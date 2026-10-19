Xavier Huillardning Vinci kompaniyasidagi maoshi: yil bo'yicha ko'rsatkichlar va foydani taqsimlash rejasi

par Nashr qilingan sana:

U qancha pul topdi? Xaver Huillard Vinchi boshqaruvidami? Qurilish, avtomagistral va aeroport konsessiyalari guruhi rahbari yigirma yillik fransuz kapitalizmini qanchalik shakllantirganini hisobga olsak, bu savol tez-tez tug'iladi. Quyidagi raqamlar Vinchining rasmiy hujjatlaridan olingan: direktorlar kengashi yig'ilishidan keyingi xabarlar, guruhning boshqaruv sahifasi va aktsiyadorlar yig'ilishi e'lonlari. Ularga ushbu turdagi ma'lumotlar uchun standart amaliyot bo'lgani kabi, ularning yili va manbasi taqdim etiladi.

Sahifaning mazmuni ko'rsatish

Xavier Huillard kim?

1954-yilda tug'ilgan Xavier Huillard muhandislik bo'yicha bitirgan.École politexnikasi et de l 'Ko'priklar va yo'llar milliy maktabiU o'z faoliyatini Sogea kompaniyasida 1996-yilda boshlagan, 1998-yilda uning boshqaruvchi direktori bo'lgan va keyin 2000-yildan 2002-yilgacha VINCI Construction kompaniyasiga rahbarlik qilgan.

U VINCI ijroiya qo'mitasiga qo'shiladi va bo'ladi 2006-yilda guruhning boshqaruvchi direktoriva 2010-yilda Prezident va Bosh direktorVINCI oʻz faoliyati davomida avtomagistral va aeroport konsessiyalari, energetika va xizmatlar sohalariga katta miqyosda diversifikatsiya qildi va Fransiyada ishlab chiqarilgan aylanmaning ulushi 66% dan 42% gacha kamaydi.

2025-yil 17-aprelda VINCI umumiy yig'ilishi tasdiqladi Rais va bosh ijrochi direktor lavozimlarini ajratish, 2025-yil 1-maydan kuchga kiradi Xavier Huillard direktorlar kengashi raisi bo'ldi, shu bilan birga Per Anjolras, 2024-yil may oyidan beri bosh operatsion direktor bo'lib ishlab kelmoqda, to'rt yillik muddatga bosh ijrochi direktor bo'ladi.

Xavier Huillardning maoshi: yillik ko'rsatkichlar

Quyidagi jadvalda VINCI tomonidan e'lon qilingan miqdorlar ko'rsatilgan. Unda ish haqi farqlanadi mashq uchun ajratilgan (Kengash qarori) ish haqi to'g'risida yil davomida aslida to'langanbu bir xil narsa emas.

mashq vazifa Mashq uchun haq manba
2023 Prezident va bosh direktor 3 303 580 € VINCI, boshqaruv
2024 Prezident va bosh direktor 3 302 605 € VINCI, boshqaruv
2024 Uzoq muddatli rag'batlantirish rejasi (2024-yil 9-aprel) 3 379 994 € VINCI, boshqaruv
2024 Foyda taqsimotini o'z ichiga olgan jami 6 682 599 € VINCI, boshqaruv
2023 Foyda taqsimotini o'z ichiga olgan jami 6 683 568 € VINCI, boshqaruv

La yillik yalpi qat'iy ish haqi ... ni tashkil qiladi 1 300 000 € 2024-yil uchun, direktorlar kengashi tomonidan 2022-yil 3-fevralda 2022-yil aprel oyida boshlangan vakolat muddati uchun belgilangan miqdor. U 2023 va 2024-yillarda ham o'zgarishsiz qoldi.

Xavier Huillardning maoshiga nimalar kiradi va nimalar kirmaydi

VINCI tomonidan nashr etilgan ma'lumot varaqasida Xavier Huillard hisobot bermasligi ko'rsatilgan. mehnat shartnomasi emas ammo, u bundan foyda ko'rgan guruh bilan qo'shimcha pensiya rejasi va u sezmaydi na ishdan bo'shatish nafaqasi, na raqobatbardosh bo'lmagan kompensatsiya.

Uning 2010-yil mart oyida rahbarlar uchun joriy etilgan belgilangan imtiyozli pensiya rejasi quyidagiga teng badal limiti bilan belgilanadi: yillik ijtimoiy ta'minot chegarasining sakkiz baravari : bu oltin parashyutlarga qo'yilgan cheklovlarning fransuzcha tarjimasi.

2025-yilda bosh direktor lavozimidagi vakolat muddati tugagandan so'ng, u mukofot olmaydi 2025-yil uchun uzoq muddatli o'zgaruvchan kompensatsiya yo'q.

Bosh rahbariyatning ketishi, 2025-yil aprel-may oylari

Direktorlar kengashi 2025-yil 17-apreldagi yig'ilishida 2025-yil 1-maydan boshlab ushbu ikki lavozimni ajratishga qaror qildi. VINCI bu qaror "puxta tayyorlangan o'tish natijasi" ekanligini ta'kidlaydi. O'sha paytda 59 yoshda bo'lgan, École Politexnika va École des Ponts et Chaussées bitiruvchisi Pyer Anjolras allaqachon VINCI Construction kompaniyasini boshqargan va 2024-yil may oyida Xavier Huillard bilan birga topshirish davri uchun bosh operatsion direktor etib tayinlangan edi.

Umumiy yig'ilish uning direktorlar kengashiga tayinlanishini 99,35% ovoz bilan ma'qulladi. Xavier Huillard hech bo'lmaganda 2026 yilgi umumiy yig'ilishgacha guruh raisi bo'lib qoladi.

VINCI rahbarlari tomonidan ushlab turiladigan qimmatli qog'ozlar jadvalida Xavier Huillardning sotilganligini ham ko'rsatadi 41 999 VINCI aksiyalari ko'rib chiqilayotgan davr davomida.

Aksiyador bo'lganingizda rahbarning kompensatsiyasini qanday talqin qilish kerak

VINCIga boshqa har qanday yirik ro'yxatdagi guruhga o'xshab uchta refleks qo'llaniladi.

O'zgaruvchini o'zgaruvchidan ajrating. Bu yerda 1,3 million yevro miqdoridagi qat'iy ish haqi ushbu hajmdagi guruhga nisbatan juda kam; umumiy miqdorni 6,6 million yevrodan oshiradigan o'zgaruvchan komponent va ayniqsa uzoq muddatli rag'batlantirishdir.

Har doim ikki yil davomidagi umumiy miqdorga qarang. Rag'batlantirish rejalari uch yildan besh yilgacha bo'lgan muddatga taqsimlanadi: bitta yil yuqori yoki pastki qismida noto'g'ri bo'lishi mumkin.

Hosildorlik bilan taqqoslang. Kompensatsiya faqat aktsiyador uchun shu davrda yaratilgan qiymatga nisbatan ko'rib chiqilganda mantiqiy bo'ladi. Bu haqiqiy mezon, ajratilgan yalpi miqdor emas.

FAQ

Xavier Huillardning Vinchidagi maoshi qancha edi?

Uning yillik yalpi qat'iy belgilangan ish haqi 1 300 000 yevroni tashkil etdi. Bunga o'zgaruvchan komponent va uzoq muddatli rag'batlantirish qo'shildi: 2024 moliyaviy yil uchun ish haqi 3 302 605 yevroni va rag'batlantirish rejasi bo'yicha ajratilgan aksiyalar qiymatini qo'shganda 6 682 599 yevroni tashkil etdi.

Xavier Huillard hali ham Vinci kompaniyasining bosh direktorimi?

Yo'q. 2025-yil 1-maydan beri u boshqaruv kengashi raisi, Per Anjolras esa guruhning bosh direktori.

Xavier Huillard ishdan bo'shatish nafaqasini oldimi?

VINCI tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, u hech qanday ishdan bo'shatish nafaqasi yoki raqobatga aloqador bo'lmagan kompensatsiya olmagan.

[bouton_vantage subtitle="Forex, indekslar, tovarlar va CFDlardagi kriptovalyutalar"]

Muallif surati
Kristina Balan
BK SEO Marketing asoschisi
Kristina Balan Edubourse.com va TraderFrancophone.fr platformalarini nashr etuvchi BK SEO Marketing kompaniyasining asoschisi. U onlayn brokerlik sohasida 15 yillik tajribaga ega, jumladan, 10 yillik savdo guruhlarini boshqargan. XTB va admirallar (XTB 2011–2016, Admirals 2016–2021). ESCP Europe bitiruvchisi sifatida u AMF professional sertifikatlash imtihonidan (2012-yil yanvar) va CFA I darajali imtihonidan (CFA instituti, 2011) o'tdi. U investorlar uchun kontent va tahlillarni loyihalashtiradi va nazorat qiladi, bitta maqsad: ishonchli, tuzilgan va kirish mumkin bo'lgan ma'lumotlar.

 