EduBourse » TIỀN ĐIỆN TỬ » Tiền điện tử: Hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu về tiền điện tử (2026)

A tiền điện tử (Còn được gọi là tài sản tiền điện tử) là một loại tiền kỹ thuật số hoạt động mà không cần ngân hàng trung ương hay trung gian, được hỗ trợ bởi một sổ cái công khai được bảo mật bằng mật mã: chuỗi khối (blockchain). Kể từ khi Bitcoin ra đời năm 2009, hàng ngàn loại tiền điện tử khác nhau đã xuất hiện, với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Hướng dẫn này tổng hợp giá hiện tại của các loại tiền điện tử chính và giải thích cách chúng hoạt động, các nhóm tài sản chính, cũng như ưu điểm và rủi ro của chúng. Nó cũng đề cập đến cách mua tiền điện tử, cách lưu trữ và cách khai báo tiền điện tử tại Pháp.

Tiền điện tử là gì? Định nghĩa đơn giản

Tiền điện tử là một tài sản kỹ thuật số Nó cho phép hai người trao đổi giá trị trực tiếp qua Internet mà không cần thông qua ngân hàng. Ba đặc điểm làm nên sự khác biệt của nó so với tiền truyền thống:

Nó được phân cấp Không có ngân hàng trung ương và không có chính phủ nào phát hành hoặc kiểm soát nó. Các quy tắc phát hành được ghi vào mã máy tính của mạng lưới.

Không có ngân hàng trung ương và không có chính phủ nào phát hành hoặc kiểm soát nó. Các quy tắc phát hành được ghi vào mã máy tính của mạng lưới. Nó hoạt động trên nền tảng blockchain. Mọi giao dịch đều được ghi lại trong sổ đăng ký công khai, được sao chép trên hàng nghìn máy tính và hầu như không thể bị làm giả.

Mọi giao dịch đều được ghi lại trong sổ đăng ký công khai, được sao chép trên hàng nghìn máy tính và hầu như không thể bị làm giả. Nó được bảo mật bằng mật mã.Mỗi người dùng đều sở hữu một khóa riêng bí mật, chỉ có khóa đó mới cho phép họ sử dụng tiền của mình.

Tại Pháp, luật pháp đề cập đến tài sản kỹ thuật sốtrong khi Liên minh châu Âu sử dụng thuật ngữ tài sản mật mãChúng không phải là tiền tệ hợp pháp: người bán không bắt buộc phải chấp nhận chúng, và giá trị của chúng không được bất kỳ tổ chức nào đảm bảo. Giá trị của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào cung và cầu.

Lịch sử tóm lược: Từ Bitcoin đến hàng ngàn loại tiền điện tử khác

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, một cá nhân hoặc nhóm người sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto published a white paper describing a « peer-to-peer electronic cash system ». The first block of the Bitcoin network was created on January 3, 2009. The idea was to enable online payments without a trusted third party, in the wake of a financial crisis that had shaken confidence in banks.

Các dự án khác tiếp nối sau đó. Quan trọng nhất là, EthereumRa mắt năm 2015, Bitcoin đã giới thiệu hợp đồng thông minh: các chương trình tự động thực thi trên blockchain. Chúng đã mở đường cho tài chính phi tập trung, NFT và hàng ngàn token mới. Thuật ngữ altcoin bao gồm tất cả các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin.

Giá tiền điện tử trực tiếp

Bảng dưới đây hiển thị giá và biến động 24 giờ của các loại tiền điện tử chính, được xếp hạng theo vốn hóa thị trường. Dữ liệu được cập nhật tự động: nó phản ánh giá mới nhất hiện có, không phải là giá trị cố định tại thời điểm viết bài.

giá BTC, 80 414,0000 $ 0.17% Ethereum 2 342,2900 $ 0.37% Tether 0,999073 $ 0.01% BNB 739,4800 $ 1.16% XRP 1,3000 $ 0.73% USDC 0,999604 $ 0% Solana 101,4800 $ 0.39% TRON 0,330084 $ 0.33% Lido đặt cọc Ether 2 265,0500 $ 3.46% Hình Heloc 1,0560 $ 1.09% Zcash 1 210,7000 $ 1.61% Siêu lỏng 76,8800 $ 1.08% dogecoin 0,077042 $ 0.07% Monero 600,0600 $ 0.82% đô la Mỹ 1,0000 $ 0.02% Đồng xu WhiteBIT 77,5200 $ 0.2% STETH được bọc 2 779,6700 $ 3.22% Chuỗi liên kết 11,4600 $ 0.32% Mã thông báo LEO 9,0100 $ 0.3% Bitcoin được bọc 76 243,0000 $ 3.12% Cardano 0,204938 $ 0.5% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 0,998762 $ 0.02% Mưa 0,008552 $ 2.86% Beacon bọc ETH 2 466,9300 $ 3.47% Giao thức NEAR 4,5500 $ 2.93% Sao 0,168341 $ 1.04% Tiền mặt Bitcoin 279,4600 $ 1.85% eETH được gói 2 465,3100 $ 3.39% ETH USDe 0,999643 $ 0% USDS 1,0830 $ 0.16% Đại 0,999971 $ 0.04% Litecoin 56,8900 $ 0.53% Unwwap 6,9600 $ 2.95% Tổng 0,101873 $ 1.16% Coinbase đã bọc BTC 76 366,0000 $ 3.12% Avalanche 8,9200 $ 0.18% USD1 0,998953 $ 0.01% Chuỗi khối USD 0,932324 $ 0.31% Tùy 0,922789 $ 0.73% ƯỚT 2 268,3700 $ 3.4% Gram (trước đây là Toncoin) 1,2600 $ 1.09% Hedera 0,07728 $ 0.14% Vàng Tether 3 998,0700 $ 0.22% USDT0 0,998824 $ 0.03% Đô la toàn cầu 1,0000 $ 0% Paypal usd 1,0000 $ 0.02% bittensor 253,1800 $ 1.92% Shiba Inu 0,000005 $ 0.9% Sào đẩy thuyền 191,9300 $ 8.67% Cronos 0,054339 $ 1.72%

Thị trường tiền điện tử đã mở cửa. 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuầnKhông có chuông đóng cửa. Do đó, giá có thể biến động mạnh qua đêm hoặc vào cuối tuần. Giá cũng có sự khác biệt nhỏ giữa các nền tảng, vì mỗi sàn giao dịch tiền điện tử duy trì sổ lệnh riêng. Để theo dõi một đồng tiền cụ thể, hãy xem trang dành riêng cho đồng tiền đó của chúng tôi. giá tiền điện tử.

Cách thức hoạt động của tiền điện tử đối với người mới bắt đầu?

Blockchain: Một sổ đăng ký chung, không thể bị giả mạo.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu ghi lại các giao dịch theo từng lô gọi là... khốiMỗi khối chứa dấu vân tay mật mã của khối trước đó, tạo thành một chuỗi. Việc thay đổi một giao dịch cũ sẽ yêu cầu tính toán lại mọi khối tiếp theo, trên phần lớn các máy tính trong mạng cùng một lúc. Trên thực tế, điều này là không thể thực hiện được trên một blockchain lớn.

Sổ đăng ký này không được lưu trữ trên máy chủ của một công ty duy nhất: nó được sao chép trên hàng nghìn máy tính độc lập. các nútMỗi nút đều kiểm tra xem các giao dịch mới có tuân thủ các quy tắc của giao thức hay không. Do đó, không có điểm lỗi tập trung: nếu một nút bị lỗi, mạng vẫn tiếp tục hoạt động.

Khóa công khai, khóa riêng tư và địa chỉ

Mỗi người dùng đều giữ một cặp chìa khóa. Trà khóa công khai, từ đó địa chỉ được tạo ra, hoạt động giống như số tài khoản mà bạn có thể chia sẻ để nhận tiền. Trà khóa cá nhân (private key) Đây là khóa bí mật được sử dụng để ký và do đó ủy quyền cho một giao dịch chi tiêu. Ai nắm giữ khóa riêng tư sẽ kiểm soát số tiền: mất nó và bạn mất quyền truy cập vào tiền điện tử của mình; bị đánh cắp nó và tiền điện tử của bạn cũng bị đánh cắp. Không có bộ phận chăm sóc khách hàng nào để đảo ngược giao dịch.

Sự đồng thuận: Bằng chứng công việc (Proof of Work) hay Bằng chứng cổ phần (Proof of Stake)

Để tất cả các nút có thể thống nhất về thứ tự giao dịch mà không cần cơ quan trung ương, mọi chuỗi khối đều sử dụng một cơ chế nhất định. cơ chế đồng thuậnHai loại chính là:

Bằng chứng về việc , được sử dụng bởi Bitcoin. Thợ mỏ Hệ thống này huy động một lượng lớn sức mạnh tính toán để giải quyết một bài toán toán học. Người đầu tiên giải được bài toán sẽ thêm khối tiếp theo và nhận được phần thưởng bằng tiền điện tử mới được tạo ra, cộng với phí giao dịch. Hệ thống này cực kỳ an toàn, nhưng lại tiêu thụ rất nhiều điện năng.

, được sử dụng bởi Bitcoin. Hệ thống này huy động một lượng lớn sức mạnh tính toán để giải quyết một bài toán toán học. Người đầu tiên giải được bài toán sẽ thêm khối tiếp theo và nhận được phần thưởng bằng tiền điện tử mới được tạo ra, cộng với phí giao dịch. Hệ thống này cực kỳ an toàn, nhưng lại tiêu thụ rất nhiều điện năng. Bằng chứng về cổ phầnĐược Ethereum sử dụng từ tháng 9 năm 2022, cũng như bởi Solana và Cardano. Trình xác thực lock up (« stake ») crypto as collateral to earn the right to validate blocks. If they cheat, part of their stake is confiscated. This system consumes a fraction of the energy of Proof of Work.

Phát hành theo chương trình: Ví dụ về việc giảm một nửa số cổ phiếu

Lượng tiền tệ được tạo ra được cố định bởi giao thức. Bitcoin bị giới hạn ở mức... 21 triệu đơn vịPhần thưởng cho người khai thác giảm đi một nửa sau khoảng bốn năm, tức là sau mỗi 210,000 khối: đây là giảm một nửa. The last one took place in April 2024 and the next is expected around 2028. This programmed scarcity is why some compare Bitcoin to « digital gold ».

Các loại tiền điện tử chính

Behind the word « crypto » lie assets with very different functions. Knowing them helps you avoid comparing things that cannot be compared.

Tiền điện tử dùng trong thanh toán và các phương tiện lưu trữ giá trị

Được xây dựng để chuyển giao giá trị, giống như Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) hoặc Bitcoin Cash (BCH). Ngày nay, Bitcoin được xem như một phương tiện lưu trữ giá trị hơn là một phương tiện thanh toán hàng ngày. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách thức... mua Bitcoin.

Chuỗi khối hợp đồng thông minh

Đây là các nền tảng mà các nhà phát triển sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) and BNB Chain. Their native token pays transaction fees (the « gas ») and, under Proof of Stake, secures the network. Our guide to đầu tư vào Ethereum Bài viết giải thích chi tiết cách thức hoạt động của thiết bị lớn nhất trong số đó.

Stablecoins

A stablecoin Tiền điện tử là loại tiền có giá trị được neo vào một tài sản tham chiếu, thường là đô la hoặc euro. USDT (Tether), USDC và EURC là những ví dụ. Hầu hết đều được bảo đảm bằng dự trữ ngoại tệ và trái phiếu chính phủ do tổ chức phát hành nắm giữ.

They serve as a « trading currency » on exchanges and as a temporary refuge from volatility. Their stability, however, depends on the quality and transparency of those reserves. Algorithmic stablecoins, which hold no real reserves, have already suffered spectacular collapses, such as TerraUSD in May 2022.

Token tiện ích và Token quản trị

Mã thông báo tiện ích Cấp quyền truy cập vào một dịch vụ: ví dụ như Chainlink (LINK), dịch vụ này trả tiền cho các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài để sử dụng hợp đồng thông minh. Mã thông báo quản trịCác loại thẻ như UNI (Uniswap) hoặc AAVE trao quyền biểu quyết về cách thức phát triển của một giao thức phi tập trung.

Token tài chính phi tập trung (DeFi)

DeFi tái tạo các dịch vụ tài chính mà không cần ngân hàng: giao dịch, cho vay, đi vay và các sản phẩm sinh lời, tất cả đều được vận hành bởi hợp đồng thông minh. Lợi nhuận được quảng cáo có thể rất cao, nhưng rủi ro cũng cao không kém: lỗi lập trình, tấn công mạng và sự sụp đổ giá trị của token.

NFT

NFT (token không thể thay thế) là những token độc nhất vô nhị dùng để chứng nhận quyền sở hữu một vật phẩm kỹ thuật số: một tác phẩm nghệ thuật, một vật phẩm trong trò chơi điện tử, một vé hoặc một chứng chỉ. Không giống như một bitcoin, vốn có giá trị tương đương với bất kỳ bitcoin nào khác, mỗi NFT là duy nhất và không thể hoán đổi cho nhau.

Mật mã riêng tư

Monero (XMR) và Zcash (ZEC) che giấu số tiền và người tham gia giao dịch. Vì lý do chống rửa tiền, chúng đã bị loại bỏ khỏi nhiều nền tảng được quản lý.

Memecoin và Shitcoin

MemecoinsGiống như Dogecoin (DOGE) hay Shiba Inu (SHIB), các token này ra đời từ những trò đùa hoặc hiện tượng trên internet. Giá trị của chúng gần như hoàn toàn phụ thuộc vào cộng đồng và sự đầu cơ. Những token không có tiện ích thực sự, thường được tạo ra để làm giàu cho người sáng lập, được gọi là shitcoin: chúng là mảnh đất màu mỡ cho các vụ lừa đảo "rút ruột", trong đó người tạo ra chúng biến mất cùng với số tiền.

Các loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Một loại tiền điện tử vốn hóa thị trường Chỉ số này được tính bằng giá trị của nó nhân với số lượng đơn vị đang lưu hành. Nó cho thấy tầm ảnh hưởng của nó trên thị trường. Bảng xếp hạng thay đổi thường xuyên; dưới đây là một số loại tiền điện tử hàng đầu, với vốn hóa thị trường được cập nhật tự động:

Bitcoin (BTC) : đồng tiền điện tử đầu tiên và lớn nhất, thường được gọi là vàng kỹ thuật số. Vốn hóa thị trường hiện tại: 1 616 551 953 119 $

: đồng tiền điện tử đầu tiên và lớn nhất, thường được gọi là vàng kỹ thuật số. Vốn hóa thị trường hiện tại: Ethereum (ETH) : nền tảng blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu, xương sống của DeFi và NFT. Vốn hóa thị trường hiện tại: 286 150 087 881 $

: nền tảng blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu, xương sống của DeFi và NFT. Vốn hóa thị trường hiện tại: BNB (BNB) : Mã thông báo của hệ sinh thái Binance và chuỗi BNB. Vốn hóa thị trường hiện tại: 97 254 660 760 $

: Mã thông báo của hệ sinh thái Binance và chuỗi BNB. Vốn hóa thị trường hiện tại: Trái (TRÁI) Một blockchain nhanh, phí giao dịch thấp, được sử dụng rộng rãi cho DeFi và memecoin. Vốn hóa thị trường hiện tại: 47 361 $

Một blockchain nhanh, phí giao dịch thấp, được sử dụng rộng rãi cho DeFi và memecoin. Vốn hóa thị trường hiện tại: XRP (XRP) : một mạng lưới chuyên về thanh toán quốc tế nhanh chóng. Vốn hóa thị trường hiện tại: 82 273 806 300 $

: một mạng lưới chuyên về thanh toán quốc tế nhanh chóng. Vốn hóa thị trường hiện tại: Cardano (ADA): một blockchain Proof of Stake được phát triển theo hướng tiếp cận học thuật. Vốn hóa thị trường hiện tại: 7 699 009 966 $

Các stablecoin chính, USDT và USDC, cũng nằm trong số những loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng vai trò của chúng khác: chúng hướng đến sự ổn định, chứ không phải hiệu suất. Vốn hóa thị trường lớn không phải là sự đảm bảo: một số loại tiền điện tử từng nằm trong top 10 đã gần như biến mất.

Ưu điểm của tiền điện tử

Chuyển khoản không qua trung gian Bạn có thể chuyển tiền đến bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ lúc nào, mà không cần đến ngân hàng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế hoặc ở những quốc gia có hệ thống ngân hàng yếu kém.

Bạn có thể chuyển tiền đến bất cứ đâu trên thế giới, bất cứ lúc nào, mà không cần đến ngân hàng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế hoặc ở những quốc gia có hệ thống ngân hàng yếu kém. Cung cấp minh bạch, theo chương trình Các quy tắc phát hành là công khai và không phụ thuộc vào bất kỳ quyết định chính trị nào. Giới hạn phát hành của Bitcoin giúp bảo vệ nó khỏi việc tạo ra tiền không giới hạn.

Các quy tắc phát hành là công khai và không phụ thuộc vào bất kỳ quyết định chính trị nào. Giới hạn phát hành của Bitcoin giúp bảo vệ nó khỏi việc tạo ra tiền không giới hạn. Kiểm soát tài chính của bạn Với ví cá nhân, người dùng tự nắm giữ tài sản của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào.

Với ví cá nhân, người dùng tự nắm giữ tài sản của mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Một hệ sinh thái đổi mới : hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung, mã hóa tài sản thực và thanh toán có thể lập trình.

: hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung, mã hóa tài sản thực và thanh toán có thể lập trình. Một tài sản đa dạng hóaĐối với một phần nhỏ danh mục đầu tư, một số nhà đầu tư coi tiền điện tử như một công cụ đa dạng hóa. Tuy nhiên, mối tương quan với cổ phiếu đã tăng lên trong những năm gần đây.

Những nhược điểm và rủi ro của tiền điện tử

Cơ quan quản lý tài chính của Pháp, Autorité des Marchés Financiers (AMF) và Banque de France thường xuyên cảnh báo rằng tài sản tiền điện tử đang bị đe dọa. rủi ro rất cao các khoản đầu tư. Các rủi ro chính là:

Biến động cực độ Tình trạng giảm giá từ 50% đến 80% đã xảy ra nhiều lần, kể cả với Bitcoin, và các loại tiền điện tử nhỏ hơn có thể mất gần như toàn bộ giá trị.

Tình trạng giảm giá từ 50% đến 80% đã xảy ra nhiều lần, kể cả với Bitcoin, và các loại tiền điện tử nhỏ hơn có thể mất gần như toàn bộ giá trị. Không có giá trị đảm bảo Hầu hết các loại tiền điện tử không được hỗ trợ bởi lợi nhuận hay tài sản thực. Giá của chúng phụ thuộc vào niềm tin và mức độ chấp nhận.

Hầu hết các loại tiền điện tử không được hỗ trợ bởi lợi nhuận hay tài sản thực. Giá của chúng phụ thuộc vào niềm tin và mức độ chấp nhận. rủi ro nền tảng Các vụ phá sản đình đám, chẳng hạn như vụ FTX vào tháng 11 năm 2022, đã khiến hàng triệu khách hàng mất tiền.

Các vụ phá sản đình đám, chẳng hạn như vụ FTX vào tháng 11 năm 2022, đã khiến hàng triệu khách hàng mất tiền. Thủ thuật và sai lầm Việc bị đánh cắp khóa riêng hoặc nhập sai địa chỉ đồng nghĩa với việc mất mát vĩnh viễn, không có cách nào khắc phục được.

Việc bị đánh cắp khóa riêng hoặc nhập sai địa chỉ đồng nghĩa với việc mất mát vĩnh viễn, không có cách nào khắc phục được. Scams : Các trang web đầu tư giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, mạo danh người nổi tiếng. AMF công bố danh sách đen các trang web không được phép hoạt động.

: Các trang web đầu tư giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo, mạo danh người nổi tiếng. AMF công bố danh sách đen các trang web không được phép hoạt động. Tác động môi trường Proof of Work, một phần mềm thường xuyên bị chỉ trích.

Proof of Work, một phần mềm thường xuyên bị chỉ trích. Sự không chắc chắn theo quy địnhđặc biệt là bên ngoài Liên minh châu Âu.

Tại sao giá tiền điện tử lại biến động mạnh?

Thị trường tiền điện tử còn non trẻ, hoạt động 24/7 và bị chi phối bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, mang tính đầu cơ. Các quy định, phá sản, quyết định của ngân hàng trung ương hoặc một bài đăng trên mạng xã hội đều có thể khiến giá biến động hàng chục phần trăm. Đòn bẩy được cung cấp bởi nhiều nền tảng khuếch đại sự biến động: trong thời kỳ suy thoái, các đợt thanh lý dây chuyền sẽ đẩy nhanh sự sụt giảm. Đối với nhà đầu tư, bài học là chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất hoàn toàn.

Liệu tiền điện tử có phải là một khoản đầu tư tốt? Các cách đầu tư

Có nhiều cách để tiếp cận với tiền điện tử, với các mức độ rủi ro và phức tạp khác nhau. Việc tiền điện tử có phải là một khoản đầu tư tốt hay không phụ thuộc vào mục tiêu, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn: đây vẫn là một loại tài sản có tính đầu cơ cao. Để có chiến lược chi tiết, hãy xem hướng dẫn đầu tư tiền điện tử của chúng tôi.

Mua tiền điện tử trực tiếp trên sàn giao dịch tiền điện tử hoặc thông qua nhà môi giới, sau đó giữ nó trên nền tảng đó hoặc trong ví cá nhân.

trên sàn giao dịch tiền điện tử hoặc thông qua nhà môi giới, sau đó giữ nó trên nền tảng đó hoặc trong ví cá nhân. Sử dụng các sản phẩm được niêm yết trên sàn giao dịch : ETN hoặc ETP được hỗ trợ bởi Bitcoin hoặc Ethereum, có sẵn từ tài khoản chứng khoán. Bạn có thể nắm bắt biến động giá mà không cần quản lý khóa riêng, nhưng bạn phải trả phí quản lý.

: ETN hoặc ETP được hỗ trợ bởi Bitcoin hoặc Ethereum, có sẵn từ tài khoản chứng khoán. Bạn có thể nắm bắt biến động giá mà không cần quản lý khóa riêng, nhưng bạn phải trả phí quản lý. Đầu tư vào các công ty có liên quan đến lĩnh vực này. : các sàn giao dịch niêm yết, các công ty khai thác hoặc các công ty nắm giữ Bitcoin. Khi đó, bạn cũng phải gánh chịu rủi ro của chính công ty đó.

: các sàn giao dịch niêm yết, các công ty khai thác hoặc các công ty nắm giữ Bitcoin. Khi đó, bạn cũng phải gánh chịu rủi ro của chính công ty đó. Derivatives (CFD, hợp đồng tương lai): chỉ dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, vì đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng và nghiêm trọng.

Một vài nguyên tắc thận trọng

Chỉ cam kết một cổ phiếu nhỏ Hãy chuyển một phần tiền tiết kiệm của bạn sang tiền điện tử, sau khi bạn đã xây dựng được quỹ dự phòng khẩn cấp. Đầu tư dần dầnVí dụ, thông qua các giao dịch mua định kỳ hàng tháng, để làm giảm sự biến động giá ban đầu. Ưu tiên các loại tiền điện tử đã được khẳng định và có uy tín nhất. hãy cẩn thận các token hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Đừng bao giờ chia sẻ câu nói giúp bạn hồi phục và đừng bao giờ tin tưởng lời khuyên của người lạ liên hệ với bạn trên mạng xã hội. Hãy ghi chép lại mọi giao dịch mua bán để phục vụ cho việc kê khai thuế.

Cách mua tiền điện tử tại Pháp

Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép.

Kể từ khi Liên minh châu Âu Mica Quy định (Thị trường tài sản tiền điện tử) có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, theo đó các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải xin giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Giấy phép này cho phép họ hoạt động trên toàn Liên minh Châu Âu.

Tại Pháp, các nền tảng trước đây được đăng ký là PSAN với AMF, cơ quan quản lý tài chính của Pháp, được hưởng thời gian chuyển tiếp đến giữa năm 2026. Trước khi mở tài khoản, hãy kiểm tra xem nền tảng đó có xuất hiện trong danh sách các nhà cung cấp được ủy quyền do AMF công bố hoặc trong sổ đăng ký của Cơ quan Thị trường Chứng khoán Châu Âu hay không.

Các bước của lần mua hàng đầu tiên

Mở một tài khoản và xác minh danh tính của bạn: giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ. Bước này là bắt buộc trên các nền tảng được quản lý. Gửi tiền euro bằng chuyển khoản SEPA hoặc thẻ ngân hàng. Chọn loại tiền điện tử và số lượng, comparing fees: commission, the gap between buy and sell prices (the « spread ») and withdrawal fees. Đặt hàng, theo giá thị trường hoặc theo giá giới hạn. Hãy quyết định về không gian lưu trữ.Bạn có thể để tiền điện tử trên nền tảng hoặc chuyển nó vào ví của riêng bạn.

So sánh của chúng tôi về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để mua tiền điện tử Bài viết này xem xét chi tiết các nền tảng và tiêu chí lựa chọn.

Cách lưu trữ tiền điện tử an toàn: Chọn ví tiền điện tử

A ví tiền điện tử Nó không nắm giữ chính các loại tiền điện tử, mà chúng vẫn nằm trên chuỗi khối, mà chỉ nắm giữ các khóa cho phép chi tiêu chúng. Có ba loại chính:

Ví lưu ký (trao đổi) : the platform keeps the keys for you. This is simple, but you depend on its solvency. Hence the saying: « not your keys, not your coins ».

: the platform keeps the keys for you. This is simple, but you depend on its solvency. Hence the saying: « not your keys, not your coins ». Ví phần mềm (ví nóng) : Các ứng dụng di động hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt mà bạn nắm giữ chìa khóa. Chúng tiện lợi, nhưng lại kết nối với Internet.

: Các ứng dụng di động hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt mà bạn nắm giữ chìa khóa. Chúng tiện lợi, nhưng lại kết nối với Internet. Ví phần cứng (ví lạnh): Các thiết bị vật lý giữ cho khóa luôn ngoại tuyến. Đây là giải pháp an toàn nhất cho số lượng lớn.

Khi bạn tạo ví cá nhân, cụm từ khôi phục Một đoạn văn bản gồm 12 hoặc 24 từ sẽ được tạo ra. Nó giúp bạn khôi phục quyền truy cập vào tiền của mình. Hãy viết nó ra giấy, lưu giữ ở nơi an toàn và không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Không có nhóm hỗ trợ hợp pháp nào sẽ yêu cầu bạn cung cấp nó.

Tiền điện tử, cổ phiếu hay vàng: Chúng khác nhau như thế nào?

Tiền điện tử thường được so sánh với các khoản đầu tư truyền thống. Tuy nhiên, bản chất của chúng lại rất khác biệt:

Tiêu chí TIỀN ĐIỆN TỬ Cổ phiếu Gói Vàng Những gì bạn nắm giữ Một mã thông báo kỹ thuật số trên blockchain Cổ phần của một công ty Một loại kim loại vật lý hoặc một loại chứng khoán được bảo đảm. Nguồn gốc của giá trị Áp dụng, khan hiếm, sử dụng mạng lưới Lợi nhuận và cổ tức của công ty Sự khan hiếm, nhu cầu công nghiệp và vị thế trú ẩn an toàn Giờ giao dịch 24/7 Phiên trao đổi ngày thường Một thị trường toàn cầu gần như liên tục Biến động Rất cao Trung bình đến cao Trung bình Quy định Gần đây (MiCA ở Châu Âu) Lâu đời và nghiêm ngặt Việc giám sát tùy thuộc vào loại dụng cụ. Bảo vệ nếu bên trung gian thất bại Không có sự bảo đảm công khai nào về tài sản. Tài sản tách biệt và kế hoạch bồi thường Tùy thuộc vào phương pháp giữ

Cổ phiếu cho phép bạn được chia sẻ lợi nhuận của công ty, điều này giúp định giá công ty dựa trên kết quả kinh doanh. Hầu hết các loại tiền điện tử không tạo ra thu nhập. Giá của chúng phụ thuộc vào việc người mua khác sẵn sàng trả bao nhiêu vào ngày mai. Đó là lý do tại sao việc định giá chúng rất khó khăn và giá cả lại không ổn định.

Những lỗi thường gặp của người mới bắt đầu

Mua vào trong làn sóng hưng phấn : Tham gia thị trường sau một đợt tăng giá được công bố rầm rộ, sau đó bán tháo trong hoảng loạn trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

: Tham gia thị trường sau một đợt tăng giá được công bố rầm rộ, sau đó bán tháo trong hoảng loạn trong đợt điều chỉnh tiếp theo. Đặt cược tất cả vào một loại tiền điện tử nhỏ. với hy vọng thu được lợi nhuận khổng lồ. Hầu hết các token được ra mắt trong các chu kỳ trước đều mất phần lớn giá trị.

với hy vọng thu được lợi nhuận khổng lồ. Hầu hết các token được ra mắt trong các chu kỳ trước đều mất phần lớn giá trị. Sử dụng đòn bẩy mà không hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Chỉ cần một biến động vài phần trăm cũng đủ để thanh lý toàn bộ vị thế.

Chỉ cần một biến động vài phần trăm cũng đủ để thanh lý toàn bộ vị thế. Bỏ qua an ninh : mật khẩu được sử dụng lại, không có xác thực hai yếu tố, cụm từ khôi phục được lưu dưới dạng ảnh trên điện thoại của bạn.

: mật khẩu được sử dụng lại, không có xác thực hai yếu tố, cụm từ khôi phục được lưu dưới dạng ảnh trên điện thoại của bạn. Trusting an « advisor » met online Những kẻ hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo. Đây là mô típ kinh điển của các vụ lừa đảo được báo cáo cho AMF.

Những kẻ hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo. Đây là mô típ kinh điển của các vụ lừa đảo được báo cáo cho AMF. Bỏ qua thuếViệc không lưu giữ lịch sử giao dịch hoặc không khai báo các tài khoản nước ngoài sẽ khiến bạn phải đối mặt với việc đánh giá lại thuế và các khoản phạt.

Thuế tiền điện tử ở Pháp

Đối với cá nhân đầu tư không thường xuyên, chế độ thuế thu nhập từ lãi vốn đối với tài sản kỹ thuật số (Điều 150 VH bis của Bộ luật Thuế chung Pháp) vẫn tuân theo một vài nguyên tắc sau:

Chỉ giao dịch bằng tiền tệ hợp pháp (euro, đô la) hoặc giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ đều phải chịu thuế. Việc trao đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác không bị đánh thuế tại thời điểm giao dịch.

(euro, đô la) hoặc giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ đều phải chịu thuế. Việc trao đổi một loại tiền điện tử này lấy một loại tiền điện tử khác không bị đánh thuế tại thời điểm giao dịch. Lợi nhuận từ việc bán tài sản phải chịu thuế. thuế suất cố định (thuế suất cố định duy nhất) Thuế thu nhập cá nhân là 12.8%, cộng thêm các khoản đóng góp xã hội, tổng cộng là 30%. Có thể lựa chọn áp dụng thang thuế thu nhập lũy tiến.

Thuế thu nhập cá nhân là 12.8%, cộng thêm các khoản đóng góp xã hội, tổng cộng là 30%. Có thể lựa chọn áp dụng thang thuế thu nhập lũy tiến. Các phương án xử lý Tổng số tiền hàng năm không vượt quá 305 euro. được miễn trừ.

được miễn trừ. Lợi nhuận từ vốn được kê khai trên mẫu đơn. 2086và các tài khoản được nắm giữ trên các nền tảng nước ngoài phải được khai báo hàng năm (mẫu đơn). 3916-bis), nếu không sẽ bị phạt tiền.

Hoạt động khai thác, đặt cọc hoặc giao dịch thường xuyên có thể thuộc các chế độ khác. Các quy tắc và mức thuế thay đổi theo luật tài chính: hãy kiểm tra chế độ hiện hành trên impots.gouv.fr trước khi nộp hồ sơ và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp nếu trường hợp của bạn phức tạp.

Khái niệm chính: Fork, Stablecoin, Miner hoặc Developer

Một cái nĩa là gì?

A cái nĩa is a modification of a blockchain’s rules. If it is backward compatible (a « soft fork »), the network remains one. If it is not (a « hard fork ») and part of the community refuses the change, the chain splits into two distinct cryptocurrencies. Ethereum Classic was born this way in 2016, after the hack of The DAO project. Bitcoin Cash came into being in 2017, following a disagreement over Bitcoin’s block size.

Người khai thác, người xác thực hay nhà phát triển: Sự khác biệt giữa họ là gì?

thợ mỏ (trong phần Chứng minh công việc) hoặc validator (Theo cơ chế Proof of Stake) giúp duy trì hoạt động của mạng lưới: họ xác minh giao dịch, tạo khối và nhận phần thưởng. Trà nhà phát triển Người điều hành nút mạng viết và cải tiến phần mềm giao thức hoặc các ứng dụng được xây dựng trên đó. Không có sự thay đổi nào bị áp đặt: người điều hành nút mạng tự lựa chọn có áp dụng phiên bản mới hay không, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của quản trị phi tập trung.

Công dụng và tương lai của tiền điện tử

Vượt ra ngoài những suy đoán, công nghệ này đã tìm thấy một số ứng dụng cụ thể: thanh toán và chuyển khoản quốc tế, stablecoin được sử dụng trong thương mại và tài chính, tài chính phi tập trung, mã hóa tài sản thực như trái phiếu, quỹ hoặc bất động sản, và khả năng truy xuất nguồn gốc trong logistics. Các nhà quản lý tài sản lớn hiện đang cung cấp các quỹ niêm yết được hỗ trợ bởi Bitcoin và Ethereum, và Liên minh Châu Âu có một khung pháp lý hài hòa với MiCA.

Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Loại tiền điện tử nào sẽ tồn tại lâu dài? Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, chẳng hạn như dự án euro kỹ thuật số, sẽ dành bao nhiêu chỗ cho các stablecoin tư nhân? Các quy định sẽ phát triển như thế nào bên ngoài châu Âu? Lịch sử của lĩnh vực này cho thấy các chu kỳ hưng phấn và sụp đổ nối tiếp nhau: thận trọng và đa dạng hóa vẫn là những người bạn đồng hành tốt nhất của nhà đầu tư.

Giá cả và vốn hóa thị trường được hiển thị được cập nhật tự động. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản tiền điện tử là những khoản đầu tư có rủi ro rất cao: bạn có thể mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Tiền điện tử được sử dụng để làm gì? Tiền điện tử cho phép hai người trao đổi giá trị trực tiếp qua Internet mà không cần ngân hàng. Tùy thuộc vào dự án, nó có thể đóng vai trò là phương tiện thanh toán, phương tiện lưu trữ giá trị, mã thông báo để sử dụng ứng dụng phi tập trung hoặc quyền biểu quyết đối với một giao thức. Nó cũng được sử dụng rộng rãi như một tài sản đầu cơ.

Tiền điện tử hoạt động như thế nào? Các giao dịch được ghi lại trên blockchain, một sổ cái công khai được sao chép trên hàng ngàn máy tính. Cơ chế đồng thuận, bằng chứng công việc (Proof of Work) hoặc bằng chứng cổ phần (Proof of Stake), cho phép người tham gia nhất trí về các giao dịch hợp lệ mà không cần bất kỳ cơ quan trung ương nào. Mỗi người dùng kiểm soát tiền của họ bằng một khóa riêng.

Giá của một loại tiền điện tử là bao nhiêu? Không có giá cố định: mỗi loại tiền điện tử đều có giá thị trường thay đổi liên tục theo cung và cầu, 24 giờ một ngày. Bảng ở đầu trang này hiển thị giá được cập nhật tự động. Ngược lại, stablecoin hướng đến một giá trị ổn định, ví dụ như 1 đô la.

Người mới bắt đầu nên mua loại tiền điện tử nào? Không có loại tiền điện tử nào là không có rủi ro. Người mới bắt đầu thường ưu tiên các loại tiền điện tử đã được thiết lập và có tính thanh khoản cao nhất, chỉ đầu tư một phần nhỏ tiền tiết kiệm của mình và đầu tư dần dần. Tránh các token hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và kiểm tra xem nền tảng đó có được cấp phép hay không.

Tiền điện tử có hợp pháp ở Pháp không? Vâng. Việc mua, nắm giữ và bán tài sản tiền điện tử là hợp pháp tại Pháp. Các nền tảng phải có giấy phép MiCA, và cả lợi nhuận từ việc bán tài sản cũng như các tài khoản nắm giữ ở nước ngoài đều phải được khai báo.