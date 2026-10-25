Chỉ số DAX 40: Thành phần và cách đầu tư (2026)

Các nhà giao dịch cũng theo dõi sát sao chỉ số ZEW, một yếu tố thực sự có tác động đến chỉ số chứng khoán Đức: đây là phân tích của chúng tôi. Chiến lược giao dịch DAX 40 dựa trên chỉ số ZEW.

Chỉ số DAX 40 mang lại lợi nhuận như thế nào cho các nhà đầu tư?

Thành phần chỉ số DAX 40

Thành phần của chỉ số DAX 40 thường được xem xét lại vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những thay đổi về thành phần của chỉ số có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

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Do đó, các thành viên của chỉ số có thể bị loại bỏ nếu họ không còn nằm trong số 45 công ty lớn nhất, và một số công ty có thể được thêm vào nếu họ đạt được vị trí trong top 25 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất. Trong số các công ty thuộc chỉ số DAX, chúng ta có thể kể đến: Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen, v.v.

Danh sách các công ty liên kết với chỉ số DAX 40

Các công ty Vai trò Adidas AG (ETR:ADS) Adidas AG là nhà thiết kế và phát triển các sản phẩm thể thao, bao gồm cả dòng giày dép nổi tiếng của hãng. BASF SE (ETR: BAS) BASF SE là một trong những công ty hóa chất lớn nhất thế giới, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bayer AG (ETR: BAYN) Tập đoàn Bayer AG đã phát triển một trong những loại thuốc giảm đau phổ biến nhất trong ngành và vẫn là một gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. BMW AG St. (ETR: BMW) BMW AG là một nhà sản xuất ô tô với nhiều thương hiệu từng đoạt giải thưởng được công nhận trên toàn thế giới. Deutsche Bank AG (ETR:DBK) Deutsche Bank AG là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Infineon Technologies AG (ETR:IFX) Infineon Technologies là nhà cung cấp chất bán dẫn và các giải pháp trọn gói cho các ứng dụng vi điện tử. Deutsche Telekom AG (ETR: DTE) Đây là một trong những công ty viễn thông tích hợp lớn nhất thế giới. Merck KGaA (ETR: MRK) Một trong những công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Siemens AG (ETR: SIE) Đây là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật điện tử và điện cho nhiều lĩnh vực thị trường khác nhau. Volkswagen AG Vz (ETR: VOW3) Đây là một nhà sản xuất ô tô nổi tiếng với dòng xe "Beetle".

Tại sao nên đầu tư vào chỉ số DAX 40?

Tư cách thành viên của Liên minh châu Âu: Đức đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc gia nhập Liên minh châu Âu, điều này đã giúp nước này trở nên cạnh tranh hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa khác và các thành viên khác trong khu vực đồng euro.

Đức đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc gia nhập Liên minh châu Âu, điều này đã giúp nước này trở nên cạnh tranh hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa khác và các thành viên khác trong khu vực đồng euro. Lực lượng lao động và hệ thống thuế của Đức : Nước này có tay nghề cao và so với các nước EU khác, tần suất đình công ít hơn. Hệ thống thuế thống nhất và các chính sách thân thiện với doanh nghiệp cũng có lợi cho các công ty niêm yết cũng như các chỉ số thị trường chứng khoán.

: Nước này có tay nghề cao và so với các nước EU khác, tần suất đình công ít hơn. Hệ thống thuế thống nhất và các chính sách thân thiện với doanh nghiệp cũng có lợi cho các công ty niêm yết cũng như các chỉ số thị trường chứng khoán. Nền kinh tế mạnh mẽ của Đức: Quốc gia này sở hữu một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới, cả về quy mô và xuất khẩu. Năm 2019, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt 3,846 tỷ đô la. Tuy nhiên, CAC 40Chỉ số CAC 40 của Sở giao dịch chứng khoán Paris đôi khi có xu hướng hoạt động tốt hơn DAX, vì vậy việc so sánh DAX với CAC 40 không phải lúc nào cũng nghiêng về chỉ số của Đức.

Chỉ số DAX 40 mang lại lợi nhuận như thế nào cho các nhà đầu tư?

Kể từ khi ra mắt cách đây 30 năm, giá trị của chỉ số DAX đã tăng hơn mười lần. Các nhà đầu tư tham gia vào thời điểm cao nhất năm 1988 sẽ thu được lợi nhuận trung bình hàng năm là 7.5%. Dựa trên tính toán này, khoản đầu tư ban đầu 1,000 euro hiện nay sẽ có giá trị tương đương 8,754.96 euro.

Giao dịch chỉ số DAX 40 – DAX 40 là gì?

DAX 30 là chỉ số chứng khoán chính của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt. Viết tắt của “Deutscher aktien index” (chỉ số cổ phiếu Đức), sự ổn định và tăng trưởng của nó đã đưa DAX 30 trở thành chỉ số chứng khoán hàng đầu châu Âu, vượt xa các đối thủ như CAC 40. Do đó, giao dịch DAX 30 bao gồm việc mua hoặc bán chỉ số này với mục đích kiếm lợi nhuận.

Chỉ số DAX 30 được ra mắt thị trường vào năm 1988, với giá trị ban đầu là 1,000 điểm. Tuy nhiên, giá trị của nó vẫn tiếp tục tăng trưởng bất chấp những thăng trầm của nền kinh tế. Chỉ số này bao gồm ba mươi cổ phiếu, đại diện cho khoảng 3/4 tổng vốn hóa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt và 80% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. DAX 30 là một chỉ số vốn hóa thị trường, nhưng có tính đến cổ tức được tái đầu tư. Nói cách khác, nó tính đến cổ tức được trả bởi các công ty cấu thành chỉ số, nhưng các khoản cổ tức này được tái đầu tư ngay lập tức. Chỉ số này được sử dụng để đo lường hiệu suất của các công ty niêm yết và cũng được dùng làm cơ sở cho các sản phẩm phái sinh.

Giao dịch chỉ số DAX 40 – Các phương pháp giao dịch tốt nhất

Trước khi đặt lệnh mua hoặc bán, cần phải tính đến một số biện pháp an toàn nhất định. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải xác định điểm vào và điểm ra cho giao dịch của bạn. Do đó, để đặt lệnh cắt lỗ (Stop-Loss), hãy đảm bảo không vượt quá mức trần 5% vốn của bạn. Để tối ưu hóa quản lý rủi ro, đầu tư Giao dịch chỉ số DAX 30 cần phải có sự kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ. Do đó, để giao dịch DAX 30 tốt hơn, bạn phải kết hợp các phẩm chất tâm lý của mình với kiến ​​thức lý thuyết và thực tiễn về thị trường tài chính.

Phân tích kinh tế vĩ mô

Để hiểu rõ hơn về sự vận động của thị trường tài chính, các nhà đầu tư ngày càng dựa nhiều hơn vào chiến lược "Từ trên xuống" (Top Down). Chiến lược này, còn được gọi là phương pháp từ trên xuống, trước tiên xem xét nền kinh tế và hệ thống tài chính trước khi đánh giá giá trị nội tại của chứng khoán. Do đó, phân tích kinh tế và tài chính của thị trường được ưu tiên trên diện rộng. Kết quả là, để giao dịch minh bạch hơn, chiến lược "Từ trên xuống" cung cấp cho bạn một số công cụ nhất định. Những công cụ này cho phép bạn xác định các lĩnh vực tăng trưởng mạnh, có tiềm năng lợi nhuận cao nhất, trong một khu vực hoặc vùng địa lý nhất định. Do đó, bạn cần tiếp cận tin tức quốc tế, các quyết định của chính phủ, những diễn biến mới trong lĩnh vực liên quan và các sự kiện liên quan đến công ty mà bạn muốn đầu tư.

Các nhà đầu tư thường sử dụng phương pháp này, vì nó được nhiều nhà môi giới khuyến nghị. Phương pháp này chú trọng hơn vào các điều kiện tổng thể và động lực chung của một lĩnh vực hơn là việc lựa chọn các chứng khoán có tiềm năng sinh lời cao nhất. Các công cụ mà chiến lược này cung cấp rất lý tưởng cho nhà giao dịch, nhưng điều cần thiết là họ phải chọn một chiến lược phù hợp hơn với hồ sơ nhà đầu tư của mình.

Phân tích kinh tế vi mô

Khác với phương pháp kinh tế vĩ mô, phân tích kinh tế vi mô dựa vào chính công ty và lấy đó làm điểm xuất phát. Thật vậy, chiến lược này tập trung nhiều hơn vào việc tìm hiểu sức khỏe tài chính của công ty, hơn là lĩnh vực hoạt động và đối thủ cạnh tranh, để có thông tin tốt hơn cho việc giao dịch cổ phiếu. Bằng cách đặt cược vào những cổ phiếu triển vọng nhất và đảm bảo rằng lựa chọn này phù hợp với xu hướng thị trường, bạn lựa chọn chiến lược Chọn lọc cổ phiếu (Stock Picking). Chiến lược sau, trái ngược với chiến lược Từ trên xuống (Top Down), mang lại kết quả ổn định hơn, nhưng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn và theo dõi cụ thể các công ty.

Phân tích kỹ thuật

Phương pháp này tập trung nhiều hơn vào việc nghiên cứu xu hướng trên biểu đồ chứng khoán. Phương pháp này, vốn ít chú trọng đến bối cảnh kinh tế, thay vào đó đòi hỏi việc sử dụng tốt các chỉ báo kỹ thuật, và trên hết là khả năng phân tích giá cổ phiếu tốt. Các chỉ báo này bao gồm: đường trung bình động, RSI, Stochastic Oscillator, Momentum… Việc nắm vững các mô hình biểu đồ về sự tiếp diễn, đột phá và đảo chiều xu hướng là điều bắt buộc đối với loại phân tích này.

Phân tích hành vi

Việc tích hợp yếu tố con người vào chiến lược giao dịch DAX 30 không hề đơn giản. Thật vậy, mặc dù nhà đầu tư có thể có cái nhìn toàn diện về thị trường tài chính, nhưng xu hướng của một chỉ số như DAX 30 có thể gây hiểu lầm. Bằng cách lùi lại và nhìn nhận các sự kiện một cách khách quan, nhà đầu tư có thể tránh được những xu hướng sai lệch. Hơn nữa, sự tăng giá của một số sản phẩm tài chính thường bị khuếch đại khi nhiều người đổ xô vào chúng, dẫn đến việc định giá quá cao sản phẩm. Trong trường hợp này, yếu tố con người sẽ đóng vai trò như một rào cản chống lại những quyết định vội vàng. Bằng cách nghiên cứu sâu hơn về xu hướng, bạn sẽ hiểu rõ hơn và phản ứng thận trọng. Do đó, việc nắm vững môi trường kinh tế, xu hướng biểu đồ chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư sẽ giúp đầu tư tốt hơn.

Tại sao nên giao dịch chỉ số DAX 40?

Có nhiều lý do dẫn đến việc giao dịch chỉ số DAX 30. Nếu bạn đang băn khoăn về cách đầu tư vào chỉ số DAX 40, mọi thứ bắt đầu từ hiệu ứng cộng hưởng có thể thấy được thông qua sự kết hợp của các công ty này.

DAX 40: Một mô hình kinh doanh vững chắc – Ban đầu, chỉ số DAX 30 được thiết lập trên cơ sở 1,000 điểm; ngày nay giá trị của nó đã đạt 12,000 điểm. Điều này làm cho chỉ số này trở thành một sản phẩm tài chính ổn định, bất chấp các cuộc khủng hoảng khác nhau mà nó đã trải qua. Tập hợp tất cả các công ty lớn nhất của Đức, DAX 30 có tác động tích cực đến nền kinh tế Đức. 30 công ty được chào đón vào chỉ số này đều có sự ổn định tài chính vững chắc và hoạt động trong các lĩnh vực khá đa dạng. Sự đa dạng này làm cho DAX 30 trở thành một chỉ số biến động, sinh lời nhưng trên hết là hiệu suất cao. Hơn nữa, tính toàn diện của nó đến từ việc chỉ số này tính cả cổ tức trong việc tính toán vốn hóa thị trường.

Ban đầu, chỉ số DAX 30 được thiết lập trên cơ sở 1,000 điểm; ngày nay giá trị của nó đã đạt 12,000 điểm. Điều này làm cho chỉ số này trở thành một sản phẩm tài chính ổn định, bất chấp các cuộc khủng hoảng khác nhau mà nó đã trải qua. Tập hợp tất cả các công ty lớn nhất của Đức, DAX 30 có tác động tích cực đến nền kinh tế Đức. 30 công ty được chào đón vào chỉ số này đều có sự ổn định tài chính vững chắc và hoạt động trong các lĩnh vực khá đa dạng. Sự đa dạng này làm cho DAX 30 trở thành một chỉ số biến động, sinh lời nhưng trên hết là hiệu suất cao. Hơn nữa, tính toàn diện của nó đến từ việc chỉ số này tính cả cổ tức trong việc tính toán vốn hóa thị trường. DAX 40 - Một chỉ số nổi tiếng – Đây là một trong những chỉ số được các nhà giao dịch trên thị trường tài chính sử dụng rộng rãi nhất. Thật vậy, nó cung cấp đủ tính thanh khoản để việc thực hiện lệnh diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, thời gian giao dịch dài và việc giảm chênh lệch giá mua bán giúp việc giao dịch chỉ số DAX 30 dễ tiếp cận hơn. Mặc dù độ biến động đủ mạnh để tạo ra lợi nhuận vốn, nhưng nó tuân theo các quy luật logic có thể được nghiên cứu về mặt lý thuyết. Trong trường hợp này, phân tích kỹ thuật là phương pháp phù hợp cho việc đầu tư vào chỉ số DAX 30. Do đó, độ biến động cao dẫn đến rủi ro thua lỗ tương ứng. Để bù đắp điều này, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) hoặc theo dõi các chiến lược giao dịch phù hợp với hồ sơ của mình.

Chiến lược giao dịch DAX – Làm thế nào để giao dịch chỉ số DAX 30?

Vì DAX 30 là một chỉ số chứng khoán, nên nó không gắn liền với bất kỳ tài sản kinh tế thực nào. Để đầu tư vào DAX 30, các nhà giao dịch thường sử dụng các sản phẩm tài chính phái sinh. Đó có thể là CFD hoặc Futures, với DAX 30 là công cụ cơ sở. Do đó, có thể đầu cơ vào sự tăng hoặc giảm giá của DAX 30 trong nhiều khung thời gian khác nhau. Ưu điểm của chỉ số này là nó phù hợp với cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn.

Giao dịch ngắn hạn DAX

vung kinh doanh Chiến lược của các nhà giao dịch chỉ số, chẳng hạn như chỉ số DAX 30, bao gồm việc mua và bán các tài sản tài chính để nắm giữ chúng trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Để đặt lệnh, những người theo xu hướng sử dụng biểu đồ hàng ngày, thường trùng khớp với xu hướng chung của thị trường.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn (swing strategy) có thể chỉ dựa trên phân tích kỹ thuật kết hợp với biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, các phương pháp này đôi khi sử dụng dữ liệu hoặc phân tích trải rộng trên các khung thời gian khác nhau, bởi vì việc quản lý giao dịch trong nhiều ngày đòi hỏi nhiều chi tiết hơn.

Sử dụng các chỉ báo giao dịch là một kỹ thuật mà nhiều nhà giao dịch sử dụng trong giao dịch swing. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chọn chỉ báo tốt nhất cho chiến lược này nếu bạn muốn có kết quả chính xác. Nhiều nhà giao dịch swing sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD hoặc RSI cho mục đích này để dự đoán hành động giá, cho dù đó là một xu hướng hay ngược lại, một sự thay đổi xu hướng bất ngờ.

Chiến lược giao dịch trong ngày của DAX

Giao dịch trong ngày (Day Trading) chỉ số DAX bao gồm việc mua và bán nhiều tài sản tài chính trong một phiên giao dịch duy nhất và đóng vị thế vào cuối ngày. Chiến lược này không phổ biến đối với các nhà giao dịch năng động; tuy nhiên, nó có thể xảy ra trong những trường hợp ngoại lệ. Trong trường hợp này, chiến lược kinh doanhCác khung thời gian mà nhà đầu tư thường sử dụng là bốn giờ, một giờ, ba mươi phút và mười lăm phút.

Cũng có thể tạo ra một chiến lược giao dịch trong ngày; để làm được điều đó, bạn phải xác định thị trường mà bạn sẽ giao dịch. Trong trường hợp này, thị trường DAX 30 là phù hợp vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch phí hoa hồng thấp hơn và chênh lệch giá cạnh tranh. Hơn nữa, xét về khung thời gian, khung thời gian theo giờ mà DAX 30 cung cấp rất rộng rãi cho bất kỳ nhà đầu tư nào muốn chọn khung thời gian phù hợp với thời gian rảnh của họ.

Về các chỉ báo cần sử dụng, đối với chiến lược giao dịch trong ngày, nên sử dụng các chỉ báo mà nhà đầu tư nắm vững nhất. Để giảm thiểu rủi ro thua lỗ trên mỗi giao dịch, điều cần thiết là sử dụng các hệ thống quản lý rủi ro và giao dịch, bởi vì mạo hiểm quá nhiều vào mỗi lệnh có thể dẫn đến hàng loạt thất bại.

Phương pháp giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là một hình thức giao dịch trong đó các nhà giao dịch mua và bán tài sản để nắm giữ chúng trong vài tuần hoặc vài tháng. Đối với loại giao dịch này, sự kết hợp của các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng thường được sử dụng trong các quyết định giao dịch. Một số phương pháp phân tích cơ bản nhất định cũng có thể được thêm vào.

Đối với một nhà giao dịch theo vị thế, những biến động ngắn hạn không thực sự hấp dẫn; thay vào đó, họ tìm cách nắm giữ các vị thế dài hạn. Mục tiêu chính của họ là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận gắn liền với một vị thế. Điều này có nghĩa là bằng cách giữ các giao dịch mở trong một khoảng thời gian tương đối dài, họ giảm thiểu thua lỗ với hy vọng thắng lớn trong một giao dịch quan trọng. Do đó, điều này cho phép họ mạo hiểm số tiền nhỏ trong các giao dịch và tăng tần suất các hoạt động được thực hiện để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Chiến lược giao dịch lướt sóng – Giao dịch trong ngày với chỉ số DAX

Với chiến lược này, nhà giao dịch mở và đóng các vị thế của mình trong khoảng thời gian rất ngắn, từ vài giây đến vài phút. Loại giao dịch này rất nhanh, và trong trường hợp này, nhà giao dịch tìm cách kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ với số lượng lớn. Nhờ một chiến lược tốt, những khoản lợi nhuận nhỏ này có thể dễ dàng biến thành lợi nhuận lớn.

Sự biến động mạnh của chỉ số DAX 30 là một lợi thế cho việc giao dịch lướt sóng chỉ số này. Một chỉ số biến động mạnh như DAX 30 mang lại nhiều cơ hội tốt. Do đó, nhà giao dịch có thể mở các vị thế nhỏ trong một phiên giao dịch và chứng kiến ​​giá tăng rất nhanh. Chính trong những giai đoạn biến động cao, nhà giao dịch mới mở các vị thế của mình. Bằng cách đó, họ tấn công thị trường ngay khi mở cửa, thời điểm tập trung khối lượng giao dịch lớn nhất.

Chiến lược dự đoán – Chiến lược giao dịch khoảng trống DAX

Giao dịch khoảng trống giá là hiện tượng xảy ra khi thị trường mở cửa và đóng cửa ở các mức giá khác nhau. Điều này có thể xảy ra do sự chênh lệch thời gian giữa các thị trường. Thực tế, hầu hết các thị trường tài chính đều mở cửa và đóng cửa vào các thời điểm khác nhau. Thị trường chứng khoán hoặc thị trường chỉ số đóng cửa mỗi ngày và cả vào cuối tuần. Khi các thị trường này đóng cửa, các sự kiện xảy ra khiến giá mở cửa ở các thị trường khác với thị trường đang đóng cửa.

Chỉ số DAX là một ví dụ cụ thể về thị trường khoảng trống giá. Thật vậy, vì thị trường mở cửa lúc 8 giờ GMT và đóng cửa lúc 16:30 GMT, điều này tạo ra giao dịch khoảng trống giá. Khoảng trống giá trên chỉ số DAX rất dễ nhận thấy do cách thức hoạt động của sàn giao dịch. Vì vậy, thông qua thời điểm mở và đóng cửa, người ta có thể sử dụng chúng để xác định các giao dịch tiềm năng. Biết chính xác thị trường mở và đóng cửa ở mức giá nào sẽ giúp dễ dàng xác định vùng giao dịch để đặt lệnh.

Các cách sử dụng khác của khoảng trống

Hơn nữa, các khoảng trống giá cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời tùy thuộc vào chiến lược giao dịch. Ví dụ, nếu có thể hình dung được mức giá mà khoảng trống có thể được lấp đầy, nhà đầu tư có thể dễ dàng đặt lệnh cắt lỗ gần vị trí đó để thoát lệnh nhanh chóng trong trường hợp thị trường đi ngược lại với dự đoán. Khoảng trống giá thu hẹp đóng vai trò như một mức hỗ trợ, cho phép thị trường bật lên từ đó. Do đó, để đặt lệnh chốt lời, vị trí lý tưởng là đặt ngay trên mức giá đóng cửa của khoảng trống. Mặt khác, nếu khoảng thời gian tương đối dài, lệnh cắt lỗ có thể được đặt bên dưới khoảng trống trong trường hợp nó trở thành mức hỗ trợ.

Giao dịch chỉ số DAX – Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để đầu tư?

Chỉ số DAX là một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường chứng khoán, và việc bao gồm các công ty lớn khiến chỉ số này được các nhà giao dịch săn đón. Vừa có lợi thế vừa tiềm ẩn rủi ro, giao dịch DAX không ngăn cản các nhà giao dịch đầu tư vào nó. Bất chấp những rủi ro này, giao dịch chỉ số DAX 30 đồng nghĩa với việc đầu tư vào một trong những thị trường chứng khoán triển vọng nhất. Tuy nhiên, vì các công cụ tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cao, bạn phải đảm bảo mình hiểu rõ cách thức hoạt động của chúng. Ngoài ra, hãy chắc chắn chỉ đầu tư số vốn mà bạn sẵn sàng mất mà không ảnh hưởng đến mức sống của mình.

Các thành phần DAX

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.