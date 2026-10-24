Cách mua cổ phiếu: Hướng dẫn từng bước cho năm 2026

Cách mua cổ phiếu: Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu

Học cách mua cổ phiếu bắt đầu từ việc hiểu rõ bạn đang sở hữu cái gì. Cổ phiếu là một đơn vị sở hữu trong một công ty niêm yết: nó cho phép bạn được hưởng một phần lợi nhuận (cổ tức), quyền biểu quyết tại cuộc họp cổ đông thường niên và một phần giá trị của công ty, được định giá mỗi ngày trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu có nhiều hình thức — cổ phiếu vô danh hoặc cổ phiếu ghi danh tùy thuộc vào cách nắm giữ, niêm yết hoặc không niêm yết — nhưng phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chỉ mua cổ phiếu niêm yết, có thể giao dịch trong vài giây trên thị trường được quản lý. Trái ngược với quan niệm phổ biến, bạn không cần phải giàu có để bắt đầu: hầu hết các nhà môi giới trực tuyến cho phép bạn mua cổ phiếu chỉ với vài chục euro, hoặc thậm chí ít hơn nữa nếu đặt hàng lẻ.

Trước khi mua cổ phiếu đầu tiên, hãy ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng: vốn đầu tư không được đảm bảo. Cổ phiếu có thể tăng giá trị trong vài năm, nhưng cũng có thể giảm giá trị, đôi khi là đột ngột. Đó là lý do tại sao mỗi giao dịch mua cổ phiếu nên phù hợp với tầm nhìn dài hạn — lý tưởng nhất là năm năm trở lên — với một quỹ dự phòng khẩn cấp đã được trích lập sẵn. Để hiểu cách thị trường hoạt động, hãy xem bài thuyết trình của chúng tôi về... thị trường chứng khoán Bài viết này nêu chi tiết vai trò của các sàn giao dịch như Euronext Paris.

Tại sao nên mua cổ phiếu? Lợi nhuận, cổ tức và rủi ro

Các nhà đầu tư cá nhân lựa chọn mua cổ phiếu vì ba lý do chính. Thứ nhất là hiệu suất: trong thời gian dài, thị trường chứng khoán đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với các sản phẩm tiết kiệm an toàn, đổi lại là sự biến động lớn hơn. Thứ hai là thu nhập: nhiều công ty trả cổ tức hàng năm, có thể được tái đầu tư để hưởng lợi từ tăng trưởng kép. Thứ ba là bảo vệ khỏi lạm phát: các công ty điều chỉnh giá cả và lợi nhuận của họ có thể theo kịp chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Cổ tức là một vấn đề cần xem xét kỹ hơn, bởi vì nó ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều danh mục đầu tư. Một công ty tạo ra lợi nhuận có thể phân phối một phần lợi nhuận đó cho các cổ đông của mình, thông thường là mỗi năm một lần ở Pháp và mỗi quý một lần ở Hoa Kỳ. Số tiền được đề xuất tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông không bao giờ được đảm bảo: nó phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, và một số công ty thích dùng tiền đó để tài trợ cho sự tăng trưởng của mình hơn là chi trả cổ tức.

Tỷ suất cổ tức — cổ tức hàng năm chia cho giá cổ phiếu — cho phép so sánh các cổ phiếu với nhau, và việc tự động tái đầu tư các khoản thanh toán này, theo thời gian, là đòn bẩy mạnh mẽ nhất cho hiệu suất dài hạn.

Những lợi thế này đều có cái giá của nó. Giá cổ phiếu phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, triển vọng và tâm lý thị trường của công ty: một cổ phiếu có thể mất 20% chỉ trong vài tuần sau một cảnh báo về lợi nhuận. Đa dạng hóa – phân bổ vốn vào nhiều công ty, nhiều lĩnh vực và nhiều khu vực – vẫn là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất chống lại rủi ro đặc thù, nói cách khác là rủi ro chỉ riêng của một công ty. Rủi ro tỷ giá hối đoái phát sinh khi bạn mua cổ phiếu được định giá bằng một loại tiền tệ khác ngoài đồng euro.

Nên mua cổ phiếu Pháp bằng tài khoản PEA hay tài khoản cổ phần tiêu chuẩn?

Để mua cổ phiếu ở Pháp, trước tiên bạn phải mở một tài khoản chuyên dụng với một nhà môi giới: một tài khoản Plan d'Épargne en Actions (PEA, kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu được hưởng ưu đãi thuế của Pháp) hoặc một tài khoản chứng khoán thông thường (CTO, tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn). Lựa chọn này sẽ quyết định cách thức tính thuế và phạm vi đầu tư của bạn, và bạn nên dành hai phút để suy nghĩ về điều này.

PEA: Ưu đãi thuế cho cổ phiếu châu Âu

Chương trình PEA cho phép bạn mua cổ phiếu của các công ty châu Âu với mức thuế ưu đãi: sau năm năm nắm giữ, lợi nhuận từ việc bán cổ phần được miễn thuế thu nhập (chỉ còn phải đóng bảo hiểm xã hội). Tuy nhiên, mức đóng góp được giới hạn ở mức 150,000 euro, và các công ty ngoài châu Âu bị loại trừ, cùng với hầu hết các cổ phiếu của Mỹ.

Tài khoản cổ phiếu tiêu chuẩn: Tiếp cận mọi sàn giao dịch

Tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn không có giới hạn đóng góp và cho phép tiếp cận mọi sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới: New York, Tokyo, London, Frankfurt hoặc Paris. Đổi lại, lợi nhuận từ vốn và cổ tức sẽ bị đánh thuế hàng năm, theo thang thuế thu nhập lũy tiến hoặc thuế suất cố định của Pháp (PFU, 30%).

Tài khoản PEA hoặc Tài khoản Cổ phần Tiêu chuẩn: Bảng So sánh

Tiêu chí ĐẬU XANH Tài khoản cổ phần tiêu chuẩn (CTO) Vũ trụ đầu tư Cổ phiếu và quỹ ETF châu Âu Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới Mức đóng góp tối đa €150,000 Không áp dụng Thuế thu nhập từ vốn Miễn thuế thu nhập sau 5 năm Thuế suất cố định của Pháp (PFU) là 30% hoặc thuế suất lũy tiến theo thang bậc. Rút tiền trước 5 năm Kế hoạch có thể phải bị hủy bỏ, thuế phải nộp. Không có ràng buộc về thời gian nắm giữ Chứng khoán Mỹ Không đủ điều kiện trực tiếp Có

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư kết hợp cả hai: tài khoản PEA cho thị trường cốt lõi châu Âu và tài khoản tiêu chuẩn cho cổ phiếu quốc tế và Mỹ. Tea Sở giao dịch chứng khoán Paris Đây vẫn là điểm khởi đầu tự nhiên cho một phân tích kinh tế sơ bộ (PEA), với những cổ phiếu blue chip thuộc chỉ số CAC 40.

Cách mua cổ phiếu trong 4 bước

Việc mua cổ phiếu đã trở thành một quy trình đơn giản mà bạn có thể hoàn thành hoàn toàn trực tuyến: hầu hết các nhà đầu tư Pháp hiện nay đều lựa chọn cách này, từ máy tính hoặc điện thoại thông minh. Dưới đây là cách mua cổ phiếu trên sàn giao dịch theo bốn bước, từ việc mở tài khoản đến việc thực hiện lệnh.

Bước 1: Chọn một nhà môi giới trực tuyến phù hợp

Nhà môi giới là trung gian bắt buộc giữa bạn và thị trường: chính nhà môi giới sẽ chuyển tiếp lệnh của bạn đến sàn giao dịch. Vì vậy, việc học cách mua cổ phiếu trực tuyến bắt đầu từ việc lựa chọn này. Ba tiêu chí giúp bạn chọn trang web tốt nhất để mua cổ phiếu phù hợp với hồ sơ của mình là: chi phí thực tế (hoa hồng, phí lưu ký, phí chuyển đổi tiền tệ), sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền như AMF (cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp), và mức độ dễ sử dụng của nền tảng.

Câu hỏi đặt ra không còn là nên mua cổ phiếu ở đâu nữa — các nền tảng giao dịch hiện nay rất nhiều — mà là nhà môi giới nào kết hợp được giữa bảo mật, chi phí được kiểm soát và các công cụ dễ hiểu. Tea So sánh các nhà môi giới trên trang chuyên dụng của chúng tôi. Bao gồm hầu hết các ưu đãi dành cho nhà đầu tư Pháp. Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng giao dịch đa ngành, được quản lý chặt chẽ, bạn cũng có thể... mở một tài khoản với Vantage →.

Bước 2: Mở và nạp tiền vào tài khoản của bạn

Việc mở tài khoản tiết kiệm thông thường hoặc tài khoản PEA được thực hiện trực tuyến chỉ trong khoảng mười lăm phút: thông thường chỉ cần giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ, thông tin ngân hàng và một bảng câu hỏi về kiến ​​thức. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng; hầu hết các nhà môi giới yêu cầu khoản tiền gửi ban đầu từ 100 đến 500 euro, trong khi một số không yêu cầu khoản tiền gửi nào.

Bước 3: Chọn cổ phiếu để mua

Tiếp theo là sự lựa chọn. Có hai phương pháp cùng tồn tại: phân tích cơ bản, nghiên cứu các báo cáo tài chính của công ty (tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nợ, chính sách cổ tức), và phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ giá.

Ba chỉ số sau đây là đủ để người mới bắt đầu sàng lọc cổ phiếu: tỷ lệ P/E (giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu), so sánh giá mua với lợi nhuận thu được; tỷ suất cổ tức, đo lường thu nhập được chi trả; và nợ ròng so với vốn chủ sở hữu, cho thấy sức mạnh của cấu trúc tài chính. Một công ty có nợ thấp, lợi nhuận cao và dễ hiểu sẽ tốt hơn một ý tưởng hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch.

Đối với lần mua đầu tiên, các cổ phiếu vốn hóa lớn trong chỉ số CAC 40 — những công ty có lợi nhuận cao, thanh khoản tốt và thường xuyên được các nhà phân tích theo dõi — mang lại điểm vào lệnh ổn định hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dễ biến động. Các trang thông tin chi tiết về cổ phiếu của chúng tôi, chẳng hạn như trang dành riêng cho... LISI Stock, một công ty chuyên về các cụm lắp ráp hàng không vũ trụ quan trọng.Bài viết này sẽ hướng dẫn cách đọc hiểu các yếu tố cơ bản của một cổ phiếu niêm yết tại Paris.

Bước 4: Đặt lệnh mua

Bước cuối cùng: từ nền tảng của nhà môi giới, bạn tìm kiếm cổ phiếu theo tên hoặc mã (mã ghi nhớ hoặc mã giao dịch), nhập số lượng — hiện nay hầu hết các nhà môi giới đều cho phép mua cổ phiếu theo đơn vị hoặc theo phân số — chọn loại lệnh, sau đó xác nhận. Lần đầu tiên mua cổ phiếu trên sàn giao dịch, hãy lên kế hoạch đặt lệnh trước khi thị trường mở cửa, trong một thị trường yên tĩnh: khi đó bạn sẽ quan sát sổ lệnh hoạt động và giá thực hiện xuất hiện.

Giao dịch được thực hiện gần như tức thì trong giờ giao dịch; cổ phiếu sau đó sẽ xuất hiện trong danh mục đầu tư của bạn, cùng với bản sao kê xác nhận giao dịch.

Đặt lệnh mua cổ phiếu: Giải thích các loại lệnh

Lệnh mua không phải là một khái niệm đơn lẻ: loại lệnh bạn chọn sẽ quyết định giá mà lệnh của bạn sẽ được khớp, và đôi khi cả việc lệnh có được khớp hay không. Lệnh thị trường (hoặc lệnh giới hạn không có giới hạn tại một số nhà môi giới) mua ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có: nó đảm bảo việc thực hiện lệnh, nhưng không bao giờ đảm bảo giá. Lệnh giới hạn chỉ được khớp ở mức giá bạn đặt, hay nói cách khác: nó đảm bảo giá, nhưng không bao giờ được thực hiện.

Lệnh dừng lỗ sẽ chuyển thành lệnh thị trường khi giá đạt đến mức kích hoạt: nó chủ yếu được sử dụng để bảo vệ vị thế khỏi sự giảm giá.

Một ví dụ sẽ làm cho cơ chế trở nên cụ thể hơn. Hãy tưởng tượng một cổ phiếu được niêm yết ở mức 50 euro mà bạn muốn mua mà không phải trả giá cao hơn: bạn đặt lệnh giới hạn ở mức 50 euro, có hiệu lực cho đến khi bị hủy. Nếu thị trường giao dịch ở mức 49.80 euro, lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức 49.80 euro — mức giá tốt nhất hiện có dưới mức giới hạn bạn đã đặt. Nếu giá cổ phiếu tăng lên 52 euro, lệnh của bạn sẽ chờ trong sổ lệnh cho đến khi giá giảm xuống hoặc cho đến khi bị hủy.

Nếu sử dụng lệnh thị trường trong cùng tình huống, lệnh của bạn sẽ được khớp ngay lập tức, nhưng ở mức €52. Do đó, loại lệnh phù hợp phụ thuộc vào ưu tiên của bạn: chắc chắn mua được hay chắc chắn về giá.

Các thiết lập về thời hạn hiệu lực được ưu tiên hàng đầu: lệnh trong ngày sẽ hết hạn khi thị trường đóng cửa nếu chưa được khớp, trong khi lệnh có hiệu lực đến khi bị hủy sẽ vẫn hoạt động cho đến khi được rút lại. Thời điểm cũng rất quan trọng: khi mở cửa, giá cả có thể biến động mạnh do sổ lệnh đang xử lý tin tức trong đêm. Các nhà đầu tư kiên nhẫn thường thích đặt lệnh vào giữa phiên giao dịch, khi tính thanh khoản cao nhất đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các loại phí cần biết khi mua cổ phiếu

Các loại phí làm giảm hiệu suất đầu tư, đặc biệt là với danh mục đầu tư nhỏ: việc xác định các loại phí này trước khi chọn nhà môi giới là một trong những thói quen tạo nên sự khác biệt giữa nhà đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và nhà đầu tư thông thường. Có bốn loại phí chính. Phí giao dịch, được tính trên mỗi lệnh, dao động từ miễn phí (các chương trình khuyến mãi hoặc nhà môi giới không tính phí hoa hồng trên một số sàn giao dịch nhất định) đến vài chục euro tùy thuộc vào nhà môi giới và thị trường. Phí lưu ký, được tính hàng năm dựa trên số cổ phiếu bạn nắm giữ, phần lớn đã biến mất tại các nhà môi giới trực tuyến nhưng vẫn còn tồn tại ở một số ngân hàng truyền thống.

Phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng cho cổ phiếu bằng ngoại tệ: chi phí này, thường dao động từ 0.1% đến 0.5% giá trị giao dịch, được tính cho mỗi lần chuyển đổi euro sang đô la hoặc euro sang bảng Anh. Cuối cùng, thuế giao dịch tài chính (FTT) của Pháp là 0.3% áp dụng cho việc mua cổ phiếu vốn hóa lớn của Pháp, tối đa bằng mức thuế phải nộp cho mỗi giao dịch.

Nguyên tắc thực tế: cộng phí hoa hồng + phí chuyển đổi ngoại tệ + thuế giao dịch tài chính (FTT) để ước tính tổng chi phí của giao dịch mua, và so sánh tổng số đó với số tiền đã đầu tư. Ví dụ, giao dịch mua trị giá €500, phí €5 đã nghĩa là bạn cần bù thêm 1% nữa mới có lãi.

Cách tính thuế đối với cổ phiếu: Ưu điểm của PFU, thang thuế lũy tiến và PEA.

Trong tài khoản tiết kiệm thông thường, thu nhập được đánh thuế theo một trong hai cách. Theo mặc định, thuế suất cố định (PFU), hay còn gọi là thuế suất cố định của Pháp, đánh thuế lợi nhuận vốn và cổ tức ở mức 30% — tổng của 12.8% thuế thu nhập và 17.2% đóng góp xã hội.

Bạn có thể lựa chọn phương án thuế thu nhập lũy tiến: phương án này đáng cân nhắc nếu mức thuế suất biên của bạn thấp, đặc biệt là vì cổ tức khi đó được hưởng mức miễn thuế 40%, áp dụng cho thu nhập trên 50,000 euro đối với người độc thân tùy thuộc vào từng trường hợp. Lựa chọn này được khai báo vào năm sau và có thể được điều chỉnh theo từng nhóm thu nhập.

Chương trình PEA thay đổi hoàn toàn cục diện: sau năm năm nắm giữ, tiền rút ra được miễn thuế thu nhập; chỉ có khoản đóng góp xã hội 17.2% áp dụng cho lợi nhuận. Trước năm năm, việc rút tiền sẽ cộng thêm lợi nhuận vào thu nhập chịu thuế của bạn (hoặc vào PFU tùy thuộc vào thời điểm mở chương trình), điều này khiến việc rút tiền vội vàng trở nên tốn kém. Cổ tức nhận được trong chương trình không bị đánh thuế miễn là chúng được tái đầu tư: đó chính là động lực của lãi kép trong dài hạn.

Hướng dẫn mua cổ phiếu cho người mới bắt đầu: Nên chọn cổ phiếu nào?

Sai lầm đầu tiên của người mới bắt đầu là tìm kiếm "cổ phiếu" hoàn hảo. Cổ phiếu hoàn hảo không tồn tại: chỉ có những công ty mà bạn hiểu rõ hoạt động kinh doanh, có tình hình tài chính vững mạnh và giá mua có biên độ an toàn. Ba nhóm cổ phiếu giúp việc bắt đầu dễ dàng hơn. Các cổ phiếu vốn hóa lớn niêm yết tại Paris — có tính thanh khoản cao và thường xuyên trả cổ tức — tạo thành xương sống của thị trường.

Cổ phiếu ngành quốc phòng và hàng không vũ trụ là những lĩnh vực có rào cản gia nhập cao: Cổ phiếu Dassault Aviation Ví dụ, trang này trình bày chi tiết sổ lệnh kéo dài nhiều năm, một đặc điểm được các nhà đầu tư dài hạn đánh giá cao.

Các cổ phiếu chu kỳ, chẳng hạn như ngành ô tô hoặc hóa chất, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn: chúng khuếch đại các chu kỳ kinh tế theo cả hai hướng — câu chuyện về Cổ phiếu Rheinmetall Điều này cho thấy tỷ lệ quốc phòng có thể phản ứng nhanh chóng như thế nào trước các vấn đề địa chính trị cũng như các đơn đặt hàng.

Đối với những người không muốn chọn từng cổ phiếu riêng lẻ, ETF (quỹ chỉ số giao dịch trên sàn) tự động mô phỏng một chỉ số như CAC 40 hoặc MSCI World với mức phí hàng năm chỉ vài phần mười phần trăm: mua cổ phiếu thông qua ETF có nghĩa là mua toàn bộ thị trường trong một lệnh duy nhất. Các trang của chúng tôi về cổ phiếu quốc tế, chẳng hạn như... Cổ phiếu Ericsson or Cổ phiếu HoneywellBài viết cũng chỉ ra cách thức đa dạng hóa vượt ra ngoài biên giới Pháp trong khi vẫn giữ vững phương pháp tiếp cận cơ bản.

Mua cổ phiếu Mỹ từ Pháp

Các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ tập trung phần lớn vốn hóa thị trường toàn cầu: nếu không đầu tư vào chúng, phạm vi đầu tư của bạn sẽ bị thu hẹp tương ứng. Để mua cổ phiếu Mỹ, bạn cần một tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn (cổ phiếu Mỹ không trực tiếp đủ điều kiện tham gia chương trình PEA), một nhà môi giới có quyền truy cập vào Nasdaq và NYSE, và cần chú ý kỹ đến tỷ giá hối đoái: cổ phiếu được mua bằng đô la, và mỗi lần chuyển đổi đều có phí — đây là điều thường xảy ra khi đầu tư vào cổ phiếu bên ngoài khu vực đồng euro. Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp tài khoản tiền tệ để hạn chế việc chuyển đổi qua lại.

Cổ phiếu lẻ, có sẵn tại các công ty môi giới quốc tế như... Môi giới tương tácĐiều này cho phép bạn đầu tư một khoản tiền cố định — ví dụ như 50 euro — vào các cổ phiếu có giá đơn vị trên vài trăm đô la. Về thuế, cổ tức của Mỹ phải chịu thuế khấu trừ 15% sau khi mẫu W-8BEN được nộp chính xác cho nhà môi giới của bạn; số tiền đó sau đó có thể được khấu trừ theo hiệp định thuế Pháp-Mỹ.

6 sai lầm cần tránh trước khi mua cổ phiếu đầu tiên

Hành vi có ảnh hưởng lớn như việc lựa chọn cổ phiếu. Sáu lỗi thường xuyên xuất hiện ở những người mới bắt đầu.

Đầu tư số tiền bạn sẽ cần Tiền đầu tư vào cổ phiếu phải có khả năng duy trì đầu tư trong vài năm; việc rút vốn đột ngột trong một thị trường đang giảm giá sẽ biến sự biến động thành khoản lỗ vĩnh viễn.

Tiền đầu tư vào cổ phiếu phải có khả năng duy trì đầu tư trong vài năm; việc rút vốn đột ngột trong một thị trường đang giảm giá sẽ biến sự biến động thành khoản lỗ vĩnh viễn. Đặt cược tất cả vào một cổ phiếu duy nhất Tập trung tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng — và cả rủi ro tiềm năng; đa dạng hóa vẫn là lựa chọn duy nhất không mất phí trong lĩnh vực tài chính.

Tập trung tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng — và cả rủi ro tiềm năng; đa dạng hóa vẫn là lựa chọn duy nhất không mất phí trong lĩnh vực tài chính. Tìm kiếm điểm khởi đầu hoàn hảo Không ai mua khi giá thấp nhất; phương pháp bình quân giá theo thời gian (đầu tư một khoản cố định mỗi tháng) giúp làm mượt giá mua trung bình của bạn.

Không ai mua khi giá thấp nhất; phương pháp bình quân giá theo thời gian (đầu tư một khoản cố định mỗi tháng) giúp làm mượt giá mua trung bình của bạn. Đi theo đám đông Những cổ phiếu được bàn tán nhiều nhất thường là những cổ phiếu đắt nhất; nên đặt cọc khi mọi người đều đang nói về cùng một cổ phiếu.

Những cổ phiếu được bàn tán nhiều nhất thường là những cổ phiếu đắt nhất; nên đặt cọc khi mọi người đều đang nói về cùng một cổ phiếu. Bỏ qua phí Phí hoa hồng, phí chuyển đổi tiền tệ và phí lưu ký là những khoản chi phí cộng dồn trong mỗi giao dịch.

Phí hoa hồng, phí chuyển đổi tiền tệ và phí lưu ký là những khoản chi phí cộng dồn trong mỗi giao dịch. Lơ là thuếViệc lựa chọn giữa PFU và thang lũy ​​tiến, hoặc ngày mở PEA, có thể làm thay đổi đáng kể lợi nhuận ròng của bạn.

Câu hỏi thường gặp: Những thắc mắc của bạn về việc mua cổ phiếu

Hướng dẫn mua cổ phiếu trực tuyến dành cho người mới bắt đầu?

Mở tài khoản PEA hoặc tài khoản cổ phiếu với một nhà môi giới trực tuyến được AMF quản lý, nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng, sau đó bắt đầu với một vài cổ phiếu vốn hóa lớn có tính thanh khoản cao hoặc quỹ ETF thị trường rộng. Đầu tư số tiền mà bạn có thể để trong thị trường trong năm năm và ưu tiên mua đều đặn hơn là mua một khoản tiền lớn duy nhất vào thời điểm hoàn hảo.

Mua cổ phiếu có đáng giá không?

Về lâu dài, cổ phiếu luôn mang lại lợi nhuận vượt trội so với các sản phẩm tiết kiệm an toàn, bao gồm cả cổ tức được tái đầu tư. Hiệu suất đó đi kèm với rủi ro thua lỗ trong một số năm: lợi nhuận phụ thuộc vào thời gian đầu tư, sự đa dạng hóa danh mục đầu tư và kỷ luật của bạn — chứ không bao giờ dựa trên lợi suất được đảm bảo.

Nên mua cổ phiếu nào ngay bây giờ?

Không có cổ phiếu nào là tốt nhất trong mọi trường hợp: sự lựa chọn phụ thuộc vào thời gian đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và định giá hiện tại của bạn. Các trang phân tích cổ phiếu của edubourse phân tích các yếu tố cơ bản của từng công ty — sức khỏe tài chính, cổ tức, vị thế cạnh tranh — để hỗ trợ quyết định đó.

Tôi nên đầu tư 100 euro mỗi tháng vào đâu?

Với 100 euro mỗi tháng, tài khoản PEA được hỗ trợ bởi quỹ ETF đa dạng là giải pháp đơn giản nhất: không cần chọn cổ phiếu, phí thấp và lợi thế về thuế sau năm năm. Các nhà môi giới không yêu cầu lệnh tối thiểu giúp nhịp độ này phù hợp với phí hoa hồng thấp, và cổ phiếu phân đoạn cho phép bạn mua các cổ phiếu đắt tiền theo từng đợt nhỏ.

Bạn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu mua cổ phiếu?

Chỉ cần vài chục euro là đủ tại hầu hết các sàn giao dịch trực tuyến, nhờ vào hình thức cổ phiếu phân đoạn và mức đầu tư tối thiểu chỉ vài xu. Điều quan trọng không phải là số tiền ban đầu mà là sự nhất quán: những khoản đóng góp nhỏ, tự động hàng tháng sẽ xây dựng danh mục đầu tư ổn định hơn so với một khoản tiền lớn duy nhất.

Bạn có nên mua cổ phiếu vào năm 2026 không?

Năm bạn mua không quan trọng bằng thời gian bạn nắm giữ: thị trường luôn trải qua các giai đoạn tăng và giảm. Mua cổ phiếu vào năm 2026 sẽ hợp lý nếu bạn có tầm nhìn dài hạn, quỹ dự phòng khẩn cấp đã được thiết lập và danh mục đầu tư của bạn được đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực và khu vực.