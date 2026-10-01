جین سیرل سپنیٹا وہ ان چند فرانسیسی سینئر سرکاری ملازمین میں سے ایک ہیں جنہوں نے بڑی کارپوریشنوں کی سربراہی میں کامیابی کے ساتھ دوسرا کیریئر شروع کیا ہے۔ 4 اکتوبر 1943 کو پیرس کے 15 ویں بندوبست میں پیدا ہوئے، انہوں نے اریوا کے نگران بورڈ کی سربراہی کرنے سے پہلے، ایئر انٹر، پھر ایئر فرانس کی گیارہ سال تک سربراہی کی، کمپنی کی جزوی نجکاری اور 2004 میں KLM کے ساتھ اس کے انضمام کی قیادت کی۔ 2018 میں، اس کا نام ریل نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں "اسپینیٹا رپورٹ" کے ساتھ خبروں میں دوبارہ آیا۔ یہ ہے اس کے کیریئر کا راستہ، اس کے اہم فیصلے، اور ہوا بازی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کے لیے ان کا اب بھی کیا مطلب ہے۔
ماخذ اور تشکیل
Jean-Cyril Spinetta ایک ایسے خاندان میں پلے بڑھے ہیں جو سوشلزم کے لیے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اس کے دادا، سائرل سپنیٹا، آرٹس ایٹ میٹرز اسکول کے انجینئر تھے، 1911 سے البی ورکرز گلاس ورکس کا انتظام کرتے تھے اور وہ جین جورس کے قریب تھے۔ اس کی والدہ، Antoinette Brignoli، ایک اسکول ٹیچر جو اصل میں کورسیکا سے تھیں، اور اس کے والد، Adrien Spinetta، ایک سول انجینئر، پیرس میں آباد ہوئے، جہاں جین سیرل پیدا ہوا تھا۔
Versailles میں Lycée Hoche میں ایک طالب علم، اس نے پیرس میں قانون کی فیکلٹی سے پبلک لاء میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کی، سائنس پو پیرس سے گریجویشن کیا، اور پھر چارلس ڈی گال کلاس میں ENA (نیشنل اسکول آف ایڈمنسٹریشن) میں داخل ہوا۔ وہ 1977 تک سوشلسٹ پارٹی کے رکن رہے۔
ایک سینئر سرکاری ملازم کے طور پر کیریئر (1969-1990)
ان کا انتظامی کیریئر وسیع اور متنوع ہے۔ ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کے بعد، وہ یکے بعد دیگرے وزارت قومی تعلیم (سرمایہ کاری اور منصوبہ بندی کے دفتر کے سربراہ، پھر کالجز کے ڈائریکٹر)، کونسل آف اسٹیٹ میں بطور آڈیٹر، حکومت کے جنرل سیکرٹریٹ میں اور وزیر اعظم کی انفارمیشن سروس میں عہدوں پر فائز رہے۔
اس کے بعد وہ نقل و حمل کے شعبے کے قریب چلا گیا، دو بار مشیل ڈیلیبرے کے چیف آف اسٹاف بنے، خاص طور پر جب بعد میں وزیر ٹرانسپورٹ اور میری ٹائم افیئرز، اور بعد میں انفراسٹرکچر کے وزیر تھے۔ اس تجربے نے اسے سول ایوی ایشن اور اس کے ریگولیٹری چیلنجز کا گہرا علم فراہم کیا۔
ایئر انٹر پھر ایئر فرانس: تنظیم نو اور دارالحکومت کو کھولنا
1990 سے 1993 تک وہ صدر اور سی ای او رہے۔ایئر انٹر، فرانسیسی گھریلو ایئر لائن، ایک ایسے وقت میں جب یورپی فضائی حدود کو مقابلے کے لیے کھولنے کی تیاریاں جاری تھیں۔ صدر François Mitterrand کے ساتھ ایک مشن اور یوروپی کمیشن میں کام کرنے کے بعد، انہیں اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ایئر فرانس 22 ستمبر 1997۔
اس کا روڈ میپ دوگنا تھا: سالوں کے خسارے سے ابھرنے والی کمپنی کی بحالی کو جاری رکھنا، اور مارکیٹ کے لیے اس کے افتتاح کو تیار کرنا۔ 1999 میں، انہوں نے قیادت کی ایئر فرانس کی جزوی نجکاریکمپنی کی ابتدائی عوامی پیشکش کے ساتھ۔ اس عرصے کے دوران، ایئر فرانس نے اسکائی ٹیم کے اتحاد میں بھی شمولیت اختیار کی، جس کی بنیاد 2000 میں ڈیلٹا، ایرومیکسکو اور کورین ایئر کے ساتھ رکھی گئی تھی۔
2004: ایئر فرانس-KLM کی تخلیق
ان کے کیریئر کا سب سے اہم آپریشن ڈچ کمپنی کے ساتھ انضمام تھا۔ KLMانضمام، جو 2004 میں مکمل ہوا، یورپی ہوائی نقل و حمل میں سرحد پار کا پہلا بڑا انضمام تھا۔ منتخب کردہ ڈھانچے میں دو ایئرلائنز اور دو برانڈز کو محفوظ کیا گیا، جن میں دو مرکز (پیرس-چارلس-ڈی-گال اور ایمسٹرڈیم-شیفول) ہیں، جو مشترکہ طور پر منعقد ہونے والی، عوامی طور پر تجارت کرنے والی کمپنی کے تحت ہیں۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ایئر فرانس کی نجکاری بھی ہوئی، جس میں فرانسیسی ریاست کا حصہ اکثریت کی حد سے نیچے چلا گیا۔
Jean-Cyril Spinetta 31 دسمبر 2008 تک گروپ کے سی ای او رہے، پھر 1 جنوری 2009 سے ایئر فرانس-KLM اور ایئر فرانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بنے، پیئر-ہینری گورجین نے سی ای او کا عہدہ سنبھالا۔ 17 اکتوبر، 2011 کو، گورجیون کی رخصتی کے بعد، اسپینیٹا نے 2013 تک CEO کا کردار دوبارہ شروع کیا، جب الیگزینڈر ڈی جونیاک نے ان کی جگہ لی۔
2004 میں دوہری سر والے ماڈل پر اکثر بحث ہوتی رہی ہے، خاص طور پر 2019 میں پیرس اور دی ہیگ کے درمیان کشیدگی کے دوران، جب ڈچ ریاست نے کمپنی میں حصہ حاصل کیا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ میراث اب بھی گروپ کی تشخیص پر کس طرح وزن رکھتی ہے، ہمارا تجزیہایئر فرانس-KLM اسٹاک دارالحکومت کی ساخت اور بیڑے کے مسائل کا جائزہ لیتا ہے۔
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: ایک منتظم مطلوب ہے۔
متوازی طور پر، Jean-Cyril Spinetta متعدد تختوں پر بیٹھا ہے۔ وہ کرسی کرتا ہے۔ اریوا سپروائزری بورڈ اپریل 2009 سے جون 2013 تک، ای پی آر ری ایکٹر کے ساتھ مشکلات اور نیوکلیئر گروپ کی حکمت عملی (جو فیول سائیکل کے لیے اورانو بن گیا) پر سوالیہ نشان لگا ہوا دور۔ وہ Alcatel-Lucent، Alitalia، La Poste، Saint-Gobain (2005 سے)، Unilever، اور GDF Suez کے ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔
سینٹ گوبین بورڈ پر ان کی موجودگی نے انہیں جین لوئس بیفا جیسی شخصیات کے ساتھ رکھا۔ مواد گروپ میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے پروفائل سے رابطہ کر سکتے ہیں۔سینٹ گوبین اسٹاک.
قانونی مقدمہ بغیر کارروائی کے بند کر دیا گیا۔
جولائی 2006 میں، Jean-Cyril Spinetta کو عدالتوں کی طرف سے ایک تحقیقات کے حصے کے طور پر طلب کیا گیا تھا جس میں ایئر فرانس کے ایک سابق ذیلی کنٹریکٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا جو ہوا بازی کی حفاظت میں مہارت رکھتا تھا۔ اس سے بالآخر ایک معاون گواہ کے طور پر پوچھ گچھ کی گئی اور اس پر باقاعدہ الزام عائد نہیں کیا گیا۔ اس نے ہمیشہ اس معاملے میں اپنی بے گناہی برقرار رکھی ہے۔
2018: ریل کے مستقبل پر سپنیٹا کی رپورٹ
15 فروری 2018 کو، اس نے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ کو "ریل ٹرانسپورٹ کے مستقبل" پر ایک رپورٹ پیش کی۔ ان کی سب سے زیادہ زیر بحث سفارشات ریلوے ورکر کی حیثیت کے تحت نئے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کے عمل کو ختم کرنے، SNCF کو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی میں تبدیل کرنے، ریل نیٹ ورک کو مقابلے کے لیے کھولنے کی تیاری، اور برانچ لائنوں کی تعداد کو کم کرنے سے متعلق ہے۔ ان میں سے کچھ تجاویز کو ایک طویل ہڑتال کی تحریک کے بعد 2018 میں اپنائے گئے ایک نئے ریل معاہدے کے لیے قانون میں شامل کیا گیا تھا۔
انہوں نے اکتوبر 2013 سے نیشنل ایجوکیشن-اکانومی کونسل کی بھی صدارت کی، جس کا کام اسکولوں اور کاروباری دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا کام تھا۔
تفریق
Jean-Cyril Spinetta Legion of Honor اور نیشنل آرڈر آف میرٹ کے کمانڈر اور اکیڈمک پامس کے افسر ہیں۔ کی طرف سے انہیں "منیجر آف دی ایئر" منتخب کیا گیا۔ دی نیو اکانومسٹ 2003 میں اور 2004 میں ایسوسی ایشن آف پروفیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس جرنلسٹس سے Icare پرائز حاصل کیا۔
اس کا سفر سرمایہ کار کو کیا سکھاتا ہے۔
ایئر لائن سیکٹر اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ چکروں میں سے ایک ہے۔ Jean-Cyril Spinetta کا کیریئر ان میں سے کئی عوامل کو واضح کرتا ہے:
- استحکام قدر کی تخلیق کا بنیادی ذریعہ ہے۔ Air France-KLM، پھر IAG (British Airways-Iberia) اور Lufthansa Group کو انضمام کے ذریعے بنایا گیا۔ مارکیٹ ویلیو گروپس اپنے نیٹ ورکس کو ہموار کرنے کے قابل ہیں۔
- ریاست کی موجودگی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ فرانسیسی اور ڈچ ریاستیں Air France-KLM کے شیئر ہولڈر بنی ہوئی ہیں۔ یہ بحران کے وقت، جیسے کہ 2020 میں مدد فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اسٹریٹجک آزادی کو بھی محدود کرتا ہے اور دوبارہ سرمایہ کاری کے دوران کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔
- کمپنیاں مینوفیکچررز پر منحصر ہیں۔ ڈیلیوری میں تاخیر اور انجن کی دستیابی صلاحیت کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت سے سرمایہ کار مینوفیکچررز کے ذریعے سیکٹر میں نمائش حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے تجزیہ میں دکھایا گیا ہے...ایئربس اسٹاک.
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اہم تاریخوں میں Jean-Cyril Spinetta
|سال
|قدم
|1943
|پیرس میں پیدا ہوا (4 اکتوبر)
|1990-1993
|ایئر انٹر کے سی ای او
|1997
|ایئر فرانس کے سی ای او مقرر (22 ستمبر)
|1999
|ایئر فرانس کی جزوی نجکاری اور فہرست سازی۔
|2004
|KLM کے ساتھ قریبی تعلقات، ایئر فرانس-KLM کی پیدائش
|2009
|ایئر فرانس-KLM کے بورڈ اور اریوا کے نگران بورڈ کے چیئرمین
|2011-2013
|وہ ایئر فرانس-KLM کے سی ای او کے طور پر اپنے فرائض دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔
|2018
|ریل نقل و حمل کے مستقبل پر رپورٹ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Jean-Cyril Spinetta نے ایئر فرانس میں کیا کیا؟
انہوں نے 1997 سے 2008 تک ایئر فرانس کی قیادت کی، 1999 میں اس کی جزوی نجکاری کی اور 2004 میں KLM کے ساتھ انضمام کا اہتمام کیا، جس نے ایئر فرانس-KLM گروپ کو جنم دیا۔
Spinetta رپورٹ کیا ہے؟
ریل نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں فروری 2018 میں حکومت کو پیش کی گئی ایک رپورٹ، جس نے اسی سال اختیار کی گئی SNCF اصلاحات کو متاثر کیا۔
کیا Jean-Cyril Spinetta نے Areva کی صدارت کی؟
ہاں، انہوں نے اپریل 2009 سے جون 2013 تک اریوا کے نگران بورڈ کی سربراہی کی۔