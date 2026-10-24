eToro Đánh giá (2026): Phí, An toàn & Kết luận

eToro Đánh giá năm 2026: Nhận định của chúng tôi trong 30 giây

T eToro Bài đánh giá bắt đầu với kết luận cuối cùng: eToro là nền tảng đã dân chủ hóa giao dịch bản sao — Tự động sao chép danh mục đầu tư của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, hoặc được sao chép chính mình. Được quản lý bởi một số cơ quan quản lý uy tín, bao gồm CySEC của châu Âu, và được hàng chục triệu tài khoản đăng ký trên toàn thế giới sử dụng, nền tảng này chinh phục bạn bằng giao diện sạch sẽ, giao dịch cổ phiếu thực miễn phí hoa hồng trên các thị trường được chọn và cung cấp dịch vụ tiền điện tử chất lượng.

Những điểm cần lưu ý: phần lớn hoạt động vẫn tập trung vào CFD — các sản phẩm đòn bẩy mà đa số tài khoản cá nhân đều thua lỗ —, phí chuyển đổi tiền tệ đối với các khoản tiền gửi không phải đô la, và phí không hoạt động sau một thời gian không đăng nhập. Kết luận: một cổng thông tin xã hội tuyệt vời để bắt đầu với số vốn nhỏ và học hỏi kiến ​​thức thực tế; các nhà đầu tư tự định hướng dài hạn nên so sánh nó với một nền tảng khác. nhà môi giới trực tuyến truyền thống.

Ai là eToroCâu chuyện về giao dịch xã hội

Được thành lập tại Israel vào cuối những năm 2000, eToro built its identity on one strong intuition: the stock market intimidates, and most beginners would rather follow peers than take on the charts alone. The platform therefore built its whole experience around the social dimension — public trader profiles, performance statistics, the « Copy » button — before expanding into real stocks, ETFs and cryptocurrencies.

Sự phát triển quốc tế diễn ra dưới sự giám sát của nhiều cơ quan quản lý, với một thực thể châu Âu do CySEC giám sát dành cho khách hàng EU, được bổ sung bởi các giấy phép tại Vương quốc Anh và Úc. Sự trưởng thành về mặt pháp lý này, được xây dựng trong nhiều năm, đã tạo tiền đề cho sự phát triển. eToro Khác với các nền tảng tiền điện tử thế hệ đầu tiên: đây là một nhà môi giới được giám sát cung cấp tài sản kỹ thuật số, chứ không phải ngược lại.

Is eToro An toàn và được quản lý chặt chẽ?

Đúng vậy: với tư cách là khách hàng châu Âu, hợp đồng của bạn được ký kết với tổ chức được CySEC quản lý, được hỗ trợ bởi mạng lưới an toàn bồi thường cho nhà đầu tư châu Âu (ICF của Síp), theo MiFID II — quy định bắt buộc về việc tách biệt quỹ của khách hàng, minh bạch về chi phí thực hiện và cảnh báo CFD bắt buộc. Bạn có thể xác minh việc đăng ký trong sổ đăng ký chính thức của cơ quan chức năng trong vòng vài phút, giống như với bất kỳ trung gian uy tín nào khác.

Hai thói quen vẫn rất cần thiết: giữ cho tài khoản demo và tài khoản thực được phân biệt rõ ràng trên giao diện, và nhớ rằng quy định kỷ luật doanh nghiệp nhưng rõ ràng không đảm bảo hiệu suất — cả của bạn lẫn của những nhà giao dịch mà bạn sao chép.

Giao dịch sao chép: Tính năng đặc trưng

Nguyên tắc này có thể gói gọn trong một câu: bạn chọn một Nhà đầu tư nổi tiếng, phân bổ một số tiền, và mọi giao dịch họ thực hiện sẽ được sao chép vào tài khoản của bạn theo tỷ lệ tương ứng. Do đó, chất lượng kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn nhà giao dịch của bạn — và nền tảng cung cấp cho bạn các công cụ để thực hiện điều đó: lịch sử hoạt động, điểm rủi ro, các công cụ giao dịch, thời gian hoạt động, số lượng người sao chép.

Có ba nguyên tắc sử dụng hiệu quả: đa dạng hóa các nhà giao dịch bạn sao chép giống như cách bạn đa dạng hóa cổ phiếu; thận trọng với những giao dịch có thành tích ngắn hạn, ấn tượng, thường được thực hiện bằng đòn bẩy cao; và phân bổ vốn như một vị thế rủi ro, chứ không phải là một khoản đầu tư được đảm bảo. Giao dịch sao chép là một công cụ để học hỏi và trải nghiệm – chứ không phải là một cỗ máy tạo thu nhập thụ động.

Điều ngược lại cũng tồn tại — việc được sao chép và nhận thù lao dựa trên số vốn đi theo bạn — dành cho các tài khoản đáp ứng các tiêu chí về độ phổ biến và tính ổn định của nền tảng.

Các loại tài sản hiện có: Cổ phiếu, ETF, tiền điện tử và CFD

Sản phẩm này thuộc bốn dòng sản phẩm khác nhau. Cổ phiếu thực — chủ yếu là cổ phiếu Mỹ cộng thêm một số thị trường châu Âu — giao dịch không mất phí môi giới trên các thị trường được hỗ trợ, có hỗ trợ cổ phiếu lẻ. ETFs Mở rộng phạm vi tiếp xúc với ngành và chỉ số. Tiền điện tử được mua như tài sản thực tại các khu vực pháp lý nơi chào bán có hiệu lực — một điểm đặc biệt, được đề cập trong tài liệu của chúng tôi. tổng quan về tiền điện tử.

CFDsCuối cùng, các chỉ số, tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu đều phục vụ giao dịch đòn bẩy: chúng được sử dụng rộng rãi trên nền tảng này, và cảnh báo của cơ quan quản lý được áp dụng không khoan nhượng, vì phần lớn các tài khoản CFD bán lẻ đều thua lỗ. Đánh giá trung thực: eToro Nó hoạt động hiệu quả cho cả đầu tư chứng khoán dài hạn, không tính phí hoa hồng lẫn giao dịch đòn bẩy cường độ cao — hai mục đích sử dụng rất khác nhau, trong đó mục đích đầu tiên phù hợp với hầu hết mọi người.

eToro Phí: Những điều cần biết trước khi gửi tiền

Biểu phí xoay quanh bốn mục. Chuyển đổi tiền gửi Thứ nhất: tài khoản được tính bằng đô la Mỹ, và khoản tiền gửi bằng euro sẽ phát sinh phí chuyển đổi ngoại tệ — đây là khoản mục mà người dùng mới thường đánh giá thấp nhất. Lây lan Tiếp theo, áp dụng cho CFD và tiền điện tử: cạnh tranh với thị trường, mặc dù không phải là mức cạnh tranh gay gắt nhất trong ngành.

Phí rút tiền, cố định cho mỗi giao dịch, và phí không hoạt động — bị tính phí hàng tháng sau một thời gian dài không đăng nhập — hoàn thiện bức tranh. Bảng dưới đây trình bày cấu trúc bài đọc; số tiền chính xác, được nhóm dữ liệu của chúng tôi cập nhật định kỳ.

Mục Giá trị Ghi Chú Ủy ban chứng khoán thực - Miễn phí hoa hồng trên các thị trường được bảo hiểm. Phí chuyển đổi tiền gửi EUR→USD - Các tài khoản được giữ bằng USD Phí rút tiền - Phí cố định cho mỗi giao dịch Phí không hoạt động - Sau một thời gian không đăng nhập Minimum deposit - Khác nhau tùy theo khu vực và phương thức thanh toán

Nền tảng và ứng dụng: Được xây dựng ưu tiên cho thiết bị di động

eToro Nền tảng giao dịch được thiết kế ưu tiên cho thiết bị di động: ứng dụng tích hợp nguồn cấp dữ liệu xã hội — cập nhật từ các nhà giao dịch bạn sao chép, thảo luận, thống kê —, thực hiện lệnh và theo dõi danh mục đầu tư vào một giao diện bạn có thể làm chủ chỉ trong vài phút. Sự rõ ràng về mặt hình ảnh được ưu tiên hơn chiều sâu: các nhà phân tích kỹ thuật có được các chỉ báo tiêu chuẩn thông qua biểu đồ tích hợp sẵn, nhưng các công cụ sàng lọc và phân tích cơ bản vẫn còn hạn chế hơn so với các nhà môi giới quốc tế truyền thống — một lựa chọn phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Tài khoản demo, được cấp vốn ảo, cho phép bạn thử nghiệm giao dịch sao chép và đặt lệnh mà không gặp rủi ro nào — một môi trường đào tạo tuyệt vời để sử dụng trong vài tuần trước khi nạp tiền thật.

Danh mục đầu tư thông minh: Đầu tư theo chủ đề, được đóng gói sẵn.

Giữa giao dịch sao chép và lựa chọn cổ phiếu thủ công, eToro đã xây dựng một phương pháp thứ ba: Danh mục đầu tư thông minh — các rổ đầu tư theo chủ đề (kim loại và khai khoáng, trí tuệ nhân tạo, cổ tức, xu hướng lớn) được tự động sao chép vào tài khoản của bạn và tái cân bằng theo các quy tắc đã công bố. Khái niệm này hấp dẫn người mới bắt đầu: chỉ cần một cú nhấp chuột để tiếp cận một chủ đề, mà không cần quản lý từng dòng cổ phiếu.

Các nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên như đối với bất kỳ sản phẩm đóng gói nào: xác định tài sản cơ bản thực sự của rổ tài sản và tỷ trọng của chúng, hiểu rõ liệu danh mục đầu tư nắm giữ tài sản thực hay CFD — sự khác biệt về thuế và rủi ro là rất lớn — và tính phí vào lợi nhuận kỳ vọng. Khi được sử dụng theo cách này, Danh mục đầu tư thông minh là phương pháp khám phá theo chủ đề; nếu sử dụng một cách mù quáng, chúng trở thành những hộp đen — và một lần nữa, sự khác biệt nhỏ đó tạo nên tất cả.

eToro và các quy tắc thuế của Pháp

Đối với người nộp thuế cư trú tại Pháp, các quy định được áp dụng bất kể quốc tịch của nền tảng: lợi nhuận từ vốn và cổ tức thuộc chế độ tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn — mức thuế suất cố định 30% (thuế suất cố định duy nhất), hoặc mức thuế suất lũy tiến tùy chọn — và tiền điện tử tuân theo chế độ riêng, với mục dành riêng trên tờ khai thuế.

Hai eToro Một số chi tiết cần lưu ý: tài khoản định giá bằng USD, buộc bạn phải theo dõi tỷ giá hối đoái để tính toán lợi nhuận thực tế bằng euro — mọi khoản lãi bằng đô la đều phải được quy đổi sang euro để báo cáo; và việc thiếu báo cáo thuế tự động của Pháp, do đó người dùng phải tự tổng hợp lại các giao dịch của mình từ các báo cáo tài khoản của nền tảng — một công việc tốn nhiều thời gian hơn so với việc sử dụng một nhà môi giới Pháp uy tín. Nhà đầu tư có tổ chức sẽ lưu trữ mỗi báo cáo hàng tháng ngay khi nhận được; còn nhà đầu tư thiếu kế hoạch sẽ phát hiện ra khối lượng công việc khi đến thời điểm nộp báo cáo.

eToro Tài khoản demo: Quy trình học tập bốn tuần

eToro Tài khoản demo — vốn ảo, giá thực — chỉ có giá trị nếu bạn coi nó như một hình thức luyện tập, chứ không phải là một trò chơi.

Một quy trình đơn giản sẽ giúp tận dụng tối đa: tuần đầu tiên, khám phá giao diện và đặt các lệnh đơn giản trên các cổ phiếu quen thuộc; tuần thứ hai, thử nghiệm giao dịch sao chép với hai hồ sơ nhà giao dịch khác nhau và ghi nhật ký quyết định; tuần thứ ba, thử nghiệm với lệnh dừng và quản lý rủi ro CFD, ghi lại mọi khoảng cách giữa kế hoạch và thực hiện; tuần thứ tư, xây dựng lại kết quả - hiệu suất, nhưng trên hết là một danh sách các sai lầm được ghi chép lại.

Cuối cùng, quyết định nạp tiền dựa trên kinh nghiệm thực tế: những người tuân thủ quy trình biết liệu họ thích lựa chọn thủ công, sao chép giao dịch hay không thích cả hai — và kiến ​​thức đó đáng giá hơn bất kỳ lời hứa quảng cáo nào bạn sẽ đọc được ở nơi khác. eToro ôn tập.

Nạp tiền, rút ​​tiền và dịch vụ khách hàng

Tiền gửi được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ hoặc ví điện tử tùy thuộc vào khu vực, với quy trình xử lý tiêu chuẩn — tiền thường được chuyển vào tài khoản trong vòng một đến hai ngày làm việc. Rút tiền được thực hiện theo cách ngược lại, với thời gian xử lý khoảng một tuần tùy thuộc vào phương thức, vì nền tảng này áp dụng các kiểm tra quy định về nguồn gốc tiền.

Dịch vụ khách hàng hoạt động dựa trên hệ thống phiếu yêu cầu và trung tâm trợ giúp toàn diện; không có hỗ trợ qua điện thoại trực tiếp, nhưng được bù đắp bằng kho kiến ​​thức rộng lớn, vẫn là tiêu chuẩn của ngành. Phản hồi của khách hàng đều nhất quán: giao diện mượt mà ở mức cao nhất, đôi khi gây khó chịu với thời gian rút tiền và chuyển đổi tiền tệ — hai điểm cần cân nhắc trước khi thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên.

eToro Ưu và nhược điểm

Ưu điểm Nhược điểm Giao dịch sao chép: phương pháp tiên phong và vẫn là chuẩn mực. Tài khoản USD: phí chuyển đổi được tính trên tiền gửi euro Giao dịch cổ phiếu thực không mất phí hoa hồng trên các thị trường được bảo hiểm. Hầu hết các tài khoản CFD đều thua lỗ (cảnh báo từ cơ quan quản lý) Tiền điện tử được mua như tài sản thực. Phí không hoạt động sau một thời gian không đăng nhập Quy định đa khu vực pháp lý (CySEC, FCA, v.v.) Các công cụ phân tích nhẹ hơn so với một công cụ môi giới chuyên dụng. Giao diện di động chất lượng cao và tài khoản demo. Chênh lệch giá CFD không phải là mức thấp nhất trên thị trường.

Is eToro Phù hợp cho người mới bắt đầu? Hồ sơ nhà đầu tư nào phù hợp?

eToro phù hợp với người mới bắt đầu tò mò Ai muốn học hỏi bằng cách quan sát các nhà giao dịch thực tế, với số vốn nhỏ và sự an toàn của tài khoản demo; trà điện thoại di động đầu tiên Nhà đầu tư đặt sự đơn giản lên hàng đầu; và bất kỳ ai muốn sở hữu cổ phiếu, tiền điện tử và có thể cả CFD trong cùng một giao diện xã hội.

Nó không vừa vặn lắm. nhà đầu tư quốc tế dài hạn theo chủ nghĩa phí tối thiểu — Tỷ giá chuyển đổi USD gây áp lực lên các khoản đóng góp thường xuyên — hoặc nhà giao dịch kỹ thuật khó tính, người sẽ hướng đến các nền tảng được giới thiệu trên trang của chúng tôi. các nhà môi giới giao dịch hàng đầu trang. Tuy nhiên, hai cách sử dụng này có thể cùng tồn tại: eToro Đối với việc học tập xã hội, một trung gian truyền thống cho cốt lõi dài hạn — của chúng ta eToro So sánh với DEGIRO các bản đồ giáp ranh, và của chúng ta Hướng dẫn CFD giao dịch đòn bẩy.

Làm thế nào để mở một eToro Tài khoản

Quá trình đăng ký mất khoảng mười phút: thông tin liên hệ, bảng câu hỏi kiến ​​thức, giấy tờ tùy thân, sau đó thường là phê duyệt nhanh chóng. Hai việc cần làm trước khi nạp tiền lần đầu: thiết lập tài khoản demo và thực sự sử dụng nó trong vài tuần; và tính toán chi phí chuyển đổi trên số tiền bạn dự định nạp. (Lưu ý: Đoạn văn cuối cùng không liên quan đến đoạn văn trước đó và cần được loại bỏ.) làm thế nào để mua cổ phiếu Sau đó, hướng dẫn viên sẽ đưa từng loại đơn hàng vào toàn bộ quy trình, và chúng tôi... so sánh môi giới nơi eToro trong toàn bộ bức tranh về các nhà môi giới hiện có tại Pháp.

FAQ: Câu hỏi thường gặp về eToro

Is eToro An toàn hay là lừa đảo?

eToro Đây không phải là một trò lừa đảo: đây là một nhà môi giới được giám sát bởi một số cơ quan quản lý hàng đầu — CySEC đối với khách hàng châu Âu, FCA tại Vương quốc Anh — với quỹ khách hàng được tách biệt và tính minh bạch về quy định. Thận trọng chỉ áp dụng cho việc sử dụng, chứ không phải tính hợp pháp: CFD đòn bẩy gây thua lỗ cho phần lớn các tài khoản bán lẻ giao dịch chúng, như cảnh báo của cơ quan quản lý đã nêu rõ.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào? eToro?

Bạn chọn một Nhà đầu tư nổi tiếng dựa trên số liệu thống kê công khai — hiệu suất, rủi ro, tính nhất quán —, phân bổ một số tiền, và các vị thế của họ sẽ được sao chép theo tỷ lệ tương ứng vào tài khoản của bạn. Đa dạng hóa đầu tư vào nhiều nhà giao dịch và phân bổ vốn một cách hợp lý là cách quản lý rủi ro của tính năng này.

Bạn có thể mua cổ phiếu thật trên eToro?

Đúng vậy: cổ phiếu thực được giao dịch mà không mất phí môi giới trên các thị trường được hỗ trợ, có hỗ trợ cổ phiếu lẻ — cổ tức được ghi có vào tài khoản của bạn. Lưu ý: vì tài khoản được lập bằng đô la Mỹ, nên tiền gửi bằng euro sẽ phải trải qua quá trình chuyển đổi có phí.

Is eToro Có tốt cho tiền điện tử không?

Việc mua bán tiền điện tử bằng tài sản thực, khả năng tiếp cận dễ dàng và sự giám sát của nhiều cơ quan quản lý khiến nó trở thành điểm khởi đầu hợp lý; các nhà giao dịch nhạy cảm với phí sẽ ưa thích các nền tảng chuyên biệt được giới thiệu trong tổng quan về tiền điện tử của chúng tôi. Như mọi khi trong thị trường đầy biến động này, việc xác định quy mô vị thế là ưu tiên hàng đầu.

Bạn cần đặt cọc bao nhiêu tiền? eToro?

Mức tối thiểu phụ thuộc vào khu vực và phương thức thanh toán — con số hiện tại được hiển thị trong bảng phí của chúng tôi. Trên thực tế, hãy gửi số tiền mà bạn sẵn sàng đầu tư vào học tập xã hội và sao chép giao dịch, bao gồm cả phí chuyển đổi, thay vì một khoản tiền lớn trả trước.

Làm thế nào để đóng một eToro Tài khoản?

Từ phần cài đặt tài khoản, yêu cầu rút tiền và đóng tài khoản được thực hiện trực tuyến; số tiền còn lại sẽ được hoàn trả về phương thức gửi tiền ban đầu sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra theo quy định. Không áp dụng phí đóng tài khoản — chỉ cần thanh toán phí rút tiền và phí chuyển đổi. Cách tốt nhất: rút tiền trước, đóng tài khoản sau, và giữ lại sao kê tài khoản để làm tờ khai thuế năm đó.

eToro Nên chọn sàn giao dịch truyền thống hay sàn môi giới chứng khoán truyền thống khi mới bắt đầu?

Câu trả lời phụ thuộc vào phong cách học tập của bạn: eToro Hình thức này phù hợp với những người học hỏi bằng cách quan sát xã hội và muốn thử nghiệm với số vốn nhỏ và tài khoản demo; trong khi đó, một nhà môi giới truyền thống phù hợp với những người đầu tư dài hạn với phí tối thiểu và không cần chuyển đổi tiền tệ. Nhiều người bắt đầu từ... eToro và sau đó chuyển hoạt động kinh doanh cốt lõi dài hạn của họ sang nơi khác — hai cách sử dụng này không loại trừ lẫn nhau.

Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu không? eToro?

Đối với CFD, cơ chế bảo vệ số dư âm theo quy định dành cho khách hàng bán lẻ tại châu Âu giới hạn mức lỗ ở mức vốn trong tài khoản của bạn. Đối với cổ phiếu thực và tiền điện tử nắm giữ trực tiếp, mức lỗ tối đa bằng số tiền đã đầu tư. Nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên: đòn bẩy và giao dịch sao chép đòi hỏi các vị thế được định cỡ cho trường hợp xấu nhất.

Bạn có thể chuyển khoản không? eToro Chuyển danh mục đầu tư sang sàn môi giới khác?

Không, không phải cùng loại: các vị trí đã nắm giữ tại eToro Không thể chuyển trực tiếp sang một tổ chức khác như cách một tài khoản PEA của Pháp chuyển giữa các ngân hàng. Việc thoái vốn diễn ra thông qua việc bán các vị thế và rút tiền mặt — với những hệ quả về thuế: mọi khoản lãi chưa thực hiện đều được thực hiện tại thời điểm bán và trở thành đối tượng chịu thuế theo chế độ tài khoản chứng khoán.

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển đổi nào, hãy tính toán chi phí thuế xuất cảnh và cân nhắc nó so với lợi ích dự kiến ​​của việc chuyển đổi; đối với một danh mục đầu tư có lợi nhuận chưa thực hiện lớn, đôi khi duy trì hiện trạng là quyết định tốt nhất.

Lời kết

Nó là gì : một nền tảng giao dịch xã hội được quản lý chặt chẽ (CySEC cho châu Âu) — tiên phong trong lĩnh vực sao chép giao dịch.

: một nền tảng giao dịch xã hội được quản lý chặt chẽ (CySEC cho châu Âu) — tiên phong trong lĩnh vực sao chép giao dịch. Sức mạnh chủ chốt : Giao dịch cổ phiếu thực không tính phí hoa hồng trên các thị trường được bảo hiểm, tiền điện tử như tài sản thực, giao diện di động mẫu mực.

: Giao dịch cổ phiếu thực không tính phí hoa hồng trên các thị trường được bảo hiểm, tiền điện tử như tài sản thực, giao diện di động mẫu mực. Coi chừng : tài khoản bằng USD (phí chuyển đổi khi gửi tiền), CFD (giao dịch chênh lệch tỷ giá) nơi hầu hết các tài khoản bán lẻ đều thua lỗ, phí không hoạt động.

: tài khoản bằng USD (phí chuyển đổi khi gửi tiền), CFD (giao dịch chênh lệch tỷ giá) nơi hầu hết các tài khoản bán lẻ đều thua lỗ, phí không hoạt động. Lý tưởng cho Bắt đầu với số vốn nhỏ, quan sát các nhà giao dịch thực tế, luyện tập trên tài khoản demo.

Bắt đầu với số vốn nhỏ, quan sát các nhà giao dịch thực tế, luyện tập trên tài khoản demo. Thay thế: một nhà môi giới truyền thống dành cho các giao dịch dài hạn cốt lõi mà không gặp phải ma sát tỷ giá.