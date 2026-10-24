Giao dịch Forex: Thị trường, các cặp tiền tệ và cách bắt đầu (2026)

NGOẠI HỐIThị trường tài chính trọng tâm của tin tức tài chính ngày nay là ngoại hối (forex). Theo khảo sát ba năm một lần năm 2022 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày ước tính khoảng 7.5 nghìn tỷ đô la. Nền tảng này cung cấp cho bạn nhiều cặp tiền tệ mà bạn có thể đầu tư bất cứ lúc nào. Khám phá mọi thứ về ngoại hối tại đây.

Forex: Nó là gì?

Định nghĩa - Trong tiếng Anh, forex là viết tắt của Foreign Exchange Market (Thị trường ngoại hối): một thị trường giao dịch phi tập trung toàn cầu, nơi các cặp tiền tệ quốc tế được trao đổi với mức giá đã được xác định trước. Ngoài ra, forex còn là một nền tảng cung cấp rất nhiều dịch vụ cho:

Cá nhân;

doanh nghiệp; và

ngân hàng trung ương.

Forex được sử dụng để làm gì? Nó cho phép chuyển đổi tiền tệ từ loại tiền này sang loại tiền khác. Ngay từ những ngày đầu, thị trường ngoại hối đã là một thị trường tài chính đáp ứng nhu cầu thiết thực của các công ty cần ngoại tệ để thực hiện hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Nó cũng cho phép các nhà đầu tư đổi tiền trước khi bắt đầu một chuyến đi.

Giao dịch ngoại hối trên thị trường tài chính – Forex EUR/USD còn được biết đến với tên gọi thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối FX hoặc tiền tệ nói chung. đầu tưĐây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới và hoạt động phi tập trung. Trên thị trường ngoại hối, bạn không giao dịch với các sàn giao dịch như:

thị trường chứng khoán và;

thị trường chỉ số.

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối là hoạt động cho phép bạn đặt lệnh dựa trên sự biến động và bất ổn của giá tiền tệ.

Trên nền tảng phân tích ngoại hối, các nhà giao dịch hướng đến việc kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá tiền tệ, dù giá tăng hay giảm. Để tạo ra lợi nhuận, họ mua và bán các loại tiền tệ dựa trên phân tích kinh tế hoặc biểu đồ.

Ai giao dịch ngoại hối?

Ngân hàng trung ương;

Quỹ đầu cơ;

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch cá nhân có kinh nghiệm;

Các ngân hàng truyền thống;

Các nhà môi giới;

Quỹ đầu tư;

Các chính phủ.

Các cặp tiền tệ trên thị trường Forex

Là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư ngoại hối, bạn nên biết rằng giao dịch trên thị trường ngoại hối dựa trên việc mua một loại tiền tệ tham chiếu và sau đó bán một loại tiền tệ định giá. Đó là lý do tại sao giá tiền tệ luôn được niêm yết theo cặp. Theo quy tắc, ngoại hối nhà môi giới Phân loại các cặp tiền tệ như sau:

Các cặp tiền tệ chính Tất cả các cặp tiền tệ này đều chứa đô la Mỹ, hoặc là tiền tệ cơ sở hoặc là tiền tệ báo giá. Các cặp tiền tệ này có mức chênh lệch giá mua bán (spread) thấp nhất và khối lượng giao dịch cao nhất. Để tham khảo, các cặp tiền tệ chính bao gồm: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF.

Tất cả các cặp tiền tệ này đều chứa đô la Mỹ, hoặc là tiền tệ cơ sở hoặc là tiền tệ báo giá. Các cặp tiền tệ này có mức chênh lệch giá mua bán (spread) thấp nhất và khối lượng giao dịch cao nhất. Để tham khảo, các cặp tiền tệ chính bao gồm: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF. Các cặp tiền tệ nhỏ Một số người gọi chúng là tỷ giá chéo, số khác gọi là các cặp tỷ giá chéo. Chúng thường bao gồm tất cả các loại tiền tệ chính trừ đô la Mỹ. Danh mục này bao gồm các loại tiền tệ sau: EUR/GBP, EUR/CHF và GBP/JPY.

Một số người gọi chúng là tỷ giá chéo, số khác gọi là các cặp tỷ giá chéo. Chúng thường bao gồm tất cả các loại tiền tệ chính trừ đô la Mỹ. Danh mục này bao gồm các loại tiền tệ sau: EUR/GBP, EUR/CHF và GBP/JPY. Các cặp tiền tệ kỳ lạ Các cặp tiền tệ này kết hợp một đồng tiền mạnh với một đồng tiền yếu, hoặc với đồng tiền của một nền kinh tế mới nổi. Ví dụ trong nhóm này bao gồm: USD/PLN, GBP/MXN và EUR/CZK.

Các cặp tiền tệ này kết hợp một đồng tiền mạnh với một đồng tiền yếu, hoặc với đồng tiền của một nền kinh tế mới nổi. Ví dụ trong nhóm này bao gồm: USD/PLN, GBP/MXN và EUR/CZK. Các cặp tiền tệ khu vựcDanh mục này được nhóm theo khu vực địa lý, chẳng hạn như Scandinavia hoặc Châu Đại Dương. Các cặp tiền tệ ở đây bao gồm: EUR/NOK, AUD/NZD và AUD/SGD.

Các cặp tiền tệ chính: Tỷ giá và hướng dẫn

Dưới đây là các cặp tiền tệ được các nhà giao dịch bán lẻ theo dõi sát sao nhất, cùng với biệt danh trên thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá của chúng. Mỗi hướng dẫn đều bao gồm biểu đồ trực tiếp, giờ giao dịch sôi động nhất và những điều cần biết trước khi giao dịch.

Đôi Tên nick Điều gì làm thay đổi tỷ lệ Guide EUR / USD Sợi Chênh lệch lãi suất giữa ECB và Fed, lạm phát, việc làm tại Mỹ Tỷ giá EUR/USD GBP / USD Cáp Điện Ngân hàng Anh, lạm phát ở Anh, đồng đô la Giao dịch GBP/USD USD / JPY Đường hầm quanh co Chênh lệch lãi suất giữa Fed và Ngân hàng Nhật Bản, sự can thiệp của Tokyo Giao dịch USD/JPY EUR / CHF Euro-Thụy Sĩ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), tâm lý né tránh rủi ro, sức hấp dẫn của đồng franc Thụy Sĩ như một tài sản trú ẩn an toàn. Giao dịch EUR/CHF XAU / USD Gói Vàng Lãi suất thực của Mỹ, đồng đô la, mua cổ phiếu của ngân hàng trung ương Tỷ giá XAU/USD (vàng)

Đồng tiền cơ sở và đồng tiền báo giá

Trong một cặp tiền tệ ngoại hối, đồng tiền được báo giá đầu tiên là đồng tiền cơ sở. Đồng tiền được báo giá thứ hai là đồng tiền báo giá. Lưu ý rằng trong một cặp tiền tệ, mỗi đồng tiền được biểu thị bằng 3 chữ cái. Hai chữ cái đầu tiên chỉ ra quốc gia hoặc khu vực, và chữ cái cuối cùng chỉ ra loại tiền tệ. Ví dụ, trong cặp GBP/USD, hai chữ cái đầu tiên cho biết GBP là viết tắt của việc mua đồng bảng Anh, và USD là viết tắt của việc bán đồng đô la Mỹ.

PIP

In English, the term PIP stands for « point in percentage ». On the forex market, the PIP is the unit of measurement used to indicate the smallest change in the quotation of a currency pair. It refers to the fourth decimal place, but for Japanese yen forex pairs the PIP refers to the second decimal place. To put it simply, when the EUR/USD pair moves from 1.1000 to 1.1001, the pair is said to have risen by 1 PIP.

Lô đất

Trong giao dịch ngoại hối, lot là đơn vị giá trị được sử dụng để đo quy mô của một giao dịch. Nói cách khác, số tiền đầu tư của bạn trên thị trường ngoại hối tăng lên theo số lượng lot bạn giao dịch. Trên thị trường ngoại hối, một lot có giá trị 100,000 đơn vị tiền tệ cơ sở, cho dù đó là EUR, USD, GBP, v.v. Lưu ý rằng nhìn chung có ba loại lot, cụ thể là:

Lô hàng tiêu chuẩn;

lô đất nhỏ; và

lô hàng nhỏ.

Bạn cần bao nhiêu tiền để giao dịch ngoại hối? Kích thước lô (lot size) bạn chọn sẽ quyết định phần lớn số vốn cần thiết. Bạn cũng nên biết rằng khái niệm về lô (lot) thay đổi tùy thuộc vào các công cụ sau:

Cặp tiền tệ được giao dịch;

Chỉ số chứng khoán;

Hàng hóa được giao dịch; và

Cổ phiếu đã được giao dịch.

Ký quỹ và đòn bẩy

Ký quỹ, hay còn gọi là tiền bảo đảm, là số tiền mà nhà đầu tư bỏ ra khi dự định mở và duy trì một vị thế đã có sẵn trên thị trường chứng khoán. Số tiền này sẽ được giải phóng khi giao dịch hoàn tất.

Đòn bẩy, về phần mình, là một công cụ tài chính giúp bạn tiếp cận các vị thế tiền tệ lớn mà không cần phải cam kết toàn bộ số tiền của vị thế đang mở trên thị trường ngoại hối. Lưu ý rằng trên thị trường ngoại hối, đòn bẩy thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm phái sinh mà bạn quyết định giao dịch. Tuy nhiên, khi bạn chọn mua các sản phẩm sau:

Turbo24s;

sản phẩm rào cản; và

Các tùy chọn cơ bản.

Tổng số tiền ban đầu của giao dịch — nói cách khác, giá của Turbo24 hoặc tùy chọn cao cấp — tương ứng với mức rủi ro tối đa của bạn.

Làm thế nào để giao dịch ngoại hối?

Còn về giao dịch ngoại hối thì sao? Giao dịch ngoại hối (forex) được đặc trưng bởi việc mua một loại tiền tệ và ngay lập tức bán một loại tiền tệ khác. Mục tiêu của nhà giao dịch forex là kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá trên thị trường, dù tăng hay giảm. Forex khá phức tạp. Để nắm vững cách thức hoạt động của nó, bạn có thể thực hành trên phần mềm mô phỏng forex.

Hầu hết các giao dịch ngoại hối trước đây đều do các nhà môi giới quản lý. Với sự ra đời của giao dịch trực tuyến, giờ đây bạn có thể tự quản lý các giao dịch của mình bằng cách sử dụng các sản phẩm sau:

Turbo24s;

các lựa chọn; và

CFD.

Thị trường ngoại hối là gì?

Thị trường tài chính ngoại hối được điều hành bởi một mạng lưới ngân hàng quốc tế rộng lớn. Mạng lưới này trải rộng khắp 4 trung tâm giao dịch chính, bao phủ các múi giờ khác nhau, cụ thể là:

London;

Newyork;

Sydney; và

tokyo.

Không giống như giao dịch chứng khoán và hàng hóa diễn ra trên một sàn giao dịch duy nhất, giao dịch ngoại hối dựa trên các giao dịch phi tập trung (OTC) và hoạt động 24/24. Nói cách khác, các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai bên. Thị trường có thể truy cập từ bất cứ đâu, đến mức... ngoại hối Ma-rốc và Ngoại hối Tunisia cũng có sẵn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thị trường Forex?

Ngân hàng trung ương Bạn nên biết rằng nguồn cung tiền tệ nằm dưới sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương. Do đó, các biện pháp khác nhau của họ có thể tác động rất lớn đến tỷ giá hối đoái.

Bạn nên biết rằng nguồn cung tiền tệ nằm dưới sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương. Do đó, các biện pháp khác nhau của họ có thể tác động rất lớn đến tỷ giá hối đoái. Dữ liệu kinh tế Lưu ý rằng các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư thường ưu tiên các nền kinh tế mới nổi. Do đó, tin tức kinh tế tốt hay xấu ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới đều có thể đẩy nhu cầu đối với một loại tiền tệ tăng hoặc giảm. Vì vậy, nhìn chung, tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào tình hình kinh tế của từng khu vực trên thế giới.

Lưu ý rằng các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư thường ưu tiên các nền kinh tế mới nổi. Do đó, tin tức kinh tế tốt hay xấu ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới đều có thể đẩy nhu cầu đối với một loại tiền tệ tăng hoặc giảm. Vì vậy, nhìn chung, tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào tình hình kinh tế của từng khu vực trên thế giới. Tâm lý thị trườngTâm lý thị trường thường đề cập đến phản ứng trước tin tức và có thể đóng vai trò dẫn dắt trong giá cả tiền tệ. Khi một nhóm nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch tin rằng một loại tiền tệ sẽ di chuyển theo một hướng nhất định, họ sẽ mở vị thế theo hướng đó; khi đủ người thực hiện vị thế đó, nó sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư và nhà giao dịch khác đang muốn đầu tư vào ngoại hối tham gia vào cùng một xu hướng.

Giao dịch Forex với Turbo24

Định nghĩa Turbo24 – Turbo24 là một trong những sản phẩm tài chính giúp bạn đầu tư vốn vào thị trường ngoại hối với đòn bẩy, trên nhiều loại tài sản tài chính khác nhau, cụ thể là:

Các chỉ số;

Cổ phiếu;

Hàng hóa;

và vv

Những gì ảnh hưởng đến chi phí Của một chiếc Turbo24? – Xin lưu ý rằng giá thành của một thiết bị Turbo24 được xác định dựa trên giá của một tài sản tài chính cơ bản, chẳng hạn như:

Chỉ số chứng khoán; hoặc

Một cặp tiền tệ và theo dõi sự biến động của nó.

Các hợp đồng Turbo24 được giao dịch trên sàn Spectrum, một sàn giao dịch thay thế còn được gọi là MTF hoặc Multilateral Trading Facility (Sàn giao dịch đa phương). Bạn có thể truy cập sàn này thông qua nền tảng IG.

Tiến xa hơn: Giao dịch Forex trong thực tế

Các phần sau đây sẽ đi sâu hơn vào thực tiễn giao dịch ngoại hối: lựa chọn nhà môi giới, nền tảng, giao dịch tự động và chiến lược — hướng dẫn đầy đủ, từ người mới bắt đầu đến nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

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Sàn giao dịch Forex tốt nhất cho người mới bắt đầu

Nhờ các tùy chọn giao dịch xã hội và sao chép giao dịch, vốn thu hút mọi người, Vantage Nó rất phổ biến — không nghi ngờ gì nữa là nhờ sự đơn giản và dễ sử dụng. Nền tảng này chào đón cả nhà đầu tư mới bắt đầu và các chuyên gia giao dịch ngoại hối.

Vantage Nền tảng này đã thành công trong việc kết hợp sự dễ sử dụng cho người mới bắt đầu với việc phát triển các tính năng mà các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cần. Hơn nữa, để truy cập nhanh vào trang web, nó cung cấp hai tùy chọn. Người dùng có thể tham khảo thông tin họ cần từ máy tính cũng như điện thoại thông minh của họ.

Vantage Sàn giao dịch này cũng nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ giao dịch không tính phí hoa hồng. Nó được quản lý bởi một số cơ quan tài chính uy tín và cung cấp nhiều loại công cụ và sản phẩm tài chính (cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa…), điều này có thể nói là khiến nó trở thành nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất cho bất kỳ ai mới bắt đầu học giao dịch.

Tổng quan về một số nền tảng giao dịch

Các nền tảng Forex là các trang web môi giới nơi bạn có thể mở một tài khoản ngoại hối và trao đổi tiền tệ. Nền tảng giao dịch là một công cụ thiết yếu khi nói đến giao dịch. NGOẠI HỐIChúng khác nhau tùy thuộc vào từng trang web, tùy thuộc vào trình độ kiến ​​thức giao dịch, mục tiêu và khả năng tài chính của bạn.

Vì vậy, điều quan trọng là phải biết các lựa chọn khác nhau hiện có về nền tảng. Hãy tìm hiểu về từng nền tảng trước khi chọn nền tảng phù hợp nhất với bạn.

MetaTrader – Được phát triển bởi MetaQuotes, một công ty chuyên xây dựng các nền tảng giao dịch đa tài sản mạnh mẽ và hiệu quả. Hiện nay có hai phiên bản rất phổ biến: MetaTrader (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Phiên bản mà chúng ta quan tâm là MetaTrader (MT4), bởi vì nó được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch ngoại hối. Cả hai nền tảng đều hoạt động trên PC, Mac, trình duyệt web và thiết bị di động.

Được phát triển bởi MetaQuotes, một công ty chuyên xây dựng các nền tảng giao dịch đa tài sản mạnh mẽ và hiệu quả. Hiện nay có hai phiên bản rất phổ biến: MetaTrader (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Phiên bản mà chúng ta quan tâm là MetaTrader (MT4), bởi vì nó được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch ngoại hối. Cả hai nền tảng đều hoạt động trên PC, Mac, trình duyệt web và thiết bị di động. TradingView – TradingView được xem như một nền tảng cung cấp thông tin và ý tưởng giao dịch theo thời gian thực hơn là một nền tảng giao dịch thuần túy. Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu và mạnh mẽ cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, TradingView cung cấp vô số công cụ và tính năng. Nó giúp bạn tiến hành phân tích kỹ thuật toàn diện Trên nhiều thị trường, bao gồm cả thị trường ngoại hối. Đây cũng là một nền tảng giao dịch xã hội, vì người dùng có thể chia sẻ ý tưởng giao dịch hoặc tâm lý thị trường của họ.

Làm thế nào để chọn nền tảng giao dịch Forex tốt nhất?

Việc lựa chọn nền tảng giao dịch tốt nhất bắt đầu bằng việc xác định bạn thuộc loại nhà giao dịch nào. Bạn là kiểu nhà giao dịch thích sự tự do khi giao dịch thông qua ứng dụng giao dịch ngoại hối? Hay bạn thích sử dụng nền tảng trực tuyến? Hoặc có lẽ bạn ưa chuộng phần mềm giao dịch ngoại hối? Trong trường hợp đó, có lẽ bạn nên chọn chiến lược giao dịch tự động?

Đó là lý do tại sao Việc lựa chọn nền tảng giao dịch phải dựa trên nhu cầu của bạn.và phong cách giao dịch bạn muốn áp dụng. Trước khi chọn nền tảng giao dịch, hãy suy nghĩ về chiến lược giao dịch của bạn, cũng như các công cụ bạn cần để tận dụng tối đa chiến lược đó. Điều này có thể phụ thuộc vào vị trí của bạn, cũng như... ngoại hối Ma-rốc or Ngoại hối Tunisia.

Thương mại tự động

Giao dịch ngoại hối tự động là một hoạt động bao gồm việc đặt lệnh trên thị trường chứng khoán thông qua một chương trình giao dịch tự động bằng máy tính. Mặc dù không đảm bảo lợi nhuận cao hơn so với giao dịch thủ công, giao dịch ngoại hối tự động vẫn được sử dụng rộng rãi.

Trên thực tế, phần lớn các lệnh giao dịch tài chính được thực hiện trên thị trường hiện nay đều do các thuật toán giao dịch tự động thực hiện. Phần mềm giao dịch tự động này, còn được gọi là Expert Advisor (EA), được lập trình để chạy trên một nền tảng giao dịch cụ thể.

Nền tảng MetaTrader vượt trội hơn hẳn so với các nền tảng khác. nền tảng giao dịch được ưa chuộng cho giao dịch thuật toánCả EA trên MT4 và MT5 đều tương thích. Cụ thể hơn, robot giao dịch ngoại hối bổ sung được cài đặt và sử dụng trên nền tảng MetaTrader 4.

Vai trò của phần mềm giao dịch Forex

Phần mềm giao dịch Forex thực hiện các vai trò sau:

Phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật và/hoặc phân tích cơ bản dựa trên chiến lược giao dịch.

Phân tích kỹ thuật và/hoặc phân tích cơ bản dựa trên chiến lược giao dịch. Tự động mở giao dịch khi các điều kiện được chỉ định được đáp ứng

khi các điều kiện được chỉ định được đáp ứng Thông báo đóng các vị trí tuyển dụng theo các điều kiện đã xác định (chốt lời, cắt lỗ, đảo chiều giao dịch…)

theo các điều kiện đã xác định (chốt lời, cắt lỗ, đảo chiều giao dịch…) Quản trị rủi ro: quy mô của các vị thế đang mở, số lượng vị thế đang mở cùng một lúc.

Ưu điểm của giao dịch ngoại hối tự động

Giao dịch tự động cho phép bạn thực hiện các giao dịch trên thị trường tài chính một cách tự động. Nó mang lại nhiều ưu điểm, chẳng hạn như:

Giao dịch tự động

Dễ tiếp cận ngay cả khi không có kinh nghiệm trước đó

Dễ sử dụng

Không có nguy cơ xảy ra lỗi do con người.

Những nhược điểm của giao dịch Forex

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, giao dịch ngoại hối cũng tiềm ẩn rủi ro — điều đáng cân nhắc nếu bạn luôn tự hỏi: giao dịch ngoại hối có sinh lời không? Cụ thể, các rủi ro đó bao gồm:

Biến động tỷ giá hối đoái.

Sự nghiện cảm giác hồi hộp mà hoạt động giao dịch mang lại.

Một thị trường giao dịch phi tập trung không được kiểm soát.

Các tính năng của nền tảng giao dịch Forex tốt nhất

Bất kể trình độ giao dịch ngoại hối của bạn như thế nào, mục tiêu hay khả năng đầu tư của bạn ra sao, nền tảng tốt nhất nên cung cấp cho bạn những dịch vụ sau:

Thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng.

Các biểu đồ, báo giá và các công cụ đáng tin cậy khác có thể giúp bạn xây dựng chiến lược của mình.

An ninh và sự quản lý bởi một cơ quan quản lý vững mạnh và đáng tin cậy.

Phí và hoa hồng được tính minh bạch và hợp lý.

Đa dạng hóa các lựa chọn đầu tư.

Chiến lược giao dịch ngoại hối

Có nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau, mỗi chiến lược được sử dụng bởi các nhà đầu tư khác nhau trên thị trường. Chúng bao gồm:

Mở rộng quy mô (Scalping) Phong cách giao dịch này phổ biến với những nhà giao dịch ngoại hối năng động, thường xuyên hoạt động trên thị trường. Mục tiêu của chiến lược này là mua và bán một cặp tiền tệ trong vòng vài phút để nhanh chóng thu về lợi nhuận.

Phong cách giao dịch này phổ biến với những nhà giao dịch ngoại hối năng động, thường xuyên hoạt động trên thị trường. Mục tiêu của chiến lược này là mua và bán một cặp tiền tệ trong vòng vài phút để nhanh chóng thu về lợi nhuận. Ngày giao dịch Điều này bao gồm việc giữ các vị thế giao dịch ngoại hối của bạn trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ trong cùng một ngày giao dịch.

Điều này bao gồm việc giữ các vị thế giao dịch ngoại hối của bạn trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ trong cùng một ngày giao dịch. Giao dịch Forex theo xu hướngChiến lược này ít quyết liệt hơn nhiều so với hai chiến lược đầu tiên, được sử dụng bởi các nhà giao dịch trung hạn. Nó tận dụng những chuyển động định hướng lớn, được gọi là các đợt biến động (swing).

Phân tích thị trường ngoại hối

Đối với một nhà giao dịch giỏi, việc phân tích thị trường ngoại hối trước khi đưa ra quyết định đầu tư là rất quan trọng. Phân tích này có thể là phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

Phân tích kỹ thuật Forex – Đây là môn học nghiên cứu về biến động giá của các cặp tiền tệ. Điều này thường có nghĩa là... phân tích biểu đồ thuần túy Kết hợp với phân tích kỹ thuật và toán học áp dụng cho giá cả. Ý tưởng đằng sau phân tích kỹ thuật là hành động giá đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào, vì vậy chỉ cần phân tích giá cả là đủ để giao dịch. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật giả định rằng các chuyển động giá trong quá khứ lặp lại. Bằng cách phân tích giá trong quá khứ, bạn do đó có thể dự đoán biến động tiềm năng trong tương lai của một cặp tiền tệ .

Đây là môn học nghiên cứu về biến động giá của các cặp tiền tệ. Điều này thường có nghĩa là... Kết hợp với phân tích kỹ thuật và toán học áp dụng cho giá cả. Ý tưởng đằng sau phân tích kỹ thuật là hành động giá đã phản ánh tất cả thông tin có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào, vì vậy chỉ cần phân tích giá cả là đủ để giao dịch. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật giả định rằng các chuyển động giá trong quá khứ lặp lại. Bằng cách phân tích giá trong quá khứ, bạn do đó có thể . Phân tích cơ bản ngoại hối – Khác với phương pháp đầu tiên, phương pháp này không tập trung vào biến động giá cả mà tập trung vào các yếu tố cơ bản của một quốc gia. Nó được sử dụng để đánh giá sức khỏe kinh tế tổng thể của quốc gia đó, với mục đích dự đoán liệu nhu cầu đối với đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng hay giảm. Để làm được điều này, nó xem xét tất cả các số liệu thống kê và báo cáo kinh tế để xác định sự biến động giá trị tiền tệ. Kỹ thuật này thường được các ngân hàng trung ương sử dụng, đặc biệt là để định hướng các quyết định về lãi suất của họ.

5 chìa khóa cho một chiến lược giao dịch Forex thành công

Không bao giờ mạo hiểm quá 1% đến 2% vốn của bạn cho mỗi vị thế giao dịch. Nếu bạn có khoảng 100 euro, hãy giới hạn mỗi lần đặt cược ở mức 1 hoặc 2 euro — đây là quy tắc mà các nhà giao dịch thận trọng thường tuân theo. Mục tiêu là để có thể bù đắp được các khoản lỗ nếu mọi việc không suôn sẻ. Hạn chế thua lỗ trong giao dịch ngoại hối bằng lệnh dừng lỗ – Bạn có thể hạn chế thua lỗ bằng cách kết hợp lệnh cắt lỗ với mức rủi ro tối đa 2% trên tổng số vốn giao dịch ngoại hối của mình. Quản lý khả năng chấp nhận rủi ro của bạn – Bạn có khả năng đối phó với thua lỗ trong chiến lược giao dịch ngoại hối của mình không? Khả năng chịu rủi ro thể hiện khả năng quản lý và vượt qua các giai đoạn khủng hoảng của bạn. Nắm rõ thời điểm tốt nhất để mua và bán ngoại hối – Ở đây bạn cần biết sự chênh lệch giữa giá của bạn và giá của nhà môi giới. Giá trị tài sản không phải lúc nào cũng giống nhau. Nhà môi giới của bạn đưa ra mức giá mua hoặc bán tài sản ngoại hối có lợi cho họ. Tính toán thu nhập tiềm năng trong tương lai của bạn – Sau khi trừ đi phí chênh lệch giá (spread) khỏi các giao dịch, hãy sử dụng máy tính giao dịch để tính toán xem bạn đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ các giao dịch đó.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Giao dịch tiền tệ bằng đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao mất vốn; phần lớn các tài khoản nhà đầu tư cá nhân đều thua lỗ.