U qancha pul topdi? Frederik Oudea Société Générale boshqaruvidami? Sobiq moliya bosh inspektori bankni 2009-yildan 2023-yilgacha, ya'ni moliyaviy inqirozdan tortib foiz stavkalarining o'sishigacha bo'lgan davrda boshqargan. Quyidagi raqamlar Société Générale kompaniyasining rasmiy direktorlar kengashi yig'ilishidan keyingi xabarlari va aksiyadorlar yig'ilishi hisobotlaridan, shuningdek, Sanofi kompaniyasining rezolyutsiya hujjatidan olingan so'nggi ma'lumotlardan olingan.
Frederik Udea kim?
1963-yil 3-iyulda Parijda tug'ilgan Frederik Udea bitiruvchisiÉcole politexnikasi et de l 'ENAU 1987-yildan 1995-yilgacha Moliya Bosh inspeksiyasida ishlagan, keyin esa 1995-yilda Société Générale kompaniyasiga qo'shilgan.
U o'sha yerda bosh moliyaviy direktor bo'ldi, keyin esa 2008-yilda bosh menejer, inqiroz arafasida. 2009-yil may oyida u tayinlangan prezident va bosh direktor2015-yil may oyida rais va bosh direktor lavozimlari ajratildi: u bosh direktor bo'lib qoldi, ijrochi bo'lmagan rais esa tayinlandi.
U bankni tark etadi 23 May 2023Vakolat muddati tugaganidan so'ng, uning o'rnini Slavomir Krupa egalladi. U bugun Sanofi direktorlar kengashi raisi.
Frederik Oudeaning Société Généraledagi tovon puli: raqamlar
|mashq
|Element
|Miqdor
|manba
|2011
|Yillik o'zgaruvchan kompensatsiya
|682 770 yevro (2010 yilga nisbatan -43%)
|AMFga taqdim etilgan ma'lumotnoma hujjati
|2012
|Yillik o'zgaruvchan kompensatsiya
|≈ 1 194 000 yevro (+75%)
|Yangilangan ma'lumotnoma hujjati, 2013-yil may
|2013
|Yillik o'zgaruvchan kompensatsiya
|≈ 1 400 000 yevro (+18%)
|Ma'lumotnoma hujjati, 2014-yil mart
|2023
|Yillik o'zgaruvchan kompensatsiya (1-yanvardan 23-maygacha proporsional ravishda)
|542 088 €
|2024-yil 7-fevraldagi Kengash yig'ilishidan keyingi xabarnoma
Belgilangan ish haqi: 1 300 000 yevro, 2011 yildan 2023 yilgacha o'zgarishsiz
Frederik Udeaning ish haqining eng muhim xususiyati uning belgilangan maoshining barqarorligidir. Bu ... ga teng Yiliga yalpi 1 300 000 yevro, Direktorlar kengashi tomonidan 2015-yil 19-mayda belgilangan va 2016-yil 18-mayda umumiy yig'ilish tomonidan tasdiqlangan miqdor, ammo aslida bu 2011-yildan beri o'zgarishsiz qoldi.
Direktorlar kengashi 2023-yil 8-martda uchta dalilni keltirgan holda, uni 2023-yil uchun ham shu darajada saqlab qolishga aniq qaror qildi: CAC 40 ning 1-raqamli rahbarining o'rtacha belgilangan ish haqi darajasi (2022-yilda shunga o'xshash Yevropa banklari uchun 2,5 million yevro), bozor medianasi va AFEP-MEDEF kodeksining tavsiyasi, unga ko'ra belgilangan ish haqi faqat nisbatan uzoq vaqt oralig'ida ko'rib chiqilishi kerak.
O'zgaruvchan: ishlashga nisbatan cheklangan va og'ir vaznga ega
Yillik o'zgaruvchan kompensatsiya quyidagilarga asoslangan Mezonlarning 60% miqdoriydir. et Mezonlarning 40% sifatli hisoblanadi.Moliyaviy ko'rsatkichlar yalpi operatsion foyda, aksiya boshiga tushadigan daromad va xarajatlarning daromadga nisbati bo'lib, teng qismlarda hisoblanadi.
1daner 2014-yil sentabr holatiga ko'ra, uning miqdori cheklangan Belgilangan ish haqining 135% Bosh direktor uchun. Uzoq muddatli rag'batlantirish to'lovlari ham belgilangan ish haqining 100% gacha qisqartirildi. O'zgaruvchan kompensatsiya maqsadi 2023 moliyaviy yil uchun belgilangan ish haqining 120% miqdorida belgilandi.
Malumot uchun, inqiroz davrida Frederik Udea shunday degan edi 2008 va 2009 moliyaviy yillar uchun o'zgaruvchan kompensatsiyadan voz kechdi.
Ketish shartlari: ishdan bo'shatish nafaqasi yo'q, qo'shimcha pensiya yo'q
Bu aksiyador uchun eng ma'lumotli nuqta. Direktorlar kengashining 2024-yil 22-maydagi umumiy yig'ilishga taqdim etgan hisoboti aniq: Frederik Udeaning boshqaruvchi direktor lavozimidagi muddati tugashi hech qanday kompensatsiyaga olib kelmadi.va u qo'shimcha pensiya huquqlaridan foydalanmaydi Société Générale'dan.
Yagona kompensatsiya: raqobatbardoshlikdan voz kechish to'g'risidagi bandga muvofiq, u ariza berilgan vaqt davomida belgilangan oylik maoshini oldi, ya'ni. olti oyUning hali o'tkazilmagan uzoq muddatli rag'batlantiruvchi aktsiyalari, boshqa ishlash shartlari saqlanib qolgan taqdirda, grant va 2023-yil 23-may oralig'idagi vaqtga mutanosib ravishda o'tkazildi.
Bank ishlaridan keyin: Sanofi prezidentligi
Frederik Udea Sanofi direktorlar kengashi raisi. 2026-yilgi yillik umumiy yig'ilish qarorlari hujjatiga ko'ra, uning 2025-yil uchun kompensatsiyasi quyidagicha belgilangan edi: 880 000 yevro miqdorida yalpi qat'iy ish haqi, bunga bir turdagi imtiyoz qo'shildi 4 836 € (haydovchisi bilan kompaniya avtomobili), ya'ni a jami 884 836 yevroU o'zgaruvchan kompensatsiya, aktsiyalarga asoslangan kompensatsiya, ishdan bo'shatish nafaqasi va qo'shimcha pensiya huquqlarini olmaydi.
Aksiyador bundan nimani olib qo'yishi mumkin
Yassi o'rnatilgan tishli velosiped zaiflik belgisi emas. 1,3 million yevroni o'n ikki yil davomida saqlab qolish iqtisodiyotni emas, balki boshqaruv intizomini aks ettiradi.
Chiqishning haqiqiy narxini ilovalarda topish mumkin. Kompensatsiya va qo'shimcha pensiya nafaqalarining yo'qligi belgilangan ish haqi miqdoridan ko'proq narsani anglatadi.
Yillarni taqqoslashda ehtiyot bo'ling. 2023 yilgi summalar besh oydan kam bo'lgan vakolat muddati davomida mutanosib ravishda taqsimlanadi: ularni to'liq yil bilan taqqoslashning ma'nosi yo'q.
FAQ
Frederik Oudeaning Société Généraledagi maoshi qancha edi?
Uning yillik qat'iy belgilangan maoshi 2011-yildan 2023-yilgacha o'zgarishsiz qolgan 1 300 000 yevroni tashkil etdi, shuningdek, cheklangan o'zgaruvchan komponent ham mavjud. 2023-yil uchun 23-maygacha mutanosib ravishda ajratilgan o'zgaruvchan komponent 542 088 yevroni tashkil etadi.
Frederik Oudéa ishdan bo'shatish nafaqasini oldimi?
Yo'q. 2024-yil may oyida bo'lib o'tgan umumiy yig'ilish uning vakolat muddati tugashi hech qanday kompensatsiya olish uchun asos bo'lmaganligini va u qo'shimcha pensiya huquqlaridan foydalanmasligini tasdiqladi.
Frederik Oudéa bugun nima bilan band?
U Sanofi direktorlar kengashi raisi bo'lib, bu lavozimni 2025-yilda 880 000 yevro miqdorida belgilangan maosh bilan egallab turibdi va o'zgaruvchan komponent yo'q.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indekslar, tovarlar va CFDlardagi kriptovalyutalar"]