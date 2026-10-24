Chỉ số CAC 40: Thành phần, Giá cả & Cách đầu tư (2026)

Giá CAC 40 hôm nay: Báo giá trực tiếp theo thời gian thực

Hiện tại, chỉ số CAC 40 đang giao dịch ở mức... 7 782,82 Chỉ số này giảm -0,36% trong phiên giao dịch, với khối lượng 74.943.100 cổ phiếu được giao dịch. Trong mười hai tháng qua, chỉ số này đã dao động trong khoảng từ €7.505,27 đến €8.755,03 điểm. Mã chứng khoán của chỉ số là... PX1Mã ISIN của nó là FR0003500008Và giao dịch diễn ra trên sàn Euronext Paris — chúng tôi sẽ mô tả chi tiết giờ giao dịch và cách thức hoạt động bên dưới.

Chỉ số CAC 40 là gì? Định nghĩa về chỉ số chuẩn của Sở giao dịch chứng khoán Paris.

Chỉ số CAC 40 là chỉ số chuẩn hàng đầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Paris: nó tập hợp 40 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên Euronext Paris, được lựa chọn dựa trên tiêu chí quy mô và tính thanh khoản, và phản ánh sức khỏe của thị trường chứng khoán Pháp chỉ bằng một con số duy nhất. Tên của nó là một từ viết tắt — Cotation Assistée vi Continu (Hệ thống báo giá hỗ trợ liên tục) — được kế thừa từ hệ thống báo giá điện tử của những năm 1980, và câu chuyện của nó bắt đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 1987, với giá trị cơ sở được đặt ở mức 1,000 điểm.

Vai trò của nó vượt xa việc chỉ báo cáo thị trường chứng khoán. Chỉ số CAC 40 đóng vai trò là... tiêu chuẩn cho các nhà quản lý tài sảnHàng trăm quỹ chỉ số và ETF mô phỏng hiệu suất của nó, hàng tỷ euro được quản lý dựa trên chỉ số này, và thành phần của nó định hình dòng vốn đầu tư của các tổ chức trên toàn quốc. Nó cũng là thước đo mà giới truyền thông và các nhà kinh tế trích dẫn để tóm tắt tâm trạng của thị trường chứng khoán Pháp — đôi khi không công bằng, vì một chỉ số gồm 40 cổ phiếu không thể đại diện cho toàn bộ nền kinh tế quốc gia — nhưng ảnh hưởng tâm lý của nó là có thật. Cuối cùng, nó là một công cụ thị trường độc lập: hợp đồng tương lai, quyền chọn và các quỹ theo dõi cho phép bạn giao dịch trực tiếp mà không cần mua bất kỳ cổ phiếu nào.

Chỉ số CAC 40 được tính như thế nào? Giải thích đơn giản về phương pháp tính trọng số.

Chỉ số CAC 40 là chỉ số "được tính trọng số theo vốn hóa thị trường tự do lưu hành" - một công thức đáng để giải mã. Mỗi công ty có trọng số trong chỉ số này tỷ lệ thuận với giá trị cổ phiếu thực tế có sẵn trên thị trường (cổ phiếu tự do lưu hành, tức là cổ phiếu có thể giao dịch, không bao gồm cổ phần ổn định do chính phủ hoặc các gia đình sáng lập nắm giữ). Cụ thể: một công ty có vốn hóa thị trường tự do lưu hành gấp mười lần so với một công ty khác sẽ có trọng số gấp mười lần trong sự biến động của chỉ số - và ngược lại, một cổ phiếu có giá trị khiêm tốn có thể tăng vọt mà không làm thay đổi chỉ số CAC.

Khung lý thuyết này được hoàn thiện bởi ba quy tắc. Thứ nhất, mũ tạThứ nhất, không cổ phiếu nào được phép vượt quá tỷ lệ phần trăm nhất định của chỉ số khi tái cân bằng, để không một ông lớn nào — ngành hàng xa xỉ là một ví dụ — có thể tự mình chi phối thị trường. đánh giá hàng quý: Ủy ban khoa học của chỉ số Euronext xem xét thành phần của chỉ số bốn lần một năm, thêm hoặc bớt cổ phiếu dựa trên quy mô và tính thanh khoản của chúng, có hiệu lực sau khi công bố — những thay đổi này luôn xuất hiện trên các bản tin tài chính. Thứ ba, đủ điều kiệnCác công ty phải được niêm yết trên Euronext Paris và vượt qua các bài kiểm tra về cổ phiếu lưu hành tự do và khối lượng giao dịch; luật doanh nghiệp không liên quan — Airbus, một công ty châu Âu được thành lập theo luật Hà Lan, là minh chứng sống. Những quy tắc này giải thích tại sao chỉ số CAC 40 vẫn mang tính đại diện sau 35 năm lịch sử: nó liên tục tự đổi mới.

Thành phần chỉ số CAC 40: 40 công ty, tỷ trọng và lĩnh vực hoạt động của chúng.

Sức mạnh của chỉ số CAC 40 nằm ở sự cân bằng giữa các ngành – và các số liệu đã nói lên tất cả, với sự thống trị lâu đời của ngành hàng xa xỉ: LVMH, Hermès và Kering cùng nhau chiếm hơn 20% chỉ số này. Bảng phân bổ theo nhóm ngành như sau: được tính toán tự động Từ hệ số trọng số hiện tại:

Gia đình các lĩnh vực Tổng trọng lượng sang trọng 23,2% Santé & làm đẹp 17,4% Công nghiệp & Xây dựng 13,1% Năng lượng 11,8% Ngân hàng & Bảo hiểm 11,5% Hàng không và Quốc phòng 11,2% Khác (tiêu thụ, phân phối, viễn thông, môi trường…) 8,2% Công nghệ 4,1%

Phân bổ được tính toán tự động dựa trên trọng số hiện tại.

Và đây là thành phần đầy đủ của chỉ số CAC 40 — danh sách đầy đủ các công ty thuộc chỉ số CAC 40, được xếp hạng theo thứ tự trọng số giảm dần — cập nhật tự động và được ủy ban khoa học xem xét lại mỗi quý trong quá trình tái cân bằng:

Xã hội Mnemo Ngành Trọng lượng LVMH MC sang trọng 11,83% Hermes International RMS sang trọng 10,36% L'Oréal OR Mỹ phẩm 7,41% Sanofi SAN Dược 5,22% Tổng năng lượng T Ngành công nghiệp dầu khí 5,21% Airbus KHÔNG KHÍ Hàng không, quốc phòng 5,16% Schneider Electric SU Vật liệu điện 5,11% EssilorLuxottica EL Quang 4,80% Cây nghệ SAF Hàng không, quốc phòng 4,09% không khí lỏng AI Khí công nghiệp 4,03% BNP Paribas BNP Ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm 3,54% Axa CS Bảo hiểm, dịch vụ tài chính 3,41% Vinci DG Xây dựng, Bất động sản 2,61% Tín dụng nông nghiệp ACA Ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm 2,00% Dassault Systèmes DSY Dịch vụ CNTT, công nghệ 1,98% Saint Gobain SGO Vật liệu xây dựng, kính 1,95% Thales HO Nhà sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ 1,94% Danone BN Thực phẩm 1,82% Engi TIẾNG ANH Năng lượng, khí công nghiệp, ngành công nghiệp dầu khí 1,66% Societe Generale NHÌN Ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm 1,32% Thuộc về sao STLAP Ngành ô tô, nhà cung cấp phụ tùng ô tô 1,26% Quận Cam ORA Viễn thông, ngân hàng 1,24% Legrand LR Vật liệu điện 1,08% kering KER sang trọng 1,00% Capgemini CAP dịch vụ IT 0,97% Michelin ML Lốp xe, nhà cung cấp thiết bị ô tô, du lịch 0,95% Pernod Ricard RI rượu 0,94% Publicis Groupe PUB Quảng cáo, truyền thông 0,91% Veolia ĐỜI SỐNG Môi trường, năng lượng 0,90% ArcelorMittal MT Thép, một vật liệu xây dựng 0,88% STMicroelectronics STMPA Công nghệ 0,78% Renault RNO Xe hơi 0,54% Bouygues EN Xây dựng, bất động sản, truyền thông, viễn thông 0,53% Euronext ENX Thị trường Chứng khoán 0,53% Bureau Veritas BVI Chứng nhận 0,50% eiffage RGF Xây dựng và công trình công cộng, nhượng quyền khai thác đường cao tốc 0,46% Unibail-Rodamco-Westfield URW Không lay chuyển 0,43% Accor AC Khách sạn, du lịch 0,42% Eurofins khoa học ERF Công nghệ sinh học 0,37% ngã tư CA phân phát 0,34%

Hệ số trọng số được cập nhật tự động (nguồn: thành phần chính thức của chỉ số, được Euronext xem xét hàng quý).

Sự đa dạng hóa này có một hệ quả thực tiễn: chỉ số CAC 40 không bao giờ hoàn toàn tương quan với một lĩnh vực duy nhất — một lĩnh vực mà ngành hàng xa xỉ gặp khó khăn có thể được cứu vãn bởi ngành quốc phòng hoặc ngân hàng. Để phân tích riêng lẻ các công ty trong chỉ số CAC 40, hãy sử dụng bộ sưu tập chuyên dụng của chúng tôi. Cổ phiếu CAC 40 Thông tin được cập nhật thường xuyên, từng hồ sơ một.

Chỉ số CAC 40 có biến động mạnh nhất: Phân tích những mức tăng và giảm lớn nhất

Mỗi ngày, các trang báo giá đều hiển thị bảng xếp hạng chỉ số: các cổ phiếu tăng và giảm nhiều nhất tính theo phần trăm. Thông tin này mang tính chất hướng dẫn hơn vẻ bề ngoài. Một bảng xếp hạng bị chi phối bởi một nhóm ngành nhất định cho thấy xu hướng hiện tại — ngân hàng khi lãi suất biến động, quốc phòng khi địa chính trị căng thẳng, hàng xa xỉ khi Trung Quốc chi tiêu mạnh. Ngược lại, sự phân tán bình thường — một vài cổ phiếu tăng, một vài cổ phiếu giảm, không có điểm chung — báo hiệu thị trường đang giao dịch dựa trên lợi nhuận riêng lẻ hơn là tin tức kinh tế vĩ mô.

Cũng cần lưu ý đến phép tính trọng số: một biến động ở LVMH hoặc TotalEnergies, cả hai đều là những cổ phiếu có vốn hóa lớn, sẽ tự động tác động đến toàn bộ chỉ số, trong khi biến động tương tự ở một cổ phiếu có vốn hóa trung bình lại hầu như không được chú ý. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm kiểm tra giá chỉ số CAC 40 và bảng xếp hạng cùng lúc — chỉ số đầu tiên cho biết xu hướng, chỉ số thứ hai giải thích lý do tại sao.

Giờ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Paris: Chỉ số CAC 40 được giao dịch khi nào?

Chỉ số CAC 40 hoạt động theo nhịp điệu của sàn giao dịch Euronext Paris. Ngày bắt đầu với... giai đoạn tiền khai trươngTừ 7:15 sáng: các lệnh được tích lũy mà chưa được thực hiện, và sổ lệnh hình thành xung quanh một mức giá tham khảo liên tục điều chỉnh. 9: 00 amViệc mở lệnh khởi động phiên giao dịch liên tục — các lệnh được thực hiện ngay lập tức khi chúng được gửi đến. 5: 30 chiềuViệc đóng cửa thị trường diễn ra thông qua một phiên đấu giá ấn định giá: vài phút sau đó các lệnh được tổng hợp lại thành một giá đóng cửa duy nhất, con số chính thức được mọi phương tiện truyền thông trích dẫn và sử dụng làm tham chiếu. Giao dịch muộn sau đó tiếp tục trong phiên sau giờ đóng cửa, với khối lượng giao dịch ít hơn và chênh lệch giá rộng hơn.

Thời điểm giao dịch sôi động nhất — và biến động mạnh nhất — tập trung vào ba khung giờ: lúc mở cửa (9:00–10:00 sáng), khi các lệnh mua được tích lũy qua đêm; đầu giờ chiều (2:30–3:30 chiều), khi Phố Wall mở cửa và dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố; và phiên đấu giá đóng cửa, nơi diễn ra các giao dịch chênh lệch giá cuối cùng. Các nhà đầu tư dài hạn không cần phải giao dịch trong những khung giờ này, nhưng việc nắm rõ chúng giúp giải thích tại sao cùng một cổ phiếu lại có thể có giá khác nhau tùy thuộc vào thời điểm đặt lệnh.

Lịch sử CAC 40: Kỷ lục và khủng hoảng của một chuẩn mực quốc gia

Đọc lại lịch sử của chỉ số CAC 40 đồng nghĩa với việc đọc lại 35 năm lịch sử kinh tế Pháp. Bắt đầu từ 1,000 điểm vào cuối năm 1987 — vài tuần sau vụ sụp đổ Phố Wall, một biểu tượng đầy trớ trêu — chỉ số này đã trải qua những giai đoạn hưng phấn liên tiếp: cơn sốt tư nhân hóa và nền kinh tế mới đã đưa nó lên đỉnh cao. 6,922 điểm vào tháng 9 năm 2000Đó là đỉnh điểm lịch sử của bong bóng dot-com. Sau đó là các cuộc thanh lọc: sự vỡ bong bóng đã kéo chỉ số xuống dưới 2,500 điểm vào năm 2003, một mức giảm hai phần ba đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ người Pháp tiết kiệm — cuộc khủng hoảng tài chính 2008–2009 đã tạo ra một mức đáy mới quanh mức 2,500 điểm vào mùa xuân năm 2009.

Thập niên 2010 đã kiên nhẫn xây dựng lại những gì đã mất, được hỗ trợ bởi thanh khoản từ ngân hàng trung ương. Cú sốc Covid vào tháng 3 năm 2020 gây ra nỗi sợ hãi mới - chỉ số này đã mất gần 40% trong vài tuần trước khi phục hồi lịch sử. Sau đó là kỷ nguyên của những kỷ lục: ngưỡng 7,000 điểm mang tính biểu tượng đã bị vượt qua vào năm 2021, và kể từ đó chỉ số này đã liên tục lập kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi hàng hóa xa xỉ và quốc phòng. Một lời giải thích từ chuyên gia để kết thúc: lịch sử của chỉ số CAC 40 là... chỉ số giáNếu không tính cổ tức được tái đầu tư — Euronext cũng công bố chỉ số “Tổng lợi nhuận” CAC 40, cho thấy hiệu suất dài hạn của chỉ số này cao hơn nhiều, một lời nhắc nhở hữu ích về tầm quan trọng của cổ tức trong tài sản của các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Ngày Cấp Sự kiện 31 Tháng mười hai, 1987 1,000 điểm Tạo chỉ số (tính toán cơ bản) Tháng Chín 4, 2000 6,922 điểm Đỉnh điểm của bong bóng dot-com 12 Tháng ba, 2003 ≈ 2,403 điểm Giá thấp sau khi bong bóng vỡ. 9 Tháng ba, 2009 ≈ 2,465 điểm mức thấp của khủng hoảng tài chính 18 Tháng ba, 2020 ≈ 3,750 điểm Mức giảm mạnh do ảnh hưởng của Covid (−40% trong một tháng) Tháng Mười Một 2021 7,000 điểm Lần đầu tiên vượt mốc 7,000 điểm.

Những cột mốc này kể cùng một câu chuyện như biểu đồ dài hạn: một chỉ số tăng gấp đôi mức tham chiếu sau mỗi mười đến mười lăm năm, đồng thời trải qua các đợt giảm giá từ 40% đến 60% — đối với mức giá hiện tại, giá và mức cao nhất trong 52 tuần được hiển thị trực tiếp ở đầu trang này. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư dài hạn thích đóng góp đều đặn hơn là canh thời điểm hoàn hảo.

Tỷ suất cổ tức và tỷ lệ P/E của chỉ số CAC 40: Chỉ số này mang lại lợi nhuận gì?

Hai chỉ số tóm gọn sức hấp dẫn đầu tư của CAC 40. Trà lợi tức cổ tức: 40 công ty này cùng nhau phân phối tương đương 3% đến 3.5% giá trị của chỉ số mỗi năm, một mức đáng kể so với các chỉ số chính trên thế giới — Pháp là một thị trường lợi suất, với các ngân hàng, các tập đoàn năng lượng lớn và các công ty bảo hiểm hào phóng. Trà Tỷ số P / E — Tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận của chúng — trong lịch sử thường dao động từ 12 đến 16 lần tùy thuộc vào chu kỳ, tương tự như các thị trường phát triển: không quá thấp như ở một số thị trường mới nổi cũng không quá cao như các chỉ số công nghệ của Mỹ.

Hai chỉ số này khi được xem xét cùng nhau: tỷ lệ P/E hợp lý cộng với cổ tức ổn định giải thích tại sao chỉ số CAC 40 thường đóng vai trò là nền tảng của danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư Pháp, dù là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm — việc tiếp xúc với thị trường chứng khoán trong nước được bù đắp bằng thu nhập đều đặn, mà không cần phải đặt cược vào sự tăng trưởng cực độ.

Cách đầu tư vào chỉ số CAC 40: ETF, quỹ và cổ phiếu

Bạn không thể "mua chỉ số CAC 40" trực tiếp — chỉ số này chỉ là một con số. Bốn công cụ cho phép bạn mô phỏng nó. Trà quỹ theo dõi (ETF CAC 40) Đây là con đường chính: một quỹ niêm yết mô phỏng chỉ số với phí hàng năm thường dưới 0.25%, có thể mua như cổ phiếu chỉ với vài cú nhấp chuột; một số quỹ ETF CAC 40 là như vậy. đủ điều kiện tham gia PEA (Chương trình tiết kiệm vốn cổ phần của Pháp), một ưu đãi thuế độc đáo dành cho người tiết kiệm Pháp — người sở hữu nên kiểm tra nội dung trên tờ thông tin sản phẩm. Trà quỹ chỉ số truyền thống (UCITS) cũng mô phỏng chỉ số này, với mức phí cao hơn một chút và chỉ có một mức giá mỗi ngày. Chứng chỉ và sản phẩm đòn bẩy Chúng dành cho các nhà giao dịch: chúng khuếch đại sự biến động của chỉ số, theo cả hai hướng — là những công cụ đầu cơ cần được xử lý cẩn thận. Cuối cùng, mua trực tiếp cổ phiếu cấu thành — bắt đầu với sự lựa chọn của chúng tôi về Cổ phiếu CAC 40 — Phù hợp với những người muốn tự chọn cổ phiếu thay vì mua cả rổ cổ phiếu.

Các công cụ theo dõi thị trường chính để bắt đầu:

Quỹ ETF CAC 40 (ví dụ) TRONG Phí thường niên Kiểu ĐẬU XANH Quỹ ETF Amundi CAC 40 FR0007052782 ≈ 0.25% Phân phối Có BNP Paribas Easy CAC 40 FR0011869353 ≈ 0.15% Tích lũy Có

Danh sách này chưa đầy đủ — luôn kiểm tra tài liệu KID của sản phẩm trước khi mua; phí và quy định về thuế có thể thay đổi.

Hai lời khuyên đơn giản sau đây sẽ hoàn thiện bức tranh. Thứ nhất: với ETF, tính nhất quán quan trọng hơn thời điểm – đầu tư một khoản tiền cố định mỗi tháng (phương pháp DCA nổi tiếng) giúp làm mượt các điểm vào lệnh của bạn trong suốt một chu kỳ. Thứ hai: trong PEA, chỉ số theo dõi CAC 40 có thể đóng vai trò là nền tảng – yếu tố cốt lõi của danh mục đầu tư – sau đó được bổ sung bởi các cổ phiếu riêng lẻ được lựa chọn dựa trên đặc điểm của chúng. So sánh các nhà môi giới của chúng tôi Mô tả chi tiết các ưu đãi khi mở tài khoản sẽ dùng để triển khai chiến lược.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn cũng có thể tiếp cận chỉ số này thông qua các hợp đồng tương lai: xem hướng dẫn của chúng tôi về Hợp đồng tương lai CAC 40.

Cổ tức CAC 40: Tổng lợi nhuận — Những điều mà chỉ số không thể hiện

Con số hiển thị ở đầu trang này là chỉ số “giá” CAC 40 — nó bỏ qua cổ tức. Tuy nhiên, các công ty trong chỉ số này trả cổ tức rất nhiều: tổng cộng, khoản cổ tức hàng năm trong lịch sử chiếm từ 3% đến 4% giá trị của chỉ số. Một nhà đầu tư đã “mua CAC 40” cách đây hai mươi năm và tái đầu tư mọi khoản cổ tức ngày nay sẽ có hiệu suất cao hơn nhiều so với biểu đồ đơn thuần — đó là phép màu thầm lặng của lãi kép, điều mà chỉ số chính thức không thể hiện ra. Euronext cũng công bố phiên bản “Tổng lợi nhuận” của CAC 40, được thiết kế chính xác để đo lường hiệu suất thực tế này; các quỹ ETF tích lũy cũng làm điều tương tự bằng cách tự động tái đầu tư cổ tức thay mặt người tiết kiệm.

Hai hệ quả thực tế. Để sống dựa vào danh mục đầu tư liên kết với CAC, cần ưu tiên phân phối Các quỹ ETF trả cổ tức bằng tiền mặt — một khoản thu nhập có thể dự đoán được hàng quý hoặc nửa năm. Để sinh lời kép trong dài hạn, hãy ưu tiên các quỹ này. tích lũy Các quỹ ETF hiệu quả hơn về thuế trong tài khoản chứng khoán thông thường vì chúng tránh được việc đánh thuế đối với cổ tức trung gian. Lựa chọn này, xét về mặt kỹ thuật, sẽ thay đổi quỹ đạo thực sự của khoản đầu tư trong vòng một thập kỷ — bạn nên dành ba phút suy nghĩ trước khi mua, chứ không phải sau khi mua.

So sánh chỉ số CAC 40 với các chỉ số khác: S&P 500, Dow Jones, DAX

Chỉ số CAC 40 đương nhiên được so sánh với các chỉ số chính khác trong cùng lĩnh vực — và những khác biệt đó rất quan trọng. So với Mỹ S & P 500 (500 cổ phiếu), chỉ số CAC cung cấp ít cổ phiếu công nghệ hơn nhưng lợi suất cao hơn: mức chiết khấu cổ tức của Mỹ mang tính cấu trúc, nhưng sự tăng trưởng của các ông lớn phần mềm trong lịch sử đã ủng hộ chỉ số của Mỹ. Ngược lại với... Dow JonesTuy nhiên, sự so sánh này là một cái bẫy về mặt phương pháp luận: chỉ số Dow Jones chỉ bao gồm 30 cổ phiếu và, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lịch sử, được tính trọng số theo số cổ phiếu nắm giữ. giá thay vì vốn hóa thị trường — một phương pháp đã có từ cả thế kỷ trước, làm sai lệch sự so sánh với tất cả các chỉ số hiện đại. Ngược lại với chỉ số của Đức DAX (cũng bao gồm 40 cổ phiếu), CAC phân bổ nguồn lực cho các ngành công nghiệp theo cách khác nhau: ô tô và hóa chất chiếm ưu thế ở bên kia sông Rhine, còn hàng xa xỉ và quốc phòng thì ở Pháp. Để mở rộng so sánh, chúng tôi có các trang chuyên dụng về... S & P 500, Các Dow Jones và DAX 40 Trình bày chi tiết từng chỉ mục.

Bài học thực tiễn: các chỉ số quốc gia kể những câu chuyện khác nhau, và đó chính là lý do cho việc đa dạng hóa quốc tế — một danh mục đầu tư kết hợp CAC 40, S&P 500 và thị trường mới nổi sẽ giúp bạn an tâm hơn khi vượt qua các chu kỳ ngành so với việc chỉ đặt cược vào thị trường Paris.

Câu hỏi thường gặp về CAC 40

Bạn có thể mua CAC 40 trong PEA không?

Không phải chỉ số CAC 40 tự thân, mà một số quỹ ETF thuộc chỉ số này đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế PEA: chúng nắm giữ trực tiếp các cổ phiếu Pháp trong chỉ số và được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế này. Hãy kiểm tra cụm từ “đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế PEA” trên bảng thông tin của quỹ trước khi mua — không phải tất cả đều đáp ứng điều kiện này.

Bạn cần bao nhiêu vốn để đầu tư vào chỉ số CAC 40?

Vài chục euro là đủ để đầu tư vào một quỹ ETF thuộc chỉ số CAC 40, với các đơn vị quỹ được giao dịch với giá vài euro tại các sàn giao dịch trực tuyến. Tính đều đặn trong các khoản đầu tư quan trọng hơn quy mô ban đầu.

Chỉ số CAC 40 có giao dịch vào cuối tuần không?

Không: Sàn giao dịch Euronext Paris đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ. Tuy nhiên, các chỉ số châu Á và thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục biến động — do đó đôi khi có những khoảng trống giá mở cửa khá rõ rệt vào sáng thứ Hai.

Sự khác biệt giữa CAC 40 và SBF 120 hoặc CAC Next 20 là gì?

Chỉ số SBF 120 bao gồm 40 cổ phiếu thuộc chỉ số CAC cộng thêm 80 cổ phiếu tiếp theo — cho cái nhìn rộng hơn về thị trường Pháp; chỉ số CAC Next 20 tập hợp chính xác các cổ phiếu xếp hạng từ 41 đến 60, những “ứng cử viên” tiềm năng cho chỉ số CAC 40. Chỉ số CAC vẫn là chỉ số chuẩn; các chỉ số khác đóng vai trò như một công cụ phóng to/thu nhỏ.

Làm thế nào để một cổ phiếu lọt vào chỉ số CAC 40?

Theo quyết định của ủy ban khoa học chỉ số, tại các đợt đánh giá hàng quý, dựa trên vốn hóa thị trường tự do và khối lượng giao dịch: các cổ phiếu ứng cử viên lớn nhất sẽ thay thế các cổ phiếu bị loại nhỏ nhất, có hiệu lực sau khi thông báo chính thức.

Tại sao chỉ số CAC 40 lại tăng khi lãi suất giảm?

Có hai cơ chế: cổ phiếu có lợi suất cao (ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tiện ích) trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất tiết kiệm thấp, và giá trị của thu nhập tương lai sẽ cao hơn một cách tự động khi lãi suất chiết khấu giảm. Mối quan hệ này đảo ngược khi lãi suất tăng để chống lạm phát.