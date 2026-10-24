Giao dịch sao chép: Cách thức hoạt động, rủi ro và nền tảng (2026)

Sao chép giao dịch Nền tảng này hứa hẹn việc đầu tư dễ dàng: bạn chọn một nhà giao dịch có hiệu suất cao, nền tảng sẽ sao chép mọi giao dịch của họ vào tài khoản của bạn, và về lý thuyết, bạn sẽ thu về lợi nhuận tương tự như họ. Thực tế phức tạp hơn: Cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp (AMF) đã chỉ ra rằng phần lớn các tài khoản sao chép giao dịch đều thua lỗ. Hướng dẫn này giải thích sao chép giao dịch là gì, cách thức hoạt động, cách chọn người để sao chép, những rủi ro bạn chấp nhận và những thay đổi trong quy định.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 23, 2026

Giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch sao chép là một dịch vụ mà... Tự động sao chép các giao dịch của nhà đầu tư khác. Trên tài khoản của bạn. Khi nhà giao dịch sao chép mua vào, tài khoản của bạn cũng mua vào; khi họ bán ra, tài khoản của bạn cũng bán ra; khi họ điều chỉnh điểm dừng bảo vệ, điểm dừng của bạn cũng điều chỉnh theo. Mọi thứ đều được điều chỉnh theo tỷ lệ thuận với số tiền bạn đã cam kết.

Khái niệm này xuất hiện vào cuối những năm 2000 với sự ra đời của các mạng xã hội đầu tư — eToro là cái tên nổi tiếng nhất — cho phép các thành viên xem được danh mục đầu tư và lịch sử giao dịch của họ một cách công khai, để người khác có thể sao chép chỉ bằng một cú nhấp chuột. Kể từ đó, nguyên tắc này đã lan rộng đến hầu hết các nền tảng giao dịch thông qua các dịch vụ chuyên dụng như ZuluTrade hoặc Myfxbook AutoTrade.

Giao dịch sao chép khác với hai hoạt động có liên quan nhưng không nên nhầm lẫn với nó:

Giao dịch xã hội Bạn theo dõi các cuộc thảo luận và ý kiến ​​của các nhà đầu tư khác, nhưng tự mình quyết định mọi giao dịch.

Bạn theo dõi các cuộc thảo luận và ý kiến ​​của các nhà đầu tư khác, nhưng tự mình quyết định mọi giao dịch. Giao dịch tự động do robot điều khiểnBạn thực thi một thuật toán được định sẵn, chứ không phải quyết định của con người — trang của chúng tôi về vấn đề này tự động kinh doanh Giải thích chi tiết về cơ chế hoạt động.

Các nền tảng sao chép giao dịch hoạt động như thế nào?

Cơ chế hoạt động trông có vẻ đơn giản, và nó xứng đáng được hiểu một cách chính xác:

Bạn mở một tài khoản Thông qua một nhà môi giới cung cấp dịch vụ, bạn gửi tiền vào tài khoản. Bạn chọn một nhà giao dịch để sao chép. Từ bảng xếp hạng của nền tảng, dựa trên số liệu thống kê đã được công bố. Bạn thiết lập số tiền được phân bổ. và trên hầu hết các nền tảng, có tính năng dừng bảo vệ toàn cầu giúp tạm dừng quá trình sao chép nếu số lượng mất mát vượt quá ngưỡng đã đặt. Quá trình sao chép bắt đầuMỗi giao dịch mà nhà giao dịch thực hiện đều được phản ánh trên tài khoản của bạn, theo tỷ lệ tương ứng với số vốn bạn đã đầu tư — nếu họ đầu tư 5% vốn của họ, tài khoản của bạn cũng sẽ đầu tư 5% vốn của bạn. Bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.Các vị trí đã được đăng tuyển có thể được đóng lại hoặc giữ nguyên, tùy thuộc vào quyết định của bạn, dựa trên nền tảng bạn đang sử dụng.

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng: chỉ những giao dịch được thực hiện mới được áp dụng. sau khi Các giao dịch bắt đầu bằng việc sao chép. Bạn không được hưởng lợi từ lợi nhuận trong quá khứ của nhà giao dịch — bạn thừa hưởng tương lai của họ, cả những giao dịch tốt và xấu.

Nền tảng sao chép giao dịch: Nên sao chép giao dịch ở đâu

So sánh các nền tảng sao chép giao dịch tốt nhất và bạn sẽ thấy thị trường được tổ chức xung quanh hai mô hình. Nền tảng xã hội tích hợp - eToro Quan trọng nhất trong số đó là sự kết hợp giữa môi giới và mạng lưới sao chép: nhà giao dịch được sao chép là thành viên của cộng đồng, được nền tảng trả tiền dựa trên số lượng người theo dõi họ. Dịch vụ chuyên ngành — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — tích hợp với nhiều nhà môi giới: bạn vẫn giữ tài khoản của mình với nhà môi giới hiện tại, và dịch vụ bên thứ ba sẽ thực hiện việc sao chép giao dịch tại đó.

Một số nhà môi giới, bao gồm VantageHọ dựa vào các dịch vụ đối tác này để cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch cho khách hàng của mình — hãy kiểm tra danh sách các dịch vụ có sẵn và các điều khoản (phí, công cụ, tiền gửi tối thiểu) trước khi bạn cam kết; chúng tôi so sánh môi giới Giúp bạn dễ dàng sắp xếp các ưu đãi cạnh nhau.

Một điểm đáng lưu ý: chất lượng thực hiện lệnh khác nhau giữa các nhà môi giới. Việc sao chép lệnh không bao giờ diễn ra tức thì — chỉ cần vài giây chậm trễ, trong thị trường biến động nhanh, cũng đủ để biến một mức giá vào lệnh tốt thành một mức giá xấu. Hiện tượng "trượt giá khi sao chép" này là một trong những chi phí vô hình của hệ thống.

Giao dịch sao chép có sinh lời không? Những phát hiện của AMF

Đây là câu hỏi quan trọng, và câu trả lời của các cơ quan quản lý rất thẳng thắn. Trong một nghiên cứu được công bố năm 2021, AMF đã phân tích các tài khoản của khách hàng sao chép giao dịch: Đa số đều bị thua lỗ. Trong các giai đoạn được quan sát, có khoảng chín trong mười tài khoản thua lỗ trong thời gian dài nhất, kết quả này phù hợp với những kết quả được các cơ quan quản lý khác của châu Âu công bố về các sản phẩm đòn bẩy.

Có ba cơ chế giải thích sự chênh lệch giữa hiệu suất giao dịch được hiển thị của những người giao dịch bị sao chép và khoản lỗ thực tế của những người sao chép họ:

Thiên vị sống sót Bảng xếp hạng hiển thị những người đã giành chiến thắng cho đến nay — những người bỏ cuộc giữa chừng sẽ không xuất hiện ở đâu cả.

Bảng xếp hạng hiển thị những người đã giành chiến thắng cho đến nay — những người bỏ cuộc giữa chừng sẽ không xuất hiện ở đâu cả. Tỉ lệ đòn bẩy Những nhà giao dịch có vẻ xuất sắc trên giấy tờ thường sử dụng đòn bẩy cao, điều này dẫn đến những khoản lỗ cũng lớn không kém khi gió đổi chiều - và gió luôn luôn đổi chiều.

Những nhà giao dịch có vẻ xuất sắc trên giấy tờ thường sử dụng đòn bẩy cao, điều này dẫn đến những khoản lỗ cũng lớn không kém khi gió đổi chiều - và gió luôn luôn đổi chiều. Trì hoãn và phíĐộ trễ sao chép, chênh lệch giá và hoa hồng làm hao mòn mỗi giao dịch — đặc biệt là đối với các chiến lược giao dịch năng động.

Thêm yếu tố thứ tư, yếu tố con người: máy photocopy thường được vận chuyển đến nơi. sau khi Một chuỗi thắng liên tiếp, đúng vào thời điểm vận may của nhà giao dịch được sao chép đảo ngược. Xếp hạng dựa trên hiệu suất trong quá khứ nổi tiếng là một chỉ báo không đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai — chính các nền tảng cũng bắt buộc phải nói rõ điều này.

Cách chọn nhà giao dịch để sao chép

Nếu bạn vẫn quyết định tiếp tục, việc chọn người giao dịch là phần duy nhất hoàn toàn thuộc về bạn. Một vài tiêu chí cụ thể, theo thứ tự quan trọng:

Độ dài lịch sử hoạt động Tối thiểu mười hai tháng, lý tưởng nhất là từ hai đến ba năm — một quá khứ ngắn ngủi không chứng minh được điều gì, dù nó có vẻ ấn tượng đến đâu.

Tối thiểu mười hai tháng, lý tưởng nhất là từ hai đến ba năm — một quá khứ ngắn ngủi không chứng minh được điều gì, dù nó có vẻ ấn tượng đến đâu. Giải ngân tối đa Đây là mức giảm lớn nhất mà tài khoản đã phải chịu. Con số này cho bạn biết mức độ thiệt hại mà bạn lẽ ra phải gánh chịu — chứ không phải là lợi nhuận được hiển thị.

Đây là mức giảm lớn nhất mà tài khoản đã phải chịu. Con số này cho bạn biết mức độ thiệt hại mà bạn lẽ ra phải gánh chịu — chứ không phải là lợi nhuận được hiển thị. Tính nhất quán của chiến lược Cùng một thị trường, cùng một phong cách, cùng một phương pháp quản lý rủi ro từ tháng này sang tháng khác — hiệu suất thất thường thường che giấu những canh bạc.

Cùng một thị trường, cùng một phong cách, cùng một phương pháp quản lý rủi ro từ tháng này sang tháng khác — hiệu suất thất thường thường che giấu những canh bạc. Đòn bẩy được sử dụng Một nhà giao dịch có thể nhân đôi tài khoản trong sáu tháng nhờ đòn bẩy cao, nhưng chỉ trong một tuần tồi tệ, tài khoản đó có thể giảm xuống còn một phần ba.

Một nhà giao dịch có thể nhân đôi tài khoản trong sáu tháng nhờ đòn bẩy cao, nhưng chỉ trong một tuần tồi tệ, tài khoản đó có thể giảm xuống còn một phần ba. Số lượng máy photocopy và tài sản đang được quản lýKhông quá ít (một chiến lược chưa được chứng minh) cũng không quá nhiều (các đơn đặt hàng lớn nhưng thực hiện kém hiệu quả).

Và một nguyên tắc quản lý quan trọng hơn tất cả các tiêu chí cộng lại: chỉ phân bổ một phần nhỏ vốn của bạn cho giao dịch sao chép — số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất toàn bộ — và đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào hai hoặc ba nhà giao dịch có phong cách khác nhau, thay vì đặt cược vào một nhà giao dịch xuất sắc duy nhất.

Chi phí thực sự của việc sao chép giao dịch

Hóa đơn cho một bản sao được đọc trên bốn dòng. Chi phí giao dịch Thứ nhất: phí chênh lệch và hoa hồng áp dụng cho mọi lệnh được sao chép — và các chiến lược chủ động sẽ nhân bội số lệnh. Phí dịch vụ Tiếp theo: một số nền tảng sẽ lấy phần trăm thu nhập của bạn, số khác tính phí truy cập vào bảng xếp hạng. Và cuối cùng, khoản bồi thường của nhà giao dịch sao chépCác nền tảng trả tiền cho họ dựa trên số lượng máy photocopy hoặc khối lượng bản sao được tạo ra — một mô hình thưởng cho khả năng hiển thị ít nhất cũng ngang bằng với hiệu suất bền vững.

Ngoài ra còn có một khoản chi phí không có hóa đơn: rủi ro tiền tệHầu hết các chiến lược được sao chép đều giao dịch các cặp tiền tệ được định giá bằng đô la; đối với tài khoản được giữ bằng euro, mọi khoản lợi nhuận gộp đều có thể bị giảm hoặc tăng lên do biến động tỷ giá hối đoái — một biến số hiếm khi được hiển thị trên bảng xếp hạng.

Hướng dẫn quản lý rủi ro trong giao dịch sao chép, từng bước một.

Đối với những người chấp nhận rủi ro, việc thiết lập chiến thuật chỉ cần năm bước đi được tính toán kỹ lưỡng. MộtXác minh tính hợp lệ của nền tảng trong sổ đăng ký chính thức. HaiChỉ nên phân bổ một phần vốn hạn chế — một khoản tiền mà tổng thiệt hại vẫn có thể chấp nhận được. Ba chậuHãy chia nhỏ nó cho hai hoặc ba nhà giao dịch có phong cách khác nhau.

BốnHãy thiết lập điểm dừng bảo vệ toàn cầu và quy tắc thoát lệnh ngay từ đầu — tôi sẽ dừng ở mức tổn thất nào và sẽ xem xét lại ở thời điểm nào. Số nămXem xét lại định kỳ hàng quý, không phải hàng ngày — việc giám sát liên tục dễ dẫn đến việc vội vàng rút lui vào thời điểm tồi tệ nhất.

Nguyên tắc này không biến giao dịch sao chép thành một khoản đầu tư tốt; nó chỉ đơn giản là giảm thiểu khả năng biến nó thành một thảm họa. Sự khác biệt này cần được nêu rõ ràng trước khi thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên.

Những rủi ro của giao dịch sao chép

Rủi ro thị trường Việc sao chép không bảo vệ bạn khỏi bất cứ điều gì; khoản lỗ của người giao dịch bị sao chép cũng là khoản lỗ của bạn, theo tỷ lệ tương ứng.

Việc sao chép không bảo vệ bạn khỏi bất cứ điều gì; khoản lỗ của người giao dịch bị sao chép cũng là khoản lỗ của bạn, theo tỷ lệ tương ứng. Đòn bẩy rủi ro Hầu hết các chiến lược được sao chép đều liên quan đến CFD hoặc các sản phẩm tiền tệ đòn bẩy — những sản phẩm mà phần lớn nhà đầu tư cá nhân đều thua lỗ, như mọi nhà môi giới đều bắt buộc phải hiển thị.

Hầu hết các chiến lược được sao chép đều liên quan đến CFD hoặc các sản phẩm tiền tệ đòn bẩy — những sản phẩm mà phần lớn nhà đầu tư cá nhân đều thua lỗ, như mọi nhà môi giới đều bắt buộc phải hiển thị. Rủi ro hiệu suất kém bị trì hoãn Bạn sao chép một hồ sơ vô hình và thừa hưởng những tháng khó khăn sau khi bạn đến.

Bạn sao chép một hồ sơ vô hình và thừa hưởng những tháng khó khăn sau khi bạn đến. Rủi ro hoạt động : chậm trễ sao chép, sai sót, gián đoạn dịch vụ, phân bổ lỗi.

: chậm trễ sao chép, sai sót, gián đoạn dịch vụ, phân bổ lỗi. Nguy cơ gian lậnAMF thường xuyên công bố cảnh báo về các nền tảng sao chép giao dịch trái phép; hãy kiểm tra giấy phép của bên trung gian trong sổ đăng ký chính thức trước khi gửi tiền.

Không có điểm dừng bảo vệ và không đa dạng hóa nhà đầu tư, biến giao dịch sao chép thành một khoản đầu tư được đảm bảo: những công cụ này hạn chế thiệt hại chứ không loại bỏ rủi ro.

Quy định: Những thay đổi là gì?

Giao dịch sao chép từ lâu hoạt động trong vùng xám: ai chịu trách nhiệm khi một cá nhân thực hiện các quyết định của mình trên hàng trăm tài khoản? Quy định của châu Âu đã giải quyết vấn đề này: giao dịch sao chép cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. quản lý danh mục đầu tư Theo nghĩa của chỉ thị MiFID II, dịch vụ này phải được cung cấp bởi một công ty được ủy quyền, kèm theo đó là các nghĩa vụ về công bố thông tin, sự phù hợp với khách hàng và thực hiện giao dịch tốt nhất.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, có hai hệ quả thực tế. Thứ nhất, các nền tảng tuân thủ quy định sẽ hiển thị các cảnh báo rủi ro chi tiết — việc đọc chúng là một phần của quá trình thẩm định. Thứ hai, các dịch vụ trái phép dễ dàng bị phát hiện hơn: nếu nền tảng đó không xuất hiện trong danh sách các công ty được ủy quyền của AMF, thì không có gì để thương lượng — bạn nên bỏ qua.

Giao dịch sao chép và thuế tại Pháp

Giao dịch sao chép được thực hiện trên các tài khoản chứng khoán thông thường, thường là thông qua CFD hoặc tiền tệ - các công cụ được sử dụng để giao dịch. không đủ điều kiện tham gia PEAĐây là chương trình tiết kiệm vốn cổ phần được hưởng ưu đãi thuế của Pháp. Do đó, bất kỳ khoản lãi nào cũng sẽ chịu mức thuế suất cố định 30% đối với tài khoản chứng khoán, hoặc theo thang thuế lũy tiến có kèm theo khoản miễn trừ nếu bạn lựa chọn.

Về phần mình, các khoản lỗ không được coi là mất đi cho mục đích thuế: các khoản lỗ vốn đã thực hiện có thể được bù trừ với các khoản lãi vốn trong mười năm tính thuế tiếp theo. Đối với một dịch vụ có thống kê là thua lỗ, khía cạnh thuế này không hề tầm thường — hãy ghi chép lại mọi giao dịch cho tờ khai thuế của bạn.

Những lỗi thường gặp khi sao chép tài liệu

Học theo nhà vô địch của tháng Bảng xếp hạng dựa trên thành tích gần đây là một tập hợp các chuỗi may mắn — hai năm thi đấu ổn định sẽ vượt trội hơn một đợt bứt phá sáu tuần.

Bảng xếp hạng dựa trên thành tích gần đây là một tập hợp các chuỗi may mắn — hai năm thi đấu ổn định sẽ vượt trội hơn một đợt bứt phá sáu tuần. Phân bổ toàn bộ cho một nhà giao dịch duy nhất Việc tập trung đầu tư tạo ra rủi ro tương tự như việc đa dạng hóa đầu tư nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đó.

Việc tập trung đầu tư tạo ra rủi ro tương tự như việc đa dạng hóa đầu tư nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đó. Dừng quá trình sao chép sau một giai đoạn khó khăn, rồi tiếp tục sau khi mọi thứ ổn định trở lại. Máy photocopy phải trả giá cho những tổn thất và bỏ lỡ cơ hội thu hồi vốn.

Máy photocopy phải trả giá cho những tổn thất và bỏ lỡ cơ hội thu hồi vốn. Quên chốt bảo vệ Nếu không có ngưỡng thoát hiểm được xác định rõ ràng, cảm xúc sẽ quyết định — và luôn luôn quá muộn.

Nếu không có ngưỡng thoát hiểm được xác định rõ ràng, cảm xúc sẽ quyết định — và luôn luôn quá muộn. Không khai báo khoản lỗ của bạnCác khoản lỗ vốn đã thực hiện vẫn được bù trừ trong vòng mười năm; việc ghi nhận chúng ngay từ đầu sẽ tránh được khoản lỗ thuế trực tiếp.

Giao dịch sao chép hay đầu tư truyền thống?

Giao dịch sao chép đáp ứng một nhu cầu thực sự — hưởng lợi từ chuyên môn của người khác mà không cần bỏ thời gian của chính mình — nhưng việc cân nhắc một cách trung thực những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch sao chép cho thấy nó phục vụ nhu cầu đó không tốt: các con số thua lỗ đã nói lên tất cả. Đối với hầu hết người tiết kiệm, câu trả lời cho câu hỏi “ai có thể quản lý tiền của tôi tốt hơn tôi?” không phải là một nhà giao dịch vô danh được trả tiền dựa trên khối lượng người theo dõi: mà chính là... đầu tư chỉ số đa dạng — các quỹ ETF toàn cầu như Thế giới MSCI — với mức phí tối thiểu và sự đa dạng hóa tối đa, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Nếu sức hút của thị trường vẫn mạnh hơn, tốt hơn hết bạn nên tự học những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch: khóa học của chúng tôi. Hướng dẫn về cách thức giao dịch hoạt động và tổng quan của chúng tôi về CFDs Việc sao chép giao dịch đặt nền móng cho tuyên bố rằng nó có thể giúp bạn tránh khỏi những rủi ro — điều này là sai lầm đối với phần lớn các tài khoản.

Câu hỏi thường gặp về giao dịch sao chép

Giao dịch sao chép là gì? Giao dịch sao chép là một dịch vụ tự động tái tạo các giao dịch của một nhà giao dịch được chọn trên tài khoản của bạn: mọi lệnh mua, bán hoặc điều chỉnh bảo vệ đều được sao chép theo tỷ lệ phân bổ vốn của bạn. Bạn chỉ sao chép các giao dịch trong tương lai — chứ không bao giờ sao chép lợi nhuận trong quá khứ của nhà giao dịch đó.

Giao dịch sao chép có sinh lời không? Đối với phần lớn các tài khoản, câu trả lời là không. Nghiên cứu do AMF công bố năm 2021 cho thấy phần lớn khách hàng sao chép giao dịch đã thua lỗ trong giai đoạn quan sát — lên đến khoảng chín trong mười tài khoản trong thời gian dài nhất. Hiệu suất trong quá khứ của những người giao dịch sao chép không phải là thước đo cho kết quả của riêng bạn.

Sự khác biệt giữa giao dịch sao chép và giao dịch xã hội là gì? Trong giao dịch xã hội, bạn tham khảo ý tưởng và thảo luận của các nhà đầu tư khác nhưng tự mình quyết định mọi giao dịch. Trong giao dịch sao chép, việc sao chép diễn ra tự động: nhà giao dịch được sao chép đưa ra quyết định, và tài khoản của bạn thực hiện chúng mà không cần sự can thiệp của bạn.

Giao dịch sao chép có được phép ở Pháp không? Có, khi dịch vụ được cung cấp bởi một công ty được ủy quyền. Quy định của châu Âu coi giao dịch sao chép là quản lý danh mục đầu tư: dịch vụ này yêu cầu giấy phép và có nghĩa vụ công khai thông tin. Luôn kiểm tra giấy phép của nền tảng trong sổ đăng ký chính thức của AMF trước khi gửi tiền.

Có thể thực hiện giao dịch sao chép (copy trading) trong PEA không? Không. Giao dịch sao chép được thực hiện trên các tài khoản chứng khoán thông thường, thường thông qua CFD hoặc tiền tệ, không đủ điều kiện hưởng PEA. Thu nhập chịu thuế suất cố định 30%; các khoản lỗ vốn thực hiện có thể được bù trừ với lãi vốn trong mười năm tiếp theo.

Bạn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch sao chép? Mức tiền gửi tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào từng nền tảng, từ vài trăm đến vài nghìn euro. Câu hỏi thực sự không phải là mức tối thiểu mà là mức tối đa hợp lý: chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất toàn bộ, và đa dạng hóa đầu tư vào nhiều nhà giao dịch khác nhau thay vì chỉ một.

Lời kết

Nguyên tắc : Tự động sao chép theo tỷ lệ các giao dịch của nhà giao dịch vào tài khoản của bạn.

: Tự động sao chép theo tỷ lệ các giao dịch của nhà giao dịch vào tài khoản của bạn. Thực tế Theo nghiên cứu năm 2021 của AMF, phần lớn các tài khoản thua lỗ là do yếu tố này — lên đến khoảng 9/10 tài khoản trong thời gian dài.

Theo nghiên cứu năm 2021 của AMF, phần lớn các tài khoản thua lỗ là do yếu tố này — lên đến khoảng 9/10 tài khoản trong thời gian dài. cạm bẫy : thiên kiến ​​sống sót, đòn bẩy, sự chậm trễ sao chép, phí, đến sau khi vận may của nhà giao dịch đã thay đổi.

: thiên kiến ​​sống sót, đòn bẩy, sự chậm trễ sao chép, phí, đến sau khi vận may của nhà giao dịch đã thay đổi. Quy định Quản lý danh mục đầu tư theo MiFID II — cần có giấy phép; kiểm tra sổ đăng ký của AMF.

Quản lý danh mục đầu tư theo MiFID II — cần có giấy phép; kiểm tra sổ đăng ký của AMF. Thay thếĐối với hầu hết người tiết kiệm, quỹ ETF toàn cầu đa dạng vẫn là giải pháp an toàn nhất.