Giá tiền điện tử: Theo dõi trực tiếp và cách đọc thị trường

Giá tiền điện tử theo thời gian thực

PHÁP LÝ 0,000015 $ 0.99% Hooffather 0,000000128159 $ 0.07% FREGO 0,000013 $ 1.15% CÂU LẠC BỘ BÒ FOMO 0,000000228866 $ 0% Trí tuệ nhân tạo SoundHound (đã được mã hóa bằng Ondo Tokenized) 4,4100 $ 0.27% PromptBidder 0,000012 $ 0% GMonchain 0,000000147017 $ 0.25% BIG 0,000017 $ 0% Kim loại kỹ thuật số 0,000021 $ 0% tiền mặt 0,000015 $ 0% Cổ phiếu Invesco QQQ 704,9000 $ 0% 脸谱 0,000013 $ 0.11% vật kỷ niệm 0,000013 $ 0.76% Thương mại dưa chuột 0,000019 $ 0% SỰ HỖN LOẠN 0,000005 $ 0.7% Chim cánh cụt đồng 0,000014 $ 0.17% Q được bọc 0,000283 $ 0% BloodLoop 0,000054 $ 0.2% Kogin của Virtuals 0,000014 $ 0.18% Holi 0,000005 $ 0% Đồng tiền Pháp 0,000016 $ 3.75% Cổ phiếu ASML 1 569,6500 $ 0% Bwull 0,000012 $ 0% Mã thông báo Atlantis AQUA 0,002514 $ 0.49% Gấu Bill 0,00000001576 $ 0.24% Gitbounty 0,000000144702 $ 0.02% Javlis 0,000017 $ 3.56% Space Falcon 0,000000314887 $ 0% Pepe vàng 0,000012 $ 0% KRWO 0,000677 $ 0% PepeWifHood 0,000012 $ 1.17% Amentum Holdings (Cổ phiếu được mã hóa Dinari) 19,9100 $ 0% Mèo mặc áo hoodie 0,000012 $ 0.83% Chú chó lịch lãm 0,000014 $ 0.5% Tam quốc 0,000022 $ 0% Mèo trâu 0,000014 $ 1.05% LawbWorld 0,000000147543 $ 0.17% AeroVironment (Cổ phiếu được mã hóa Dinari) 143,0800 $ 0% Tralalero Tralala 0,000012 $ 0.62% quả pa-ca-ra 0,000000029789 $ 0.08% chorite 0,000062 $ 0% MineLoot 0,00216 $ 0% Redwire • Mã thông báo Robinhood 8,3800 $ 0% Quét chất lỏng 0,000019 $ 0% Móng vuốt Hypurr 0,000012 $ 21.09% Tiếng Việt 0,000012 $ 0.07% Chú voi con mới sinh tại Sở thú Houston 0,000012 $ 1.76% MEMESTOCK 0,000012 $ 1.12% Honkler 0,000263 $ 0% Quỹ tài sản dầu mỏ Nga 0,000012 $ 0.13%

Giá tiền điện tử hoàn toàn được quyết định bởi cung và cầu. Nếu số người muốn mua một loại tài sản nhiều hơn số người muốn bán, giá sẽ tăng lên, và ngược lại.

Giá Bitcoin theo thời gian thực

Giá tiền điện tử – Chúng là gì?

Trước hết, tiền điện tử được sử dụng để giúp việc chuyển tiền dễ dàng và an toàn hơn, đồng thời khắc phục những nhược điểm của tiền tệ pháp định. Trước khi đầu tư vào tiền điện tử, bạn cần kiểm tra giá của nó.

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Thực tế, giá tiền điện tử cho bạn biết liệu bạn nên mua hay bán một loại tiền điện tử nào đó. Với tỷ giá tiền điện tử trực tiếp, bạn có thể theo dõi sự biến động của các loại tiền điện tử trong thời gian thực. Hiện tại, việc theo dõi các đồng tiền phổ biến như Bitcoin và Ethereum thực sự rất đáng giá.

Tại sao giá tiền điện tử lại biến động?

giá trị của tiền điện tử Nó thay đổi liên tục vì nhiều lý do. Tài sản tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao. Sự biến động này đặc biệt nổi bật so với tiền tệ pháp định, vốn trải qua quá trình mất giá và giảm giá trị định kỳ.

Giá trị của tiền điện tử tăng lên khi nhiều yếu tố diễn biến theo chiều hướng tích cực. Nguồn cung hạn chế sẽ đẩy giá trị của tiền điện tử lên. Tương tự, việc truyền thông đưa tin tích cực, độ khó khai thác cao hoặc một cuộc khủng hoảng chính trị cũng sẽ có tác động tương tự.

Giá Ethereum theo thời gian thực

Giá trị của Ethereum trên thị trường tiền điện tử

Đánh giá về tiền điện tử Ethereum Ethereum đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thị trường tiền điện tử. Về mặt lịch sử, Ethereum có vốn hóa thị trường rất lớn, chỉ đứng sau Bitcoin. Khối lượng giao dịch hiện tại cũng rất cao, đặc biệt là việc tích hợp nó vào NFT được công bố vào đầu năm.

Giá trị của Tether (USDT) trên thị trường tiền điện tử

Tether đứng thứ ba trong bảng xếp hạng của chúng tôi, với một trong những vốn hóa thị trường mạnh nhất. Ban đầu được neo vào đồng đô la Mỹ, Tether đã thay đổi cơ chế bảo đảm của mình kể từ năm 2019 và hiện nay tính cả các khoản vay cho các công ty liên kết. Đánh giá về tiền điện tử Tether Những đánh giá này khá tích cực và xếp nó vào nhóm các loại tiền điện tử được khuyến nghị nhiều nhất.

Giá trị của tiền điện tử được xác định dựa trên những yếu tố nào?

Giá trị của một loại tiền điện tử là giá mà nó được giao dịch trên thị trường. Giá cả thay đổi tùy thuộc vào từng thị trường, loại tiền tệ và thị trường đó. Trên thị trường Mỹ, tiền điện tử được giao dịch và giá trị của chúng được quy đổi sang đô la Mỹ. Trên thị trường Pháp và châu Âu, giá trị sẽ được tính bằng euro, và đôi khi bằng các loại tiền tệ khác.

Giá tiền điện tử – Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị của tiền điện tử?

Bối cảnh kinh tế;

Những tiến bộ công nghệ;

Giới truyền thông;

Sự tin tưởng của người dùng;

Số lượng người dùng;

Mức độ thâm nhập của tiền điện tử vào nền kinh tế như thế nào?

Sự khan hiếm của token;

Khai thác tiền điện tử.

Hãy dành thời gian phân tích kỹ lưỡng các yếu tố này trước khi đầu tư vào tiền điện tử.

Tiền điện tử là gì? Nó được sử dụng để làm gì?

Thường được gọi là tài sản mã hóa, tiền kỹ thuật số, tiền điện tử hoặc tiền mã hóa, tiền điện tử là loại tiền ảo được tạo ra và phát hành ngang hàng (peer-to-peer). Loại tiền này không chịu sự quản lý của bất kỳ ngân hàng trung ương hay tổ chức tài chính nào. Đó là một loại tiền tệ tự do, giá trị của nó được giao dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần — một thị trường hoạt động 24/24 thực sự. Tiền điện tử được quản lý bởi các mạng máy tính phi tập trung, tự chủ.

Ngay từ đầu, những token này không được phát hành cho mục đích hiện tại của chúng. Chúng chỉ đơn giản được tạo ra để giúp việc trao đổi ngang hàng trong một mạng lưới cụ thể trở nên dễ dàng hơn. Ngày nay, tiền điện tử được nhiều tổ chức tài chính sử dụng rộng rãi như một phương tiện thanh toán. Vai trò của chúng trên thị trường hiện nay là điều không thể phủ nhận.

Các giai đoạn phát triển của tiền điện tử là gì?

Giai đoạn khởi động;

Giai đoạn tăng trưởng;

Giai đoạn trưởng thành;

Giai đoạn suy thoái.

Lịch sử giá của một loại tiền điện tử thể hiện khoảng thời gian mà loại tiền điện tử đó đã có mặt trên thị trường cho đến ngày định giá. Lịch sử này có thể bao gồm 4 giai đoạn chính, tương ứng với các giai đoạn vòng đời của một sản phẩm.

Giá trị tiền điện tử – Blockchain là gì?

Blockchain là cơ sở dữ liệu ghi lại tất cả các giao dịch tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định. Cơ sở dữ liệu này được bảo mật và chia sẻ giữa nhiều người dùng, không cần thông qua trung gian. Nhờ đó, bất kỳ ai cũng có thể xác minh tính hợp lệ của nó. Trong thị trường tiền điện tử, nó là một mạng lưới phi tập trung, tự chủ, có chức năng xác thực các giao dịch.

Giá tiền điện tử biến động như thế nào?

Tiền điện tử không phải là công cụ được các ngân hàng hay các tổ chức tài chính lớn đưa vào lưu thông. Chúng là các công cụ ảo tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua nhu cầu của người dùng và nguồn cung do các nhà phát hành đưa ra. Do đó, biến động giá chủ yếu vẫn dựa trên cơ chế cung và cầu.

Giá tiền điện tử Giá sẽ tăng nếu nhu cầu mạnh hơn. Ngược lại, giá sẽ giảm nếu nguồn cung mạnh hơn. Đây là yếu tố mà nhà đầu tư nên chú ý.

Liệu tiền điện tử có phải là nơi trú ẩn an toàn?

Tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn, bởi vì chúng không được bảo đảm bằng bất kỳ giá trị cơ bản nào. Không giống như đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác được bảo đảm bằng vàng, tiền điện tử hiện chưa được neo vào bất kỳ loại tài sản lưu trữ giá trị cụ thể nào. Giá token trên thị trường biến động theo số lượng token có sẵn và theo nhu cầu. Tuy nhiên, các nền tảng có thể phát hành bao nhiêu token tùy thích, ngoại trừ Bitcoin, bị giới hạn ở mức 21 triệu token.

Giá tiền điện tử trực tiếp

Các nền tảng như Binance liên tục công bố tỷ giá tiền điện tử trực tiếp để các nhà giao dịch có thể xem theo thời gian thực. Giá tiền điện tử trực tiếp được xác định bởi tỷ giá, vốn hóa thị trường, giá của token, v.v. Tin tức kinh tế về một loại tiền điện tử có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của nó, điều này giải thích tại sao giá biến động suốt cả ngày.

Giá tiền điện tử Các loại tiền điện tử được theo dõi sát sao

Ngoài Bitcoin và Ethereum, thị trường còn có hàng ngàn tài sản khác với nhiều mục đích sử dụng: stablecoin được hỗ trợ bằng đô la, token của các giao thức oracle như Chainlink, nền tảng hợp đồng thông minh, lớp thanh toán. Giá của chúng biến động liên tục: giá trị chính xác cần có trong dữ liệu trực tiếp, chứ không phải trong một bài viết cố định. Do đó, tiện ích bên dưới hiển thị giá Chainlink trực tiếp, được cập nhật tự động:

Trang của chúng tôi giá altcoin Phân tích chi tiết các nhóm tiền điện tử chính và chức năng của chúng, nhưng không đảm bảo hiệu quả hoạt động. Quy tắc vàng vẫn không thay đổi: vốn hóa thị trường cao của ngày hôm qua không đảm bảo điều gì cho ngày mai, và một số đồng tiền từng rất quan trọng nay gần như biến mất.

Những yếu tố nào khiến giá tiền điện tử biến động?

Có nhiều yếu tố khiến giá trị của tiền điện tử biến động:

Cung và cầu có hạn: càng nhiều người muốn sở hữu một loại tiền điện tử nhất định, giá trị của loại tiền điện tử đó càng tăng.

Năng lượng được đưa vào, dưới dạng điện năng, để bảo mật chuỗi khối.

Mức độ khó khăn của chuỗi khối

Tính hữu dụng của đồng xu và sự dễ dàng trong việc sử dụng và bảo quản.

Cách công chúng nhìn nhận giá trị của nó.

Bạn có thể dự đoán giá tiền điện tử không?

Không, và hãy cẩn thận với bất kỳ ai tuyên bố điều ngược lại. Giá tiền điện tử phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và biến động mạnh đến mức không có dự báo số liệu dài hạn nào đáng tin cậy. Các nhà phân tích đưa ra các kịch bản, chứ không phải sự chắc chắn: các giả định của họ thay đổi theo lãi suất, quy định và chu kỳ thị trường.

Một cách tiếp cận lành mạnh hơn là theo dõi các yếu tố cấu trúc: sự chấp nhận của các tổ chức, sự phát triển của các quy định như quy định MiCA của châu Âu, các sự kiện giảm một nửa Bitcoin (các sự kiện được lên lịch và lập trình trong giao thức), tính thanh khoản của các nền tảng và dòng tiền chảy vào các quỹ niêm yết. Những yếu tố này giúp làm sáng tỏ các xu hướng, nhưng không bao giờ đảm bảo giá trong tương lai.

Các phương pháp phân tích kinh điển vẫn hữu ích nếu bạn hiểu chúng đúng bản chất: phân tích kỹ thuật phát hiện các xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giá tiền điện tử, trong khi phân tích cơ bản đánh giá hoạt động thực tế của mạng lưới. Cả hai đều không loại bỏ rủi ro. Biện pháp bảo vệ hiệu quả duy nhất vẫn là đa dạng hóa và số tiền bạn có thể chấp nhận mất.

Ví nào tốt nhất để lưu trữ tiền điện tử?

Trong thời kỳ phát triển nhanh chóng của tiền điện tử, rất nhiều ví điện tử đã xuất hiện. Nhưng một số trong số đó vẫn là những ví tốt nhất. Dưới đây là danh sách các ví điện tử đáng tin cậy nhất hiện nay:

Sổ cái Nano X

ZenGo

Ledger Nano S

TreKey One

trezo T.

Mẹo mua tiền điện tử

Trước khi mua tiền điện tử, hãy chú ý kỹ những điểm sau:

Trước tiên, bạn cần hiểu rõ những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử. Ví dụ, rủi ro mất vốn, lừa đảo,…

Bạn cũng cần biết nên chọn nền tảng nào. Điều này rất quan trọng, vì đó là nơi bạn sẽ thực hiện các giao dịch của mình. Như chúng ta đã thấy trước đó, Vantage Đây là lựa chọn tốt nhất để mua tiền điện tử.

Có lẽ bạn đang tự hỏi mình nên đầu tư bao nhiêu. Về nguyên tắc, quy tắc là: “đừng đầu tư quá 10-15% số tiền tiết kiệm của bạn vào tiền điện tử.”

Bạn nên chọn loại tiền điện tử nào? Trước đó chúng tôi đã đề cập đến những loại tiền điện tử triển vọng nhất trong năm nay, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là lựa chọn trong số đó, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

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Giá tiền điện tử – Tại sao nên đầu tư vào tiền điện tử?

Theo một chuyên gia, đầu tư trong năm nay là một ý tưởng hay, vì bà dự đoán số lượng nhà đầu tư sẽ tăng lên trong năm nay. Bà cũng tin rằng đây sẽ là thời điểm bước vào giai đoạn thể chế hóa. Trong khi một số quốc gia đã bắt đầu công nhận Bitcoin là tiền tệ, ngày càng nhiều công ty sẽ chấp nhận tiền điện tử. Do đó, tiền điện tử đang ngày càng phát triển như một phương tiện thanh toán đáng tin cậy.

Cuối cùng, không giống như đô la hay euro, được phát hành trực tiếp bởi các ngân hàng trung ương (FED và ECB), tiền điện tử không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan quyền lực cao hơn nào. Trong trường hợp của Bitcoin, chính những người khai thác (miners) cho phép số lượng Bitcoin đang lưu hành tăng lên từng ngày, cho đến khi đạt đến mức tối thiểu 21 triệu BTC.

Làm thế nào để đọc giá tiền điện tử?

Giá của một loại tiền điện tử không chỉ đơn thuần là giá niêm yết. Bốn điểm dữ liệu, có sẵn trên các bảng báo giá như bảng ở đầu trang này, giúp làm rõ bối cảnh của giá cả:

Giá : Giá giao dịch cuối cùng, tính bằng đô la hoặc euro tùy thuộc vào nền tảng. Giá này có thể khác nhau một chút giữa các sàn giao dịch vì không có bảng giá chung trên toàn thế giới.

: Giá giao dịch cuối cùng, tính bằng đô la hoặc euro tùy thuộc vào nền tảng. Giá này có thể khác nhau một chút giữa các sàn giao dịch vì không có bảng giá chung trên toàn thế giới. Sự thay đổi 24 giờ Động thái gần đây cần được xem xét cẩn trọng trên một thị trường không bao giờ đóng cửa, nơi một ngày duy nhất có thể xóa sạch xu hướng của nhiều tuần liền.

Động thái gần đây cần được xem xét cẩn trọng trên một thị trường không bao giờ đóng cửa, nơi một ngày duy nhất có thể xóa sạch xu hướng của nhiều tuần liền. Khối lượng giao dịch Khối lượng giao dịch là tổng số lượng hàng hóa được giao dịch trong một khoảng thời gian. Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường có tính thanh khoản cao; giá cả biến động với khối lượng giao dịch thấp thì đáng ngờ hơn.

Khối lượng giao dịch là tổng số lượng hàng hóa được giao dịch trong một khoảng thời gian. Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường có tính thanh khoản cao; giá cả biến động với khối lượng giao dịch thấp thì đáng ngờ hơn. Vốn hóa thị trường tiền điện tử: Giá được nhân với số lượng đơn vị đang lưu hành. Điều này cho phép so sánh giá trị thực của hai loại tiền điện tử, điều mà chỉ dựa vào giá không thể làm được — một loại tiền điện tử có giá thấp vẫn có thể có vốn hóa thị trường khổng lồ.

Thêm Bitcoin sự thống trịTức là, thị phần của nó trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử: sự tăng trưởng thường báo hiệu các nhà đầu tư đang hành động tương đối thận trọng, trong khi sự giảm sút đi kèm với các giai đoạn hưng phấn đối với altcoin. Những chỉ báo này không dự đoán điều gì cả: chúng chỉ mô tả.

Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản tiền điện tử là những khoản đầu tư có rủi ro cao: bạn có thể mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.