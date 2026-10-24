Cổ phiếu Broadcom (AVGO): Phân tích, Giá cả & Triển vọng đến năm 2026

Giá cổ phiếu Broadcom (AVGO): Báo giá trực tiếp & Dữ liệu thời gian thực

Broadcom Cổ phiếu này được giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán AVGO. Giá hiện tại là $321,68 $Với mức biến động -0,48% trong phiên giao dịch, trong mười hai tháng qua, giá cổ phiếu đã dao động trong khoảng từ 289,96 đô la đến 495,00 đô la, với khối lượng giao dịch hàng ngày vào khoảng 15.871.100 cổ phiếu - cho thấy tính thanh khoản của một cổ phiếu vốn hóa lớn tại Mỹ.

Đối với các nhà đầu tư Pháp, có thêm một yếu tố cần cân nhắc: cổ phiếu được niêm yết bằng đô la Mỹ, vì vậy việc chuyển đổi tiền tệ cần được tính thêm vào giá cổ phiếu, và cổ phiếu này không đủ điều kiện tham gia chương trình tiết kiệm cổ phiếu (PEA) của Pháp — mà được mua thông qua tài khoản chứng khoán thông thường.

Tổng quan về cổ phiếu Broadcom: Một tập đoàn công nghệ với hai động lực chính.

Broadcom quy tụ dưới một mái nhà hai lĩnh vực kinh doanh mà thị trường từng cho là không tương thích: cơ sở hạ tầng bán dẫn — chip mạng cho trung tâm dữ liệu, kết nối, băng thông rộng, chip tùy chỉnh được thiết kế cho những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực điện toán đám mây — và phần mềm cơ sở hạ tầngHiện nay, kể từ khi VMware mua lại, đây đã trở thành một trụ cột chính, được bổ sung bởi các giải pháp doanh nghiệp thừa hưởng từ CA và Symantec.

Sự song hành này làm thay đổi hồ sơ của cổ phiếu: phần mềm mang lại doanh thu đăng ký định kỳ giúp giảm thiểu tính chu kỳ của chip, trong khi chất bán dẫn mang lại cơ hội tiếp cận với xu hướng công nghiệp lớn nhất thập kỷ - trí tuệ nhân tạo.

Chữ ký của tập đoàn phản ánh người lãnh đạo: Hock Tan đã điều hành Broadcom gần hai thập kỷ và biến việc mua lại có kỷ luật thành một ngành công nghiệp riêng biệt — mua lại các tài sản công nghệ đã trưởng thành, cắt giảm chi phí, định hướng lại hoạt động nghiên cứu và phát triển vào các thị trường sinh lợi, và lặp lại quy trình. Phương pháp này đã vấp phải chỉ trích vì cắt giảm việc làm, nhưng lại mang đến một số giá trị gia tăng mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Mô hình này đòi hỏi sự kỷ luật liên tục trong quá trình thực thi: mỗi lần tích hợp phải khai thác được lợi nhuận đã hứa, nếu không cỗ máy sẽ bị kẹt.

Vì sao giá cổ phiếu Broadcom biến động?

Bốn yếu tố chính giải thích phần lớn diễn biến. Đầu tiên, chu kỳ bán dẫnNhu cầu về chip mạng tăng theo đầu tư vào trung tâm dữ liệu, vốn được thúc đẩy bởi việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo — mỗi quý, thị trường đều phân tích sự tăng trưởng của chất bán dẫn AI để đánh giá xem Broadcom có ​​đang chiếm được thị phần trong ngân sách của các ông lớn điện toán đám mây hay không.

Tiếp theo, chip tùy chỉnhĐược thiết kế theo đơn đặt hàng cho một số ít các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, chúng giúp Broadcom trở thành một trong số ít những công ty có khả năng sản xuất bộ tăng tốc tùy chỉnh với quy mô lớn — mỗi tin đồn về một hợp đồng lớn mới đều khiến giá cổ phiếu tăng. Sau đó, Tích hợp VMwareViệc khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ trả phí định kỳ, việc tăng giá bị một số khách hàng phản đối, và tốc độ phát triển của phần mềm được theo dõi từng quý.

Cuối cùng, chu kỳ tỷ lệMột công ty công nghệ vốn hóa lớn được định giá lại một cách máy móc khi lãi suất dài hạn thay đổi, mà không liên quan gì đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo thời gian, tầm quan trọng ngày càng tăng của phần mềm đã làm thay đổi cách đọc báo cáo: các gói đăng ký định kỳ làm giảm biên độ của các chu kỳ từng chi phối Broadcom trước đây, một nhà sản xuất chip thuần túy — một sự biến đổi mà thị trường phải trả giá bằng mức định giá cao hơn, và điều đó khiến mỗi báo cáo thu nhập hàng quý trở nên ít đơn giản hơn trước.

Lịch sử cổ phiếu Broadcom và hiệu suất thị trường chứng khoán

Quỹ đạo tăng trưởng cổ phiếu của Broadcom được chia thành ba giai đoạn. Thập kỷ đầu tiên là chuỗi các thương vụ mua lại, đưa tập đoàn từ nhà sản xuất chip trở thành nền tảng công nghệ đa dạng, với giá cổ phiếu tăng đều đặn.

Sau đó là bước chuyển mình sang trí tuệ nhân tạo: chip mạng trở thành tiêu chuẩn trong các trung tâm dữ liệu AI, các bộ tăng tốc tùy chỉnh được đưa ra thị trường, cổ phiếu lọt vào các chỉ số chính và tăng gấp đôi nhiều lần - được thúc đẩy bởi cùng một làn sóng như những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này.

Cuối cùng, thương vụ mua lại VMware, canh bạc lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn: một mức giá đặc biệt, một quá trình tích hợp được thăm dò ý kiến ​​sát sao, một cuộc cải tổ giá cả gây tranh cãi — và một cuộc tái cấu trúc vốn mà điểm nhấn chính là việc chia tách cổ phiếu, đưa giá cổ phiếu danh nghĩa trở lại mức mà các nhà đầu tư cá nhân có thể mua được.

Đối với các nhà đầu tư Pháp, có hai lưu ý về phương pháp: đánh giá hiệu suất bằng đô la Mỹ trước, sau đó mới bằng euro, vì tỷ giá hối đoái đôi khi khuếch đại hoặc làm giảm bớt các biến động tùy thuộc vào từng giai đoạn; và so sánh Broadcom với các đối thủ thực sự của nó - các nền tảng bán dẫn và phần mềm - thay vì với thị trường rộng lớn của Mỹ mà hiện nay nó đang chiếm một phần đáng kể.

Cổ tức Broadcom: Tăng trưởng ổn định theo chính sách

Cổ tức hàng quý hiện ở mức 2,60 đô la cho mỗi cổ phiếu Broadcom, tương đương với tỷ suất lợi nhuận khoảng 0,81% ở mức giá hiện tại. Con số tỷ suất lợi nhuận không quan trọng bằng xu hướng tăng trưởng: Broadcom đã tăng cổ tức hàng năm trong hơn một thập kỷ – một kỷ lục hiếm hoi trong lĩnh vực công nghệ – được tài trợ bởi lượng tiền mặt khổng lồ. Chính sách này rất rõ ràng: cổ tức tăng trưởng cùng với lợi nhuận, tăng chậm theo tỷ lệ phần trăm giá cổ phiếu, và bền vững về mặt tuyệt đối.

Đối với các cổ đông Pháp, cổ tức từ Mỹ sẽ chịu thuế khấu trừ 15% sau khi nộp mẫu W-8BEN, khoản thuế này có thể được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân tại Pháp — một chi tiết về thuế cần được tính đến trong việc xác định lợi suất ròng thực tế.

Ai sở hữu Broadcom?

Cơ cấu sở hữu cổ phần kết hợp sự ổn định hiếm thấy đối với một cổ phiếu công nghệ của Mỹ: người sáng lập kiêm CEO đứng sau chiến lược này vẫn giữ một lượng cổ phần đáng kể, gắn kết tài sản của chính ông với tài sản của các cổ đông — một cam kết về sự liên tục chừng nào ông còn lãnh đạo — xung quanh một nhóm cốt lõi các tổ chức của Mỹ và quốc tế chi phối danh sách cổ đông. Cấu trúc này có một ý nghĩa cụ thể: các quyết định lớn — các thương vụ mua lại quy mô lớn, chia tách cổ phiếu, chính sách hoàn trả cho cổ đông — đều tuân theo một tầm nhìn kinh doanh mạch lạc chứ không phải tâm trạng thị trường theo quý.

Mặt trái đối với cổ đông thiểu số: rủi ro liên quan đến nhân vật chủ chốt, xoay quanh một người lãnh đạo mà tuổi tác và vấn đề kế nhiệm cuối cùng sẽ trở thành một chủ đề riêng biệt, giống như bất kỳ công ty nào được xây dựng xung quanh một cá nhân.

Các đối thủ cạnh tranh của Broadcom: Giữa chip và nền tảng

Trong ngành công nghiệp bán dẫn, cạnh tranh diễn ra trên phạm vi toàn cầu: Nvidia chiếm ưu thế trong các bộ tăng tốc đa năng mà các chip tùy chỉnh của Broadcom cùng tồn tại; AMD tấn công vào cùng một phân khúc thị trường với các công cụ tăng tốc riêng của mình; Qualcomm Broadcom vẫn là chuẩn mực trong lĩnh vực mạng không dây di động, một thị trường liền kề. Trong lĩnh vực chip mạng, Broadcom phải đối mặt với các chuyên gia nhỏ hơn từ vị thế gần như thống trị — sức mạnh đến từ việc là tiêu chuẩn được cài đặt trong các trung tâm dữ liệu.

Trong lĩnh vực phần mềm cơ sở hạ tầng, cục diện thay đổi: IBM, Oracle và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cùng chia sẻ thị trường ảo hóa và quản lý cơ sở hạ tầng mà VMware từng thống trị — việc bảo vệ vị thế đó trước sự dịch chuyển sang điện toán đám mây là một trong những nhiệm vụ lớn nhất của tập đoàn trong thập kỷ này. So sánh hệ số định giá của hai mảng kinh doanh — chip và phần mềm — sẽ giúp hiểu rõ hơn cách thức xây dựng giá trị hợp nhất.

Các cổ phiếu bán dẫn khác đáng chú ý: Công ty AXT, Công nghệ Amkor và Cirrus Logic.

Dữ liệu tài chính Broadcom

Các chỉ số bên dưới cung cấp thông tin cơ bản về cổ phiếu; các số liệu chi tiết được nhóm dữ liệu của chúng tôi tổng hợp và cập nhật sau mỗi báo cáo thu nhập.

chỉ số Giá trị Giai đoạn Doanh thu - - sự phát triển của chất bán dẫn AI - - Biên lợi nhuận hoạt động - - Dòng tiền miễn phí - - Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (hàng quý) 2,60 đô la (trực tiếp) - Vốn hóa thị trường Xem giá cổ phiếu × số lượng cổ phiếu -

Liệu cổ phiếu Broadcom có ​​phải là lựa chọn tốt vào năm 2026? Điểm mạnh và rủi ro

Điểm mạnh của cổ phiếu nằm ở vị thế của nó: gần như độc quyền kép trên thị trường chip mạng trung tâm dữ liệu; vị thế là một trong số rất ít nhà cung cấp bộ tăng tốc tùy chỉnh cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, một lĩnh vực kinh doanh đang đứng trước ngã ba đường của khoản đầu tư công nghệ lớn nhất trong lịch sử; biên lợi nhuận vượt trội được duy trì bởi kỷ luật chi phí chặt chẽ; nền tảng phần mềm ổn định giúp làm mượt các chu kỳ kinh doanh; và quản trị dài hạn phù hợp với lợi ích của cổ đông.

Các rủi ro đều xoay quanh những điểm tương đồng: sự phụ thuộc vào một số ít khách hàng điện toán đám mây có ngân sách cơ sở hạ tầng có thể bị cắt giảm; cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực tăng tốc tùy chỉnh, nơi mỗi nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn đều hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau; việc tích hợp VMware, với những bất cập về giá cả có thể làm suy giảm lượng khách hàng; mức định giá khắt khe khiến người ta khó chấp nhận những kết quả không như mong đợi hàng quý; và rủi ro kế nhiệm xoay quanh một nhà lãnh đạo có sức hút cá nhân mạnh mẽ.

Không có thế mạnh nào trong số này đảm bảo giá cả ngày mai: đa dạng hóa vẫn là câu trả lời cho danh mục đầu tư.

Điểm mạnh Rủi ro Tiêu chuẩn trong chip mạng trung tâm dữ liệu Sự phụ thuộc vào ngân sách của một vài nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn. Các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh — một vị trí hiếm hoi Cạnh tranh trực tiếp trong cùng một lĩnh vực. Phần mềm lặp lại (VMware) giúp làm mượt các chu kỳ. Những khó khăn về giá cả do việc tích hợp VMware gây ra. Cổ tức được tăng đều đặn hàng năm trong hơn 10 năm. Định giá khắt khe, ít chỗ cho sai sót. Ban quản lý xuất sắc, luôn hết lòng vì công ty. Rủi ro kế nhiệm xoay quanh người lãnh đạo

Cách mua cổ phiếu Broadcom từ Pháp

Cổ phiếu Broadcom, một cổ phiếu của Mỹ niêm yết trên sàn Nasdaq, được mua thông qua tài khoản chứng khoán thông thường — PEA không cho phép điều này — thông qua một nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào các sàn giao dịch của Mỹ, điều này cũng đúng với hầu hết các công ty trong danh sách của chúng tôi. môi giới trực tuyến so sánh.

Ba điểm thực tế cần lưu ý: cổ phần phân đoạn cho phép bạn đầu tư một số tiền cố định bất kể giá đơn vị là bao nhiêu; phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng cho mọi giao dịch mua bằng đô la và được giảm thiểu bằng cách gộp các lệnh; mẫu W-8BEN, được điền một lần với nhà môi giới của bạn, sẽ giảm thuế khấu trừ đối với cổ tức xuống còn 15%.

Đối với cổ phiếu có biến động mạnh xung quanh thời điểm công bố lợi nhuận hàng quý, lệnh giới hạn giúp bảo vệ khỏi những khoảng trống giá sau khi công bố — cơ chế hoạt động được trình bày chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi. lệnh thị trường chứng khoánvà việc so sánh các lớp bọc trong phân tích của chúng tôi về PEA so với tài khoản chứng khoán sự lựa chọn. Đối với giao dịch đa tài sản ngoài cổ phiếu, các nền tảng chuyên dụng vẫn nằm trong tầm tay. mở một tài khoản với Vantage →.

Cách đọc giá cổ phiếu Broadcom hàng ngày

Giá cổ phiếu của Broadcom biến động theo lịch giao dịch của Mỹ: số liệu quý được công bố sau khi thị trường chứng khoán Wall Street đóng cửa, và phiên giao dịch tiếp theo sẽ tập trung phản ứng – đối với một cổ phiếu có quy mô như vậy, việc giảm vài phần trăm sau một báo cáo không như mong đợi vẫn là một sự kiện đáng chú ý.

Ba yếu tố chính tạo nên nhịp điệu của tháng: báo cáo thu nhập từ các khách hàng lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây, với những bình luận về chi tiêu cơ sở hạ tầng có tác động lan tỏa đến toàn bộ chuỗi AI; dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ — lạm phát và việc làm — ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất, và cùng với đó là định giá của các công ty công nghệ lớn; và, mỗi quý, kết quả kinh doanh của tập đoàn liên quan đến tăng trưởng chất bán dẫn và chuyển đổi phần mềm.

Đối với các nhà đầu tư Pháp, lệnh giới hạn giúp tránh việc thực hiện giao dịch bên trong khoảng trống mở cửa, và việc đọc lợi suất tính bằng euro nhắc nhở chúng ta rằng tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến hiệu suất: sự tăng giá của cổ phiếu có thể bị suy giảm do sự giảm giá của đồng đô la, và ngược lại.

Cổ phiếu Broadcom nên đóng vai trò gì trong danh mục đầu tư?

Broadcom nằm trong mảng công nghệ của một danh mục đầu tư, với một vị thế đặc biệt: nằm giữa sự tăng trưởng thuần túy của các nhà sản xuất chip và nguồn thu nhập từ phần mềm được cài đặt. Hai vai trò cùng tồn tại. Là một vị thế cốt lõi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nó đa dạng hóa sự tiếp xúc với chủ đề này vượt ra ngoài một cái tên duy nhất — luận điểm đặt ra là cơ sở hạ tầng của trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà cung cấp silicon và mạng lưới, bất kể ứng dụng nào thành công.

Như một biện pháp phòng thủ bổ sung, các gói đăng ký phần mềm và cổ tức tăng trưởng giúp cổ phiếu này có hồ sơ gần giống với một cổ phiếu đã được thiết lập. Trong cả hai trường hợp, nguyên tắc đều giống nhau: một vị thế có quy mô đủ để hấp thụ những điều chỉnh định giá mà các cổ phiếu công nghệ lớn trải qua khi lãi suất tăng — đa dạng hóa danh mục đầu tư, rồi đến toàn bộ danh mục, vẫn là sự bảo vệ thực sự.

Broadcom trong chuỗi giá trị bán dẫn

Để hiểu được vị thế của Broadcom, cần phải hình dung toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành điện toán hiện đại. Ở khâu đầu nguồn, các nhà máy sản xuất chip — trên hết là TSMC — sản xuất ra những con chip mà các công ty khác thiết kế. Ở khâu giữa, là các nhà thiết kế: Nvidia cho các bộ tăng tốc đa năng, AMD cho bộ xử lý và các bộ tăng tốc riêng của mình, Qualcomm cho thiết bị di động — và Broadcom trong hai phân khúc then chốt.

Thứ nhất: chip mạng — các thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến kết nối hàng nghìn máy chủ và bộ tăng tốc bên trong trung tâm dữ liệu; nếu thiếu lớp này, các trang trại điện toán AI sẽ không hoạt động, cho dù các chip riêng lẻ có mạnh đến đâu.

Thứ hai: bộ tăng tốc tùy chỉnh — các chip được thiết kế cùng và dành cho một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, những đơn vị này thích sử dụng mạch riêng của họ hơn là các mẫu có sẵn; Broadcom cung cấp thiết kế và khả năng tiếp cận sản xuất, còn khách hàng cung cấp kiến ​​trúc phần mềm của họ. Vị thế kép này — kết nối và tùy chỉnh — giải thích khả năng phục hồi của tập đoàn: trong khi các đối thủ cạnh tranh tập trung vào các bộ tăng tốc đa năng, Broadcom lại kiếm được lợi nhuận ở cả hai mảng thị trường, từ một vị thế mà chỉ một số ít đối thủ có thể sao chép được.

Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Broadcom

Liệu có thể mua cổ phiếu Broadcom trong giai đoạn PEA (Pennsylvania Perception) không?

Không: vì là công ty Mỹ niêm yết trên Nasdaq, cổ phiếu này không đủ điều kiện hưởng PEA. Nó được mua thông qua tài khoản chứng khoán, với cách tính thuế của hình thức này và thuế khấu trừ tại nguồn của Mỹ đối với cổ tức, được giảm xuống còn 15% nhờ mẫu W-8BEN.

Broadcom có ​​mối quan hệ như thế nào với Trí tuệ Nhân tạo?

Có hai thành phần chính: chip mạng kết nối hàng nghìn bộ tăng tốc với nhau trong các trung tâm dữ liệu — một tiêu chuẩn thị trường — và các bộ tăng tốc tùy chỉnh mà Broadcom thiết kế theo đơn đặt hàng cho một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn. Broadcom không phải là nhà cung cấp AI dành cho người tiêu dùng, mà là một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của lĩnh vực này.

Vì sao cổ phiếu Broadcom lại chia tách?

Nhóm đã thực hiện chia tách cổ phiếu để đưa giá trị danh nghĩa của cổ phiếu, vốn đã tăng rất cao sau nhiều năm, trở lại mức mà các nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận. Thao tác này không làm thay đổi giá trị của toàn bộ cổ phần: mười cổ phiếu sau khi chia tách có giá trị bằng một cổ phiếu trước khi chia tách, bao gồm cả cổ tức.

Broadcom có ​​trả cổ tức tốt không?

Cổ tức tăng trưởng ổn định thay vì lợi suất cao: tỷ lệ hàng năm vẫn ở mức khiêm tốn so với giá cổ phiếu, nhưng khoản chi trả đã tăng lên mỗi năm trong hơn mười năm, được thúc đẩy bởi lợi nhuận — đặc điểm điển hình của một cổ phiếu công nghệ đã đạt đến độ chín muồi về vốn.

Broadcom hay Nvidia: Nên chọn hãng nào để tối ưu hóa trải nghiệm AI?

Hai công ty này không đặt cược vào cùng một phân khúc thị trường: Nvidia bán các bộ tăng tốc đa năng mà mọi người đều đang tranh giành; Broadcom trang bị cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, những người tự thiết kế chip và kết nối các trung tâm dữ liệu của họ. Trong lịch sử, thị trường đã ưu ái phần tăng trưởng rõ rệt nhất — của Nvidia — và vị thế dẫn đầu của Broadcom. Hai luận điểm này có thể cùng tồn tại trong một hệ sinh thái AI đa dạng, với tỷ trọng được cân nhắc kỹ lưỡng.

Rủi ro chính của cổ phiếu AVGO là gì?

Sự tập trung: một phần ngày càng tăng doanh thu của ngành bán dẫn phụ thuộc vào ngân sách cơ sở hạ tầng của một vài nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và vào sức sống của chu kỳ trí tuệ nhân tạo (AI). Sự chậm lại trong các khoản đầu tư đó, hoặc việc mất đi một chương trình tăng tốc tùy chỉnh, sẽ tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng.

Điều gì sẽ xảy ra với khách hàng của VMware trong chiến lược của tập đoàn?

Quá trình chuyển đổi từ giấy phép vĩnh viễn sang mô hình đăng ký thuê bao diễn ra trong nhiều năm: nó đảm bảo doanh thu định kỳ, nhưng lại làm tăng chi phí cho một số khách hàng, những người phản đối hoặc chuyển sang hình thức khác. Việc theo dõi tăng trưởng phần mềm hàng quý — và tỷ lệ chuyển đổi — đo lường sự thành công của quá trình tích hợp này, dự án hoạt động chính của tập đoàn.

Các nội dung chính

Liệt kê : Nasdaq, mã chứng khoán AVGO, niêm yết bằng đô la Mỹ — chỉ dành cho tài khoản chứng khoán (không đủ điều kiện PEA).

: Nasdaq, mã chứng khoán AVGO, niêm yết bằng đô la Mỹ — chỉ dành cho tài khoản chứng khoán (không đủ điều kiện PEA). Hồ Sơ : cơ sở hạ tầng bán dẫn (mạng lưới, bộ tăng tốc AI tùy chỉnh) + phần mềm định kỳ (VMware).

: cơ sở hạ tầng bán dẫn (mạng lưới, bộ tăng tốc AI tùy chỉnh) + phần mềm định kỳ (VMware). Trình điều khiển giá Ngân sách AI của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, tích hợp VMware, lợi nhuận, chu kỳ định giá.

Ngân sách AI của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, tích hợp VMware, lợi nhuận, chu kỳ định giá. Cổ tức : tăng trưởng hàng quý, được tăng đều đặn mỗi năm trong hơn một thập kỷ — tập trung vào tăng trưởng chứ không phải lợi nhuận.

: tăng trưởng hàng quý, được tăng đều đặn mỗi năm trong hơn một thập kỷ — tập trung vào tăng trưởng chứ không phải lợi nhuận. Rủi ro chính: Sự tập trung khách hàng và định giá khắt khe — hãy điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp.