Cổ phiếu JGC Holdings (1963): Giá và cổ tức năm 2026

Tập đoàn JGC là một công ty kỹ thuật năng lượng hàng đầu của Nhật Bản: các nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, và giờ đây là hydro sạch và amoniac — các kỹ sư của công ty thiết kế và xây dựng các cơ sở cung cấp năng lượng cho ngành năng lượng châu Á. Được niêm yết dưới mã chứng khoán... 1963 Trên chỉ số Nikkei 225, công ty vừa trở lại có lãi sau một thời kỳ suy thoái nghiêm trọng, đồng thời giành được một trong những hợp đồng kỹ thuật lớn nhất năm: Giai đoạn 2 của dự án LNG Canada, trị giá 7,5 tỷ đô la. Bản tóm tắt này trình bày giá cổ phiếu theo thời gian thực, sự phục hồi đã được xác nhận, cổ tức và cách đầu tư từ Pháp.

Giá cổ phiếu JGC cập nhật theo thời gian thực

Giá cổ phiếu JGC hiện đang ở mức... 2 Yên (yên), với mức biến động -0,52% trong phiên giao dịch. Khoảng 3.084.200 cổ phiếu đã được giao dịch hôm nay, và trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 1.297,00 yên đến 2.746,00 yên.

Vào mùa thu năm 2026, cổ phiếu này được giao dịch ở mức khoảng 2.028 yên. Giá cổ phiếu đã phục hồi khi công ty quay trở lại có lợi nhuận, và lượng đơn đặt hàng được tái tạo từ các dự án năng lượng quốc tế đang giúp cổ phiếu lấy lại được sự chú ý đã mất trong giai đoạn xuống đáy.

Dữ liệu và lịch sử thị trường, được cập nhật tự động.

Tập đoàn JGC Holdings 1963.T Tokyo 2.520,00 ¥ -4,72% Đóng lại trước 2.520,00 ¥ Cao trong ngày 2.520,00 ¥ thấp trong ngày 2.520,00 ¥ Điểm cao nhất: 52 tuần 2.520,00 ¥ Dưới 52 tuần 2.520,00 ¥ Khối lượng 1 Viết hoa 490,9 tỷ CHO 10,3 tỷ suất cổ tức 2,56% Cổ tức trên mỗi cổ phần ¥ 52,00 Mục tiêu trung bình của các nhà phân tích 2.520,00 ¥

Kết quả kinh doanh thường niên — Tập đoàn JGC Holdings Cuộc tập trận đã kết thúc vào ngày... Chiffre d'affaires Thu nhập ròng 2026-03-31 27,06 tỷ yên 41,84 tỷ yên 2025-03-31 858,08 tỷ yên -398,0 triệu ¥ 2024-03-31 832,60 tỷ yên -7,83 tỷ yên 2023-03-31 606,89 tỷ yên 30,67 tỷ yên

Lịch sử cổ tức — Tập đoàn JGC Holdings Ngày biệt phái Số tiền trên mỗi cổ phiếu 2026-03-30 ¥ 52,000 2025-03-28 ¥ 40,000 2024-03-28 ¥ 40,000 2023-03-30 ¥ 38,000 2022-03-30 ¥ 15,000

Nguồn: Yahoo Finance, dữ liệu được thu thập bởi máy chủ (ngày thu thập được ghi rõ dưới mỗi khối). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

JGC: Giới thiệu về công ty

Được thành lập vào năm 1928 tại Yokohama, JGC — tiền thân là Công ty Xăng dầu Nhật Bản — đã trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực EPC (thiết kế, mua sắm, xây dựng) các cơ sở năng lượng:

LNG Trái tim lịch sử: JGC đã xây dựng các dây chuyền hóa lỏng khí đốt trên khắp thế giới, từ Đông Nam Á đến Trung Đông và nay là Bắc Mỹ;

Trái tim lịch sử: JGC đã xây dựng các dây chuyền hóa lỏng khí đốt trên khắp thế giới, từ Đông Nam Á đến Trung Đông và nay là Bắc Mỹ; Lọc dầu và hóa dầu : các khu phức hợp lọc dầu và nhà máy hóa chất, tại Nhật Bản và trên toàn thế giới;

: các khu phức hợp lọc dầu và nhà máy hóa chất, tại Nhật Bản và trên toàn thế giới; Năng lượng mới Quá trình chuyển đổi đã trở thành động lực thứ hai — thu giữ carbon, sản xuất hydro và amoniac sạch, tái chế hóa học — với các dự án thí điểm và công nghiệp tại Nhật Bản;

Quá trình chuyển đổi đã trở thành động lực thứ hai — thu giữ carbon, sản xuất hydro và amoniac sạch, tái chế hóa học — với các dự án thí điểm và công nghiệp tại Nhật Bản; Vật liệu chức năng, bổ sung danh mục đầu tư từ các công ty con công nghệ của tập đoàn.

Kết quả: Quá trình hồi phục được xác nhận.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026, được công bố vào ngày 14 tháng 5, đánh dấu sự trở lại bền vững với lợi nhuận:

Doanh thu 745 tỷ yên (−13%) — sự phục hồi không được đo bằng khối lượng mà bằng biên lợi nhuận;

(−13%) — sự phục hồi không được đo bằng khối lượng mà bằng biên lợi nhuận; Lợi nhuận hoạt động đạt 35,4 tỷ yên. So với khoản lỗ của năm trước đó - bước ngoặt của thập kỷ;

So với khoản lỗ của năm trước đó - bước ngoặt của thập kỷ; Lợi nhuận ròng đạt 42 tỷ yên.Được hỗ trợ bởi nền tảng tài chính vững chắc: tập đoàn thể hiện một Lượng tiền mặt ròng xấp xỉ 365 tỷ yên., một khoản dự trữ tiền mặt đáng kể so với vốn hóa thị trường.

Kết quả quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại, được công bố vào tháng 2026, đã xác nhận xu hướng này. Sổ đặt hàng đang được bổ sung: ngoài các dự án trong nước, liên doanh Fluor-JGC đã ký hợp đồng thiết kế kỹ thuật cho... Giai đoạn 2 của dự án LNG Canada — 7,5 tỷ đô la Mỹ —, một trong những giải thưởng EPC toàn cầu lớn nhất trong năm.

Chuyển đổi năng lượng: động cơ thứ hai

Vị thế của JGC trong quá trình chuyển đổi không chỉ mang tính hình thức. Tập đoàn này đang dẫn đầu công tác kỹ thuật cho dự án sản xuất hydro và amoniac sạch Kashiwazaki, được thực hiện cùng với... Inpex Công nghệ HiPACT do JGC phát triển cùng với BASF dự kiến ​​sẽ giúp thu giữ CO₂ và đưa vào vận hành toàn bộ chuỗi vào tháng 8 năm 2026. JGC cũng đang xây dựng nhà máy trình diễn amoniac xanh Fukushima, đã đi vào sản xuất từ ​​tháng 1 năm 2026. Những dự án này nêu bật luận điểm dài hạn: Nhật Bản cần amoniac và hydro sạch để khử carbon cho các nhà máy điện và ngành công nghiệp; ngành này cần các kỹ sư có khả năng xây dựng các cơ sở vật chất – và JGC là một trong số ít công ty trên thế giới kết hợp chuyên môn về khí đốt, khả năng làm chủ công nghệ thu giữ carbon và sự tin tưởng của ngành công nghiệp Nhật Bản. Mỗi tỷ đô la đầu tư vào chuỗi hydro của đất nước sẽ, một phần, được thực hiện thông qua các văn phòng kỹ thuật của JGC.

Cổ tức của JGC: Sự phục hồi có chừng mực

Cổ tức được tăng 30% trong năm phục hồi, lên mức... 52 yên mỗi cổ phiếuMức cổ tức hiện tại đang được duy trì cho năm tài chính hiện tại — tỷ suất lợi nhuận khoảng 2,6% dựa trên giá cổ phiếu tháng 10 năm 2026. Việc phân phối cổ tức thận trọng phản ánh sự phục hồi gần đây sau giai đoạn suy thoái sâu; dự trữ tiền mặt ròng đáng kể của tập đoàn đảm bảo sức mạnh tài chính. Đối với cư dân Pháp: thuế khấu trừ 15% được áp dụng cho cổ tức (theo hiệp định thuế Pháp-Nhật, được khấu trừ thuế), và cổ phiếu phải được mua thông qua tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, vì Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA (kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu) của Pháp.

Lịch sử: Kỹ sư khí đốt người Nhật Bản

JGC được thành lập năm 1928 với tên gọi Công ty Xăng dầu Nhật Bản để xây dựng các nhà máy lọc dầu mà ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản rất cần. Sự tập trung quốc tế của công ty xuất hiện sau Thế chiến II: tập đoàn hỗ trợ các công ty Nhật Bản trong việc tìm kiếm hydrocarbon ở nước ngoài và đến những năm 1970, đã xây dựng các khu phức hợp xử lý khí đốt ở Trung Đông và Đông Nam Á. Chuyên môn hóa vào LNG là một bước tiến tự nhiên: khi một quốc gia quyết định hóa lỏng khí đốt của mình, JGC đã thiết kế nhà máy để thực hiện điều đó. Những thập kỷ tiếp theo chứng kiến ​​sự xen kẽ giữa các giai đoạn tăng trưởng – chẳng hạn như các dự án lớn ở Qatar và Úc – và suy thoái, vì ngành kỹ thuật là một trong những ngành có tính chu kỳ cao nhất trong ngành công nghiệp toàn cầu. Sự suy thoái của những năm 2020, được đánh dấu bằng thua lỗ, đã dẫn đến một cuộc tái cấu trúc hiện đang mang lại kết quả: tập trung lại vào các dự án mà tập đoàn có lợi thế cạnh tranh, nộp hồ sơ dự thầu có kỷ luật và cam kết rõ ràng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng như một lĩnh vực chuyên môn thứ hai.

Ngành nghề EPC: giải phẫu một ngành kinh doanh ít người biết đến

Kỹ thuật EPC — kỹ thuật, mua sắm và xây dựng — là một nghề nghiệp vô hình biến quyết định đầu tư thành một nhà máy hoạt động hoàn chỉnh. Khách hàng, một công ty dầu khí, không tự xây dựng cơ sở vật chất; họ giao phó cho một kỹ sư đa năng, người thiết kế quy trình, đặt hàng thiết bị từ hàng ngàn nhà cung cấp, quản lý hàng chục ngàn công nhân tại công trường và bàn giao cuối cùng. Các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la, lợi nhuận được tính bằng phần trăm — thấp khi cạnh tranh khốc liệt, cao khi kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt. Đây là một nghề nghiệp mang tính chuẩn mực: mỗi dây chuyền LNG được bàn giao đều đóng vai trò là chuẩn mực cho dây chuyền tiếp theo, và khách hàng quay lại với các công ty đã đáp ứng được thời hạn của họ. Đối với JGC, chín mươi năm kinh nghiệm thực hiện các dự án trên toàn thế giới tạo nên vốn vô hình này — lý do tại sao, khi Canada quyết định mở rộng nhà ga LNG, liên doanh do tập đoàn này dẫn đầu đã nằm trong danh sách rút gọn.

Bài tập trở lại cho thấy điều gì về kỷ luật

Sự chuyển đổi từ thua lỗ sang có lãi cần được phân tích kỹ lưỡng, vì nó làm sáng tỏ tính xác thực của sự chuyển mình. Doanh thu giảm – công ty đã chủ động từ chối các dự án có biên lợi nhuận không đủ, ưu tiên các đơn đặt hàng nhỏ hơn nhưng sinh lợi hơn. Do đó, kết quả hoạt động tích cực bắt nguồn từ biên lợi nhuận, chứ không phải từ khối lượng: chính xác là cơ chế đã thúc đẩy sự bùng nổ của ngành trong những năm qua. Dòng tiền ròng dồi dào đóng vai trò như một lớp đệm trong thời kỳ suy thoái mà không ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán. Và sổ đặt hàng đã được bổ sung vào thời điểm thích hợp – làn sóng các dự án LNG mới trên toàn cầu đạt đến giai đoạn trưởng thành đúng lúc năng lực kỹ thuật trở nên khan hiếm, với các công ty kỹ thuật lớn trong ngành bị quá tải bởi nhu cầu. Chính sự kết hợp của ba yếu tố này – kỷ luật, bảng cân đối kế toán và các yếu tố chu kỳ – đã tạo nên bản chất của sự chuyển mình.

Phân tích: Tỷ suất lợi nhuận của ngành kỹ thuật năng lượng

Trường hợp của JGC là một ví dụ điển hình về sự phục hồi ngoạn mục: cổ phiếu bị định giá thấp, khoản lỗ hoạt động được xóa bỏ chỉ trong một năm, đơn đặt hàng được bổ sung nhờ làn sóng LNG toàn cầu - dẫn đầu bởi Canada - và một lựa chọn công nghiệp về hydro của Nhật Bản. Rủi ro nằm ở chỗ rủi ro của một kỹ sư dự án: các hợp đồng có phạm vi toàn cầu nhưng được trao không đều đặn, chi phí vượt mức đã gây khó khăn trong giai đoạn suy thoái, và quá trình chuyển đổi năng lượng cần phải xác nhận tiến độ của nó. Lượng tiền mặt ròng hạn chế rủi ro về khả năng thanh toán. Một hồ sơ phục hồi, dành cho các nhà đầu tư kiên nhẫn. Thông tin này không cấu thành lời khuyên đầu tư.

JGC trong năm nhân vật quan trọng cần nhớ

35,4 tỷ yên : Tỷ suất lợi nhuận trên hoạt động kinh doanh, so với khoản lỗ của năm trước đó;

: Tỷ suất lợi nhuận trên hoạt động kinh doanh, so với khoản lỗ của năm trước đó; 7,5 hàng tỷ đô la Hợp đồng EPC cho giai đoạn 2 của dự án LNG Canada được ký kết vào tháng 9 năm 2026;

Hợp đồng EPC cho giai đoạn 2 của dự án LNG Canada được ký kết vào tháng 9 năm 2026; 365 tỷ yên Tiền mặt ròng, trụ cột của bảng cân đối kế toán;

Tiền mặt ròng, trụ cột của bảng cân đối kế toán; 52 yên mỗi cổ phiếu Cổ tức tăng 30%, mang lại lợi suất khoảng 2,6%;

Cổ tức tăng 30%, mang lại lợi suất khoảng 2,6%; Kashiwazaki Dự án sản xuất hydro và amoniac sạch với Inpex, một trụ cột của phương án chuyển đổi.

Những tiêu chí này tóm tắt canh bạc: kỹ sư năng lượng Nhật Bản, được hậu thuẫn bởi làn sóng LNG và ngành công nghiệp hydro non trẻ.

Thị trường kỹ thuật năng lượng toàn cầu: khan hiếm và hồi sinh

Thị trường EPC năng lượng đang trải qua một giai đoạn hiếm hoi trong lịch sử: thiếu hụt năng lực. Sau một thập kỷ lợi nhuận thấp, các công ty kỹ thuật lớn đã thu hẹp quy mô – nhân sự cấp cao ra đi, sáp nhập và rút hợp đồng – đúng lúc nhu cầu bùng nổ: các dự án LNG mới ở Mỹ, Canada và châu Phi; nhà máy hóa dầu ở Trung Đông; nhà máy lọc dầu ở châu Á; và giờ là các cơ sở chuyển tiếp – thu giữ, sản xuất hydro, amoniac và tái chế. Kết quả là thị trường thuộc về người bán: khách hàng đang cạnh tranh gay gắt để có được các kỹ sư giỏi, giá hợp đồng phản ánh sự khan hiếm, và các công ty vượt qua được giai đoạn suy thoái với bảng cân đối kế toán vững chắc đang gặt hái được thành quả. JGC thuộc nhóm chọn lọc này – với lượng tiền mặt ròng khổng lồ, sổ đặt hàng được bổ sung và đội ngũ nhân tài năng động. Nếu tốc độ hiện tại của các dự án năng lượng toàn cầu tiếp tục, thập kỷ tới sẽ giống như thời kỳ hoàng kim của ngành; nếu chậm lại, kỷ luật mới có được và nguồn dự trữ tiền mặt sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực. Đây chính là phương trình hoàn chỉnh mà cổ phiếu này mang lại cho nhà đầu tư kiên nhẫn.

Cổ phiếu được niêm yết tại Tokyo bằng đồng yên; giao dịch mua bán được thực hiện thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — Nhật Bản không đủ điều kiện tham gia. ĐẬU XANH :

Kiểm tra quyền truy cập vào Sở giao dịch chứng khoán Tokyo với người môi giới của bạn; Tìm kiếm tiêu đề theo mã số 1963; Đặt lệnh giới hạnPhiên giao dịch Tokyo khai mạc vào sáng sớm theo giờ châu Âu; Thuế hợp nhất Thuế khấu trừ 15% đối với cổ tức, được khấu trừ theo Công ước Pháp-Nhật, sau đó là thuế suất của Pháp theo chế độ thuế của nước bạn.

Tính thanh khoản của cổ phiếu, tuy ở mức khá, nhưng không phải là xuất sắc, khuyến khích việc đặt lệnh giới hạn, đặc biệt là trong các phiên giao dịch sau khi công bố các hợp đồng lớn. Cổ tức được trả nửa năm một lần; sổ đặt lệnh và các thông báo hợp đồng EPC là những yếu tố thúc đẩy hiệu suất của cổ phiếu giữa các lần công bố.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về cổ phiếu JGC

JGC thực chất làm những gì?

Kỹ thuật EPC: thiết kế, cung cấp và xây dựng các cơ sở năng lượng — nhà máy LNG, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu — cho các tập đoàn lớn và các công ty nhà nước, với hoạt động ngày càng tăng trong lĩnh vực hydro, amoniac sạch và thu giữ carbon.

Tỷ suất cổ tức là bao nhiêu?

Khoảng 2,6% theo tỷ giá tháng 10 năm 2026, dựa trên mức 52 yên — mức cổ tức được tăng 30% cho năm quay trở lại có lãi.

Có thể mua cổ phiếu JGC trong khuôn khổ chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp (PEA) không?

Không: giá trị là giá trị Nhật Bản; giao dịch mua được thực hiện trong tài khoản chứng khoán thông thường với tỷ giá hối đoái bằng yên.

Hợp đồng LNG Canada là gì?

Giai đoạn 2 của nhà ga hóa lỏng khí đốt Canada, được trao cho liên doanh Fluor-JGC vào cuối tháng 9 năm 2026 với giá trị 7,5 tỷ đô la: một trong những hợp đồng kỹ thuật năng lượng lớn nhất thế giới trong năm đó.

Điểm khác biệt giữa JGC và các nhà thầu xây dựng thông thường là gì?

Lĩnh vực kinh doanh: Taisei, Shimizu và Kajima xây dựng các công trình và cơ sở hạ tầng, chủ yếu ở Nhật Bản; JGC thiết kế và xây dựng các nhà máy chế biến – khí hóa lỏng, lọc dầu, hóa chất, hydro – cho khách hàng trên toàn thế giới. Đây là hai triển lãm khác nhau nhưng cùng xoay quanh một chủ đề bao quát: đầu tư công nghiệp của thập kỷ.

Tại sao cổ phiếu lại giảm giá trong quá khứ?

Ngành kỹ thuật năng lượng toàn cầu đã rơi vào thời kỳ khó khăn nhất – các dự án bị trì hoãn, chi phí được kiểm soát kém, thua lỗ trong hoạt động. Sự phục hồi đến từ việc khôi phục biên lợi nhuận, lượng đơn đặt hàng mới nhờ khí hóa lỏng (LNG) và quy trình đấu thầu bài bản của tập đoàn.

Liệu hydro đã có tác động đến kết quả chưa?

Chưa thực sự đáng kể: các dự án Kashiwazaki và Fukushima là những cột mốc trong một lĩnh vực đang phát triển. Vấn đề then chốt đối với các nhà đầu tư là lựa chọn – vị thế của JGC nếu amoniac sạch trở thành một ngành công nghiệp quy mô lớn, như kế hoạch của Nhật Bản dự đoán, trong vòng một thập kỷ tới.

Ngày phát hành tiếp theo là khi nào?

Kết quả nửa năm của năm tài chính hiện tại dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2026.

Bản thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai; tất cả các khoản đầu tư vào cổ phiếu đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.