Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu dành cho người mới bắt đầu

Cách đầu tư vào cổ phiếu: Bạn thường nghe nói về đầu tư chứng khoán, nhưng bạn không chắc chắn nó thực sự bao gồm những gì? Bạn muốn bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu, nhưng không biết phải làm thế nào. Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về thị trường chứng khoán, cách thức hoạt động, cũng như những ưu điểm và nhược điểm của nó. Khám phá cách đầu tư vào cổ phiếu ngay tại đây.

Đầu tư chứng khoán là gì?

Bạn đang băn khoăn không biết nên đầu tư vào cái gì? Thị trường chứng khoán là một lĩnh vực phức tạp cần tìm hiểu kỹ. Dưới đây là một vài điểm quan trọng cần nắm rõ trước khi bỏ tiền vào đó.

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Tìm hiểu về thị trường chứng khoán – Trái với suy nghĩ phổ biến, thị trường chứng khoán không phải là một địa điểm vật lý, hoặc ít nhất là hiện nay không còn như vậy nữa. Ban đầu, có những sàn giao dịch vật lý mà các nhà đầu tư có thể đến để đầu tư. Ví dụ điển hình là Phố Wall và Sở giao dịch chứng khoán Paris lịch sử đặt tại cung điện Bougniart. Ngày nay, những tòa nhà đó vẫn tồn tại, nhưng chúng chỉ là nơi làm việc của các nhà giao dịch và một số ít nhà môi giới trực tuyến. Thị trường chứng khoán thực sự là một vũ trụ ảo, nơi diễn ra các giao dịch tài chính khác nhau — trên hết là việc mua và bán các tài sản trên thị trường chứng khoán.

Trái với suy nghĩ phổ biến, thị trường chứng khoán không phải là một địa điểm vật lý, hoặc ít nhất là hiện nay không còn như vậy nữa. Ban đầu, có những sàn giao dịch vật lý mà các nhà đầu tư có thể đến để đầu tư. Ví dụ điển hình là Phố Wall và Sở giao dịch chứng khoán Paris lịch sử đặt tại cung điện Bougniart. Ngày nay, những tòa nhà đó vẫn tồn tại, nhưng chúng chỉ là nơi làm việc của các nhà giao dịch và một số ít nhà môi giới trực tuyến. Thị trường chứng khoán thực sự là một vũ trụ ảo, nơi diễn ra các giao dịch tài chính khác nhau — trên hết là việc mua và bán các tài sản trên thị trường chứng khoán. Hiểu về khái niệm trao đổi – Như chúng tôi vừa giải thích, thị trường chứng khoán trực tuyến Sàn giao dịch chứng khoán là một không gian ảo nơi các công cụ tài chính được giao dịch. Do đó, đầu tư vào cổ phiếu có nghĩa là trao đổi tài sản, bằng cách mua hoặc bán các sản phẩm thị trường chứng khoán. Nói cách khác, đầu tư vào cổ phiếu có nghĩa là mua cổ phần của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Sau đó, bạn có thể nắm giữ các cổ phiếu vừa mua trong khi chờ giá trị của chúng biến động. Và ngay khi giá trị tăng lên, tất cả những gì bạn cần làm là bán lại cổ phiếu để thu lợi nhuận.

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Lý lẽ chính để biện minh cho việc mua cổ phiếu của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán là lợi ích mà việc mua lại mang lại cho nhà đầu tư. Thật vậy, cổ phiếu đại diện cho một phần sở hữu trong công ty. Việc mua những cổ phiếu đó đồng nghĩa với việc đầu tư trực tiếp vào công ty đó. Kết quả là, bạn trở thành chủ sở hữu một phần không thể thiếu của công ty và có thể tự định vị mình như một cộng tác viên hoặc đối tác.

Đầu tư chứng khoán là một việc dễ dàng và đơn giản. Thật vậy, mua cổ phiếu, hay đầu tư vào chỉ số chứng khoán, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào. Trái ngược với quan niệm phổ biến, bạn không cần phải dành hàng giờ ngồi trước màn hình đọc biểu đồ hoặc cố gắng hiểu thị trường để đầu tư vào chứng khoán. Đúng là số liệu và biểu đồ là những công cụ phân tích và dự báo rất mạnh mẽ.



Đầu tư chứng khoán là một việc dễ dàng và đơn giản. Thật vậy, mua cổ phiếu, hay đầu tư vào chỉ số chứng khoán, không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào. Trái ngược với quan niệm phổ biến, bạn không cần phải dành hàng giờ ngồi trước màn hình đọc biểu đồ hoặc cố gắng hiểu thị trường để đầu tư vào chứng khoán. Đúng là số liệu và biểu đồ là những công cụ phân tích và dự báo rất mạnh mẽ. Điều thú vị nhất về thị trường chứng khoán là nó là một khoản đầu tư sinh lời Khi bạn có một chiến lược tốt. Vì vậy, để đầu tư chứng khoán hiệu quả, bạn chỉ cần nắm giữ chìa khóa và phương pháp đúng đắn. Vì vậy, chúng tôi mời bạn khám phá các chiến lược thành công khác nhau trong hướng dẫn này.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu cho phép nhà đầu tư cá nhân đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Do đó, đây là một cách để tạo dựng tài sản cho bản thân và cả cho người khác, vì công ty bạn đầu tư sẽ có thể trả lương cho nhân viên tốt hơn nếu công ty đó có lợi nhuận. Hơn nữa, nếu công ty đó tạo ra lợi nhuận trong dài hạn, bạn có thể nhận được cổ tức. Khoản cổ tức này sẽ trở thành thu nhập thụ động cho bạn.

Làm thế nào để thị trường chứng khoán hoạt động?

Như chúng ta vừa đề cập, thị trường chứng khoán hoạt động dựa trên nguyên tắc cung và cầu. Cung thể hiện số lượng tài sản tài chính hiện có trên thị trường tại một thời điểm nhất định. Nó có thể được định nghĩa là số lượng đơn vị tài sản có sẵn và có thể mua được.

Cầu thể hiện số lượng nhà đầu tư quan tâm đến giá cổ phiếu — tức là số người sẵn sàng mua cổ phần của một công ty. Mỗi nhà đầu tư này cần phải cho nhà môi giới của mình biết giá tối thiểu và tối đa mà họ sẵn sàng mua cổ phiếu.

Nguyên tắc này chi phối hoạt động của tất cả các loại tài sản (thị trường chứng khoán hay bất kỳ loại nào khác) và sự biến động giá cả.

Mua cổ phiếu trực tiếp trên thị trường chứng khoán

Phương án đầu tư cổ phiếu rõ ràng nhất là đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán. Phương pháp này áp dụng cho mọi loại hình đầu tư và có thể được thiết lập theo nhiều cách khác nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt vốn của mình vào đó. lệnh chứng khoán Và hãy cho nhà môi giới biết loại hình đầu tư bạn muốn thực hiện. Nhà môi giới sau đó sẽ chuyển lệnh của bạn đến thị trường.

Đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt là về độ tin cậy và khả năng sinh lời. Phương pháp này cũng đảm bảo mức lợi nhuận mà không phương pháp đầu tư nào khác có thể cung cấp.

Khi đầu tư vào cổ phiếu của các công ty niêm yết, bạn trở thành chủ sở hữu một phần không thể tách rời của công ty đó, và bạn có thể định vị mình như một cộng tác viên hoặc đối tác.

Đầu tư vào các chỉ số thị trường chứng khoán với ETFs

Bên cạnh việc sử dụng các công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư, người ta cũng có thể đầu tư vào cổ phiếu thông qua các chỉ số hoặc bằng cách nắm giữ cổ phần trong các quỹ theo dõi chỉ số. Thực tế, các chỉ số chứng khoán là công cụ được tạo ra để đo lường hiệu suất của một khu vực hoặc một ngành. Chúng nhóm các cổ phiếu của một khu vực địa lý hoặc lĩnh vực hoạt động nhất định lại với nhau. Do đó, sự biến động của các chỉ số này phụ thuộc vào sự biến động của tất cả các cổ phiếu công ty cùng chủ đề hoặc ở các khu vực địa lý lân cận.

Bằng cách đầu tư vào chỉ số ngành, bạn sẽ hưởng lợi từ sự thành công mà các công ty đạt được trong lĩnh vực đó. Hơn nữa, lựa chọn rõ ràng và trực tiếp nhất khác là lựa chọn ETF. Được biết đến như quỹ chỉ số hoặc quỹ theo dõi, ETF là các sản phẩm phái sinh được giao dịch trên sàn được thiết kế để theo dõi và mô phỏng giá cổ phiếu. Những cổ phiếu đó được gọi là tài sản cơ sở. Một ETF có thể dựa trên giá trị của một chỉ số hoặc trực tiếp trên các cổ phiếu niêm yết.

Quỹ ETF dựa trên chỉ số chứng khoán đầu tư vào tất cả các cổ phiếu cấu thành chỉ số đó. Trên thực tế, nó hoạt động bằng cách sao chép, tái tạo các xu hướng được ghi nhận bởi chỉ số tham chiếu. Nói cách khác, khi chỉ số biến động, ETF cũng biến động theo. Tương tự, khi chỉ số cơ sở giảm, giá trị của ETF cũng giảm theo.

Cuối cùng, các quỹ theo dõi giá cổ phiếu hoạt động tương tự như các quỹ chỉ số: chúng theo dõi và mô phỏng tất cả các biến động của cổ phiếu các công ty mà chúng dựa trên. Hãy nhớ rằng phí quản lý của các quỹ giao dịch chứng khoán (ETF) thấp hơn so với các quỹ đầu tư truyền thống.

Đầu tư vào thị trường tài chính bằng các công cụ phái sinh

Để đầu tư vào cổ phiếu, bạn có nhiều lựa chọn về các công cụ tài chính. Bạn có thể đầu tư trực tiếp. đầu tư thị trường chứng khoánSở hữu đăng ký và sử dụng danh mục đầu tư. Nếu những phương pháp này không phù hợp với bạn hoặc có vẻ quá phức tạp, bạn có thể chuyển sang các công cụ phái sinh. Đây là những công cụ tài chính thường được cấu thành từ đòn bẩy, cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu một cách hiệu quả. Với loại công cụ này, bạn không thể đầu tư dài hạn.

Ở đây, giao dịch chiếm ưu thế hơn đầu tư – đây là điểm khác biệt cốt lõi giữa đầu tư và giao dịch. Nói cách khác, trên thị trường phái sinh, bạn chỉ có thể đầu cơ vào chứng khoán trong ngắn hạn. Tuy nhiên, phái sinh không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Chỉ những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, hiểu rõ rủi ro, mới có thể hiểu cách thức hoạt động của loại sản phẩm này. Thực tế, đây là một công cụ rất phức tạp với rủi ro tương đối cao.

Ngoài ra, các công cụ phái sinh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, đáng chú ý nhất là giá trị thời gian, biến động giá của tài sản cơ sở và đòn bẩy. Tuy nhiên, mục đích của các công cụ phái sinh không chỉ giới hạn ở việc đầu cơ ngắn hạn. Trên thực tế, chúng có thể cho phép nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư như một bước khởi đầu.

Đầu tư vào cổ phiếu tốn bao nhiêu chi phí?

Phí môi giới – Giống như tất cả các loại đầu tư khác, việc mua cổ phiếu chắc chắn sẽ phát sinh phí và các chi phí khác. Do đó, tùy thuộc vào nhà môi giới được chọn hoặc loại hình đầu tư (đầu tư tích cực Tùy thuộc vào loại hình đầu tư (đầu tư chủ động hoặc thụ động), công cụ sử dụng và loại tài khoản được mở, phí và chi phí có thể khác nhau. Tuy nhiên, phí phổ biến nhất mà các công ty môi giới chứng khoán tính là phí môi giới. Đây là phí liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nói cách khác, mỗi khi bạn mua hoặc bán một loại chứng khoán tài chính (cổ phiếu, ETF, chỉ số), bạn phải trả phí môi giới. Các khoản phí này có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty môi giới và các gói dịch vụ mà họ cung cấp. Một số công ty môi giới mới (neo-brokers), để thu hút nhà đầu tư, không tính phí môi giới.

Giống như tất cả các loại đầu tư khác, việc mua cổ phiếu chắc chắn sẽ phát sinh phí và các chi phí khác. Do đó, tùy thuộc vào nhà môi giới được chọn hoặc loại hình đầu tư (đầu tư tích cực Tùy thuộc vào loại hình đầu tư (đầu tư chủ động hoặc thụ động), công cụ sử dụng và loại tài khoản được mở, phí và chi phí có thể khác nhau. Tuy nhiên, phí phổ biến nhất mà các công ty môi giới chứng khoán tính là phí môi giới. Đây là phí liên quan đến việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nói cách khác, mỗi khi bạn mua hoặc bán một loại chứng khoán tài chính (cổ phiếu, ETF, chỉ số), bạn phải trả phí môi giới. Các khoản phí này có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty môi giới và các gói dịch vụ mà họ cung cấp. Một số công ty môi giới mới (neo-brokers), để thu hút nhà đầu tư, không tính phí môi giới. Phí giữ trẻ – Đầu tư chứng khoán chắc chắn sẽ phát sinh phí hoặc các chi phí khác. Do đó, tùy thuộc vào công ty môi giới được chọn, loại hình đầu tư, công cụ sử dụng và loại tài khoản được mở, phí và chi phí có thể khác nhau. Bên cạnh phí môi giới, còn có một loại phí khác mà một số công ty môi giới tính cho khách hàng: phí lưu ký. Tuy nhiên, loại phí này hiện nay rất hiếm gặp, vì hầu hết các công ty môi giới không còn cung cấp dịch vụ này nữa. Mặc dù vậy, một số ngân hàng hoặc tổ chức đầu tư vẫn tiếp tục tính phí lưu ký cho nhà đầu tư. Trên thực tế, đây là các khoản phí hàng năm do công ty môi giới hoặc trang web nơi bạn nắm giữ tài sản tính phí — nói cách khác, đó là phí mà trung gian tài chính tính để giữ an toàn cho chứng khoán của bạn.

Đầu tư chứng khoán chắc chắn sẽ phát sinh phí hoặc các chi phí khác. Do đó, tùy thuộc vào công ty môi giới được chọn, loại hình đầu tư, công cụ sử dụng và loại tài khoản được mở, phí và chi phí có thể khác nhau. Bên cạnh phí môi giới, còn có một loại phí khác mà một số công ty môi giới tính cho khách hàng: phí lưu ký. Tuy nhiên, loại phí này hiện nay rất hiếm gặp, vì hầu hết các công ty môi giới không còn cung cấp dịch vụ này nữa. Mặc dù vậy, một số ngân hàng hoặc tổ chức đầu tư vẫn tiếp tục tính phí lưu ký cho nhà đầu tư. Trên thực tế, đây là các khoản phí hàng năm do công ty môi giới hoặc trang web nơi bạn nắm giữ tài sản tính phí — nói cách khác, đó là phí mà trung gian tài chính tính để giữ an toàn cho chứng khoán của bạn. Phí chuyển đổi ngoại tệ Nếu mục tiêu của bạn là đầu tư vào cổ phiếu, việc lập kế hoạch ngân sách phù hợp là rất cần thiết. Ngân sách này phải bao gồm số tiền bạn dự định đầu tư cũng như các khoản phí phải trả khi mua hoặc bán cổ phiếu. Để làm được điều này, bạn cần liên hệ với nhà môi giới của mình để nắm rõ các loại phí khác nhau và mức phí tương ứng.

Nếu mục tiêu của bạn là đầu tư vào cổ phiếu, việc lập kế hoạch ngân sách phù hợp là rất cần thiết. Ngân sách này phải bao gồm số tiền bạn dự định đầu tư cũng như các khoản phí phải trả khi mua hoặc bán cổ phiếu. Để làm được điều này, bạn cần liên hệ với nhà môi giới của mình để nắm rõ các loại phí khác nhau và mức phí tương ứng. Phí sản phẩm thị trường chứng khoán – Có lẽ bạn đã hiểu điều này rồi, nhưng phí là một phần không thể thiếu của bất kỳ khoản đầu tư nào. Trên thực tế, bất kể bạn chọn nhà môi giới hay trung gian tài chính nào, bạn đều phải trả phí. Các khoản phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố — đặc biệt là các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới, loại thị trường, loại hình đóng gói, các công cụ tài chính được sử dụng và số tiền đầu tư.

Có lẽ bạn đã hiểu điều này rồi, nhưng phí là một phần không thể thiếu của bất kỳ khoản đầu tư nào. Trên thực tế, bất kể bạn chọn nhà môi giới hay trung gian tài chính nào, bạn đều phải trả phí. Các khoản phí này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố — đặc biệt là các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới, loại thị trường, loại hình đóng gói, các công cụ tài chính được sử dụng và số tiền đầu tư. Các loại phí khác khi đầu tư vào cổ phiếu – Ngoài tất cả các loại phí đã liệt kê ở trên, còn có các loại phí khác mà bạn cần biết trước khi đầu tư. Thực tế, đầu tư vào cổ phiếu không chỉ giới hạn ở việc mua hoặc bán tài sản. Ngược lại, nó đòi hỏi phải thực hiện một số hoạt động khác, đặc biệt là về phân tích, tạo lập và bảo vệ. Do đó, tùy thuộc vào các hoạt động khác nhau mà bạn thực hiện, phí và chi phí có thể khác nhau. Ví dụ, phí không hoạt động thường ảnh hưởng đến các nhà đầu tư thụ động muốn đầu tư dài hạn. Thật vậy, phí không hoạt động được tính khi bạn không thực hiện bất kỳ giao dịch mua hoặc bán nào trên tài khoản của mình trong một số ngày, tuần, tháng hoặc năm nhất định. Khoảng thời gian này cũng khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới và các điều khoản của họ. Chúng ta cũng có thể đề cập đến phí cho báo giá dữ liệu thị trường theo thời gian thực hoặc phí truy cập vào nền tảng giao dịch nâng cao hơn. Các khoản phí sau được tính bởi nhà môi giới cung cấp các công cụ phân tích và đầu tư, đồng thời cho phép bạn tiếp cận thị trường. Trong mọi trường hợp, mỗi trung gian đều có các yêu cầu và cách thức hoạt động riêng. Do đó, bạn cần phải tự mình lên kế hoạch đầu tư theo nhu cầu, mục tiêu, nguồn lực và tình hình hiện tại của mình.

Độ tuổi tối thiểu để đầu tư vào cổ phiếu

Thực tế, không có độ tuổi tối thiểu nào để đầu tư vào cổ phiếu, vì tất cả phụ thuộc vào mức độ tham gia và mục tiêu của bạn. Nếu bạn chọn sử dụng PEA (Plan d'Épargne en Actions, kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu được hưởng ưu đãi thuế của Pháp) để đầu tư, bạn sẽ phải đợi đến khi đủ tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, có lựa chọn PEA Jeunes, cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu ngay cả khi chưa đủ tuổi thành niên và vẫn thuộc hộ gia đình đóng thuế của cha mẹ. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản giao dịch cổ phiếu để đầu tư. Để làm được điều đó, bạn chỉ cần hiểu rõ cách thức hoạt động của thị trường để bắt đầu.

Liệu bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp ngay bây giờ?

Khi đầu tư vào cổ phiếu, thời điểm thích hợp phụ thuộc vào loại tài sản bạn muốn đầu tư. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là luôn phân tích kỹ các chứng khoán trước khi đầu tư, để tránh những bất ngờ khó chịu. Hơn nữa, vì thị trường chứng khoán luôn biến động, không có thời điểm lý tưởng nào để đầu tư. Điều cốt yếu là cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm và chọn phương án hợp lý nhất.

Nên đầu tư vào những công ty nào trên thị trường chứng khoán?

Đầu tư vào cổ phiếu Amazon; Mua cổ phiếu của gã khổng lồ Google của Mỹ; Đầu tư vào cổ phiếu Microsoft; Cổ phiếu Tesla: những cổ phiếu tốt nhất để mua ngay bây giờ; Đầu tư vào cổ phiếu: mua Apple Cổ phần; Mua cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq; Đầu tư vào các cổ phiếu cấu thành chỉ số CAC 40.

Nên đầu tư cổ phiếu vào đâu?

Để đầu tư vào cổ phiếu, bạn nên tìm đến một nhà môi giới trực tuyến được quản lý chặt chẽ, đây là lựa chọn hàng đầu. Thật vậy, việc sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới được quản lý đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho các giao dịch của bạn. Bạn không chỉ được hưởng mức phí tốt nhất mà còn có thể đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán thông qua nhà môi giới đó.

Một vài lời khuyên khi đầu tư vào cổ phiếu

Chỉ nên đầu tư vào cổ phiếu bằng số tiền mà bạn sẵn sàng mất.

Hãy nhìn nhận vấn đề một cách dài hạn.

Hãy tham gia các khóa đào tạo và cập nhật thông tin trước khi đầu tư vào cổ phiếu.

Hãy tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán.

Hãy hiểu rõ hồ sơ nhà đầu tư của bạn trước khi đầu tư tiền vào thị trường chứng khoán.

Cách đầu tư vào cổ phiếu: Định nghĩa

Đầu tư vào cổ phiếu nghĩa là mua các chứng khoán tài chính (chủ yếu là cổ phiếu, nhưng cũng bao gồm cả ETF) do các công ty phát hành trên thị trường chứng khoán. Lợi nhuận dương từ đầu tư, hay lãi vốn, đạt được khi bạn bán lại các tài sản đã mua với giá cao hơn giá mua ban đầu.

Bằng cách đầu tư tiền vào cổ phiếu của các công ty, bạn tham gia vào việc tài trợ cho họ và có thể tạo ra thu nhập từ khoản đầu tư này. Đầu tư vào cổ phiếu ở Pháp có nghĩa là trở thành chủ sở hữu một phần của công ty, điều này biến bạn thành một cổ đông.

Làm thế nào để thị trường chứng khoán hoạt động?

thị trường chứng khoán Đó là một không gian, hay một thị trường, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các tác nhân tìm kiếm nguồn tài chính (các công ty niêm yết) và các tác nhân kinh tế sở hữu vốn (công chúng và một số pháp nhân nhất định) và có thể cung cấp vốn cho các tác nhân cần tài chính.

Thị trường chứng khoán được tổ chức thành các thị trường có định hướng quốc gia hoặc khu vực, bản thân các thị trường này lại được chia thành các phân khúc mà trong đó các loại chứng khoán tài chính khác nhau được giao dịch. Để minh họa chi tiết hơn về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán, chúng tôi trình bày các chủ thể tham gia khác nhau (với phân khúc cổ phiếu là ví dụ chính).

Những ai là các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tại Pháp?

Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán (Các nhà phát hành): Để đáp ứng nhu cầu tài chính của mình, họ chào bán trên thị trường chứng khoán một phần vốn của mình dưới dạng cổ phiếu. Lợi nhuận thu được trong tương lai từ việc sử dụng vốn này sẽ tạo ra sự giàu có cần thiết để thưởng cho những người nắm giữ cổ phiếu.

(Các nhà phát hành): Để đáp ứng nhu cầu tài chính của mình, họ chào bán trên thị trường chứng khoán một phần vốn của mình dưới dạng cổ phiếu. Lợi nhuận thu được trong tương lai từ việc sử dụng vốn này sẽ tạo ra sự giàu có cần thiết để thưởng cho những người nắm giữ cổ phiếu. Các nhà đầu tư Đây là những nhà đầu tư kinh tế góp vốn để mua (và sau đó bán) cổ phiếu. Việc mua bán này ban đầu được thực hiện từ công ty phát hành, sau đó từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác trên thị trường thông qua các nhà môi giới chứng khoán.

Đây là những nhà đầu tư kinh tế góp vốn để mua (và sau đó bán) cổ phiếu. Việc mua bán này ban đầu được thực hiện từ công ty phát hành, sau đó từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác trên thị trường thông qua các nhà môi giới chứng khoán. Các trung gian hoặc nhà cung cấp dịch vụ đầu tư Đây là các ngân hàng và các nhà môi giới – các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa người bán và người mua chứng khoán tài chính. Họ chuyển tiếp các lệnh mua và bán chứng khoán đến thị trường tài chính.

Đây là các ngân hàng và các nhà môi giới – các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa người bán và người mua chứng khoán tài chính. Họ chuyển tiếp các lệnh mua và bán chứng khoán đến thị trường tài chính. Các tổ chức thị trườngĐây là những công ty điều hành các thị trường tài chính, cũng như cơ quan quản lý thị trường chứng khoán giám sát chúng. Tại Pháp, đó là AMF (Autorité des Marchés Financiers – Cơ quan quản lý thị trường tài chính Pháp) – tổ chức thị trường chính. Cơ quan này đóng vai trò là cơ quan quản lý, thẩm phán và cảnh sát đối với tất cả các bên tham gia thị trường khác, đồng thời đảm bảo bảo vệ người tiết kiệm (vốn và quyền lợi của họ) khi đầu tư vào cổ phiếu.

Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Hãy tham gia vào hoạt động của nền kinh tế thực: Tiền của nhà đầu tư rót vào cổ phiếu cho phép công ty phát triển. Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường tạo điều kiện thuận lợi để tài trợ cho các kế hoạch phát triển: đầu tư lớn, mua lại bên ngoài, nghiên cứu và phát triển, v.v.

Tiền của nhà đầu tư rót vào cổ phiếu cho phép công ty phát triển. Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường tạo điều kiện thuận lợi để tài trợ cho các kế hoạch phát triển: đầu tư lớn, mua lại bên ngoài, nghiên cứu và phát triển, v.v. Dễ dàng trở thành chủ sở hữu của một công ty lớn: Thành lập và phát triển một công ty là những nhiệm vụ đầy khó khăn. Việc mua cổ phần thông qua đầu tư chứng khoán cho phép bạn trực tiếp sở hữu các công ty lớn trong nước và quốc tế.

Thành lập và phát triển một công ty là những nhiệm vụ đầy khó khăn. Việc mua cổ phần thông qua đầu tư chứng khoán cho phép bạn trực tiếp sở hữu các công ty lớn trong nước và quốc tế. Tăng trưởng vốn của bạn: Mặc dù cần lưu ý rằng đầu tư vào cổ phiếu ở Pháp tiềm ẩn rủi ro, nhưng cũng cần chỉ ra rằng cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng và các công cụ đầu tư khác, với rủi ro có thể kiểm soát được. Ví dụ, năm 2018, hiệu suất trung bình hàng năm của một cổ phiếu nắm giữ trong 15 năm được ước tính là 6.5%.

Bạn có thể sử dụng những sản phẩm tài chính nào để đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Cổ phiếu: Bạn có thể mua cổ phần của các công ty và trở thành chủ sở hữu trực tiếp của những cổ phần đó. Bạn có thể nắm giữ cổ phần dưới hình thức đăng ký: cổ phần được ghi nhận dưới tên bạn trong sổ sách của công ty. Lựa chọn khác là cổ phần vô danh: cổ đông vẫn ẩn danh. Việc trực tiếp nắm giữ cổ phần có thể cho phép bạn hưởng lợi từ các quyền như quyền tiếp cận thông tin và cổ tức, cũng như phí quản lý rất thấp hoặc bằng không.

Bạn có thể mua cổ phần của các công ty và trở thành chủ sở hữu trực tiếp của những cổ phần đó. Bạn có thể nắm giữ cổ phần dưới hình thức đăng ký: cổ phần được ghi nhận dưới tên bạn trong sổ sách của công ty. Lựa chọn khác là cổ phần vô danh: cổ đông vẫn ẩn danh. Việc trực tiếp nắm giữ cổ phần có thể cho phép bạn hưởng lợi từ các quyền như quyền tiếp cận thông tin và cổ tức, cũng như phí quản lý rất thấp hoặc bằng không. Quỹ UCITS (OPCVM): Các tổ chức đầu tư tập thể bằng cổ phiếu (OPCVM – các quỹ đầu tư tập thể châu Âu, thường được gọi là quỹ UCITS) cho phép bạn, với số vốn hạn chế, đầu tư vào một số lượng lớn cổ phiếu, cũng như các loại chứng khoán khác. Tất cả các chứng khoán của một quỹ UCITS được gộp vào một danh mục đầu tư, với người quản lý được trả phí bởi các nhà đầu tư.

Các tổ chức đầu tư tập thể bằng cổ phiếu (OPCVM – các quỹ đầu tư tập thể châu Âu, thường được gọi là quỹ UCITS) cho phép bạn, với số vốn hạn chế, đầu tư vào một số lượng lớn cổ phiếu, cũng như các loại chứng khoán khác. Tất cả các chứng khoán của một quỹ UCITS được gộp vào một danh mục đầu tư, với người quản lý được trả phí bởi các nhà đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp bằng ETF: Đây lại là một quỹ mô phỏng hiệu suất của một nhóm chứng khoán thuộc chỉ số chứng khoán hoặc cùng ngành hoạt động. Ưu điểm của ETF là cho phép bạn hưởng lợi từ hiệu suất của cổ phiếu mà không cần sở hữu nó, và với chi phí thấp hơn.

Đây lại là một quỹ mô phỏng hiệu suất của một nhóm chứng khoán thuộc chỉ số chứng khoán hoặc cùng ngành hoạt động. Ưu điểm của ETF là cho phép bạn hưởng lợi từ hiệu suất của cổ phiếu mà không cần sở hữu nó, và với chi phí thấp hơn. Đầu tư thông qua CFD: Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một công cụ phái sinh, một loại chứng khoán tài chính mà lợi nhuận phụ thuộc vào một chứng khoán khác được gọi là chứng khoán cơ sở. Nhờ CFD, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu (và nhiều tài sản khác) mà không cần sở hữu chúng. Hiệu suất của CFD cổ phiếu phụ thuộc vào dự đoán của nhà đầu tư về sự biến động giá trị của cổ phiếu. Nói tóm lại, với CFD, nhà đầu tư dự đoán hướng biến động giá của chứng khoán, hay đơn giản là hướng chuyển động giá. Nó phù hợp hơn cho giao dịch hơn là đầu tư vào thị trường chứng khoán, bởi vì nó chủ yếu cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, ngắn hạn hoặc rất ngắn hạn của một chứng khoán.

Bạn có thể sử dụng những loại ưu đãi thuế nào để đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường: Việc sử dụng tài khoản giao dịch cổ phiếu để đầu tư vào cổ phiếu của Pháp cho phép bạn giao dịch tất cả các loại chứng khoán, bất kể bản chất và thị trường tài chính mà chúng được niêm yết. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư chứng khoán chịu thuế nặng nhất, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Việc sử dụng tài khoản giao dịch cổ phiếu để đầu tư vào cổ phiếu của Pháp cho phép bạn giao dịch tất cả các loại chứng khoán, bất kể bản chất và thị trường tài chính mà chúng được niêm yết. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư chứng khoán chịu thuế nặng nhất, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Chương trình PEA (Kế hoạch Tiết kiệm Vốn chủ sở hữu): Đầu tư vào cổ phiếu với PEA cho phép bạn hưởng lợi từ việc miễn thuế sau khi danh mục đầu tư được nắm giữ hơn 5 năm. Tuy nhiên, PEA phải tuân thủ giới hạn đầu tư là 150,000 euro, và các chứng khoán bạn có thể đầu tư chỉ giới hạn ở các công ty châu Âu.

Đầu tư vào cổ phiếu với PEA cho phép bạn hưởng lợi từ việc miễn thuế sau khi danh mục đầu tư được nắm giữ hơn 5 năm. Tuy nhiên, PEA phải tuân thủ giới hạn đầu tư là 150,000 euro, và các chứng khoán bạn có thể đầu tư chỉ giới hạn ở các công ty châu Âu. Chương trình PEA PME (Chương trình tiết kiệm vốn chủ sở hữu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ): Quỹ PEA PME hoạt động trên cùng nguyên tắc với PEA (điểm khác biệt là người sở hữu quỹ chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ): miễn thuế đổi lại việc hướng đầu tư (vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và nắm giữ dài hạn. Mức đầu tư tối đa ở đây là 75,000 €. Có thể kết hợp PEA PME với PEA.

Quỹ PEA PME hoạt động trên cùng nguyên tắc với PEA (điểm khác biệt là người sở hữu quỹ chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ): miễn thuế đổi lại việc hướng đầu tư (vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và nắm giữ dài hạn. Mức đầu tư tối đa ở đây là 75,000 €. Có thể kết hợp PEA PME với PEA. PEA Jeunes: Chương trình PEA này dành riêng cho những người trẻ tuổi (18-25 tuổi) vẫn còn thuộc hộ gia đình đóng thuế của cha mẹ. Mức đầu tư tối đa được quy định là 20,000 euro.

Chương trình PEA này dành riêng cho những người trẻ tuổi (18-25 tuổi) vẫn còn thuộc hộ gia đình đóng thuế của cha mẹ. Mức đầu tư tối đa được quy định là 20,000 euro. Đầu tư vào cổ phiếu thông qua bảo hiểm nhân thọ của bạn: Việc huy động vốn cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (assurance vie — thuật ngữ tiếng Pháp chỉ hình thức đầu tư bảo hiểm nhân thọ) có thể được thực hiện bằng cách... một khoản đầu tư sinh lời trong cổ phiếu, bắt đầu từ một tỷ lệ vốn được xác định bởi các quỹ liên kết đơn vị (đơn vị tài khoản).

Việc huy động vốn cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (assurance vie — thuật ngữ tiếng Pháp chỉ hình thức đầu tư bảo hiểm nhân thọ) có thể được thực hiện bằng cách... một khoản đầu tư sinh lời trong cổ phiếu, bắt đầu từ một tỷ lệ vốn được xác định bởi các quỹ liên kết đơn vị (đơn vị tài khoản). Đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp thông qua tài khoản với một nhà môi giới: Các nhà môi giới trực tuyến cung cấp tài khoản nhà đầu tư (cùng với, hoặc không cùng với các lựa chọn đã nêu ở trên) với nhiều điều kiện khác nhau (giá cả, tài sản được phép sử dụng, v.v.). Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản và sử dụng số tiền đó để đầu tư vào cổ phiếu.

Làm thế nào để đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Pháp?

Mua cổ phần trực tiếp từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ này: Có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được niêm yết trên các thị trường tài chính khác nhau. Do đó, nhà đầu tư có thể trực tiếp mua cổ phần trong các SME trên thị trường chứng khoán. Loại đầu tư này có thể rất sinh lời, bởi vì tiềm năng tăng trưởng của SME rất cao. Tuy nhiên, cần phải tiến hành phân tích các SME này, vì chúng cũng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn — một số có thể phá sản đột ngột.

Có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được niêm yết trên các thị trường tài chính khác nhau. Do đó, nhà đầu tư có thể trực tiếp mua cổ phần trong các SME trên thị trường chứng khoán. Loại đầu tư này có thể rất sinh lời, bởi vì tiềm năng tăng trưởng của SME rất cao. Tuy nhiên, cần phải tiến hành phân tích các SME này, vì chúng cũng phải đối mặt với rủi ro lớn hơn — một số có thể phá sản đột ngột. Mua cổ phần trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các quỹ chuyên biệt: Giải pháp này phù hợp với những người không muốn tự mình phân tích và quản lý danh mục cổ phiếu SME của mình. Bằng cách đầu tư vào FIP (Fonds d’Investissement de Proximité, quỹ đầu tư địa phương) hoặc FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, quỹ đầu tư đổi mới), bạn có thể đầu tư vào SME dễ dàng hơn và đồng thời hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế (miễn thuế một phần đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn).

Giải pháp này phù hợp với những người không muốn tự mình phân tích và quản lý danh mục cổ phiếu SME của mình. Bằng cách đầu tư vào FIP (Fonds d’Investissement de Proximité, quỹ đầu tư địa phương) hoặc FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, quỹ đầu tư đổi mới), bạn có thể đầu tư vào SME dễ dàng hơn và đồng thời hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế (miễn thuế một phần đối với lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn). Đầu tư tiền của bạn vào FCPR: FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque, một quỹ đầu tư mạo hiểm) cũng là một quỹ chuyên về các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Quỹ này khác với FCPI hoặc FIP bởi phạm vi hoạt động quốc tế. Các khoản đầu tư của bạn vào FCPR cũng được hưởng các ưu đãi về thuế.

Đầu tư có trách nhiệm xã hội (SRI/ISR): Làm thế nào để đầu tư vào các công ty có trách nhiệm tại Pháp?

Các công ty mục tiêu nắm giữ nhãn hiệu ISR (Nhãn hiệu đầu tư có trách nhiệm xã hội của Pháp). Nhãn hiệu này phân biệt các công ty, ngoài việc quản lý quỹ tối ưu về mặt tài chính, còn có tác động tích cực đến khía cạnh đạo đức. Các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) được sử dụng để trao nhãn hiệu này.

(Nhãn hiệu đầu tư có trách nhiệm xã hội của Pháp). Nhãn hiệu này phân biệt các công ty, ngoài việc quản lý quỹ tối ưu về mặt tài chính, còn có tác động tích cực đến khía cạnh đạo đức. Các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) được sử dụng để trao nhãn hiệu này. Đầu tư vào các công ty có mục tiêu rõ ràng. (Các công ty hoạt động dựa trên sứ mệnh), bao gồm các vấn đề xã hội và môi trường trong điều lệ công ty. Trạng thái của một công ty hoạt động vì mục đích được quy định bởi luật Pacte. Điều này mang lại sự minh bạch hơn và thậm chí cho phép nhà đầu tư cá nhân biết liệu một công ty có đáp ứng các tiêu chí ESG hay không.

Phí giao dịch chứng khoán: Đầu tư chứng khoán tại Pháp tốn bao nhiêu tiền?

Phí môi giới Họ trả phí cho nhà môi giới của bạn vì nhiệm vụ trung gian phục vụ bạn: nhà môi giới mua và bán các chứng khoán tài chính thay mặt bạn. Phân khúc chứng khoán và thị trường tài chính mà bạn hoạt động cũng ảnh hưởng đến phí môi giới của bạn. Phí môi giới do nhà môi giới tự do ấn định, đó là lý do tại sao chúng rất khác nhau.

Họ trả phí cho nhà môi giới của bạn vì nhiệm vụ trung gian phục vụ bạn: nhà môi giới mua và bán các chứng khoán tài chính thay mặt bạn. Phân khúc chứng khoán và thị trường tài chính mà bạn hoạt động cũng ảnh hưởng đến phí môi giới của bạn. Phí môi giới do nhà môi giới tự do ấn định, đó là lý do tại sao chúng rất khác nhau. Phí lưu ký Các khoản phí này là phí hàng năm mà nhà môi giới tính cho bạn đối với các chứng khoán được giữ trong tài khoản của bạn. Nếu nhà môi giới của bạn không phải là ngân hàng truyền thống, thì khả năng bạn phải chịu phí lưu ký là rất thấp.

Các khoản phí này là phí hàng năm mà nhà môi giới tính cho bạn đối với các chứng khoán được giữ trong tài khoản của bạn. Nếu nhà môi giới của bạn không phải là ngân hàng truyền thống, thì khả năng bạn phải chịu phí lưu ký là rất thấp. Phí chuyển đổi ngoại tệ: Các khoản phí này sẽ được tự động tính nếu bạn mua chứng khoán được niêm yết bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của vốn bạn đang nắm giữ.

Các khoản phí này sẽ được tự động tính nếu bạn mua chứng khoán được niêm yết bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của vốn bạn đang nắm giữ. Phí sản phẩm Các khoản phí này thường áp dụng cho các sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc: ETF, turbo, chứng chỉ ngắn hạn, v.v. Chúng không được thông báo riêng mà được tính vào giá của chứng khoán tài chính. Cần phải đọc kỹ tài liệu do tổ chức phát hành chứng khoán chuẩn bị cho các nhà đầu tư tiềm năng để xác định số tiền phí có thể phát sinh.

Các khoản phí này thường áp dụng cho các sản phẩm phái sinh và sản phẩm cấu trúc: ETF, turbo, chứng chỉ ngắn hạn, v.v. Chúng không được thông báo riêng mà được tính vào giá của chứng khoán tài chính. Cần phải đọc kỹ tài liệu do tổ chức phát hành chứng khoán chuẩn bị cho các nhà đầu tư tiềm năng để xác định số tiền phí có thể phát sinh. Khoản phí khácCác loại phí khác có thể làm tăng chi phí đầu tư chứng khoán của bạn. Chúng thường phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chung của nhà môi giới mà bạn sử dụng. Chúng có thể bao gồm phí không hoạt động, phí dữ liệu thị trường hoặc phí liên quan đến việc sử dụng nền tảng hoặc các công cụ chuyên dụng cho giao dịch của bạn.

10 quy tắc hàng đầu cần tuân theo để đầu tư chứng khoán thành công tại Pháp

Hãy tham gia các khóa đào tạo và xây dựng một nền văn hóa tài chính tốt. Chọn một nhà môi giới tốt Hãy có tư duy của một nhà đầu tư (không phải của một nhà giao dịch). Tập trung vào dài hạn Xác định và thực hiện chiến lược Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất. Hãy kiên nhẫn và tự chủ. Học hỏi từ những sai lầm của bạn Đầu tư trước tiên vào cổ phiếu blue-chip Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn

Lời khuyên số 1 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Tham gia các khóa đào tạo và xây dựng nền tảng văn hóa tài chính vững chắc.

Nguyên tắc đầu tư chứng khoán là mua một loại tài sản tài chính có thể tạo ra của cải cho bạn. Dòng giá trị tương lai này không phải là nợ; nó không chắc chắn. Do đó, điều quan trọng là phải nắm vững các nguyên tắc và công cụ phân tích cho phép bạn đánh giá tốt nhất khối lượng và xác suất của các dòng giá trị này. Trước hết, bạn cần biết thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào, thuật ngữ của các loại chứng khoán tài chính và cách phân tích chúng. Điều quan trọng nữa là phải phát triển kiến ​​thức kinh tế và tài chính của bạn: quản lý danh mục đầu tư doanh nghiệp, các ngành kinh tế, các yếu tố nội bộ và bên ngoài ảnh hưởng đến chúng, v.v.

Mẹo số 2 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Chọn một nhà môi giới tốt.

Để đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp, cần phải thông qua một nhà môi giới. Nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường. Mặc dù được quản lý chặt chẽ, các công ty môi giới lại có các dịch vụ khác nhau. Do đó, việc lựa chọn đúng đắn là rất quan trọng để đầu tư vào cổ phiếu trong điều kiện tốt nhất. Các thủ tục mở tài khoản, phí môi giới và nền tảng giao dịch được cung cấp đều là những tiêu chí cần so sánh.

Mẹo số 3 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Hãy có tư duy của một nhà đầu tư (không phải của một nhà giao dịch).

Để thành công trong đầu tư chứng khoán tại Pháp, bạn cần sử dụng các chiến lược dài hạn. Thị trường tài chính tạo ra rất nhiều giá trị, nhưng đó là một môi trường cạnh tranh và phức tạp. Có tư duy của một nhà đầu tư nghĩa là phải tính đến tất cả các yếu tố này trong một chiến lược được xây dựng hợp lý, và được thực hiện theo thời gian. Trái ngược với một số quan niệm phổ biến, rất khó có thể bạn sẽ thu được lợi nhuận đáng kể từ cổ phiếu trong thời gian ngắn (1, 2, 3 tháng hoặc thậm chí 1 năm). Chủ yếu là trong trung/dài hạn, đầu tư dài hạn mới có thể sinh lời.

Mẹo số 4 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Tập trung vào dài hạn

Giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngắn hạn, mạnh hơn nhiều so với dài hạn, nơi các xu hướng mạnh dễ nhận biết hơn. Đầu cơ ngắn hạn là một cách thú vị để kiếm lời nhanh chóng, đôi khi là những khoản lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, chiến lược quản lý danh mục đầu tư tổng thể phải được thiết kế dựa trên đầu tư dài hạn để tối đa hóa cơ hội gia tăng vốn đầu tư.

Mẹo số 5 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Xác định và thực hiện chiến lược.

Lời khuyên này là hệ quả tất yếu của lời khuyên trước đó. Nếu bạn có tầm nhìn lợi nhuận dài hạn, bạn cần một chiến lược phù hợp. Thị trường tài chính có rất nhiều loại chứng khoán và thông tin thì vô cùng phong phú. Nếu không có chiến lược, bạn có nguy cơ nhân rộng các vị thế hoặc khoản đầu tư mà không cải thiện được danh mục đầu tư của mình. Loại chứng khoán, công cụ phân tích được sử dụng, mục tiêu lợi nhuận cho mỗi vị thế/khoản đầu tư, các quy tắc quản lý tiền cần tuân thủ mọi lúc, các kịch bản thoái vốn, v.v., đều là những yếu tố có thể định hình chiến lược của bạn.

Mẹo số 6 khi đầu tư vào cổ phiếu từ Pháp: Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn sẵn sàng mất.

Người đầu tư vào cổ phiếu thường huy động một phần thu nhập hoặc tiền tiết kiệm của mình để tích lũy vốn. Do đó, họ thực sự đang sử dụng tài sản hiện có với mục đích gia tăng tài sản đó thông qua lãi vốn. Tuy nhiên, đầu tư vào cổ phiếu tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và lợi nhuận từ khoản đầu tư có vẻ chắc chắn, vẫn nên đầu tư một khoản tiền mà nếu mất đi sẽ không dẫn đến phá sản cá nhân.

Mẹo số 7 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Hãy kiên nhẫn và tự chủ.

Kiên nhẫn và tự chủ là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của các nhà đầu tư chứng khoán tại Pháp. Chắc chắn bạn sẽ gặp phải những khó khăn và có thể cả thất bại trên thị trường tài chính, vì nhiều lý do khác nhau. Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh trong những lúc đó và không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhiều nhà giao dịch trong những tình huống này thường phản ứng vội vàng, chấp nhận rủi ro cao hơn hoặc ngược lại, bảo vệ vị thế của mình. Thị trường chứng khoán rất năng động; sự tự chủ và kiên nhẫn sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn đưa bạn vào nhóm thiểu số các nhà đầu tư chiến thắng.

Mẹo số 8 khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp: Học hỏi từ những sai lầm của mình

Tìm ra những chỉ báo phù hợp, phát triển trực giác, nắm vững một phân khúc thị trường… Đó là những yếu tố làm nên một nhà đầu tư thành công, nhưng chúng chỉ có thể đạt được sau khi trải qua những sai lầm. Chính bằng cách phân tích những sai lầm đó, bạn có thể tích lũy kiến ​​thức và kỹ năng giúp đạt được tỷ lệ thành công trên mức trung bình, hoặc ít nhất là cao hơn tỷ lệ thành công trước đây của chính bạn.

Mẹo số 9 khi đầu tư chứng khoán tại Pháp: Ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu blue-chip.

Để xây dựng danh mục đầu tư, trước tiên bạn nên bắt đầu với cổ phiếu của các công ty lớn: những công ty dẫn đầu ngành, các tập đoàn đa quốc gia, v.v. Những cổ phiếu này rất ít khả năng bị giảm giá trị đột ngột và có sự tăng trưởng đồng đều trong trung hạn.

Mẹo số 10 khi đầu tư chứng khoán tại Pháp: Đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu đầu tư chứng khoán thường mắc phải là bỏ hết vốn vào một giỏ. Tốt hơn hết là nên đầu tư vào cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thay vì dồn hết vốn vào một hoặc hai cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao. Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty trẻ hoặc cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc có giá cổ phiếu biến động mạnh không phải là điều cấm kỵ; bạn chỉ cần không đầu tư duy nhất vào loại công ty này. Bạn cần đa dạng hóa đầu tư, chuyển sang các cổ phiếu an toàn hơn, cổ phiếu từ các lĩnh vực hoặc khu vực địa lý khác nhau, và thậm chí cả các loại tài sản tài chính khác nhau.

Nên đầu tư bao nhiêu vào cổ phiếu tại Pháp?

500 euro, 1,000 euro, 2,000 euro, 5,000 euro, 10,000 euro, v.v.? Không thể xác định một số tiền tiêu chuẩn để đầu tư vào cổ phiếu. Tất nhiên, có thể ấn định một số tiền nhất định và sau đó lập kế hoạch đầu tư phù hợp với số tiền đó.

Để xác định số tiền bạn nên đầu tư vào cổ phiếu, cần phải xem xét một số yếu tố:

Mức độ giàu có và thu nhập của nhà đầu tư: Tất nhiên, số tiền bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu phụ thuộc vào tài sản/thu nhập của bạn. Đó là một tỷ lệ phần trăm thu nhập hoặc tài sản mà bạn có thể dùng để đầu tư.

Tất nhiên, số tiền bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu phụ thuộc vào tài sản/thu nhập của bạn. Đó là một tỷ lệ phần trăm thu nhập hoặc tài sản mà bạn có thể dùng để đầu tư. Hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư: Ngay cả khi có thu nhập như nhau, không phải tất cả các nhà đầu tư đều quyết định đầu tư cùng một số tiền vào cổ phiếu. Tỷ lệ tiết kiệm để đầu tư vào cổ phiếu hoặc các tài sản khác trên thị trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là người ngại rủi ro (bạn đầu tư một phần nhỏ thu nhập vào cổ phiếu) hay bạn thích rủi ro (khi đó bạn đầu tư một phần lớn thu nhập vào tài sản trên thị trường chứng khoán).

Ngay cả khi có thu nhập như nhau, không phải tất cả các nhà đầu tư đều quyết định đầu tư cùng một số tiền vào cổ phiếu. Tỷ lệ tiết kiệm để đầu tư vào cổ phiếu hoặc các tài sản khác trên thị trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là người ngại rủi ro (bạn đầu tư một phần nhỏ thu nhập vào cổ phiếu) hay bạn thích rủi ro (khi đó bạn đầu tư một phần lớn thu nhập vào tài sản trên thị trường chứng khoán). Chiến lược đầu tư: Cách bạn lên kế hoạch xây dựng và quản lý danh mục đầu tư có liên quan đến số tiền bạn sẽ đầu tư vào cổ phiếu. Ví dụ, cổ phiếu của các công ty quốc tế lớn có giá đơn vị cao. Tuân thủ nguyên tắc đa dạng hóa sẽ buộc bạn phải huy động một lượng vốn ban đầu tương đối lớn.

Cách đầu tư chứng khoán tại Pháp với ngân sách lớn

Tránh đầu tư trực tiếp vào việc sở hữu cổ phiếu.

Tốt nhất là nên chọn PEA.

Đừng bỏ qua các quỹ liên kết đơn vị trong bảo hiểm nhân thọ.

Tránh đầu tư trực tiếp vào việc sở hữu cổ phiếu.

Với số vốn lớn (hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm euro), việc quản lý danh mục đầu tư chứng khoán sẽ đòi hỏi nhiều công sức và/hoặc chi phí quản lý đáng kể để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa lợi nhuận và rủi ro. Ngay cả khi bạn chỉ đơn giản muốn sở hữu một lượng cổ phiếu của các công ty có uy tín (như...) Apple), có những phương tiện khác để thực hiện việc đó. Hơn nữa, nếu giao dịch thông qua tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường, thuế thu nhập từ lãi vốn sẽ ở mức tối đa.

Tốt nhất là nên chọn PEA.

Thực tế, PEA có mức trần tối đa là 225,000 euro cho mỗi cá nhân (khi bạn sở hữu cả PEA và PEA-PME), đồng thời được hưởng những ưu đãi thuế đáng kể. Trong PEA của bạn, hãy ưu tiên các quỹ đầu tư và ETF. Những giải pháp này hấp dẫn hơn vì chúng cho phép bạn có một danh mục đầu tư rất đa dạng, với chi phí quản lý phải chăng. Hơn nữa, bạn có thể lựa chọn quỹ để đầu tư dựa trên hiệu quả hoạt động đạt được trong những năm trước hoặc các ưu đãi thuế bổ sung mà bạn có thể nhận được.

Đừng bỏ qua các quỹ liên kết đơn vị trong bảo hiểm nhân thọ.

Các công ty bảo hiểm cũng cung cấp một giải pháp đầu tư tốt với nguồn vốn dồi dào. Họ cho phép quản lý rủi ro tối ưu, bất kể hồ sơ nhà đầu tư nào, đặc biệt là với sự kết hợp giữa các khoản đầu tư đảm bảo lợi nhuận và các khoản đầu tư liên kết đơn vị (đơn vị tài khoản). Các quỹ liên kết đơn vị này cho phép đầu tư rủi ro hơn và do đó sinh lời cao hơn.

Làm thế nào để bắt đầu đầu tư với số vốn nhỏ ở Pháp?

Để đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp với ngân sách hạn hẹp, bạn cần tìm kiếm các kế hoạch đầu tư giúp giảm thiểu phí quản lý đồng thời cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm rủi ro.

Dưới đây là một vài lời khuyên để đầu tư chứng khoán hiệu quả với số vốn nhỏ:

Việc lựa chọn nhà môi giới và loại tài sản để đầu tư: Việc lựa chọn nhà môi giới phù hợp rất quan trọng, cũng như việc lựa chọn phân khúc thị trường chứng khoán để đầu tư. Ví dụ, một số nhà môi giới cung cấp khả năng đầu tư vào cổ phiếu lẻ (cùng với cổ phiếu nguyên vẹn và các tài sản thị trường chứng khoán khác). Cổ phiếu lẻ sẽ cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn nhỏ.

Việc lựa chọn nhà môi giới phù hợp rất quan trọng, cũng như việc lựa chọn phân khúc thị trường chứng khoán để đầu tư. Ví dụ, một số nhà môi giới cung cấp khả năng đầu tư vào cổ phiếu lẻ (cùng với cổ phiếu nguyên vẹn và các tài sản thị trường chứng khoán khác). Cổ phiếu lẻ sẽ cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với số vốn nhỏ. Quỹ chỉ số (ETF): Các công cụ đầu tư này có thể giúp bạn đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn. Thậm chí, bạn còn có thể so sánh hiệu quả hoạt động của chúng trong những năm trước. Các quỹ này cũng giúp giảm chi phí quản lý cho nhà đầu tư chứng khoán.

Các công cụ đầu tư này có thể giúp bạn đạt được mức lợi nhuận hấp dẫn. Thậm chí, bạn còn có thể so sánh hiệu quả hoạt động của chúng trong những năm trước. Các quỹ này cũng giúp giảm chi phí quản lý cho nhà đầu tư chứng khoán. Đầu tư tiến bộ: Giải pháp này là tối ưu nhất nếu bạn gặp khó khăn trong việc dành dụm một khoản tiền lớn để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Có những giải pháp cho phép bạn rút một khoản tiền nhỏ, đều đặn từ thu nhập của mình để phân bổ cho việc đầu tư chứng khoán. Khoản tiền rút ra này có thể được dùng để tài trợ cho các quỹ liên kết đơn vị trong bảo hiểm nhân thọ của bạn (bảo hiểm nhân thọ) hoặc chuyển vào các công ty đầu tư.

Khi nào nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu ở Pháp bất cứ lúc nào. Như chúng ta đã thấy trước đó, thị trường chứng khoán là một thị trường rất năng động. Nó hầu như luôn tràn ngập cơ hội cho các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này thiết lập các chiến lược dài hạn và thực hiện chúng. Ngoài khuôn khổ đó, không có thời điểm cụ thể nào để đầu tư vào cổ phiếu. Đầu tư vào cổ phiếu không nhất thiết phải huy động vốn tại một thời điểm nhất định trong một loạt các giao dịch. Việc xây dựng danh mục đầu tư được thực hiện dần dần, đồng thời tận dụng hiệu suất dài hạn tốt của cổ phiếu.

Tuy nhiên, người ta vẫn có thể xem xét các quy tắc sau để xác định thời điểm đầu tư vào cổ phiếu:

Xác định thời điểm lý tưởng để mua chứng khoán. Thông qua phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn có thể chọn thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Đó là thời điểm cổ phiếu bị định giá thấp, tức là giá trị nội tại của nó chưa được phản ánh đầy đủ trong giá hiện tại.

Thông qua phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn có thể chọn thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Đó là thời điểm cổ phiếu bị định giá thấp, tức là giá trị nội tại của nó chưa được phản ánh đầy đủ trong giá hiện tại. Đầu tư trong giờ mở cửa thị trường chứng khoán: Bạn có thể đầu tư 24 giờ một ngày, bởi vì trên phạm vi toàn cầu luôn có một thị trường tài chính hoạt động. Nhưng bạn vẫn nên biết rằng mỗi thị trường tài chính hoạt động hàng ngày trong một khoảng thời gian giới hạn, với giờ mở cửa và đóng cửa nhất định.

Giờ mở cửa của các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới tại Pháp là khi nào?

Euronext Paris – Sở giao dịch chứng khoán Paris: từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Sở giao dịch chứng khoán Tokyo: từ 16:00 đến 18:00, sau đó từ 20:00 đến 22:00.

LSE – Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn: từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông: từ 1 giờ 30 sáng đến 8 giờ sáng

NASDAQ & NYSE – Sàn giao dịch chứng khoán New York: từ 14:30 đến 21:00.

Sàn giao dịch chứng khoán Bombay: từ 3:45 sáng đến 10 giờ sáng

Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ?

Đúng vậy, hoàn toàn có thể đầu tư sau một đợt sụp đổ hoặc vào đầu thời kỳ suy thoái. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi một số kỹ năng tối thiểu về phân tích tài chính để đạt được kết quả tốt. Về nguyên tắc, điểm vào lệnh thấp sẽ tối ưu hóa lợi nhuận tiềm năng của vị thế, và trong thời kỳ khủng hoảng, giá trị thị trường chứng khoán thường giảm. Chỉ cần bạn có khả năng xác định được điều kiện nào để có thể thu được lợi nhuận vốn trong tương lai.

Cách đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp sau khủng hoảng hoặc thị trường chứng khoán sụp đổ

Hãy chuẩn bị sẵn sàng nắm giữ trong thời gian dài: Có thể mua được cổ phiếu đã giảm giá mạnh trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, rất khó để biết chính xác thời điểm phục hồi, thậm chí liệu cổ phiếu đã mua có tăng giá trở lại ngay lập tức hay không. Số tiền đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng phải đủ lớn để nhà đầu tư có thể chịu được việc khoản đầu tư đó bị ràng buộc ít nhất trong trung hạn.

Có thể mua được cổ phiếu đã giảm giá mạnh trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, rất khó để biết chính xác thời điểm phục hồi, thậm chí liệu cổ phiếu đã mua có tăng giá trở lại ngay lập tức hay không. Số tiền đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng phải đủ lớn để nhà đầu tư có thể chịu được việc khoản đầu tư đó bị ràng buộc ít nhất trong trung hạn. Chọn cổ phiếu: Việc lựa chọn các loại chứng khoán cần mua sau một đợt sụp đổ, trong chu kỳ thị trường, là vô cùng quan trọng. Bạn phải đảm bảo rằng các đặc điểm của cổ phiếu sẽ cho phép nó phục hồi sau khi khủng hoảng qua đi. Ví dụ, đó có thể là những cổ phiếu có giá trị cao chỉ bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường. Ngoài ra, trong thời kỳ khủng hoảng hoặc sau khủng hoảng, người ta cũng có thể mua các cổ phiếu liên quan trực tiếp đến các yếu tố kinh tế gây ra khủng hoảng, nếu cổ phiếu đó thuộc một ngành mang tính chu kỳ. Nhưng bạn luôn phải đảm bảo rằng các yếu tố cơ bản của cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng.

Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp khi thị trường đang ở mức cao nhất?

Đúng vậy, dựa trên các phân tích tài chính vững chắc. Có thể nói, cách tiếp cận đầu tư vào cổ phiếu khi thị trường đang ở đỉnh cao tương tự như trong thời kỳ khủng hoảng: kiềm chế và phân tích chuyên sâu để chuẩn bị thu được lợi nhuận tối đa từ sự đảo chiều xu hướng không thể tránh khỏi sắp tới. Thực tế, "bong bóng" (giai đoạn bùng nổ của thị trường chứng khoán) thường xảy ra trước các cuộc khủng hoảng trong một chu kỳ cấu trúc.

Cách đầu tư vào thị trường chứng khoán Pháp khi thị trường đạt đỉnh điểm

Tiến hành phân tích tài chính chuyên sâu về các công ty tiềm năng để đầu tư: Cổ phiếu có giá trị cao nhưng tỷ lệ nợ rất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn nên tránh loại công ty này, vì nếu thị trường đảo chiều, chúng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn các công ty khác.

Cổ phiếu có giá trị cao nhưng tỷ lệ nợ rất cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn nên tránh loại công ty này, vì nếu thị trường đảo chiều, chúng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn các công ty khác. Phân tích kỹ lưỡng mô hình kinh doanh của các công ty. Trong thời kỳ thị trường bùng nổ, mô hình kinh doanh có thể là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn. Hãy ưu tiên những công ty có mô hình kinh doanh đã được chứng minh, thay vì những công ty quá non trẻ hoặc mang tính đột phá, đặc biệt là những công ty mới niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong thời kỳ thị trường bùng nổ, mô hình kinh doanh có thể là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn. Hãy ưu tiên những công ty có mô hình kinh doanh đã được chứng minh, thay vì những công ty quá non trẻ hoặc mang tính đột phá, đặc biệt là những công ty mới niêm yết trên sàn chứng khoán. Bảo vệ lợi nhuận vốn của bạn Đây là một biện pháp quan trọng cần thực hiện khi thị trường đang tăng giá. Khi đó, danh mục đầu tư của bạn sẽ nắm giữ một số cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh. Việc nâng mức cắt lỗ sẽ đảm bảo rằng trong trường hợp thị trường đảo chiều, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi thị trường và thu về lợi nhuận.

Đây là một biện pháp quan trọng cần thực hiện khi thị trường đang tăng giá. Khi đó, danh mục đầu tư của bạn sẽ nắm giữ một số cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh. Việc nâng mức cắt lỗ sẽ đảm bảo rằng trong trường hợp thị trường đảo chiều, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi thị trường và thu về lợi nhuận. Đầu tư vào quỹBạn có thể đầu tư đều đặn vào các quỹ, đặc biệt là các quỹ ETF uy tín, ví dụ như thông qua các công ty môi giới chứng khoán. Nếu xu hướng tăng giá của thị trường được thiết lập bền vững, điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng thu lợi nhuận từ sự tăng trưởng của các cổ phiếu chính.

Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Vâng, bạn nên đầu tư, và vì một số lý do. Việc dự đoán sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế liên quan đến virus corona mới là điều hợp lý. Nếu điều đó xảy ra, tăng trưởng và tiêu dùng ở nhiều quốc gia sẽ tiếp tục được cải thiện. Các cơ quan tiền tệ có thể hỗ trợ xu hướng này bằng các biện pháp khuyến khích về chính sách tiền tệ. Nhìn chung, các giai đoạn phục hồi được đánh dấu bằng sự tăng mạnh giá trị cổ phiếu xét về mặt tương đối trong trung hạn. Do đó, đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để bạn định vị bản thân và tận dụng làn sóng tăng trưởng này.

Nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào trên thị trường chứng khoán Pháp?

Cổ phiếu của ngành hàng xa xỉ Hơn một thập kỷ qua, đây là một lĩnh vực đã liên tục phát triển, vượt qua mọi cuộc khủng hoảng tài chính. Điều này vẫn sẽ tiếp diễn, khi ngành hàng xa xỉ tiếp tục chinh phục các thị trường mới.

Hơn một thập kỷ qua, đây là một lĩnh vực đã liên tục phát triển, vượt qua mọi cuộc khủng hoảng tài chính. Điều này vẫn sẽ tiếp diễn, khi ngành hàng xa xỉ tiếp tục chinh phục các thị trường mới. Đầu tư vào hàng hóa Trong thời kỳ lạm phát như hiện nay, lượng hàng hóa trong lĩnh vực nguyên vật liệu thường tăng lên, tương tự như hầu hết các nguồn tài nguyên cơ bản khác.

Trong thời kỳ lạm phát như hiện nay, lượng hàng hóa trong lĩnh vực nguyên vật liệu thường tăng lên, tương tự như hầu hết các nguồn tài nguyên cơ bản khác. Cổ phiếu của ngành y tế Lĩnh vực này cũng nằm trong số những lĩnh vực ít nhạy cảm nhất với tình hình kinh tế. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng y tế hiện nay, cổ phiếu của các công ty lớn trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch.

Lĩnh vực này cũng nằm trong số những lĩnh vực ít nhạy cảm nhất với tình hình kinh tế. Nhưng trong bối cảnh khủng hoảng y tế hiện nay, cổ phiếu của các công ty lớn trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch. Cổ phiếu công nghệ Giống như ngành hàng xa xỉ, công nghệ là một lĩnh vực liên tục tăng trưởng trong hơn 10 năm qua. Hơn nữa, giống như ngành y tế, nó được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng hiện nay, với nhu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình số hóa một số quy trình và hoạt động kinh doanh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm đầu tư vào cái gìBài viết lưu ý rằng lĩnh vực công nghệ là một lĩnh vực rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chứng khoán.

Giống như ngành hàng xa xỉ, công nghệ là một lĩnh vực liên tục tăng trưởng trong hơn 10 năm qua. Hơn nữa, giống như ngành y tế, nó được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng hiện nay, với nhu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình số hóa một số quy trình và hoạt động kinh doanh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm đầu tư vào cái gìBài viết lưu ý rằng lĩnh vực công nghệ là một lĩnh vực rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Trái phiếu Ngay cả khi sự xuất hiện của các biến thể COVID-19 khác nhau vẫn là một mối lo ngại, dường như mọi người đều chấp nhận rằng chúng ta đang ở giai đoạn suy giảm của mối nguy hiểm về sức khỏe. Nếu quá trình thoát khỏi khủng hoảng đang diễn ra, một sự thay đổi trong chính sách kinh tế có thể sẽ xảy ra, với lãi suất trái phiếu hấp dẫn hơn.

Làm thế nào để bảo vệ danh mục đầu tư chứng khoán của bạn khi bạn vắng mặt?

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn Đây là cách hiệu quả nhất để quản lý rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của bạn. Điều này có nghĩa là tăng số lượng loại chứng khoán nắm giữ hoặc số lượng các loại chứng khoán cùng loại. Do đó, ví dụ, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp, vào cổ phiếu của nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau và ở các khu vực địa lý khác nhau.

Đây là cách hiệu quả nhất để quản lý rủi ro và bảo vệ danh mục đầu tư của bạn. Điều này có nghĩa là tăng số lượng loại chứng khoán nắm giữ hoặc số lượng các loại chứng khoán cùng loại. Do đó, ví dụ, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp, vào cổ phiếu của nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau và ở các khu vực địa lý khác nhau. Hãy tránh xa các chứng khoán rủi ro. Bạn có thể thanh lý các công cụ đầu cơ trong danh mục đầu tư cũng như các cổ phiếu có nguy cơ giảm giá trong ngắn hạn.

Bạn có thể thanh lý các công cụ đầu cơ trong danh mục đầu tư cũng như các cổ phiếu có nguy cơ giảm giá trong ngắn hạn. Thiết lập mức dừng Biện pháp này sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình khỏi những biến động bất lợi của thị trường khi bạn vắng mặt. Tùy thuộc vào các tùy chọn mà nhà môi giới cung cấp, bạn có thể thiết lập lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dừng lỗ theo dõi cho một số vị thế nhất định. Nếu giá của tài sản đạt đến giới hạn đó, vị thế của bạn sẽ tự động được đóng (bạn tự động rút khỏi khoản đầu tư) và điều này giúp bạn tránh được những tổn thất lớn.

Biện pháp này sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình khỏi những biến động bất lợi của thị trường khi bạn vắng mặt. Tùy thuộc vào các tùy chọn mà nhà môi giới cung cấp, bạn có thể thiết lập lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dừng lỗ theo dõi cho một số vị thế nhất định. Nếu giá của tài sản đạt đến giới hạn đó, vị thế của bạn sẽ tự động được đóng (bạn tự động rút khỏi khoản đầu tư) và điều này giúp bạn tránh được những tổn thất lớn. Đầu tư vào các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro.Mua các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro cũng là một cách tốt để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ, CFD sẽ cho phép bạn hưởng lợi từ sự biến động giá, ngay cả khi sự biến động đó đi ngược lại với bạn về tài sản cơ sở.

Cách đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp trong thời kỳ COVID-19

Hãy giữ bình tĩnh và tránh hoảng loạn: Cuộc khủng hoảng hiện tại được đặc trưng bởi tính chất bất ngờ, chưa từng có, dữ dội và toàn cầu của nó. Do đó, nó đương nhiên đã gây ra nhiều làn sóng hoảng loạn. Ngay cả khi dường như điều tồi tệ nhất đã qua, thị trường vẫn khá thận trọng và bất kỳ thông tin nhỏ nhất nào cũng có thể gây ra những phản ứng thái quá. Bằng cách giữ bình tĩnh, bạn sẽ có cơ hội đưa ra những quyết định giao dịch chênh lệch giá tốt hơn.

Cuộc khủng hoảng hiện tại được đặc trưng bởi tính chất bất ngờ, chưa từng có, dữ dội và toàn cầu của nó. Do đó, nó đương nhiên đã gây ra nhiều làn sóng hoảng loạn. Ngay cả khi dường như điều tồi tệ nhất đã qua, thị trường vẫn khá thận trọng và bất kỳ thông tin nhỏ nhất nào cũng có thể gây ra những phản ứng thái quá. Bằng cách giữ bình tĩnh, bạn sẽ có cơ hội đưa ra những quyết định giao dịch chênh lệch giá tốt hơn. Hãy theo dõi tin tức: Trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này, việc theo dõi thông tin là vô cùng quan trọng. Do tính chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng COVID-19, thị trường rất nhạy cảm với các tin tức. Bạn cần phải nắm bắt thông tin càng nhanh càng tốt để phân tích và dự đoán tác động tiềm tàng của nó đến danh mục đầu tư của mình. Việc theo dõi này cũng rất cần thiết đối với các nhà giao dịch ngắn hạn muốn tận dụng sự biến động tương đối của thị trường để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.

Trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe này, việc theo dõi thông tin là vô cùng quan trọng. Do tính chất toàn cầu của cuộc khủng hoảng COVID-19, thị trường rất nhạy cảm với các tin tức. Bạn cần phải nắm bắt thông tin càng nhanh càng tốt để phân tích và dự đoán tác động tiềm tàng của nó đến danh mục đầu tư của mình. Việc theo dõi này cũng rất cần thiết đối với các nhà giao dịch ngắn hạn muốn tận dụng sự biến động tương đối của thị trường để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Củng cố vị thế của bạn trong các chiến lược dài hạn: Các loại chứng khoán tổng hợp như ETF hoặc chỉ số thường được nắm giữ trong thời gian dài. Cuộc khủng hoảng hiện nay đã kéo giảm đáng kể một số chỉ số này. Có thể thực hiện các giao dịch mua vào trong phân khúc này trong khi chờ đợi sự phục hồi.

Tại sao nên đầu tư vào thị trường chứng khoán Pháp?

Hỗ trợ nền kinh tế: Nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ cung cấp thêm nguồn vốn cho công ty phát hành. Nguồn vốn này có thể được sử dụng cho sự phát triển của công ty thông qua nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Do đó, đầu tư vào cổ phiếu là một cách để hỗ trợ sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế mà bạn lựa chọn.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ cung cấp thêm nguồn vốn cho công ty phát hành. Nguồn vốn này có thể được sử dụng cho sự phát triển của công ty thông qua nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Do đó, đầu tư vào cổ phiếu là một cách để hỗ trợ sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế mà bạn lựa chọn. Đa dạng hóa tài sản/đầu tư của bạn: Đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng mang lại khả năng đa dạng hóa tài sản của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã đầu tư vào bất động sản, việc mua cổ phiếu cho phép bạn đa dạng hóa tốt các khoản đầu tư của mình, với lợi thế là tài sản có tính thanh khoản cao hơn.

Đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng mang lại khả năng đa dạng hóa tài sản của bạn. Ví dụ, nếu bạn đã đầu tư vào bất động sản, việc mua cổ phiếu cho phép bạn đa dạng hóa tốt các khoản đầu tư của mình, với lợi thế là tài sản có tính thanh khoản cao hơn. Hãy đầu tư vào các dự án cuộc sống của bạn: Việc thực hiện các dự án cá nhân đòi hỏi phải huy động một lượng vốn tương đối lớn, và thu nhập hàng tháng của bạn không phải lúc nào cũng cho phép bạn làm được điều đó. Đầu tư một phần tiền tiết kiệm vào cổ phiếu là một cách tốt để đạt được mục tiêu này, dựa trên tiềm năng tăng giá trị vốn.

Việc thực hiện các dự án cá nhân đòi hỏi phải huy động một lượng vốn tương đối lớn, và thu nhập hàng tháng của bạn không phải lúc nào cũng cho phép bạn làm được điều đó. Đầu tư một phần tiền tiết kiệm vào cổ phiếu là một cách tốt để đạt được mục tiêu này, dựa trên tiềm năng tăng giá trị vốn. Tận hưởng lợi nhuận hấp dẫn: Trong số các hình thức đầu tư do các tổ chức tài chính cung cấp, đầu tư vào ngân hàng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tiết kiệm hộ gia đình. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất khiến các lựa chọn này ngày càng kém hấp dẫn. Đầu tư vào cổ phiếu trở thành một cách để thu được lợi nhuận hấp dẫn hơn từ các khoản đầu tư của bạn.

Trong số các hình thức đầu tư do các tổ chức tài chính cung cấp, đầu tư vào ngân hàng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong tiết kiệm hộ gia đình. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất khiến các lựa chọn này ngày càng kém hấp dẫn. Đầu tư vào cổ phiếu trở thành một cách để thu được lợi nhuận hấp dẫn hơn từ các khoản đầu tư của bạn. Chuẩn bị cho việc nghỉ hưu: Nghỉ hưu là thời điểm nhạy cảm về mặt tài chính. Khi không có thu nhập, mức sống có thể giảm đáng kể. Cho dù bạn đã đóng góp bao nhiêu năm hay tham gia chương trình nào, việc có thêm nguồn thu nhập bổ sung luôn hữu ích. Các quỹ liên kết đơn vị trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hoặc đầu tư vào các quỹ hoặc cổ phiếu, là những cách để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu và có thể hưởng lợi từ thu nhập bổ sung khi về hưu.

Thời điểm tốt nhất để đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp là khi nào?

Khi tỷ lệ P/E của cổ phiếu thấp: Nếu bạn đang nhắm đến một cổ phiếu cụ thể, thời điểm tốt nhất để mua là khi tỷ lệ P/E thấp. Tỷ lệ giá trên thu nhập (PER) là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và thu nhập của công ty. Tỷ lệ này càng thấp, việc mua cổ phiếu càng hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn về mặt tăng giá vốn.

Nếu bạn đang nhắm đến một cổ phiếu cụ thể, thời điểm tốt nhất để mua là khi tỷ lệ P/E thấp. Tỷ lệ giá trên thu nhập (PER) là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và thu nhập của công ty. Tỷ lệ này càng thấp, việc mua cổ phiếu càng hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn về mặt tăng giá vốn. Khi thị trường xuống thấp: Nếu bạn không phải là nhà đầu cơ, việc đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp khi thị trường tương đối thấp là một lựa chọn thú vị. Các chỉ số như CAC 40 hoặc FTSE sẽ giúp bạn xác định được những thời điểm đó. Bằng cách quan sát diễn biến lịch sử của các chỉ số này, bạn sẽ có thể xác định được chu kỳ tích lũy và định vị bản thân vào thời điểm bắt đầu các giai đoạn tăng trưởng.

Nếu bạn không phải là nhà đầu cơ, việc đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp khi thị trường tương đối thấp là một lựa chọn thú vị. Các chỉ số như CAC 40 hoặc FTSE sẽ giúp bạn xác định được những thời điểm đó. Bằng cách quan sát diễn biến lịch sử của các chỉ số này, bạn sẽ có thể xác định được chu kỳ tích lũy và định vị bản thân vào thời điểm bắt đầu các giai đoạn tăng trưởng. Trong thời kỳ giá cả biến động thấp: Tốt hơn hết là không nên đầu tư vào cổ phiếu ở Pháp trong thời kỳ biến động mạnh. Việc đưa ra các phân tích có liên quan sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn như vậy.

Tốt hơn hết là không nên đầu tư vào cổ phiếu ở Pháp trong thời kỳ biến động mạnh. Việc đưa ra các phân tích có liên quan sẽ khó khăn hơn trong giai đoạn như vậy. Khi bạn có tình hình tài chính ổn định: Tốt hơn hết là nên đầu tư vào cổ phiếu khi tình hình tài chính của bạn ổn định, khi bạn có khoản tiết kiệm đều đặn và thu nhập chắc chắn trong trung hạn. Nếu không, rủi ro đưa ra những quyết định thiếu lý trí sẽ cao hơn.

Nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp bằng phương pháp PEA hay CTO?

Cả hai lựa chọn đều có ưu điểm riêng; quyết định phụ thuộc vào các hạn chế và lợi ích của nhà đầu tư. Tài khoản PEA lý tưởng cho những người muốn đầu tư số tiền lớn và quan tâm đến việc giảm thiểu tác động của thuế đối với lợi nhuận vốn. Tài khoản giao dịch cổ phiếu thông thường (CTO) có lợi thế là có thể nhận chứng khoán và cổ phiếu từ ngoài châu Âu; do đó, bạn có thể đưa vào đó cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia lớn của Mỹ hoặc từ các châu lục khác có nền tảng vững chắc.

Đầu tư chứng khoán tại Pháp: Sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán tài chính được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Dưới đây là các đặc điểm của nó:

Nó được phát hành bởi một công ty và đại diện cho một phần vốn cổ phần.

Cổ phiếu mang lại quyền giám sát và tham gia vào việc quản trị của công ty phát hành cổ phiếu đó.

Nó mang lại quyền được hưởng thu nhập biến động gọi là cổ tức, được phân phối nửa năm một lần hoặc hàng năm. Số tiền cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và quyết định phân phối của hội đồng quản trị.

Cổ phiếu không có kỳ hạn. Nó tồn tại chừng nào công ty phát hành còn tồn tại.

Trái phiếu cũng là một loại chứng khoán tài chính được niêm yết, nhưng có những đặc điểm khác biệt như sau:

Loại chứng khoán này do một công ty hoặc một quốc gia phát hành và thể hiện một khoản nợ.

Trái phiếu này không mang lại bất kỳ quyền nào liên quan đến việc quản trị của tổ chức phát hành.

Khoản thu nhập mà nhà đầu tư nhận được từ trái phiếu được cố định kể từ khi phát hành trái phiếu. Đó là khoản hoàn trả mệnh giá trái phiếu định kỳ, cộng với lãi suất.

Trái phiếu này có thời hạn xác định.

Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu

Đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu, hoặc những người chưa có nhiều kiến ​​thức về lĩnh vực này, cần phải trải qua quá trình đào tạo trước đó. Nếu bạn có ý định đầu tư chứng khoán nhưng chưa hiểu rõ cách thức hoạt động, bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc toàn bộ bài viết này, sau đó tham khảo các hướng dẫn khác của chúng tôi về đầu tư chứng khoán hoặc tham gia một khóa học ngắn hạn. Sau đó, bạn có thể bắt đầu với tài khoản demo, rồi bắt đầu đầu tư dần dần trong khi nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của mình.

Đầu tư chứng khoán tại Pháp có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Lợi nhuận có sự khác biệt tùy thuộc vào các công cụ tài chính được sử dụng để đầu tư. Đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán bằng cách giao dịch cổ phiếu mang lại lợi nhuận khá biến động cho các nhà đầu tư cá nhân.

Mặt khác, bằng cách xem xét các hợp đồng bảo hiểm hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, bạn có thể có cái nhìn chính xác hơn về số tiền bạn có thể kiếm được mỗi năm. Ví dụ, quỹ Jupiter Dynamic Bond có hiệu suất 5 năm vào khoảng 10%.

Ngay cả khi một số thống kê có thể đưa ra tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm của cổ phiếu trên một số thị trường nhất định (chỉ số S&P 500 của Mỹ mang lại trung bình từ 8% đến 11% mỗi năm trong 100 năm qua), độ lệch chuẩn vẫn rất lớn. Do đó, có khả năng rất cao là năm sau một nhà đầu tư vào chỉ số đó sẽ thu được lợi nhuận 26% hoặc sẽ mất 14%.

Do đó, lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán phụ thuộc vào số năm đầu tư, kỹ năng của nhà đầu tư hoặc loại hình đầu tư được sử dụng.

Ngoài ra, lợi nhuận bạn có thể kiếm được từ thị trường chứng khoán còn phụ thuộc vào số tiền đầu tư và chất lượng khoản đầu tư tài chính của bạn.

Như chúng ta có thể thấy qua những trường hợp huyền thoại như Warren Buffet, khả năng thực hiện các chiến lược dài hạn tốt và dự đoán xu hướng thị trường sẽ quyết định mức độ lợi nhuận từ vốn đầu tư của bạn.

Cách đầu tư chứng khoán tại Pháp dễ dàng và hạn chế rủi ro

Chọn một hình thức khai thuế tốt: Hãy tìm hiểu thông tin và chọn loại tài khoản đầu tư phù hợp với bạn. Đừng chỉ giới hạn bản thân ở các loại tài khoản như PEA, CTO, v.v.; hãy cân nhắc thêm lựa chọn linh hoạt và nhiều lợi thế của tài khoản đầu tư thông qua các công ty môi giới.

Hãy tìm hiểu thông tin và chọn loại tài khoản đầu tư phù hợp với bạn. Đừng chỉ giới hạn bản thân ở các loại tài khoản như PEA, CTO, v.v.; hãy cân nhắc thêm lựa chọn linh hoạt và nhiều lợi thế của tài khoản đầu tư thông qua các công ty môi giới. Xóa bỏ các khoản phí: Hãy tính đến phí môi giới và các loại phí khác khi tính toán lợi nhuận của bạn.

Hãy tính đến phí môi giới và các loại phí khác khi tính toán lợi nhuận của bạn. Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn: Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trên nhiều thị trường tài chính hoặc khu vực địa lý khác nhau.

Đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trên nhiều thị trường tài chính hoặc khu vực địa lý khác nhau. Đầu tư bằng ETF (đa dạng hóa tối đa và phí thấp hơn) Việc mua cổ phần của quỹ ETF là một cách tối ưu để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro và phí giao dịch.

Việc mua cổ phần của quỹ ETF là một cách tối ưu để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro và phí giao dịch. Hãy tôn trọng hình ảnh nhà đầu tư của bạn: Mức độ ngại rủi ro của bạn cần được xem xét khi xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư.

Mức độ ngại rủi ro của bạn cần được xem xét khi xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán và chiến lược đầu tư. Đầu tư càng sớm càng tốt: y Khả năng phân tích và tiến bộ của chúng ta sẽ tốt hơn nếu bắt đầu sớm, cũng như khối lượng vốn mà bạn có thể huy động trong trung hạn cho các khoản đầu tư rủi ro.

Khả năng phân tích và tiến bộ của chúng ta sẽ tốt hơn nếu bắt đầu sớm, cũng như khối lượng vốn mà bạn có thể huy động trong trung hạn cho các khoản đầu tư rủi ro. Đầu tư một cách có hệ thống: s Hãy bắt đầu với những vị trí nhỏ và phát triển dần cho phù hợp với màn trình diễn của bạn.

Hãy bắt đầu với những vị trí nhỏ và phát triển dần cho phù hợp với màn trình diễn của bạn. Hãy suy nghĩ dài hạn: Khi lập kế hoạch đầu tư và lợi nhuận tương lai, việc có tầm nhìn dài hạn sẽ làm tăng cơ hội đạt được mục tiêu của bạn.

Khi lập kế hoạch đầu tư và lợi nhuận tương lai, việc có tầm nhìn dài hạn sẽ làm tăng cơ hội đạt được mục tiêu của bạn. Làm chủ cảm xúc của bạn: Ngay cả khi bạn phải đối mặt với những tình huống căng thẳng, hãy giữ bình tĩnh hết mức có thể để đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Bạn nên bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp với số vốn bao nhiêu?

Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu với số vốn tối thiểu là 100 euro. Bạn chỉ cần đủ tiền để mua một vài chứng khoán, đặc biệt nếu bạn là người mới bắt đầu. Trong mọi trường hợp, số vốn tối thiểu chấp nhận được để bắt đầu là 1,000 euro.

5,000 euro là số tiền lý tưởng nhất để bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu. Thật vậy, số vốn này đã cho phép đa dạng hóa danh mục đầu tư ở mức tối thiểu và thiết lập một chiến lược trung hạn với lợi nhuận hấp dẫn.

Với số vốn dưới 10,000 euro (và trên 5,000 euro), bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt hơn và đặc biệt là thông qua các quỹ và ETF. Những công cụ này là các quỹ tổng hợp và mang lại sự đa dạng hóa tối ưu với chi phí thấp hơn.

Đầu tư từ 10,000 euro trở lên là lý tưởng để trực tiếp mua cổ phiếu theo chiến lược mua và nắm giữ, vì nó cho phép mua đủ số lượng cổ phiếu và thu được lợi nhuận đáng kể ngay cả khi giá trị cổ phiếu tăng nhẹ. Hơn nữa, nó còn mang lại nhiều khả năng đa dạng hóa hơn.

Tại sao bạn nên đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp càng sớm càng tốt?

Ưu điểm đầu tiên của đầu tư ngắn hạn là thời gian đầu tư. Thật vậy, thời gian là một yếu tố quan trọng trong đầu tư. Với cùng một tỷ suất lợi nhuận và cùng một số vốn, người có thời gian đầu tư dài nhất đương nhiên sẽ có nhiều tiền hơn.

Bắt đầu đầu tư sớm có thể giúp bạn tích lũy được một khoản tiền lớn cho việc nghỉ hưu hoặc các dự án trong cuộc sống, mà không cần phải huy động quá nhiều vốn ban đầu. Điều này càng đúng hơn khi bạn có thể đầu tư cổ phiếu theo từng giai đoạn và tích lũy lãi suất.

Ưu điểm thứ hai của việc đầu tư vào cổ phiếu nhanh chóng hoặc sớm là giảm thiểu rủi ro. Người ta đã chứng minh rằng lợi nhuận từ cổ phiếu thường chắc chắn hơn trong trung hạn hoặc thậm chí dài hạn. Tuy nhiên, khủng hoảng và sụp đổ thị trường chứng khoán xảy ra theo chu kỳ, mặc dù khó dự đoán. Chúng thường gây ra những tổn thất giá trị khổng lồ trên thị trường.

Những người đầu tư sớm vào cổ phiếu có thời gian nắm giữ cổ phiếu dài hơn và mức độ ảnh hưởng tiêu cực của các cuộc khủng hoảng thấp hơn. Do đó, họ thu được lợi nhuận tốt hơn.

Bạn cần biết gì trước khi đầu tư vào cổ phiếu tại Pháp?

Hãy hiểu cách thức hoạt động của các sản phẩm tài chính chính, cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung và hồ sơ nhà đầu tư của chính bạn (mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận, cách bạn tiếp cận rủi ro, v.v.).

Hãy xác định tỷ lệ phần trăm tài sản bạn sẽ đầu tư để kiểm soát rủi ro.

Nắm vững cấu trúc rủi ro của các sản phẩm tài chính mà bạn dự định đầu tư, đặc biệt nếu đó là các sản phẩm phái sinh hoặc sản phẩm quyền chọn.

Hãy tìm hiểu kỹ về các công ty có cổ phiếu mà bạn muốn mua (lịch sử, ban quản lý, tin tức, lợi nhuận, tầm nhìn, dự án, v.v.) hoặc về các quỹ mà bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu.

Cách mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán từ Pháp

Chọn một bên trung gian (môi giới hoặc ngân hàng): Khi đầu tư chứng khoán tại Pháp, bạn luôn phải thông qua ngân hàng hoặc công ty môi giới chứng khoán. Hãy lựa chọn đơn vị trung gian dựa trên một số tiêu chí: độ tin cậy, phí môi giới, phạm vi tài sản được cung cấp, v.v. Hãy chọn hình thức hỗ trợ đầu tư: Có nhiều loại tài khoản đầu tư khác nhau, tùy thuộc vào loại chứng khoán mà chúng có thể chứa, loại tổ chức tài chính quản lý và thuế áp dụng. Các tài khoản đầu tư do các công ty môi giới cung cấp có lợi thế là linh hoạt hơn, cho phép bạn đầu tư vào hầu hết các loại tài sản trên thị trường chứng khoán với mức phí tối thiểu. Xác định một hoặc nhiều cổ phiếu: Trên thị trường tài chính có hàng ngàn mã cổ phiếu, được phân loại bằng mã số quốc tế (mã ISIN). Tuy nhiên, điều bạn cần làm không phải là xác định và phân tích các mã cổ phiếu đó, mà là các công ty phát hành chúng. Đặt lệnh mua: Sau khi đã xác định được cổ phiếu muốn mua, bạn cần đặt lệnh mua. Nói tóm lại, bạn chỉ cần chọn loại chứng khoán trên nền tảng của nhà môi giới, sau đó nhấp vào “Mua”, “Mua cổ phiếu” hoặc “Đầu tư”. Một cửa sổ sẽ hiện ra cho phép bạn cấu hình lệnh mua của mình: số tiền đầu tư hoặc số lượng chứng khoán muốn mua, phương thức thanh toán, các tùy chọn quản lý rủi ro, v.v.

Ngay sau khi lệnh mua được đặt, nhà môi giới sẽ gửi cho bạn xác nhận giao dịch, hoặc bạn sẽ nhận được chi tiết giao dịch trong tài khoản của mình hoặc trên nền tảng của nhà môi giới. Từ đó, bạn có thể theo dõi sự biến động của cổ phiếu và thực hiện chiến lược của mình.

Hướng dẫn cách đặt lệnh trên thị trường chứng khoán tại Pháp

Tìm kiếm tài sản để đầu tư, trong danh sách các chứng khoán có sẵn tại công ty môi giới của bạn, hoặc trong danh sách chứng khoán của danh mục đầu tư nếu bạn dự định thoái vốn khỏi một chứng khoán đã có trong danh mục đầu tư của mình. Chọn hướng đặt hàng. Khi bạn nhấp vào chứng khoán, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết cũng như các tùy chọn "Mua" (Đầu tư, lệnh mua) và "Bán" (Thoát, lệnh bán). Thiết lập các tham số thứ tự. Ví dụ, trong cửa sổ hiện ra sau khi bạn nhấp vào “Mua”, bạn phải điền vào các ô được cung cấp số tiền bạn muốn đầu tư hoặc số lượng chứng khoán muốn mua, phương thức thanh toán, loại lệnh (lệnh thị trường, lệnh giới hạn, v.v.), v.v. Các thông số cần điền sẽ ít hơn trong trường hợp bạn muốn đóng vị thế (thoát khỏi khoản đầu tư, bán những gì bạn đã mua trước đó, hoặc mua lại những gì bạn đã bán trước đó nếu bạn đã đặt lệnh theo chiều giảm). Kiểm tra và xác nhận đơn hàng. Nút xác nhận đơn hàng nằm ở cuối cửa sổ cấu hình đơn hàng. Khi nhấp vào nút này, một bản tóm tắt sẽ được hiển thị. Nó cho phép bạn xác nhận đơn hàng hoặc quay lại màn hình trước đó để chỉnh sửa.

Đầu tư chứng khoán tại Pháp: SRD dùng để làm gì?

Dịch vụ thanh toán trả chậm (Service de Settlement et Différé - SRD) là một dịch vụ thanh toán trả chậm được cung cấp bởi một số nhà môi giới, cho phép thực hiện các lệnh giao dịch theo hình thức tín dụng. Cụ thể, nó cho phép hoãn thanh toán các tài sản đã mua đến cuối tháng giao dịch (trong trường hợp mua: nhà môi giới thanh toán trước thay mặt nhà đầu tư, và nhà đầu tư hoàn trả vào cuối tháng giao dịch) hoặc hoãn thu tiền từ việc bán các tài sản đó (trong trường hợp bán, nhà môi giới thu tiền trước và thanh toán cho nhà đầu tư sau).

Do đó, trung gian tài chính đóng vai trò thay mặt khách hàng bằng cách thực hiện lệnh mà không ảnh hưởng đến tài khoản của nhà giao dịch. Phí dịch vụ này sẽ được nhà môi giới tính thêm (điều này là hợp lý).

Mục đích của SRD là mở rộng năng lực tài chính của nhà đầu tư, cho phép họ đầu tư ngay cả khi không có đủ vốn cần thiết tại thời điểm đầu tư.

Theo nguyên tắc hoạt động, SRD cho phép nhà đầu tư:

Tận dụng lợi thế đòn bẩy: Thông thường, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối đa là 1:5 (gấp 5 lần số vốn đầu tư). Ví dụ, với 1,000€ bạn có thể đầu tư 5,000€.

Thông thường, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tối đa là 1:5 (gấp 5 lần số vốn đầu tư). Ví dụ, với 1,000€ bạn có thể đầu tư 5,000€. Thực hiện bán khống: Đặt lệnh bán một loại chứng khoán mà bạn không sở hữu, nhưng bạn cho rằng giá của nó sẽ giảm (nếu giá giảm, việc bán và mua lại khi giá thấp hơn nữa sẽ có lợi. Ngược lại, nếu mua khi giá giảm hoặc sẽ giảm trong tương lai, bạn chỉ có thể chịu lỗ).

Đặt lệnh bán một loại chứng khoán mà bạn không sở hữu, nhưng bạn cho rằng giá của nó sẽ giảm (nếu giá giảm, việc bán và mua lại khi giá thấp hơn nữa sẽ có lợi. Ngược lại, nếu mua khi giá giảm hoặc sẽ giảm trong tương lai, bạn chỉ có thể chịu lỗ). Thanh toán giao dịch sau: Đây là mục đích cơ bản của dịch vụ này, cho phép ví dụ như mua cổ phiếu ngay bây giờ và thanh toán số tiền đã mua vào cuối tháng giao dịch (có thể gia hạn thời hạn tùy thuộc vào nhà môi giới).

Bạn phải đóng loại thuế nào đối với lợi nhuận từ thị trường chứng khoán tại Pháp?

Từ năm 2018, cổ tức và lợi nhuận (lợi nhuận vốn từ việc bán tài sản trên thị trường chứng khoán) phải chịu thuế suất 30%, tương ứng với PFU (Prlèvement Forfaitaire Unique, thuế suất cố định của Pháp).

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn phương án tính thuế thu nhập đối với khoản lợi nhuận của mình theo biểu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với cổ tức, việc tính thuế theo biểu thuế thu nhập bao gồm khoản miễn thuế 40% và khoản khấu trừ một phần của Đóng góp Xã hội Chung (CSG).*

Đối với lãi hoặc lãi vốn từ việc bán tài sản, nếu tài sản đó được mua trước năm 2018, thì người nộp thuế được hưởng khoản miễn thuế từ 50% đến 85% trên lãi trước khi áp dụng biểu thuế.

Thuế PFU 30% là một loại thuế toàn cầu, trên thực tế bao gồm 17.2% đóng góp xã hội và 12.8% thuế suất thực tế.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Tìm hiểu cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán để đầu tư.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Thị trường chứng khoán là gì? Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính nơi các nhà đầu tư huy động vốn cho các công ty hoặc quốc gia cần tài chính. Để thị trường chứng khoán trực tuyến hoạt động đúng cách, nhóm người tìm kiếm nguồn vốn tạo ra nguồn cung, trong khi các tác nhân có khả năng tài chính đại diện cho cầu.

Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính nơi các nhà đầu tư huy động vốn cho các công ty hoặc quốc gia cần tài chính. Để thị trường chứng khoán trực tuyến hoạt động đúng cách, nhóm người tìm kiếm nguồn vốn tạo ra nguồn cung, trong khi các tác nhân có khả năng tài chính đại diện cho cầu. Các sản phẩm của thị trường chứng khoán Để đáp ứng nhu cầu, các công ty và nhà nước phát hành các tài sản tài chính. Do đó, các nhà đầu tư mua một hoặc nhiều sản phẩm với một mức giá xác định để đầu tư tiền vào cổ phiếu. Số tiền này phụ thuộc vào tình hình thị trường hiện tại. Nhưng về nguyên tắc, khi cầu cao hơn cung, giá của tài sản sẽ tăng và ngược lại, giá sẽ giảm.

Để đáp ứng nhu cầu, các công ty và nhà nước phát hành các tài sản tài chính. Do đó, các nhà đầu tư mua một hoặc nhiều sản phẩm với một mức giá xác định để đầu tư tiền vào cổ phiếu. Số tiền này phụ thuộc vào tình hình thị trường hiện tại. Nhưng về nguyên tắc, khi cầu cao hơn cung, giá của tài sản sẽ tăng và ngược lại, giá sẽ giảm. Tài sản tài chính Đầu tư tiền vào cổ phiếu: Một loại tài sản tài chính hoặc chứng khoán có thể giao dịch Là một loại chứng khoán hoặc hợp đồng tài chính có thể giao dịch và chuyển nhượng, có khả năng tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận vốn cho người nắm giữ. Trên thực tế, nó là một tài sản vô hình mang tính chất tiền tệ. Tài sản tài chính này cũng là một tài sản cố định tài chính Là tài sản thuộc sở hữu của một công ty trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hoặc dài. Khi không được dự định sử dụng lâu dài, chúng được coi là tài sản tài chính ngắn hạn.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu: Một loại tài sản tài chính hoặc Là một loại chứng khoán hoặc hợp đồng tài chính có thể giao dịch và chuyển nhượng, có khả năng tạo ra thu nhập hoặc lợi nhuận vốn cho người nắm giữ. Trên thực tế, nó là một tài sản vô hình mang tính chất tiền tệ. Tài sản tài chính này cũng là một Là tài sản thuộc sở hữu của một công ty trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hoặc dài. Khi không được dự định sử dụng lâu dài, chúng được coi là tài sản tài chính ngắn hạn. Đầu tư tiền vào cổ phiếu : Đầu tư tiền vào cổ phiếu Điều này có nghĩa là mua chứng khoán vốn chủ sở hữu, tức là cổ phần trong vốn điều lệ của một công ty, với mục đích nhận cổ tức. Việc này cho phép bạn tham gia vào các cuộc họp đại hội đồng cổ đông và quá trình ra quyết định trong công ty. Đó cũng là lý do tại sao các nhà đầu tư chứng khoán được cho là chủ sở hữu một phần danh mục đầu tư của công ty phát hành.

Đến đầu tư tiền vào cổ phiếuTrước hết, bạn phải chọn một phương thức đầu tư hoặc một loại tài khoản để quản lý tài sản tài chính của mình. Đó chính là các hình thức đầu tư được miễn thuế. Trong số ba giải pháp trên thị trường, chúng ta có thể phân biệt:

Kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu hoặc PEA Tài khoản PEA là một loại tài khoản cho phép bạn hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế. Nó tương ứng với việc miễn thuế hoàn toàn sau 5 năm giữ lợi nhuận đầu tư.

Tài khoản PEA là một loại tài khoản cho phép bạn hưởng lợi từ các ưu đãi về thuế. Nó tương ứng với việc miễn thuế hoàn toàn sau 5 năm giữ lợi nhuận đầu tư. Bảo hiểm nhân thọ: Bằng cách lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một hình thức giảm thuế, bạn có thể đầu tư tiền vào cổ phiếu trực tuyến và tránh bị đánh thuế đối với lợi nhuận sau tám năm nắm giữ, hoặc được hưởng chế độ thuế ưu đãi đối với vốn của bạn khi thừa kế.

Bằng cách lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một hình thức giảm thuế, bạn có thể và tránh bị đánh thuế đối với lợi nhuận sau tám năm nắm giữ, hoặc được hưởng chế độ thuế ưu đãi đối với vốn của bạn khi thừa kế. Tài khoản giao dịch cổ phiếuCác tài khoản giao dịch cổ phiếu là hình thức đầu tư linh hoạt nhất trên thị trường chứng khoán. Chúng cho phép đặt cược vào hầu hết mọi loại tài sản tài chính với đòn bẩy.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Nên chọn hình thức miễn thuế nào tại Pháp?

Việc lựa chọn hình thức đầu tư chứng khoán phù hợp với mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Thực tế, mỗi hình thức đầu tư đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, ảnh hưởng đến việc đánh thuế thu nhập từ khoản đầu tư đó. Nó cũng quyết định tính linh hoạt của khoản đầu tư; tức là khả năng đầu tư vào một hoặc nhiều sản phẩm chứng khoán khác nhau.

Ưu điểm và nhược điểm của các hình thức miễn thuế

ĐẬU XANH Mặc dù mang lại ưu đãi thuế tốt hơn, tài khoản PEA hạn chế lựa chọn giải pháp đầu tư chỉ còn cổ phiếu châu Âu, các quỹ chỉ số niêm yết hoặc quỹ ETF và các quỹ đầu tư vào cổ phiếu châu Âu. Khi bạn rút tiền trước thời hạn 5 năm nắm giữ, tài khoản PEA sẽ tự động bị đóng. Ngoài ra, không thể gửi quá 150,000 euro vào loại tài khoản ưu đãi thuế này. Đầu tư tiền vào cổ phiếu.

Mặc dù mang lại ưu đãi thuế tốt hơn, tài khoản PEA hạn chế lựa chọn giải pháp đầu tư chỉ còn cổ phiếu châu Âu, các quỹ chỉ số niêm yết hoặc quỹ ETF và các quỹ đầu tư vào cổ phiếu châu Âu. Khi bạn rút tiền trước thời hạn 5 năm nắm giữ, tài khoản PEA sẽ tự động bị đóng. Ngoài ra, không thể gửi quá 150,000 euro vào loại tài khoản ưu đãi thuế này. tài khoản giao dịch cổ phiếu Nếu bạn chọn sự linh hoạt của tài khoản giao dịch cổ phiếu để đầu tư vào nhiều loại hình hỗ trợ khác nhau, thì thu nhập của bạn sẽ chịu thuế 30%. Thực tế, đây là thuế thu nhập từ vốn, bao gồm cả các khoản đóng góp xã hội, được áp dụng trong chế độ đầu tư này. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể bán khống cổ phiếu trên thị trường Hoặc mua hàng hóa hoặc bán khống để đặt cược vào việc giá giảm.

Nếu bạn chọn sự linh hoạt của tài khoản giao dịch cổ phiếu để đầu tư vào nhiều loại hình hỗ trợ khác nhau, thì thu nhập của bạn sẽ chịu thuế 30%. Thực tế, đây là thuế thu nhập từ vốn, bao gồm cả các khoản đóng góp xã hội, được áp dụng trong chế độ đầu tư này. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể Hoặc mua hàng hóa hoặc bán khống để đặt cược vào việc giá giảm. Bảo hiểm nhân thọ Ngoài việc đảm bảo mức thuế thu nhập tốt hơn, gói ưu đãi thuế này cho phép rút tiền trong 8 năm đầu tiên. Nó cũng cung cấp quyền truy cập vào nhiều hình thức hỗ trợ đầu tư khác nhau như ETF quốc tế, cổ phiếu, trái phiếu, v.v.

Từ tất cả những điều này, chúng ta có thể nói rằng bảo hiểm nhân thọ vẫn là lựa chọn đầu tư tốt nhất để bỏ tiền vào cổ phiếu nếu bạn là người mới bắt đầu. Nó vẫn là một hình thức đầu tư phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhiều loại hình đầu tư đa dạng. Ngoài ra, nó cho phép kiểm soát rủi ro trong dài hạn hoặc trung hạn. Nếu bạn thích sự biến động lớn của tài sản tài chính và đầu tư trong thời gian dài hơn 10 năm, thì PEA vẫn là một lựa chọn tuyệt vời. Và khi bạn sở hữu cả hai loại hình đầu tư này, hãy mở tài khoản giao dịch cổ phiếu nếu bạn muốn tận dụng hiệu ứng đòn bẩy hoặc đầu tư vào các tài sản thay thế.

Những nhà đầu tư nào có thể rót tiền vào cổ phiếu?

Bất cứ ai có vốn đầu tư đều có thể bỏ tiền vào cổ phiếu. Đó có thể là các cá nhân, pháp nhân và các cơ quan nhà nước có khả năng huy động vốn cho thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhóm nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư, v.v., chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường chứng khoán.

Các yếu tố hỗ trợ đầu tư để lựa chọn cổ phiếu

Việc xác định thuế. Bên cạnh đó, việc lựa chọn phương án đầu tư cũng là một trong những bước quan trọng khi đầu tư tiền vào cổ phiếu. Thực tế, bạn có thể mua trên thị trường chứng khoán:

Cổ phiếu riêng lẻ: các chứng khoán sở hữu này được phát hành bởi các công ty cổ phần như Peugeot, Apple, Amazon, v.v. Quỹ giao dịch chứng khoán (ETF), còn được gọi là quỹ chỉ số. Các rổ cổ phiếu của các cấu trúc đầu tư chuyên nghiệp như FCP, OPCVM (quỹ UCITS) hoặc SICAV.

Hỗ trợ tốt nhất cho người mới bắt đầu

Nếu bạn là nhà đầu tư mới bắt đầu và muốn đầu tư tiền vào cổ phiếuCác quỹ ETF là loại tài sản tài chính phù hợp với trình độ của bạn. Thực tế, các quỹ ETF là những quỹ đầu tư đa dạng và có chi phí thấp hơn so với thị trường chứng khoán. Đầu tư vào loại sản phẩm này cho phép bạn nắm giữ hàng trăm cổ phiếu chỉ với một quỹ ETF. Tại đây, quỹ ETF phân bổ vốn đầu tư của bạn theo quy mô của các công ty cấu thành nên quỹ. Kết quả là, người mới bắt đầu giảm thiểu rủi ro mắc sai lầm khi lựa chọn cổ phiếu.

Mặt khác, nhiều nghiên cứu cho thấy ETF là loại tài sản tài chính có hiệu suất tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Hãy đầu tư vào các quỹ đầu tư và cổ phiếu riêng lẻ sau này, khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn.

Các loại tài sản tài chính nên ưu tiên trên thị trường chứng khoán

Có nhiều loại tài sản tài chính khác nhau mà bạn có thể đầu tư tiền vào, ví dụ như cổ phiếu. Mỗi loại đều có phương thức hoạt động riêng biệt, quyết định lợi thế của người sở hữu hoặc nhà đầu tư.

tài sản cố định tài chính có thể là:

A cổ phần hoặc một bảo mật quyền sở hữu Được phát hành bởi một công ty cổ phần cần huy động vốn. Cổ phiếu mang lại quyền biểu quyết tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông và nhận cổ tức được tính vào cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh của công ty. A trái phiếu hoặc một bảo đảm nợ Trái phiếu là khoản vay được ký kết với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, do nhà nước hoặc một công ty lớn phát hành. Việc nắm giữ trái phiếu có nghĩa là cho một tổ chức công hoặc tư nhân vay tiền để nhận lãi hàng năm gọi là phiếu lãi (coupon).

Các chứng khoán có thể giao dịch: Nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào cổ phiếu của một loại chứng khoán có thể giao dịch được, đại diện cho cổ phần do một công ty đầu tư vốn biến đổi (SICAV) hoặc một quỹ đầu tư tập thể (OPCVM) nắm giữ. Nói cách khác, bạn đang nắm giữ một phần danh mục cổ phiếu của một SICAV hoặc của một quỹ đầu tư cổ phiếu (FCP).

Nhà đầu tư có thể bỏ tiền vào cổ phiếu của một loại chứng khoán có thể giao dịch được, đại diện cho cổ phần do một công ty đầu tư vốn biến đổi (SICAV) hoặc một quỹ đầu tư tập thể (OPCVM) nắm giữ. Nói cách khác, bạn đang nắm giữ một phần danh mục cổ phiếu của một SICAV hoặc của một quỹ đầu tư cổ phiếu (FCP). Các hình thức tài sản cố định tài chính khác Các khoản vay, tiền đặt cọc bảo lãnh, bảo lãnh, các khoản phải thu gắn liền với vốn góp… là những biến thể khác của tài sản cố định tài chính mà nhà đầu tư có thể… đầu tư tiền vào cổ phiếu trực tuyến.

Lựa chọn nhà môi giới phù hợp để đầu tư tiền vào cổ phiếu

Nhà môi giới là gì : Nhà môi giới chứng khoán đóng vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường tài chính. Trên thực tế, họ thực hiện các lệnh mua hoặc bán tài sản tài chính do nhà đầu tư đưa ra. Những lệnh này được gọi là lệnh giao dịch chứng khoán.

: Nhà môi giới chứng khoán đóng vai trò trung gian giữa nhà đầu tư và thị trường tài chính. Trên thực tế, họ thực hiện các lệnh mua hoặc bán tài sản tài chính do nhà đầu tư đưa ra. Những lệnh này được gọi là lệnh giao dịch chứng khoán. Vai trò của người môi giới Để thực hiện các lệnh của nhà đầu tư, nhà môi giới tạo ra và cung cấp một kênh cho phép người mua đặt lệnh trên các công cụ tài chính. Sự tương tác giữa các bên này có thể được hỗ trợ bởi... Trang web hướng dẫn đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, nhà môi giới cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản tài chính đã chọn trong khung pháp lý về thuế mà bạn đã thiết lập với họ.

Để thực hiện các lệnh của nhà đầu tư, nhà môi giới tạo ra và cung cấp một kênh cho phép người mua đặt lệnh trên các công cụ tài chính. Sự tương tác giữa các bên này có thể được hỗ trợ bởi... Ngoài ra, nhà môi giới cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản tài chính đã chọn trong khung pháp lý về thuế mà bạn đã thiết lập với họ. Lựa chọn nhà môi giới lý tưởng: Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất phải có giấy phép giao dịch và giấy phép hoạt động tại Pháp.

Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất phải có giấy phép giao dịch và giấy phép hoạt động tại Pháp. Đầu tư chứng khoán – sàn giao dịch tốt nhất cho người mới bắt đầu Đối với những khoản đầu tư ban đầu, hãy ưu tiên chính sách bảo hiểm nhân thọ được quản lý. Thật vậy, phương thức quản lý này là cách lý tưởng để gia tăng tài sản của bạn đồng thời hạn chế rủi ro. Phương án này cho phép bạn giao phó việc lựa chọn và quản lý các quỹ ETF cho một chuyên gia. Như vậy, người quản lý quỹ đầu tư của bạn sẽ kết hợp các quỹ theo dõi trái phiếu hoặc cổ phiếu với một quỹ đảm bảo vốn.

Các loại môi giới chứng khoán để đầu tư tiền vào cổ phiếu

Đầu tư tiền vào cổ phiếu với các ngân hàng truyền thống: Ngân hàng truyền thống được gọi là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh, sở hữu các văn phòng đại diện vật lý. Các tổ chức tài chính này cho phép khách hàng của họ giao dịch. đầu tư tiền vào cổ phiếu Thông qua nhiều hình thức tài chính khác nhau. Tuy nhiên, các tổ chức này thường hạn chế dịch vụ giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với các tài sản niêm yết trên Euronext Paris. Tương tự, ngân hàng truyền thống chỉ cung cấp giao diện đặt lệnh để hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân.

Ngân hàng truyền thống được gọi là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh, sở hữu các văn phòng đại diện vật lý. Các tổ chức tài chính này cho phép khách hàng của họ giao dịch. Thông qua nhiều hình thức tài chính khác nhau. Tuy nhiên, các tổ chức này thường hạn chế dịch vụ giao dịch trên thị trường chứng khoán đối với các tài sản niêm yết trên Euronext Paris. Tương tự, ngân hàng truyền thống chỉ cung cấp giao diện đặt lệnh để hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân. ngân hàng trực tuyến Để đầu tư tiền vào cổ phiếu: Các ngân hàng trực tuyến tự định vị mình là các nhà môi giới, vì họ cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán. đầu tư tiền vào cổ phiếu trực tuyến Với loại hình môi giới này, khách hàng tiết kiệm có thể tiếp cận thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn phương án đóng thuế phù hợp. Bạn cũng được hưởng lợi từ nền tảng di động (trên máy tính và điện thoại thông minh) để đặt lệnh đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau.

Để đầu tư tiền vào cổ phiếu: Các ngân hàng trực tuyến tự định vị mình là các nhà môi giới, vì họ cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán. Với loại hình môi giới này, khách hàng tiết kiệm có thể tiếp cận thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn phương án đóng thuế phù hợp. Bạn cũng được hưởng lợi từ nền tảng di động (trên máy tính và điện thoại thông minh) để đặt lệnh đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Đầu tư tiền vào cổ phiếu với môi giới chứng khoán trực tuyến Các công ty môi giới chứng khoán trực tuyến hoạt động hoàn toàn trong lĩnh vực môi giới thông qua internet. Các tổ chức này cung cấp cho bạn cơ hội đặt cược vào một số lượng lớn các mã chứng khoán có mặt trên nhiều thị trường chứng khoán khác nhau. Ngoài ra, tính linh hoạt của các công ty môi giới này cho phép thực hiện dịch vụ thanh toán trả chậm (SRD) và tận dụng nhiều sản phẩm phái sinh tiên tiến. Bằng cách lựa chọn... môi giới chứng khoán trực tuyếnBạn sẽ được hưởng lợi từ những bài học về cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán, các bản tin cập nhật thị trường…

Trong số các nhà môi giới chứng khoán này, có môi giới chứng khoán trực tuyến Vantage FX và AvaTrade Các công ty môi giới này vẫn là những lựa chọn tốt nhất. Họ cung cấp dịch vụ môi giới toàn diện, bao gồm các khóa đào tạo và thông tin về thị trường chứng khoán. Hơn nữa, các tổ chức này tính phí dịch vụ thấp hơn so với các công ty môi giới khác có chính sách giá cả cạnh tranh.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Hoàn thiện kế hoạch đầu tư cổ phiếu của bạn

Mở bao bì PEA Khi bạn đã nắm vững đầu tư ETF bảo hiểm nhân thọ, hãy phát triển chiến lược đầu tư của mình bằng cách mở tài khoản PEA. Bằng cách sử dụng loại hình đầu tư này, bạn được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập. Tuy nhiên, rủi ro khi đầu tư tiền vào cổ phiếu cũng tăng lên với loại tài khoản này.

Khi bạn đã nắm vững đầu tư ETF bảo hiểm nhân thọ, hãy phát triển chiến lược đầu tư của mình bằng cách mở tài khoản PEA. Bằng cách sử dụng loại hình đầu tư này, bạn được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập. Tuy nhiên, rủi ro khi đầu tư tiền vào cổ phiếu cũng tăng lên với loại tài khoản này. Kết hợp bảo hiểm nhân thọ và PEA: Việc phân bổ cổ phiếu vào PEA có nghĩa là đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ; do đó, khoản đầu tư của bạn sẽ trở nên rủi ro hơn. Vì vậy, hãy lựa chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách đầu tư vào ETF và chọn các chỉ số tài chính tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Để đầu tư tiền vào cổ phiếu, giải pháp lý tưởng là tránh các quỹ theo dõi chỉ số CAC 40 và đầu tư vào chỉ số thị trường:

S&P 500, Stoxx 600, MSCIWorld, MSCI thị trường mới nổi…

Chương trình PEA và bảo hiểm nhân thọ ở chế độ miễn phí hoặc có quản lý. Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào thị trường chứng khoán riêng lẻ, hãy lựa chọn kết hợp giữa PEA (Protection Account Asset) và bảo hiểm nhân thọ được quản lý. Với tùy chọn quản lý miễn phí trong bảo hiểm nhân thọ, hãy chọn các quỹ ETF trái phiếu và quỹ đảm bảo vốn để cân bằng sự gia tăng tổng thể tài sản tài chính của bạn. Trong nhóm này, nên ưu tiên các quỹ chỉ số (tracker funds).

Được điều chỉnh theo lạm phát, Trong số các công ty Mỹ, Của các công ty châu Âu và Các trái phiếu có lợi suất cao.

Tăng mức độ chấp nhận rủi ro để đầu tư tiền vào cổ phiếu.

Mở tài khoản giao dịch cổ phiếu Việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu cho phép bạn tiến xa hơn về lợi nhuận đầu tư, nhưng cũng đi kèm với đó là rủi ro cao hơn. Sự lựa chọn giữa các biến động này được thực hiện khi bạn có tài khoản bảo hiểm nhân thọ và tài khoản PEA (Tài khoản tiết kiệm hưu trí) với số vốn dồi dào. Ưu điểm của tài khoản giao dịch cổ phiếu là tính linh hoạt trong đầu tư và hiệu ứng đòn bẩy.

Việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu cho phép bạn tiến xa hơn về lợi nhuận đầu tư, nhưng cũng đi kèm với đó là rủi ro cao hơn. Sự lựa chọn giữa các biến động này được thực hiện khi bạn có tài khoản bảo hiểm nhân thọ và tài khoản PEA (Tài khoản tiết kiệm hưu trí) với số vốn dồi dào. Ưu điểm của tài khoản giao dịch cổ phiếu là tính linh hoạt trong đầu tư và hiệu ứng đòn bẩy. Đầu tư tiền vào cổ phiếu bằng đòn bẩy Trên thị trường chứng khoán, hiệu ứng đòn bẩy là một cơ chế cho phép nhân bội lợi nhuận và thua lỗ của các khoản đầu tư. Cơ chế này cho phép bạn đầu tư vượt quá số tiền ban đầu. Về nguyên tắc, đó là việc nhân số tiền của bạn lên 2, 3 hoặc 10 lần. Do đó, khi khoản đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ, khoản lãi hoặc lỗ sẽ được nhân lên bởi hiệu ứng đòn bẩy.

Trên thị trường chứng khoán, hiệu ứng đòn bẩy là một cơ chế cho phép nhân bội lợi nhuận và thua lỗ của các khoản đầu tư. Cơ chế này cho phép bạn đầu tư vượt quá số tiền ban đầu. Về nguyên tắc, đó là việc nhân số tiền của bạn lên 2, 3 hoặc 10 lần. Do đó, khi khoản đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ, khoản lãi hoặc lỗ sẽ được nhân lên bởi hiệu ứng đòn bẩy. Khoản đầu tư này được hỗ trợ bằng đòn bẩy: Nhiều tài sản tài chính để đầu tư tiền vào cổ phiếu Cho phép tận dụng hiệu ứng đòn bẩy. Nhìn chung, đó là các giao dịch mua dựa trên nợ, các công cụ phái sinh, một số loại chứng khoán phái sinh và tài sản dài hạn.

Nhiều tài sản tài chính để Cho phép tận dụng hiệu ứng đòn bẩy. Nhìn chung, đó là các giao dịch mua dựa trên nợ, các công cụ phái sinh, một số loại chứng khoán phái sinh và tài sản dài hạn. Đa dạng hóa tài sản tài chính của bạn Tài khoản giao dịch cổ phiếu cho phép bán khống thị trường chứng khoán Bằng cách đa dạng hóa hơn nữa danh mục tài sản tài chính của bạn. Nếu bạn không biết nên đầu tư vào cái gì, chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư vào hàng hóa. Bằng cách đầu tư vào vàng, bạn chọn một giá trị trú ẩn an toàn để giảm thiểu tác động từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, đầu tư vào dầu mỏ là một khoản đầu tư khôn ngoan, bởi vì nhiên liệu hóa thạch này đang ngày càng khan hiếm.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Ngân sách lý tưởng để đầu tư tiền vào cổ phiếu là bao nhiêu?

Mức độ công khai ngân sách: Một nhà đầu tư giỏi cần xác định mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư tài chính của mình để có thể đầu tư tiền vào cổ phiếu. Đối với người mới bắt đầu, mức đầu tư tối thiểu được khuyến nghị là 5% tổng tài sản hoặc số tiền bạn có. Những nhà đầu tư thành công và giỏi nhất có thể đầu tư đến 30%, hoặc thậm chí hơn, tài sản của họ vào cổ phiếu.

Một nhà đầu tư giỏi cần xác định mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư tài chính của mình để có thể đầu tư tiền vào cổ phiếu. Đối với người mới bắt đầu, mức đầu tư tối thiểu được khuyến nghị là 5% tổng tài sản hoặc số tiền bạn có. Những nhà đầu tư thành công và giỏi nhất có thể đầu tư đến 30%, hoặc thậm chí hơn, tài sản của họ vào cổ phiếu. Tầm nhìn của khoản đầu tư Đối với việc đầu tư tiền vào cổ phiếu: Ngân sách đầu tư phải tính đến thời gian đầu tư. Lựa chọn lý tưởng là đầu tư dài hạn. Ngoài ra, hãy xác định ngân sách theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Đối với việc đầu tư tiền vào cổ phiếu: Ngân sách đầu tư phải tính đến thời gian đầu tư. Lựa chọn lý tưởng là đầu tư dài hạn. Ngoài ra, hãy xác định ngân sách theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tuân thủ giới hạn ngân sách đã quy định. Một nhà đầu tư giỏi luôn tôn trọng ngân sách đầu tư. Vì vậy, không nên ngày nào cũng kiểm tra giá các tài sản đã chọn. Bởi vì, việc thường xuyên theo dõi danh mục đầu tư hoặc bảng điều khiển có thể dẫn đến những quyết định sai lầm.

Đầu tư vào cổ phiếu – Làm thế nào để đầu tư và thành công trên thị trường chứng khoán trong dài hạn?

Xây dựng hình mẫu cổ đông tốt Đầu tư tiền vào cổ phiếu: Để thành công trên thị trường chứng khoán và kiếm tiền từ các khoản đầu tư, người ta phải xây dựng hồ sơ của một cổ đông giỏi. Điều đó không chỉ đơn thuần là lựa chọn loại hình thuế và tài sản tài chính, mà còn là việc hình thành những thói quen dẫn đến lợi nhuận đầu tư tốt.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu: Để thành công trên thị trường chứng khoán và kiếm tiền từ các khoản đầu tư, người ta phải xây dựng hồ sơ của một cổ đông giỏi. Điều đó không chỉ đơn thuần là lựa chọn loại hình thuế và tài sản tài chính, mà còn là việc hình thành những thói quen dẫn đến lợi nhuận đầu tư tốt. Sử dụng các công cụ đầu tư phù hợp Để đầu tư chứng khoán hiệu quả: Trên thị trường chứng khoán, công cụ đầu tiên cần lựa chọn là tài khoản đầu tư. Chiến lược tốt nhất để đầu tư tiền là sử dụng các công cụ này một cách từ từ để sau đó kết hợp tất cả các lựa chọn đầu tư. Để làm được điều đó, hãy chọn bảo hiểm nhân thọ tốt nhất, tài khoản PEA tốt nhất và tài khoản giao dịch cổ phiếu tốt nhất. Mỗi công cụ đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, sự kết hợp của chúng sẽ giúp bạn thành công trên thị trường chứng khoán trong dài hạn.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Những lợi ích của việc đa dạng hóa nguồn tài chính.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Một dự báo không chắc chắn về tài sản tài chính. Sự khiêm tốn của một nhà đầu tư giỏi cho phép anh ta nhận ra rằng rất khó, thậm chí là không thể, dự đoán được sự biến động của một tài sản trên thị trường. Do đó, sự không chắc chắn về việc tăng hay giảm không cho phép dự đoán chính xác hướng đi của các chuyển động. Bởi vì, có vô số các tham số không thể dự đoán được cần phải xem xét.

Sự khiêm tốn của một nhà đầu tư giỏi cho phép anh ta nhận ra rằng rất khó, thậm chí là không thể, dự đoán được sự biến động của một tài sản trên thị trường. Do đó, sự không chắc chắn về việc tăng hay giảm không cho phép dự đoán chính xác hướng đi của các chuyển động. Bởi vì, có vô số các tham số không thể dự đoán được cần phải xem xét. Đầu tư theo tiến trình và có kế hoạch Trước sự bất ổn của thị trường chứng khoán, giải pháp lý tưởng là phương pháp bình quân giá theo thời gian (Dollar Cost Averaging - DCA). Phương pháp này bao gồm việc phân bổ nguồn vốn của bạn trong khoảng thời gian trung bình từ 6 đến 12 tháng để đạt được mục tiêu đầu tư. Sau đó, tiếp tục đầu tư định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, hoặc đầu tư toàn bộ ngân sách trong một lần.

Trước sự bất ổn của thị trường chứng khoán, giải pháp lý tưởng là phương pháp bình quân giá theo thời gian (Dollar Cost Averaging - DCA). Phương pháp này bao gồm việc phân bổ nguồn vốn của bạn trong khoảng thời gian trung bình từ 6 đến 12 tháng để đạt được mục tiêu đầu tư. Sau đó, tiếp tục đầu tư định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, hoặc đầu tư toàn bộ ngân sách trong một lần. Giảm thiểu thiệt hại lớn Tính khó lường của thời điểm thị trường là lý do chính khiến việc đa dạng hóa các nguồn tài chính trở nên cần thiết. Thật vậy, việc phân bổ tài sản vào nhiều loại hình đầu tư khác nhau sẽ giúp bạn tránh mất toàn bộ tiền vào một khoản đầu tư tồi tệ duy nhất. Do đó, hãy giảm thiểu những tổn thất lớn bằng cách đầu tư một phần nhỏ ngân sách của bạn vào mỗi công cụ tài chính khác nhau.

Đầu tư tiền vào cổ phiếu – Lập kế hoạch chiến lược đầu tư vào cổ phiếu

Máu lạnh: Đến đầu tư tiền vào cổ phiếu trực tuyến, hoảng loạn Hoảng loạn không phải là đồng minh tốt nhất của bạn. Thật vậy, lời khuyên quan trọng nhất cần nhớ là giữ bình tĩnh khi thị trường đi xuống. Bởi vì đôi khi đường cong đầu tư của bạn giảm xuống và khi bạn hoảng sợ, bạn sẽ rút tiền. Nói chung, việc rút tiền trong những giai đoạn đó là một sai lầm, vì khoản đầu tư của bạn sẽ có lợi về lâu dài.

Đến Hoảng loạn không phải là đồng minh tốt nhất của bạn. Thật vậy, lời khuyên quan trọng nhất cần nhớ là giữ bình tĩnh khi thị trường đi xuống. Bởi vì đôi khi đường cong đầu tư của bạn giảm xuống và khi bạn hoảng sợ, bạn sẽ rút tiền. Nói chung, việc rút tiền trong những giai đoạn đó là một sai lầm, vì khoản đầu tư của bạn sẽ có lợi về lâu dài. sự tăng lên theo sau xu hướng giảm Về nguyên tắc, sự sụt giảm hiệu suất của một tài sản tài chính cho thấy tiềm năng tăng trưởng ngoạn mục trong tương lai. Do đó, khi bạn rút tiền sau khi giá giảm, bạn sẽ chấp nhận khoản lỗ và bỏ lỡ xu hướng tăng tiếp theo.

Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro thua lỗ vốn.