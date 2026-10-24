Đánh giá DEGIRO (2026): Phí, An toàn & Phán quyết

Đánh giá DEGIRO trong 30 giây: Nhận định của chúng tôi

VÒNG XOAY DEGIRO là sàn môi giới trực tuyến đã giúp giảm chi phí đầu tư trên khắp châu Âu: phí hoa hồng thuộc hàng thấp nhất trên thị trường, truy cập vào khoảng ba mươi sàn giao dịch quốc tế và một nền tảng đơn giản, hiệu quả. Ra đời tại Hà Lan và hiện là một phần của tập đoàn flatexDEGIRO của Đức, DEGIRO đã trở thành chuẩn mực cho các nhà đầu tư tự quản lý ở châu Âu — bao gồm nhiều nhà đầu tư ở Pháp — những người thường xuyên mở nhiều lệnh và thị trường. Bài đánh giá DEGIRO này dành cho các nhà đầu tư tại Anh và các đối tác ở châu Âu sẽ cân nhắc giữa chi phí thấp và những hạn chế của nó.

Những lưu ý: không có PEA (Chương trình tiết kiệm vốn cổ phần của Pháp) dành cho cư dân Pháp, cấu trúc lưu ký đặc biệt cho cổ phiếu của bạn và dịch vụ giả định rằng bạn có thể tự đặt lệnh. Kết luận: lựa chọn tối ưu về chi phí so với phạm vi thị trường dành cho nhà đầu tư tự quản lý quốc tế; đối với danh mục đầu tư cốt lõi PEA của Pháp, nó kết hợp với ngân hàng trực tuyến hơn là thay thế ngân hàng.

DEGIRO là ai? Từ một công ty đột phá của Hà Lan trở thành một tập đoàn hàng đầu của Đức.

DEGIRO được thành lập tại Amsterdam bởi các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm với sứ mệnh dân chủ hóa dịch vụ môi giới: ý tưởng ban đầu - phí giao dịch chỉ bằng một phần nhỏ so với các ngân hàng truyền thống, nền tảng giao dịch minh bạch và quyền truy cập vào tất cả các sàn giao dịch lớn - đã tìm được hướng đi đúng đắn và phát triển nền tảng này với hàng triệu khách hàng trên khắp châu Âu.

Bước ngoặt trong ngành công nghiệp đến từ sự hợp tác với tập đoàn flatex của Đức, bản thân nó là sản phẩm của một nhà môi giới trực tuyến châu Âu, tạo ra một trong những nhà môi giới bán lẻ lớn nhất lục địa - quy mô này đã củng cố sự vững chắc về tài chính của toàn bộ hệ thống và hài hòa việc giám sát dưới sự quản lý của cơ quan quản lý Đức đối với các khách hàng châu Âu. Quá trình phát triển đó giải thích vị thế hiện tại của công ty: một doanh nghiệp quy mô rất lớn với chi phí cấu trúc thấp nhưng vẫn theo đuổi chính sách giá cả cạnh tranh như những ngày đầu thành lập.

DEGIRO có an toàn không? Quy định và bảo vệ nhà đầu tư

Đúng vậy: kể từ khi gia nhập tập đoàn flatexDEGIRO, các khách hàng châu Âu thuộc sự quản lý của đơn vị tại Đức do... giám sát. BaFin — Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Đức — theo giấy phép hoạt động của Liên minh châu Âu cho phép họ phục vụ khách hàng Pháp. Trạng thái môi giới được quản lý mang lại những sự bảo vệ liên quan: tài khoản khách hàng được tách biệt khỏi quỹ riêng của công ty, tham gia vào chương trình bồi thường cho nhà đầu tư nếu trung gian phá sản và minh bạch về chi phí thực hiện giao dịch.

Điểm cụ thể mà DEGIRO quan tâm là sự cảnh giác. Chia sẻ quyền giám hộVề mặt lịch sử, mô hình này dựa trên cấu trúc lưu ký tập thể — cổ phiếu được nắm giữ dưới tên của người giám hộ thay mặt cho khách hàng — và đã phát triển cùng với sự hội nhập của Đức hướng tới sự an toàn dựa trên tên người sở hữu cao hơn. Những điểm cốt yếu: nếu công ty môi giới phá sản, cổ phiếu sẽ được trả lại cho khách hàng sở hữu chúng; cơ chế bồi thường bao gồm tiền mặt và các trường hợp còn lại trong giới hạn pháp luật.

Đó là mức độ bảo vệ tiêu chuẩn, theo quy định của thị trường — cần được xem xét cùng với các văn bản chính thức hiện hành.

Khách hàng và Thị trường: Tầm ảnh hưởng quốc tế thực sự

Việc mở tài khoản DEGIRO cho phép bạn tiếp cận khoảng ba mươi sàn giao dịch — tất nhiên là Euronext Paris, nhưng cũng có Amsterdam, Frankfurt, các sàn giao dịch của Mỹ (NYSE, Nasdaq), London, Zurich, Tokyo, Hong Kong, Sydney và nhiều hơn nữa — một phạm vi giao dịch rộng lớn, tạo nên lập luận cốt lõi chống lại các nhà môi giới trong nước.

các loại tài khoản: một tài khoản giao dịch cổ phiếu tiêu chuẩn với chức năng trao đổi đa tiền tệ tích hợp sẵn, và tùy thuộc vào tình hình pháp lý hiện tại, các gói miễn thuế hạn chế của Pháp — PEA không được cung cấp cho cư dân Pháp, điều này hướng trọng tâm dài hạn đến một ngân hàng trực tuyến bổ sung. Tea sản phẩm: Cổ phiếu, quỹ ETF, trái phiếu, quyền chọn và hợp đồng tương lai dành cho các nhà đầu tư có hồ sơ khách hàng cao cấp — phạm vi hoạt động điển hình của một nhà môi giới quốc tế đa ngành.

Sự đa dạng đó đi kèm với trách nhiệm: nó giả định rằng bạn hiểu rõ phí chuyển đổi tiền tệ, giờ giao dịch của từng sàn và cách xử lý thuế đối với từng loại thu nhập — nhà môi giới thực hiện, nhà đầu tư quyết định.

Phí và hoa hồng của DEGIRO: Bảng giá đã thay đổi thị trường

Chính sách phí của DEGIRO vẫn dựa trên ba nguyên tắc: phí môi giới thấp, giảm dần theo thị trường, lựa chọn các quỹ ETF được giao dịch miễn phí trong một số điều kiện nhất định (danh sách xác định, một giao dịch mỗi ETF mỗi tháng), và giảm các khoản phí phụ trợ — không thu phí lưu ký đối với cổ phiếu và ETF, chỉ thu phí chuyển đổi tiền tệ cho mỗi giao dịch. Bảng dưới đây giúp người đọc dễ hình dung; các số liệu được nhóm dữ liệu của chúng tôi cập nhật định kỳ.

Loại phí Số tiền Ghi Chú Sàn giao dịch chứng khoán/ETF Euronext - Tính phí cố định cho mỗi đơn hàng. môi giới chứng khoán Hoa Kỳ - cộng thêm phí chuyển đổi tiền tệ Phí lưu ký 0€ đối với cổ phiếu/ETF (cần xác nhận) - Phí chuyển đổi tiền tệ - Mỗi giao dịch bằng ngoại tệ Phí không hoạt động - - Minimum deposit - -

Phương pháp so sánh vẫn dựa trên cách sử dụng của chính bạn: số lượng đơn đặt hàng điển hình trong một năm, theo từng thị trường, so sánh với hai hoặc ba đối thủ cạnh tranh — của chúng tôi. môi giới trực tuyến sự so sánh và eToro vs DEGIRO đối đầu trực tiếp Đặt các bảng giá này cạnh nhau.

Nền tảng DEGIRO khẳng định vị thế của mình: chức năng, nhanh chóng, đơn giản — tìm kiếm chứng khoán theo mã hoặc tên, đặt lệnh chỉ với vài cú nhấp chuột, quản lý đa tiền tệ, lịch sử giao dịch và báo cáo thuế có thể tải xuống. Ứng dụng di động cũng tích hợp những tính năng thiết yếu — giám sát và đặt lệnh — với cùng triết lý đó. Điều mà nền tảng này không phải là: một trung tâm phân tích với sàng lọc nâng cao, biểu đồ hoặc tín hiệu phức tạp — nhà môi giới dành những tính năng đó cho các công cụ chuyên dụng và tập trung vào việc thực hiện giao dịch và chi phí.

Đối với nhà đầu tư tự định hướng, người quyết định ở nơi khác và thực hiện giao dịch tại DEGIRO, đó là một lợi thế; còn đối với người mới bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn giáo dục tích hợp sẵn, đây là một hạn chế cần biết trước khi mở tài khoản.

Dịch vụ khách hàng và trải nghiệm kiểu Pháp

Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoạt động qua email và trung tâm trợ giúp, có hỗ trợ tiếng Pháp; thời gian phản hồi nằm trong tiêu chuẩn của các công ty môi giới trực tuyến — hợp lý ngoài giờ cao điểm, chậm hơn trong các sự kiện thị trường. Việc không có chi nhánh và cố vấn tài chính là một phần của mô hình: DEGIRO tính phí giao dịch, không tính phí cho mối quan hệ khách hàng.

Các tài liệu — báo cáo, báo cáo thường niên cho mục đích thuế Pháp (báo cáo thuế Pháp dành cho khách hàng cư trú tại Pháp) — được tạo ra từ nền tảng, và wiki trợ giúp bao gồm hầu hết các trường hợp phổ biến. Trải nghiệm tổng thể giống như một nhà môi giới công nghệ: hiệu quả nếu bạn biết mình đang làm gì, nhưng thiếu tính cá nhân nếu bạn mong đợi một dịch vụ ngân hàng.

Ưu điểm và nhược điểm của DEGIRO

Điểm mạnh Điểm yếu Hoa hồng thuộc hàng thấp nhất ở châu Âu. Không có PEA dành cho cư dân Pháp. Khoảng ba mươi cuộc trao đổi quốc tế Cấu trúc giam giữ cụ thể (tập thể) Không thu phí lưu ký đối với cổ phiếu/ETF. Nền tảng tối giản — hỗ trợ ra quyết định hạn chế Tập đoàn flatexDEGIRO — sức mạnh tài chính và quy định của BaFin Phí chuyển đổi tiền tệ trên mọi thị trường ngoại tệ Một số quỹ ETF được miễn phí giao dịch (có điều kiện áp dụng) Dịch vụ khách hàng chỉ bằng văn bản, không có cố vấn.

DEGIRO phù hợp với đối tượng nhà đầu tư nào?

DEGIRO phù hợp với nhà đầu tư tự định hướng đa thị trườngĐây là người tự chọn chứng khoán, biết cách đặt lệnh giới hạn và muốn tiếp cận thị trường quốc tế với chi phí tối thiểu — cổ phiếu Mỹ, quỹ ETF châu Âu, cổ phiếu Thụy Sĩ hoặc Nhật Bản từ một tài khoản duy nhất. Nó tuân theo... Hồ sơ xây dựng sự giàu có của người Pháp ít hơn — nhà đầu tư muốn có PEA, bảo hiểm nhân thọ và cố vấn dưới một mái nhà — với sự kết hợp cổ điển là DEGIRO cho mảng quốc tế và ngân hàng trực tuyến cho các gói thuế, như đã được trình bày chi tiết trong phần của chúng tôi. Tài khoản PEA hoặc tài khoản giao dịch cổ phiếu hướng dẫn.

Chống lại Môi giới tương tácSo với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó, sự đánh đổi nằm ở tính tiện dụng của ngôn ngữ tiếng Pháp so với phạm vi tiếp cận tối đa; so với các nhà môi giới kỹ thuật số, đó là sự đa dạng thị trường so với sự đơn giản.

Hướng dẫn cách mở tài khoản DEGIRO

Quá trình đăng ký trực tuyến chỉ mất khoảng mười lăm phút: thông tin liên hệ, tình hình cá nhân, bảng câu hỏi kiến ​​thức, tải lên các giấy tờ tùy thân. Quá trình xác thực thường mất từ ​​vài giờ đến vài ngày, sau đó là giao dịch chuyển tiền đầu tiên — không có mức vốn tối thiểu cao, việc mở tài khoản vẫn dễ dàng đối với cả những nhà đầu tư có danh mục đầu tư khiêm tốn. Trước khi thực hiện lệnh đầu tiên, cần kiểm tra hai yếu tố quan trọng: thiết lập danh sách tiền tệ và phí chuyển đổi tương ứng, và tìm kiếm lựa chọn ETF không phí nếu chiến lược của bạn dự định sử dụng chúng.

Của chúng tôi mua cổ phiếu Hướng dẫn này bao gồm toàn bộ hành trình bậc nhất, và lệnh thị trường chứng khoán Trang này nhắc lại các cơ chế — lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn — đằng sau việc thực thi lệnh một cách trơn tru. Đối với giao dịch đa tài sản ngoài cổ phiếu, các nền tảng chuyên dụng vẫn có thể truy cập được. mở một tài khoản với Vantage →.

DEGIRO vs Ngân hàng trực tuyến và nhà môi giới mới: Định vị

Thị trường môi giới chứng khoán Pháp được chia thành ba nhóm chính, và DEGIRO định vị mình trong đó với sự rõ ràng hiếm có. Ngược lại với... ngân hàng trực tuyến — Fortuneo dẫn đầu — thắng thế về phí và phạm vi hoạt động quốc tế, nhưng thua kém về các gói dịch vụ thuế: không có PEA, không có bảo hiểm nhân thọ, không có dịch vụ ngân hàng hàng ngày.

Chống lại Neobrokers di độngNó vượt trội về số lượng sàn giao dịch và công cụ đặt lệnh — lệnh dừng, các loại lệnh nâng cao, giao dịch đa tiền tệ — nhưng đòi hỏi người dùng phải thành thạo hơn. Ngược lại, nó lại vượt trội về số lượng sàn giao dịch và công cụ đặt lệnh — lệnh dừng, các loại lệnh nâng cao, giao dịch đa tiền tệ — nhưng đòi hỏi người dùng phải thành thạo hơn. Môi giới tương tácSo với đối thủ cạnh tranh gần nhất, sự khác biệt nằm ở các chi tiết: giao diện tiếng Pháp và sự đơn giản của DEGIRO so với 150 thị trường và tài khoản đa tiền tệ của IBKR.

Sự kết hợp ngày càng phổ biến trong giới đầu tư năng động người Pháp tóm gọn định vị thế của họ: một ngân hàng trực tuyến cho PEA, DEGIRO cho giao dịch quốc tế — mỗi dịch vụ được đóng gói riêng với bên trung gian xử lý giao dịch với chi phí tối ưu nhất.

Cổ phiếu và tiền mặt của bạn được giữ ở đâu? Tài khoản lưu ký DEGIRO

Vấn đề lưu ký cần được trả lời chính xác, bởi vì nó tạo nên sự khác biệt giữa DEGIRO và các công ty môi giới Pháp. Tiền mặt được giữ trong các tài khoản tách biệt với quỹ riêng của công ty môi giới, theo đúng quy định. Cổ phiếu được ghi nhận trong một cấu trúc lưu ký mà người lưu ký nắm giữ chúng thay mặt cho khách hàng của công ty môi giới — một cấu trúc được gọi là lưu ký tập thể, vốn là đặc điểm lâu đời của mô hình Hà Lan, và ngày càng được củng cố bởi các tiêu chuẩn Đức của tập đoàn.

Cụ thể, nếu người môi giới phá sản, cổ phiếu được xác định là tài sản của khách hàng sẽ không thuộc về khối tài sản của chủ nợ — và cơ chế bồi thường cho nhà đầu tư sẽ chi trả các khoản còn lại trong giới hạn pháp luật. Vì đây là vấn đề kỹ thuật và thường xuyên thay đổi, nên các tài liệu chính thức hiện hành — điều khoản lưu ký và chương trình bảo vệ — vẫn là nguồn tham khảo cần thiết trước khi đầu tư số tiền lớn.

Hành trình của một đơn đặt hàng tại DEGIRO: Từ quyết định đến thực hiện

Cụ thể, việc mua cổ phiếu nước ngoài trên nền tảng này tuân theo năm bước. Tìm kiếm sự an toàn Theo tên hoặc mã ISIN, trang thông tin chứng khoán hiển thị giá của thị trường đã chọn — mỗi sàn giao dịch có dòng giao dịch riêng cho cùng một loại chứng khoán, với giờ giao dịch và phí riêng. Nhập đơn hàng: số lượng hoặc giá trị, loại thị trường hoặc giới hạn, ngày hoặc thời hạn sử dụng đến khi bị hủy.

Bí Tích Thêm Sức, với các khoản phí ước tính được nêu chi tiết trước khi bạn xác nhận — đây là thời điểm để kiểm tra đơn vị tiền tệ của thị trường và tỷ giá hối đoái tương ứng. Thực hiệnGần như tức thì trong phiên giao dịch của thị trường liên quan — một lệnh giao dịch tại Tokyo được thực hiện vào ban đêm ở châu Âu, một lệnh giao dịch tại New York vào cuối buổi chiều ở Pháp. Và giám sát: xác nhận giao dịch, vị thế trong danh mục đầu tư đa tiền tệ và hợp nhất thuế cuối năm.

Cơ chế này, về nguyên tắc là giống nhau ở mọi nhà môi giới, lại mang tính chất đa thị trường tại DEGIRO: cùng một giao diện điều khiển ba mươi sàn giao dịch — do đó, việc kiểm tra, trước khi xác nhận, rằng bạn đang giao dịch trên đường giá của thị trường dự định là rất quan trọng.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về DEGIRO

DEGIRO có cung cấp PEA không?

Không: Đối với cư dân Pháp, DEGIRO không cung cấp tài khoản PEA — chỉ cung cấp tài khoản giao dịch cổ phiếu. Do đó, hệ thống cốt lõi được tối ưu hóa thuế sẽ được thực hiện thông qua một ngân hàng trực tuyến hoặc một nhà môi giới Pháp cho tài khoản PEA, với DEGIRO bổ sung thêm chức năng để mở rộng phạm vi giao dịch quốc tế.

DEGIRO có đáng tin cậy không?

Đúng vậy: công ty môi giới này hoạt động theo quy định của Đức (BaFin) với giấy phép hoạt động tại châu Âu, quỹ khách hàng được tách biệt và có chương trình bồi thường cho nhà đầu tư. Quy mô của tập đoàn flatexDEGIRO mang lại sự vững chắc về tài chính mà DEGIRO thời kỳ đầu không có.

Phí giao dịch của DEGIRO đối với các sàn giao dịch tại Mỹ là bao nhiêu?

Mức hoa hồng cố định cho mỗi lệnh do thị trường quy định — thuộc hàng thấp nhất trên thị trường Pháp đối với dịch vụ truy cập quốc tế — cộng thêm phí chuyển đổi ngoại tệ cho mỗi giao dịch bằng đô la. Bảng phí ở trên, được nhóm chúng tôi cập nhật, thể hiện các mức phí hiện hành.

Bạn có thể mua cổ phiếu Pháp trên sàn DEGIRO không?

Có: Euronext Paris nằm trong số các thị trường được hỗ trợ, với các điều kiện giao dịch tiêu chuẩn của nhà môi giới. Luật thuế của Pháp được áp dụng — bạn có thể sử dụng tờ khai thuế của Pháp để kê khai thuế thu nhập cá nhân.

DEGIRO hay Interactive Brokers: Nên chọn cái nào?

Hai nhà môi giới quốc tế xuất sắc: DEGIRO tập trung vào sự đơn giản và phí thấp trên các thị trường chính; Interactive Brokers hướng đến phạm vi phủ sóng tối đa — hơn 150 thị trường, tài khoản đa tiền tệ, công cụ tiên tiến. Tuy nhiên, cách sử dụng mới là yếu tố quyết định: ít sàn giao dịch và lệnh đơn giản có lợi cho DEGIRO; hoạt động đa thị trường sâu rộng hơn lại có lợi cho IBKR.

DEGIRO có tính phí không hoạt động không?

The inactivity policy has varied over the years — the fee table above reflects the current conditions, updated by our team. The good practice remains the same: check the « inactivity » line of the schedule before opening if you trade infrequently.

Bạn cần kiểm tra những gì trước khi mở tài khoản DEGIRO?

Ba dòng chính của hợp đồng: biểu phí môi giới cho các thị trường bạn sẽ thực sự sử dụng, điều kiện lựa chọn ETF không phí, và phí chuyển đổi tiền tệ. Thêm vào đó là tài liệu về lưu ký cổ phần — sự phát triển gần đây đã tăng cường bảo vệ — và thông tin về tờ khai thuế Pháp cho nơi cư trú của bạn. Chỉ cần 15 phút đọc là bạn sẽ tránh được những bất ngờ trong năm đầu tiên.

Một lưu ý thực tế cuối cùng: Tờ khai thuế của Pháp được tạo tự động cho người cư trú — tờ khai thuế sẽ được gửi đến nền tảng vào đầu năm và báo cáo thường niên sẽ tổng hợp tất cả các giao dịch để bạn hoàn thuế.

DEGIRO có phù hợp cho người mới bắt đầu không?

Nếu bạn chấp nhận tính tự chủ: nền tảng này thực hiện các lệnh mà không có hướng dẫn giáo dục tích hợp sẵn, và phạm vi hoạt động quốc tế giả định rằng bạn hiểu về tiền tệ, giờ giao dịch và thuế. Người mới bắt đầu có kỷ luật — người học hỏi trên wiki, thực hành với các lệnh nhỏ, đơn giản trên Euronext, rồi mở rộng quy mô — sẽ thấy chi phí không thể cạnh tranh; người mới bắt đầu muốn được hướng dẫn sẽ thích một ngân hàng trực tuyến có cố vấn hơn, ngay cả với mức giá cao hơn.

Lời kết

Thiên nhiên : một công ty môi giới quốc tế thuộc tập đoàn flatexDEGIRO — được BaFin quản lý, có giấy phép hoạt động tại châu Âu.

: một công ty môi giới quốc tế thuộc tập đoàn flatexDEGIRO — được BaFin quản lý, có giấy phép hoạt động tại châu Âu. Sức mạnh Mức phí thấp nhất châu Âu trên khoảng ba mươi sàn giao dịch, không thu phí lưu ký.

Mức phí thấp nhất châu Âu trên khoảng ba mươi sàn giao dịch, không thu phí lưu ký. Giới hạn của Pháp Không có PEA — kết hợp với ngân hàng trực tuyến cho phần cốt lõi.

Không có PEA — kết hợp với ngân hàng trực tuyến cho phần cốt lõi. Lý tưởng cho Nhà đầu tư tự định hướng đa thị trường, tự mình thực hiện và đưa ra quyết định.

Nhà đầu tư tự định hướng đa thị trường, tự mình thực hiện và đưa ra quyết định. Thay thế: một ngân hàng trực tuyến dành cho các loại bao bì của Pháp, một môi giới giao dịch cho hoạt động đa tài sản.