Cổ phiếu Dassault Aviation (AM.PA): Phân tích và triển vọng

Cổ phiếu Dassault Aviation (AM): Giá trực tiếp và dữ liệu chính

Dassault Aviation Cổ phiếu được giao dịch trên sàn Euronext Paris với mã chứng khoán AM (AM.PA, mã ISIN FR0014004L86). Giá cổ phiếu hiện tại ở mức €, với mức biến động % trong phiên giao dịch. Trong mười hai tháng qua, cổ phiếu này đã được giao dịch trong khoảng từ € đến €, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng cổ phiếu. Do đó, cổ phiếu này có vốn hóa thị trường lên tới vài chục tỷ euro và nằm trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn của thị trường Paris.

Cổ phiếu được giao dịch liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều giờ Paris và được niêm yết bằng euro, không có rào cản thanh khoản đáng kể nào đối với nhà đầu tư cá nhân: sổ lệnh được thúc đẩy bởi các tổ chức Pháp và quốc tế cũng như bởi lượng cổ phiếu lưu hành tự do chiếm khoảng một phần ba vốn, phần còn lại được nắm giữ ổn định bởi gia đình sáng lập và Airbus, như được trình bày chi tiết bên dưới.

Cách đọc giá cổ phiếu Dassault Aviation

Giá cổ phiếu Dassault Aviation được hiển thị liên tục tương ứng với giao dịch cuối cùng được thực hiện trên Euronext: nó biến động theo dòng lệnh, với biên độ dao động rộng hơn khi mở cửa, khi phiên giao dịch tiếp nhận tin tức trong đêm và xung quanh thời điểm công bố báo cáo thu nhập.

Ba điểm tham chiếu là đủ để đánh giá giá cổ phiếu: biến động trong ngày, hữu ích cho các nhà giao dịch; hiệu suất trong mười hai tháng, giúp đặt phiên giao dịch vào một xu hướng rộng hơn; và khoảng cách so với mức cao nhất trong năm, một chỉ báo về áp lực mua hoặc bán. Các lệnh lớn từ các tổ chức đôi khi có thể biến một sổ lệnh yên tĩnh thành một phiên giao dịch đầy biến động chỉ trong vài phút — sự thể hiện rõ ràng của lượng cổ phiếu lưu hành tự do khan hiếm được mô tả chi tiết hơn ở phần sau.

Tổng quan về Dassault Aviation: Một thế kỷ ngành hàng không vũ trụ Pháp.

Là người thừa kế của một thế kỷ ngành hàng không vũ trụ Pháp — cuộc phiêu lưu công nghiệp của Marcel Dassault, tên thật là Marcel Bloch, bắt đầu từ Thế chiến thứ nhất — Dassault Aviation là một trong những nhà sản xuất máy bay độc lập vĩ đại cuối cùng ở châu Âu.

Tập đoàn này thiết kế và chế tạo hai dòng máy bay bổ sung cho nhau: Rafale, một loại máy bay chiến đấu đa năng được bán cho Pháp và các khách hàng xuất khẩu, và Chim ưng Với tầm bay đa dạng, máy bay phản lực thương mại nằm trong số những loại máy bay được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, từ Falcon 2000LX đến Falcon 8X tầm bay cực xa và Falcon 6X mới ra mắt gần đây, trong khi Falcon 10X, loại lớn nhất trong dòng máy bay này, hiện đang được phát triển.

Sự song hành này — giữa quốc phòng và hàng không thương mại — định hình kết quả kinh doanh của tập đoàn: các đơn đặt hàng vũ khí trải dài nhiều năm với tiền đặt cọc được thanh toán ngay sau khi hợp đồng được ký kết, trong khi thị trường máy bay phản lực thương mại lại theo sát chu kỳ kinh tế toàn cầu, đặc biệt nhạy cảm với GDP của Mỹ và biến động lãi suất. Thêm vào đó là một yếu tố thứ ba, tuy thầm lặng nhưng lại vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư: hỗ trợ cho các đội bay đang hoạt động.

Phụ tùng thay thế, bảo trì, đào tạo và nâng cấp tạo ra doanh thu định kỳ trong suốt vòng đời của máy bay — vài thập kỷ đối với Falcon cũng như Rafale — giúp giảm thiểu tác động của chu kỳ bán máy bay mới.

Có trụ sở tại Paris, công ty này dựa vào mạng lưới công nghiệp của Pháp — Bordeaux-Mérignac để lắp ráp cuối cùng xe Falcon, Martignas, Argonay, Seclin và Biarritz để lắp ráp các bộ phận phụ — và sử dụng hơn 10,000 người, phần lớn ở Pháp.

Vì sao giá cổ phiếu Dassault Aviation biến động?

Bốn yếu tố chính giải thích phần lớn sự biến động của cổ phiếu. Đầu tiên là các đơn đặt hàng Rafale: mỗi hợp đồng xuất khẩu được ký kết đều là một sự kiện mang tính bước ngoặt. Ai Cập và Qatar năm 2015, Ấn Độ năm 2016, Hy Lạp, Tiểu vương quốc Abu Dhabi với đơn đặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử chương trình, và sau đó là Indonesia đã biến một loại máy bay vốn từ lâu chỉ dành cho lực lượng vũ trang Pháp thành một thành công thương mại quốc tế, với các đợt giao hàng trải dài hơn một thập kỷ.

Yếu tố thúc đẩy thứ hai là thị trường máy bay phản lực thương mại: các đơn đặt hàng Falcon phản ánh tình hình kinh tế, và thời gian giao hàng — vài năm đối với các mẫu mới nhất — tạo ra doanh thu dịch vụ sau khi đội bay đi vào hoạt động. Yếu tố thứ ba là ngân sách: các kế hoạch tái vũ trang của châu Âu và Pháp, được củng cố bởi cuộc chiến ở Ukraine, đảm bảo nhu cầu quân sự trong nước về lâu dài.

Yếu tố thứ tư, kín đáo hơn, là kỹ thuật và vận hành: việc duy trì tiến độ chứng nhận, chi phí phát triển Falcon 10X, tốc độ giao hàng và lợi nhuận trên các lô hàng xuất khẩu đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời.

Đối với nhà đầu tư, những yếu tố thúc đẩy này có thể được hiểu qua ba tài liệu công khai: sổ đặt lệnh được công bố cùng với kết quả cả năm và nửa năm, báo cáo kinh doanh hàng quý và các thông báo đặt lệnh được phát hành trong suốt năm. Hiểu rõ các ấn phẩm này là một phần cơ bản của việc quản lý đầu tư. phân tích cơ bản Áp dụng cho cổ phiếu công nghiệp.

Cổ phiếu Dassault Aviation: Lịch sử và hiệu suất thị trường

Trên thị trường, Dassault Aviation đã trải qua một số giai đoạn khác nhau. Từ lâu được duy trì bởi nền tảng công nghiệp Pháp và thị trường máy bay phản lực thương mại đã phát triển mạnh, cổ phiếu của công ty đã chứng kiến ​​những chu kỳ rõ rệt: những năm 2010, với số lượng đơn đặt hàng quân sự ít ỏi và máy bay Falcon phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đã nhường chỗ sau đại dịch cho giai đoạn tái vũ trang châu Âu và sự gia tăng mạnh mẽ các đơn đặt hàng xuất khẩu Rafale, điều này đã định hình lại quỹ đạo của cổ phiếu.

Cổ phiếu này nằm trong chỉ số CAC 40 và thuộc nhóm các công ty công nghiệp có vốn hóa thị trường đáng kể trên sàn giao dịch Paris, điều này khiến nó chịu ảnh hưởng bởi dòng vốn từ các quỹ chỉ số và sự xoay vòng ngành của các nhà quản lý quỹ.

Để đánh giá hiệu suất thị trường chứng khoán, hai thói quen rất quan trọng: tính toán tổng lợi nhuận – bao gồm cả cổ tức được tái đầu tư, vì Dassault Aviation trả cổ tức hàng năm – và so sánh cổ phiếu đó với ngành của nó trong cùng kỳ, chứ không chỉ so sánh với chỉ số CAC 40. Cổ phiếu ngành quốc phòng Pháp không phản ứng giống như các ngân hàng hay các công ty công nghệ: chu kỳ của chúng được tính bằng năm, tương tự như các chương trình mà họ thực hiện.

Cổ tức của Dassault Aviation: Mức lợi suất đều đặn

Dassault Aviation trả cổ tức hàng năm.

Dassault Aviation trả cổ tức hàng năm vào cuối năm tài chính, được đề xuất tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào mùa xuân và được thanh toán vài tuần sau đó. Mức cổ tức được đề xuất gần đây nhất là € mỗi cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất lợi nhuận khoảng % ở mức giá hiện tại — nằm trong nhóm cổ phiếu công nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao nhất của chỉ số CAC 40, nhưng không thuộc nhóm cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận rất cao.

Chính sách phân phối lợi nhuận, vốn luôn thận trọng, nhằm mục đích thưởng cho các cổ đông đồng thời bảo toàn các nguồn lực công nghiệp của tập đoàn: tỷ lệ lợi nhuận được chi trả biến động qua các năm, nhưng cổ tức không có ý định biến mất, vì mô hình kinh doanh tạo ra dòng tiền ngay từ khi đơn đặt hàng được ký kết.

Đối với người tiết kiệm đang tìm kiếm nguồn thu nhập, cổ phiếu này có thể phù hợp với nhiều lựa chọn khác nhau. cổ phiếuVới điều kiện bạn tính toán dựa trên lợi nhuận ròng sau thuế và tính đều đặn trong suốt một chu kỳ đầy đủ, chứ không chỉ riêng năm trước đó.

Ai sở hữu Dassault Aviation? Một cơ sở cổ đông ổn định.

Cơ cấu vốn này bảo vệ công ty khỏi các nhà đầu tư thâu tóm cũng như các áp lực ngắn hạn. Gia đình Dassault kiểm soát khoảng hai phần ba cổ phần thông qua công ty mẹ của họ, một con số không thay đổi trong nhiều thập kỷ, và Airbus nắm giữ gần 10% vốn, một cổ phần lịch sử được thừa hưởng từ quá trình tái cấu trúc ngành công nghiệp hàng không vũ trụ châu Âu vào đầu những năm 2020, với giới hạn về tỷ lệ tham gia.

Lượng cổ phiếu thực tế lưu hành trên thị trường chỉ chiếm khoảng một phần tư đến một phần ba tổng vốn: sự khan hiếm tương đối của cổ phiếu này có thể khuếch đại biến động giá theo cả hai hướng.

Cơ cấu quản trị gia đình này có hệ quả cụ thể đối với cổ đông thiểu số: các quyết định trong ngành — đầu tư, kế hoạch, chuyển giao — được đưa ra với mục tiêu duy trì tính liên tục, điều này trong lịch sử đã ưu tiên sức mạnh tài chính, nhưng phải trả giá bằng sự thiếu linh hoạt hơn so với một số đối thủ cạnh tranh niêm yết trên sàn chứng khoán có mức độ tiếp xúc với thị trường cao hơn.

Với tư cách là người sở hữu cổ phần, bạn có các quyền tương tự như bất kỳ cổ đông nào khác: quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên về báo cáo tài chính, phân bổ lợi nhuận và bổ nhiệm nhân sự, quyền tiếp cận các tài liệu tài chính và quyền được hưởng cổ tức đề xuất. Với cổ đông đại diện nắm giữ hai phần ba số phiếu, ảnh hưởng của một cá nhân sở hữu cổ phần đối với các nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng — mục đích của đại hội đồng cổ đông thường niên nằm ở chỗ khác: nó tạo cơ hội cho ban quản lý trình bày về số lượng đơn đặt hàng, lợi nhuận và chiến lược, một phiên họp cung cấp thông tin thường hữu ích hơn cả một thông cáo báo chí.

Các đối thủ cạnh tranh của Dassault Aviation trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không thương mại

Trong thị trường máy bay chiến đấu, Rafale cạnh tranh với Eurofighter Typhoon của châu Âu, F-35 của Lockheed Martin (Mỹ) và Saab Gripen của Thụy Điển; trong phân khúc máy bay phản lực thương mại, dòng máy bay Falcon so tài với các máy bay Gulfstream của General Dynamics, Global của Bombardier và dòng Cessna Citation của Textron. Tại chính nước Pháp, hệ sinh thái hàng không vũ trụ được liệt kê ở trên cũng có nhiều đặc điểm khác nhau: Cổ phiếu Airbus, công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cổ phiếu của Thaleschuyên gia điện tử quốc phòng, hơn thế nữa Cổ phiếu của Lockheed Martin và Cổ phiếu Boeing về phía Mỹ.

Việc so sánh các chỉ số định giá này — bội số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, bội số giá trị doanh nghiệp, tỷ suất cổ tức — giúp xác định vị thế của Dassault Aviation ở phân khúc cao cấp hay thấp cấp so với các công ty cùng ngành.

Xếp hạng của các nhà phân tích và mục tiêu giá cho cổ phiếu Dassault Aviation.

Các ngân hàng đầu tư theo dõi cổ phiếu này công bố các khuyến nghị — mua, giữ hoặc bán — cùng với mục tiêu giá trong vòng mười hai tháng. Các phân tích này dựa trên các mô hình dòng tiền chiết khấu được hiệu chỉnh theo đơn đặt hàng, biên lợi nhuận sản xuất và tốc độ giao hàng: sự khác biệt về mục tiêu giữa các tổ chức chủ yếu phản ánh các giả định được áp dụng cho các đơn đặt hàng xuất khẩu trong tương lai và sự phục hồi biên lợi nhuận trên các lô máy bay Rafale mới nhất.

Sự đồng thuận của các nhà phân tích tổng hợp các khuyến nghị này thành một xếp hạng trung bình, thường được thể hiện ở bốn hoặc năm cấp độ (mua mạnh, mua, giữ, giảm, bán). Việc diễn giải nó đòi hỏi ba lưu ý: sự đồng thuận bám sát giá hơn là dự đoán – các nâng hạng mục tiêu thường xuất hiện sau các đợt tăng giá; nó có xu hướng nghiêng về xếp hạng mua; và nó nhanh chóng được điều chỉnh lại sau một sự kiện lớn, chẳng hạn như một đơn đặt hàng xuất khẩu lớn hoặc một sự cố công nghiệp.

Hãy nhớ đến logic hơn là con số: mục tiêu giá là một bức ảnh chụp nhanh đã lỗi thời, được điều chỉnh lại sau mỗi lần công bố, chứ không bao giờ là một lời hứa.

Điểm tham khảo Những gì nó đo lường Lưu ý khi đọc Mục tiêu giá trung bình Mức giá mà các nhà phân tích đang nhắm đến trong 12 tháng tới. Được điều chỉnh lại sau mỗi lần công bố báo cáo thu nhập hoặc đặt hàng. Xếp hạng đồng thuận Khuyến nghị trung bình (mua → bán) Thiên kiến ​​cấu trúc hướng tới xếp hạng mua Số lượng nhà phân tích Độ phủ sóng của cổ phiếu Tùy thuộc vào sở thích của nhà đầu tư.

Có nên mua cổ phiếu Dassault Aviation vào năm 2026? Điểm mạnh và rủi ro

Những điểm mạnh của vụ việc này rất vững chắc. Sổ đặt hàng đã kín chỗ với sản lượng đủ dùng trong nhiều năm; vị thế độc đáo là nhà sản xuất máy bay độc lập, có khả năng bán cả máy bay và dịch vụ hỗ trợ trọn đời; ngân sách quốc phòng châu Âu ngày càng tăng; quản trị ổn định và bảng cân đối kế toán ít nợ; và bộ phận máy bay phản lực thương mại với các mẫu máy bay mới nhất giúp nâng cấp dòng sản phẩm trong một thập kỷ.

Những rủi ro hiện hữu và cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Sự phụ thuộc vào các đơn đặt hàng của nhà nước và các cuộc đàm phán xuất khẩu, vốn mang tính chất không ổn định; sự cạnh tranh trực tiếp từ F-35 tại một số thị trường; quá trình sản xuất công nghiệp — bất kỳ sự chậm trễ hoặc vượt chi phí nào đối với Falcon 10X đều sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận; sự nhạy cảm của thị trường máy bay phản lực thương mại đối với suy thoái kinh tế; và cuối cùng là mức định giá đã phản ánh phần lớn những tin tốt này, điều này làm giảm biên độ an toàn trong trường hợp kết quả không như mong đợi.

Cũng như bất kỳ cổ phiếu niêm yết nào, không có điểm mạnh nào trong số này đảm bảo giá của chúng trong tương lai: đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn là giải pháp cho rủi ro đặc thù.

Điểm mạnh Rủi ro Sổ đặt hàng bao gồm sản xuất trong nhiều năm. Các đơn đặt hàng xuất khẩu bất thường và mang tính chất chính trị. Ngân sách quốc phòng châu Âu đang trên đà tăng trưởng bền vững. Sự cạnh tranh từ F-35 trong các gói thầu Quản trị gia đình ổn định, bảng cân đối kế toán vững mạnh. Lượng cổ phiếu lưu hành tự do giảm làm khuếch đại sự biến động giá. Dòng máy bay Falcon được nâng cấp lên đến Falcon 10X. Có thể xảy ra chậm trễ hoặc vượt chi phí trong quá trình phát triển. Cổ tức được trả hàng năm Mức định giá đã phản ánh kỳ vọng cao.

Hướng dẫn mua cổ phiếu Dassault Aviation từ Pháp

Dassault Aviation, một cổ phiếu của Pháp niêm yết trên sàn Euronext Paris, đủ điều kiện tham gia chương trình này. Chương trình tiết kiệm vốn cổ phần của Pháp (PEA), là hình thức đầu tư tiết kiệm thuế nhất cho người cư trú tại Pháp sau 5 năm nắm giữ, cũng như cho một tài khoản chứng khoán thông thường Nếu bạn đã đạt đến giới hạn đóng góp tối đa.

Quy trình gồm ba bước: mở tài khoản với nhà môi giới bạn chọn, nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng, sau đó đặt lệnh mua cổ phiếu AM — các loại lệnh (thị trường, giới hạn) được mô tả chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi. lệnh thị trường chứng khoán.

Về mặt chi phí, mua cổ phiếu CAC 40 là một trong những giao dịch rẻ nhất: hầu hết các nhà môi giới trực tuyến thực hiện giao dịch này với mức phí tối đa vài euro mỗi lệnh, và thuế giao dịch tài chính chỉ áp dụng cho việc mua cổ phiếu vốn hóa lớn của Pháp. Hai thói quen sẽ giúp giảm chi phí hơn nữa: gom nhóm các lệnh mua thay vì nhân nhiều lệnh nhỏ, và thiết lập kế hoạch đầu tư đều đặn nếu bạn muốn xây dựng vị thế dần dần — một phương pháp giúp làm phẳng giá vốn trong các chu kỳ đặc thù của ngành quốc phòng.

Để chọn nền tảng phù hợp với khối lượng đơn hàng của bạn, hãy xem bảng so sánh của chúng tôi. môi giới trực tuyếnVà chúng tôi Vantage xem xét Nếu bạn đang cân nhắc một nền tảng được quản lý đa cấp — bạn cũng có thể mở một Vantage tài khoản →Cuối cùng, hướng dẫn viên của chúng tôi cách mua cổ phiếu Hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn tự tin thực hiện giao dịch mua hàng đầu tiên.

Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Dassault Aviation

Triển vọng của Dassault Aviation sẽ như thế nào?

Triển vọng công nghiệp vẫn dựa trên hai trụ cột: máy bay Rafale, với các đơn đặt hàng từ Pháp và xuất khẩu đang lấp đầy sản lượng cho cả thập kỷ tới, và việc nâng cấp dòng máy bay Falcon lên đến Falcon 10X. Tập đoàn cũng tham gia vào các cuộc thảo luận của châu Âu về các hệ thống chiến đấu tương lai, mở rộng tầm nhìn của mình vượt ra ngoài các chương trình hiện tại.

Liệu Dassault Aviation có phải là một khoản đầu tư tốt?

Điều đó phụ thuộc vào thời gian đầu tư và phân bổ tài sản của bạn: cổ phiếu này kết hợp đặc điểm công nghiệp phòng thủ với chu kỳ đặt lệnh không đều. Những điểm mạnh — lượng lệnh dồi dào, quản trị ổn định, cổ tức — được cân nhắc với rủi ro thực hiện và định giá. Phân tích mục tiêu và đa dạng hóa danh mục đầu tư của riêng bạn quan trọng hơn bất kỳ khuyến nghị chung nào.

Tỷ suất cổ tức hiện tại của Dassault Aviation là bao nhiêu?

Lợi suất được tính bằng cách chia cổ tức hàng năm cho giá cổ phiếu: với cổ tức gần nhất là € và giá cổ phiếu là €, lợi suất sẽ vào khoảng %. Con số này thay đổi mỗi ngày theo giá cổ phiếu và mỗi khi có thông báo về cổ tức.

Dự báo giá cổ phiếu Dassault Aviation là bao nhiêu?

Các nhà phân tích công bố mục tiêu giá 12 tháng, được phân bổ theo các giả định về lệnh đặt và biên lợi nhuận của họ. Những dự báo này được điều chỉnh lại sau mỗi lần công bố báo cáo thu nhập: hãy coi chúng như những điểm tham khảo, chứ không phải là sự chắc chắn tuyệt đối, và cần đối chiếu chúng với các yếu tố cơ bản của sổ lệnh.

Liệu Dassault Aviation có nằm trong danh sách CAC 40 không?

Đúng vậy: cổ phiếu thuộc về... CAC 40 Chỉ số này tập hợp các công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn Euronext Paris. Việc tham gia chỉ số này đảm bảo tính thanh khoản cao hàng ngày và sự hiện diện trong hầu hết các quỹ chỉ số của Pháp, bao gồm cả các quỹ ETF mô phỏng chỉ số này.

Bạn có thể mua cổ phiếu Dassault Aviation trong một thỏa thuận mua bán trước thuế (PEA) không?

Đúng vậy: là một công ty Pháp niêm yết trên sàn Euronext Paris, công ty này đủ điều kiện hưởng ưu đãi PEA. Cổ tức và lợi nhuận từ vốn được miễn thuế thu nhập sau năm năm nắm giữ; chỉ có các khoản đóng bảo hiểm xã hội áp dụng cho các khoản rút tiền sau thời gian đó.