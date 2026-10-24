Ví tiền điện tử: Các loại, bảo mật và lựa chọn tốt nhất (2026)

A ví tiền điện tử Ví điện tử là công cụ cho phép bạn lưu trữ và sử dụng tài sản tiền điện tử của mình. Không có ví, bạn không thể gửi, nhận hoặc chi tiêu bất kỳ bitcoin nào. Với tình trạng các sàn giao dịch phá sản và các vụ hack thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, việc quyết định cách lưu trữ tiền điện tử không chỉ là vấn đề tiện lợi mà còn là vấn đề bảo mật. Hướng dẫn này sẽ giải thích ví điện tử thực sự là gì, cách thức hoạt động, các loại ví khác nhau hiện có, cách chọn ví phù hợp và những thói quen bảo mật cần áp dụng.

Ví tiền điện tử là gì? Định nghĩa

Trái với suy nghĩ phổ biến, ví tiền không... không Chứa các loại tiền điện tử. Chúng chỉ tồn tại trên blockchain, sổ cái công khai khổng lồ của mạng lưới. Ví điện tử nắm giữ những gì cho phép bạn kiểm soát chúng: đó là... khóa mật mã Liên kết với địa chỉ của bạn. Ai nắm giữ chìa khóa thì có thể sử dụng số tiền đó, không ai khác.

Ví điện tử thường được ví như một chùm chìa khóa hơn là chiếc ví trong túi. Một chìa khóa mở được một tài khoản; mất chùm chìa khóa đồng nghĩa với việc bạn mất quyền truy cập vào tiền, dù số tiền đó vẫn tồn tại trên chuỗi khối. Sự khác biệt này giải thích tại sao sao lưu ví là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình.

Đừng nhầm lẫn ví tiền điện tử với... Apple Ví Điện Tử or Google Wallet Ứng dụng này dùng để quản lý thẻ thanh toán và vé, không liên quan gì đến blockchain. Ví tiền điện tử là một phần mềm, ứng dụng hoặc thiết bị chuyên dụng cho tài sản kỹ thuật số.

Ví tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Cặp đôi quan trọng: Công cộng và Riêng tư

Mỗi chiếc ví đều được gắn kèm một chùm chìa khóa. Trà khóa công khai Giống như số tài khoản: toàn bộ quy trình. địa chỉ Bạn chia sẻ để nhận tiền, số tiền đó được lấy từ đó. Trà khóa cá nhân (private key) Đây là khóa bí mật được sử dụng để ký giao dịch và do đó ủy quyền chi tiêu. Bất cứ ai biết khóa riêng tư của bạn đều kiểm soát tài sản tiền điện tử của bạn: đừng bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Điều kỳ diệu của mật mã học nằm ở một điểm bất đối xứng: bất kỳ ai cũng có thể xác minh rằng một giao dịch đã được ký bằng khóa riêng của bạn mà không cần nhìn thấy khóa đó. Đây là điều giúp chứng minh quyền sở hữu tiền mà không cần tiết lộ bí mật.

Cụm từ phục hồi

Để đơn giản hóa việc sao lưu, hầu hết các ví điện tử đều tạo ra một bản sao lưu tạm thời. cụm từ khôi phục Cụm từ này gồm 12 hoặc 24 từ, được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn BIP39. Đây là dạng dễ đọc của tất cả các khóa riêng tư của bạn. Bất kỳ ai có nó đều có thể tạo lại ví của bạn trên bất kỳ thiết bị nào. Hãy viết nó ra giấy, hoặc thậm chí khắc lên kim loại, và giữ nó ngoại tuyến ở một nơi an toàn. Tuyệt đối không được lưu trong ảnh, email hoặc trên đám mây.

Điều gì xảy ra trong một giao dịch?

Khi bạn gửi tiền điện tử, ví của bạn sẽ tạo giao dịch, ký tên bằng khóa riêng của bạn, sau đó phát sóng lên mạng. Các trình xác thực sẽ kiểm tra chữ ký và ghi lại nó trên chuỗi khối. Sau đó, ví sẽ truy vấn sổ cái để hiển thị số dư của bạn. Toàn bộ quá trình mất từ ​​vài giây đến vài phút tùy thuộc vào mạng, và sẽ có một khoản phí.

Ví nóng so với ví lạnh: Các loại ví tiền điện tử khác nhau

Ví điện tử được phân loại theo hai tiêu chí: khả năng kết nối với internet và người nắm giữ chìa khóa.

Ví nóng

A ví nóng Nó được kết nối với internet: dưới dạng ứng dụng di động, tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc phần mềm máy tính để bàn. Nó tiện lợi cho các giao dịch nhỏ và sử dụng thường xuyên: thanh toán, trao đổi, tương tác với các ứng dụng phi tập trung. Việc kết nối liên tục cũng khiến nó trở thành mục tiêu ưa thích của phần mềm độc hại.

Ví lạnh

A ví lạnh Giữ khóa riêng tư ngoại tuyến. Loại phổ biến nhất là... ví phần cứng: một thiết bị có kích thước bằng USB với chip bảo mật tự động ký các giao dịch nội bộ mà không cần tiết lộ khóa. Giao dịch được bắt đầu từ máy tính hoặc điện thoại, nhưng việc ký diễn ra bên trong thiết bị, được bảo vệ bằng mã PIN. Nếu thiết bị bị mất, cụm từ khôi phục sẽ giúp bạn lấy lại tiền. Sản phẩm dẫn đầu thị trường được đề cập chi tiết trong bài đánh giá của chúng tôi. Sổ cái Nano X ôn tập.

Ví giấy

A ví giấy Điều này có nghĩa là in các khóa của bạn, đôi khi dưới dạng mã QR, lên một mảnh giấy và cất giữ ở nơi an toàn. Phương pháp này miễn phí và hoàn toàn ngoại tuyến, nhưng dễ bị lỗi: giấy có thể bị mất, cháy hoặc hư hỏng, và việc chỉ có một địa chỉ duy nhất làm phức tạp việc rút tiền từng phần. Giải pháp này, từng phổ biến trong những ngày đầu của Bitcoin, hiện nay không được khuyến khích cho người mới bắt đầu sử dụng ví phần cứng.

Những gì các nền tảng trao đổi nắm giữ

Khi bạn để tiền điện tử của mình trên sàn giao dịch, bạn đang sử dụng một... trông coi Ví điện tử: đó là nền tảng giữ khóa thay mặt bạn. Đây là lựa chọn đơn giản nhất, nhưng bạn hoàn toàn phụ thuộc vào tính bảo mật và khả năng thanh toán của nó. Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào tháng 11 năm 2022 là một lời nhắc nhở cay đắng về rủi ro đó: hàng triệu khách hàng đã mất quyền truy cập vào tài sản của họ. Quy tắc rút ra là: số tiền lớn nên được lưu trữ trong một ví mà chỉ bạn mới giữ khóa.

Kiểu Kết nối Ai nắm giữ chìa khóa? Bảo mật Sử dụng lý tưởng Ứng dụng di động hoặc ứng dụng web Internet Bạn Trung bình Số tiền hàng ngày, các khoản thanh toán Tiện ích mở rộng trình duyệt Internet Bạn Trung bình Ứng dụng phi tập trung Ví phần cứng Ẩn Bạn Rất cao Tiết kiệm dài hạn Ví giấy Ẩn Bạn Cao nhưng dễ vỡ Không khuyến khích cho người mới bắt đầu Trao đổi tài khoản Internet Nền tảng Phụ thuộc vào nhà cung cấp Giao dịch, số lượng nhỏ

Các ví tiền điện tử nổi tiếng nhất

Thị trường tập trung vào một vài nhà sản xuất lớn đã có chỗ đứng vững chắc. Bản tổng quan này không phải là bảng xếp hạng hay khuyến nghị: hãy luôn so sánh các tính năng với nhu cầu của riêng bạn.

Ledger Đây là một công ty Pháp và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực ví phần cứng, với nhiều mẫu ví chip bảo mật cung cấp kết nối USB và, trên một số mẫu, kết nối Bluetooth, tương thích với rất nhiều loại tài sản thông qua ứng dụng di động của họ.

Đây là một công ty Pháp và là công ty hàng đầu trong lĩnh vực ví phần cứng, với nhiều mẫu ví chip bảo mật cung cấp kết nối USB và, trên một số mẫu, kết nối Bluetooth, tương thích với rất nhiều loại tài sản thông qua ứng dụng di động của họ. Trezor : là nhà tiên phong của Séc trong lĩnh vực ví phần cứng, với giao diện mã nguồn mở và màn hình tích hợp để kiểm tra các giao dịch ngoại tuyến.

: là nhà tiên phong của Séc trong lĩnh vực ví phần cứng, với giao diện mã nguồn mở và màn hình tích hợp để kiểm tra các giao dịch ngoại tuyến. MetaMask : Tiện ích mở rộng trình duyệt và ứng dụng di động tham chiếu dành cho Ethereum và các mạng tương thích; cổng vào các ứng dụng phi tập trung.

: Tiện ích mở rộng trình duyệt và ứng dụng di động tham chiếu dành cho Ethereum và các mạng tương thích; cổng vào các ứng dụng phi tập trung. Ví ủy thác : một ứng dụng di động đa tài sản được hệ sinh thái Binance mua lại và tích hợp vào trình duyệt ứng dụng của họ.

: một ứng dụng di động đa tài sản được hệ sinh thái Binance mua lại và tích hợp vào trình duyệt ứng dụng của họ. Wallet Coinbase : Ví tự quản lý của sàn giao dịch Coinbase tại Mỹ, tách biệt với tài khoản nền tảng và có thể sử dụng mà không cần tài khoản đó.

: Ví tự quản lý của sàn giao dịch Coinbase tại Mỹ, tách biệt với tài khoản nền tảng và có thể sử dụng mà không cần tài khoản đó. Ví của tổ chứcĐối với các công ty và các chủ sở hữu lớn, có các giải pháp lưu ký đa chữ ký chuyên biệt; bài đánh giá của chúng tôi về... Ví BitGo Bài viết này đề cập đến phương pháp tiếp cận đó.

Cẩn thận với các ứng dụng giả mạo: các ứng dụng giả mạo sao chép tên và logo của các ví điện tử nổi tiếng thường xuyên được phát tán trên các cửa hàng ứng dụng trước khi bị báo cáo. Luôn tải phần mềm từ trang web chính thức của nhà phát hành, không bao giờ tải từ liên kết nhận được trong tin nhắn.

Cách chọn ví tiền điện tử phù hợp

Xác định mục đích sử dụngGiao dịch thường xuyên hay tiết kiệm dài hạn? Ví nóng phù hợp với trường hợp đầu tiên, ví phần cứng phù hợp với trường hợp thứ hai. Nhiều người dùng kết hợp cả hai. Kiểm tra các tài sản được hỗ trợKhông phải ví nào cũng hỗ trợ mọi blockchain. Hãy kiểm tra khả năng tương thích với các loại tiền điện tử bạn đang nắm giữ hoặc dự định nắm giữ. mua. Ưu tiên mã nguồn mở và có thành tích tốt.Một ví điện tử lâu đời, được kiểm toán và sử dụng rộng rãi đã từng bị tấn công. Danh tiếng được xây dựng qua nhiều năm. Xem lại các tính năng phục hồi: một cụm từ khôi phục tiêu chuẩn, tùy chọn thêm mật khẩu bổ sung, khả năng tương thích với các ví khác trong trường hợp bạn làm mất thiết bị. So sánh phíThông thường, ví điện tử là miễn phí hoặc chỉ cần mua một lần; phí thực tế là phí mạng, được tính trên mỗi giao dịch. Dễ sử dụngGiao diện rõ ràng giúp hạn chế sai sót, đặc biệt là đối với ví điện tử đầu tiên.

Để có cái nhìn tổng quan về tiền điện tử, các loại tiền điện tử chính và rủi ro của chúng, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về... tiền điện tử.

Cách bảo vệ tiền điện tử: Những nguyên tắc vàng

Hãy viết cụm từ phục hồi đó ra giấy. , ngoại tuyến, được lưu trữ riêng biệt thành hai bản. Không có ảnh, không có đám mây, không có email.

, ngoại tuyến, được lưu trữ riêng biệt thành hai bản. Không có ảnh, không có đám mây, không có email. Đừng bao giờ chia sẻ cụm từ đó Không có bộ phận hỗ trợ hợp pháp nào, không có nền tảng nào, không có "kỹ thuật viên" nào sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Yêu cầu này là dấu hiệu chắc chắn nhất của một trò lừa đảo.

Không có bộ phận hỗ trợ hợp pháp nào, không có nền tảng nào, không có "kỹ thuật viên" nào sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Yêu cầu này là dấu hiệu chắc chắn nhất của một trò lừa đảo. Kiểm tra địa chỉ Phần mềm độc hại có thể thay thế địa chỉ được sao chép và dán bằng địa chỉ của chính nó. Hãy kiểm tra ký tự đầu và cuối trước khi gửi, và chạy thử nghiệm với một lượng nhỏ dữ liệu.

Phần mềm độc hại có thể thay thế địa chỉ được sao chép và dán bằng địa chỉ của chính nó. Hãy kiểm tra ký tự đầu và cuối trước khi gửi, và chạy thử nghiệm với một lượng nhỏ dữ liệu. Cập nhật Phần mềm điều khiển (firmware) và ứng dụng của ví phần cứng của bạn, chỉ được tải xuống từ các nguồn chính thức.

Phần mềm điều khiển (firmware) và ứng dụng của ví phần cứng của bạn, chỉ được tải xuống từ các nguồn chính thức. Đừng tiết lộ số cổ phần bạn đang nắm giữ. Việc công khai những gì bạn sở hữu sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu.

Việc công khai những gì bạn sở hữu sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu. Bảo vệ thiết bị : khóa mã số, xác thực hai yếu tố cho các tài khoản được liên kết, nạp tiền trên mạng công cộng.

: khóa mã số, xác thực hai yếu tố cho các tài khoản được liên kết, nạp tiền trên mạng công cộng. Không tin tưởng các ứng dụng yêu cầu cụm từ đó. Việc 'xác thực', 'mở khóa' hoặc 'đồng bộ hóa' ví điện tử luôn là hành vi lừa đảo.

Ai là người giữ chìa khóa nhà bạn?

Sự khác biệt quan trọng nhất không phải là về công nghệ mà là về pháp lý. Với một không giam giữ Với ví điện tử, bạn nắm giữ chìa khóa và cụm từ khôi phục. Không ai có thể đóng băng, chặn hoặc tịch thu tiền của bạn từ xa; nhưng cũng không ai có thể lấy lại tiền cho bạn nếu bạn mắc lỗi. Với một trông coi Ví điện tử là một bên thứ ba nắm giữ chìa khóa cho bạn: bạn truy cập vào tiền của mình thông qua tài khoản và mật khẩu, và bạn phụ thuộc vào khả năng thanh toán và sự trung thực của bên thứ ba đó.

Hai phương pháp này đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Lưu trữ có người giữ hộ giúp việc khôi phục mật khẩu đã quên và sử dụng hàng ngày dễ dàng hơn, nhưng đổi lại là rủi ro đối tác. Không lưu trữ có người giữ hộ chuyển toàn bộ trách nhiệm cho bạn: đây là mô hình được các ví phần cứng và hầu hết các ứng dụng di động lựa chọn. Nhiều người dùng có kinh nghiệm chia tài sản của họ giữa hai hình thức này, tùy thuộc vào số lượng và mục đích sử dụng.

Các ứng dụng nâng cao của ví tiền điện tử

Ngoài chức năng lưu trữ, ví điện tử còn là cánh cửa dẫn đến toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung. Bằng cách kết nối ví của bạn với một ứng dụng, bạn có thể:

trao đổi Các loại tiền điện tử trên nền tảng phi tập trung, không cần trung gian;

Các loại tiền điện tử trên nền tảng phi tập trung, không cần trung gian; tham gia vào các giao thức cho vay hoặc thanh khoản , với rủi ro rất thực tế là bạn sẽ mất hết vốn;

, với rủi ro rất thực tế là bạn sẽ mất hết vốn; mua và nắm giữ NFT , các mã thông báo kỹ thuật số độc nhất được chứng nhận bởi chuỗi khối;

, các mã thông báo kỹ thuật số độc nhất được chứng nhận bởi chuỗi khối; ủy thác cổ phần của bạn trên các chuỗi khối bằng chứng cổ phần, từ một số ví nhất định.

Mỗi kết nối với ứng dụng phi tập trung đều cấp cho ứng dụng đó quyền truy cập vào ví của bạn. Luôn xem xét kỹ các quyền được yêu cầu và thường xuyên thu hồi những quyền bạn không còn sử dụng, thông qua cài đặt ví hoặc các công cụ chuyên dụng. Một quyền bị quên có thể bị khai thác nhiều tháng sau đó.

Ví tiền điện tử có giá bao nhiêu?

Ví phần mềm thì miễn phí. Ví phần cứng thường có giá từ 50 đến 200 euro tùy thuộc vào kiểu máy và các tính năng: màn hình, khả năng kết nối, dung lượng lưu trữ ứng dụng. Đây là một khoản đầu tư hợp lý nếu xét đến số tiền mà nó bảo vệ. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật cho bạn. phí mạngPhí giao dịch được trả cho mỗi giao dịch: phí này trả cho các trình xác thực của blockchain, thay đổi tùy thuộc vào mạng lưới và mức độ hoạt động của nó, và không thuộc về nhà sản xuất ví. Một số ví cung cấp chức năng hoán đổi tích hợp, và chức năng này sẽ tính phí hoa hồng trên tỷ lệ chuyển đổi.

Hướng dẫn cài đặt ví điện tử trên điện thoại di động

Tải xuống ứng dụng chính thức Bạn có thể tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play Store, nhớ kiểm tra nhà phát hành. Trên iPhone cũng như Android, hãy sử dụng liên kết từ trang web chính thức của ví điện tử. Tạo một ví mớiỨng dụng sẽ tạo địa chỉ và cụm từ khôi phục của bạn. Hãy viết câu phục hồi xuống. Ghi ra giấy, theo đúng thứ tự, và xác nhận lại trong ứng dụng. Bật tính năng bảo vệ của ứng dụng.Mã PIN, nhận dạng sinh trắc học. Kiểm tra toàn bộ chu trìnhNhận một khoản tiền nhỏ, sau đó gửi đi. Bạn sẽ biết cách sử dụng ví trước khi chuyển số tiền lớn vào đó.

Ngược lại, thiết bị lưu trữ lạnh được khởi tạo từ ứng dụng của nhà sản xuất: cụm từ khôi phục được hiển thị trên màn hình của chính thiết bị, khi ngoại tuyến, tránh mọi nguy cơ bị lộ thông tin trên máy tính được kết nối.

Ví tiền và thuế ở Pháp

Việc nắm giữ và chuyển tiền giữa các ví của chính bạn không phải chịu thuế: thuế chỉ áp dụng cho việc bán hàng bằng tiền mặt hoặc mua hàng hóa. Mặt khác, tài khoản được mở trên nền tảng nước ngoài phải được khai báo hàng năm, ngay cả khi không có hoạt động nào. Lợi nhuận từ việc bán tài sản được khai báo trên mẫu dành riêng cho tài sản kỹ thuật số. Hãy lưu giữ lịch sử giao dịch của bạn: ví điện tử cho phép bạn xuất lịch sử giao dịch, điều này rất hữu ích khi bạn kê khai thuế.

Những sai lầm cần tránh với ví tiền của bạn

Gửi tiền điện tử trên mạng không phù hợp. Cùng một tài sản có thể tồn tại trên nhiều blockchain khác nhau. Việc gửi tiền đến mạng lưới không được ví đích hỗ trợ có thể khiến người nhận không thể truy cập được tiền.

Cùng một tài sản có thể tồn tại trên nhiều blockchain khác nhau. Việc gửi tiền đến mạng lưới không được ví đích hỗ trợ có thể khiến người nhận không thể truy cập được tiền. Nhầm lẫn địa chỉ với hợp đồng Hãy kiểm tra xem bạn đang sử dụng địa chỉ nhận, chứ không phải một chuỗi ký tự khác được sao chép nhầm.

Hãy kiểm tra xem bạn đang sử dụng địa chỉ nhận, chứ không phải một chuỗi ký tự khác được sao chép nhầm. Giữ mọi thứ trên một nền tảng. mà không hiểu về rủi ro đối tác.

mà không hiểu về rủi ro đối tác. Mua ví phần cứng đã qua sử dụng Thiết bị đã được cấu hình sẵn hoặc bị xâm nhập có thể làm hao hụt tiền của bạn. Hãy mua thiết bị mới và còn nguyên niêm phong từ nhà sản xuất.

Thiết bị đã được cấu hình sẵn hoặc bị xâm nhập có thể làm hao hụt tiền của bạn. Hãy mua thiết bị mới và còn nguyên niêm phong từ nhà sản xuất. Nhập câu của bạn vào một trang web không xác định. Trang web 'xác minh' hoặc 'đặt cọc'.

Trang web 'xác minh' hoặc 'đặt cọc'. Mất cụm từ phục hồiNếu không có nó, ví phần cứng bị mất hoặc hỏng đồng nghĩa với việc số tiền trong ví sẽ biến mất vĩnh viễn.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi về ví tiền điện tử của bạn

Ví tiền điện tử tốt nhất là loại nào?

Không có ví điện tử nào là tốt nhất cho mọi trường hợp. Đối với việc tiết kiệm dài hạn, ví phần cứng mang lại mức độ bảo mật cao nhất. Đối với việc sử dụng hàng ngày, một ứng dụng di động quen thuộc là đủ. Điều quan trọng là chọn một công cụ đã được kiểm chứng, tương thích với tài sản của bạn và nắm vững cách sao lưu dữ liệu.

Bạn có cần ví tiền điện tử để mua tiền điện tử không?

Không: bạn có thể mua và nắm giữ tiền điện tử trực tiếp trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, chính nền tảng giao dịch mới là nơi nắm giữ khóa riêng. Ví cá nhân sẽ trở nên hữu ích trở lại khi bạn muốn tự mình kiểm soát tài sản của mình.

Liệu bạn có thể mất tiền điện tử nếu ví bị xóa?

Đúng vậy, nếu bạn không có cụm từ khôi phục. Nếu ứng dụng bị xóa hoặc thiết bị bị mất, ví luôn có thể được khôi phục trên thiết bị mới bằng cụm từ đó. Nếu không có cụm từ đó, quyền truy cập vào tiền trong ví sẽ bị mất vĩnh viễn.

Ví tiền điện tử có an toàn 100% không?

Không. Ví phần cứng bảo vệ các khóa ngoại tuyến, nhưng lỗi do con người vẫn có thể xảy ra: cụm từ bị đánh cắp, địa chỉ bị giả mạo, mua phải thiết bị bị xâm nhập. Bảo mật ví phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng kỹ thuật số của bạn cũng như công nghệ.

Ví tiền điện tử có thể chứa nhiều loại tiền điện tử khác nhau không?

Đúng vậy, hầu hết các ví điện tử hiện đại đều hỗ trợ nhiều loại tài sản và tương thích với nhiều chuỗi khối. Tuy nhiên, bạn nên kiểm tra khả năng tương thích với từng mạng lưới trước khi gửi tiền.

Bạn có cần khai báo ví tiền của mình với cơ quan thuế không?

Ví điện tử cá nhân không dùng để lưu ký không cần phải khai báo. Tuy nhiên, các tài khoản mở trên các nền tảng nước ngoài phải được khai báo, và lợi nhuận từ việc bán tài sản sẽ bị đánh thuế.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản tiền điện tử là những khoản đầu tư có rủi ro cao: bạn có thể mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.