Emmanuel Faber: Sự nghiệp và di sản tại Danone

Đã làm bao nhiêu Emmanuel Faber Mức lương của ông khi điều hành Danone là bao nhiêu? Câu hỏi này thường xuyên được đặt ra, bởi vì cựu lãnh đạo tập đoàn thực phẩm này khác biệt so với các đồng nghiệp trong chỉ số CAC 40 thông qua một số sự từ bỏ công khai: không nhận lương hưu bổ sung, không có gói trợ cấp thôi việc, và tự nguyện giảm lương cố định trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19. Trang này tập hợp các số liệu có sẵn, luôn kèm theo năm và nguồn, đặt mức lương của ông trong bối cảnh sự nghiệp và giải thích những gì cổ đông có thể nhận được vào năm 2026.

Emmanuel Faber là ai?

Cuốn tiểu sử của Emmanuel Faber giống như một hành trình kinh điển trong giới tinh hoa kinh doanh Pháp: sinh ngày 22 tháng 1 năm 1964 tại Grenoble, tốt nghiệp trường HEC Paris (1986), ông bắt đầu sự nghiệp tại Bain & Company, sau đó làm việc tại ngân hàng Barings, rồi gia nhập Legris Industries năm 1993 với tư cách giám đốc tài chính và hành chính, và trở thành giám đốc điều hành vào năm 1996.

Ông gia nhập Danone năm 1997 với tư cách giám đốc tài chính, chiến lược và hệ thống thông tin, trở thành giám đốc tài chính kiêm thành viên ban điều hành năm 2000, sau đó là phó chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2005. Từ năm 2008 đến tháng 9 năm 2014, ông giữ chức phó tổng giám đốc điều hành, trước khi kế nhiệm... Franck Riboud as giám đốc điều hành Vào tháng 10 năm 2014. Năm 2017, ông đảm nhiệm cả hai vai trò và trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hànhAnh ấy rời nhóm vào tháng 3 năm 2021.

Sự nghiệp của ông gắn liền với kinh tế xã hội: ông đã khởi xướng liên doanh Grameen Danone Foods tại Bangladesh cùng với Muhammad Yunus (năm 2006), giám sát việc thành lập quỹ Danone Communities SICAV, và vào năm 2020 đã ủng hộ việc Danone áp dụng mô hình này. công ty hướng tới sứ mệnh (Công ty hướng đến mục tiêu), được hơn 99% cổ đông chấp thuận.

Mức lương của Emmanuel Faber tại Danone: số liệu theo từng năm

Các số liệu dưới đây được lấy từ thông tin công bố tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông của Danone và được báo chí kinh doanh cũng như Wikipedia đưa tin. Để biết chi tiết chính thức (lương cố định, lương biến động hàng năm, cổ phần dựa trên hiệu suất), vui lòng tham khảo tài liệu đăng ký chung của Danone cho năm liên quan.

Năm tài chính Chức vụ Lương được báo cáo nguồn 2016 Giám đốc điều hành 4.82 triệu euro (khoảng 170 lần mức lương trung bình của nhân viên tập đoàn) Theo Wikipedia, báo chí kinh doanh đưa tin 2018 Chủ tịch và Giám đốc điều hành 2.8 triệu euro, được thông qua với tỷ lệ 98% tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2019. Đại hội cổ đông Danone năm 2019 2020 Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ông ấy tự nguyện yêu cầu giảm lương 30% cho đến hết năm. Quyết định của hội đồng quản trị, tháng 5 năm 2020

Có hai nhận xét cần lưu ý. Thứ nhất, các khoản tiền không thể so sánh trực tiếp giữa các năm: thành phần biến động và định giá cổ phiếu thưởng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu. Thứ hai, sự sụt giảm giữa năm 2016 và 2018 không phản ánh việc cắt giảm lương cơ bản, mà chủ yếu là sự thay đổi trong các thành phần biến động và dài hạn.

Những vụ từ bỏ ngôi vị gây xôn xao dư luận

Gói trợ cấp bổ sung lương hưu và hỗ trợ khi bị ốm (2019)

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2019, Emmanuel Faber tuyên bố từ bỏ vị trí của mình. gói thôi việc và ông lương hưu phúc lợi xác định bổ sung, known in France as a « retraite chapeau », estimated at €1.2 million a year. He said he wanted to receive only the standard pension of the group’s employees. The move stood in sharp contrast to the controversies that had surrounded other CAC 40 executives at the time.

Giảm 30% lương cố định trong thời kỳ khủng hoảng y tế (2020)

Vào tháng 5 năm 2020, hội đồng quản trị đã chấp nhận đề xuất của ông về việc cắt giảm 30% lương cố định của ông trong thời gian còn lại của năm, nhằm thể hiện sự đoàn kết với nhân viên và trong bối cảnh Danone đang chịu ảnh hưởng của các lệnh phong tỏa, đặc biệt là đối với các sản phẩm nước khoáng bán ngoài gia đình.

Thoái vốn vào tháng 3 năm 2021: khi thị trường bắt kịp với sứ mệnh.

Vào cuối năm 2020, quỹ hoạt động xã hội Thủ đô Bluebell bought into the share capital and criticised the group’s « disappointing » share price performance. In February 2021, Đối tác nghệ nhânKhi đó, cổ đông lớn thứ ba với khoảng 3% vốn điều lệ đã kêu gọi CEO từ chức. Các số liệu đã làm dấy lên cuộc tranh luận: từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, giá cổ phiếu của Danone đã giảm gần 23%, trong khi chỉ số CAC 40 tăng 4.5% trong cùng kỳ. Ngược lại, những người bênh vực ông chỉ ra rằng cổ phiếu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 9 năm 2019, tăng 58% kể từ khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành vào năm 2014.

On March 1, 2021, the board decided to split the roles of chairman and chief executive. On March 14, 2021, it terminated Emmanuel Faber’s duties with immediate effect. Gilles Schnepp, former CEO of Legrand, took over as chairman; Antoine de Saint-Affrique became chief executive in September 2021, writing a new chapter in Danone CEO history. Having given up his severance package two years earlier, Emmanuel Faber received no « golden parachute » when he left.

Vụ việc này đã trở thành một ví dụ được nghiên cứu trong các trường kinh doanh: nó cho thấy rằng một nhà lãnh đạo có thể được ca ngợi vì tầm nhìn xã hội và môi trường của mình trong khi lại bị các cổ đông trừng phạt vì cho rằng việc tạo ra giá trị không đủ so với các đối thủ cạnh tranh như Nestlé hay Unilever. Để so sánh các quỹ đạo, bạn có thể tham khảo các trang của chúng tôi về... Cổ phần của Danone và Cổ phần của Nestlé.

Sau Danone: vốn đầu tư mạo hiểm và các tiêu chuẩn phi tài chính

Vào tháng 10 năm 2021, Emmanuel Faber trở thành đối tác tại châu Âu. Liên doanh Astanor, một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên về nông nghiệp và thực phẩm. Vào tháng 12 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của quỹ này. ISSB (Ủy ban Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế), cơ quan được thành lập bởi Quỹ IFRS để định nghĩa các tiêu chuẩn công bố thông tin bền vững toàn cầu. Vào tháng 6 năm 2023, ISSB đã công bố hai tiêu chuẩn đầu tiên, IFRS S1 và IFRS S2 (khí hậu), hiện đang được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho nhiều quốc gia.

Đối với các nhà đầu tư, đây không phải là chi tiết nhỏ: các tiêu chuẩn này quyết định chất lượng dữ liệu ESG được công bố bởi các công ty niêm yết, và do đó, khả năng so sánh các công ty dựa trên các tiêu chí phi tài chính.

Làm thế nào để hiểu được mức lương của giám đốc điều hành khi bạn là cổ đông?

Trường hợp của Faber cung cấp một khuôn khổ hữu ích, có thể áp dụng cho bất kỳ công ty nào thuộc chỉ số CAC 40:

Phân biệt lương cố định, lương biến động và lương dài hạn. Phần cố định không nói lên nhiều điều; chính các tiêu chí đằng sau phần biến đổi (tăng trưởng, lợi nhuận, dòng tiền, tiêu chí ESG) mới cho thấy các ưu tiên của hội đồng quản trị.

Phần cố định không nói lên nhiều điều; chính các tiêu chí đằng sau phần biến đổi (tăng trưởng, lợi nhuận, dòng tiền, tiêu chí ESG) mới cho thấy các ưu tiên của hội đồng quản trị. Hãy xem xét tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Từ khi luật Pacte năm 2019 của Pháp có hiệu lực, các công ty niêm yết phải công bố tỷ lệ giữa mức lương của giám đốc điều hành và mức lương trung bình cũng như mức lương trung vị của nhân viên.

Từ khi luật Pacte năm 2019 của Pháp có hiệu lực, các công ty niêm yết phải công bố tỷ lệ giữa mức lương của giám đốc điều hành và mức lương trung bình cũng như mức lương trung vị của nhân viên. Theo dõi kết quả bỏ phiếu tại các cuộc họp đại hội đồng. A « say on pay » vote below 80% is a signal of defiance to be taken seriously. In 2019, Emmanuel Faber’s pay had been approved by 98%, which did not prevent his exit two years later: consensus on salary does not guarantee consensus on strategy.

A « say on pay » vote below 80% is a signal of defiance to be taken seriously. In 2019, Emmanuel Faber’s pay had been approved by 98%, which did not prevent his exit two years later: consensus on salary does not guarantee consensus on strategy. Hãy cẩn thận với những cam kết bị trì hoãn. Các khoản bổ sung lương hưu, gói trợ cấp khi bị sa thải vì lý do sức khỏe và điều khoản cấm cạnh tranh có thể có trọng lượng lớn hơn cả mức lương hàng năm.

Để theo dõi sát sao các vấn đề này và bỏ phiếu tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, bạn cần trực tiếp nắm giữ cổ phần. Trà ĐẬU XANH vẫn là phương án đóng gói thuế phù hợp nhất cho các cổ phiếu châu Âu như Danone; các nhà môi giới trực tuyến cung cấp CFD, chẳng hạn như CFD được trình bày trong bài viết của chúng tôi. Vantage xem xétĐiều này cho phép bạn tham gia vào giao dịch dựa trên giá cả với phí thấp hơn, nhưng không sở hữu cổ phiếu, không có quyền biểu quyết và có rủi ro cao liên quan đến đòn bẩy. Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.

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FAQ

Mức lương của Emmanuel Faber tại Danone là bao nhiêu?

Tổng thu nhập được báo cáo của ông là 4.82 triệu euro vào năm 2016 và 2.8 triệu euro vào năm 2018 (số tiền này đã được 98% cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tháng 4 năm 2019). Các khoản tiền này bao gồm lương cố định, lương biến động và các khoản phụ cấp dài hạn.

Emmanuel Faber có nhận được gói cứu trợ khẩn cấp nào không?

Không. Ông ấy đã từ bỏ gói trợ cấp và khoản lương hưu bổ sung vào tháng 4 năm 2019, ước tính khoảng 1.2 triệu euro mỗi năm.

Vì sao Emmanuel Faber bị sa thải khỏi Danone?

Dưới áp lực từ các quỹ đầu tư chủ động (Bluebell Capital, Artisan Partners) vốn cho rằng hiệu suất giá cổ phiếu không đạt yêu cầu, hội đồng quản trị đã quyết định cho ông thôi việc vào ngày 14 tháng 3 năm 2021.

Hiện tại Emmanuel Faber đang làm gì?

Emmanuel Faber hiện đang giữ chức chủ tịch ISSB, một vị trí mà ông đảm nhiệm từ tháng 12 năm 2021, sau khi gia nhập quỹ Astanor Ventures vào tháng 10 năm 2021.

Bài viết này mang tính chất giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.