Đánh giá Interactive Brokers (2026): Phí, Ưu điểm & Nhược điểm

Giá cổ phiếu Interactive Brokers (IBKR) cập nhật theo thời gian thực

Môi giới tương tác Cổ phiếu này được giao dịch trên sàn Nasdaq với mã IBKR (ISIN US45841N1072). Hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch ở mức $, tăng % trong phiên. Bài đánh giá của Interactive Brokers này theo dõi cả hai khía cạnh — cổ phiếu niêm yết và công ty môi giới đứng sau nó — vì vậy đây là bức tranh trực tiếp: trong mười hai tháng qua, cổ phiếu đã được giao dịch trong khoảng từ $ đến $, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng cổ phiếu — thể hiện tính thanh khoản ổn định của một cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ được các tổ chức theo dõi.

Một lưu ý hữu ích dành cho các cổ đông châu Âu: giá cổ phiếu được niêm yết bằng đô la Mỹ, điều này làm tăng rủi ro tỷ giá khi xem xét giá cổ phiếu.

Là một cổ phiếu niêm yết tại Mỹ, Interactive Brokers không đủ điều kiện tham gia PEA (chương trình tiết kiệm cổ phiếu của Pháp): nó được mua thông qua tài khoản môi giới tiêu chuẩn, nơi nó được xếp vào nhóm các khoản đầu tư thuần túy nhất vào môi giới bán lẻ toàn cầu.

Đánh giá Interactive Brokers: Từ người tiên phong đến chuẩn mực ngành

Câu chuyện về Interactive Brokers bắt đầu vào năm 1978, khi Thomas Peterffy — một nhà khoa học máy tính gốc Hungary di cư sang Hoa Kỳ — đã tự động hóa việc định tuyến lệnh quyền chọn rất lâu trước khi giao dịch điện tử chiếm lĩnh thị trường. Từ nguồn gốc kỹ thuật đó, tập đoàn đã giữ vững bản sắc của mình: một nền tảng được xây dựng bởi các nhà giao dịch dành cho các nhà giao dịch, chi phí thực hiện lệnh thuộc hàng thấp nhất thế giới và văn hóa lấy kỹ thuật làm trọng tâm hơn là tiếp thị.

Đợt IPO năm 2007 đã mở cửa nguồn vốn cho công chúng, trong đó gia đình sáng lập vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể — một sự ổn định về tầm nhìn hiếm thấy trong giới tài chính Mỹ.

Hiện nay, Interactive Brokers cung cấp quyền truy cập vào hơn 150 thị trường với khoảng 30 loại tiền tệ: cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai, trái phiếu, ngoại tệ, kim loại – một phạm vi độc đáo so với các nhà môi giới bán lẻ khác. Nghịch lý thương mại của tập đoàn này là: họ phục vụ cả những chuyên gia khó tính nhất (các quỹ, nhà môi giới giới thiệu, nhà giao dịch thuật toán thông qua API nổi tiếng của mình) cũng như những cá nhân thực dụng bị thu hút bởi phí hoa hồng tối thiểu và không yêu cầu khoản tiền gửi tối thiểu. Sự song hành này giải thích sự tăng trưởng ổn định về số lượng tài khoản khách hàng, một chỉ số quan trọng được thị trường theo dõi hàng tháng.

Vì sao giá cổ phiếu Interactive Brokers biến động?

Cổ phiếu phản ứng với ba nhóm tín hiệu. Thứ nhất, số liệu hàng tháng: tài khoản khách hàng, tiền gửi ròng, số dư cho vay ký quỹ — sự tăng trưởng tự nhiên của công ty môi giới có thể được theo dõi liên tục, gần giống như một dịch vụ đăng ký. Sau đó, kết quả hàng quý: hoa hồng trên mỗi khách hàng, biên độ lãi suất trên số dư, biên độ điều chỉnh — vì một phần doanh thu phụ thuộc vào lãi suất: lãi suất trả cho số dư của khách hàng và tỷ lệ ký quỹ của Interactive Brokers được đàm phán lại phù hợp với tỷ lệ chính sách, và lãi suất giảm sẽ tự động ảnh hưởng đến khoản này.

Cuối cùng, chu kỳ thị trườngSự biến động làm tăng khối lượng giao dịch và hoa hồng, thị trường tăng giá thu hút các tài khoản mới — nhưng sự đa dạng về địa lý và chi phí hoạt động thấp của tập đoàn giúp làm giảm bớt sự biến động của các chu kỳ thị trường tốt hơn so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh.

Lịch sử cổ phiếu và hiệu suất thị trường của IBKR

Được niêm yết vào năm 2007 — ngay thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính sắp sửa định hình lại ngành môi giới toàn cầu — cổ phiếu của Interactive Brokers kể từ đó đã mang lại một trong những quỹ đạo tăng trưởng ổn định nhất trong lĩnh vực tài chính Mỹ: tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự gia tăng liên tục số lượng tài khoản khách hàng, mở rộng được tài trợ hoàn toàn bằng dòng tiền nội bộ và vốn thặng dư được hoàn trả thông qua việc mua lại cổ phiếu.

Cổ phiếu này đã trải qua nhiều chu kỳ – từ các đợt sụp đổ, kỷ nguyên giao dịch không phí hoa hồng, đến sự bùng nổ giao dịch trên thiết bị di động do các đối thủ trẻ hơn khởi xướng – và giành được thị phần nhờ mô hình chi phí mà các đối thủ chưa bao giờ sao chép được chính xác.

Để đánh giá hiệu suất đó, ba phép so sánh nói lên nhiều điều hơn là chỉ giá cổ phiếu: so với các công ty môi giới niêm yết khác — được đề cập chi tiết hơn ở phần dưới — một số công ty đã hoạt động tốt hơn ở các phân khúc cụ thể; so với thị trường Mỹ rộng lớn, trong đó IBKR vẫn là một phần và có tính chu kỳ; và xét về tổng lợi nhuận, bao gồm cổ tức hàng quý và mua lại cổ phiếu cộng thêm vào giá. Nhà đầu tư người Pháp bổ sung thêm một góc nhìn thứ tư: tỷ giá chuyển đổi euro-đô la, đôi khi đã khuếch đại — hoặc làm giảm — hiệu suất của cổ phiếu tùy thuộc vào các giai đoạn tiền tệ.

Cách đọc giá cổ phiếu Interactive Brokers

Giá cổ phiếu của IBKR biến động tương tự như bất kỳ cổ phiếu lớn nào của Mỹ, nhưng cũng có những đặc điểm riêng. Yếu tố thời gian có tác động kép: số liệu thống kê hàng tháng — tài khoản, tiền gửi — được công bố vào đầu tháng và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhiều như một báo cáo quý thông thường; lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tác động trực tiếp đến thu nhập lãi — mỗi thông báo về cuộc họp của FOMC đều trở thành một sự kiện đối với cổ phiếu.

Giờ giao dịch: Phiên giao dịch của Mỹ tập trung khối lượng giao dịch, và thời điểm mở cửa là khung giờ biến động mạnh nhất đối với nhà đầu tư châu Âu đặt lệnh vào cuối buổi chiều theo giờ Pháp. Và cuối cùng là vấn đề tiền tệ: người nắm giữ IBKR ở châu Âu đang nắm giữ một vị thế ngầm định bằng đô la Mỹ — vào ngày họ bán, lợi nhuận thu được bằng euro phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái cũng như giá cổ phiếu.

Tóm lại, có ba thói quen: đặt lệnh giới hạn xung quanh thời điểm công bố dữ liệu, dự đoán các khung thời gian tỷ giá và đọc lợi nhuận bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản.

Cổ tức của Interactive Brokers: Khiêm tốn, được bù đắp bằng chương trình mua lại cổ phiếu.

Cổ tức hàng quý ở mức $ mỗi cổ phiếu, tỷ suất lợi nhuận khoảng % — mức này được cố ý đặt ở mức khiêm tốn, theo thông lệ của một công ty tăng trưởng tài chính. Lợi nhuận cho cổ đông cũng đến từ việc mua lại cổ phiếu định kỳ, làm giảm số lượng cổ phiếu và tự động tăng phần lợi nhuận trong tương lai của mỗi cổ đông.

Đối với nhà đầu tư Pháp, cổ tức từ Mỹ sẽ chịu thuế khấu trừ 15% sau khi nộp mẫu W-8BEN, khoản thuế này có thể được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân tại Pháp — một yếu tố thuế cần tính đến trong việc tính toán lợi suất ròng.

Ai sở hữu Interactive Brokers?

Cơ cấu sở hữu phản ánh lịch sử: gia đình sáng lập và các thực thể liên quan nắm giữ một phần đáng kể quyền biểu quyết, phần còn lại được chia cho các tổ chức Mỹ và quốc tế thông qua lượng cổ phiếu lưu hành tự do trên sàn Nasdaq. Ảnh hưởng của gia đình này thể hiện qua phong cách quản trị không điển hình — ít công khai thông tin tài chính, lựa chọn chiến lược dài hạn, văn hóa tiết kiệm — và sự ổn định chiến lược mà các nhà đầu tư kiên nhẫn đánh giá cao.

Cổ đông thiểu số có được một đội ngũ quản lý phù hợp với tầm nhìn dài hạn; đổi lại, họ chấp nhận sự linh hoạt quản trị bị hạn chế, với các quyết định quan trọng tuân theo tầm nhìn của người sáng lập hơn là tâm lý thị trường hàng quý.

Các đối thủ cạnh tranh của Interactive Brokers: Bức tranh toàn cảnh thị trường môi giới toàn cầu

Môi giới bán lẻ toàn cầu được chia sẻ giữa các tập đoàn đa ngành và các công ty chuyên biệt. Charles Schwab (SCHW)Công ty này, sau khi sáp nhập TD Ameritrade, đang thống trị thị trường đại chúng Mỹ với dịch vụ ngân hàng tích hợp; Robinhood (HOOD) Thể hiện thế hệ di động với phí giao dịch bằng không và các vị thế giao dịch nhỏ; các nhà môi giới kỹ thuật số châu Âu — được giới thiệu trong phần của chúng tôi. môi giới trực tuyến so sánh — nén phí trên thị trường nội địa của họ.

Interactive Brokers đã tạo nên sự khác biệt nhờ phạm vi hoạt động rộng (150 thị trường so với chỉ một vài thị trường của hầu hết các đối thủ), chi phí đơn vị và các công cụ chuyên nghiệp — một vị thế vững chắc, mặc dù đang bị các đối thủ không tính phí hoa hồng theo dõi sát sao. Việc so sánh các chỉ số — tỷ lệ giá trên thu nhập, tăng trưởng tài khoản, biên lợi nhuận ròng — sẽ làm sáng tỏ mức giá cao hơn được dành cho mỗi mô hình.

Trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và quản lý tài sản, bạn cũng có thể theo dõi cổ phiếu của... Tài chính Ameripawn, Cohen & Steers và Cầu kỹ thuật số.

IBKR Pro so với IBKR Lite: Cách tính phí của Interactive Brokers

Interactive Brokers chia cơ sở khách hàng bán lẻ của mình thành hai gói dịch vụ. IBKR Chuyên nghiệp Nền tảng này hướng đến các nhà đầu tư năng động: phí hoa hồng theo khối lượng giao dịch, quyền truy cập vào đầy đủ các loại lệnh, thực hiện lệnh tối ưu — dựa trên mô hình lịch sử của nhà môi giới. IBKR Lite Nền tảng này nhắm đến những người tiết kiệm muốn giao dịch không cần can thiệp nhiều: không mất phí hoa hồng đối với cổ phiếu và quỹ ETF của Mỹ, đổi lại là một vài hạn chế về lệnh và thị trường — đây là điểm khởi đầu lý tưởng trong bất kỳ bài đánh giá Interactive Brokers nào dành cho người mới bắt đầu.

Việc chuyển đổi giữa hai gói được thực hiện trong cài đặt tài khoản: bắt đầu với gói Lite, sau đó chuyển sang gói Pro khi số lượng lệnh giao dịch đủ lớn để оправдать hệ thống phân cấp. Đối với nhà đầu tư Pháp, chênh lệch giá được tính toán trong một năm điển hình — một vài lệnh giao dịch mỗi năm trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ có lợi cho gói Lite; hoạt động giao dịch đa thị trường thường xuyên sẽ có lợi cho gói Pro — và trong cả hai trường hợp, quyền truy cập vào 150 thị trường vẫn giống nhau.

Dữ liệu tài chính của Interactive Brokers

Các chỉ số dưới đây cung cấp cái nhìn tổng quan về cổ phiếu; các số liệu chi tiết được nhóm dữ liệu của chúng tôi tổng hợp và cập nhật sau mỗi lần công bố.

metric Giá trị Giai đoạn Doanh thu - - Tài khoản khách hàng - - Tỷ suất lợi nhuận ròng - - Thu nhập ròng - - Cổ tức trên mỗi cổ phiếu $ (trực tiếp) - Vốn hóa thị trường xem giá cổ phiếu × số lượng cổ phiếu -

Interactive Brokers có tốt không? Điểm mạnh và rủi ro trong năm 2026

Những điểm mạnh của trường hợp này nằm ở vị thế cấu trúc: dẫn đầu toàn cầu về chi phí trong một ngành mà chi phí là yếu tố quyết định; phạm vi sản phẩm vô song giúp giữ chân khách hàng ở nhiều thị trường; doanh thu dựa trên số dư và cho vay, một phần không tương quan với khối lượng đơn đặt hàng; khả năng tạo ra dòng tiền khổng lồ tự tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu và cổ tức; và sự quản trị ổn định của cổ đông sáng lập.

Các rủi ro vẫn tiếp tục đè nặng lên nhau: sự nhạy cảm của doanh thu đối với việc giảm lãi suất chính sách; cạnh tranh từ các mô hình giao dịch không phí hoa hồng làm giảm giá bán lẻ; quy định của Mỹ về cho vay ký quỹ và bảo vệ tiền gửi, vốn định hình hoạt động ký quỹ — độc giả đặt câu hỏi “Interactive Brokers có an toàn không?” sẽ tìm thấy phần lớn câu trả lời trong phạm vi quy định đó; và định giá đã dựa trên giả định về việc thực hiện giao dịch hoàn hảo — cổ phiếu nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi mọi thống kê hàng tháng đáng thất vọng. Như mọi khi, không có gì đảm bảo giá cổ phiếu: đa dạng hóa vẫn là câu trả lời.

Điểm mạnh Rủi ro Công ty hàng đầu thế giới về chi phí môi giới Độ nhạy cảm của doanh thu đối với lãi suất chính sách Hơn 150 thị trường, hơn 27 loại tiền tệ — phạm vi phủ sóng chưa từng có. Cạnh tranh không hoa hồng Doanh thu định kỳ từ số dư và cho vay Quy định về ký quỹ và tiền gửi Mua lại cổ phiếu định kỳ + cổ tức Đánh giá đòi hỏi sự thực hiện hoàn hảo.

Hướng dẫn mua cổ phiếu Interactive Brokers từ Pháp

Một cổ phiếu của Mỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. NasdaqInteractive Brokers được mua thông qua tài khoản môi giới tiêu chuẩn — PEA không thừa nhận điều này — thông qua một nhà môi giới cung cấp quyền truy cập vào các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, điều này cũng đúng với hầu hết các công ty được giới thiệu trong bài viết của chúng tôi. môi giới trực tuyến so sánh.

Ba điểm thực tế cần lưu ý: phí chuyển đổi ngoại tệ được áp dụng (cổ phiếu được giao dịch bằng đô la) và được giảm thiểu bằng cách gộp các lệnh; lệnh mua bán lẻ cho phép đầu tư một số tiền cố định bất kể giá đơn vị; và mẫu W-8BEN, chỉ cần điền một lần với nhà môi giới của bạn, sẽ giảm thuế khấu trừ cổ tức xuống còn 15%. Một điều trớ trêu mà các nhà đầu tư đánh giá cao: việc mua cổ phiếu của nhà môi giới được thực hiện… tại chính nhà môi giới đó, và bài đánh giá IBKR này phục vụ cả hai mục đích.

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IBKR phù hợp ở vị trí nào trong danh mục đầu tư?

IBKR được phân tích tốt nhất như một cổ phiếu tăng trưởng tài chính: nó tận dụng vị thế cấu trúc — chi phí thấp nhất trong một ngành nhạy cảm về chi phí — thay vì một chu kỳ. Trong danh mục đầu tư, nó có thể đóng vai trò là yếu tố tiếp xúc với dịch vụ môi giới toàn cầu và, rộng hơn, với quá trình tài chính hóa tiết kiệm: mọi nhóm nhà đầu tư mới trên toàn thế giới đều là khách hàng tiềm năng của nền tảng này.

Có hai cách tiếp cận phân bổ cùng tồn tại: vị thế dài hạn được xây dựng theo từng đợt, chấp nhận sự biến động xung quanh số liệu thống kê hàng tháng; hoặc cách tiếp cận “cơ sở hạ tầng tài chính” kết hợp IBKR với các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường — cùng nhau đặt cược vào khối lượng giao dịch toàn cầu. Rủi ro tỷ giá đô la được chấp nhận một cách có chủ ý: đối với một người tiết kiệm châu Âu có chi tiêu bằng euro, vị thế IBKR trên thực tế cũng là một vị thế nhỏ bằng đô la Mỹ.

Câu hỏi thường gặp về cổ phiếu Interactive Brokers

Có thể mua cổ phiếu Interactive Brokers trong giai đoạn PEA (Performance-Economic Assessment) không?

Không: vì là công ty Mỹ niêm yết trên Nasdaq, cổ phiếu này không đủ điều kiện tham gia chương trình PEA. Cổ phiếu được mua thông qua tài khoản môi giới thông thường, với mức thuế áp dụng – thuế suất cố định 30% (PFU) hoặc thuế suất lũy tiến – cộng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp Mỹ đối với cổ tức, giảm xuống còn 15% với mẫu W-8BEN. Đối với việc tiếp xúc với môi giới trong khuôn khổ thuế của Pháp, không có chương trình tương đương trực tiếp: PEA áp dụng cho các lĩnh vực khác, và tài khoản môi giới thông thường vẫn là con đường để mua cổ phiếu Mỹ.

Vì sao Interactive Brokers lại phổ biến đến vậy?

Có ba lý do có thể đo lường được: phí hoa hồng thuộc hàng thấp nhất thế giới trên rất nhiều thị trường; khả năng truy cập độc đáo vào hơn 150 sàn giao dịch từ một nền tảng duy nhất; và các công cụ chuyên nghiệp — các loại lệnh, API, ký quỹ — phục vụ cả nhà đầu tư cá nhân khó tính lẫn nhà giao dịch tổ chức.

Công ty Interactive Brokers có trả cổ tức không?

Đúng vậy, cổ tức hàng quý ở mức khiêm tốn — với tỷ suất lợi nhuận khoảng % — được bổ sung bằng việc mua lại cổ phiếu định kỳ. Chính sách này nhằm mục đích mang lại lợi nhuận hợp lý cho cổ đông mà không làm giảm đầu tư vào nền tảng.

Rủi ro chính của cổ phiếu IBKR là gì?

Độ nhạy cảm với lãi suất: một phần doanh thu đến từ lãi suất trên số dư của khách hàng và các khoản vay ký quỹ — lãi suất ký quỹ của Interactive Brokers giảm theo lãi suất chính sách, tự động thu hẹp dòng doanh thu này bất kể tình hình kinh doanh của công ty môi giới.

Cách theo dõi tin tức của Interactive Brokers

Thông qua ba cuộc hẹn định kỳ: số liệu thống kê tài khoản và tiền gửi hàng tháng, được công bố vào đầu tháng; kết quả hàng quý kèm theo bình luận về biên lợi nhuận; và lịch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, ảnh hưởng đến đường thu nhập lãi. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút mỗi tháng — kỷ luật quan trọng hơn phản ứng nhanh.

IBKR là cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu thu nhập?

Đây đúng hơn là một câu chuyện tăng trưởng tài chính: sự gia tăng số lượng tài khoản và tài sản khách hàng thúc đẩy lợi nhuận, cổ tức chỉ mang tính biểu tượng, và việc mua lại cổ phiếu là kênh phân phối thực sự cho các cổ đông. Sự khác biệt này định hướng việc phân bổ vốn: những người tìm kiếm thu nhập tức thời sẽ tìm kiếm ở nơi khác; những người tin tưởng vào sự mở rộng bền vững của ngành môi giới toàn cầu sẽ tìm thấy ở đây một minh chứng trực tiếp cho điều đó.

Bạn có thể mua cổ phiếu IBKR theo từng phần nhỏ và với ngân sách bao nhiêu?

Đúng vậy: các nhà môi giới quốc tế cung cấp cổ phần phân đoạn, và chỉ cần vài chục euro là đủ để mua một phần — cần cân nhắc đến chi phí chuyển đổi EUR/USD, vốn sẽ nặng hơn một cách tương ứng đối với các khoản nhỏ thường xuyên. Việc gom các khoản mua theo quý thay vì hàng tháng sẽ tự động giảm bớt chi phí chuyển đổi tiền tệ.

Interactive Brokers và Interactive Investors khác nhau ở điểm nào?

Không có mối liên hệ nào: Mặc dù tên gọi tương tự, Interactive Investors là một công ty môi giới chứng khoán riêng biệt của Anh, trong khi Interactive Brokers (IBKR) là tập đoàn của Mỹ do Thomas Peterffy thành lập, niêm yết trên sàn Nasdaq và được giới thiệu trên trang này. Sự nhầm lẫn thường gặp đến từ tiền tố chung; việc kiểm tra mã chứng khoán — IBKR đối với tập đoàn được thảo luận ở đây — sẽ loại bỏ mọi sự mơ hồ trước khi đầu tư.

Những điều quan trọng

Liệt kê : Nasdaq, mã chứng khoán IBKR, tính bằng đô la Mỹ — chỉ áp dụng cho tài khoản môi giới tiêu chuẩn (không đủ điều kiện PEA).

: Nasdaq, mã chứng khoán IBKR, tính bằng đô la Mỹ — chỉ áp dụng cho tài khoản môi giới tiêu chuẩn (không đủ điều kiện PEA). Hồ Sơ Là công ty hàng đầu thế giới về chi phí môi giới, hoạt động tại hơn 150 thị trường, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp và những cá nhân có yêu cầu cao.

Là công ty hàng đầu thế giới về chi phí môi giới, hoạt động tại hơn 150 thị trường, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp và những cá nhân có yêu cầu cao. Trình điều khiển giá : tài khoản khách hàng hàng tháng, tỷ suất lợi nhuận trên số dư (do đó là lãi suất hợp đồng bảo hiểm), khối lượng giao dịch trên thị trường.

: tài khoản khách hàng hàng tháng, tỷ suất lợi nhuận trên số dư (do đó là lãi suất hợp đồng bảo hiểm), khối lượng giao dịch trên thị trường. Cổ đông trả lại Cổ tức hàng quý ở mức vừa phải cộng với việc mua lại cổ phiếu thường xuyên — một hồ sơ tăng trưởng tài chính.

Cổ tức hàng quý ở mức vừa phải cộng với việc mua lại cổ phiếu thường xuyên — một hồ sơ tăng trưởng tài chính. Rủi ro chính: Độ nhạy cảm về tỷ giá và yêu cầu về tính nhất quán trong mọi số liệu thống kê hàng tháng.