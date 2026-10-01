Article d’archive, réécrit et mis à jour en 2026. La dépêche d’origine, publiée sur Edubourse dans les années 2000, relayait l’annonce de la livraison à Air India de deux Airbus A310-300 transformés en avions-cargos.

2000 yil ichida, Havo Hindiston prend livraison de deux Airbus A310-300 convertis en avions-cargos. Plutôt que de revendre ces appareils retirés du transport de passagers, la compagnie nationale indienne choisit de leur offrir une seconde vie dans le fret. Au total, Air India fera convertir quatre de ses A310. Cette décision, peu spectaculaire en apparence, illustre une pratique devenue centrale dans l’aviation : la conversion « passagers vers cargo », qui prolonge la durée de vie économique des avions et pèse sur l’équation financière des compagnies comme des constructeurs.

L’Airbus A310, un biréacteur qui a installé Airbus

Lancé officiellement en juillet 1978 avec Lufthansa et Swissair comme clients de lancement, l’A310 effectue son premier vol à Toulouse le 3 avril 1982. Dérivé raccourci de l’A300, il partage avec lui sa ligne d’assemblage et introduit le concept de « communité » : un pilote qualifié sur un modèle Airbus peut passer sur un autre après une courte formation, source d’économies importantes pour les compagnies.

La version A310-300, à plus long rayon d’action, entre en service fin 1985 chez Swissair. Au total, 255 nusxa sont produits ; le dernier est livré en juin 1998 et la production est officiellement arrêtée en 2007. Sans être un grand succès commercial, l’A310 a contribué à installer durablement Airbus sur le marché des avions de ligne.

Havo Hindiston en a exploité 28 exemplaires, ce qui en fait l’un des principaux utilisateurs du modèle, aux côtés de Singapore Airlines (23 appareils neufs livrés à partir de 1987) et de Lufthansa (25).

Airbus n’a vendu aucun A310 cargo neuf : les opérateurs de fret préféraient acheter des appareils d’occasion et les faire convertir, une solution bien moins coûteuse. La conversion des A310 est assurée par Elbe Flugzeugwerke (EFW), à Dresde, filiale commune d’Airbus et de ST Engineering (Singapour). Les étapes principales :

Démontage complet de la cabine : sièges, coffres, cuisines et toilettes sont retirés. Obturation des hublots et installation d’un plancher renforcé adapté aux palettes et conteneurs. Découpe et pose d’une grande porte cargo sur le côté gauche du fuselage (environ 3,18 m de large sur 2,44 m de haut), entourée d’un cadre fortement renforcé pour compenser la perte de rigidité. tasdiqlash de l’appareil dans sa nouvelle configuration.

Dans le cas d’Air India, les avions convertis sont restés dans la même compagnie, passant de l’activité passagers à l’activité fret. C’est un choix rationnel lorsqu’une compagnie connaît parfaitement l’historique de maintenance de ses appareils et dispose déjà des équipages et de l’infrastructure.

Pourquoi les conversions intéressent les investisseurs

Les programmes de conversion sont un maillon discret mais important de l’économie aéronautique :

Pour les compagnies , ils permettent d’amortir plus longtemps un actif coûteux et de créer une activité fret sans acheter d’avions neufs.

, ils permettent d’amortir plus longtemps un actif coûteux et de créer une activité fret sans acheter d’avions neufs. Pour les constructeurs , ils soutiennent la valeur résiduelle des avions d’occasion, ce qui rassure les loueurs et facilite les ventes de modèles neufs. Airbus a poursuivi cette logique avec les conversions d’A330 et d’A321 menées par EFW.

, ils soutiennent la valeur résiduelle des avions d’occasion, ce qui rassure les loueurs et facilite les ventes de modèles neufs. Airbus a poursuivi cette logique avec les conversions d’A330 et d’A321 menées par EFW. Pour les motoristes et les spécialistes de la maintenance, chaque avion qui reste en service plus longtemps génère des revenus de pièces détachées et de révisions, souvent plus rentables que la vente des moteurs neufs.

Ce dernier point explique pourquoi les investisseurs suivent de près l’activité « services » des grands groupes. Pour approfondir, consultez nos analyses de l’Airbus aktsiyalari et de l 'Safran aktsiyalari, dont une part importante des profits vient de l’après-vente des moteurs.

Ce qu’il est advenu des A310 cargo et d’Air India

Les A310 cargo d’Air India ont notamment été exploités sur des liaisons internationales de fret, dont des rotations vers Francfort. La filiale Air India yuk a cessé d’exploiter ses propres avions-cargos au début des années 2010, Air India s’appuyant ensuite surtout sur les soutes de ses avions passagers.

L’A310, lui, a progressivement disparu du ciel occidental. FedEx, qui avait racheté plus du quart des exemplaires produits pour les convertir, a retiré ses derniers A310 cargo en 2020 ; la même année, Air Transat retirait le dernier A310 passagers exploité par une compagnie occidentale. En 2022, quelques exemplaires volaient encore, principalement en Iran et pour du fret.

Air India a connu une transformation profonde : la compagnie a été privatisée et reprise par le groupe Tata en janvier 2022, puis a lancé un vaste plan de renouvellement de flotte, avec des commandes massives auprès d’Airbus et de Boeing annoncées en 2023. Fin 2024, elle a fusionné avec Vistara. Pour suivre l’autre constructeur concerné, voir notre analyse de l’action Boeing.

Le fret aérien en 2026 : un marché toujours stratégique

Depuis la pandémie, le fret aérien a montré son importance : en 2020 et 2021, la disparition de nombreux vols passagers a réduit les capacités en soute, faisant flamber les tarifs et la demande pour les avions-cargos dédiés. Le développement du commerce en ligne transfrontalier a ensuite soutenu les volumes. Les conversions d’avions de ligne d’occasion restent une solution privilégiée pour répondre à cette demande, avec des modèles plus récents (A330, A321, Boeing 737 et 767) qui ont remplacé l’A310 dans ce rôle.

Repere Airbus A310 Lancement du programme Juillet 1978 Premer-jild. 3 Avril 1982 Dernière livraison 1998 iyun Exemplaires produits 255 Conversions cargo Elbe Flugzeugwerke, Dresde A310 d’Air India convertis en cargo 4

Eslamoq

L’histoire des A310 cargo d’Air India rappelle qu’un avion de ligne a souvent plusieurs vies, et que la valeur d’un programme aéronautique se mesure aussi à la longévité de ses appareils. Pour l’investisseur, cela signifie qu’il faut regarder au-delà des commandes d’avions neufs : la maintenance, les pièces détachées et les conversions forment un marché récurrent, moins visible mais souvent plus stable. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

FAQ

Combien d’A310 Air India a-t-elle convertis en cargo ?

Air India a fait convertir quatre de ses Airbus A310 en avions-cargos, dont deux livrés lors de l’annonce relayée par cet article.

Qui réalise les conversions d’Airbus en avions-cargos ?

Elbe Flugzeugwerke (EFW), à Dresde, filiale commune d’Airbus et de ST Engineering, qui convertit aussi des A330 et des A321.

L’Airbus A310 vole-t-il encore ?

Quelques exemplaires restaient en service en 2022, surtout en Iran et dans le fret, ainsi que dans des versions militaires ou gouvernementales.