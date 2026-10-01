Article d’archive, réécrit et mis à jour en 2026. La dépêche d’origine, publiée sur Edubourse, relayait l’annonce de l’accord final entre Nestlé et The Coca-Cola Company sur l’avenir de leur coentreprise Beverage Partners Worldwide.

En Noyabr 2006, Nestlé et The Coca-Cola Company annoncent avoir conclu un accord définitif sur leur coentreprise Beverage Partners Worldwide (BPW). Le principe : recentrer la structure commune sur le thé prêt à boire, autour de la marque nestea, tandis que Nestlé reprend seul la main sur le café prêt à boire Nescafé. Derrière cette réorganisation technique se joue une question stratégique que les investisseurs connaissent bien : jusqu’où deux géants concurrents peuvent-ils coopérer sans se gêner ?

Beverage Partners Worldwide : une alliance née en 1991

L’histoire commence en 1991 avec la création de Coca-Cola Nestlé Refreshments, une filiale détenue à 50/50 par les deux groupes. L’idée est simple : Nestlé apporte ses marques (Nestea, Nescafé) et son savoir-faire dans le thé et le café, Coca-Cola apporte son réseau mondial d’embouteilleurs et sa puissance de distribution.

La première version de l’alliance tourne court. En 1994, des désaccords sur les distributeurs, les canaux de vente, la rémunération des dirigeants et l’arbitrage entre Nescafé et Nestea conduisent à une mise en sommeil. La coentreprise est relancée en 2001 sous le nom de Beverage Partners Worldwide, avec un siège à Zurich, en Suisse.

Ce que changeait l’accord de 2006

L’accord finalisé en novembre 2006 clarifie le périmètre de BPW :

Le café prêt à boire sort de la coentreprise. Nestlé récupère la marque Nescafé pour ce segment et la gère de manière indépendante.

Nestlé récupère la marque Nescafé pour ce segment et la gère de manière indépendante. BPW se concentre sur le thé glacé , avec Nestea comme marque phare, et sur de nouveaux concepts de boissons.

, avec Nestea comme marque phare, et sur de nouveaux concepts de boissons. Le lancement d’Enviga : la même année, BPW lance Enviga, un thé vert pétillant présenté comme favorisant la dépense calorique.

Pour les deux groupes, l’objectif était de réduire les zones de friction. Le café est le cœur historique de Nestlé ; le confier durablement à une structure partagée avec un concurrent dans les boissons n’avait plus de sens. Le thé glacé, en revanche, profitait pleinement de la force de frappe des embouteilleurs de Coca-Cola.

Ce qui s’est passé ensuite (2007-2026)

Le revers d’Enviga

Dès février 2007, l’association américaine Center for Science in the Public Interest attaque en justice les allégations « brûle-calories » d’Enviga. Les deux groupes acceptent de cesser ces affirmations et, dès 2008, la boisson a pratiquement disparu des rayons. L’épisode rappelle qu’une innovation marketing mal étayée peut coûter cher en image.

Une répartition géographique de plus en plus complexe

Nestea est lancé en Inde en 2010, puis retiré en 2012 faute de demande. La même année, la distribution aux États-Unis est confiée à Nestlé, tandis que Coca-Cola continue de distribuer la marque dans d’autres pays. Nestlé garde par ailleurs la fabrication des versions en poudre et pour distributeurs automatiques, Coca-Cola celle des bouteilles et canettes. En 2017, Nestea est présent dans 48 pays via les embouteilleurs partenaires de Coca-Cola, comme Coca-Cola European Partners ou Coca-Cola Hellenic.

La dissolution au 1er janvier 2018

En mars 2017, Nestlé et Coca-Cola annoncent la fin de BPW, effective au 1er janrda 2018, après seize ans de collaboration dans sa forme relancée. Nestlé souhaite développer Nestea seul. Coca-Cola conserve une licence de fabrication et de distribution dans une poignée de pays (dont le Canada, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie). En parallèle, Coca-Cola pousse sa propre marque de thé glacé, Fuze choyi, et rebaptise au Canada ses produits Nestea en Fuze Tea. Les droits régionaux restants de Coca-Cola sur Nestea ont expiré fin 2024.

Quelles leçons pour l’investisseur ?

L’histoire de BPW est un bon cas d’école pour analyser les coentreprises entre grands groupes cotés :

Une coentreprise est rarement éternelle. Elle répond à un besoin à un instant donné (accès à la distribution, partage des coûts). Quand l’un des partenaires peut faire seul, la structure perd sa raison d’être. Ici, Coca-Cola a fini par développer sa propre marque concurrente. Le poids réel de l’activité compte. Pour deux groupes dont le chiffre d’affaires se compte en dizaines de milliards, le thé glacé est resté un segment secondaire. La fin de BPW n’a pas modifié la trajectoire boursière de l’un ou de l’autre ; elle a surtout simplifié leur organisation. Les marques, elles, restent des actifs. Nestlé a conservé la propriété de Nestea pendant toute l’aventure, ce qui lui a permis de reprendre la marque à la dissolution. Lorsque vous analysez une alliance, regardez toujours qui détient la propriété intellectuelle.

Pour aller plus loin sur les deux protagonistes, consultez nos analyses de l’action Coca-Cola, valeur prisée pour la régularité de ses dividendes, et de l’action Nestlé, premier groupe agroalimentaire mondial coté à Zurich.

Coca-Cola et Nestlé en 2026 : deux modèles différents

Vingt ans après l’accord sur BPW, les deux groupes illustrent deux façons d’aborder le marché des boissons et de l’alimentation :

Mezon Coca-Cola Kompaniyasi Nestle Cotation principale New York (NYSE : KO) Zurich (SIX : NESN) Modèle Marques et concentrés, embouteillage largement confié à des partenaires Groupe intégré, de la production à la distribution Périmètre Boissons uniquement Alimentation, café, nutrition, produits pour animaux Thé glacé après BPW Fuze choyi Nestea (production et distribution sous licence selon les pays)

Le modèle « léger en actifs » de Coca-Cola, qui s’appuie sur des embouteilleurs indépendants, explique en grande partie la robustesse de ses marges. Nestlé, plus diversifié, est davantage exposé aux coûts des matières premières agricoles, comme le cacao ou le café. Ces différences pèsent sur la valorisation et sur la politique de dividendes de chacun.

Pour investir sur ces valeurs internationales, un compte-titres chez un courtier en ligne est généralement nécessaire, car Coca-Cola n’est pas éligible au PEA et Nestlé, société suisse, non plus. Notre haqida fikr eToro détaille les frais d’une plateforme couramment utilisée pour les actions américaines et suisses. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Qu’était Beverage Partners Worldwide ?

Une coentreprise 50/50 entre Nestlé et The Coca-Cola Company, basée à Zurich, relancée en 2001 sur les bases d’une première alliance créée en 1991. Elle commercialisait surtout le thé glacé Nestea.

Que prévoyait l’accord de novembre 2006 ?

Le recentrage de BPW sur le thé prêt à boire et le retour du café prêt à boire Nescafé dans le giron exclusif de Nestlé.

Quand BPW a-t-elle été dissoute ?

La dissolution a été annoncée en mars 2017 et est devenue effective le 1er janvier 2018.