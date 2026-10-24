Bảo hiểm nhân thọ: Cẩm nang đầu tư bảo hiểm nhân thọ tại Pháp

Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào? Một định nghĩa đơn giản

bảo hiểm nhân thọ — cũng được viết là assurance-vie — ở Pháp, trên hết là một hợp đồng tiết kiệmBạn trả tiền, gọi là "phí bảo hiểm", cho một công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ đầu tư số tiền đó vào các kênh đầu tư mà bạn đã chọn và cam kết hoàn trả cho bạn khoản tiết kiệm, bao gồm cả lợi nhuận, dưới dạng vốn gốc hoặc dưới dạng niên kim. Nếu bạn qua đời, công ty bảo hiểm sẽ trả số tiền đó cho những người được nêu tên trong hợp đồng bảo hiểm. điều khoản người thụ hưởng.

Mặc dù tên gọi là vậy, đây không chỉ đơn thuần là bảo hiểm rủi ro. Về bản chất, sản phẩm này là một khoản đầu tư trung và dài hạn: linh hoạt, không có giới hạn đóng góp và được điều chỉnh bởi khung pháp lý thuế riêng. Đó là lý do tại sao nó vẫn là một trong những khoản đầu tư được các hộ gia đình Pháp ưa chuộng nhất, cùng với tài khoản tiết kiệm Livret A và kế hoạch tiết kiệm cổ phần PEA.

Có bốn bên tham gia vào một hợp đồng. Trà chủ hợp đồng Ký hợp đồng và thực hiện thanh toán. Trà người được bảo hiểm Người mà hợp đồng được viết dựa trên cuộc sống của họ; trong hầu hết các trường hợp, đó là người đứng tên hợp đồng bảo hiểm. Trà người bảo hiểm quản lý các khoản tiền. Cuối cùng, người thụ hưởng hoặc người thụ hưởng sẽ nhận được vốn khi người được bảo hiểm qua đời.

Bảo hiểm nhân thọ cho người nước ngoài: Đừng nhầm lẫn với bảo hiểm nhân thọ kiểu Anh-Mỹ.

Rất nhiều nội dung được dịch từ tiếng Anh gây nhầm lẫn giữa bảo hiểm Pháp và "bảo hiểm nhân thọ" kiểu Anh-Mỹ, với các hợp đồng có thời hạn, khám sức khỏe và phí bảo hiểm dựa trên rủi ro. Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ mà Pháp cung cấp dưới tên gọi này lại là một sản phẩm hoàn toàn khác. Bảo hiểm tử vong (Bảo hiểm tử vong) là sản phẩm bảo vệ: bạn đóng phí bảo hiểm để một khoản tiền được trả cho người thân của bạn nếu bạn qua đời trong thời hạn bảo hiểm. Nếu bạn vẫn còn sống khi kết thúc thời hạn, các khoản đóng phí sẽ bị mất, giống như hợp đồng bảo hiểm nhà ở không có yêu cầu bồi thường.

Bảo hiểm nhân thọ PhápNgược lại, đó là khoản tiết kiệm thuộc về bạn: bạn có thể rút lại chúng bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời. Cơ quan quản lý thị trường tài chính (AMF) và Cơ quan Dịch vụ công (Service-Public) đều dành một trang để phân biệt điều này. Các bảng câu hỏi y tế liên quan đến bảo hiểm tử vong và bảo hiểm người vay, chứ không phải việc mở một hợp đồng tiết kiệm bảo hiểm nhân thọ tiêu chuẩn.

Cách thức tài trợ cho hợp đồng đảm bảo chất lượng

Hợp đồng được tài trợ bằng các khoản thanh toán của bạn. Theo tờ thông tin chính thức của Cơ quan Dịch vụ Công cộng, có ba cách để thanh toán phí bảo hiểm của bạn:

Thanh toán miễn phí Bạn có thể đóng tiền bất cứ khi nào bạn muốn, với bất kỳ số tiền nào bạn muốn, miễn là tuân thủ mức tối thiểu mà công ty bảo hiểm quy định. Đây là hình thức phổ biến nhất.

Bạn có thể đóng tiền bất cứ khi nào bạn muốn, với bất kỳ số tiền nào bạn muốn, miễn là tuân thủ mức tối thiểu mà công ty bảo hiểm quy định. Đây là hình thức phổ biến nhất. Phí bảo hiểm theo lịch trình Một khoản tiền cố định được lập trình mỗi tháng, quý hoặc năm. Lý tưởng để tiết kiệm mà không cần phải suy nghĩ nhiều và giúp bạn dễ dàng gia nhập thị trường hơn.

Một khoản tiền cố định được lập trình mỗi tháng, quý hoặc năm. Lý tưởng để tiết kiệm mà không cần phải suy nghĩ nhiều và giúp bạn dễ dàng gia nhập thị trường hơn. Một khoản phí bảo hiểm duy nhất: Một khoản thanh toán duy nhất khi đăng ký, ví dụ như sau khi bán bất động sản hoặc nhận thừa kế.

Có không có giới hạn pháp lý Khác với các tài khoản tiết kiệm được quản lý, phí bảo hiểm không phải là mức tối thiểu. Luật chỉ yêu cầu phí bảo hiểm không được quá cao so với tình hình tài chính và gia đình của bạn. Cũng không có mức tối thiểu theo luật định cho khoản thanh toán đầu tiên: mỗi công ty bảo hiểm sẽ tự quy định mức tối thiểu riêng. Tùy thuộc vào hợp đồng, mức này có thể dao động từ khoảng một trăm euro đến vài nghìn euro.

Tại sao bạn nên "bắt đầu tính giờ" càng sớm càng tốt

Khoản thanh toán đầu tiên sẽ ấn định giá trị hợp đồng. Ngày có hiệu lựcĐiều này đánh dấu thời điểm bắt đầu thâm niên của anh ấy. Tuy nhiên, chính thâm niên đó — chứ không phải ngày mỗi lần thanh toán — mới là yếu tố quyết định phần lớn cách thức tính thuế đối với các khoản rút tiền: ngưỡng quan trọng được đặt ở mức tám năm. Do đó, việc mở một hợp đồng với một khoản tiền nhỏ, ngay cả khi không có kế hoạch ngay lập tức, cũng bắt đầu tính thời gian. Bạn có thể nạp tiền vào đó sau, vào ngày bạn có tiền tiết kiệm để đầu tư.

Tiền của bạn sẽ đi về đâu: Giải thích về các quỹ bảo hiểm nhân thọ

Một hợp đồng có thể là xe đơn, chỉ với một nguồn hỗ trợ duy nhất — thường là quỹ euro — hoặc nhiều phương tiệnĐiều này hiện nay đúng với phần lớn các hợp đồng. Trong trường hợp thứ hai, bạn phân bổ khoản tiết kiệm của mình vào nhiều dòng xe khác nhau với hồ sơ lợi nhuận/rủi ro rất khác nhau.

Quỹ Euro: Sự an toàn và hiệu ứng bánh răng

quỹ euro Đây là phương tiện truyền thông có lịch sử lâu đời. Công ty bảo hiểm chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và các tài sản rủi ro thấp. đảm bảo vốn Bạn gửi tiền vào đó, chưa kể phí tùy thuộc vào hợp đồng. Tiền lãi được cộng hàng năm và, trừ khi hợp đồng quy định khác, sẽ thuộc về bạn: đây là khoản tiền bạn gửi. hiệu ứng bánh cócMột năm khó khăn trên thị trường không xóa sạch những thành quả đạt được trong những năm trước.

Sự đánh đổi ở đây là mức lợi nhuận vừa phải, được công ty bảo hiểm công bố hàng năm và rất khác nhau giữa các hợp đồng. Mức lợi nhuận này phụ thuộc vào lãi suất hiện hành, tuổi đời của danh mục đầu tư của công ty bảo hiểm và chính sách trích lập dự trữ của họ. Lợi nhuận được trả năm ngoái không đảm bảo điều gì cho tương lai. Một số công ty bảo hiểm cũng yêu cầu tỷ lệ đầu tư tối thiểu vào các quỹ liên kết đơn vị trước khi bạn có thể tiếp cận quỹ euro hoặc lãi suất thưởng.

Quỹ liên kết đơn vị: Tiềm năng sinh lời, đi kèm với rủi ro.

Quỹ liên kết đơn vị (Đơn vị tài khoản, hay UC) là các phương tiện đầu tư không được bảo đảm: quỹ cổ phiếu hoặc trái phiếu (UCITS), cổ phần trong quỹ bất động sản SCPI, quỹ theo dõi chỉ số, quỹ thay thế, sản phẩm cấu trúc. Tiền tiết kiệm của bạn không còn được thể hiện bằng euro mà bằng đơn vị. Công ty bảo hiểm bảo đảm số lượng đơn vị. không phải giá trị của chúng, theo sát cả thị trường chứng khoán và bất động sản, cả khi tăng lẫn khi giảm.

Trong thời gian dài, các quỹ đầu tư cổ phiếu thường mang lại tiềm năng lớn hơn so với quỹ euro, nhưng đổi lại là sự biến động thực tế. Nhiều hợp đồng trực tuyến cung cấp quyền truy cập vào... ETF, các công cụ theo dõi chi phí thấp. Đó là cách mô phỏng một chỉ số như CAC 40 hoặc MSCI World. Đây thường là cách rẻ nhất để tiếp cận thị trường trong phạm vi bảo hiểm.

Luật cũng quy định các công ty bảo hiểm phải cung cấp ít nhất một quỹ liên kết đơn vị có nhãn ISR, một quỹ có nhãn Greenfin và một quỹ đoàn kết: bạn vẫn có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn các quỹ này.

Euro-Croissance: Một sự thỏa hiệp trên một tầm nhìn cố định

Quỹ tăng trưởng Euro cung cấp bảo lãnh vốn, toàn bộ hoặc một phần, nhưng chỉ khi đến hạn vào một ngày nhất định, ít nhất là tám năm nữa. Để đổi lấy sự đảm bảo trì hoãn này, công ty bảo hiểm có thể đầu tư mạnh hơn vào các tài sản năng động. Công thức này phù hợp với khoản tiết kiệm mà bạn chắc chắn sẽ không cần đến trước khi đáo hạn.

Tiêu chí Quỹ Euro Quỹ liên kết đơn vị Tăng trưởng Euro Bảo lãnh vốn Vâng, mọi lúc Không Vâng, khi đáo hạn (toàn bộ hoặc một phần) tiềm năng trở lại Trung bình Cao, thay đổi Trung cấp Rủi ro thua lỗ Rất thấp Thực Có thể xảy ra trước khi trưởng thành tầm nhìn được đề xuất Ngắn hạn đến dài hạn Dài hạn (8 năm trở lên) Ít nhất 8 năm

Tự quản lý hay được quản lý: Bạn nên chọn phong cách quản lý nào?

Khi đã biết được những loại xe nào có sẵn, bạn phải đưa ra quyết định. ai điều chỉnh việc phân bổ của họ.

Tự quản lý Bạn tự chọn phương tiện và tự thực hiện việc phân bổ lại – chuyển tiền từ phương tiện này sang phương tiện khác. Đây là phương án tiết kiệm nhất, phù hợp với những người tiết kiệm theo dõi thị trường.

Bạn tự chọn phương tiện và tự thực hiện việc phân bổ lại – chuyển tiền từ phương tiện này sang phương tiện khác. Đây là phương án tiết kiệm nhất, phù hợp với những người tiết kiệm theo dõi thị trường. Danh mục đầu tư được quản lý (theo ủy quyền) Bạn ủy quyền việc ra quyết định cho công ty bảo hiểm hoặc công ty quản lý, theo hồ sơ đã được xác định cùng bạn. Phương pháp này tiện lợi, nhưng thường đi kèm với các khoản phí phát sinh.

Bạn ủy quyền việc ra quyết định cho công ty bảo hiểm hoặc công ty quản lý, theo hồ sơ đã được xác định cùng bạn. Phương pháp này tiện lợi, nhưng thường đi kèm với các khoản phí phát sinh. Quản lý theo hồ sơ hoặc theo ngày mục tiêu: các công thức trung gian được cung cấp bởi một số hợp đồng. Tỷ lệ cổ phần rủi ro sẽ tự động giảm khi mục tiêu đến gần — điển hình là nghỉ hưu.

Kể từ khi luật Công nghiệp Xanh có hiệu lực, các danh mục đầu tư được quản lý cũng tuân theo quy định này. phân bổ có giám sát Được thiết lập theo hồ sơ. Hồ sơ thận trọng phải chứa ít nhất 50% phương tiện có rủi ro thấp, hoặc 30% nếu thời gian đầu tư vượt quá mười năm. Hồ sơ cân bằng chứa ít nhất 30%, hoặc 20% nếu thời gian đầu tư vượt quá mười năm. Hồ sơ năng động chứa ít nhất 20%, hoặc 10% nếu thời gian đầu tư vượt quá mười năm.

Các danh mục đầu tư cân bằng và năng động cũng bao gồm một phần nhỏ vốn chủ sở hữu tư nhân chưa niêm yết. Bạn có thể chuyển từ danh mục tự quản lý sang danh mục được quản lý bất cứ lúc nào.

Một nguyên tắc đơn giản hướng dẫn việc phân bổ vốn: thời gian đầu tư càng dài, tỷ lệ quỹ liên kết đơn vị càng lớn. Khi thời điểm cần sử dụng vốn đến gần, nên chủ động thu lợi nhuận bằng cách tái phân bổ vốn vào quỹ euro.

Phí bảo hiểm nhân thọ: Yếu tố quan trọng nhất

Trong khoảng thời gian mười lăm hoặc hai mươi năm, phí dịch vụ sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động. Service-Public phân biệt bốn nhóm:

Phí thiết lậpCố định, thanh toán ngay khi mở cửa — điều hiếm thấy ngày nay. Thanh toán phí (hoặc phí nhập cảnh), được khấu trừ từ mọi khoản tiền bạn nạp vào. Các khoản phí này có thể lên tới vài phần trăm trong các mạng lưới ngân hàng truyền thống, trong khi hầu hết các hợp đồng trực tuyến đã loại bỏ chúng. Phí quản lýThuế suất được tính hàng năm trên tổng tài sản nắm giữ, thường cao hơn đối với các quỹ liên kết đơn vị so với quỹ euro. Phí phân bổ lạiÁp dụng khi bạn chuyển tiền tiết kiệm từ phương tiện này sang phương tiện khác.

Ngoài các khoản phí hợp đồng như phí của chính các quỹ đầu tư, phí quản lý định kỳ của quỹ liên kết đơn vị còn được cộng thêm vào phí quản lý hợp đồng. Do đó, một quỹ chủ động có thể tốn kém hơn nhiều lần so với một quỹ ETF trên cùng thị trường. Các hiệp hội người tiêu dùng như UFC-Que Choisir thường xuyên nhắc nhở: một hợp đồng với phí gia nhập cao và phí quản lý nội bộ đắt đỏ sẽ gặp bất lợi mà không lời hứa hẹn nào có thể bù đắp được. Trước khi ký, hãy đọc kỹ hợp đồng. tài liệu thông tin chính và bảng phí của từng quỹ cơ sở.

Rút tiền của bạn: Rút một phần, Hủy toàn bộ hoặc Ứng trước

Trái ngược với một quan niệm sai lầm dai dẳng, tiền gửi vào quỹ bảo hiểm là không bị khóaNgoài các hợp đồng cụ thể, người mua bảo hiểm có ba công cụ.

Rút vốn một phần

Bạn rút một phần tiền tiết kiệm và hợp đồng vẫn tiếp tục hoạt động. Về mặt kỹ thuật, mỗi lần rút tiền đều bao gồm một phần vốn góp, phần này không chịu thuế, và một phần lợi nhuận, phần này mới chịu thuế theo tỷ lệ. Một số hợp đồng cho phép rút tiền từng phần theo lịch trình, nhờ đó bạn có thể tự trả cho mình một khoản thu nhập bổ sung thường xuyên.

Sự đầu hàng hoàn toàn

Bạn sẽ nhận lại toàn bộ giá trị hoàn trả và hợp đồng sẽ chấm dứt, nhưng sẽ mất quyền ưu tiên về thuế. Bất kỳ khoản phí phạt nào khi hoàn trả không được vượt quá 5% số tiền tiết kiệm và sẽ bị cấm sau mười năm kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, công ty bảo hiểm sẽ... hai tháng phải thanh toán số tiền đó, nếu không sẽ áp dụng mức lãi suất phạt chậm thanh toán cao hơn.

Tạm ứng

Nếu hợp đồng có điều khoản đó, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm. cho vay Bạn sẽ nhận được một khoản tiền, tối đa bằng một tỷ lệ phần trăm giá trị khoản vay, mà không cần động đến tiền tiết kiệm của bạn. Khoản tiền này được tính lãi và phải được hoàn trả. Bản thân khoản tiền này không bị đánh thuế, nhưng nếu không được thanh toán đầy đủ, nó có thể được phân loại lại thành khoản rút tiền. Điều này giúp bạn tránh việc "phá vỡ" một hợp đồng cũ chỉ vì một nhu cầu nhất thời.

Hãy lưu ý một trường hợp đặc biệt: nếu người thụ hưởng đã chính thức chấp nhận Việc chỉ định và chấp thuận của họ trở nên cần thiết cho bất kỳ việc rút tiền hoặc ứng trước nào. Điều này áp dụng cho các chấp thuận được thực hiện kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 theo các hình thức được pháp luật quy định.

Ưu đãi thuế bảo hiểm nhân thọ: Những quy định cần biết

Thuế là một trong những điểm mạnh lớn của hợp đồng này, nhưng nó tuân theo những quy tắc chính xác. Các điểm dưới đây mô tả chế độ thuế có hiệu lực vào tháng 10 năm 2026. Các quy tắc thuế có thể thay đổi theo từng dự luật tài chính: trước bất kỳ quyết định quan trọng nào, hãy kiểm tra trang chính thức. Thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được tính thuế như thế nào? (ở Pháp).

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực

Miễn là bạn không rút tiền, khoản lãi tích lũy sẽ không phải chịu thuế thu nhập. Đóng góp xã hội Các khoản lãi này được khấu trừ hàng năm từ lãi suất của quỹ euro. Đối với các quỹ liên kết đơn vị, chúng chỉ đến hạn thanh toán khi có khoản rút tiền. Chính việc cộng dồn lãi suất được miễn thuế này đã tạo nên sức mạnh của hợp đồng trong thời gian dài.

Khi rút lui: Cột mốc tám năm

Chỉ lợi nhuận Số tiền rút ra sẽ bị đánh thuế — chứ không phải vốn gốc bạn đã đóng vào. Việc đánh thuế phụ thuộc vào hai yếu tố: thời hạn hợp đồng và ngày thanh toán. Đối với phí bảo hiểm được thanh toán từ ngày 27 tháng 9 năm 2017 trở đi, chế độ thuế như sau, không bao gồm các khoản đóng góp xã hội, vốn áp dụng trong mọi trường hợp:

Tuổi hợp đồng Thuế thu nhập áp dụng cho lợi nhuận Dưới 8 tuổi Mức thuế suất cố định 12.8%, hoặc mức thuế lũy tiến theo phương án toàn cầu. 8 năm trở lên Mức miễn thuế hàng năm là 4,600 euro (9,200 euro cho cặp vợ chồng đóng thuế chung), sau đó là 7.5% đối với lợi nhuận liên quan đến 150,000 euro tiền phí bảo hiểm ròng, và 12.8% đối với phần vượt quá mức đó.

Các khoản thanh toán được thực hiện trước ngày 27 tháng 9 năm 2017 vẫn chịu chế độ cũ — mức thuế lũy tiến hoặc mức thuế cố định giảm dần, tùy thuộc vào thâm niên — với cùng mức trợ cấp sau tám năm. Cụ thể, sau tám năm, người tiết kiệm độc thân có thể rút tiền lãi lên đến 4,600 euro mỗi năm mà không phải chịu thuế thu nhập. Chỉ còn phải đóng bảo hiểm xã hội. Đó là lý do tại sao hợp đồng thường được cho là "trở nên có lợi" kể từ sinh nhật thứ tám.

Chuyển giao tài sản kèm theo điều khoản người thụ hưởng

Bảo hiểm nhân thọ Pháp cũng là một công cụ hàng đầu cho truyền lại của cảiKhi người được bảo hiểm qua đời, số tiền bảo hiểm sẽ được trả cho người thụ hưởng được chỉ định và, phần lớn là như vậy. bên ngoài khu đấtKhoản phí bảo hiểm không ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản thừa kế, miễn là mức phí không quá cao. Bạn có thể chỉ định bất kỳ ai bạn muốn, dù là thành viên gia đình hay không.

Việc tính thuế khi người được bảo hiểm qua đời phụ thuộc vào tuổi của người đó tại thời điểm mỗi lần thanh toán:

Phí bảo hiểm được thanh toán trước tuổi 70 (Điều 990 I của Bộ luật Thuế chung Pháp): mỗi người hưởng lợi được hưởng khoản miễn thuế 152,500 euro trên tất cả các hợp đồng cộng lại. Vượt quá mức đó, mức thuế 20% sẽ được áp dụng cho đến 700,000 euro tiền chịu thuế, sau đó là 31.25%.

(Điều 990 I của Bộ luật Thuế chung Pháp): mỗi người hưởng lợi được hưởng khoản miễn thuế 152,500 euro trên tất cả các hợp đồng cộng lại. Vượt quá mức đó, mức thuế 20% sẽ được áp dụng cho đến 700,000 euro tiền chịu thuế, sau đó là 31.25%. Phí bảo hiểm được trả sau tuổi 70 (Điều 757 B của Bộ luật Thuế chung Pháp): tiền thưởng phải chịu thuế thừa kế tiêu chuẩn sau khi trừ đi mức miễn thuế tổng cộng 30,500 euro, được chia đều cho tất cả người thừa hưởng. Trà lợi nhuận Tuy nhiên, các khoản thu được từ phí bảo hiểm này lại được miễn trừ.

Người vợ/chồng còn sống và người bạn đời trong thỏa thuận dân sự được miễn hoàn toàn. Do đó, điều khoản người thụ hưởng cần được soạn thảo cẩn thận và xem xét lại ở mỗi sự kiện quan trọng trong đời – kết hôn, sinh con, ly hôn hoặc tử vong. Công thức tiêu chuẩn “vợ/chồng tôi, nếu không có thì con tôi, nếu không có thì người thừa kế của tôi” không phù hợp với mọi hoàn cảnh gia đình. Nếu không chắc chắn, công chứng viên có thể giúp bạn soạn thảo.

Tại sao nên mua bảo hiểm nhân thọ? Những mục tiêu mà nó hướng đến

Bộ Kinh tế Pháp tóm tắt sức hấp dẫn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bằng ba công dụng: tích lũy vốn, chuẩn bị cho nghỉ hưu với nguồn thu nhập bổ sung và chuyển giao tài sản trong khuôn khổ thuận lợi. Cụ thể, bảo hiểm nhân thọ rất phù hợp với:

Đầu tư số tiền tiết kiệm vượt quá giới hạn trên các tài khoản được quản lý, sau khi bạn Quỹ khẩn cấp đã được xây dựng;

đã được xây dựng; Tài trợ cho một dự án trung hoặc dài hạn: việc học hành của con cái, tiền đặt cọc mua nhà, chuyển đổi nghề nghiệp;

Tạo thêm thu nhập cho việc nghỉ hưu, thông qua việc rút tiền một phần hoặc mua bảo hiểm hưu trí trọn đời;

Tổ chức việc chuyển giao tài sản, đặc biệt là vì lợi ích của những người không phải là người thừa kế hợp pháp;

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn trong một hình thức duy nhất, bao gồm các quỹ đảm bảo, cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản.

Điều này phù hợp với chiến lược quản lý tài sản tổng thể: để có cái nhìn tổng quan về các bước, từ tiết kiệm khẩn cấp đến đầu tư, hãy xem phương pháp của chúng tôi. xây dựng sự giàu có từng bước một.

Cách chọn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tốt nhất

Các bản tổng kết hàng năm được công bố liên tiếp, nhưng thứ hạng của chúng thay đổi theo lợi nhuận và các chương trình khuyến mãi hiện tại. Thay vì một cái tên cố định, dưới đây là những tiêu chí bền vững giúp phân biệt một hợp đồng tốt:

Không mất phí thanh toánhoặc mức phí được thương lượng giảm xuống mức tối thiểu. Bao gồm phí quản lý hàng nămĐiều này áp dụng cho cả quỹ liên kết đơn vị và quỹ euro. Chất lượng của quỹ euro: Tính ổn định của lợi nhuận trong nhiều năm, điều kiện tiếp cận (có phải đóng một phần vốn góp vào quỹ liên kết đơn vị không?), sự vững mạnh của công ty bảo hiểm. Sự lựa chọn phương tiện: các quỹ ETF chi phí thấp, quỹ bất động sản SCPI và nhiều loại quỹ khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở các quỹ nội bộ. Các tùy chọn quản lýQuản lý danh mục đầu tư với chi phí hợp lý, tái phân bổ miễn phí, rút ​​tiền một phần theo lịch trình, tự động chốt lời. Dịch vụQuản lý trực tuyến, thanh toán và phân bổ nhanh chóng, chất lượng hỗ trợ tốt.

Không gì có thể ngăn cản bạn nắm giữ một số hợp đồng với các công ty bảo hiểm khác nhau. Điều đó cho phép bạn phân tán rủi ro bảo hiểm, hưởng lợi từ các quỹ euro riêng biệt và điều chỉnh từng hợp đồng cho một mục tiêu cụ thể hoặc nhóm người thụ hưởng nhất định. Một hợp đồng cũ nhưng đắt tiền không nhất thiết phải bị đóng: nó vẫn giữ quyền ưu tiên về thuế. Bạn có thể ngừng cấp vốn cho nó và mở một hợp đồng rẻ hơn song song với nó để nhận các khoản thanh toán mới. Sau khi hợp đồng được ký kết, bạn có 30 ngày Bạn có thể thay đổi quyết định và nhận lại toàn bộ tiền hoàn trả.

Bảo hiểm nhân thọ, PEA, tài khoản tiết kiệm hay PER: Bạn nên chọn loại nào?

Bảo hiểm nhân thọ không phải là khoản đầu tư dài hạn duy nhất. Mỗi loại hình bảo hiểm phục vụ một mục tiêu khác nhau, và chúng thường bổ trợ lẫn nhau rất tốt:

Bao Sức mạnh Giới Hạn Phù hợp nhất cho mục tiêu nào? Tài khoản tiết kiệm A / LDDS Có sẵn và không rủi ro Lợi nhuận có giới hạn và được điều chỉnh Tiết kiệm khẩn cấp Bảo hiểm nhân thọ Linh hoạt, không giới hạn, chuyển giao tài sản Phí hợp đồng, mức thuế tối ưu sau 8 năm Dự án, nghỉ hưu, thừa kế ĐẬU XANH Ưu đãi thuế sau 5 năm, phí môi giới thấp. Cổ phiếu giới hạn vốn, chủ yếu là cổ phiếu châu Âu. Đầu tư cổ phiếu dài hạn PER (kế hoạch tiết kiệm hưu trí) Các khoản thanh toán được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế Tiền tiết kiệm sẽ bị khóa cho đến khi nghỉ hưu, trừ các trường hợp được quy định khác. Chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, giảm hóa đơn thuế. Tài khoản chứng khoán Không có hạn chế nào đối với phương tiện giao thông. Thuế suất tiêu chuẩn đối với thu nhập vốn Đầu tư không giới hạn

Đối với nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu trực tiếp, kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu PEA thường bổ sung cho bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết cách thức hoạt động thông qua một số ví dụ. cổ phiếu đủ điều kiện PEAVà nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường, chúng tôi... hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về thị trường chứng khoán Bài viết này giải thích các nguyên lý cơ bản trước khi bạn lựa chọn các phương tiện liên kết đơn vị.

Những rủi ro và sai lầm cần tránh

Tin rằng mọi thứ đều được đảm bảo Chỉ có các quỹ đầu tư bằng euro — và lợi nhuận từ euro khi đáo hạn — mới bảo vệ được vốn của bạn. Các quỹ liên kết đơn vị có thể mất giá, đôi khi là mất giá lâu dài.

Chỉ có các quỹ đầu tư bằng euro — và lợi nhuận từ euro khi đáo hạn — mới bảo vệ được vốn của bạn. Các quỹ liên kết đơn vị có thể mất giá, đôi khi là mất giá lâu dài. Bỏ qua các khoản phí Chỉ vài phần mười điểm mỗi năm cũng có thể tích lũy thành hàng triệu euro trong vòng hai mươi năm.

Chỉ vài phần mười điểm mỗi năm cũng có thể tích lũy thành hàng triệu euro trong vòng hai mươi năm. Đầu tư toàn bộ vốn vào các quỹ liên kết đơn vị trong thời gian ngắn. Việc cần tiền trong thời kỳ thị trường suy thoái buộc bạn phải bán vào thời điểm tồi tệ nhất.

Việc cần tiền trong thời kỳ thị trường suy thoái buộc bạn phải bán vào thời điểm tồi tệ nhất. Quên điều khoản người thụ hưởng Một điều khoản lỗi thời có thể trao vốn cho những người mà bạn không còn muốn lựa chọn nữa.

Một điều khoản lỗi thời có thể trao vốn cho những người mà bạn không còn muốn lựa chọn nữa. Chấm dứt hợp đồng cũ mà không suy nghĩ kỹ. Bạn sẽ mất quyền ưu tiên về thuế khi việc rút một phần tiền thường là đủ.

Bạn sẽ mất quyền ưu tiên về thuế khi việc rút một phần tiền thường là đủ. Bỏ qua rủi ro của công ty bảo hiểm: nếu một công ty bảo hiểm phá sản, Fonds de garantie des Assurances de Personnes (FGAP) sẽ chi trả tối đa 70,000 euro cho mỗi người được bảo hiểm và mỗi công ty bảo hiểm.Tất cả các hợp đồng gộp lại. Hơn nữa, việc phân bổ tiền của bạn vào nhiều công ty khác nhau sẽ giảm thiểu rủi ro. Luật Sapin 2 cũng cho phép các nhà chức trách tạm thời hạn chế việc rút tiền trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng trong lĩnh vực này.

Câu hỏi thường gặp: Những thắc mắc của bạn về bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào, tóm gọn trong một câu?

Bạn gửi tiền vào một hợp đồng với công ty bảo hiểm, công ty này sẽ đầu tư số tiền đó vào các kênh đầu tư có bảo đảm hoặc không có bảo đảm theo lựa chọn của bạn. Bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào và khi bạn qua đời, số tiền đó sẽ được chuyển cho người thụ hưởng được chỉ định với mức thuế ưu đãi.

Bạn có thể bị lỗ khi mua bảo hiểm nhân thọ không?

Đúng vậy, đối với phần vốn đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị, có giá trị biến động theo thị trường. Mặt khác, quỹ euro đảm bảo vốn đầu tư theo các điều khoản của hợp đồng.

Tiền của tôi có bị khóa trong tám năm không?

Không. Mốc tám năm chỉ liên quan đến việc đánh thuế đối với khoản thu nhập đã rút, và mức thuế sẽ trở nên ưu đãi hơn sau thời điểm đó. Việc rút tiền có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, ngoại trừ một số hợp đồng cụ thể hoặc nếu người thụ hưởng đã chấp nhận chỉ định của họ.

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Không có mức tối thiểu theo quy định pháp luật. Tùy thuộc vào công ty bảo hiểm, khoản thanh toán đầu tiên có thể dao động từ vài chục hoặc vài trăm euro đến vài nghìn euro đối với một số hợp đồng bảo hiểm cao cấp.

Bạn có thể sở hữu nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cùng một lúc không?

Vâng, không có giới hạn về số lượng. Tuy nhiên, các khoản miễn thuế — 4,600 euro thu nhập mỗi năm sau tám năm và 152,500 euro cho mỗi người thụ hưởng khi người được bảo hiểm qua đời — vẫn được áp dụng cho tất cả các hợp đồng gộp lại.

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tử vong có phải là cùng một loại không?

Không. Bảo hiểm nhân thọ là một khoản đầu tư tiết kiệm mà bạn có thể thu hồi lại. Bảo hiểm tử vong là một hợp đồng bảo vệ chỉ chi trả vốn nếu bạn qua đời trong thời gian được bảo hiểm, trong trường hợp khác sẽ không hoàn trả lại tiền đóng góp.

Điều gì xảy ra khi người được bảo hiểm qua đời?

Công ty bảo hiểm trả vốn cho những người thụ hưởng được nêu tên trong điều khoản, phần lớn nằm ngoài phạm vi di sản. Thuế suất phụ thuộc vào tuổi của người được bảo hiểm khi khoản thanh toán được thực hiện — trước hoặc sau 70 tuổi — và vợ/chồng hoặc người bạn đời trong quỹ PACS được miễn thuế.

Nguồn chính thức: Cơ quan Dịch vụ Công cộng, tờ thông tin F15274 “Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: hoạt động” (kiểm tra ngày 25 tháng 9 năm 2026) và F22414 về thuế đối với hợp đồng; AMF, khu vực người tiết kiệm. Bài viết này mang tính chất giáo dục và không cấu thành tư vấn đầu tư cá nhân.