Cổ phiếu Kajima (1812): Giá, Cổ tức và Thông báo năm 2026

kajima Đây là công ty xây dựng lâu đời nhất thế giới — được thành lập vào năm 1840 — và là một trong năm nhà thầu xây dựng lớn nhất Nhật Bản. Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 đã thiết lập một ba kỷ lục lịch sử Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng được thúc đẩy bởi làn sóng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu đang làm thay đổi ngành này. Được niêm yết với mã chứng khoán... 1812 Trên chỉ số Nikkei 225, cổ phiếu này đang cho thấy lợi suất hơn 3% sau đợt điều chỉnh ngành vào mùa thu. Bản tóm tắt này trình bày giá cổ phiếu theo thời gian thực, lợi nhuận, cổ tức và cách đầu tư từ Pháp.

Giá cổ phiếu Kajima cập nhật theo thời gian thực

Giá cổ phiếu của Kajima hiện đang ở mức... 4 Yên (yên), với mức biến động -0,63% trong phiên giao dịch. Khoảng 3.084.200 cổ phiếu đã được giao dịch hôm nay, và trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 1.297,00 yên đến 2.746,00 yên.

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Vào mùa thu năm 2026, cổ phiếu này được giao dịch ở mức khoảng 4.745 yên, thấp hơn mức cao nhất trong năm – sự điều chỉnh của ngành đã ảnh hưởng đến tất cả các cổ phiếu lớn bất chấp các chỉ số cơ bản đạt kỷ lục. Quan điểm chung của các nhà phân tích vẫn rất tích cực, với mức giá mục tiêu trung bình khoảng 7.000 yên.

Kajima: Tổng quan về công ty

Được thành lập vào năm 1840 bởi một người thợ mộc đến từ Edo, Kajima đã phát triển cùng với Nhật Bản hiện đại và vẫn giữ được văn hóa doanh nghiệp đậm chất thủ công truyền thống:

Lê batiment : văn phòng, cơ sở văn hóa — bao gồm cả các sân khấu nhà hát cơ khí phức hợp, một chuyên ngành đặc biệt — bệnh viện và nhà ở;

: văn phòng, cơ sở văn hóa — bao gồm cả các sân khấu nhà hát cơ khí phức hợp, một chuyên ngành đặc biệt — bệnh viện và nhà ở; Kỹ thuật xây dựng Đập, đường hầm, công trình ngầm — công ty này đã phát minh ra phương pháp xây dựng "từ trên xuống" mang tên mình, được sử dụng trên toàn thế giới;

Đập, đường hầm, công trình ngầm — công ty này đã phát minh ra phương pháp xây dựng "từ trên xuống" mang tên mình, được sử dụng trên toàn thế giới; Nhà máy và trung tâm dữ liệu Đây là trọng tâm của chu kỳ hiện tại, với Kajima nằm trong số những nhà sản xuất được nhắc đến về các nhà máy bán dẫn đang mọc lên như nấm ở Nhật Bản với sự hỗ trợ của nhà nước, và các trung tâm dữ liệu ở khu vực Tokyo;

Đây là trọng tâm của chu kỳ hiện tại, với Kajima nằm trong số những nhà sản xuất được nhắc đến về các nhà máy bán dẫn đang mọc lên như nấm ở Nhật Bản với sự hỗ trợ của nhà nước, và các trung tâm dữ liệu ở khu vực Tokyo; Quan hệ quốc tế và bất động sản Các công ty con tại châu Á, Hoa Kỳ và châu Đại Dương, được bổ sung bởi danh mục đầu tư bất động sản giúp ổn định kết quả kinh doanh.

Kết quả: kỷ lục ba lần

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, được công bố vào ngày 14 tháng 5, là chưa từng có tiền lệ:

Doanh thu đạt 3.075 tỷ yên. (+5,3%) — một kỷ lục lịch sử;

(+5,3%) — một kỷ lục lịch sử; Lợi nhuận hoạt động đạt 241 tỷ yên. (+58,5%) — một kỷ lục, với biên độ tăng từ 5,2% lên 7,9%, mức cao nhất từ ​​trước đến nay. ;

(+58,5%) — một kỷ lục, với biên độ tăng từ 5,2% lên ; Lợi nhuận ròng đạt 177 tỷ yên. (+41%) — cũng là một kỷ lục.

Dự báo cho năm tài chính hiện tại được đưa ra một cách thận trọng – lợi nhuận thông thường dự kiến ​​thấp hơn do hiệu ứng cơ sở – nhưng lượng đơn đặt hàng vẫn ở mức kỷ lục, được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chip, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng công cộng. Sau khi công bố kết quả, ban quản lý đã khởi động một chiến dịch… Mua lại cổ phiếu trị giá 40 tỷ yênViệc này được thực hiện sớm nhất là vào tháng 7, và phần lớn cổ phiếu được mua lại sẽ bị hủy bỏ.

Cổ tức Kajima: việc phân phối lại kỷ lục

Cổ tức tăng vọt 40% trong năm kỷ lục, đạt mức... 146 yên mỗi cổ phiếu, mức độ được duy trì để chuẩn bị cho năm tài chính hiện tại — thể hiện lợi nhuận xấp xỉ 3,1% Vào tháng 10 năm 2026, việc mua lại 40 tỷ yên – tương đương khoảng 6,9 triệu cổ phiếu, phần lớn trong số đó dự kiến ​​sẽ bị hủy bỏ – hoàn tất việc trả lại cổ tức cho cổ đông, một động thái chưa từng có trong lịch sử gần đây của tập đoàn. Đối với cư dân Pháp: thuế khấu trừ 15% được áp dụng cho cổ tức (theo hiệp định thuế Pháp-Nhật, được khấu trừ thuế), và việc mua phải được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, vì Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA (kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu) của Pháp.

Lịch sử: Từ nghề mộc thời Edo đến phương pháp toàn cầu

Câu chuyện về gia tộc Kajima bắt đầu vào năm 1840, khi Iwakichi Kajima mở một xưởng mộc ở Edo. Doanh nghiệp gia đình phát triển song song với quá trình hiện đại hóa đất nước, giành được những hợp đồng xây dựng công trình công cộng lớn đầu tiên trong thời kỳ Minh Trị. Cuộc cách mạng công nghiệp đến vào thế kỷ 20.e Trong thế kỷ 20, tập đoàn này tự cấu trúc lại thành một nhà thầu tổng hợp, áp dụng bê tông cốt thép, và sau đó, vào những năm 1950, đã phát minh ra phương pháp xây dựng "từ trên xuống" - xây dựng tầng hầm và các tầng trên cùng một lúc bằng cách đổ bê tông từ trên xuống dưới - điều này đã cách mạng hóa việc xây dựng đô thị dày đặc và từ đó được đặt tên theo công ty. Những thập kỷ tiếp theo đã bổ sung thêm các công trình như đập, nhà máy điện, đường hầm dưới nước và mở rộng ra quốc tế. Quá trình này đã tạo nên một bản sắc mà ngành xây dựng Nhật Bản tôn trọng như một thể chế: kỹ sư là trên hết, nhà thầu thứ hai, và người quản lý luôn luôn là ưu tiên hàng đầu - một thứ tự ưu tiên vẫn được phản ánh trong cấu trúc các dự án của tập đoàn.

Kỹ thuật ngầm và các phân khúc nhà ở toàn cầu

Ngoài các lĩnh vực xây dựng chính, Kajima còn trau dồi những chuyên môn mà ít công ty trên thế giới có được. Thứ nhất, kỹ thuật công trình ngầm: phương pháp thi công từ trên xuống, kỹ thuật hỗ trợ đào sâu và đường hầm đô thị – những kỹ năng được các siêu đô thị châu Á và châu Mỹ săn đón cho hệ thống tàu điện ngầm và nhà ga của họ. Thứ hai, cơ khí sân khấu: các nhà hát và nhà hát opera hiện đại đòi hỏi máy móc chính xác như đồng hồ – bàn xoay, thang máy hố, lối đi bộ tự động – và Kajima thống trị thị trường ngách toàn cầu này. Cuối cùng, công nghệ chống rung: các nhà máy sản xuất chất bán dẫn yêu cầu môi trường không rung động, và các giải pháp cách ly địa chấn và rung động của tập đoàn chính là điều giúp họ đủ điều kiện tham gia vào những dự án đòi hỏi khắt khe nhất hiện nay. Những lĩnh vực ngách này có chung một mô hình kinh tế: kỹ năng khó sao chép, biên lợi nhuận cao hơn so với công việc tiêu chuẩn và danh tiếng thu hút các dự án ngay cả trước khi quá trình đấu thầu bắt đầu.

Ý kiến ​​đồng thuận của các nhà phân tích phản ánh điều gì?

Quan điểm chung về Kajima là một trong những quan điểm tích cực nhất trong ngành: đa số các nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này đều đánh giá nó là một cổ phiếu nên mua mạnh, với giá mục tiêu trung bình khoảng 7 yên—cao hơn gần một nửa so với giá cổ phiếu vào tháng 000 năm 2026. Sự đồng thuận tương đối này dựa trên một lý lẽ đơn giản: hệ số định giá của cổ phiếu đã giảm xuống mức điển hình của một thị trường ảm đạm, trong khi các yếu tố cơ bản—biên lợi nhuận kỷ lục, lượng đơn đặt hàng dồi dào và cổ tức được chi trả—lại là những dấu hiệu của một đỉnh điểm theo chu kỳ. Sự bất đồng nằm ở khung thời gian: những người thận trọng hơn dự đoán biên lợi nhuận sẽ trở lại bình thường sớm nhất là vào năm 2027, trong khi những người lạc quan hơn coi đó là một giai đoạn ổn định cấu trúc mới. Giữa hai quan điểm này, lợi suất trên 3% và việc mua lại cổ phiếu mang lại một khoảng thời gian chờ đợi—một tình huống mà các nhà quản lý giá trị gọi là một canh bạc bất đối xứng.

Phân tích: Chất lượng phục vụ cho chu trình

Cổ phiếu Kajima kết hợp sức mạnh của ngành – biên lợi nhuận kỷ lục, lượng đơn đặt hàng dồi dào và lợi nhuận khổng lồ – với đặc điểm độc đáo của một công ty có nền văn hóa kỹ thuật trải dài hàng thế kỷ: phương pháp xây dựng ngầm của Kajima vẫn được sử dụng tại các công trường xây dựng trên toàn thế giới, và máy móc sân khấu của tập đoàn thống trị một thị trường ngách toàn cầu. Rủi ro là những rủi ro vốn có của ngành: sự điều chỉnh của cổ phiếu từ mức đỉnh phản ánh sự không chắc chắn của thị trường về thời gian của chu kỳ đầu tư công nghệ, và sự suy thoái trong các dự án trung tâm dữ liệu hoặc sản xuất chắc chắn sẽ làm giảm lượng đơn đặt hàng. Quan điểm chung, phần lớn lạc quan, đang đặt cược vào sự tiếp tục của chu kỳ này. Đây là một hồ sơ lợi nhuận theo chu kỳ, được hỗ trợ bởi công ty lâu đời nhất trong ngành. Những yếu tố này không cấu thành một khuyến nghị đầu tư.

Kajima trong năm nhân vật quan trọng cần nhớ

1840 Năm thành lập — công ty cổ phần niêm yết công khai lâu đời nhất thế giới;

Năm thành lập — công ty cổ phần niêm yết công khai lâu đời nhất thế giới; 1.584 tỷ yên Doanh thu kỷ lục cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026;

Doanh thu kỷ lục cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026; 7,9% : tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục, so với 5,2% hai năm trước đó;

: tỷ suất lợi nhuận hoạt động đạt mức kỷ lục, so với 5,2% hai năm trước đó; 146 yên mỗi cổ phiếu Cổ tức tăng 40%, mang lại lợi suất khoảng 3,1%;

Cổ tức tăng 40%, mang lại lợi suất khoảng 3,1%; 40 tỷ yên Chương trình mua lại cổ phần được thực hiện từ tháng 7 năm 2026, chủ yếu nhằm mục đích hủy bỏ.

Những tiêu chí này tóm tắt luận điểm: tòa nhà cổ nhất thế giới trong một năm lập kỷ lục, nơi được hưởng trọn vẹn lợi ích của chu kỳ phát triển.

Chu trình sản xuất chất bán dẫn: động cơ của máy tính xách tay

Nhu cầu thúc đẩy kết quả của ngành này cần được xem xét chi tiết về các cơ chế cơ bản của nó. Nhật Bản đã coi việc di dời ngành công nghiệp bán dẫn là ưu tiên quốc gia: trợ cấp khổng lồ cho các nhà sản xuất chip và vật liệu, ưu đãi xây dựng trên lãnh thổ Nhật Bản và các quan hệ đối tác công nghệ quốc tế. Mỗi nhà máy được công bố – và một số nhà máy đã được lên kế hoạch xây dựng trên đảo Kyushu và phía bắc đất nước – đều kéo dài nhiều năm xây dựng: san lấp mặt bằng, kỹ thuật dân dụng quy mô lớn, các tòa nhà có môi trường được kiểm soát và hệ thống tiện ích phức tạp. Đối với các nhà thầu chính, những dự án này kết hợp khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và thời gian – ba yếu tố lý tưởng. Cơ chế tương tự cũng áp dụng cho các trung tâm dữ liệu, với các khu phức hợp đang mọc lên xung quanh Tokyo, đáp ứng các yêu cầu về điện và địa chấn đã được mô tả ở trên. Cùng nhau, hai làn sóng này tạo nên nền tảng cho sổ đặt hàng kỷ lục của ngành, và tầm nhìn dài hạn của chúng – với các chương trình được cam kết trong nhiều năm tài chính – giải thích sự tự tin của ban quản lý trong kế hoạch mua lại cổ phiếu quy mô lớn vào năm 2026.

Quản lý một ngôi nhà hai trăm năm tuổi

Tuổi thọ lâu dài của Kajima đi kèm với mô hình quản trị độc đáo trong bối cảnh thị trường chứng khoán Nhật Bản: công ty đã bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị độc lập sớm hơn mức trung bình của ngành, công bố báo cáo tài chính đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và coi an toàn tại chỗ - một di sản từ văn hóa kỹ thuật của mình - là chỉ số hiệu suất chính được hội đồng quản trị giám sát. Quá trình hiện đại hóa dần dần này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đôi khi lỗi thời của ngành, và các nhà đầu tư quốc tế đã coi đó là một yếu tố trong việc định giá lại công ty: một công ty hai trăm năm tuổi phân phối lợi nhuận mạnh mẽ và mua lại cổ phiếu của chính mình không còn là cổ phiếu trì trệ mà thị trường định giá thấp hơn một thập kỷ trước nữa. Sự chuyển giao thế hệ trong quản lý, được khởi xướng trong những năm gần đây, đang thúc đẩy xu hướng này.

Cổ phiếu được niêm yết tại Tokyo bằng đồng yên; giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia. ĐẬU XANH :

Kiểm tra quyền truy cập vào Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với người môi giới của bạn; Tìm kiếm tiêu đề theo mã số 1812; Đặt lệnh giới hạnPhiên giao dịch Tokyo khai mạc vào sáng sớm theo giờ châu Âu; Thuế hợp nhất Thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức, được khấu trừ theo Công ước Pháp-Nhật, sau đó là thuế suất của Pháp theo chế độ thuế của nước bạn.

Thông báo về việc hủy bỏ chương trình mua lại cổ phiếu — phần lớn chương trình năm 2026 dự kiến ​​sẽ được loại bỏ khỏi vốn cổ phần — được công bố riêng và cung cấp một mốc thời gian chính xác cho việc giảm số lượng cổ phiếu. Cổ tức được trả nửa năm một lần; sổ đặt lệnh và các thông báo mua lại cổ phiếu xen kẽ với các tin tức về cổ phiếu giữa các lần công bố.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Kajima

Liệu Kajima có thực sự là công ty xây dựng lâu đời nhất thế giới?

Đúng vậy: được thành lập vào năm 1840, đây là công ty cổ phần niêm yết lớn lâu đời nhất - hoạt động liên tục trong 186 năm, trải qua thời kỳ Mạc phủ, hiện đại hóa, chiến tranh và kỳ tích kinh tế.

Tỷ suất cổ tức là bao nhiêu?

Ước tính khoảng 3,1% theo tỷ giá tháng 10 năm 2026, dựa trên mức giá 146 yên — cộng thêm khoản mua lại cổ phiếu trị giá 40 tỷ yên được thực hiện vào mùa hè năm 2026.

Có thể mua cổ phiếu Kajima thông qua chương trình PEA (chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp) không?

Không: giá trị là giá trị Nhật Bản; giao dịch mua được thực hiện trong tài khoản chứng khoán thông thường với tỷ giá hối đoái bằng yên.

Điều gì đã gây ra kỷ lục gấp ba lần đó?

Sự kết hợp giữa nhu cầu về nhà máy sản xuất chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu, việc điều chỉnh giá theo hợp đồng và kỷ luật ngành – tất cả diễn ra trên nền tảng lượng đơn đặt hàng đã đầy ắp, và việc thực hiện các đơn hàng này đã đạt tốc độ tối ưu.

Báo cáo được công bố hàng quý cùng với kết quả, được phân tích theo từng phân khúc và khu vực: độ sâu của báo cáo — số tháng hoạt động được đề cập — là chỉ số tổng hợp mà các nhà phân tích so sánh giữa các quý để dự đoán lợi nhuận.

Liệu hướng dẫn thận trọng này có đáng lo ngại không?

Về cơ bản, đây là vấn đề kế toán: năm kỷ lục tạo ra một cơ sở khó so sánh, và ban quản lý muốn đặt ra các mục tiêu thận trọng. Sổ đặt hàng kỷ lục và việc mua lại cổ phiếu ngay lập tức chứng tỏ sự tự tin thực sự của ban quản lý.

Ngày phát hành tiếp theo là khi nào?

Kết quả nửa năm của năm tài chính hiện tại dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2026.

Bản thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai; tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.