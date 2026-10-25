Cổ phiếu Shimizu (1803): Giá, Cổ tức và Triển vọng năm 2026

Shimizu là một trong năm nhà thầu xây dựng lớn nhất Nhật Bản, được thành lập năm 1804 — hai thế kỷ kinh nghiệm trong các dự án xây dựng, từ đền chùa đến nhà chọc trời. Được niêm yết tại Tokyo với mã chứng khoán... 1803 Là một thành phần của chỉ số Nikkei 225, công ty này tự hào có tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận cao nhất trong ngành, chương trình mua lại cổ phiếu gấp đôi trong năm tài chính và lợi suất cao nhất trong số các cổ phiếu lớn sau đợt điều chỉnh thị trường mùa thu. Bản tóm tắt này trình bày giá cổ phiếu, thu nhập, cổ tức và cơ hội đầu tư theo thời gian thực từ Pháp.

Giá cổ phiếu Shimizu cập nhật theo thời gian thực

Giá cổ phiếu của Shimizu hiện đang ở mức... 2 Yên (yên), với mức biến động 0,90% trong suốt phiên giao dịch. Khoảng 8.892.100 cổ phiếu đã được giao dịch hôm nay, và trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 1.811,00 yên đến 2.417,00 yên.

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Vào mùa thu năm 2026, cổ phiếu này được giao dịch quanh mức 2.029 yên, giảm khoảng 44% so với mức cao nhất trong năm là 3.618 yên - sự điều chỉnh của ngành sau cơn sốt cổ phiếu xây dựng liên quan đến trí tuệ nhân tạo vào mùa xuân.

Shimizu: Tổng quan về công ty

Là công ty lâu đời thứ hai trong lĩnh vực này sau Kajima, Shimizu xây dựng phần lớn các công trình xây dựng của Nhật Bản:

Lê batiment : văn phòng, nhà ở, công trình công cộng và khách sạn, với chuyên môn được công nhận trong lĩnh vực xây dựng chống động đất chất lượng cao;

: văn phòng, nhà ở, công trình công cộng và khách sạn, với chuyên môn được công nhận trong lĩnh vực xây dựng chống động đất chất lượng cao; Kỹ thuật xây dựng Đường hầm, tàu điện ngầm, công trình thủy lực và các công trình phòng chống thiên tai, một phân khúc được hỗ trợ bởi ngân sách phục hồi công cộng;

Đường hầm, tàu điện ngầm, công trình thủy lực và các công trình phòng chống thiên tai, một phân khúc được hỗ trợ bởi ngân sách phục hồi công cộng; Nhà máy và trung tâm dữ liệu Nhu cầu từ các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu, đặc biệt là ở khu vực Tokyo mở rộng, đang thúc đẩy lượng đơn đặt hàng và hỗ trợ biên lợi nhuận trong chu kỳ hiện tại.

Kết quả: Lợi nhuận tăng gấp bội, tỷ suất lợi nhuận được phục hồi.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, được công bố vào ngày 12 tháng 5, xác nhận sự phục hồi của ngành này:

Doanh thu đạt 3.075 tỷ yên. (+5,8%);

(+5,8%); Lợi nhuận hoạt động đạt 122 tỷ yên, tăng 71%. Lợi nhuận ròng đạt 127 tỷ, tăng 92%;

Lợi nhuận ròng đạt 127 tỷ, tăng 92%; Tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 5,9%So với mức 3,65% một năm trước đó, sự phục hồi về giá cả và kỷ luật trong đấu thầu đang phát huy tác dụng.

Quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại đã mang đến một sự xác nhận ngoạn mục: Lợi nhuận ròng tăng gần gấp năm lần trong một năm.được công bố vào cuối tháng 7. Sau đó, ban quản lý đã tăng gấp đôi chương trình mua lại cổ phiếu vào ngày 24 tháng 9 — từ 10 lên 20 tỷ yênKhoảng 12 triệu cổ phiếu — dự kiến ​​sẽ được giao dịch xong vào cuối năm nay.

Cổ tức Shimizu: Lợi suất của các công ty lớn

Cổ tức được trả theo sự tăng trưởng lợi nhuận: 72 yên cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Dự kiến ​​mức 77 yên cho năm tài chính hiện tại. — năng suất xấp xỉ 3,8% Vào tháng 10 năm 2026, mức cao nhất trong ba công ty lớn được đề cập ở đây. Việc mua lại cổ phiếu gấp đôi đã hoàn tất chiến lược: công ty giảm vốn khoảng 3% mỗi quý, một tốc độ bền vững nhờ dòng tiền tạo ra từ chu kỳ kinh doanh. Đối với người cư trú tại Pháp: thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức (hiệp định thuế Pháp-Nhật, được khấu trừ), mua thông qua tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, vì Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA (kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu) của Pháp.

Lịch sử: Hai thế kỷ phục vụ cho ngành xây dựng Nhật Bản

Shimizu tự hào sở hữu một trong những lịch sử lâu đời nhất trong ngành xây dựng thế giới: được thành lập năm 1804 tại Edo – tiền thân của Tokyo – công ty đã xây dựng cho các tướng quân và sau này là cho nhà nước hiện đại, vượt qua thời kỳ Minh Trị, tái thiết sau động đất, chiến tranh và kỳ tích kinh tế. Mỗi giai đoạn lịch sử Nhật Bản đều mang dấu ấn của Shimizu: những tòa nhà bê tông cốt thép đầu tiên của đất nước, những khách sạn tráng lệ thời hậu chiến, những tòa tháp dọc bờ sông Tokyo và các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm. Tuổi thọ lâu dài này đã tạo nên một văn hóa doanh nghiệp độc đáo – sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết kỹ thuật, nỗi ám ảnh về an toàn địa chấn và lòng trung thành của các kỹ sư đối với công ty – điều giải thích khả năng phục hồi của tập đoàn qua các chu kỳ kinh tế. Trong một ngành công nghiệp mà danh tiếng được xây dựng qua nhiều thập kỷ và mất đi chỉ trong một sự sụp đổ, hai thế kỷ không có bê bối về kết cấu chính là tài sản quý giá nhất của công ty.

Xây dựng chống động đất: chuyên môn làm nên thương hiệu Shimizu

Cách thức xây dựng ở Nhật Bản khác biệt so với phần còn lại của thế giới, và Shimizu là hiện thân của sự khác biệt này. Mỗi công trình đều phải chịu được những trận động đất lớn dự kiến ​​xảy ra một lần mỗi thế kỷ: bộ phận cách ly địa chấn ở chân các tòa nhà, bộ giảm chấn khối lượng ở đỉnh các tòa tháp, khe co giãn được tính toán đến từng milimét – một kho vũ khí kỹ thuật mà công ty đã giúp hệ thống hóa và hiện đang được xuất khẩu, với các quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh ở châu Á và châu Mỹ đang áp dụng các tiêu chuẩn của Nhật Bản. Chuyên môn này có một sự chuyển đổi kinh tế chính xác: các dự án có yêu cầu địa chấn cao nhất – bệnh viện, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạt nhân, trụ sở nhạy cảm – được trao thầu dựa trên năng lực, chứ không chỉ dựa trên giá cả, và các công ty lớn của Nhật Bản bảo vệ lợi nhuận cao hơn trong các dự án này. Đây là một trong những động lực thầm lặng thúc đẩy sự phục hồi lợi nhuận hiện tại của ngành: khi thế giới số hóa và bản địa hóa cơ sở hạ tầng quan trọng, giá trị của các công trình xây dựng chống động đất được chứng nhận tăng lên, và cùng với đó, giá trị của các công ty đã làm chủ lĩnh vực này trong hai thế kỷ qua.

Điều này được xác nhận bởi quý đầu tiên của năm tài chính.

Báo cáo được công bố vào cuối tháng 7 năm 2026 đã cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất về sự chuyển biến tích cực: lợi nhuận ròng tăng gần gấp năm lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào việc thực hiện các dự án công nghiệp – nhà máy và trung tâm dữ liệu – được khởi xướng trong các năm tài chính trước đó. Cơ chế trì hoãn này là đặc thù của ngành: các đơn đặt hàng được ký kết ngày hôm nay sẽ được xây dựng và lập hóa đơn trong vòng hai đến ba năm, có nghĩa là biên lợi nhuận năm 2026 phản ánh các hợp đồng năm 2023-2024 – vốn đã được điều chỉnh tăng lên. Nói cách khác, một phần lợi nhuận của năm tài chính hiện tại đã nằm trong sổ đặt hàng, mang lại độ tin cậy cao hơn cho dự báo so với các ngành công nghiệp khác. Đây là lập luận chính của các nhà đầu tư đang tích lũy cổ phiếu trong ngành bất chấp sự điều chỉnh: sổ đặt hàng là hợp đồng, còn sự không chắc chắn của thị trường chỉ là ý kiến.

Phân tích: Bộ đôi tăng trưởng lợi nhuận của tòa nhà

Shimizu sở hữu hồ sơ nổi bật nhất trong lĩnh vực này: lợi suất gần 4% trên lợi nhuận tăng trưởng từ 70% đến 90%, được thúc đẩy bởi một loạt các nhà máy và trung tâm dữ liệu với kế hoạch thực hiện dài hạn. Sự điều chỉnh của cổ phiếu kể từ mùa xuân – liên quan đến cuộc tranh luận toàn cầu về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo – khiến định giá của nó bị thấp so với các chỉ số cơ bản đã công bố. Rủi ro cũng tương tự như đối với toàn ngành: sự đảo chiều của làn sóng đầu tư công nghệ, chi phí lao động và sự phụ thuộc vào nguồn vốn nhà nước. Cổ phiếu này phù hợp với hồ sơ lợi suất chấp nhận tính chu kỳ, ở vị trí vệ tinh. Những yếu tố này không cấu thành khuyến nghị đầu tư.

Năm nhân vật quan trọng cần nhớ về Shimizu

+ 71% : mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026;

: mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026; 5,9% : tỷ suất lợi nhuận hoạt động, so với 3,65% một năm trước đó;

: tỷ suất lợi nhuận hoạt động, so với 3,65% một năm trước đó; 77 yên mỗi cổ phiếu : cổ tức dự kiến, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,8%;

: cổ tức dự kiến, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3,8%; 20 tỷ yên Việc mua lại cổ phiếu đã tăng gấp đôi vào tháng 9 năm 2026;

Việc mua lại cổ phiếu đã tăng gấp đôi vào tháng 9 năm 2026; × 5 : tích số của kết quả ròng của quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại.

Những tiêu chí này tóm tắt luận điểm: lợi nhuận mà ngành xây dựng Nhật Bản đã lấy lại được, được trả bằng một thị trường vẫn còn nghi ngờ về chu kỳ kinh tế.

Chu kỳ trung tâm dữ liệu: giải phẫu quá trình tăng trưởng

Nhu cầu đang làm thay đổi tình hình tài chính của ngành này cần được hiểu rõ về mặt cơ chế hoạt động. Trung tâm dữ liệu không phải là một tòa nhà thông thường: nó là một nhà máy điện được ngụy trang thành nhà kho, cấu trúc của nó phải chịu được tải trọng quá tải của các tầng máy chủ, độ tin cậy về điện phải đạt gần 100%, và an toàn về địa chấn – ở Nhật Bản – phải tuyệt đối, vì chỉ một phần nghìn giây ngừng hoạt động cũng có thể gây thiệt hại rất lớn. Các công ty xây dựng lớn mang đến chính xác những gì khách hàng đang tìm kiếm: kỹ thuật hệ thống điện, dự phòng điện, chứng nhận chống động đất và kinh nghiệm với các dự án quan trọng. Làn sóng hiện tại, được thúc đẩy bởi việc đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo, đang diễn ra trong nhiều năm – công suất toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng gấp bội trong vòng một thập kỷ – và mỗi quý đều có những thông báo về các khu phức hợp mới, cả ở Nhật Bản và các nước láng giềng. Đối với Shimizu và các công ty cùng ngành, phân khúc này kết hợp ba yếu tố hiếm có: khối lượng lớn, biên lợi nhuận vượt trội nhờ các tiêu chuẩn cần thiết và tầm nhìn dài hạn nhờ các chương trình đã thực hiện. Đây chính là động lực cho lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại ngày nay.

Trong danh mục đầu tư châu Âu, Shimizu đóng một vai trò đặc biệt: cung cấp cơ hội tiếp cận chu kỳ đầu tư công nghệ châu Á thông qua các yếu tố cơ bản chứ không phải cổ phiếu tăng trưởng. Trong khi cổ phiếu bán dẫn tận dụng kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai, nhà thầu xây dựng này lại lập hóa đơn cho các công trình xây dựng, sàn nhà và lưới điện với các hợp đồng đã ký kết – một phiên bản "vật chất" của chủ đề trí tuệ nhân tạo, được bù đắp bằng lợi nhuận trong thời gian chờ đợi. Mối tương quan của nó với thị trường phương Tây vẫn ở mức vừa phải, vì chu kỳ kinh tế Nhật Bản có nhịp điệu riêng – nhân khẩu học, ngân sách nhà nước, di dời công nghiệp. Đổi lại, nhà đầu tư chấp nhận kiểu quản trị và truyền thông kiểu Nhật Bản, tính thanh khoản thấp hơn so với các cổ phiếu toàn cầu lớn, và rủi ro rằng sự đảo chiều trong chi tiêu vốn công nghệ toàn cầu có thể làm giảm lượng đơn đặt hàng vượt quá phạm vi bảo vệ của các hợp đồng đã ký. Nó là một vệ tinh sinh lời, không phải là một khoản đầu tư cốt lõi trong danh mục – nhưng là một vệ tinh mà lợi suất hiện tại của nó rất đáng để đầu tư trong thời gian chờ đợi.

Cổ phiếu được niêm yết tại Tokyo bằng đồng yên; giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia. ĐẬU XANH :

Kiểm tra quyền truy cập vào Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với người môi giới của bạn; Tìm kiếm tiêu đề theo mã số 1803; Đặt lệnh giới hạnPhiên giao dịch Tokyo khai mạc vào sáng sớm theo giờ châu Âu; Thuế hợp nhất Thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức, được khấu trừ theo Công ước Pháp-Nhật, sau đó là thuế suất của Pháp theo chế độ thuế của nước bạn.

Cổ phiếu này, một trong những cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất trong ngành, được hưởng lợi từ sự theo dõi sát sao của các nhà phân tích địa phương, với các bản tóm tắt dành cho các nhà đầu tư quốc tế. Cổ tức được trả nửa năm một lần; tiến độ của chương trình mua lại cổ phiếu, được công bố thường xuyên, cho thấy sự tự tin của ban quản lý về tình hình tiền mặt của công ty.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Shimizu

Tỷ suất cổ tức của Shimizu là bao nhiêu?

Mức tăng khoảng 3,8% trong tháng 10 năm 2026 — cao nhất trong số các công ty lớn của Nhật Bản được khảo sát, là hệ quả của sự điều chỉnh giá cổ phiếu kể từ mức đỉnh hồi mùa xuân.

Có thể mua cổ phiếu Shimizu thông qua chương trình PEA (chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp) không?

Không: giá trị là giá trị Nhật Bản; giao dịch mua được thực hiện trong tài khoản chứng khoán thông thường với tỷ giá hối đoái bằng yên.

Tại sao kết quả quý đầu tiên lại tăng gấp năm lần?

Do tác động tổng hợp của lượng đơn đặt hàng dồi dào — từ các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu —, việc điều chỉnh giá theo hợp đồng và mức giá tham chiếu vẫn còn thấp, biên lợi nhuận của ngành đang dần ổn định và tăng lên.

Sổ đặt hàng đã được công bố chưa?

Đúng vậy, mỗi quý, cùng với kết quả: giá trị, chiều sâu hoạt động theo tháng và cơ cấu theo từng phân khúc — đây là tài liệu quan trọng nhất đối với nhà đầu tư, bởi vì nó dự báo lợi nhuận trong hai năm tiếp theo.

Việc mua lại cổ phiếu đã được công bố bao gồm những gì?

Một chương trình đã được tăng từ 10 lên 20 tỷ yên vào tháng 9 năm 2026, tương đương khoảng 12 triệu cổ phiếu, dự kiến ​​hoàn thành vào cuối tháng 12 — khoảng 3% vốn được rút ra chỉ trong vài tháng.

Những phân khúc nào đang tăng trưởng?

Ưu tiên hàng đầu là các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu, sau đó là cơ sở hạ tầng phục hồi công cộng — hai nhu cầu này được hỗ trợ bởi trợ cấp và việc nội địa hóa năng lực công nghiệp tại Nhật Bản.

Công ty Shimizu có sản xuất trên phạm vi quốc tế không?

Nói một cách ngắn gọn: phần lớn hoạt động diễn ra trong nước, trong khi hoạt động quốc tế tập trung vào các dự án có giá trị kỹ thuật cao, nơi tiêu chuẩn địa chấn của Nhật Bản là một yếu tố cần cân nhắc — đặc biệt là ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Ngày phát hành tiếp theo là khi nào?

Kết quả nửa năm của năm tài chính hiện tại dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2026.

Bản thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai; tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.