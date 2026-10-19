U qancha pul topdi? Per-Andre de Chalendar Saint-Gobain boshqaruvidami? Ko'pgina CAC 40 bosh direktorlaridan farqli o'laroq, javob juda aniq: 2021-yilda rais va bosh direktor lavozimlari ajratilgandan so'ng, uning maoshi quyidagicha bo'ldi faqat o'zgarmas, hech qanday o'zgaruvchan komponentsiz. Quyidagi raqamlar Saint-Gobain direktorlar kengashi qarorlari va umumiy yig'ilish hujjatlaridan olingan.
Per-Andre de Chalendar kim?
1958-yil 12-aprelda Vichi shahrida tug'ilgan Pyer-Andre de Chalendar bitiruvchisiESSEC et de l 'ENA, sobiq moliya inspektori.
U Kompaniyaga qo'shildi 1989-yilda Sent-Gobain, 2005-yilda boshqaruvchi direktor o'rinbosari, 2006-yilda direktor, keyin esa 2007-yil iyun oyida bosh menejerUning ismi bor Prezident va bosh direktor, 2010-yil 3-iyundaJan-Lui Beffaning vorisi.
Le 1er 2021-yil iyul oyida u umumiy boshqaruvni o'rinbosariga topshirdi Benoit Bazin va bo'ladi ijrochi bo'lmagan prezidentU nafaqaga chiqish huquqidan foydalangandan so'ng, 2024-yil 6-iyundagi umumiy yig'ilish oxirida direktorlar kengashini tark etadi.
U shuningdek, prezidentTadbirkorlik instituti U 2023-yildan beri BNP Paribas direktori lavozimida ishlab kelmoqda. 2025-yil oktyabr oyida u Altice France guruhiga ijrochi bo'lmagan direktor sifatida qo'shildi.
Per-Andre de Chalendarning Sen-Gobendagi maoshi
Quyidagi summalar Saint-Gobain tomonidan nashr etilgan direktorlar kengashining 2024-yil 29-fevral (2023-moliyaviy yil) va 2025-yil 27-fevral (2024-moliyaviy yil) qarorlaridan olingan.
|mashq
|vazifa
|Belgilangan ish haqi
|o'zgaruvchan
|Natural shaklda foyda
|2022
|Kengash raisi
|450 000 €
|yo'q
|3301 yevro (avtomobil uchun)
|2023
|Kengash raisi
|450 000 €
|yo'q
|3301 yevro (avtomobil uchun)
|2024
|Kengash raisi (1 yanvar - 6 iyun)
|194 262 yevro (pro rata)
|yo'q
|Kompaniya avtomobili
Kengash qarorining matni bir xil: "Janob Pyer-Andre de Chalendarning haqi quyidagicha belgilanadi..." faqat 450 000 yevro miqdoridagi belgilangan qism va foyda ko'rmaydiyillik o'zgaruvchan kompensatsiya yo'q ".
Pensiya va bu haqda nimani bilishingiz kerak
Pierre-Andre de Chalendar o'zining pensiya nafaqalarini "SGPM" belgilangan nafaqa qo'shimcha pensiya sxemasi bo'yicha talab qildi, u rais va bosh direktor sifatida undan foyda ko'rdi. 1 daer Iyul 2021.
Saint-Gobain uning Yalpi yillik pensiya taxminan 417 942 yevroni tashkil etdi. 2023 moliyaviy yili uchun va 188 308 € 1 dan boshlab davr uchuner 2024-yil yanvardan 6-iyungacha (prorata temporis).
Ushbu sxema, odatda "qo'shimcha pensiya" nomi bilan tanilgan, AFEP-MEDEF boshqaruv qoidalaridan beri qat'iy qoidalarga bo'ysunadi: u faqat amaldagi rahbarlar uchun mavjud va ular ketganidan keyin takomillashtirilishi mumkin emas. Shuningdek, u 2019-yildan beri yangi rahbarlar uchun ham yopiq.
Rais va bosh direktorni ajratish: Saint-Gobain ishi
2021-yilda Saint-Gobain Benoît Bazin tomonidan yozilgan "vorislik jarayonida uzluksiz va muvaffaqiyatli o'tishni ta'minlash uchun" Pyer-Andre de Chalendarning rollarini ajratdi. Bu yaxshi boshqaruvning darslik namunasidir: uning vorisi o'rnidan turguncha iste'foga chiqqan ijrochi ijrochi bo'lmagan rais sifatida o'z o'rnida qoladi.
Eslatib o'tamiz, Benoît Bazinning boshqaruvchi direktor sifatidagi maoshi quyidagicha edi 1 000 000 yevro qat'iy ish haqi va 1 700 000 yevro o'zgaruvchan ish haqi (ya'ni, 2022 va 2023 moliyaviy yillar davomida 2 700 000 yevro naqd pulda), keyin esa 1 300 000 yevro belgilangan 2024-yil 7-iyundan boshlab, u rais va bosh direktorning ikki tomonlama rolini bajaradigan sanadan boshlab kuchga kiradi.
Aksiyador bundan nimani olib qo'yishi mumkin
Ijrochi bo'lmagan prezidentning belgilangan maosh olishi izchil hisoblanadi. U endi operatsiyalarni boshqarmaydi: unga operatsion ko'rsatkichlar bilan bog'liq o'zgaruvchini tayinlash uchun hech qanday sabab yo'q.
Haqiqiy muammo - bu ketish narxi. Yiliga taxminan 400 000 yevro miqdoridagi qo'shimcha pensiya rejasi kompaniya uchun uzoq muddatli majburiyatni anglatadi. Bu korporativ boshqaruv hisobotida kuzatilishi kerak bo'lgan nuqta.
Hokimiyatlarning bo'linishi manfaatlar to'qnashuvini kamaytiradi. Bu Saint-Gobain 2021 o'tishining asosiy saboqidir.
FAQ
Per-Andre de Chalendarning Sen-Gobendagi maoshi qancha edi?
Direktorlar kengashi raisi sifatida u yiliga 450 000 yevro miqdorida qat'iy maosh olardi, o'zgaruvchan kompensatsiyasiz, shuningdek, taxminan 3300 yevro miqdoridagi kompaniya avtomobili uchun nafaqa ham qo'shildi.
Per-Andre de Chalendarning oltin parashyuti bormi?
Ha. U 1-kuni SGPM sxemasiga bo'lgan huquqlarini da'vo qildi.er 2021-yil iyul; Saint-Gobain 2023 moliyaviy yili uchun yillik yalpi pensiya taxminan 417 942 yevroni tashkil etishini ko'rsatmoqda.
"Sent-Goben"da Per-Andre de Chalendarning o'rnini kim egalladi?
2021-yil iyun oyidan beri bosh direktor lavozimida ishlab kelayotgan Benoît Bazin 1-sentabrdan boshlab bosh direktor lavozimini egalladi.er 2021-yil iyul, keyin esa 2024-yil 7-iyundan boshlab rais va bosh ijrochi direktor vazifalari.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indekslar, tovarlar va CFDlardagi kriptovalyutalar"]