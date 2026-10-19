U qancha pul topdi? Xaver Huillard Vinchi boshqaruvidami? Qurilish, avtomagistral va aeroport konsessiyalari guruhi rahbari yigirma yillik fransuz kapitalizmini qanchalik shakllantirganini hisobga olsak, bu savol tez-tez tug'iladi. Quyidagi raqamlar Vinchining rasmiy hujjatlaridan olingan: direktorlar kengashi yig'ilishidan keyingi xabarlar, guruhning boshqaruv sahifasi va aktsiyadorlar yig'ilishi e'lonlari. Ularga ushbu turdagi ma'lumotlar uchun standart amaliyot bo'lgani kabi, ularning yili va manbasi taqdim etiladi.
Xavier Huillard kim?
1954-yilda tug'ilgan Xavier Huillard muhandislik bo'yicha bitirgan.École politexnikasi et de l 'Ko'priklar va yo'llar milliy maktabiU o'z faoliyatini Sogea kompaniyasida 1996-yilda boshlagan, 1998-yilda uning boshqaruvchi direktori bo'lgan va keyin 2000-yildan 2002-yilgacha VINCI Construction kompaniyasiga rahbarlik qilgan.
U VINCI ijroiya qo'mitasiga qo'shiladi va bo'ladi 2006-yilda guruhning boshqaruvchi direktoriva 2010-yilda Prezident va Bosh direktorVINCI oʻz faoliyati davomida avtomagistral va aeroport konsessiyalari, energetika va xizmatlar sohalariga katta miqyosda diversifikatsiya qildi va Fransiyada ishlab chiqarilgan aylanmaning ulushi 66% dan 42% gacha kamaydi.
2025-yil 17-aprelda VINCI umumiy yig'ilishi tasdiqladi Rais va bosh ijrochi direktor lavozimlarini ajratish, 2025-yil 1-maydan kuchga kiradi Xavier Huillard direktorlar kengashi raisi bo'ldi, shu bilan birga Per Anjolras, 2024-yil may oyidan beri bosh operatsion direktor bo'lib ishlab kelmoqda, to'rt yillik muddatga bosh ijrochi direktor bo'ladi.
Xavier Huillardning maoshi: yillik ko'rsatkichlar
Quyidagi jadvalda VINCI tomonidan e'lon qilingan miqdorlar ko'rsatilgan. Unda ish haqi farqlanadi mashq uchun ajratilgan (Kengash qarori) ish haqi to'g'risida yil davomida aslida to'langanbu bir xil narsa emas.
|mashq
|vazifa
|Mashq uchun haq
|manba
|2023
|Prezident va bosh direktor
|3 303 580 €
|VINCI, boshqaruv
|2024
|Prezident va bosh direktor
|3 302 605 €
|VINCI, boshqaruv
|2024
|Uzoq muddatli rag'batlantirish rejasi (2024-yil 9-aprel)
|3 379 994 €
|VINCI, boshqaruv
|2024
|Foyda taqsimotini o'z ichiga olgan jami
|6 682 599 €
|VINCI, boshqaruv
|2023
|Foyda taqsimotini o'z ichiga olgan jami
|6 683 568 €
|VINCI, boshqaruv
La yillik yalpi qat'iy ish haqi ... ni tashkil qiladi 1 300 000 € 2024-yil uchun, direktorlar kengashi tomonidan 2022-yil 3-fevralda 2022-yil aprel oyida boshlangan vakolat muddati uchun belgilangan miqdor. U 2023 va 2024-yillarda ham o'zgarishsiz qoldi.
Xavier Huillardning maoshiga nimalar kiradi va nimalar kirmaydi
VINCI tomonidan nashr etilgan ma'lumot varaqasida Xavier Huillard hisobot bermasligi ko'rsatilgan. mehnat shartnomasi emas ammo, u bundan foyda ko'rgan guruh bilan qo'shimcha pensiya rejasi va u sezmaydi na ishdan bo'shatish nafaqasi, na raqobatbardosh bo'lmagan kompensatsiya.
Uning 2010-yil mart oyida rahbarlar uchun joriy etilgan belgilangan imtiyozli pensiya rejasi quyidagiga teng badal limiti bilan belgilanadi: yillik ijtimoiy ta'minot chegarasining sakkiz baravari : bu oltin parashyutlarga qo'yilgan cheklovlarning fransuzcha tarjimasi.
2025-yilda bosh direktor lavozimidagi vakolat muddati tugagandan so'ng, u mukofot olmaydi 2025-yil uchun uzoq muddatli o'zgaruvchan kompensatsiya yo'q.
Bosh rahbariyatning ketishi, 2025-yil aprel-may oylari
Direktorlar kengashi 2025-yil 17-apreldagi yig'ilishida 2025-yil 1-maydan boshlab ushbu ikki lavozimni ajratishga qaror qildi. VINCI bu qaror "puxta tayyorlangan o'tish natijasi" ekanligini ta'kidlaydi. O'sha paytda 59 yoshda bo'lgan, École Politexnika va École des Ponts et Chaussées bitiruvchisi Pyer Anjolras allaqachon VINCI Construction kompaniyasini boshqargan va 2024-yil may oyida Xavier Huillard bilan birga topshirish davri uchun bosh operatsion direktor etib tayinlangan edi.
Umumiy yig'ilish uning direktorlar kengashiga tayinlanishini 99,35% ovoz bilan ma'qulladi. Xavier Huillard hech bo'lmaganda 2026 yilgi umumiy yig'ilishgacha guruh raisi bo'lib qoladi.
VINCI rahbarlari tomonidan ushlab turiladigan qimmatli qog'ozlar jadvalida Xavier Huillardning sotilganligini ham ko'rsatadi 41 999 VINCI aksiyalari ko'rib chiqilayotgan davr davomida.
Aksiyador bo'lganingizda rahbarning kompensatsiyasini qanday talqin qilish kerak
VINCIga boshqa har qanday yirik ro'yxatdagi guruhga o'xshab uchta refleks qo'llaniladi.
O'zgaruvchini o'zgaruvchidan ajrating. Bu yerda 1,3 million yevro miqdoridagi qat'iy ish haqi ushbu hajmdagi guruhga nisbatan juda kam; umumiy miqdorni 6,6 million yevrodan oshiradigan o'zgaruvchan komponent va ayniqsa uzoq muddatli rag'batlantirishdir.
Har doim ikki yil davomidagi umumiy miqdorga qarang. Rag'batlantirish rejalari uch yildan besh yilgacha bo'lgan muddatga taqsimlanadi: bitta yil yuqori yoki pastki qismida noto'g'ri bo'lishi mumkin.
Hosildorlik bilan taqqoslang. Kompensatsiya faqat aktsiyador uchun shu davrda yaratilgan qiymatga nisbatan ko'rib chiqilganda mantiqiy bo'ladi. Bu haqiqiy mezon, ajratilgan yalpi miqdor emas.
FAQ
Xavier Huillardning Vinchidagi maoshi qancha edi?
Uning yillik yalpi qat'iy belgilangan ish haqi 1 300 000 yevroni tashkil etdi. Bunga o'zgaruvchan komponent va uzoq muddatli rag'batlantirish qo'shildi: 2024 moliyaviy yil uchun ish haqi 3 302 605 yevroni va rag'batlantirish rejasi bo'yicha ajratilgan aksiyalar qiymatini qo'shganda 6 682 599 yevroni tashkil etdi.
Xavier Huillard hali ham Vinci kompaniyasining bosh direktorimi?
Yo'q. 2025-yil 1-maydan beri u boshqaruv kengashi raisi, Per Anjolras esa guruhning bosh direktori.
Xavier Huillard ishdan bo'shatish nafaqasini oldimi?
VINCI tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, u hech qanday ishdan bo'shatish nafaqasi yoki raqobatga aloqador bo'lmagan kompensatsiya olmagan.
[bouton_vantage subtitle="Forex, indekslar, tovarlar va CFDlardagi kriptovalyutalar"]