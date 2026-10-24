Lịch kinh tế: Các sự kiện quan trọng và cách giao dịch trong thời gian này.

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Lịch kinh tế là gì?

Lịch kinh tế tập hợp tất cả các số liệu thống kê và thông báo kinh tế vĩ mô có khả năng tác động đến các thị trường khác nhau: chỉ số chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu và các cặp tiền tệ.

Các thông báo kinh tế liên quan đến số liệu thống kê có tác động mạnh mẽ hơn đến chỉ số chứng khoán và thị trường cổ phiếu. Các thông báo từ ngân hàng trung ương gây ra biến động tiền tệ — do đó có thuật ngữ lịch kinh tế ngoại hối. Tất cả những thông báo này đều được công bố vào những ngày đã biết trước: lịch kinh tế cho phép bạn dự đoán chúng thay vì phải chịu thiệt hại.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 23, 2026

Cách đọc Lịch kinh tế

Tất cả các loại lịch — dù được cung cấp bởi các nhà môi giới, trang web tài chính hay nền tảng giao dịch — đều hiển thị cùng một cột, và việc đọc chúng một cách chính xác sẽ thay đổi mọi thứ:

Thời gian phát hành : chính xác vào thời điểm số liệu thống kê được công bố, bao gồm cả giờ Paris. Sự biến động tập trung xung quanh phút giây đó.

: chính xác vào thời điểm số liệu thống kê được công bố, bao gồm cả giờ Paris. Sự biến động tập trung xung quanh phút giây đó. Quốc gia hoặc khu vực Mọi loại tiền tệ và mọi thị trường đều phản ứng đầu tiên với những tin tức từ nền kinh tế của chính nó — việc làm ở Mỹ tác động đến đồng đô la và các chỉ số của Mỹ, trong khi lạm phát ở châu Âu là yếu tố gây ảnh hưởng đến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Mọi loại tiền tệ và mọi thị trường đều phản ứng đầu tiên với những tin tức từ nền kinh tế của chính nó — việc làm ở Mỹ tác động đến đồng đô la và các chỉ số của Mỹ, trong khi lạm phát ở châu Âu là yếu tố gây ảnh hưởng đến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tầm quan trọng của thông báo Hầu hết các lịch đều biểu tượng hóa nó bằng hình con bò hoặc ngôi sao. Ba biểu tượng = một đợt phát hành lớn, với độ biến động cao; một biểu tượng = một thống kê thứ cấp.

Hầu hết các lịch đều biểu tượng hóa nó bằng hình con bò hoặc ngôi sao. Ba biểu tượng = một đợt phát hành lớn, với độ biến động cao; một biểu tượng = một thống kê thứ cấp. Giá trị trước đó, sự đồng thuận và con số thực tếThị trường đã phản ánh giá trị kỳ vọng vào giá cả rồi — chính khoảng cách giữa mức dự báo chung và con số được công bố mới là yếu tố gây ra phản ứng, chứ không phải bản thân con số đó.

Nguyên tắc vàng gói gọn trong một câu: Thị trường không phản ứng với tin tức, mà phản ứng với sự bất ngờ.Việc công bố tăng lạm phát từ rất sớm sẽ không có tác dụng; nhưng chỉ cần tăng thêm hai phần mười so với dự báo cũng có thể khiến chỉ số biến động vài phần trăm chỉ trong vài phút.

Các thông tin kinh tế quan trọng có tác động đến thị trường.

Mười hai sự kiện chi phối thị trường trong năm. Hiểu rõ chúng đồng nghĩa với việc biết khi nào biến động sẽ xuất hiện:

Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và châu Âu, được công bố hàng tháng. Đây là chỉ số có tầm quan trọng lớn nhất kể từ năm 2021 — nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định về lãi suất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và châu Âu, được công bố hàng tháng. Đây là chỉ số có tầm quan trọng lớn nhất kể từ năm 2021 — nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định về lãi suất. việc làm ở Mỹ : the monthly US employment and unemployment report (« Non-Farm Payrolls »), out on the first Friday of every month — one of the most volatile sessions of the year for the dollar.

: the monthly US employment and unemployment report (« Non-Farm Payrolls »), out on the first Friday of every month — one of the most volatile sessions of the year for the dollar. GDP : Tăng trưởng hàng quý, được công bố theo ba phiên bản (ước tính sơ bộ, thứ hai, cuối cùng) — phiên bản đầu tiên gây bất ngờ nhất.

: Tăng trưởng hàng quý, được công bố theo ba phiên bản (ước tính sơ bộ, thứ hai, cuối cùng) — phiên bản đầu tiên gây bất ngờ nhất. quyết định của ngân hàng trung ương Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh đều đưa ra quyết định cứ sau sáu đến tám tuần, mỗi quyết định đều kèm theo một cuộc họp báo, và cuộc họp báo này thường tác động đến thị trường nhiều hơn cả chính quyết định đó.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh đều đưa ra quyết định cứ sau sáu đến tám tuần, mỗi quyết định đều kèm theo một cuộc họp báo, và cuộc họp báo này thường tác động đến thị trường nhiều hơn cả chính quyết định đó. Chỉ số PMI Các chỉ số hoạt động kinh doanh cho ngành sản xuất và dịch vụ, được công bố trước chu kỳ kinh tế vài tháng.

Các chỉ số hoạt động kinh doanh cho ngành sản xuất và dịch vụ, được công bố trước chu kỳ kinh tế vài tháng. Niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng Ở Hoa Kỳ cũng như ở châu Âu, chúng báo hiệu sức mạnh hoặc điểm yếu của nhu cầu trong tương lai.

Ở Hoa Kỳ cũng như ở châu Âu, chúng báo hiệu sức mạnh hoặc điểm yếu của nhu cầu trong tương lai. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của MỹChỉ số đo lường tần suất cao của nền kinh tế Mỹ, được công bố vào mỗi thứ Năm.

Thêm vào đó là các báo cáo hàng quý từ các công ty lớn — thu nhập và dự báo — thuộc mảng tin tức doanh nghiệp chứ không phải lịch kinh tế vĩ mô, nhưng vẫn tập trung sự biến động vào những ngày đã biết.

Các sự kiện kinh tế định hình năm

Ngoài các đợt phát hành hàng tháng, một vài chu kỳ khác tạo nên nhịp điệu của thị trường trong năm. Mùa thu nhậpBốn lần một năm (tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười), khi các công ty lớn công bố báo cáo tài chính hàng quý — mỗi lần công bố riêng lẻ đều có thể khiến giá cổ phiếu tăng mười phần trăm. Trà Các cuộc họp của Fed, eight a year, some of them accompanied by economic projections and the famous « dot plot » that reveals the rate intentions of every member.

quyết định của ECB Họ tuân theo cùng một nhịp điệu, với một cuộc họp báo thường có tác động lớn hơn cả chính tuyên bố đó.

Hai sự kiện thường niên hoàn thiện bức tranh: Hội nghị chuyên đề Jackson Hole Vào cuối tháng 8, các ngân hàng trung ương sẽ phác thảo lập trường chính sách của họ cho mùa thu, và ngân sách và dự luật tài chínhĐiều này khiến giá cổ phiếu nhạy cảm với thuế biến động. Cuối cùng, hãy cẩn thận với... Thứ Năm và Thứ Sáu cuối thángViệc đáo hạn quyền chọn và tái cân bằng quỹ tạo ra sự biến động không nằm trong lịch kinh tế vĩ mô, mà nằm trong lịch thị trường.

Làm thế nào để dự đoán quyết định của ngân hàng trung ương?

Quyết định về lãi suất không bao giờ xuất hiện một cách đột ngột: thị trường đã ấn định trước xác suất cho chúng, dựa trên các bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách và các số liệu thống kê mới nhất. Luận điểm kỳ vọng thị trườngCác chỉ số lãi suất, được công bố bởi các nhà cung cấp dữ liệu, mới là chuẩn mực thực sự — việc tăng lãi suất được dự đoán trước sẽ không gây ra biến động gì; việc giữ nguyên lãi suất bất ngờ có thể kích hoạt một đợt tăng giá.

Quy trình họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) diễn ra theo ba giai đoạn: tuyên bố chính sách, lúc 8 giờ tối giờ Paris; các dự báo kinh tế và biểu đồ lãi suất, 30 phút sau đó; rồi đến cuộc họp báo của Chủ tịch. Kinh nghiệm cho thấy những biến động lớn nhất thường bắt nguồn từ cuộc họp báo — chỉ một lời nói, một sự thay đổi về giọng điệu, và thị trường sẽ xem xét lại toàn bộ diễn biến. Đối với nhà đầu tư, bài học rất thực tế: đánh giá một cuộc họp không phải dựa trên quyết định được đưa ra, mà dựa trên khoảng cách giữa quyết định đó và những gì thị trường kỳ vọng.

Một ví dụ thực tế: Ngày việc làm ở Mỹ, từng phút một.

Để hiểu rõ cơ chế hoạt động, chúng ta hãy theo dõi một ngày thứ Sáu đầu tiên điển hình của mỗi tháng (tất cả thời gian đều theo giờ Paris). 2: 25 chiềuCác nhà giao dịch cắt giảm vị thế, chênh lệch giá bắt đầu mở rộng; những người thận trọng nhất đã chuyển sang tiền mặt. 2: 29 chiềuKhi các đơn đặt hàng cuối cùng được thực hiện, thị trường nín thở chờ đợi. 2: 30 chiềuBáo cáo công bố các con số: việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp, tiền lương. Ba con số này dẫn đến ba khả năng khác nhau: số lượng việc làm khả quan cùng với tốc độ tăng lương nhanh chóng làm dấy lên lo ngại về lạm phát và có thể khiến thị trường chứng khoán giảm điểm khi lãi suất tăng.

2: 31 chiềuPhản ứng tức thời — đồng đô la và các chỉ số lao dốc trong một khoảnh khắc, các lệnh dừng lỗ được kích hoạt liên tiếp. 2: 35 chiều: sự điều chỉnh đầu tiên, khi các thuật toán tận dụng các chi tiết của báo cáo. 3: 00 chiều and beyond: the underlying trend of the session is decided — sometimes with the initial move, sometimes in full reversal. This timeline shows why « trading the news » without experience is expensive: the most profitable window is also the most heavily trapped.

Danh sách kiểm tra trước khi phát hành sản phẩm lớn

Điều gì : Đợt thả nào, và tầm quan trọng ra sao (một, hai hay ba con bò đực)?

: Đợt thả nào, và tầm quan trọng ra sao (một, hai hay ba con bò đực)? Thời Gian : the exact release time, in Paris time — not « sometime in the morning ».

: the exact release time, in Paris time — not « sometime in the morning ». Thị trường mong đợi điều gì : Sự đồng thuận và kỳ vọng về các thông báo của ngân hàng trung ương.

: Sự đồng thuận và kỳ vọng về các thông báo của ngân hàng trung ương. Những vị trí nào bị lộ thông tin : Các cổ phiếu, chỉ số và tiền tệ bị ảnh hưởng — trực tiếp hoặc gián tiếp.

: Các cổ phiếu, chỉ số và tiền tệ bị ảnh hưởng — trực tiếp hoặc gián tiếp. Quy tắc thoát hiểm là gì?: quy mô vị thế được cắt giảm trước, điểm dừng được mở rộng, hoặc giữ tiền mặt trong thời gian phát hành.

Năm câu hỏi, hai phút kiểm tra — và hầu như mọi bất ngờ khó chịu vào ngày phát hành đều được tránh khỏi. Phần còn lại là do tính kỷ luật.

Giao dịch dựa trên lịch kinh tế: Cách sử dụng nó

Đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư năng động, lịch phục vụ ba mục đích:

Tránh những bất ngờ khó chịu: Việc không có lệnh cắt lỗ giúp bảo vệ hoàn toàn khỏi khoảng thời gian chờ công bố thông tin — biết rằng một thông báo quan trọng sẽ được đưa ra lúc 2:30 chiều có nghĩa là bạn có thể xác định quy mô vị thế của mình trước đó, chứ không phải sau đó. Xác định các khoảng thời gian biến độngNhững phút sau khi một thông tin quan trọng được công bố, giá cả thường biến động mạnh hơn mức mà cả ngày hôm đó không bao giờ đạt tới; đó là lúc các chiến lược giao dịch dựa trên tin tức phát huy tác dụng, và cũng là nơi những người mới bắt đầu dễ bị mắc bẫy. Hiểu về những chuyển động không thể giải thíchMột sự đảo chiều đột ngột lúc 2:30 chiều, một sự tăng vọt lúc 8 giờ tối — chín trong mười trường hợp, câu trả lời nằm trong lịch.

Lời giới thiệu của chúng tôi về đầu tư đưa những sự kiện kinh tế này trở lại bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, và hướng dẫn của chúng tôi về CFDs Điều này giải thích tại sao việc tận dụng đòn bẩy lại khiến việc quản lý thông báo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Những bộ phim bom tấn sắp ra mắt: Những cạm bẫy cần biết

Các bản phát hành lớn tạm thời làm thay đổi điều kiện thị trường theo bốn cách bạn nên biết trước khi gặp phải:

Sự lan rộng ngày càng lớn Chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể tăng gấp năm hoặc mười lần xung quanh thời điểm công bố thông tin — lệnh đặt vào thời điểm tồi tệ nhất sẽ có giá cao hơn dự kiến.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán có thể tăng gấp năm hoặc mười lần xung quanh thời điểm công bố thông tin — lệnh đặt vào thời điểm tồi tệ nhất sẽ có giá cao hơn dự kiến. Trượt Việc thực hiện giao dịch diễn ra ở mức giá khác với giá yêu cầu; điểm dừng đôi khi nhảy vọt vài chục điểm.

Việc thực hiện giao dịch diễn ra ở mức giá khác với giá yêu cầu; điểm dừng đôi khi nhảy vọt vài chục điểm. Bước đi sai lầm ban đầu Phản ứng ban đầu thường đảo ngược trong vài phút sau đó, khi thị trường tiếp thu chi tiết thông tin được công bố.

Phản ứng ban đầu thường đảo ngược trong vài phút sau đó, khi thị trường tiếp thu chi tiết thông tin được công bố. Thanh khoản bất đối xứngChỉ trong vài giây sau khi thông báo được đưa ra, người mua hoặc người bán có thể biến mất trong chốc lát — giá cả lao dốc theo một hướng, rồi lại bật trở lại.

Chiến thuật phòng vệ của nhà đầu tư cá nhân khá đơn giản: giảm quy mô các vị thế rủi ro trước khi có thông tin quan trọng được công bố, hoặc thậm chí giữ tiền mặt trong suốt thời gian công bố thông tin. Dữ liệu từ các công ty môi giới về tài khoản cá nhân cho thấy hầu hết các khoản lỗ nhanh chóng đều tập trung xung quanh những sự kiện này.

Lịch trình cho thị trường của bạn

Không phải tất cả các thị trường đều theo dõi cùng một thông báo:

NGOẠI HỐI : các quyết định về lãi suất, lạm phát, việc làm — mỗi cặp yếu tố đều phản ứng với sự tương tác giữa hai nền kinh tế liên quan; trang của chúng tôi về vấn đề này giao dịch euro-đô la Bài viết này trình bày cách phân tích cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới thông qua số liệu thống kê của Mỹ và châu Âu.

: các quyết định về lãi suất, lạm phát, việc làm — mỗi cặp yếu tố đều phản ứng với sự tương tác giữa hai nền kinh tế liên quan; trang của chúng tôi về vấn đề này giao dịch euro-đô la Bài viết này trình bày cách phân tích cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất thế giới thông qua số liệu thống kê của Mỹ và châu Âu. Cổ phiếu và chỉ số Lợi nhuận hàng quý, lạm phát, GDP — các chỉ số như CAC 40 và cổ phiếu riêng lẻ đều nhạy cảm với tình hình ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Lợi nhuận hàng quý, lạm phát, GDP — các chỉ số như CAC 40 và cổ phiếu riêng lẻ đều nhạy cảm với tình hình ở cả hai bờ Đại Tây Dương. HÀNG HÓA : tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ (thứ Tư), báo cáo nông nghiệp, quyết định của OPEC+ về dầu thô.

: tồn kho dầu hàng tuần của Mỹ (thứ Tư), báo cáo nông nghiệp, quyết định của OPEC+ về dầu thô. Trái phiếuĐấu giá trái phiếu, lạm phát, quyết định lãi suất — thị trường trái phiếu là thị trường gắn bó trực tiếp nhất với lịch trình các sự kiện trong năm.

Tìm lịch kinh tế đáng tin cậy ở đâu?

Có rất nhiều loại lịch miễn phí — từ các nhà môi giới trực tuyến, trang web tài chính, nền tảng biểu đồ. Ba tiêu chí sau đây phân biệt chúng: tính đầy đủ (mọi khu vực, mọi phiên bản), độ chính xác của thời gian (đến từng múi giờ), và tốc độ hiển thị con số thực tế — Các nhà cung cấp chuyên nghiệp cập nhật đến từng mili giây, trong khi các nhà cung cấp miễn phí có độ trễ vài giây, điều này rất quan trọng trong giao dịch tin tức.

Lịch tích hợp trong các nền tảng giao dịch có một ưu điểm: chúng hiển thị tác động trực tiếp trên biểu đồ, và một số cho phép bạn tạo cảnh báo trước mỗi lần phát hành quan trọng. Đó là trường hợp của các nhà môi giới hàng đầu được giới thiệu trong bài viết này. so sánh môi giới; để giao dịch tin tức ngắn hạn, Vantage Nền tảng này cũng bao gồm lịch kinh tế trong danh mục dịch vụ của mình — hãy kiểm tra các điều khoản và tình trạng sẵn có của các công cụ.

Những chiến lược đơn giản xoay quanh lịch

Ba cách tiếp cận kinh điển, theo thứ tự tăng dần mức độ tham gia:

Thận trọng thụ động Đầu tư thông qua các quỹ hoặc ETF đa dạng hóa — như đã trình bày trong các hướng dẫn của chúng tôi về đầu tư thị trường chứng khoán — và bỏ qua lịch trình, tầm nhìn dài hạn làm cho các sự kiện diễn ra suôn sẻ hơn. Đây là câu trả lời của đa số người tiết kiệm.

Đầu tư thông qua các quỹ hoặc ETF đa dạng hóa — như đã trình bày trong các hướng dẫn của chúng tôi về đầu tư thị trường chứng khoán — và bỏ qua lịch trình, tầm nhìn dài hạn làm cho các sự kiện diễn ra suôn sẻ hơn. Đây là câu trả lời của đa số người tiết kiệm. Lập kế hoạch Đầu tư vào những ngày cố định nhưng tránh mở các vị thế đòn bẩy trong vòng một giờ trước khi có thông tin quan trọng được công bố; đơn giản và hiệu quả.

Đầu tư vào những ngày cố định nhưng tránh mở các vị thế đòn bẩy trong vòng một giờ trước khi có thông tin quan trọng được công bố; đơn giản và hiệu quả. Tin tức giao dịchĐặt lệnh dựa trên sự bất ngờ khi giá được tung ra — một kỹ thuật đặc biệt của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, đòi hỏi tốc độ thực hiện nhanh, quy tắc thoát lệnh nghiêm ngặt và nhận thức đầy đủ về những cạm bẫy đã mô tả ở trên. Thống kê của các nhà môi giới về tài khoản bán lẻ cho thấy người mới bắt đầu không nên áp dụng phương pháp này.

Câu hỏi thường gặp về Lịch kinh tế

Lịch kinh tế là gì? Lịch kinh tế liệt kê, vào những ngày và giờ đã được biết trước, tất cả các số liệu thống kê và thông báo chính thức có ảnh hưởng đến thị trường: lạm phát, việc làm, GDP, quyết định của ngân hàng trung ương. Đối với mỗi thông báo, nó hiển thị tầm quan trọng, sự đồng thuận của các nhà phân tích và con số thực tế được công bố.

Những thông báo quan trọng nhất trong lịch trình là gì? Lạm phát ở Mỹ và châu Âu, báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, quyết định lãi suất của Fed và ECB, GDP và chỉ số PMI. Những dữ liệu kinh tế quan trọng này tập trung phần lớn sự biến động: các chỉ số và tiền tệ có thể dao động vài phần trăm chỉ trong vài phút.

Tại sao thị trường đôi khi lại phản ứng ngược chiều với những tin tốt? Bởi vì thị trường đã định giá dựa trên giá trị kỳ vọng. Nếu một số liệu thống kê tốt nhưng kém hơn so với dự báo chung, sự thất vọng có thể đẩy giá xuống; ngược lại, tin xấu đã được dự đoán trước có thể mang lại sự nhẹ nhõm. Phản ứng hướng đến sự bất ngờ, chứ không phải con số cụ thể.

Có nên giao dịch trong thời điểm phát hành sản phẩm mới? Cần thận trọng, hoặc tốt nhất là không nên giao dịch đối với người mới bắt đầu. Chênh lệch giá mở rộng, việc thực hiện lệnh dễ bị sai sót và tín hiệu giao dịch ban đầu sai lầm thường xuyên xảy ra. Chiến thuật đơn giản nhất: giảm quy mô vị thế trước khi có thông tin quan trọng được công bố, hoặc chờ cho sự biến động giảm bớt.

Số liệu thống kê của Mỹ được công bố vào lúc mấy giờ? Hầu hết các thông cáo báo chí quan trọng của Mỹ được công bố lúc 8:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ — tức là 2:30 chiều giờ Paris, 3:30 chiều giờ Paris nếu áp dụng giờ mùa hè. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được đưa ra lúc 2 giờ chiều giờ miền Đông, tức là 8 giờ tối giờ Paris.

Liệu lịch kinh tế có hữu ích cho các nhà đầu tư dài hạn? Thông tin này không giúp ích nhiều cho việc quyết định, mà chủ yếu là để hiểu rõ vấn đề. Một nhà đầu tư nắm giữ các quỹ ETF đa dạng có thể bỏ qua các thông báo hàng ngày; ngược lại, lịch trình giúp họ hiểu rõ những đợt giảm mạnh trong danh mục đầu tư và tránh hoảng loạn khi có sự kiện được công bố.

Những điều quan trọng

Định nghĩa : Lịch trình đã lỗi thời của các thông tin kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường.

: Lịch trình đã lỗi thời của các thông tin kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường. Reading : thời gian, tầm quan trọng, sự đồng thuận, con số thực tế — phản ứng thường hướng về sự ngạc nhiên, chứ không phải con số.

: thời gian, tầm quan trọng, sự đồng thuận, con số thực tế — phản ứng thường hướng về sự ngạc nhiên, chứ không phải con số. Ngày trọng đại Lạm phát, việc làm tại Mỹ, lãi suất của Fed/ECB, GDP, PMI.

Lạm phát, việc làm tại Mỹ, lãi suất của Fed/ECB, GDP, PMI. Traps : Chênh lệch giá lớn hơn, trượt giá, biến động ban đầu sai lệch — giảm quy mô trước khi phát hành.

: Chênh lệch giá lớn hơn, trượt giá, biến động ban đầu sai lệch — giảm quy mô trước khi phát hành. Sử dụngCần thiết cho nhà giao dịch năng động, cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư dài hạn.