Làm thế nào để trở nên giàu có: 7 cách thực tế (2026)

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Làm thế nào để trở nên giàu có: Thực chất chúng ta đang nói về điều gì?

« How to become rich » almost always carries an unwritten ending: financially free — no longer depending on a paycheck to live. The distinction is not academic, it is strategic: freedom can be tính — đó là nguồn vốn đủ để trang trải các chi phí hàng năm của bạn — trong khi sự giàu có phô trương không thể đo lường được, và nó sẽ khiến những người theo đuổi nó phá sản. Hướng dẫn này tuân theo định nghĩa đầu tiên: xây dựng, thông qua các bước có thể kiểm chứng, một danh mục đầu tư mà thu nhập của nó một ngày nào đó sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn — con đường của người sống dựa vào tài sản hiện đại.

Nó có ba giai đoạn, theo thứ tự: tạo ra thặng dư (tiết kiệm khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí), đưa số tiền đó vào sinh lời (đầu tư), và để thời gian làm tăng giá trị toàn bộ - lãi kép là động lực thầm lặng đằng sau mọi khối tài sản bình thường.

Cách tạo dựng sự giàu có: Nguyên tắc phổ quát — Tiết kiệm phần thiếu hụt, đầu tư, và để nó sinh lời kép.

Mọi con đường bền vững dẫn đến giàu có — ngoại trừ thừa kế và may mắn — đều áp dụng cùng một nguyên lý. Đầu tiên, khoảng cáchSự khác biệt giữa thu nhập và chi tiêu được tạo ra bởi hai yếu tố: tăng thu nhập và kiểm soát chi tiêu, được trình bày chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi. làm thế nào để kiếm tiền. Sau đó, đầu tưTiền tiết kiệm được đầu tư vào các tài sản sinh lời — cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu.

những người có lợi nhuận lịch sử vượt qua lạm phát, hướng dẫn của chúng tôi cách đầu tư vào thị trường chứng khoán mở đường. Cuối cùng, tính lãi képLợi nhuận được tái đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận riêng — trong hơn hai mươi năm, lãi kép chiếm phần lớn tổng tài sản cuối cùng.

Các công cụ tính toán chính thức và bảng dưới đây của chúng tôi đưa ra các con số cụ thể về cơ chế hoạt động; hiểu được chúng là đủ để chấp nhận sự chậm chạp ban đầu của chúng — những năm đầu tiên làm rất ít, những năm cuối cùng làm tất cả mọi thứ.

5 cách làm giàu hiệu quả thực sự

Một sự phân loại trung thực các phương pháp — những phương pháp được liệt kê ở trang đầu tiên của Google và kết quả thực tế xác nhận. Một: đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán — động cơ chính, được mô tả chi tiết bên dưới. Hai: bất động sản cho thuê — Sử dụng đòn bẩy tín dụng để khuếch đại quá trình gia tăng tài sản, nhưng phải trả giá bằng một cam kết thực sự.

Số ba: doanh nhân — Con đường có tiềm năng cao nhất và rủi ro cao nhất: tạo dựng một doanh nghiệp sinh lời nghĩa là xây dựng một tài sản có giá trị — con đường không chắc chắn nhất, nhưng cũng đáng giá nhất khi thành công. Lò nướng: sự nghiệp xuất sắc — Mức lương rất cao, được đầu tư một cách có kỷ luật, sẽ tạo ra những con đường sự nghiệp tương tự như khởi nghiệp, nhưng ít biến động hơn.

Số năm: tối ưu hóa thuế hợp pháp — không phải là một con đường riêng biệt, mà là chất xúc tác cho bốn con đường còn lại: với mức thu nhập bằng nhau, khoảng cách giữa một danh mục đầu tư bị đánh thuế mặc định và một danh mục được quản lý có chủ đích được tính bằng số năm tự do.

Thị trường chứng khoán: Động lực tạo nên vận may của người bình thường

Trong thời gian dài, cổ phiếu là loại tài sản mang lại lợi nhuận cao nhất cho người tiết kiệm thông thường — các chỉ số toàn cầu trong lịch sử đã tăng trung bình vài phần trăm mỗi năm, với những năm giảm điểm tạo nên cái giá phải trả.

Lộ trình đã được chứng minh dành cho cư dân Pháp: ĐẬU XANH Thứ nhất — Chính sách thuế của Pháp miễn thuế đối với lợi nhuận thu được sau 5 năm; của chúng ta hướng dẫn đầy đủ Chi tiết về giới hạn đóng góp, điều kiện tham gia và rút tiền; ETF đa dạng làm nền tảng — toàn thế giới trong một trật tự duy nhất, với hướng dẫn ETF của edubourse so sánh các lựa chọn; và cổ phiếu được chọn cho lớp kết tội — của chúng tôi làm thế nào để mua cổ phiếu Hướng dẫn này trình bày phương pháp.

Điều kiện để thành công không phải là một mánh khóe mà là sự kiên định: đầu tư mỗi tháng, không bán ra khi giá giảm, tái cân bằng một cách có phương pháp — ba hành vi mà tâm lý học thường khiến người ta khó thực hiện và phần chuyên biệt này sẽ giúp bạn chuẩn bị.

Bất động sản cho thuê và các lựa chọn thay thế dễ tiếp cận

Phương án cổ điển thứ hai: bất động sản được tài trợ bằng khoản vay, trong đó người thuê trả một phần tiền thuê hàng tháng và lạm phát làm giảm bớt gánh nặng nợ — một đòn bẩy mạnh mẽ, nhưng bị bù đắp bởi những chi phí thực tế rất lớn: phí mua nhà, phí sửa chữa, phí bỏ trống nhà, thuế thu nhập từ cho thuê, phí quản lý. Các hình thức hiện đại cho phép sở hữu trực tiếp: Quỹ đầu tư bất động sản — SCPI và các quỹ tương đương — những công ty phân phối thu nhập mà không cần quản lý, phí dịch vụ bạn nên đọc kỹ — đối với nhiều người tiết kiệm, đây là ý tưởng gần giống với thu nhập thụ động nhất mà bạn thực sự có thể nắm giữ; và Các quỹ ETF bất động sản niêm yếtChúng được giao dịch như cổ phiếu.

Nguyên tắc nhất quán: bất động sản làm giàu cho những người mua nó bằng khoản tiết kiệm trong những năm đầu và dựa trên tính toán đầy đủ — chứ không bao giờ làm giàu cho những người mua theo cảm tính, hy vọng vào lợi nhuận từ việc mua nhà của hàng xóm.

Sống dựa vào đầu tư: Mục tiêu bạn có thể định lượng được

Người sống nhờ thu nhập từ vốn (renttier) không phải là chuyện hoang đường: đó là một con số cuối cùng trong quy trình đầu tư. Tiêu chuẩn thông thường của ngành: vốn khoảng... gấp 25 đến 30 lần chi phí hàng năm của bạnVới mức rút tiền thận trọng khoảng 3% đến 4% mỗi năm — sự tương đương được thể hiện trong bảng dưới đây.

Ba hệ quả thực tiễn: con số được tính toán từ cả hai phía — tăng vốn thông qua tiết kiệm, nhưng cũng giảm nhu cầu bằng cách kiểm soát chi tiêu, mỗi 100 euro chi phí hàng tháng được tiết kiệm tương đương với hàng chục nghìn euro vốn bạn không còn cần đến; độc lập tài chính một phần đến trước độc lập hoàn toàn — thu nhập từ đầu tư ban đầu đáp ứng 10%, sau đó là 30%, rồi 50% nhu cầu của bạn; và danh mục đầu tư được cấu trúc để phân phối — các công cụ tối ưu hóa, tài sản tạo ra thu nhập, thuế suất cho giai đoạn rút tiền sớm.

Của chúng tôi PEA so với tài khoản môi giới chịu thuế Hướng dẫn này làm sáng tỏ một trong những lựa chọn cấu trúc của giai đoạn này.

Còn việc trở thành triệu phú thì sao?

Từ khóa này liên tục xuất hiện trong các tìm kiếm — câu trả lời bằng phép tính còn đáng giá hơn cả giấc mơ. Một triệu euro được tạo ra bằng cùng một cơ chế, với tốc độ được định lượng trong bảng: tiết kiệm và đầu tư 500 euro mỗi tháng với lợi nhuận lịch sử của thị trường sẽ vượt mốc một triệu euro trong hơn 25 năm; 1,000 euro trong chưa đầy 20 năm; với tốc độ bằng một nửa, cộng thêm một khoản tiết kiệm ban đầu, sẽ rút ngắn thời gian hơn nữa.

Điều mà phép tính số học dạy chúng ta trên hết: con số một triệu là hệ quả - của khoảng thời gian đều đặn hàng tháng, của lợi nhuận kép, của thời gian - chứ không phải là mục tiêu bạn có thể trực tiếp đạt được. Những người đạt được con số đó đã hướng đến khoảng thời gian đều đặn và sự kiên định; con số ấy tự tìm đến họ.

Những điều không làm bạn giàu có: Danh sách trung thực

Việc sắp xếp theo thất bại sẽ hoàn thiện việc sắp xếp theo thành công.

Những điều không làm bạn giàu có: giao dịch tích cực của nhà nghiệp dư — Phần lớn các tài khoản đều bị thua lỗ, theo cảnh báo của cơ quan quản lý; trò chơi và cá cược — một loại thuế đánh vào sự thiếu kiên nhẫn, xét về mặt thống kê thì đó là một loại thuế thua lỗ; « guaranteed return » opportunities — Lời hứa bất khả thi là dấu hiệu của vụ lừa đảo, trang của chúng tôi về vấn đề này Danh sách đen của AMF Dạy bạn cách nhận biết nó; mua hàng theo trạng thái

Xe hơi, đồng hồ, những thương hiệu tạo ra ảo tưởng về sự giàu có bằng cách tiêu thụ nó; và sự bất động lạc quan — Chờ đợi trong khi tiêu hết tiền, chiến lược phổ biến nhất và chắc chắn nhất sẽ dẫn đến việc không bao giờ đạt được mục tiêu.

Danh sách này có một ưu điểm: nó có thể thực hiện được ngay hôm nay — việc không làm năm điều này cũng đã giúp tiến gần hơn đến mục tiêu.

Thuế: Đòn bẩy vô hình thay đổi mọi thứ

Với những hành trình tiết kiệm giống hệt nhau, chỉ riêng thuế đã tạo ra sự khác biệt về số năm giữa hai danh mục đầu tư.

Ba tầng của hệ thống thuế Pháp: lựa chọn bao bì của bạn — PEA cho cổ phiếu châu Âu và việc miễn trừ sau 5 năm, bảo hiểm Vie (bảo hiểm nhân thọ linh hoạt của Pháp) cho sự linh hoạt và thừa kế, tài khoản môi giới thông thường cho thị trường quốc tế — của chúng tôi PEA so với tài khoản chịu thuế Bản so sánh này nêu rõ sự đánh đổi; tối ưu hóa giai đoạn rút lui — Thứ tự rút tiền, việc phân bổ doanh thu và việc sử dụng các khoản trợ cấp đã làm thay đổi hệ thống thuế của thập kỷ chuyển đổi; và dự đoán việc chuyển nhượng — Những món quà được phân bổ theo từng đợt và những bao bì đặc biệt nhằm tạo nên cấu trúc cho việc chuyển giao sang thế hệ kế tiếp.

Nguyên tắc cốt lõi: Thuế không phải là thứ bạn phải chịu đựng, mà là thứ bạn phải điều khiển — mỗi euro thuế được trốn tránh hợp pháp là một euro nữa sinh lời cho bạn.

Bạn cần chính xác bao nhiêu tiền? Con số đằng sau tự do tài chính

Chi phí hàng năm mục tiêu Vốn cần thiết (~3.5–4% rút ra) Tiết kiệm hàng tháng để đạt được mục tiêu đó trong 25 năm. €18,000 € 450,000 - € 515,000 ≈ 700 – 800 € €30,000 € 750,000 - € 860,000 ≈ 1,200 – 1,400 € €50,000 €1.25 triệu – €1.43 triệu ≈ 2,000 – 2,300 €

Tính theo bậc độ lớn, dựa trên lợi nhuận thị trường lịch sử dài hạn — các công cụ tính toán chính thức sẽ tinh chỉnh từng trường hợp. Điều quan trọng cần lưu ý: cột đầu tiên là cột duy nhất hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — giảm nhu cầu sẽ giúp tăng vốn.

Những sai lầm phá hỏng hành trình làm giàu

Năm sai lầm này giải thích hầu hết các thất bại. Bán tháo trong hoảng loạnViệc bán tháo ở đáy biến sự biến động thành khoản lỗ vĩnh viễn — lịch sử thị trường luôn ủng hộ những người kiên trì đầu tư. Thay đổi chiến lược hàng nămHiệu suất được xây dựng dựa trên tính nhất quán, chứ không phải dựa trên phương pháp thu thập dữ liệu. Bỏ qua các khoản phíChỉ cần giảm một phần trăm phí thường niên cũng đủ để rút ngắn kết quả cuối cùng, tiết kiệm được số tiền tương đương vài năm.

vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf so sánh môi giới Giúp bạn tìm ra chặng đường tiết kiệm chi phí nhất. Mắc kẹt trong lời hứa: Lợi nhuận được đảm bảo và các hệ thống thần kỳ — danh sách đỏ ở phần trước.

và chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảoĐầu tư tự động luôn hiệu quả hơn đầu tư theo thời điểm.

Tâm lý học: Nơi hành trình làm giàu rẽ nhánh

Yếu tố cuối cùng không phải là tài chính: mà là hành vi. Ba yếu tố tạo nên sự khác biệt: kiên nhẫn — Chấp nhận những năm tháng trì trệ khi dường như chẳng có gì xảy ra, chính xác là những năm tháng mà sự tích lũy diễn ra ngầm bên dưới bề mặt; kỷ luật — duy trì khoảng cách tiết kiệm và các biện pháp tự động hóa trong cả những tháng khó khăn lẫn những tháng thuận lợi; và hiệu chuẩn — Cân nhắc mọi quyết định (chi tiêu, rủi ro, định vị) dựa trên tầm nhìn dài hạn chứ không phải cảm xúc nhất thời.

Danh mục đầu tư không được xây dựng trên những khoảnh khắc thiên tài lóe sáng: chúng được xây dựng trên hàng tá quyết định trung bình được đưa ra đúng đắn trong suốt hai mươi năm — bí quyết thực sự là không có bí quyết nào cả.

Cách làm giàu: Lộ trình từng thập kỷ

Hành trình này được điều chỉnh theo độ tuổi, dựa trên các mốc thời gian. Hai mươiTối đa hóa thu nhập và kỹ năng, cài đặt các hệ thống tiết kiệm tự động, mở các gói đầu tư — thời gian tích lũy là tài sản quý giá nhất của danh mục đầu tư và không thể mua lại được. Ba mươiTăng cường tiết kiệm khi thu nhập tăng, đầu tư vào bất động sản hoặc khởi nghiệp tùy thuộc vào hồ sơ của bạn, và chủ động trong việc đóng thuế. Bốn mươi: danh mục đầu tư trở nên quan trọng

Cơ cấu lại, đa dạng hóa, chuẩn bị cho giai đoạn phân phối. những năm 1950 trở điQuá trình chuyển đổi sang độc lập tài chính một phần rồi hoàn toàn — tối ưu hóa việc rút tiền, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển khoản, tận hưởng sự tự do một cách dần dần, từng bước khi vốn đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn.

Mỗi thập kỷ đều có những thời khắc tỏa sáng riêng; bỏ lỡ chúng không có nghĩa là không thể bắt kịp — một lộ trình bị trì hoãn vẫn là một lộ trình.

Câu hỏi thường gặp về cách trở nên giàu có

Làm thế nào để trở nên giàu có mà không cần tiền?

Thông qua hai đòn bẩy không cần vốn: tăng thu nhập — đàm phán, kỹ năng, hoạt động phụ — và kỷ luật tiết kiệm để biến thu nhập đó thành vốn ban đầu, đầu tư sớm để sinh lời kép. Việc không có tài sản thừa kế chỉ làm trì hoãn hành trình; chứ không ngăn cản nó.

Cần bao lâu để tích lũy được của cải?

Bảng trong hướng dẫn này đưa ra các mức độ ước tính: từ hai mươi đến ba mươi năm tiết kiệm đều đặn và đầu tư cho hầu hết các trường hợp — ít hơn đối với thu nhập cao hoặc một dự án kinh doanh thành công, nhiều hơn đối với những người có chi phí lớn. Lời hứa về sự tự do tài chính trong ba năm thường được quảng cáo; nhưng chúng không trở thành hiện thực.

Làm giàu nhờ thị trường chứng khoán có khả thi không?

Đạt được tự do tài chính thông qua thị trường chứng khoán, đúng vậy: đó là cơ chế truyền thống của người tiết kiệm thông thường — lợi nhuận kép tích lũy qua nhiều thập kỷ. Làm giàu nhanh chóng thông qua thị trường chứng khoán, không: giao dịch tích cực làm phá sản phần lớn các nhà đầu tư cá nhân khi họ thử sức với các chuyên gia.

Bạn có cần phải khởi nghiệp để trở nên giàu có không?

Đó là con đường có tiềm năng cao nhất — và rủi ro cao nhất: hầu hết các doanh nghiệp đều thất bại, và những doanh nghiệp thành công tạo ra khối tài sản lớn nhất trong số những con đường sự nghiệp thông thường. Một sự nghiệp xuất sắc, được đầu tư với cùng một kỷ luật, mang đến một lựa chọn ít rủi ro hơn — sự lựa chọn phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người.

Bạn cần bao nhiêu tiền để sống bằng các khoản đầu tư của mình?

Với mức rút tiền hợp lý từ 3% đến 4% chi phí hàng năm, bạn cần khoảng 25-30 lần số tiền tiết kiệm cần thiết — bảng hướng dẫn đã định lượng các ngưỡng này. Kiểm soát chi tiêu giúp giảm số vốn cần thiết cũng tương đương với việc tiết kiệm giúp tăng số vốn.

Điều gì ngăn cản hầu hết mọi người trở nên giàu có?

Lối sống ngốn hết mọi khoản tăng lương – những thứ mua sắm thể hiện đẳng cấp và việc không có khoản tiết kiệm nào. Hành trình bắt đầu từ việc kiểm soát chi tiêu; lợi nhuận chỉ tăng lên gấp bội so với số tiền bạn đã chi ra.