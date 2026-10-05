Pierre Louette a mené une carrière à la croisée de la haute fonction publique, des médias et des télécoms : magistrat à la Cour des comptes, PDG de l’Agence France-Presse, directeur général délégué d’apelsin, puis PDG du groupe Les Échos-Le Parisien, filiale de LVMH, de 2018 à janvier 2026. Cette page retrace son parcours et explique comment est encadrée la rémunération des dirigeants d’une entreprise dont l’État est actionnaire, comme Orange, ou d’une agence publique comme l’AFP.

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Né le 31 décembre 1962 à Paris, fils d’un professeur de lettres, Pierre Louette est diplômé de Sciences Po Paris (1984) et de l’ENA (promotion Liberté-Égalité-Fraternité, 1989). Il intègre la Audit sudi comme magistrat, puis rejoint de 1993 à 1995 le cabinet du Premier ministre Édouard Balladur comme conseiller pour l’audiovisuel.

Communication, Internet et AFP

Il travaille ensuite chez Havas Advertising, de 1996 à 2000, crée l’agence de communication ConnectWorld, puis rejoint Europ@web, le fonds d’investissement Internet de Bernard Arnault, au moment de la bulle Internet.

En novembre 2003, il devient directeur général chargé de la gestion de l’Agence France-Presse, puis président-directeur général de décembre 2005 à avril 2010, succédant à Bertrand Eveno. Selon Le Monde, il a redressé les comptes de l’agence et contribué à sa modernisation, malgré des relations tendues avec une partie des salariés à la fin de son mandat. Emmanuel Hoog lui succède en avril 2010.

Orange : secrétaire général et directeur général délégué

En 2010, Stéphane Richard l’appelle chez apelsin pour le seconder. Il devient directeur général délégué et secrétaire général du groupe, membre du comité exécutif, puis prend en charge notamment les opérations en France. Il siège aussi, à partir d’avril 2011, au Conseil national du numérique.

Pour analyser l’opérateur aujourd’hui, consultez notre fiche sur l’Apelsin zaxirasi.

Les Échos-Le Parisien : diriger un groupe de presse

En 2018, Pierre Louette prend la présidence-direction générale du groupe Les Échos-Le Parisien, propriété de LVMH. Il y mène la transformation numérique des titres et, en 2020, préside l’Alliance de la presse d’information générale dans les négociations avec Google sur les droits voisins. Il publie en 2021 Des géants et des hommes, un essai sur l’emprise des grandes plateformes numériques. Le 22 janvier 2026, Michèle Benbunan lui succède à la direction générale du groupe.

Le parcours de Pierre Louette traverse des structures soumises à des règles très différentes :

tuzilma holat Cadre de la rémunération AFP Agence au statut particulier, financée en partie par l’État Rémunération du PDG fixée par le conseil d’administration, sous le regard de l’État, à des niveaux modérés apelsin Société cotée dont l’État est un actionnaire important, sans être majoritaire Rémunération des mandataires sociaux votée par l’assemblée générale ; l’État actionnaire pèse dans les votes Les Échos-Le Parisien Filiale non cotée de LVMH Fixée par le groupe, sans publication détaillée obligatoire

Chez Orange, les rémunérations des mandataires sociaux sont publiées chaque année dans le document d’enregistrement universel. Lorsqu’il était directeur général délégué, la rémunération de Pierre Louette figurait dans ces documents, avec sa part fixe et sa part variable. Un portrait publié par l’Observatoire du journalisme (OJIM) en a d’ailleurs repris le montant. Pour le détail exact, année par année, la référence reste le document de référence d’Orange de l’exercice correspondant, que nous recommandons de consulter plutôt que des chiffres repris de seconde main.

Depuis l’arrivée du « say on pay » contraignant avec la loi Sapin 2 de 2016, les actionnaires d’Orange votent chaque année sur la politique de rémunération et sur les montants versés.

Uning sayohati investorga nimani o'rgatadi

L’État actionnaire influence la gouvernance et la rémunération des dirigeants des entreprises dont il détient une part significative, comme Orange. Ommaviy axborot vositalari dépendent de plus en plus des relations avec les grandes plateformes numériques, comme l’a montré le dossier des droits voisins. Les télécoms sont un secteur d’infrastructures, très intensif en capital, où la réglementation et la concurrence pèsent fortement sur les marges.

Pour suivre les valeurs des télécoms et des médias, consultez aussi notre fiche sur l’LVMH aktsiyalari, propriétaire du groupe Les Échos-Le Parisien. Pour se positionner à court terme sur ces valeurs, certains investisseurs utilisent des CFD ; notre haqida fikr Vantage Ushbu maqolada ularni taklif qiluvchi broker haqida so'z boradi. CFDlar - bu yo'qotish xavfi yuqori bo'lgan kreditga asoslangan mahsulotlar. Ushbu maqola faqat axborot maqsadida berilgan va investitsiya bo'yicha maslahat hisoblanmaydi.

Les médias face aux plateformes : le dossier des droits voisins

En 2019, la France a été le premier pays à transposer la directive européenne créant un « droit voisin » au profit des éditeurs de presse, leur permettant d’être rémunérés pour la reprise de leurs contenus par les plateformes numériques. Google a d’abord refusé de payer, avant d’être contraint par l’Autorité de la concurrence d’ouvrir des négociations de bonne foi, puis condamné à une amende de 500 millions d’euros en 2021 pour ne pas l’avoir fait. Des accords ont ensuite été conclus avec l’Alliance de la presse d’information générale, que présidait Pierre Louette. Ce dossier illustre la dépendance croissante des médias vis-à-vis des grandes plateformes, qui captent une part majeure des revenus publicitaires en ligne, et la place de la réglementation dans le partage de la valeur. Pour l’investisseur, il montre que les décisions réglementaires peuvent modifier sensiblement les modèles économiques des groupes de médias et de technologie.

1962 : naissance à Paris. 1989 : sortie de l’ENA, Cour des comptes. 1993-1995 : conseiller du Premier ministre. 2005-2010 : PDG de l’AFP. 2010 : directeur général délégué d’Orange. 2018 : PDG du groupe Les Échos-Le Parisien. Janvier 2026 : Michèle Benbunan lui succède.

FAQ

Qu’a fait Pierre Louette chez Orange ?

Il a été directeur général délégué et secrétaire général du groupe, membre du comité exécutif, à partir de 2010, avant de rejoindre le groupe Les Échos-Le Parisien en 2018.

Quand Pierre Louette a-t-il dirigé l’AFP ?

De décembre 2005 à avril 2010, comme président-directeur général.

Où trouver la rémunération des dirigeants d’Orange ?

Dans le document d’enregistrement universel publié chaque année par Orange, rubrique rémunération des mandataires sociaux.