouvelables, les services énergétiques et la sortie progressive du charbon. Ce tournant intervient toutefois tardivement selon plusieurs observateurs : dans un article de février 2020, LE Monde revenait sur des « erreurs stratégiques » qui auraient freiné la transition du groupe, notant que le virage « vert » n’avait été réellement engagé qu’à partir de 2013.

Le 3 mai 2016, Gérard Mestrallet cède la direction générale à ازابیل کوچر et conserve la présidence du conseil d’administration. En 2018, il passe le relais de la présidence à جین پیئر کلیماڈیو. Depuis 2021, la direction générale d’Engie est assurée par Catherine MacGregor.

Les controverses : rémunération et retraite chapeau

Comme beaucoup de patrons du CAC 40 de sa génération, Gérard Mestrallet a été au cœur de débats sur la rémunération des dirigeants :

2012 : sa rémunération totale atteint 3 005 079 €, en légère baisse (-2,7 %) par rapport à 2011, ce qui le place alors au 8e rang du CAC 40 (chiffres repris par Wikipédia d’après la presse économique).

: sa rémunération totale atteint 3 005 079 €, en légère baisse (-2,7 %) par rapport à 2011, ce qui le place alors au 8e rang du CAC 40 (chiffres repris par Wikipédia d’après la presse économique). اکتوبر 2014 : le montant de sa retraite chapeau, évalué à 21 millions d’euros et rendu public par la CGT, suscite une polémique au moment où le groupe enregistre de lourdes pertes pour l’exercice 2013. Le Haut comité de gouvernement d’entreprise juge le dispositif conforme au code Afep-Medef ; Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, indique que l’État votera à l’avenir contre ce type de résolution.

: le montant de sa retraite chapeau, évalué à 21 millions d’euros et rendu public par la CGT, suscite une polémique au moment où le groupe enregistre de lourdes pertes pour l’exercice 2013. Le Haut comité de gouvernement d’entreprise juge le dispositif conforme au code Afep-Medef ; Emmanuel Macron, alors ministre de l’Économie, indique que l’État votera à l’avenir contre ce type de résolution. 2016 فرمائے : devenu président non exécutif, il annonce renoncer à sa rémunération de président (350 000 € par an), versée à la fondation d’entreprise Engie.

Ces épisodes ont contribué à faire évoluer la gouvernance des sociétés cotées françaises : vote contraignant des actionnaires sur la rémunération des dirigeants (« say on pay », loi Sapin 2 de 2016), encadrement renforcé des retraites supplémentaires. Pour un actionnaire individuel, lire la partie « gouvernement d’entreprise » du document d’enregistrement universel fait désormais partie de toute بنیادی تجزیہ sérieuse.

Paris Europlace, FACE et diplomatie économique

En parallèle de ses fonctions opérationnelles, Gérard Mestrallet a présidé Paris Europlace, l’association qui promeut la place financière de Paris, ainsi que la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) de 2007 à 2020. En 2015, il est nommé « ambassadeur de l’apprentissage » ; en avril 2016, Ségolène Royal lui confie une mission sur le prix du carbone en Europe, dans le prolongement de la COP21.

Après Engie, il devient président exécutif de l’Agence française pour le développement d’AlUla (Afalula), chargée de la coopération franco-saoudienne autour de ce site patrimonial. En février 2024, Emmanuel Macron le désigne comme représentant de la France pour le projet de corridor économique Inde–Moyen-Orient–Europe (IMEC). Il a également siégé dans de nombreux conseils : Société Générale, conseil de surveillance de Siemens, European Round Table of Industrialists, et plusieurs conseils consultatifs internationaux en Chine et à Hong Kong.

Il est commandeur de la Légion d’honneur (2016) et commandeur de l’ordre national du Mérite.

Ce que son parcours apprend à l’investisseur en 2026

Le parcours de Gérard Mestrallet éclaire trois réalités utiles pour qui investit dans les valeurs de l’énergie et des services collectifs :

Les fusions de taille changent la nature d’une action. L’actionnaire de Suez de 1995 détenait un holding financier ; celui de 2008, un énergéticien intégré ; celui de 2026, un groupe tourné vers les renouvelables et les infrastructures. Il faut relire la thèse d’investissement à chaque étape. Le découpage des activités crée parfois de la valeur. Suez Environnement, longtemps présidé par Gérard Mestrallet, a été introduit en Bourse en 2008 avant d’être au cœur de l’offre de Veolia en 2020-2022. Ceux qui suivent l’ویلیا ایکشن connaissent bien cet épisode, qui a redessiné le secteur de l’eau et des déchets en France. La gouvernance a un prix. Les polémiques sur les rémunérations n’ont pas changé à elles seules la trajectoire boursière d’Engie, mais elles ont accéléré l’implication des actionnaires dans les décisions des conseils.

Pour s’exposer aux grandes valeurs de l’énergie européenne, beaucoup d’investisseurs particuliers passent par un compte-titres ou un PEA chez un courtier en ligne ; pour ceux qui préfèrent trader les mouvements de ces titres via des CFD, notre avis détaillé sur Vantage présente les frais, la régulation et les limites de ce courtier (les CFD comportent un risque élevé de perte en raison de l’effet de levier). Comme toujours, cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

سال قدم 1949 Naissance à Paris (1er avril) 1978 Sortie de l’ENA, entrée à la direction du Trésor 1982-1984 Conseiller technique de Jacques Delors, ministre de l’Économie 1984 Entrée à la Compagnie financière de Suez 1995 Prend la tête de la Compagnie de Suez 1997 Naissance de Suez Lyonnaise des Eaux 2008 Fusion GDF Suez, PDG du nouveau groupe 2015 GDF Suez devient Engie 2016 Isabelle Kocher devient directrice générale ; il reste président 2018 Jean-Pierre Clamadieu lui succède à la présidence d’Engie 2024 Représentant de la France pour le corridor IMEC

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

Quel est le rôle de Gérard Mestrallet dans la création d’Engie ?

Il a conduit la fusion entre Gaz de France et Suez en 2008, puis dirigé GDF Suez jusqu’en 2016. Le groupe a pris le nom d’Engie en 2015, sous sa présidence.

Qui a succédé à Gérard Mestrallet chez Engie ?

Isabelle Kocher lui a succédé à la direction générale en mai 2016, et Jean-Pierre Clamadieu à la présidence du conseil d’administration en 2018.

Pourquoi sa retraite chapeau a-t-elle fait polémique ?

En octobre 2014, le montant évoqué (21 M€) a été rendu public alors que GDF Suez affichait des pertes record et préparait un plan d’économies. Le dispositif était jugé conforme au code Afep-Medef, mais il a nourri le débat sur l’encadrement des rémunérations des dirigeants.