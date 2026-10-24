Chỉ số Dow Jones (DJIA): Chỉ số, Thành phần & Lịch sử đến năm 2026

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Chỉ số Dow Jones (DJIA) trực tiếp: Giá và biểu đồ thời gian thực

Hiện tại, chỉ số Dow Jones Industrial Average đang giao dịch ở mức... 52 215,16 Chỉ số này giảm -1,24% trong phiên giao dịch, với khối lượng giao dịch là 348.500.000 cổ phiếu. Trong mười hai tháng qua, chỉ số này dao động trong khoảng từ 45.057,28 đô la đến 54.744,33 điểm. Mã giao dịch thông thường của nó là... DJIA — đôi khi được viết là DJI hoặc Dow 30 — và nó được giao dịch trên NYSE và Nasdaq, hai sàn giao dịch hàng đầu của New York, nơi tập hợp các cổ phiếu của công ty này.

Chỉ số Dow Jones là gì? Định nghĩa và điều gì làm nên sự độc đáo của nó

Chỉ số Dow Jones Industrial Average là chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới vẫn còn hoạt động: được thành lập vào năm 1966. 1896 by Charles Dow, a financial journalist and co-founder of the Wall Street Journal, it originally tracked the twelve leading American industrial companies — hence the « industrial » in its name, even though today’s members range from tech to banking. One technical quirk sets it apart from every other major index: the Dow is tính theo giáCụ thể, giá cổ phiếu càng cao thì ảnh hưởng của nó đến chỉ số càng lớn — một cổ phiếu trị giá 500 đô la có trọng số gấp khoảng mười lần so với một cổ phiếu trị giá 50 đô la, bất kể quy mô thực tế của các công ty. Phương pháp này, được kế thừa từ thế kỷ 19 khi nó giúp việc tính toán thủ công dễ dàng hơn, gây ngạc nhiên bởi sự đơn giản của nó: ngược lại, chỉ số S&P 500 tính trọng số dựa trên vốn hóa thị trường, điều này khiến nó trở thành bức tranh phản ánh chính xác hơn thị trường Mỹ.

Why does the Dow remain the media’s reference despite this quirk? Its age, its historical continuity — more than a century of daily data — and its nickname as the « barometer of the American economy. » When the news reports that « Wall Street closed higher, » the Dow is almost always the first index quoted.

DJIA quy tụ... 30 công ty hàng đầu của Mỹ, được lựa chọn không phải bằng công thức máy móc mà bằng một phương pháp nào đó. ủy ban chỉ số — Ủy ban Giám sát Chỉ số S&P Dow Jones — có nhiệm vụ bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế thành viên dựa trên uy tín, tăng trưởng và sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Do đó, thành phần của ủy ban thay đổi thông qua các quyết định riêng lẻ: sự xuất hiện gần đây của các tên tuổi công nghệ mới được hoan nghênh, trong khi một số tổ chức lâu đời đã nhường chỗ. Dưới đây là thành phần hiện tại, được cập nhật tự động:

Xã hội Biểu tượng Ngành Nơi Đã được thêm vào chỉ số DJIA. 3M MMM Công nghiệp NYSE 1976-08-09 Bảng chữ cái (Lớp A) GOOGL Dịch vụ giao tiếp NASDAQ 2026-06-29 American Express AXP Tài chính NYSE 1982-08-30 Amgen AMGN Chăm sóc sức khỏe NASDAQ 2020-08-31 đàn bà gan dạ AMZN Hàng tiêu dùng NASDAQ 2024-02-26 Apple AAPL Công nghệ Thông tin NASDAQ 2015-03-19 Boeing BA Công nghiệp NYSE 1987-03-12 Sâu bướm CON MÈO Công nghiệp NYSE 1991-05-06 Chevron CLC Năng lượng NYSE 2008-02-19 Cisco CSCO Công nghệ Thông tin NASDAQ 2009-06-08 Cô-ca Cô-la KO Mặt hàng tiêu dùng NYSE 1987-03-12 Disney DIS Dịch vụ giao tiếp NYSE 1991-05-06 Goldman Sachs GS Tài chính NYSE 2013-09-23 Home Depot HD Hàng tiêu dùng NYSE 1999-11-01 Công nghệ Honeywell HON Công nghiệp NASDAQ 2020-08-31 IBM IBM Công nghệ Thông tin NYSE 1979-06-29 Johnson & Johnson JNJ Chăm sóc sức khỏe NYSE 1997-03-17 JPMorgan Chase JPM Tài chính NYSE 1991-05-06 McDonald MCD Hàng tiêu dùng NYSE 1985-10-30 Merck MRK Chăm sóc sức khỏe NYSE 1979-06-29 microsoft MSFT Công nghệ Thông tin NASDAQ 1999-11-01 Nike NKE Hàng tiêu dùng NYSE 2013-09-23 Nvidia NVDA Công nghệ Thông tin NASDAQ 2024-11-08 Kiểm soát và đánh bạc PG Mặt hàng tiêu dùng NYSE 1932-05-26 Salesforce CRM Công nghệ Thông tin NYSE 2020-08-31 Sherwin-Williams SHW Vật liệu NYSE 2024-11-08 Travelers TRV Tài chính NYSE 2009-06-08 UnitedHealth Group UNH Chăm sóc sức khỏe NYSE 2012-09-24 Visa V Tài chính NYSE 2013-09-23 Walmart WMT Mặt hàng tiêu dùng NASDAQ 1997-03-17

A close reading of the « Added to DJIA » column tells the story of the American economy: from founding members present since the 1970s and 1980s to the technology giants admitted over the past decade — today’s Dow Jones index has little « industrial » left in its makeup, but it has kept its role as a thermometer for corporate America.

Lịch sử Dow Jones: 130 năm lập kỷ lục và sụp đổ

Lịch sử của chỉ số Dow Jones chính là lịch sử của nền tài chính hiện đại. Bắt đầu từ mức đóng cửa đầu tiên khoảng... 40 điểm vào năm 1896Chỉ số này đã trải qua cuộc Đại suy thoái — sự sụp đổ năm 1929 và mức đáy năm 1932 ở mức khoảng 41 điểm, gần như trở lại điểm xuất phát — trước khi xây dựng nên kỷ nguyên hậu chiến: lần đầu tiên vượt qua mốc 1,000 điểm vào năm... 1972Sau một khởi đầu chậm chạp và sau đó là sự tiến bộ vượt bậc, rồi đến những biến động lớn của thời hiện đại: cuộc Cách mạng tháng Mười 1987 sự sụp đổ (-22% trong một phiên giao dịch duy nhất, kỷ lục mọi thời đại), bong bóng dot-com vỡ vào năm 2000, 2008-2009 cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến chỉ số này giảm từ khoảng 14,000 điểm xuống còn khoảng 6,500 điểm, và sau đó là thập kỷ tăng trưởng liên tục sau năm 2010. Điểm 40,000 Ngưỡng này đã được vượt qua lần đầu tiên vào năm 2024, trong một môi trường được thúc đẩy bởi các gã khổng lồ công nghệ - một số trong đó hiện đang nắm giữ trọng trách thực sự trong chỉ số Dow Jones, một chỉ số đã chứng tỏ khả năng tự đổi mới của mình.

Milestone Ngày Cấp Sự kiện Đóng cửa lần đầu 1896 Tháng Năm ≈ 40 điểm Được tạo bởi Charles Dow (12 cổ phiếu) Trầm cảm mức thấp 1932 Tháng Bảy ≈ 41 điểm Trở lại vạch xuất phát sau năm 1929. Rào cản 1,000 điểm Tháng Mười Một 1972 1,000 điểm Lần vượt biên đầu tiên trong ngày Thứ Hai Đen 19 Tháng Mười −22.6% Mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong lịch sử. Đỉnh điểm trước khủng hoảng 2007 Tháng Mười ≈ 14,100 điểm Bản ghi cuối cùng trước cuộc khủng hoảng tài chính Mức khủng hoảng thấp tháng 2009 ≈ 6,500 điểm -54% so với mức đỉnh Rào cản 40,000 điểm 2024 40,000 điểm Lần vượt sông đầu tiên trong lịch sử

Bài học rút ra từ bảng số liệu này: trong hơn 130 năm, mỗi lần sụp đổ thị trường đều dẫn đến một kỷ lục mới — nhưng thời gian chờ đợi để đạt được những kỷ lục này lại dao động từ vài năm đến một phần tư thế kỷ. Chỉ số này đề cao sự kiên nhẫn được ghi nhận, chứ không phải sự vội vàng.

Giờ giao dịch của Dow Jones dành cho nhà đầu tư quốc tế

Chỉ số Dow Jones giao dịch tại New York: phiên giao dịch chính diễn ra từ... 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền Đông - đó là Từ 3:30 đến 10:00 giờ Paris (Từ 4:30 chiều đến 11:00 tối vào mùa hè, tùy thuộc vào lịch tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Mỹ). Xung quanh phiên giao dịch này: phiên giao dịch trước giờ mở cửa từ 4:00 sáng giờ New York (lệnh được đặt, giá tham khảo được điều chỉnh), và phiên giao dịch sau giờ đóng cửa đến 8:00 tối giờ New York, nơi khối lượng giao dịch giảm và chênh lệch giá mở rộng. Đối với các nhà đầu tư châu Âu, có hai khung thời gian thực tế: giờ mở cửa của Mỹ lúc 3:30 chiều — thời điểm bận rộn nhất trong ngày, khi các lệnh giao dịch qua đêm và các thông tin kinh tế vĩ mô của Mỹ được đưa ra thị trường — và giờ cuối cùng trước 10:00 tối, giờ điều chỉnh giá đóng cửa. Các ngày lễ quốc gia của Mỹ (Lễ Tạ ơn, Ngày Độc lập…) đóng cửa thị trường: xem trang dành riêng của chúng tôi về giờ giao dịch thị trường chứng khoán cho toàn bộ lịch.

Cách đầu tư vào chỉ số Dow Jones: Bốn công cụ chính

Quỹ ETF Dow Jones, con đường dành cho nhà đầu tư. Để theo dõi chỉ số mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ ETF mô phỏng chỉ số DJIA — bao gồm cả các phiên bản dành cho tài khoản châu Âu, được niêm yết bằng euro trên các sàn giao dịch châu Âu. Đây là công cụ đầu tư dài hạn: phí thấp, đa dạng hóa trên 30 công ty của Mỹ và cơ chế mua bán định kỳ tương tự như bất kỳ chỉ số tổng quát nào. Phần ETF Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị theo dõi hiện có và hướng dẫn của chúng tôi về... cách đầu tư vào thị trường chứng khoán Đưa ra khuôn khổ tổng quát — tài khoản, nhà môi giới, lệnh đầu tiên.

Hợp đồng chênh lệch (CFD), hợp đồng tương lai và quyền chọn — bộ công cụ của nhà giao dịch. Chỉ số Dow Jones cũng là một trong những thị trường được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, thông qua ba nhóm công cụ tài chính. CFDs Cho phép bạn đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên giá tăng hoặc giảm bằng đòn bẩy, thông qua các nhà môi giới chuyên nghiệp — với rủi ro được khuếch đại đi kèm với đòn bẩy. Futures (Hợp đồng e-mini Dow) là tiêu chuẩn dành cho các tổ chức: tính thanh khoản vượt trội, hoạt động gần như 24/5. Tùy chọn Mở ra cánh cửa đến những chiến lược tinh tế hơn — phòng ngừa rủi ro, tạo thu nhập, giao dịch định hướng có kỷ luật. Những công cụ này đòi hỏi đào tạo và kỷ luật: chúng khuếch đại chuyển động của chỉ số, theo cả hai hướng, và phần lớn các nhà đầu tư cá nhân giao dịch chúng đều thua lỗ. Hãy bắt đầu với... giao dịch cho người mới bắt đầu và tương lai Hướng dẫn trước khi mạo hiểm bỏ ra dù chỉ một euro.

Điều gì tác động đến chỉ số Dow Jones: Các yếu tố chính

Giống như bất kỳ chỉ số chứng khoán nào, chỉ số Dow Jones tổng hợp ba nhóm thông tin. Thứ nhất, thu nhập hàng quý của 30 thành viên — với một điểm khác biệt về trọng số giá: một biến động của cổ phiếu có giá cao (một trong những cái tên đắt đỏ của chỉ số) có thể tự mình làm thay đổi chỉ số Dow Jones, trong khi cùng một tỷ lệ phần trăm biến động đó ở một cổ phiếu rẻ hơn lại không được chú ý. Sau đó, Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ: việc làm, lạm phát, quyết định của Fed — được công bố lúc 2:30 chiều giờ Paris, chúng gây ra những biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch. Và bối cảnh địa chính trị và tiền tệChu kỳ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, căng thẳng quốc tế, bầu cử Mỹ — với tư cách là thước đo không chính thức của nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ số Dow Jones phản ứng với mọi thứ tác động đến nó.

Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq: Nên theo dõi chỉ số nào?

Ba chỉ số của New York kể những câu chuyện khác nhau. Trà Dow (30 cổ phiếu, tính theo trọng số giá) là thước đo lịch sử về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ — có tính chọn lọc, uy tín, và không theo khuôn mẫu kỹ thuật. Trà S & P 500 (500 cổ phiếu, tính theo vốn hóa thị trường) là chuẩn mực của giới chuyên nghiệp: nó đại diện cho khoảng 80% vốn hóa thị trường của Mỹ và được dùng làm thước đo cho các quỹ trên toàn thế giới. Trà Nasdaq Chỉ số này tập trung vào cổ phiếu công nghệ: biến động mạnh hơn, định hướng tăng trưởng hơn, nhạy cảm hơn với chu kỳ lãi suất. Đối với nhà đầu tư dài hạn, chỉ số S&P 500 mang lại sự đa dạng hóa rộng nhất; chỉ số Dow Jones hấp dẫn với 30 cổ phiếu chất lượng; chỉ số Nasdaq thu hút các nhà đầu tư chấp nhận sự biến động của cổ phiếu công nghệ. Ba chỉ số này bổ sung cho nhau — việc so sánh diễn biến của chúng trong một tuần thường cho thấy sự xoay vòng ngành đang diễn ra.

Mười lời khuyên để giao dịch chỉ số Dow Jones một cách kỷ luật

Thông tin về hồ sơ nhà giao dịch — nên đọc trước khi đặt lệnh đầu tiên. 1. Chỉ giao dịch khi có tính thanh khoản: hai giờ đầu tiên sau khi thị trường mở cửa lúc 3:30 chiều và hai giờ cuối cùng trước 10:00 tối. 2. Hãy kiểm tra lịch kinh tế trước mỗi phiên giao dịch: việc công bố dữ liệu lúc 2:30 chiều có thể đảo ngược xu hướng chỉ trong vài phút. 3. Đặt điểm dừng và mục tiêu TRƯỚC khi đặt lệnh, không bao giờ đặt trong khi đặt lệnh. 4. Hạn chế đòn bẩy: trên một chỉ số biến động mạnh, đòn bẩy vừa phải là đủ — và vẫn duy trì được. 5. Chỉ nên đặt cược vào một hướng duy nhất tại một thời điểm: đa dạng hóa các sai lầm không phải là một chiến lược. 6. Hãy ghi chép nhật ký giao dịch — những kỷ niệm về sai lầm của bạn còn quý giá hơn cả những khoản lợi nhuận. 7. Hãy cẩn thận với những khoảng trống giá mở cửa: chỉ số Dow Jones có thể mở cửa cách xa giá đóng cửa ngày hôm trước, cuốn trôi cả các lệnh dừng lỗ và những tín hiệu chắc chắn. 8. Hãy theo dõi chỉ số VIX — chỉ số biến động — báo hiệu những phiên giao dịch đầy biến động phía trước. 9. Chiều thứ Sáu và đêm trước các ngày lễ của Mỹ là thời điểm dễ xảy ra sai lệch: khối lượng giao dịch thấp, biến động giá dễ gây hiểu nhầm. 10. Nếu bạn cần đọc lại lời khuyên này: thị trường vẫn sẽ ở đó vào ngày mai — vốn của bạn chỉ còn nguyên vẹn nếu bạn bảo vệ nó.

Chỉ số Dow Jones được tính như thế nào? Điểm, đô la và hệ số chia Dow.

Chỉ số Dow Jones được niêm yết ở mức... điểm — but what exactly is a point? The answer lies in the « Dow divisor »: technically, the index is the sum of the prices of its 30 stocks, divided by an adjustment factor. This divisor, initially equal to the number of stocks, has been corrected hundreds of times over the course of history — at every split, replacement or redistribution — to guarantee the index’s continuity: now below 1, it means a one-dollar move in a given stock shifts the index by more than one point. The practical consequence for investors: « the Dow gained 300 points » does not translate mechanically into a percentage gain — always check the % change (shown live at the top of this page) when comparing sessions. The divisor’s mechanics are also what allow the committee to replace a stock without jolting the index: the divisor absorbs the transition smoothly.

Các lĩnh vực của Dow Jones: Cái nhìn tập trung về nền kinh tế Hoa Kỳ

Với chỉ 30 thành viên, chỉ số Dow Jones không cố gắng sao chép toàn bộ nền kinh tế Mỹ — mà lựa chọn những ngành kinh tế chủ lực. Kết quả là một sự phân bổ ngành cân bằng nhưng rõ ràng: tài chính Những lĩnh vực trọng yếu như ngân hàng đầu tư, thẻ thanh toán, công ty bảo hiểm phản ánh chiều sâu của thị trường Mỹ; công nghệ đã đảm nhận một vai trò mà chỉ số công nghiệp ban đầu không bao giờ có thể tưởng tượng tới; chăm sóc sức khỏe Quy tụ nhiều ông lớn trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế; ngành công nghiệp — Di sản được thể hiện qua cái tên — vẫn được đại diện bởi ngành hàng không vũ trụ, thiết bị và vật liệu; và mặt hàng chủ lực Tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính: đồ uống, bán lẻ, thức ăn nhanh. Đối với nhà đầu tư, sự tập trung này có một lợi thế — ba mươi công ty được lựa chọn vì sự vững chắc — và một hạn chế: một cú sốc trong ngành (quy định ngân hàng, sự điều chỉnh công nghệ) sẽ tác động đến chỉ số mạnh hơn so với khả năng giảm thiểu tác động của chỉ số S&P 500 rộng hơn.

Cổ tức Dow Jones: Lợi suất thầm lặng của các cổ phiếu blue chip

The Dow is also a dividend machine: America’s distribution culture runs deep here, and several of its members rank among the « dividend aristocrats » — companies that have raised their payout year after year for decades. The index’s overall yield remains modest — US valuations dictate as much — but the consistency of its distributions makes it a welcome source of income for long-term portfolios. This culture even inspired a famous strategy, the « Dogs of the Dow »Mua mười cổ phiếu có lợi suất cao nhất của chỉ số Dow Jones vào tháng Giêng hàng năm và tái cân bằng danh mục đầu tư một năm sau đó — một nguyên tắc đơn giản đã được tranh luận trong giới tài chính suốt bốn mươi năm, và hơn bất kỳ ví dụ nào khác, nó minh họa cả tiềm năng và giới hạn của các chiến lược cổ tức máy móc. Để có cái nhìn toàn diện hơn về nguyên tắc này trên thị trường Pháp, hãy xem lựa chọn của chúng tôi về... cổ phiếu Áp dụng logic đó vào thị trường Paris.

Những lỗi thường gặp của người mới bắt đầu giao dịch trên chỉ số Dow Jones

Bốn cái bẫy này thường xuyên xuất hiện trở lại đối với những người mới. Nhầm lẫn giữa điểm và phần trămMất 400 điểm ở mức chỉ số cao tương đương với chưa đến 1% — trái ngược với hai mươi năm trước; luôn luôn lấy lý do là %. Quên đi sự chênh lệch múi giờViệc mở lệnh lúc 11:30 đêm, sau khi phiên giao dịch đã đóng cửa, có nghĩa là giao dịch ngoài giờ — chênh lệch giá mua bán lớn, thanh khoản thấp. Bỏ qua rủi ro tiền tệĐối với nhà đầu tư sử dụng vốn euro, chỉ số Dow Jones tính bằng đô la Mỹ kết hợp rủi ro cổ phiếu với rủi ro tỷ giá EUR/USD — chỉ số Dow Jones không thay đổi nhiều có thể mang lại (hoặc mất) điểm phần trăm chỉ riêng do biến động tỷ giá. Vội vàng tận dụng đòn bẩyKhung giờ mở cửa lúc 3:30 chiều rất ngoạn mục; giao dịch trong khung giờ đó với đòn bẩy dành cho người mới bắt đầu đồng nghĩa với việc phải trả giá sớm cho màn trình diễn. Giải pháp nằm ở một quy tắc: bắt đầu với ETF không sử dụng đòn bẩy, và chỉ tham gia giao dịch chủ động khi bạn có thể giải thích mọi sai lầm trong nhật ký giao dịch của mình.

Câu hỏi thường gặp về chỉ số Dow Jones

Dow Jones, DJIA và Dow 30 khác nhau ở điểm nào?

None: all three refer to the same index — the Dow Jones Industrial Average and its 30 stocks. « DJI » is the ticker symbol used on quoting platforms; « Dow 30 » stresses the number of members.

Tại sao chỉ số Dow Jones lại được tính theo trọng số giá?

Di sản lịch sử: vào năm 1896, tính giá bình quân là phương pháp đơn giản nhất hiện có. Quá trình hiện đại hóa đã giữ lại phương pháp này vì mục đích duy trì tính liên tục — nhưng đổi lại, nó kém đại diện hơn so với phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500.

Có bao nhiêu công ty trong chỉ số Dow Jones?

Ba mươi công ty của Mỹ, được lựa chọn bởi một ủy ban chỉ số dựa trên uy tín và sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Thành phần của chỉ số thay đổi thông qua các quyết định đột xuất — bảng trên được cập nhật tự động.

Chỉ số Dow Jones mở cửa lúc mấy giờ cho các nhà đầu tư châu Âu?

Phiên giao dịch bắt đầu lúc 3:30 chiều giờ Paris (4:30 chiều giờ Mỹ nếu tính theo giờ mùa hè, tùy thuộc vào ca làm việc), và đóng cửa lúc 10:00 tối — tức là từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều giờ New York. Phiên giao dịch kết thúc vào các ngày lễ công cộng của Mỹ.

Can You Buy « the Dow Jones » Directly?

Không — chỉ số không thể được giao dịch trực tiếp. Bạn có thể sao chép nó bằng các quỹ ETF (con đường của nhà đầu tư), hoặc giao dịch nó thông qua các hợp đồng chênh lệch (CFD), hợp đồng tương lai và quyền chọn (con đường của nhà giao dịch, với đòn bẩy và rủi ro cao hơn).

Nên đầu tư vào Dow Jones hay S&P 500 trước?

Chỉ số S&P 500, với phạm vi rộng hơn và trọng số theo vốn hóa thị trường, là điểm vào lệnh được khuyến nghị rộng rãi nhất cho việc đầu tư dài hạn vào thị trường Mỹ; chỉ số Dow Jones, với 30 cổ phiếu được chọn lọc, hoạt động như một chỉ số bổ sung hoặc dựa trên lịch sử của nó — cả hai kết hợp với nhau mà không mâu thuẫn.