Cổ phiếu công nghệ sinh học: Cách đầu tư và những điều cần theo dõi (2026)

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu công nghệ sinh học?

Cổ phiếu công nghệ sinh học — hay còn gọi là cổ phiếu công nghệ sinh học — thuộc loại hình đặc biệt nhất trên thị trường chứng khoán: các công ty có giá trị phụ thuộc vào một loạt các loại thuốc đang được phát triển, trong đó mỗi thử nghiệm lâm sàng có thể chứng minh — hoặc phá hủy — nhiều năm nghiên cứu và hàng tỷ đô la đầu tư. Cơ chế nhị phân này thu hút hai nhóm nhà đầu tư trái ngược nhau: nhà đầu tư theo chủ đề, tin vào sự già hóa dân số và những tiến bộ trong điều trị như một xu hướng dài hạn; và nhà đầu cơ bị thu hút bởi những biến động hai chữ số đi kèm với mỗi thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng.

Giữa hai thái cực này tồn tại một thực tế đơn giản: lĩnh vực này đã tạo ra những ngôi sao toàn cầu và phá hủy những danh mục đầu tư tập trung, và sự khác biệt giữa hai thái cực này hầu như luôn nằm ở phương pháp lựa chọn và quy mô vị thế.

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Nhu cầu về mặt cấu trúc là điều không cần bàn cãi: dân số già hóa, bệnh mãn tính, ung thư, liệu pháp gen — chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe đang tăng lên trên khắp thế giới phát triển. Câu hỏi đối với cổ đông không phải là liệu nghiên cứu có thành công hay không, mà là công ty nào sẽ nắm bắt được giá trị và với mức giá nào.

Mô hình kinh doanh công nghệ sinh học: các giai đoạn phát triển, các yếu tố xúc tác.

Để hiểu về một công ty công nghệ sinh học, điều đầu tiên cần tìm hiểu là quy trình phát triển thuốc của nó. Một loại thuốc trải qua các giai đoạn được quy định rõ ràng: khám phá, Giai đoạn I (Khả năng dung nạp ở người) Giai đoạn II (Những dấu hiệu đầu tiên về hiệu quả) Giai đoạn III (kiểm chứng trên hàng trăm hoặc hàng nghìn bệnh nhân), sau đó là cấp phép tiếp thị và thương mại hóa. Mỗi bước chuyển đổi thành công sẽ nhân lên giá trị của chương trình; mỗi thất bại sẽ làm giảm giá trị đó một cách đột ngột — do đó mới có thuật ngữ này. chất xúc tác Đối với các sự kiện gây ra những biến động này: kết quả thử nghiệm, quyết định từ các cơ quan quản lý (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu), việc ký kết thỏa thuận hợp tác với một công ty dược phẩm lớn.

Mặt trái của loại máy móc này là đốt tiền mặtTrong giai đoạn phát triển, các công ty công nghệ sinh học không bán được gì và đốt hết vốn đầu tư – chi phí thử nghiệm lâm sàng, lương nhà khoa học, và phí quản lý. Nguồn tài trợ đến từ các đợt huy động vốn liên tiếp, nói cách khác là phát hành cổ phiếu mới. pha loãng cổ đông hiện hữu. Do đó, một công ty công nghệ sinh học được đánh giá chủ yếu dựa trên ba tiêu chí: chiều sâu của các dự án nghiên cứu, khả năng huy động vốn (thể hiện bằng số tháng “hoạt động”) và lịch trình của các yếu tố xúc tác sắp tới.

Khi tiền mặt cạn kiệt và thị trường đóng cửa, việc pha loãng cổ phần trở nên nghiêm trọng — đó chính là rủi ro cấu trúc của ngành này.

Cách phân tích cổ phiếu công nghệ sinh học: 6 tiêu chí

Giai đoạn của chương trình chính Về mặt lý thuyết, một loại thuốc ở giai đoạn III có giá trị hơn một loại thuốc ở giai đoạn I, nhưng khoảng cách rủi ro giữa các giai đoạn được bù đắp bằng giá cổ phiếu — mỗi giai đoạn vượt qua sẽ chia nhỏ rủi ro thất bại còn lại.

Về mặt lý thuyết, một loại thuốc ở giai đoạn III có giá trị hơn một loại thuốc ở giai đoạn I, nhưng khoảng cách rủi ro giữa các giai đoạn được bù đắp bằng giá cổ phiếu — mỗi giai đoạn vượt qua sẽ chia nhỏ rủi ro thất bại còn lại. Tiền mặt và nguồn vốn dự trữ : Công ty có thể duy trì hoạt động tài chính trong bao nhiêu tháng trước khi phải gọi vốn bắt buộc lần tiếp theo — nếu dưới mười hai tháng, công ty sẽ đàm phán các khoản tài trợ từ vị thế yếu.

: Công ty có thể duy trì hoạt động tài chính trong bao nhiêu tháng trước khi phải gọi vốn bắt buộc lần tiếp theo — nếu dưới mười hai tháng, công ty sẽ đàm phán các khoản tài trợ từ vị thế yếu. Chất xúc tác : ngày và bản chất của sự kiện tiếp theo (kết quả xét xử, quyết định của cơ quan quản lý) có thể khiến giá cổ phiếu biến động hàng chục phần trăm theo cả hai hướng.

: ngày và bản chất của sự kiện tiếp theo (kết quả xét xử, quyết định của cơ quan quản lý) có thể khiến giá cổ phiếu biến động hàng chục phần trăm theo cả hai hướng. sở hữu trí tuệ Các yếu tố như bằng sáng chế, quyền độc quyền dữ liệu và thời gian bảo hộ còn lại sẽ quyết định thời điểm thuốc có thể thu được lợi nhuận nếu được đưa ra thị trường.

Các yếu tố như bằng sáng chế, quyền độc quyền dữ liệu và thời gian bảo hộ còn lại sẽ quyết định thời điểm thuốc có thể thu được lợi nhuận nếu được đưa ra thị trường. Quan hệ đối tác Một thỏa thuận với một công ty dược phẩm lớn xác nhận tính khoa học của dự án nghiên cứu và mang lại các khoản thanh toán theo từng giai đoạn để tài trợ cho nghiên cứu.

Một thỏa thuận với một công ty dược phẩm lớn xác nhận tính khoa học của dự án nghiên cứu và mang lại các khoản thanh toán theo từng giai đoạn để tài trợ cho nghiên cứu. Đội bóng và vốn hóa thị trường: một đội ngũ quản lý đã từng đưa thuốc ra thị trường và vốn hóa thị trường phù hợp với giai đoạn phát triển.

Top 10 cổ phiếu công nghệ sinh học đáng chú ý nhất

Danh sách này kết hợp các cổ phiếu dược phẩm đã được khẳng định – có lợi nhuận cao và đa dạng – với các công ty đang trong giai đoạn phát triển mang tính đầu cơ hơn. Giá cổ phiếu của các công ty Pháp được hiển thị trực tiếp; mỗi hồ sơ công ty đều bao gồm phân tích đầy đủ.

1. BioMérieux (BIM) — công ty hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực chẩn đoán.

At 89,20 € Với giá trị vốn hóa thị trường €, BioMérieux thống trị lĩnh vực chẩn đoán in vitro: các thiết bị và thuốc thử được lắp đặt tại các bệnh viện trên toàn thế giới, doanh thu ổn định, lợi nhuận đã được chứng minh — đây là hồ sơ kinh doanh ổn định nhất trong ngành của Pháp. Hồ sơ: Cổ phiếu BioMérieux.

2. Ipsen (IPN) — công ty dược phẩm sinh học chuyên biệt

At 151,20 € Với nguồn vốn khổng lồ €, Ipsen hiện đã tiếp thị các loại thuốc trong lĩnh vực ung thư và bệnh hiếm gặp, cùng với một danh mục các sản phẩm mới đang được phát triển — sự cân bằng hiếm có giữa các sản phẩm hiện có trên thị trường và làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Thông tin cá nhân: Cổ phiếu Ipsen.

3. Novavax (NVAX) — chuyên gia về vaccine của Mỹ

Nổi tiếng với vắc-xin Covid được xây dựng trên công nghệ protein tái tổ hợp, Novavax đang đặt cược vào các ứng dụng rộng rãi hơn của nền tảng này — một cấu hình chất xúc tác thuần túy, có tính chất dễ bay hơi. Hồ sơ: Cổ phiếu Novavax.

4. BioNTech (BNTX) — từ RNA thông tin đến ung thư

Công ty Đức nổi tiếng nhờ vắc-xin RNA thông tin đang tái đầu tư lượng tiền mặt khổng lồ của mình vào lĩnh vực ung thư - một hệ thống sản phẩm đa dạng, nguồn lực dồi dào và mức định giá vẫn còn gây tranh cãi, tùy thuộc vào mức độ tin tưởng vào nền tảng công nghệ này.

5. Valneva (VLA) — vắc-xin phòng chống các bệnh bị bỏ quên

At 2,33 € Valneva, với trụ sở tại €, phát triển và tiếp thị vắc-xin chống lại các bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị – bệnh Lyme, chikungunya, các bệnh do ve truyền – với các hợp đồng với các tổ chức làm nền tảng cho doanh thu của công ty. Thông tin cá nhân: Cổ phiếu Valneva.

6. Hệ gen lượng tử (ALQGC) — tăng huyết áp kháng thuốc

Quantum Genomics, một cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Pháp thuộc phân khúc Tăng trưởng, nhắm mục tiêu điều trị chứng tăng huyết áp kháng thuốc với một cơ chế độc đáo — một chiến lược đầu tư điển hình trong giai đoạn phát triển của các công ty công nghệ sinh học: tập trung, nhị phân, và có quy mô phù hợp. Thông tin chi tiết: Cổ phiếu Quantum Genomics.

7. Merck & Co (MRK) — gã khổng lồ dược phẩm

Trong số các cổ phiếu dược phẩm lâu đời của Mỹ, Merck là ví dụ điển hình cho mô hình phòng thí nghiệm lớn: các sản phẩm bom tấn trong lĩnh vực ung thư, danh mục sản phẩm nghiên cứu đa dạng, cổ tức ổn định — vẻ ngoài “phòng thủ” của ngành. Thông tin chi tiết: cổ phiếu Merck.

8. Nicox (COX) — nhãn khoa

Công ty có trụ sở tại Nice này tập trung nguồn lực vào các bệnh về mắt, với các đối tác thương mại giúp thương mại hóa các chương trình của họ — một cách tiếp cận ít vốn giúp hạn chế pha loãng cổ phần nhưng đổi lại tiềm năng tăng trưởng thấp hơn. Thông tin chi tiết: Cổ phiếu Nicox.

9. Biosynex (ALBIO) — chẩn đoán nhanh

Nhà sản xuất bộ xét nghiệm nhanh vùng Alsace đã trải qua thời kỳ bùng nổ hậu Covid và sau đó là giai đoạn bình thường hóa; việc chuyển hướng sang lĩnh vực bệnh truyền nhiễm mãn tính đã làm sống lại luận điểm về phân khúc tăng trưởng, với sự biến động tương ứng. Hồ sơ: Cổ phiếu Biosynex.

10. Abivax (ABVX) — công ty hàng đầu của Pháp trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Được đề cập trong phân tích chi tiết của chúng tôi về cổ phiếu PEA giá rẻ hàng đầuAbivax đang thực hiện các chương trình nghiên cứu lâm sàng tiên tiến về miễn dịch viêm nhiễm — một trong những dự án đầu tư công nghệ sinh học của Pháp được theo dõi sát sao nhất, đồng thời cũng được niêm yết trên thị trường quốc tế. Thông tin chi tiết: Cổ phiếu Abivax.

Danh sách này cố tình kết hợp những hồ sơ trái ngược nhau — công ty chẩn đoán có lợi nhuận và công ty công nghệ sinh học chưa có doanh thu — bởi vì một danh mục đầu tư công nghệ sinh học mạch lạc sẽ phân lớp rủi ro thay vì hòa trộn nó. Để mở rộng phạm vi sang các tên tuổi lân cận, chúng tôi lựa chọn... Cổ phiếu châu Âu có tiềm năng cao hoàn thành việc đọc.

Các công ty công nghệ sinh học của Pháp hay quốc tế: sự khác biệt đối với nhà đầu tư là gì?

Các công ty Pháp và châu Âu niêm yết tại Paris có lợi thế thuế vượt trội: đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế. ĐẬU XANHĐiều khoản này miễn thuế đối với lợi nhuận sau năm năm — rất có giá trị đối với các cổ phiếu có quỹ đạo dự kiến ​​được tính bằng năm. Cổ phiếu Mỹ — đứng đầu là Nasdaq — tập trung phần lớn vốn hóa thị trường toàn cầu của ngành: tính thanh khoản cao hơn, phạm vi phân tích rộng hơn, nhưng lại chịu thuế tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn, chuyển đổi đô la và chênh lệch múi giờ khi theo dõi các thông báo.

Một kế hoạch phân bổ điển hình kết hợp cả hai: một chương trình cốt lõi của châu Âu đủ điều kiện PEA và các chương trình vệ tinh của Mỹ tập trung vào các chủ đề cụ thể.

Các rủi ro đặc thù của ngành

Ba rủi ro chính chi phối và chồng chất lên nhau. Thất bại lâm sàngMột thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III thất bại có thể xóa sạch phần lớn giá trị chỉ trong một lần thử nghiệm — việc thiếu đa dạng hóa nội bộ giúp bảo vệ cổ phiếu các công ty tham gia thử nghiệm lâm sàng chỉ thực hiện một chương trình duy nhất. Pha loảngViệc huy động vốn thông qua các đợt phát hành cổ phiếu liên tiếp sẽ tự động làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu, đặc biệt là khi thị trường đóng cửa đối với các công ty công nghệ sinh học trong thời kỳ lãi suất cao.

Áp lực về quy định và giá cảCác cơ quan quản lý đưa ra điều kiện cho việc phê duyệt, chính phủ và các công ty bảo hiểm đàm phán giá cả — lợi nhuận của một loại thuốc được phê duyệt vẫn là một phép tính, chứ không phải là điều chắc chắn. Thêm vào đó là rủi ro về thời điểm: giữa hai yếu tố xúc tác, một công ty công nghệ sinh học có thể biến động trong cả vài quý tùy thuộc vào tâm lý thị trường. Giải pháp nằm ở ba điều: đa dạng hóa các chương trình, quy mô đầu tư khiêm tốn và tầm nhìn dài hạn thực sự nhiều năm.

Xây dựng danh mục đầu tư công nghệ sinh học cân bằng: phương pháp nhiều lớp

Cấu trúc phân lớp giúp giảm thiểu rủi ro cụ thể của từng cổ phiếu mà không làm mất đi tiềm năng tăng trưởng của toàn ngành. Trà lớp lõi — Từ một nửa đến hai phần ba hình xăm trên cánh tay áo — tập trung những cái tên sinh lời, đa dạng: các công ty chẩn đoán và các phòng thí nghiệm lớn mà doanh thu không phụ thuộc vào bất kỳ thử nghiệm lâm sàng nào. Trà lớp trung lưu Điều này bao gồm các công ty đã bán sản phẩm, có nguồn vốn đầu tư cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo: sản phẩm đã có mặt trên thị trường, do đó tạo ra doanh thu, nhưng các yếu tố xúc tác vẫn gây áp lực lên giá cổ phiếu.

lớp vệ tinh — được cố ý giữ ở mức thiểu số — bao gồm các công ty công nghệ sinh học đang trong giai đoạn phát triển chưa tạo ra doanh thu, được lựa chọn dựa trên các yếu tố xúc tác đã lỗi thời và nguồn vốn dồi dào, mỗi vị trí được định cỡ sao cho nếu xảy ra thất bại hoàn toàn vẫn có thể chấp nhận được. Cấu trúc này cũng buộc phải tái cân bằng sau những đợt tăng giá mạnh: bán bớt một phần các công ty vệ tinh đã được đẩy mạnh để xây dựng lại phần cốt lõi, thay vì để lớp rủi ro nhất thống trị toàn bộ danh mục sau khi giá tăng.

Lịch mua hoàn thiện phương pháp này: xây dựng từng lớp theo từng đợt, ưu tiên các giai đoạn khi ngành đó không được ưa chuộng để bổ sung vào vị thế, và lưu ý các ngày quan trọng để tránh mở vị thế vệ tinh ngay trước thềm một sự kiện nhị phân — mua sau khi công bố sẽ tốn kém hơn nhưng loại bỏ rủi ro sự kiện, một sự đánh đổi hợp lý cho vị thế đầu tiên.

Cách đầu tư vào cổ phiếu công nghệ sinh học từ Pháp

Cổ phiếu Pháp được mua trên sàn Euronext Paris thông qua tài khoản PEA hoặc tài khoản chứng khoán của bất kỳ nhà môi giới nào hoạt động trên thị trường Paris — so sánh của chúng tôi về môi giới trực tuyến Tính toán chi phí thực tế. Cổ phiếu Mỹ yêu cầu tài khoản chứng khoán có quyền truy cập Nasdaq, phí chuyển đổi ngoại tệ và thuế giữ cổ tức (được giảm thông qua mẫu W-8BEN).

Đối với các cổ phiếu dễ bị biến động mạnh xung quanh các yếu tố tác động, lệnh giới hạn Việc xây dựng vị thế theo từng đợt là điều cần thiết, và điều này giúp làm mượt điểm vào lệnh vốn dĩ không chắc chắn. Đối với giao dịch đa tài sản ngoài cổ phiếu, các nền tảng chuyên dụng vẫn có thể truy cập được. mở một tài khoản với Vantage →Cuối cùng, hướng dẫn về mua cổ phiếu Bao gồm mọi bước của quy trình đặt hàng đầu tiên.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi của bạn về cổ phiếu công nghệ sinh học

Đâu là những cổ phiếu công nghệ sinh học tốt nhất để bắt đầu đầu tư?

Những tên tuổi đã thành danh và có lợi nhuận cao — như BioMérieux ở Pháp, các nhà sản xuất dược phẩm lớn của Mỹ — mang lại cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này mà không tiềm ẩn rủi ro của các công ty đang trong giai đoạn phát triển. Các công ty công nghệ sinh học chưa có doanh thu như Abivax hay Quantum Genomics nên được xem như các công ty vệ tinh, với quy mô đầu tư đủ lớn để bù đắp cho thất bại trong thử nghiệm lâm sàng.

Liệu có thể mua cổ phiếu công nghệ sinh học trong giai đoạn đánh giá hiệu quả kinh doanh sơ bộ (PEA) không?

Đúng vậy, đối với các công ty Pháp và châu Âu niêm yết trên Euronext: BioMérieux, Ipsen, Valneva, Abivax và Quantum Genomics đều đủ điều kiện. Cổ phiếu của Mỹ — Novavax, BioNTech, Merck — sẽ được xử lý thông qua tài khoản chứng khoán thông thường.

Tại sao cổ phiếu ngành công nghệ sinh học lại biến động mạnh như vậy?

Vì giá trị của chúng phụ thuộc vào các sự kiện nhị phân: một thử nghiệm lâm sàng thành công hay thất bại, một quyết định của cơ quan quản lý chấp thuận hay phản đối đều có thể làm thay đổi định giá hàng chục phần trăm chỉ trong một phiên giao dịch. Lượng tiền mặt hạn chế và việc pha loãng định kỳ càng làm trầm trọng thêm những biến động này.

Làm thế nào để theo dõi các yếu tố xúc tác của một công ty công nghệ sinh học?

Thông qua các hồ sơ pháp lý — lịch thử nghiệm, kết quả tạm thời, hồ sơ xin phép — và các hội nghị y khoa nơi dữ liệu lâm sàng được trình bày. Mỗi hồ sơ cổ phiếu của edubourse đều xác định các yếu tố xúc tác cần theo dõi đối với công ty liên quan.

Bạn nên dành bao nhiêu phần trăm danh mục đầu tư cho lĩnh vực công nghệ sinh học?

Thông thường, sự thận trọng khiến mảng công nghệ sinh học y tế chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục đầu tư — từ vài phần trăm đến khoảng 15% tùy thuộc vào đặc điểm — trong đó phần rủi ro nhất (các công ty chưa có doanh thu) vẫn chiếm thiểu số trong chính mảng này.

Có quỹ ETF nào về công nghệ sinh học cho phép đầu tư mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ không?

Đúng vậy: một số quỹ ETF chuyên biệt theo dõi các chỉ số của các công ty công nghệ sinh học của Mỹ hoặc toàn cầu, đôi khi mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm. Chúng mang lại sự đa dạng hóa tối đa trong lĩnh vực này — không có khoản đầu tư nào phụ thuộc vào một thử nghiệm lâm sàng duy nhất — với cái giá là hiệu suất được làm mượt mà hơn, không có những biến động mạnh từ các yếu tố xúc tác riêng lẻ. Một số quỹ đủ điều kiện PEA tùy thuộc vào định dạng châu Âu của chúng: giải pháp tự nhiên cho bất kỳ ai muốn tiếp cận thị trường mà không cần phải làm công việc chọn cổ phiếu.

Liệu cổ phiếu công nghệ sinh học có phải là một khoản đầu tư tốt trong năm 2026?

Năm 2026, lĩnh vực này sẽ mang đến một sự kết hợp quen thuộc: nhu cầu chăm sóc sức khỏe mang tính cấu trúc ngày càng tăng, định giá đã giảm so với mức quá cao sau đại dịch Covid-19, và một hệ thống nghiên cứu khoa học phong phú — liệu pháp gen, ung thư, miễn dịch học. Câu trả lời phụ thuộc ít hơn vào năm mà phụ thuộc nhiều hơn vào phương pháp: một danh mục đầu tư nhiều lớp, các vị thế vệ tinh có quy mô phù hợp, và một tầm nhìn phù hợp với chu kỳ phát triển. Bất kỳ ai không thể chịu được mức biến động 30% trên một khoản đầu tư duy nhất thì không nên sở hữu các khoản đầu tư vệ tinh trong lĩnh vực này.

Lịch trình và nguồn thông tin để theo dõi lĩnh vực này.

Ngành công nghệ sinh học vận hành theo nhịp điệu của các mốc thời gian định kỳ mà mọi nhà đầu tư đều nên biết để có lợi. Các yếu tố chính hội nghị y khoa — Ung thư học, huyết học, bệnh truyền nhiễm — là những dịp mà các công ty trình bày dữ liệu lâm sàng của họ, thường đi kèm với các thông báo thị trường đồng bộ: mỗi hội nghị trở thành một mùa của những chất xúc tác tiềm năng. Trà lịch trình quy định — Thời hạn ra quyết định của FDA và EMA, thời gian xem xét của các cơ quan — tạo nên trục sự kiện thứ hai. Trà kết quả hàng quý Đối với các công ty đang trong giai đoạn thương mại, cần bổ sung thêm khía cạnh tài chính: doanh thu theo sản phẩm, dự báo, dòng tiền.

Về phía nguồn thông tin, thứ tự ưu tiên khá đơn giản: các hồ sơ pháp lý do chính các công ty công bố (thông qua AMF đối với cổ phiếu Pháp, SEC đối với cổ phiếu Mỹ) được ưu tiên hơn bất kỳ báo cáo thứ cấp nào; các bản tin của các cơ quan chuyên ngành bổ sung thêm bối cảnh; và tin tức từ các phương tiện truyền thông chính thống, xuất hiện sau cùng, chỉ đóng vai trò như một tín hiệu cho thấy một động thái đang kết thúc. Một nhà đầu tư có tổ chức sẽ tham khảo ba nguồn thông tin chính — lịch trình các yếu tố xúc tác, các hồ sơ chính thức và báo cáo tài chính — và các thông tin nhiễu từ các nguồn khác.

Hồ sơ của chúng tôi trên phân tích cơ bản Hoàn thành việc đọc hiểu này cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như các lĩnh vực khác.

Những điểm chính