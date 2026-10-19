Bernard Mishel nomi keng tanilmagan, ammo o'ttiz yildan ortiq vaqt davomida Fransiyaning moliya va ko'chmas mulk sohalarida faoliyat yuritib kelayotgan rahbarlardan biridir. U direktori GecinaU 2010-yildan 2018-yilgacha La Défense tumanidagi ro'yxatga olingan ko'chmas mulk kompaniyasi direktorlar kengashiga raislik qilgan va 2011-yil oktyabridan 2013-yil iyunigacha vaqtinchalik bosh direktor lavozimida ishlagan. Shuningdek, u raislik qilgan. Viparis, konventsiya markazi operatori. Ushbu maqolada uning faoliyati, vakolatlari va aktsiyadorlar ulardan o'rganishi mumkin bo'lgan saboqlar bayon etilgan.
Bernard Mishel kim?
1948-yil 25-fevralda Metsda tug'ilgan Bernard Mishel fransuz biznes rahbari, 2010-yildan 2018-yilgacha Gecina direktorlar kengashi raisi va keyinchalik Viparis va Real Estate Europe raisi bo'lgan. U 2019-yilda Milliy "Xizmatlari uchun" ordeni qo'mondoni unvoniga sazovor bo'lgan.
Asli Lorrainedan bo'lgan u iqtisodiyot bo'yicha diplomga ega va...Milliy soliq maktabiUshbu ikki tomonlama iqtisodiy va ma'muriy ta'lim uning faoliyatining birinchi qismini tashkil etdi, bu esa xususiy sektorga o'tishidan oldin nazorat va tartibga solish funktsiyalariga asoslangan edi.
Trening: Milliy soliq maktabi va moliya inspeksiyasi
Bernard Mishel o'z faoliyatini shu yerda boshlagan Soliqlar bosh boshqarmasi, u yerda 1970-yildan 1983-yilgacha soliq inspektori bo'lib ishlagan. Keyin u Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ishga kirdi Moliya bosh inspektori 1983-yildan 1987-yilgacha, bu davrda u audit va nazorat missiyalarini amalga oshirgan.
Ushbu inspektor profili fransuz yuqori lavozimli davlat xizmatining klassik namunasidir: u tabiiyki, katta guruhlar, xususan, mustahkam soliq va moliyaviy tajribaga ega bo'lishni istagan banklar ichida umumiy boshqaruv lavozimlariga olib keladi.
GAN dan Crédit Agricole ga
1987-yilda Bernard Mishel guruhga qo'shildi GANu yerda u Sug'urta France kompaniyasining boshqaruvchi direktorining o'rinbosari bo'ldi.
Keyin u guruhga qo'shildi Credit Agricole 1996-yilda u Crédit Agricole SA ijroiya qo'mitasiga qo'shildi. Keyinchalik u yerda bir qancha rahbar lavozimlarda ishladi:
- bosh direktor o'rinbosari;
- Kompaniya tashkil etilganidan beri 1999-yildan beri operatsion tizimlar direktori PROGIKA (PROgiciels Crédit Agricole) guruh dasturiy ta'minot paketlarining aktivlarini boshqarish uchun mas'ul;
- prezidenti Credit Agricole Immobilier ;
- bosh ijrochi direktori Predica, guruhning kapitalizatsiya kompaniyasi;
- bosh ijrochi direktori Kredit qishloq xo'jaligi sug'urtasi.
Shuningdek, u 2003-yil oxiridan boshlab Sopra Group (keyinchalik Sopra Steria Groupga aylandi) ma'muri bo'lib ishlagan. U Korsikada joylashgan Crédit Agricole mintaqaviy bankini qayta qurishga rahbarlik qilishda alohida mas'ul bo'lgan.
Hayotni sug'urtalash va aktivlarni boshqarish sohasidagi bu tajriba Edubourse o'quvchisi uchun ahamiyatsiz emas: bu ularga chakana moliyaviy mahsulotlarga ichki nuqtai nazardan qarashga imkon beradi.
Gecina: Rahbariyatdan raislikka (2010-2018)
Bernard Mishel qo'shiladi Gecina 2010-yilda boshqaruv raisi sifatida. Gecina - Euronext Paris birjasida ro'yxatga olingan ko'chmas mulk investitsiya kompaniyasi (SIIC) bo'lib, Il-de-Frans mintaqasida tijorat ko'chmas mulkiga ixtisoslashgan.
2011-yil oktabrdan 2013-yil iyungacha, Kristof Klamageran ketganidan so'ng va Filipp Depu kelishidan oldin, u ikki lavozimda ishlagan. prezident va bosh direktorU 2013-yilda boshqaruv raisi etib tasdiqlandi, direktorlik muddati 2014-yil aprel oyida yangilandi va u Gecina raisi etib qayta tayinlandi va bu lavozimda 2018-yilgacha ishladi.
Boshqa vakolatlar: Viparis, MEDEF Paris va SSP
Gecinadan tashqari, Bernard Mishel rais Viparis, Fransiyadagi yetakchi konventsiya markazlari operatorlaridan biri bo'lib, konsullik va ish beruvchi vazifalarini bajaradi: direktorlar kengashi raisi MEDEF Parij 2015-yildan beri Yevropa ko'chmas mulk agentligining ma'muri, keyin Parijning Ile-de-Frans mintaqaviy savdo-sanoat palatasi prezidentining savdo yarmarkalari, ko'rgazmalari va biznes turizmi bo'yicha vakili va PROMOSALONS prezidenti.
Uning sayohati investorga nimani o'rgatadi
Bernard Mishelning faoliyati ko'chmas mulk yoki moliyaviy aktivlarni kuzatishda uchta foydali jihatni ko'rsatadi:
Boshqaruv - bu signal. Sug'urta va ichki nazorat sohasidan kelgan ko'chmas mulk kompaniyasi prezidenti tavakkalchilik va to'lovga qodirlik madaniyatini olib keladi, bu esa ro'yxatga olingan ko'chmas mulk kabi ta'sirchan sektorda muhim masalalardir.
Aralash funktsiyalar keng tarqalgan, ammo ularni kuzatib borish kerak. Raislik va bosh direktor lavozimlarini qariyb ikki yil (2011-2013) davomida egallab turish qaror qabul qilishni soddalashtirdi, ammo ijrochi bo'lmagan raisning vakolatlarini cheklashni olib tashladi. Rollarni ajratish endi boshqaruv kodekslari tomonidan tavsiya etilgan standartdir.
Chakana moliyaviy mahsulotlar haqida bilim muhim. Predica va Crédit Agricole Assurance kompaniyalaridagi karyera omonatchilar aslida nimani boshdan kechirishlari haqida aniq tushuncha beradi.
Bernard Mishel muhim sanalarda
|yil
|hodisa
|1948
|25-fevralda Metzda tug'ilgan
|1970-1983
|Soliqlar bosh boshqarmasida soliq inspektori
|1983-1987
|Moliya bosh inspektori
|1987
|GAN, Sug'urta France kompaniyasining boshqaruvchi direktori o'rinbosari lavozimiga qo'shildi
|1996
|Crédit Agricole SA ijroiya qo'mitasi a'zosi
|2008
|Viparis prezidenti
|2010
|Gecina direktorlar kengashi raisi
|2011-2013
|Gecina kompaniyasining vaqtinchalik raisi va bosh direktori
|2015
|MEDEF Paris direktorlar kengashi raisi
|2018
|Gecina prezidentligining tugashi
|2019
|Milliy "Xizmat ko'rsatish uchun" ordeni qo'mondoni
FAQ
Moliya olamida Bernard Mishel kim?
Bernard Mishel fransuz biznes rahbari, 2010-yildan 2018-yilgacha Gecina ko'chmas mulk kompaniyasi direktorlar kengashi raisi bo'lib, Fransiya soliq organi, GAN va Crédit Agricole kompaniyalarida ishlagan. U Viparis kompaniyasining raisi.
Bernard Mishel Gecinani boshqarganmi?
Ha, vaqtincha. 2011-yil sentyabr/oktyabrdan 2013-yil iyungacha u Gecina kompaniyasining raisi va bosh direktori lavozimlarida ishlagan, shu bilan birga 2018-yilgacha direktorlar kengashi raisi bo'lib ishlagan.
Bernard Mishel va Crédit Agricole o'rtasida qanday bog'liqlik bor?
U guruhga 1996-yilda Crédit Agricole SA ijroiya qo'mitasi a'zosi sifatida qo'shildi va Predica va Crédit Agricole Assurance kabi bir qancha umumiy boshqaruv lavozimlarida ishladi.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indekslar, tovarlar va CFDlardagi kriptovalyutalar"]