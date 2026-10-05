Kristof Bonduelle oilaviy guruhga qariyb yigirma yil rahbarlik qildi bonduelleDunyodagi yetakchi qayta ishlangan, konservalangan, muzlatilgan va yangi sabzavotlar ishlab chiqaruvchilardan biri. 1959-yilda tug'ilgan, 1853-yilda Fransiyaning shimolida tashkil etilgan kompaniya asoschilarining avlodi bo'lgan u guruhning Yevropadan Amerikaga xalqaro miqyosda kengayishini nazorat qilgan. Uning faoliyati oziq-ovqat sanoatida ommaviy savdoga qo'yilgan oilaviy biznesning ham muvaffaqiyatlarini, ham qiyinchiliklarini namoyish etadi. Mana uning tarjimai holi va u investorlarga nimani o'rgatadi.
Shimoldan kelgan sanoatchilar oilasi
Kristof Bonduelle 1959-yil 14-dekabrda Fransiyaning shimolidagi Reneskur shahrida tug'ilgan. Uning otasi Feliks Bonduelle oilaviy biznesning savdo direktori bo'lgan. Guruh tarixi 1853-yilga borib taqaladi, o'shanda Lui Bonduelle-Dalle va Lui Lesaffre-Russel Market-lez-Lillda don va archa spirt zavodiga asos solishgan. Biznes avlodlar davomida rivojlanib borgan: konservalangan no'xat 1920 va 1930-yillarda, keyin esa urushdan keyin va 1990-yillarda muzlatilgan va iste'mol qilishga tayyor yangi sabzavotlar ishlab chiqarila boshlangan.
1982-yilda EDHECni bitirgan Kristof Bonduelle oilaviy biznesga 1985-yilda qo'shildi.
Guruh ichidagi martaba yo'li
U dastlab Beauvais zavodini boshqargan, keyin Ispaniya va Portugaliyada guruhni rivojlantirishda ishtirok etgan. U 2001-yilda guruh raisi va 2005-yilda uning bosh ijrochi direktori bo'lgan. Guruh aktsiyalar bilan cheklangan sheriklik sifatida tuzilgan bo'lib, bu oilaga boshqaruvni nazorat qilish bilan birga moliyaviy bozorlarga kirish imkonini beruvchi huquqiy shakldir.
Bonduelning xalqarolashuvi
Uning rahbarligi ostida Bonduelle Fransiyadan tashqarida kuchli kengayishini davom ettirdi:
|davr
|Rivojlanish
|1990-2000 yillar
|Janubiy va Sharqiy Yevropada, Rossiyada rivojlanish
|2007
|Kanadada konservalangan va muzlatilgan sabzavotlar ishlab chiqaruvchi yirik kompaniya bo'lgan Carrière Foods kompaniyasini sotib olish
|2010
|Braziliyada zavod ochilishi
|2017
|Qo'shma Shtatlarda tayyor salatlar bo'yicha mutaxassis Ready Pac Foods kompaniyasini sotib olish
Ushbu sotib olishlar Bonduelle kompaniyasini bir nechta qit'alarda faoliyat yuritadigan guruhga aylantiradi va daromadining katta qismini Fransiyadan tashqarida ishlab chiqaradi. Ular, shuningdek, uni yangi xavflarga duchor qiladi: Amerika supermarketlaridan kuchli raqobat, hosil uchun ob-havo bilan bog'liq xavflar va logistika xarajatlari.
Majburiyatlar va farqlar
2005-yilda Kristof Bonduelle yaratdi Louis Bonduelle Jamg'armasisabzavot iste'moli va barqaror ovqatlanish odatlarini targ'ib qiluvchi tashkilot. U Oziq-ovqat sanoati milliy assotsiatsiyasi (ANIA) boshqaruv kengashi a'zosi va 2011-yilda sanoat bo'yicha Chaptal mukofotiga sazovor bo'lgan. 2019-yilda uning boyligi 521 million yevroga baholangan. Keyin u oila boshqaruvining bir qismi sifatida guruhning operatsion boshqaruvini topshirdi.
2026-yilda qishloq xo'jaligi oziq-ovqat guruhi duch keladigan qiyinchiliklar
Bonduelle ushbu sohadagi bir nechta tendentsiyalarni namoyish etadi:
- Xarajatlar bosimi Energiya, qadoqlash, transport va qishloq xo'jaligi xomashyosi 2021-2023 yillarda keskin oshdi, yirik chakana sotuvchilar bilan muzokaralar esa o'sishlarni boshqa chakana sotuvchilarga o'tkazish imkoniyatini cheklab qo'ydi.
- Iqlim Qurg'oqchilik va issiqlik to'lqinlari sabzavot hosiliga va ta'minot sifatiga ta'sir qiladi.
- Qayta fokuslash Guruh eng daromadli bozorlariga e'tibor qaratish uchun 2020-yillarning boshlarida Shimoliy Amerikadagi operatsiyalarining bir qismini sotdi.
- Iste'mol O'simliklarga asoslangan parhezga talab sabzavot bozorini qo'llab-quvvatlaydi, ammo do'kon brendlari tomonidan raqobat kuchli.
Uning sayohati investorga nimani o'rgatadi
- Ro'yxatga olingan oilaviy bizneslar Ular barqarorlik va uzoq muddatli istiqbolni taklif qilishadi, ammo ozchilik aktsiyadorining ta'siri kam, ayniqsa cheklangan sheriklikda. Ushbu tuzilmani tushunish uchun bizning ma'lumotlarimizga murojaat qiling. Mishel Rollierning tarjimai holibu Michelin modelini tushuntiradi.
- Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati har doim ham mudofaa xususiyatiga ega emas : marja xarajatlar va yirik chakana sotuvchilar tomonidan qisqartirilishi mumkin.
- Chet elda sotib olishlar bir necha yillar davomida baholanishi kerak: ba'zilari qiymat yaratadi, boshqalari qayta sotilishi kerak.
Yirik ro'yxatdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat guruhlari bilan taqqoslash uchun bizning ma'lumotnomalarimizga qarangDanone harakati qil L »Nestlé aksiyalariIste'molchi aktsiyalari bo'yicha qisqa muddatli pozitsiyalarni egallash uchun ba'zi investorlar CFDlardan foydalanadilar; bizning haqida fikr Vantage Ushbu maqolada ularni taklif qiluvchi broker haqida so'z boradi. CFDlar - bu yo'qotish xavfi yuqori bo'lgan kreditga asoslangan mahsulotlar. Ushbu maqola faqat axborot maqsadida berilgan va investitsiya bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.
Qayta ishlangan sabzavotlar bozori
Bonduelle faoliyat yuritadigan bozor turli dinamikaga ega bo'lgan bir nechta segmentlarga bo'lingan. saqlashTarixan, bu xususiy brendlar tomonidan raqobat kuchli bo'lgan va narxlar pasaytirilgan yetuk bozor. yangi muzlatilgan Bu uning yaxshi ozuqaviy sifatga ega amaliy mahsulot sifatidagi obro'sidan foyda ko'radi. foydalanishga tayyor yangi (Paketlangan salatlar, kesilgan sabzavotlar) kuchliroq o'sishni ta'minlaydi, ammo mahsulotlarning saqlash muddati qisqa bo'lgani uchun sezilarli logistika cheklovlari mavjud. Nihoyat, segment o'simlik asosidagi oziq-ovqat sotuvchisi go'sht iste'molini kamaytirish tendentsiyasidan foydalanadi.
Ushbu segmentlarning barchasida fermerlar bilan munosabatlar strategik ahamiyatga ega: Bonduelle minglab shartnoma asosida ishlab chiqaruvchilar bilan ishlaydi, bu esa sifat nazoratini ta'minlaydi, ammo uni hosilning o'zgaruvchanligi va sotib olish narxlari bo'yicha muzokaralarga duchor qiladi. Qayta ishlovchi kompaniyalar, shuningdek, iste'molchilar va distribyutorlarning kuzatuv, pestitsidlarni kamaytirish va qayta ishlanadigan qadoqlashga bo'lgan ortib borayotgan talablariga moslashishlari kerak. Investorlar uchun bu omillar qayta ishlangan sabzavot kompaniyalarining daromadlari odatda kamtarona va ob-havo sharoitlariga sezgir bo'lib qolishining sababini tushuntiradi.
Kristof Bonduelle asosiy sanalarda
1959: Renescure shahrida tug'ilgan (14-dekabr). 1982: EDHEC biznes maktabini tamomlagan. 1985: Oilaviy biznesga qo'shilgan. 2001: Guruh raisi etib tayinlangan. 2005: Louis Bonduelle jamg'armasiga asos solgan. 2010: Braziliyada fabrika ochgan. 2011: Chaptal sanoat mukofotiga sazovor bo'lgan.
FAQ
Bonduellega kim asos solgan?
Louis Bonduelle-Dalle va Louis Lesaffre-Russel, 1853 yilda, Shimoliy Frantsiyada. Kristof Bonduel ularning avlodlaridan biridir.
Kristof Bonduellening guruhdagi roli qanday edi?
1985-yilda ishga qo'shilgan u Ispaniya va Portugaliyada zavodni, keyin esa ishlab chiqarishni boshqargan, 2001-yildan boshlab guruhga raislik qilish va 2005-yilda uning asosiy ijrochi rahbari bo'lishdan oldin.
Bonduelle fond birjasida ro'yxatga olinganmi?
Ha, Parij fond birjasida, oila tomonidan nazorat qilinadigan aktsiyalar bilan cheklangan sheriklik shaklida.