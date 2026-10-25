Cổ phiếu Inpex (1605): Giá, LNG và Cổ tức năm 2026

Inpex là nhà sản xuất dầu khí hàng đầu của Nhật Bản, đồng thời là nhà điều hành của tập đoàn khí hóa lỏng khổng lồ của Úc (LNG). ichthys — một trong những dự án năng lượng lớn nhất ở Nam bán cầu — và là một trong số ít cổ phiếu sinh lời trong lĩnh vực năng lượng châu Á. Được niêm yết tại Tokyo với mã chứng khoán... 1605 Là một thành phần của chỉ số Nikkei 225, công ty đã vượt qua sự biến động địa chính trị năm 2026 một cách đáng kể: kết quả kinh doanh nửa đầu năm đạt kỷ lục, mục tiêu lợi nhuận được nâng lên ba lần và các chương trình mua lại cổ phiếu quy mô lớn. Bản tóm tắt này trình bày giá cổ phiếu theo thời gian thực, kết quả kinh doanh, cổ tức và cách đầu tư từ Pháp.

Giá cổ phiếu Inpex cập nhật theo thời gian thực

Giá cổ phiếu Inpex hiện đang ở mức... 3 Yên (yên), với mức biến động -1,46% trong phiên giao dịch. Khoảng 3.084.200 cổ phiếu đã được giao dịch hôm nay, và trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 1.297,00 yên đến 2.746,00 yên.

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Vào mùa thu năm 2026, cổ phiếu này được giao dịch ở mức khoảng 3.860 yên, với vốn hóa thị trường xấp xỉ 2,3 nghìn tỷ yên. Giá cổ phiếu biến động theo giá dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), được bù đắp bởi các chiến lược đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro của tập đoàn tại Úc.

Inpex: Tổng quan về công ty

Được thành lập vào năm 1958 với vai trò là chi nhánh quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm nguồn hydrocarbon của Nhật Bản, Inpex tập trung danh mục đầu tư của mình vào một vài tài sản hàng đầu:

Ichthys, ở Úc — Điểm nhấn chính: Tập đoàn này là nhà điều hành với khoảng 62% cổ phần, cùng với các đối tác châu Á và Úc; mỏ khí này cung cấp khí cho một khu phức hợp hóa lỏng LNG với sản lượng xuất khẩu khổng lồ sang Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu khí đốt hàng đầu thế giới;

— Điểm nhấn chính: Tập đoàn này là nhà điều hành với khoảng 62% cổ phần, cùng với các đối tác châu Á và Úc; mỏ khí này cung cấp khí cho một khu phức hợp hóa lỏng LNG với sản lượng xuất khẩu khổng lồ sang Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu khí đốt hàng đầu thế giới; Trung Đông Các khu vực nhượng quyền của Abu Dhabi, vốn luôn sinh lời, đã chứng kiến ​​doanh thu giảm vào năm 2026 do những gián đoạn trong khu vực — việc đóng cửa eo biển Hormuz đã tạm thời làm giảm lượng hàng vận chuyển;

Các khu vực nhượng quyền của Abu Dhabi, vốn luôn sinh lời, đã chứng kiến ​​doanh thu giảm vào năm 2026 do những gián đoạn trong khu vực — việc đóng cửa eo biển Hormuz đã tạm thời làm giảm lượng hàng vận chuyển; Các dự án tăng trưởng Việc mua lại 10% dự án Browse của Úc từ PetroChina vào tháng 5 năm 2026, các vị trí trong mỏ đá phiến Beetaloo của Úc - một mỏ khí tiềm năng cho một tổ máy bổ sung trong tương lai của Ichthys - và dự án Abadi của Indonesia, dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định đầu tư vào năm 2027.

Kết quả: Một năm với tất cả các kỷ lục đã được công bố.

Chuỗi sự kiện năm 2026 thật ngoạn mục:

Bài tập 2025 (Công bố ngày 12 tháng 2 năm 2026): doanh thu đạt 011 tỷ yên (-11%, sản lượng tại Abu Dhabi giảm) và lợi nhuận ròng đạt 394 tỷ yên (-8%) — giá dầu thô giảm một phần bù đắp;

(Công bố ngày 12 tháng 2 năm 2026): doanh thu đạt 011 tỷ yên (-11%, sản lượng tại Abu Dhabi giảm) và lợi nhuận ròng đạt 394 tỷ yên (-8%) — giá dầu thô giảm một phần bù đắp; Học kỳ đầu tiên năm 2026 (Công bố ngày 7 tháng 8): Lợi nhuận ròng đạt 263 tỷ yên. kỷ lục lịch sử cho hiệp một Ichthys đang chạy hết tốc độ;

(Công bố ngày 7 tháng 8): Lợi nhuận ròng đạt 263 tỷ yên. Ichthys đang chạy hết tốc độ; Các mục tiêu đã được đáp ứng ba lần. : Dự báo lợi nhuận ròng năm 2026 đã được nâng từ 350 tỷ yên vào tháng 2 lên 450 tỷ yên vào tháng 5, sau đó 510 tỷ USD trong tháng 8 — một kỷ lục mọi thời đại. nếu nó bị ảnh hưởng.

Quỹ đạo này minh họa sức mạnh của mô hình: một tài sản tạo ra dòng tiền khổng lồ, giá năng lượng được hỗ trợ bởi căng thẳng khu vực và kỷ luật tài chính giúp chuyển đổi từng đồng tiền tiết kiệm được thành lợi nhuận cho cổ đông.

Cổ tức của Inpex: lợi suất và việc mua lại cổ phiếu.

Cổ tức tăng theo lợi nhuận: 100 yên được trả cho năm 2025. Dự kiến ​​mức giá 112 yên vào năm 2026. (+12%), tương ứng với lợi suất khoảng 2,9% ở mức giá cổ phiếu hiện tại. Điều này cộng thêm vào việc mua lại cổ phiếu. 140 tỷ yên Được phê duyệt vào tháng 8 năm 2026 — chiếm gần 4,3% vốn điều lệ — sau chương trình ban đầu trị giá 100 tỷ euro hoàn tất vào tháng 1: tổng số tiền bồi thường cho cổ đông, bao gồm cổ tức và mua lại cổ phiếu, chiếm khoảng một nửa lợi nhuận dự kiến. Phần còn lại được dùng để tài trợ cho sự tăng trưởng — Browse, Beetaloo, Abadi. Đối với người cư trú tại Pháp: thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức (hiệp định thuế Pháp-Nhật, được khấu trừ thuế), mua thông qua tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, vì Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA (kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu) của Pháp.

Lịch sử: Hành trình tìm kiếm nguồn năng lượng của một quốc gia không có dầu mỏ

Câu chuyện của Inpex cũng chính là câu chuyện của Nhật Bản: một quần đảo thiếu hụt hydrocarbon, mà an ninh năng lượng phụ thuộc vào các mỏ dầu khí rải rác khắp thế giới. Được thành lập năm 1958 với tư cách là một công ty nhà nước đầu tư vào thăm dò quốc tế, công ty đã phát triển qua nhiều thập kỷ ở Đông Nam Á, Trung Đông và Úc, sáp nhập vào năm 2006 với bộ phận Thăm dò & Sản xuất của Teikoku Oil để trở thành công ty hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực này. Dự án thành công nhất của công ty là ở Úc: đầu những năm 2000, tập đoàn đã xác định được mỏ khí Ichthys, bắt đầu một thập kỷ phát triển với hàng chục tỷ đô la đầu tư, và năm 2018 đã đưa vào sản xuất một khu phức hợp LNG, hiện đang cung cấp một phần đáng kể lượng khí đốt nhập khẩu của Nhật Bản. Quá trình phát triển này khiến Inpex trở thành một trường hợp hiếm hoi trên thị trường chứng khoán: một công ty Nhật Bản có vận mệnh nằm ở các lưu vực trầm tích của Nam bán cầu, phụ thuộc vào địa chính trị của eo biển Hormuz và chu kỳ giá dầu.

Thị trường LNG: mặt hàng chiến lược của thập kỷ

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã trở thành mặt hàng năng lượng chiến lược nhất trong những năm đầu thập niên 2010. Nhu cầu từ châu Á—từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á đang phát triển—đang gặp phải nguồn cung hạn chế: các dự án hóa lỏng quy mô lớn được khởi động sau cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không đạt được sản lượng đáng kể cho đến cuối thập kỷ này, và căng thẳng ở Trung Đông đã làm nổi bật sự mong manh của các tuyến vận chuyển truyền thống. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, các dự án đang hoạt động—bao gồm cả Ichthys—được hưởng vị thế ưu việt: các hợp đồng dài hạn chủ yếu dựa trên giá dầu, khối lượng được các nhà mua châu Á tìm kiếm để đa dạng hóa, và giá giao ngay biến động làm tăng giá trị của sản lượng theo hợp đồng. Đối với Inpex, tình hình này có tác động trực tiếp đến báo cáo tài chính: mỗi quý căng thẳng địa chính trị đều làm tăng giá trị khối lượng khí đốt của Úc. Trong trung hạn, câu hỏi đặt ra là về sự kế thừa: việc mở rộng dự án Ichthys — khí đốt Beetaloo, các cuộc thảo luận về một tổ máy bổ sung — và các dự án mới như Abadi sẽ định hình thập kỷ 2030 cho tập đoàn.

Nửa đầu năm 2026 hé lộ điều gì về khả năng phục hồi?

Bản báo cáo ngày 7 tháng 8 năm 2026 rất đáng đọc kỹ, vì nó đã chứng minh khả năng phục hồi của mô hình dưới áp lực. Nửa đầu năm chứng kiến ​​hai tin xấu – việc đóng cửa eo biển Hormuz, làm giảm xuất khẩu của Abu Dhabi khoảng 30%, và giá dầu biến động mạnh – nhưng lợi nhuận ròng vẫn đạt 263 tỷ yên, mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm. Nguyên nhân nằm ở ba yếu tố: sản lượng của Úc hoạt động không gặp sự cố, đạt mức tối ưu; giá bán thực tế, cả theo hợp đồng và theo chỉ số, đã giảm thiểu sự biến động của thị trường giao ngay; và tỷ giá hối đoái yên yếu đã thúc đẩy việc chuyển đổi doanh thu sang đô la. Việc điều chỉnh tăng dự báo lên 510 tỷ yên đã khẳng định điều này – và biện minh cho quyết định mua lại cổ phiếu bổ sung được đưa ra cùng ngày.

Phân tích: Dầu mỏ Nhật Bản, giữa rủi ro và lợi nhuận

Trường hợp của Inpex thể hiện hai mặt của thị trường năng lượng vào năm 2026. Về mặt tích cực: một tài sản cốt lõi đẳng cấp thế giới với hợp đồng sản xuất với Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, lợi nhuận kỷ lục, chính sách cổ đông hào phóng và các lựa chọn tăng trưởng LNG trong một thế giới mà nguồn tài nguyên này đang khan hiếm. Về mặt tiêu cực: rủi ro từ địa chính trị Trung Đông - việc đóng cửa mỏ khí Hormuz đã làm nổi bật sự mong manh của sản lượng Abu Dhabi - tính chất chu kỳ của giá hydrocarbon và quá trình chuyển đổi năng lượng dài hạn, mà tập đoàn đang giải quyết thông qua dự án hydro sạch và amoniac Kashiwazaki với JGC. Cổ phiếu này phù hợp với hồ sơ cổ tức năng lượng, cần lưu ý đến tính chất chu kỳ của khoản đầu tư. Những yếu tố này không cấu thành khuyến nghị đầu tư.

Năm nhân tố quan trọng của Inpex cần ghi nhớ

khoảng 62% Việc Inpex tham gia vào dự án Ichthys, trong đó Inpex là đơn vị điều hành;

Việc Inpex tham gia vào dự án Ichthys, trong đó Inpex là đơn vị điều hành; 263 tỷ yên Kết quả ròng trong nửa đầu năm 2026 là một kỷ lục;

Kết quả ròng trong nửa đầu năm 2026 là một kỷ lục; 510 tỷ yên : Mục tiêu hàng năm đạt được trong tháng 8, một kỷ lục tuyệt đối;

: Mục tiêu hàng năm đạt được trong tháng 8, một kỷ lục tuyệt đối; 112 yên mỗi cổ phiếu : cổ tức dự kiến, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,9%;

: cổ tức dự kiến, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,9%; 140 tỷ yên Chương trình mua lại cổ phần đang diễn ra, chiếm khoảng 4,3% vốn điều lệ.

Những chỉ số này tóm tắt giá trị năng lượng trong một năm kỷ lục, với dòng tiền đồng thời được sử dụng để chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu và thúc đẩy tăng trưởng.

Những cột mốc sẽ thay đổi danh hiệu

Đối với các nhà đầu tư theo dõi Inpex, bốn sự kiện chính định hình cả năm. Đầu tiên là kết quả tháng Hai, nơi ban quản lý đưa ra dự báo ban đầu và các chương trình dành cho cổ đông trong năm – thị trường hiểu điều này như một dấu hiệu cho thấy mức độ tự tin của ban quản lý về giá cả. Sau đó là quý tháng Năm và tháng Tám, những cơ hội để nâng cao – hoặc không – dự báo này: vào năm 2026, hai lần nâng dự báo liên tiếp đều thúc đẩy giá cổ phiếu. Cuối cùng là tiến độ dự án: mỗi quyết định đầu tư vào Abadi, mỗi bước tiến trong Beetaloo hay Browse, đều đẩy tầm nhìn tăng trưởng vượt ra ngoài chu kỳ hiện tại. Thêm vào đó là các biến số bên ngoài – giá dầu, căng thẳng ở Ormozian, tỷ giá hối đoái đồng yên – mà các nhà đầu tư sẽ dễ dàng theo dõi hơn do lĩnh vực này được báo chí chuyên ngành đưa tin rộng rãi. Một khuôn khổ đơn giản để hiểu một cổ phiếu mà luận điểm có thể được tóm gọn trong một câu: Nhà sản xuất LNG lớn nhất Nhật Bản, trong một năm kỷ lục, đang trả lại tiền mặt một cách mạnh mẽ.

Cổ phiếu được niêm yết tại Tokyo bằng đồng yên; giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia. ĐẬU XANH :

Kiểm tra quyền truy cập vào Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với người môi giới của bạn; Tìm kiếm tiêu đề theo mã số 1605; Đặt lệnh giới hạnPhiên giao dịch Tokyo khai mạc vào sáng sớm theo giờ châu Âu; Thuế hợp nhất Thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức, được khấu trừ theo Công ước Pháp-Nhật, sau đó là thuế suất của Pháp theo chế độ thuế của nước bạn.

Do có mối tương quan với dầu mỏ, vị thế này được cấu trúc giống như bất kỳ khoản đầu tư nào vào lĩnh vực năng lượng: là một phần của danh mục đầu tư cổ phiếu, chứ không phải là một khoản đầu tư phòng thủ cốt lõi. Cổ tức được trả nửa năm một lần; kết quả kinh doanh hàng năm vào tháng Hai và kết quả kinh doanh nửa năm vào tháng Tám là những mốc quan trọng để cập nhật dự báo và các chương trình dành cho cổ đông.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Inpex

Ichthys là gì?

Một trong những dự án khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi nước Úc: khí được khai thác, vận chuyển bằng đường ống đến Darwin, hóa lỏng tại đó, và sau đó được vận chuyển đến Nhật Bản và châu Á. Inpex là nhà điều hành với khoảng 62% cổ phần.

Tỷ suất cổ tức là bao nhiêu?

Ước tính tỷ suất cổ tức khoảng 2,9% theo tỷ giá tháng 10 năm 2026, dựa trên mức giá dự kiến ​​112 yên — cộng thêm việc mua lại cổ phiếu, đưa tổng số tiền chi trả cho cổ đông lên khoảng một nửa lợi nhuận.

Có thể mua cổ phiếu Inpex trong khuôn khổ chương trình tiết kiệm vốn cổ phần PEA (French equity savings plan) không?

Không: giá trị là giá trị Nhật Bản; giao dịch mua được thực hiện trong tài khoản chứng khoán thông thường với tỷ giá hối đoái bằng yên.

Giá cổ phiếu có tương quan với giá dầu không?

Đúng vậy, rất mạnh mẽ, nhưng có một lớp đệm: phần lớn khối lượng hàng hóa của Ichthys được bán theo các hợp đồng dài hạn được định giá theo thùng dầu với độ trễ, giúp làm giảm bớt sự biến động — lượng hàng tồn kho biến động theo giá dầu, nhưng với độ biến động thấp hơn so với các nhà sản xuất giao ngay thuần túy.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz có ảnh hưởng đến nhóm này không?

Đúng vậy: Doanh số bán nhượng quyền khai thác tại Abu Dhabi đã giảm khoảng 30% trong nửa đầu năm 2026 do việc đóng cửa eo biển - một cú sốc được bù đắp bởi sự tăng trưởng của Ichthys và giá cả, giúp doanh số nửa đầu năm vẫn đạt mức kỷ lục.

Tỷ lệ khí đốt trong sản xuất là bao nhiêu?

Chiếm ưu thế và đang phát triển: Dự án Ichthys LNG chiếm phần lớn giá trị của tập đoàn, được bổ sung bởi các sản phẩm lỏng từ cùng dự án — một cấu trúc chủ yếu là khí đốt, đáp ứng nhu cầu của Nhật Bản và châu Á trong thập kỷ qua.

Kế hoạch phát triển là gì?

Dự án Browse của Úc (đã mua lại 10% vào tháng 5 năm 2026), mỏ đá phiến Beetaloo như một nguồn khí đốt tiềm năng cho việc mở rộng dự án Ichthys, và dự án Abadi của Indonesia, dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng vào năm 2027.

Liệu tập đoàn này có đang đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng?

Đúng vậy, theo cách riêng của nó: dự án sản xuất hydro và amoniac sạch Kashiwazaki, được thực hiện với sự hợp tác của công ty kỹ thuật JGC, nhằm mục đích chuyển đổi một khu công nghiệp lịch sử thành một nền tảng sản xuất không phát thải carbon — một lựa chọn khả thi cho thập kỷ 2030.

Ngày phát hành tiếp theo là khi nào?

Kết quả quý 3 dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2026, cùng với thông tin cập nhật về việc thực hiện kế hoạch đạt kỷ lục.

Bản thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai; tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.