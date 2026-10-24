Mua Bitcoin (BTC): Cách thức, địa điểm và hướng dẫn an toàn (2026)

Giá Bitcoin (BTC) trực tiếp

80 414,0000 $ giá BTC, (BTC) 1h 0.12% 24h 0.17% USD EUR GBP

Giá Bitcoin hiển thị ở trên được cập nhật tự động, cùng với vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch — bạn không cần phải tìm kiếm giá hôm nay ở nơi khác: trang này là nguồn thông tin chính thức. Trước khi mua Bitcoin, hãy nhớ rằng nó được giao dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, trên hàng trăm nền tảng trên toàn thế giới; giá của nó phản ánh sự cân bằng liên tục giữa người mua và người bán, không có phiên đóng cửa và không có sự ấn định chính thức. Chính sự sẵn có liên tục này đã khiến nó trở thành tài sản được theo dõi sát sao nhất trên thế giới — và cũng là một trong những tài sản biến động mạnh nhất.

Thống kê thị trường Bitcoin trực tiếp

Bitcoin (BTC)

Xếp hạng: 1 80 414,0000 $ Giá (BTC) Ƀ1.00000000 Vốn hóa thị trường 1 616 551 953 119 $ Khối lượng 12 878 819 401 $ Thay đổi 24h 0.17% Tổng cung 20 BTC



Những số liệu này — vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, nguồn cung lưu hành, thị phần — được cập nhật tự động: chúng phản ánh thị trường tại thời điểm hiện tại, chứ không phải tại thời điểm viết bài. Đó chính là mục đích của một trang tin trực tiếp: những con số bạn đọc ở đây là của ngày hôm nay, và chúng vẫn sẽ là của ngày mai.

Chuyển đổi Bitcoin sang Euro

BTC AED AFN TẤT CẢ CÁC AMD ANG AOA ARS AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD BIF BMD BND BOB BRL BSD BTC BTN BWP BYN BYR BZD CAD CDF CHF CFL CLP CNH CNY COP CRC CUC CUP CVE CZK DJF DKK DOP ĐZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP GBP GBX GEL GGP GHS GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL HRK HTG HUF IDR ILS ANH ẤY CÓ IMP INR IQD IRR ISK JEP JMD JOD JPY KES KGS KHR Quốc dân đảng KPW KRW KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LTL LVL LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT CHỔI LAU NHÀ MRU MUR MVR MWK MXN MXV MYR MZN NAD NGN nio NOK NPR NZD OMR PAB PEN PGK PHP PKR PLN PYG QAR RON RSD RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SHP SLE SLL SOS SRD SSP STD STN SVC SYP SẠC THB TJS TMT TND TOP DEMO TTD TWD TZS UAH UGX USD tiện ích mở rộng USX UYU UZS VES VNĐ VUV WST XAF các chiến binh tạm biệt XCD XCG XDR XOF XPF YER ZAR Gặt hái ZMK ZMW ZWL:

Công cụ chuyển đổi bên dưới sẽ ngay lập tức chuyển đổi bất kỳ số lượng BTC nào sang các loại tiền tệ chính — rất tiện dụng để đánh giá quy mô đầu tư, theo dõi giá trị danh mục đầu tư hoặc đơn giản là để nắm được tầm quan trọng của khoản đầu tư trước khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên.

Bitcoin là gì? Tìm hiểu về nó trong năm phút

Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được tạo ra vào năm 2009 bởi một nhân vật ẩn danh được biết đến với biệt danh Satoshi Nakamoto, vài tuần sau khi ông công bố bản cáo bạch thành lập. Điều làm nên sự khác biệt của nó nằm ở một ý tưởng đơn giản nhưng mang tính cách mạng: cho phép chuyển giá trị từ người này sang người khác, ở bất cứ đâu trên thế giới. không cần ngân hàng hay trung gianĐể đạt được điều này, mọi giao dịch đều được ghi lại trong một sổ cái công khai dùng chung — sổ cái đó. chuỗi khối (blockchain) — được cập nhật liên tục bởi một mạng lưới hàng ngàn máy tính độc lập kiểm tra lẫn nhau.

Từ cấu trúc này nảy sinh ba đặc tính. Sự khan hiếm được lập trình: the protocol caps the supply at 21 million bitcoins, of which about 19.9 million have already been issued — no one can « print » additional bitcoin, unlike fiat currencies. Kháng chiến kiểm duyệtKhông một thực thể nào có thể chặn một giao dịch hợp lệ hoặc tịch thu bitcoin được bảo mật đúng cách. Và minh bạchMọi giao dịch kể từ năm 2009 đều được công khai cho tất cả mọi người, được ghi chép trong sổ cái không thể bị giả mạo. Chính sự kết hợp này đã biến một thí nghiệm khoa học máy tính thành một tài sản tài chính trị giá hàng nghìn tỷ đô la.

Cách thức hoạt động của chuỗi khối Bitcoin trong thực tế

Blockchain là một chuỗi các khối — theo đúng nghĩa đen. Cứ khoảng mười phút, các giao dịch đang chờ xử lý được tập hợp lại thành một khối, được xác thực bởi... thợ mỏ: Các nhà điều hành đặt sức mạnh tính toán khổng lồ vào cuộc cạnh tranh để giải một câu đố mật mã. Người chiến thắng sẽ thêm khối đó vào chuỗi và nhận được phần thưởng — bitcoin mới phát hành cộng với phí giao dịch. Mỗi khối tham chiếu đến khối trước đó thông qua dấu vân tay mật mã của nó: việc thay đổi một khối cũ sẽ yêu cầu tính toán lại tất cả các khối tiếp theo nhanh hơn toàn bộ mạng lưới — một sự phi lý về năng lượng nhằm bảo vệ sổ cái.

Cơ chế này, được gọi là bằng chứng công việc (proof-of-work)Đó chính là yếu tố bảo mật mạng lưới mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào. Khai thác mỏ khó khăn Hệ thống tự động điều chỉnh sau mỗi hai tuần để tốc độ tạo một khối mỗi mười phút luôn ổn định, bất kể số lượng thợ đào là bao nhiêu. Và một giao dịch chỉ được coi là đã được ghi nhận vĩnh viễn sau một vài lần xác nhận — tiêu chuẩn ngành là sáu lần, khoảng một giờ: sau đó, việc hoàn tác giao dịch gần như là không thể.

Sự kiện giảm một nửa nguồn cung Bitcoin: Sự kiện bốn năm định hình nguồn cung.

Cứ sau mỗi 210,000 khối — khoảng bốn năm một lần — phần thưởng của thợ đào là... cắt một nửaĐây là sự kiện giảm một nửa, sự kiện được theo dõi sát sao nhất trong lịch Bitcoin. Lượng Bitcoin mới được đưa ra thị trường sẽ tự động giảm đi, và mỗi sự kiện giảm một nửa trong lịch sử đều báo hiệu một giai đoạn tăng giá mạnh trong các chu kỳ tiếp theo.

Giảm một nửa Ngày Phần thưởng sau khi giảm một nửa 1st Tháng Mười Một 28, 2012 25 → 12.5 BTC mỗi khối 2nd 9 Tháng Bảy, 2016 12.5 → 6.25 BTC 3rd 11 Tháng Năm, 2020 6.25 → 3.125 BTC 4th 20 Tháng Tư, 2024 3.125 → 1.5625 BTC 5th dự kiến ​​vào đầu năm 2028 1.5625 → 0.78125 BTC

Kết quả tổng hợp: Lạm phát của bitcoin đã giảm xuống dưới 1% mỗi năm — thấp hơn so với hầu hết các loại tiền tệ chính — và đang hướng tới con số 0 khi 21 triệu bitcoin cuối cùng sắp đạt được, dự kiến ​​vào khoảng năm 2140. Hiểu về sự kiện halving đồng nghĩa với việc hiểu tại sao các nhà đầu tư lại nói về chu kỳ bốn năm đối với loại tài sản này.

Hướng dẫn thực tế cách mua Bitcoin tại Pháp

Việc mua bitcoin được thực hiện thông qua một sàn giao dịch — một nhà môi giới chuyên nghiệp chuyển đổi euro của bạn thành BTC. Trình tự luôn luôn giống nhau: tạo một tài khoản (email, giấy tờ tùy thân — quy định của châu Âu yêu cầu điều này), tài trợ cho nó bằng euro qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ, sau đó Đặt lệnh muaCó hai nhóm nền tảng chính: các nhà môi giới bán lẻ, đơn giản và nhanh chóng nhưng phí cao hơn, và các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp, hoàn thiện hơn và tiết kiệm hơn nhưng yêu cầu một chút kiến ​​thức kỹ thuật. Nơi tốt nhất để mua bitcoin phụ thuộc vào hồ sơ của bạn: của chúng tôi So sánh các nền tảng tiền điện tử Mô tả chi tiết các mặt hàng được bày bán trên thị trường Pháp.

Ba nguyên tắc tạo nên một giao dịch mua hàng đầu tiên thành công. Khởi đầu nhỏBitcoin có thể biến động vài chục phần trăm chỉ trong vài tuần — chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận được khi nó giảm giá mà không hoảng loạn. Thực hành DCA (Phương pháp bình quân giá theo đô la), tức là mua đều đặn một lượng cố định mỗi tháng: bạn làm cho giá vào lệnh của mình ổn định trong suốt một chu kỳ thay vì đặt cược vào một thời điểm hoàn hảo duy nhất. Và bảo vệ tài sản của bạnĐối với các khoản tiền lớn, hãy chuyển Bitcoin của bạn ra khỏi nền tảng và vào ví riêng của bạn — phần tiếp theo sẽ hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Cuối cùng, hãy lưu ý đến khung pháp lý về thuế: lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử phải chịu thuế tại Pháp theo chế độ tài sản kỹ thuật số (thuế suất cố định 30%, với tùy chọn kê khai dựa trên lợi nhuận thực tế đối với người bán nhỏ) — hãy giữ lại lịch sử giao dịch của bạn từ đồng euro đầu tiên.

Hướng dẫn sử dụng ví Bitcoin: Nơi lưu trữ tiền điện tử an toàn

Nguyên tắc vàng của tiền điện tử có thể được tóm gọn trong một câu: « not your keys, not your bitcoins »Chừng nào bitcoin của bạn còn nằm trên một nền tảng nào đó, chúng phụ thuộc vào tính bảo mật và khả năng thanh toán của nền tảng đó — những vụ phá sản ngoạn mục đã nhắc nhở chúng ta về điều này. Những người nắm giữ bitcoin nghiêm túc sử dụng một... víMột phần mềm hoặc phần cứng lưu giữ khóa riêng tư cho phép truy cập vào số tiền đó. Ví nóng (Ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính để bàn) rất tiện lợi cho việc sử dụng số lượng nhỏ và thường xuyên; ví lạnh — Các thiết bị USB chuyên dụng nhỏ gọn — giúp lưu trữ khóa ngoại tuyến, miễn nhiễm với các cuộc tấn công máy tính và là tiêu chuẩn cho số lượng lớn khóa.

Việc sao lưu dữ liệu quan trọng không kém gì công cụ: khi khởi tạo, ví sẽ hiển thị... cụm từ khôi phục Một cụm từ gồm 12 hoặc 24 từ — đó là cách duy nhất để tìm lại tiền của bạn nếu thiết bị bị mất. Hãy viết nó ra giấy (tuyệt đối không chụp ảnh, không lưu trữ trên đám mây), cất giữ tránh xa nước và lửa, và không chia sẻ với bất kỳ ai: ai nắm giữ cụm từ này thì người đó nắm giữ bitcoin. Một vài thói quen nhỏ nhặt, tưởng chừng bình thường này, lại là điều phân biệt những người nắm giữ bitcoin điềm tĩnh với những câu chuyện kinh hoàng trong ngành công nghiệp này.

Lịch sử giá Bitcoin: Bốn chu kỳ, một quỹ đạo

Đọc lại lịch sử của Bitcoin nghĩa là đọc câu chuyện về một loại tài sản đã tự tạo ra một tầng lớp đầu tư riêng. Từ chiếc bánh pizza nổi tiếng được mua với giá 10,000 BTC năm 2010 đến khi đạt mức vốn hóa thị trường tỷ đô đầu tiên, những năm đầu tiên giống như một huyền thoại — nhưng các chu kỳ tiếp theo đã thiết lập nên một quy luật mà mọi nhà đầu tư hiện nay đều biết: một giai đoạn hưng phấn, đỉnh điểm, sự sụt giảm mạnh từ 70 đến 85%, tích lũy kiên nhẫn, rồi một chu kỳ mới được thúc đẩy bởi sự đổi mới — các lần giảm một nửa liên tiếp, tài chính phi tập trung, sự chấp nhận của các tổ chức.

chu kỳ Đỉnh đã gần đạt được Sau mức thấp Động cơ của chu kỳ 2013 ≈ $ 1,100 ≈ 200 đô la (năm 2015) Làn sóng truyền thông đầu tiên và Trung Quốc 2017 ≈ $ 20,000 ≈ 3,200 đô la (năm 2018) ICO và đầu cơ bán lẻ 2021 ≈ $ 69,000 ≈ 16,000 đô la (năm 2022) Thanh khoản hậu Covid, tài chính phi tập trung 2024-2025 ghi lại lãnh thổ - Sự kiện giảm một nửa vào tháng 4 năm 2024 và các quỹ ETF dành cho tổ chức.

Có hai quan điểm trái chiều về xu hướng này. Đối với những người ủng hộ, mỗi chu kỳ đều nâng cao mức sàn và khẳng định sự chấp nhận ngày càng tăng – mức thấp nhất của mỗi chu kỳ đều cao hơn mức cao nhất của chu kỳ trước đó. Đối với những người hoài nghi, sự biến động mạnh mẽ của các đợt giảm giá khiến tài sản này không còn được coi là một phương tiện lưu trữ giá trị. Quan điểm duy nhất khách quan: Bitcoin đã sống sót qua bốn lần bị tuyên bố là "chết" và hàng nghìn phần trăm biến động tích lũy – hãy điều chỉnh quy mô đầu tư của bạn theo khả năng vượt qua toàn bộ chu kỳ, chứ không phải đặt cược vào quý tiếp theo.

Các quỹ ETF Bitcoin: Điều gì đã thay đổi đối với các nhà đầu tư Pháp?

Tháng 1 năm 2024 sẽ vẫn là bước ngoặt mang tính thể chế: sự phê duyệt của ETF Bitcoin giao ngay in the United States, followed by Europe, made it possible to buy « bitcoin » the way you buy a stock — through a simple securities account (compte-titres) at a traditional broker, with no crypto platform, no wallet, no recovery phrase. These funds hold the bitcoins physically and track their price, in exchange for annual fees in the range of one to two percent for the main European listings quoted in euros.

Đối với nhà đầu tư, sự đánh đổi nằm ở chỗ này. Nền tảng tiền điện tử Vẫn chọn con đường trực tiếp: phí thấp hơn, tùy chọn tự giữ khóa, truy cập vào toàn bộ hệ sinh thái — với cái giá là tự quản lý bảo mật của mình. Các quỹ ETF trong tài khoản chứng khoán Cung cấp sự an tâm và giám sát: hợp nhất với các khoản đầu tư khác của bạn, không có rủi ro lưu giữ cá nhân, thuế chứng khoán — với cái giá là phí quản lý và việc không thể rút bitcoin. Hai phương pháp này không nhắm đến cùng một đối tượng nhà đầu tư, và nhiều người kết hợp chúng: cốt lõi thông qua ETF, thử nghiệm thông qua các nền tảng. Trong mọi trường hợp, quy tắc về quy mô vẫn là quy tắc đã nêu ở phần trước.

Bitcoin có phải là một khoản đầu tư tốt trong năm 2026? Ưu điểm và rủi ro

Lý lẽ ủng hộ Bitcoin đã trở nên thuyết phục hơn rất nhiều về mặt thể chế. Sự xuất hiện của ETF giao ngay — đầu tiên là ở Hoa Kỳ vào đầu năm 2024, sau đó là ở châu Âu — đã mở ra cơ hội cho các quỹ hưu trí, các nhà quản lý tài sản và các cá nhân không muốn tự quản lý khóa riêng: việc tiếp cận bitcoin đã trở nên đơn giản như mua cổ phiếu thông qua một nhà môi giới truyền thống. Thêm vào đó là sự khan hiếm được lập trình sẵn, một mạng lưới chưa từng bị tấn công trong suốt mười bảy năm tồn tại, sự chấp nhận ngày càng tăng như một phương tiện lưu trữ giá trị bởi các quốc gia và công ty, và tính thanh khoản đã trở nên tương đương với các loại tài sản chính.

Các rủi ro vẫn còn hiện hữu và cụ thể. Biến động Thứ nhất: mức giảm từ 50 đến 80% đã xảy ra trong mọi chu kỳ — Bitcoin khuyến khích đầu tư dài hạn trong vài năm và trừng phạt việc sử dụng đòn bẩy quá mức và thiếu kiên nhẫn. Trà bối cảnh quy định Tiếp theo: khung pháp lý phát triển nhanh chóng, và thuế suất của Pháp cũng như châu Âu có thể làm thay đổi lợi nhuận ròng. Lưu ký Cuối cùng: lịch sử của ngành này đầy rẫy những nền tảng sụp đổ — do đó, phần ví điện tử ở trên rất quan trọng. Tóm lại: Bitcoin là một canh bạc không cân xứng vào một loại tiền kỹ thuật số toàn cầu, nên được xem là phần rủi ro nhất trong danh mục đầu tư — chỉ vài phần trăm — chứ không bao giờ là khoản đầu tư cốt lõi.

Bitcoin: Điểm mạnh và điểm yếu, không hề tô vẽ.

Những điểm mạnh thực sự: Một mạng lưới thanh toán hoạt động không cần trung gian hay sự cho phép, phí giao dịch không phụ thuộc vào số tiền chuyển khoản, thanh toán hoàn tất trong khoảng một giờ ở bất cứ đâu trên Trái đất, nguồn cung có giới hạn và có thể kiểm toán bởi bất kỳ ai, và khả năng truy cập hoàn toàn — bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể sở hữu bitcoin, dù có tài khoản ngân hàng hay không.

Những giới hạn của tri thức: Sự biến động khiến nó không phù hợp cho việc tiết kiệm ngắn hạn, thông lượng bị hạn chế do thiết kế (mạng xử lý các khoản thanh toán cơ bản, khối lượng giao dịch di chuyển qua các lớp bổ sung như Lightning), mức tiêu thụ năng lượng thực tế từ việc khai thác — kèm theo một cuộc tranh luận mở về tỷ lệ năng lượng tái tạo của nó — và một hệ thống các bên trung gian (nền tảng, người cho vay) với chất lượng không đồng đều. Thành thật mà nói, những lời chỉ trích đối với Bitcoin không phải là hoàn toàn vô căn cứ, và nhà đầu tư sáng suốt sẽ cân nhắc chúng.

Những câu hỏi thường gặp về Bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay là bao nhiêu?

It is displayed live at the top of this page, updated automatically along with market capitalization and volumes — since Bitcoin trades 24/7, there is no official « closing price », only the market price at the present moment.

Bạn có thể mua Bitcoin trong PEA không?

No: the PEA — France’s tax-advantaged equity savings plan — only accepts eligible financial securities. However, certain Bitcoin ETFs listed in Europe are bought in a securities account (compte-titres) at traditional brokers — « stock-market » exposure to bitcoin without a crypto platform.

Bitcoin bị đánh thuế như thế nào ở Pháp?

Việc bán tài sản tiền điện tử bị đánh thuế suất cố định 30% (17.2% đóng góp xã hội cộng với 12.8% thuế thu nhập) trên lợi nhuận vốn, với chế độ miễn trừ cho các giao dịch bán hàng năm nhỏ — hãy kiểm tra quy định có hiệu lực tại thời điểm bán và giữ lại lịch sử mua hàng của bạn.

Sự khác biệt giữa Bitcoin và Blockchain là gì?

Blockchain là công nghệ – một sổ cái được chia sẻ, không thể bị giả mạo; Bitcoin là ứng dụng đầu tiên của công nghệ này, là loại tiền tệ thưởng cho những người bảo mật sổ cái của nó. Có nhiều blockchain khác tồn tại, nhưng Bitcoin vẫn là blockchain lâu đời nhất và an toàn nhất.

Bạn vẫn có thể tự khai thác Bitcoin được không?

Về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng trên thực tế thì không còn phù hợp với cá nhân nữa: khai thác mỏ ngày nay đòi hỏi các cơ sở công nghiệp với máy móc chuyên dụng và điện năng giá rẻ. Đối với cá nhân, việc đầu tư được thực hiện thông qua mua bán trực tiếp hoặc quỹ ETF.

Bạn có thể mua Bitcoin bằng PayPal không?

Có, thông qua các nền tảng chấp nhận PayPal làm phương thức thanh toán — nhưng phí ở đó cao hơn đáng kể so với chuyển khoản SEPA thông thường, và một số dịch vụ còn giới hạn việc rút tiền. Đối với số tiền lớn, chuyển khoản ngân hàng vẫn là phương án tiết kiệm nhất.

Còn bao nhiêu Bitcoin nữa chưa được tạo ra?

Trong số 21 triệu chứng chỉ được lập trình, khoảng 19.9 triệu đã được phát hành. Số còn lại sẽ được phân phối thông qua việc giảm dần phần thưởng khai thác cho đến khoảng năm 2140 — nguồn cung được biết trước với độ chính xác tuyệt đối.