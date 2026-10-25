Cổ phiếu Taisei (1801): Giá, Cổ tức và Thông báo năm 2026

Thái cực là một trong năm nhà thầu xây dựng lớn nhất Nhật Bản: các tòa nhà văn phòng, sân vận động, bệnh viện, nhà máy điện hạt nhân, và giờ đây là các trung tâm dữ liệu đang mọc lên từ các công trường xây dựng của công ty. Được niêm yết tại Tokyo với mã chứng khoán... 1801 Là một thành phần của chỉ số Nikkei 225, công ty vừa trải qua một trong những năm kinh doanh tốt nhất từ ​​trước đến nay – với lợi nhuận tăng hơn một nửa và biên lợi nhuận tăng vọt – trong khi cổ phiếu, vốn đã điều chỉnh cùng với toàn ngành kể từ mùa hè, một lần nữa mang lại lợi suất hấp dẫn. Bản tóm tắt này trình bày giá cổ phiếu theo thời gian thực, kết quả kinh doanh, cổ tức và cách đầu tư từ Pháp.

Giá cổ phiếu Taisei cập nhật theo thời gian thực

Giá cổ phiếu của Taisei hiện đang ở mức... 11 Yên (yên), với mức biến động 0,58% trong suốt phiên giao dịch. Khoảng 804.100 cổ phiếu đã được giao dịch hôm nay, và trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 10.835,00 yên đến 20.680,00 yên.

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Vào mùa thu năm 2026, cổ phiếu này được giao dịch quanh mức 11.235 yên – giảm khoảng 46% so với mức cao nhất trong năm là 20.680 yên, đạt được vào mùa xuân trong thời kỳ bùng nổ của cổ phiếu xây dựng Nhật Bản, trước khi thị trường lo ngại về tốc độ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Sự điều chỉnh này khiến cổ phiếu có tỷ suất cổ tức dự kiến ​​trên 3%.

Taisei: Giới thiệu về công ty

Được thành lập vào năm 1873, Taisei là nhà thầu xây dựng tổng hợp lớn lâu đời nhất Nhật Bản sau Kajima. Hoạt động của công ty bao gồm tất cả các khía cạnh của xây dựng và công trình công cộng:

Lê batiment Các tòa nhà chọc trời, khu phức hợp mua sắm, sân vận động — bao gồm cả những địa danh mang tính biểu tượng của Tokyo — và bệnh viện, trung tâm lịch sử của thành phố;

Các tòa nhà chọc trời, khu phức hợp mua sắm, sân vận động — bao gồm cả những địa danh mang tính biểu tượng của Tokyo — và bệnh viện, trung tâm lịch sử của thành phố; Cơ sở hạ tầng Đường hầm, cầu, công trình đường sắt và các công trình kỹ thuật dân dụng ngầm là lĩnh vực thế mạnh của kỹ thuật Nhật Bản;

Đường hầm, cầu, công trình đường sắt và các công trình kỹ thuật dân dụng ngầm là lĩnh vực thế mạnh của kỹ thuật Nhật Bản; Năng lượng và năng lượng hạt nhân : Nhà máy điện hạt nhân, cơ sở hạt nhân và công tác tháo dỡ, một chuyên ngành hiếm hoi đang được tái phát huy tiềm năng với sự hồi sinh của ngành điện hạt nhân Nhật Bản;

: Nhà máy điện hạt nhân, cơ sở hạt nhân và công tác tháo dỡ, một chuyên ngành hiếm hoi đang được tái phát huy tiềm năng với sự hồi sinh của ngành điện hạt nhân Nhật Bản; Trung tâm dữ liệu Là động lực tăng trưởng của thập kỷ, Taisei là một trong những nhà xây dựng chính của các trung tâm dữ liệu đang mọc lên xung quanh Tokyo phục vụ cho trí tuệ nhân tạo.

Kết quả: minh họa về biên độ

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, được công bố vào ngày 14 tháng 5, gây bất ngờ về quy mô:

Doanh thu đạt 3.075 tỷ yên. (−3%) — biên lợi nhuận được tạo ra từ khối lượng giao dịch ổn định, một dấu hiệu của kỷ luật giá thực sự;

(−3%) — biên lợi nhuận được tạo ra từ khối lượng giao dịch ổn định, một dấu hiệu của kỷ luật giá thực sự; Lợi nhuận hoạt động đạt 188 tỷ yên, tăng 56%. Kết quả ròng đạt 170 tỷ (+37%);

Kết quả ròng đạt 170 tỷ (+37%); Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã tăng từ 5,6% lên 9%. — một mức độ mà ngành công nghiệp Nhật Bản chưa từng đạt được kể từ bong bóng những năm 1980, do việc điều chỉnh giá hợp đồng và lựa chọn dự án.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì: kết quả quý đầu tiên được công bố vào tháng 8 xác nhận khối lượng công việc, và kết quả nửa năm dự kiến ​​sẽ được công bố vào... 11 Tháng Mười Một 2026Các dự báo nội bộ cho năm tài chính hiện tại đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.420 tỷ yên, với nhu cầu về trung tâm dữ liệu và việc cải tạo cơ sở hạ tầng công cộng thúc đẩy lượng đơn đặt hàng.

Cổ tức Taisei: việc phân phối lại phần tăng trưởng

Cổ tức được chia sau khi lợi nhuận tăng mạnh: 310 yên được trả cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Dự kiến ​​mức 380 yên cho năm tài chính hiện tại. — Tăng 23% — tương ứng với lợi suất khoảng 3,4% tính đến tháng 10 năm 2026. Sự tăng trưởng nhanh chóng này phản ánh sự chuyển dịch của ngành xây dựng Nhật Bản sang quản trị hướng đến cổ đông: sau nhiều thập kỷ giữ lại lợi nhuận một cách thận trọng, các công ty lớn hiện đang phân phối lợi nhuận dư thừa của chu kỳ hiện tại. Đối với người cư trú tại Pháp: thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức (hiệp định thuế Pháp-Nhật, được khấu trừ), mua thông qua tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, vì Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA (kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu) của Pháp.

Lịch sử: Một trăm năm mươi năm ngành đóng tàu Nhật Bản

Được thành lập vào năm 1873, ngay từ đầu thời kỳ Minh Trị, Taisei ra đời từ sự hợp nhất của những người tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật dân dụng phương Tây tại Nhật Bản – thời điểm đất nước đang phát triển hệ thống đường sắt, cảng biển và các công trình công cộng hiện đại chỉ trong một thế hệ. Công ty đã trải qua mọi thời kỳ: tái thiết sau trận động đất năm 1923, thời kỳ bùng nổ sau chiến tranh, bong bóng bất động sản những năm 1980 – với những tòa nhà văn phòng do Taisei thiết kế vẫn còn hiện diện ở Tokyo – và sau đó là hai “thập kỷ mất mát” đã dạy cho ngành công nghiệp cách tồn tại trong một thị trường có khối lượng giao dịch giảm sút. Lịch sử này đã để lại một di sản kép: một danh mục năng lực kỹ thuật vô song – đường hầm dưới eo biển, nhà máy điện, các công trình được chứng nhận về khả năng chống động đất – và một văn hóa quản lý tài chính thận trọng được hình thành trong những năm khó khăn. Chính ký ức kép này đã khiến tình hình hiện tại trở nên chưa từng có tiền lệ: lần đầu tiên kể từ những năm 1980, ngành công nghiệp đang tái thiết mạnh mẽ – các trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất chất bán dẫn, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu – trong khi các công ty đã học cách từ chối các dự án không sinh lời. Sự kết hợp của hai yếu tố này, nếu tiếp tục duy trì, có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới cho biên lợi nhuận của ngành.

Ngành xây dựng Nhật Bản: Sự trả thù của lợi nhuận

Ngành xây dựng Nhật Bản kể câu chuyện về một trong những sự chuyển đổi thầm lặng đáng chú ý nhất thập kỷ. Trong ba mươi năm, ngành này sống trong tình trạng chi phí thực hiện giảm phát: đấu thầu khốc liệt, biên lợi nhuận bị thu hẹp và quá trình hợp nhất diễn ra chậm chạp. Ba yếu tố đã đảo ngược quỹ đạo này. Thứ nhất là tình trạng thiếu lao động: lực lượng lao động già hóa gồm công nhân và kỹ sư đã làm giảm năng lực sản xuất sẵn có, mang lại cho các nhà thầu sức mạnh thương lượng mới. Thứ hai là lạm phát vật liệu, dẫn đến việc phải đưa các điều khoản điều chỉnh giá vào hợp đồng – một cuộc cách mạng văn hóa trong ngành. Thứ ba là làn sóng nhu cầu mới: trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, nhà máy sản xuất chất bán dẫn được đưa trở lại Nhật Bản với trợ cấp của chính phủ, và cơ sở hạ tầng quốc phòng và khả năng phục hồi. Kết quả là: năm nhà thầu lớn – Shimizu, Kajima, Obayashi, Taisei và Takenaka – đồng thời cho thấy biên lợi nhuận tăng mạnh và lượng đơn đặt hàng dồi dào, một tình huống chưa từng có mà thị trường chứng khoán ban đầu hoan nghênh nhưng sau đó, nghịch lý thay, lại bắt đầu nghi ngờ – tạo ra khoảng cách định giá mà bài viết này phân tích.

Sự điều chỉnh năm 2026 tiết lộ điều gì về kỳ vọng thị trường?

Từ mùa xuân đến mùa thu năm 2026, cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhật Bản – bao gồm cả Taisei – đã mất từ ​​40% đến 50% giá trị, ngay cả khi lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục. Lý do nằm ở câu chuyện thị trường: các nhà đầu tư định giá những cổ phiếu này như là thước đo cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, và bất kỳ mối lo ngại nhỏ nhất nào về tốc độ chi tiêu của các ông lớn công nghệ – cuộc tranh luận về bong bóng AI khét tiếng – đều tự động được chuyển sang lĩnh vực này. Tuy nhiên, cách hiểu cơ bản lại khác: sổ đặt hàng của các công ty Nhật Bản bao gồm các dự án đã cam kết, thường là các dự án công khai hoặc theo hợp đồng, có thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm. Cuộc tranh luận giữa hai cách hiểu này – thước đo biến động của AI hay giá trị sổ đặt hàng – chính xác là điều tạo nên hình ảnh hiện tại của cổ phiếu: lợi suất hơn 3% được trả để chờ đợi cho đến khi thực tế của các dự án làm sáng tỏ cuộc tranh luận.

Phân tích: Giá trị của xưởng đóng tàu Nhật Bản

Trường hợp của Taisei thể hiện rõ đặc điểm của ngành: doanh thu tăng vọt – lợi nhuận được phục hồi, đơn đặt hàng dồi dào và cổ tức tăng cao – trong khi giá cổ phiếu lại bị thị trường giảm một nửa, do thị trường nghi ngờ về thời gian kéo dài của chu kỳ đầu tư trí tuệ nhân tạo và lo ngại sự trở lại của những khó khăn lịch sử của ngành. Sự phân hóa này chính là định nghĩa của một cổ phiếu giá trị theo chu kỳ. Rủi ro bao gồm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tư nhân của Nhật Bản, chi phí lao động trong một quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, và khả năng chậm lại của sự bùng nổ trung tâm dữ liệu. Lợi thế cũng chính là những yếu tố đó khi nhìn từ phía ngược lại: Nhật Bản đang xây dựng lại cơ sở hạ tầng, di dời các nhà máy và số hóa nền kinh tế, với các nhà thầu chính ở vị thế độc quyền nhóm. Hồ sơ đầu tư ngược chiều. Những yếu tố này không cấu thành khuyến nghị đầu tư.

Taisei qua năm nhân vật quan trọng cần nhớ

+ 56% : mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026;

: mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026; 9% : tỷ suất lợi nhuận hoạt động, nhân với hơn 1,5 lần trong một năm;

: tỷ suất lợi nhuận hoạt động, nhân với hơn 1,5 lần trong một năm; 380 yên mỗi cổ phiếu Mức cổ tức dự kiến ​​tăng 23%, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,4%;

Mức cổ tức dự kiến ​​tăng 23%, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,4%; −46% : sự điều chỉnh giá cổ phiếu từ mức cao nhất hàng năm — nguồn gốc của lợi nhuận;

: sự điều chỉnh giá cổ phiếu từ mức cao nhất hàng năm — nguồn gốc của lợi nhuận; 1.584 tỷ yên Mục tiêu doanh thu cho năm tài chính hiện tại.

Những chỉ số chuẩn này tóm tắt quan điểm đặt cược: biên lợi nhuận đặc biệt của ngành này sẽ tồn tại lâu hơn sự thiếu tin tưởng của thị trường.

Các chỉ số cần theo dõi khi đánh giá luận văn

Cuộc tranh luận xung quanh giá trị của các công ty Nhật Bản được giải quyết bằng các dữ liệu công khai đơn giản. Đầu tiên là sổ đặt hàng, được mỗi công ty lớn công bố hàng quý: độ sâu của sổ đặt hàng tính theo năm và thành phần của nó—các dự án công cộng, tư nhân và trung tâm dữ liệu—cho thấy liệu nhu cầu là mang tính cấu trúc hay đầu cơ. Thứ hai là biên lợi nhuận hoạt động: sự ổn định của nó trên mức lịch sử, quý này qua quý khác, sẽ xác nhận rằng việc điều chỉnh giá là một xu hướng bền vững chứ không phải là nhất thời. Thứ ba là đầu tư tư nhân của Nhật Bản vào xây dựng, được chính phủ công bố: nó phản ánh làn sóng nhà máy, kho bãi và trung tâm dữ liệu mà đất nước đang xây dựng để đảm bảo an ninh kinh tế. Nếu ba chỉ số này vẫn tích cực trong khi cổ phiếu đang được giao dịch ở mức bội số thấp, luận điểm về giá trị sẽ được củng cố một cách tự động—đây là chiến lược giám sát có kỷ luật được khuyến nghị trong tình hình hiện tại.

Cổ phiếu được niêm yết tại Tokyo bằng đồng yên; giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia. ĐẬU XANH :

Kiểm tra quyền truy cập vào Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với người môi giới của bạn; Tìm kiếm tiêu đề theo mã số 1801; Đặt lệnh giới hạnPhiên giao dịch Tokyo khai mạc vào sáng sớm theo giờ châu Âu; Thuế hợp nhất Thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức, được khấu trừ theo Công ước Pháp-Nhật, sau đó là thuế suất của Pháp theo chế độ thuế của nước bạn.

Nếu sự điều chỉnh của ngành tiếp tục diễn ra mà không có sự suy giảm về các yếu tố cơ bản, nó sẽ tự động tạo ra thêm các điểm vào lệnh với lợi suất cao hơn. Cổ tức được trả nửa năm một lần; sổ lệnh, được công bố cùng với kết quả kinh doanh, là chỉ số quan trọng cần theo dõi để dự báo hiệu suất trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Taisei

Tỷ suất cổ tức của Taisei là bao nhiêu?

Ước tính tăng khoảng 3,4% trong tháng 10 năm 2026, dựa trên dự báo ở mức 380 yên — mức này được thúc đẩy bởi sự điều chỉnh của cổ phiếu kể từ khi đạt đỉnh vào mùa xuân.

Có thể mua cổ phiếu Taisei thông qua chương trình PEA (chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp) không?

Không: giá trị là giá trị Nhật Bản; giao dịch mua được thực hiện trong tài khoản chứng khoán thông thường với tỷ giá hối đoái bằng yên.

Tại sao giá cổ phiếu lại giảm kể từ mùa xuân năm 2026?

Thị trường đã rút khỏi các cổ phiếu liên quan đến đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, lo ngại về tình trạng dư thừa công suất - một sự điều chỉnh theo ngành đang ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp Nhật Bản bất chấp các yếu tố cơ bản đang phát triển mạnh mẽ.

Thị trường Nhật Bản là một thị trường độc quyền nhóm gồm năm tập đoàn lớn với hồ sơ năng lực cân bằng: Taisei nổi tiếng với các tòa nhà cao tầng, đường hầm và chứng chỉ năng lực hạt nhân - những chuyên ngành kỹ thuật giá trị cao tạo nên biên lợi nhuận của công ty.

Năng lượng hạt nhân có tác động đáng kể đến nền kinh tế không?

Đây là một chuyên ngành mang tính lịch sử, nằm trong số nhiều chuyên ngành khác: nhà máy điện, công trình hạt nhân và việc tháo dỡ, mà tiềm năng của nó đang được khai thác cùng với sự hồi sinh của ngành điện hạt nhân Nhật Bản - một lĩnh vực có giá trị kỹ thuật cao.

Điều gì đã khiến biên độ lợi nhuận tăng vọt vào năm 2026?

Việc điều chỉnh giá hợp đồng — ngành này đã học cách chuyển chi phí vật liệu và nhân công tăng cao — và việc lựa chọn dự án: khối lượng ít hơn, giá tốt hơn, với nhu cầu trung tâm dữ liệu đủ để hỗ trợ điều đó.

Taisei có thực sự đang xây dựng các trung tâm dữ liệu không?

Đúng vậy: tập đoàn này nằm trong số những nhà xây dựng trung tâm dữ liệu lớn đang mọc lên như nấm ở khu vực Tokyo mở rộng, một phân khúc có áp lực cung cầu cao, nơi mà các tiêu chuẩn về độ tin cậy điện và địa chấn của các công ty lớn của Nhật Bản tạo nên sự khác biệt.

Ngày phát hành tiếp theo là khi nào?

Kết quả nửa năm dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Bản thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai; tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.