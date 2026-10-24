Giao dịch CFD: Cách thức hoạt động của Hợp đồng chênh lệch (CFD)

Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch các sản phẩm phái sinh trên thị trường tài chính như chỉ số, cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Trên thực tế, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán trên thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ sở mà bạn đầu tư. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần biết về CFD. đầu tư CFD, từ các tính năng chính đến cách thức hoạt động của chúng.

Giao dịch CFD là gì? - Định nghĩa

Để bắt đầu phân tích, điều hữu ích là hiểu CFD thực chất là gì. thị trường chứng khoánCFD, hay hợp đồng chênh lệch giá, là sản phẩm tài chính cho phép bạn đặt cược vào sự tăng hoặc giảm giá của một tài sản cơ sở. Các công cụ phái sinh này có thể theo dõi cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử và nhiều hơn nữa. Trong cuộc tranh luận giữa CFD và cổ phiếu, quyền sở hữu là yếu tố phân biệt chúng: với CFD, bạn không bao giờ sở hữu tài sản cơ sở.

Hợp đồng CFD được thỏa thuận giữa người mua và người bán để trao đổi chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá ra lệnh. Việc đóng lệnh CFD là yếu tố quyết định lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Giao dịch CFD hoạt động như thế nào

Giao dịch CFD nghĩa là mua hoặc bán các sản phẩm phái sinh dựa trên dự đoán giá của công cụ đó sẽ tăng hay giảm. Khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho người mua, lợi nhuận bằng số lượng đơn vị đã chọn nhân với số điểm giá tăng. Ngược lại, nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho người bán, người mua sẽ chịu lỗ.

Do đó, kỹ thuật tốt nhất là mở lệnh CFD khi bạn dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc giảm, và đóng vị thế ở các mức giá cụ thể đã được thiết lập trước để chốt lời hoặc bù lỗ đã định trước. Để giao dịch CFD thành công, điều quan trọng nhất là hiểu cách chúng hoạt động và nắm vững các kỹ thuật giao dịch khác nhau.

Những lợi thế của giao dịch CFD

Dưới đây là những ưu điểm chính của giao dịch CFD:

Tiếp cận với nhiều loại tài sản tài chính: cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa…

Đòn bẩy mạnh mẽ

Không có hạn chế nào đối với việc bán khống.

Khả năng đầu tư vào nhiều thị trường tài chính khác nhau ngay cả với danh mục đầu tư nhỏ.

Thanh khoản cao

Giá CFD liên tục cho hầu hết các công cụ.

Rủi ro CFD trong giao dịch chứng khoán

Mức độ thua lỗ tiềm tàng sẽ lớn hơn khi giao dịch bằng CFD.

Giải thích về đòn bẩy CFD

Đòn bẩy CFD là một loại khoản vay cho phép nhà giao dịch đầu tư số vốn lớn hơn nhiều so với số vốn họ đang sở hữu. Tài khoản CFDDo đó, giao dịch CFD đòn bẩy cho phép giao dịch khối lượng lớn hơn nhiều, cả khi mua và khi bán.

Trên thực tế, đòn bẩy CFD nghĩa là mở lệnh trên các hợp đồng CFD bằng vốn vay. Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao nếu xảy ra thua lỗ.

Chi phí giao dịch CFD trên thị trường chứng khoán tại Pháp là bao nhiêu?

Giao dịch CFD bao gồm các khoản phí tùy thuộc vào loại công cụ tài chính được giao dịch cũng như lựa chọn nhà môi giới. Dưới đây là các chi phí cần lưu ý:

Sự lây lan: Chênh lệch giá (spread) là một thành phần thiết yếu trong giao dịch CFD, là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính, và được coi là khoản bù đắp cho sự chênh lệch này. người môi giớiChênh lệch giá càng nhỏ, lợi nhuận tiềm năng càng cao.

Chênh lệch giá (spread) là một thành phần thiết yếu trong giao dịch CFD, là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính, và được coi là khoản bù đắp cho sự chênh lệch này. người môi giớiChênh lệch giá càng nhỏ, lợi nhuận tiềm năng càng cao. Ủy ban: Phí hoa hồng chỉ áp dụng cho giao dịch cổ phiếu. Một số nhà môi giới không tính phí hoa hồng. Nếu nhà môi giới của bạn không tính phí hoa hồng, thì chỉ có chênh lệch giá (spread) được tính trong các giao dịch CFD của bạn.

Phí hoa hồng chỉ áp dụng cho giao dịch cổ phiếu. Một số nhà môi giới không tính phí hoa hồng. Nếu nhà môi giới của bạn không tính phí hoa hồng, thì chỉ có chênh lệch giá (spread) được tính trong các giao dịch CFD của bạn. Phí hoán đổi: Phí hoán đổi được tính khi vị thế được giữ mở qua đêm. Thông thường, phí này được tính một lần mỗi tuần.

Bạn nên sử dụng chiến lược giao dịch CFD nào?

Khi giao dịch CFD trên thị trường chứng khoán, có nhiều kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro mà bạn đặt ra. Phổ biến nhất là scalping và day trading. Dưới đây là so sánh giữa hai phong cách giao dịch này để bạn có thể xem chiến lược nào phù hợp với mình hơn.

Mở rộng quy mô: Scalping là một chiến lược được sử dụng trong giao dịch CFD, bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian rất ngắn. Điều này có nghĩa là chuyển đổi vị thế chỉ trong vài giây hoặc tối đa vài phút. Ý tưởng là mua và bán chứng khoán rất nhanh để tận dụng tối đa những biến động giá lớn nhất.

Scalping là một chiến lược được sử dụng trong giao dịch CFD, bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian rất ngắn. Điều này có nghĩa là chuyển đổi vị thế chỉ trong vài giây hoặc tối đa vài phút. Ý tưởng là mua và bán chứng khoán rất nhanh để tận dụng tối đa những biến động giá lớn nhất. Ngày giao dịch: Giao dịch trong ngày là một chiến lược đầu tư ngắn hạn, bao gồm việc đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này đóng vị thế của họ vào cuối mỗi ngày. Họ kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Khi giao dịch CFD, họ có thể đặt nhiều lệnh cả trong thị trường tăng và giảm.

Lời khuyên của chúng tôi để giao dịch CFD thành công

Giao dịch CFD chỉ dành cho các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm: hãy tự trang bị kiến ​​thức về cách thức hoạt động của thị trường tài chính và đặc biệt là về các sản phẩm cơ sở của CFD.

Hãy tự hỏi liệu loại hình đầu tư này có giúp bạn đạt được mục tiêu hay không, và cân nhắc những rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận, vì CFD là sản phẩm đầu cơ ngắn hạn.

Hãy cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên thị trường CFD.

Hãy cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy để tránh thua lỗ đáng kể.

Hãy luyện tập trên tài khoản demo do nhà môi giới cung cấp để thiết lập chiến lược giao dịch của bạn một cách chính xác.

Tính toán CFD – Làm thế nào để tính toán khoản lỗ hoặc lãi của một vị thế CFD?

Để tính toán lãi hoặc lỗ của một vị thế CFD, bạn cần xem xét các yếu tố sau:

Giá trị của một điểm hoặc một pip

giá mở cửa của hợp đồng

giá đóng cửa của hợp đồng

Quy mô vị thế (số lượng hợp đồng hoặc quy mô lô)

đòn bẩy

Các loại phí giao dịch khác nhau (hoa hồng, phí qua đêm, phí áp dụng khi thiết lập lệnh cắt lỗ đặc biệt)

Việc tính toán lỗ hoặc lãi trên CFD trên thị trường chứng khoán tuân theo công thức sau:

Công thức tính lãi/lỗ CFD = (Quy mô vị thế * Giá trị của một điểm hoặc một pip) * (giá đóng cửa – giá mở cửa)*

*Sau đó, bạn cần trừ đi tất cả các loại phí giao dịch và thuế để có được lợi nhuận hoặc thua lỗ thực tế.

Mô phỏng CFD – Tại sao nên sử dụng tài khoản demo CFD?

Việc sử dụng phần mềm mô phỏng CFD thị trường chứng khoán rất quan trọng để hiểu rõ cách thức hoạt động của CFD, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch tốt nhất có thể.

Các nhà giao dịch mới tham gia giao dịch CFD luôn được khuyên nên bắt đầu bằng cách sử dụng tài khoản giao dịch thử nghiệm CFD để làm quen với môi trường giao dịch. so sánh nền tảng chẳng hạn như MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5).

Thực tế, tài khoản demo cho phép bạn thiết lập chiến lược giao dịch CFD của mình bằng tiền ảo trong điều kiện thị trường thực tế.

Đào tạo CFD

Ngày càng có nhiều khóa học trực tuyến, vì vậy bạn có thể lựa chọn học theo tốc độ và thời gian rảnh của mình. Việc học giao dịch CFD trước khi tham gia thị trường chứng khoán là rất quan trọng. Thực tế, bạn có thể so sánh tất cả các khóa đào tạo hiện có.

Nhiều nền tảng cung cấp cho người dùng các khóa đào tạo miễn phí kèm hướng dẫn để hiểu rõ hơn về CFD. Tất cả những gì bạn cần làm là theo đúng khóa học để nâng cao kiến ​​thức về thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đảm bảo bạn nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch và các thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến CFD.

Một số thuật ngữ CFD cần biết

Margin cuộc gọi Đây là sự kiện xảy ra trên tài khoản giao dịch của bạn khi giá trị tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ tối thiểu mà nhà môi giới quy định. Kết quả là, bạn không thể tiếp tục giữ các vị thế giao dịch đang mở vì không đủ tiền. Bạn phải nạp thêm tiền hoặc đóng tất cả các vị thế để bảo toàn tài khoản giao dịch của mình.

Đây là sự kiện xảy ra trên tài khoản giao dịch của bạn khi giá trị tài khoản giảm xuống dưới mức ký quỹ tối thiểu mà nhà môi giới quy định. Kết quả là, bạn không thể tiếp tục giữ các vị thế giao dịch đang mở vì không đủ tiền. Bạn phải nạp thêm tiền hoặc đóng tất cả các vị thế để bảo toàn tài khoản giao dịch của mình. Hỏi giá Giá mua của một tài sản.

Giá mua của một tài sản. Giá dự thầu Giá bán của một tài sản.

Giá bán của một tài sản. Thị trường bò tót Một thị trường đang phát triển.

Một thị trường đang phát triển. CFD người môi giới : Một trung gian tài chính cho phép bạn đầu tư vào thị trường tài chính thông qua CFD.

: Một trung gian tài chính cho phép bạn đầu tư vào thị trường tài chính thông qua CFD. Bảo hiểm rủi ro : A giao dịch kỹ thuật Mục tiêu là cân bằng rủi ro trên một vị thế giao dịch bằng cách đồng thời mở một vị thế mua và một vị thế bán trên cùng một tài sản hoặc trên các tài sản có tương quan cao.

: A giao dịch kỹ thuật Mục tiêu là cân bằng rủi ro trên một vị thế giao dịch bằng cách đồng thời mở một vị thế mua và một vị thế bán trên cùng một tài sản hoặc trên các tài sản có tương quan cao. CFD robot giao dịch : Một công cụ giao dịch cho phép bạn giao dịch trên thị trường một cách tự động.

: Một công cụ giao dịch cho phép bạn giao dịch trên thị trường một cách tự động. Lây lan : Chênh lệch giữa giá bán (giá chào mua) và giá mua (giá chào bán), tương ứng với số tiền mà nhà môi giới kiếm được trên mỗi vị thế giao dịch bạn thực hiện.

: Chênh lệch giữa giá bán (giá chào mua) và giá mua (giá chào bán), tương ứng với số tiền mà nhà môi giới kiếm được trên mỗi vị thế giao dịch bạn thực hiện. Chặn đứng tổn thất : Lệnh giao dịch cho phép bạn kiểm soát khoản lỗ trên một vị thế bằng cách thiết lập mức lỗ tối đa, lệnh này sẽ tự động đóng vị thế nếu đạt đến mức lỗ đó.

: Lệnh giao dịch cho phép bạn kiểm soát khoản lỗ trên một vị thế bằng cách thiết lập mức lỗ tối đa, lệnh này sẽ tự động đóng vị thế nếu đạt đến mức lỗ đó. Chốt lời: Lệnh giao dịch cho phép bạn kiểm soát lợi nhuận trên một vị thế bằng cách thiết lập mức lợi nhuận tối đa, và lệnh sẽ tự động đóng vị thế nếu đạt đến mức lợi nhuận đó.

Đọc cũng: Hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng MT4 để giao dịch

Hợp đồng chênh lệch (CFD): Cơ quan quản lý nói gì?

Cơ quan quản lý tài chính Pháp (AMF) và Cơ quan Thị trường Chứng khoán Châu Âu (ESMA) kiểm soát chặt chẽ việc tiếp thị CFD cho các nhà đầu tư cá nhân: giới hạn đòn bẩy (tối đa 30:1 đối với các cặp tiền tệ chính, 20:1 đối với các chỉ số chứng khoán chính, 5:1 đối với cổ phiếu riêng lẻ), tự động đóng vị thế khi ký quỹ giảm xuống 50% mức tối thiểu yêu cầu và bảo vệ số dư âm. Các nhà môi giới cũng phải hiển thị tỷ lệ phần trăm khách hàng cá nhân của họ bị thua lỗ trên các sản phẩm này: một con số thường cao hơn một nửa tổng số tài khoản. Các nghiên cứu của AMF về Forex và CFD cho thấy gần chín trong số mười nhà đầu tư cá nhân bị thua lỗ. CFD là một công cụ đầu cơ, không phải là sản phẩm tiết kiệm.

Kết luận: Giao dịch CFD – Cơ hội hay rủi ro?

Giao dịch CFD trên thị trường chứng khoán mang lại rất nhiều lợi thế, đặc biệt là đối với phương pháp đầu tư mang tính đầu cơ. Sau khi được đào tạo bài bản, việc hiểu cách thức hoạt động của chúng tương đối đơn giản.

Vậy, bạn có thể kiếm tiền từ CFD không? Có, nhưng cách tốt nhất là thiết lập quản lý vốn trước để tránh mọi rủi ro thua lỗ. Thực tế, giao dịch CFD phù hợp hơn với các nhà giao dịch sử dụng chiến lược ngắn hạn trên các thị trường có độ biến động cao. Tuy nhiên, cần hết sức cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, vì điều này làm tăng rủi ro.

Bạn có thể giao dịch CFD trên những thị trường nào? Bạn có thể giao dịch CFD trên nhiều thị trường khác nhau như thị trường chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử, tiền tệ và hàng hóa.

Liệu có thể giao dịch CFD mà không cần đòn bẩy không? Vâng, hoàn toàn có thể giao dịch CFD mà không cần đòn bẩy.

Tại sao nên giao dịch tài sản dưới dạng CFD? Giao dịch CFD đặc biệt sinh lời khi kiếm tiền bằng cách đặt cược vào sự tăng hoặc giảm giá của một công cụ tài chính. Nó cũng cho phép bạn nhân bội vốn và tận dụng lợi thế của mức chênh lệch giá hấp dẫn.

Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và tài khoản hợp đồng tương lai là gì? Mặc dù hai loại công cụ này có những điểm tương đồng, nhưng giao dịch CFD và tài khoản hợp đồng tương lai khác nhau về thời gian đầu tư. Trong khi giao dịch CFD chủ yếu dành cho giao dịch ngắn hạn, tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch đầu tư trong trung và dài hạn.

Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch CFD đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro mất vốn cao; phần lớn các tài khoản cá nhân đều thua lỗ.