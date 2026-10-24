Jérôme Kerviel: Nhà giao dịch đằng sau sự thua lỗ của Société Générale

Jerome Kerviel Ông là cựu nhân viên giao dịch của Société Générale, người đóng vai trò trung tâm trong vụ thua lỗ giao dịch lớn nhất từng được ghi nhận bởi một ngân hàng do hành động của một nhân viên duy nhất gây ra: 4.9 tỷ euro, được phát hiện vào tháng 1 năm 2008. Hành trình của ông, từ Finistère đến sàn giao dịch của La Défense, rồi từ các phòng xử án đến đời sống công cộng, đã trở thành một tài liệu tham khảo toàn cầu để thảo luận về rủi ro hoạt động, kiểm soát nội bộ và hình tượng "nhà giao dịch bất hảo". Cuốn tiểu sử này theo dõi các sự kiện đã được xác minh và có ngày tháng của vụ việc.

Jérôme Kerviel là ai? Những năm đầu đời của ông

Jérôme Kerviel sinh ngày 11 tháng 1 năm 1977 tại Pont-l'Abbé, thuộc tỉnh Finistère, vùng Brittany. Mẹ ông điều hành một tiệm làm tóc; cha ông, một thợ rèn lành nghề, sau này trở thành giảng viên chính tại một trung tâm dạy nghề chế tạo nồi hơi, đã qua đời năm 2006. Ông tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên ngành kinh tế và khoa học xã hội năm 1995 tại trường Laënnec, sau đó lấy bằng cao đẳng chuyên ngành kinh tế tại Quimper, nơi ông phát hiện ra niềm đam mê với các con số.

Ông tiếp tục theo học và hoàn thành bằng thạc sĩ (tương đương bằng cử nhân) ngành ngân hàng và tài chính tại Đại học Nantes, sau đó là bằng thạc sĩ quản lý nghiệp vụ thị trường tại Đại học Lyon-II, tốt nghiệp năm 2000 với thành tích xuất sắc ("assez bien"), theo hình thức vừa học vừa làm — bao gồm sáu tháng làm việc tại BNP Arbitrage. Một chi tiết thường được nhắc đến từ đó: nền giáo dục này đã chuẩn bị cho ông nhiều hơn về nghiệp vụ kiểm soát nghiệp vụ hơn là nghiệp vụ của một nhà giao dịch.

Jérôme Kerviel, Thương nhân Société Générale (2000-2008)

Vào tháng 8 năm 2000, khi mới 23 tuổi, Société Générale đã tuyển dụng ông vào bộ phận ngân hàng đầu tư và tài chính tại La Défense. Ông đã làm việc năm năm tại đây. văn phòng trung gianBộ phận này chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các nhà giao dịch: nhập dữ liệu, theo dõi, xác minh giới hạn. Kiến thức sâu rộng về các quy trình kiểm soát này sẽ đóng vai trò trung tâm trong vụ việc sắp tới.

Năm 2005, ông chuyển đến văn phòng trước, tại bàn làm việc phân xử các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán — Eurostoxx 50, DAX, FTSE 100Nhiệm vụ của ông không phải là đặt cược vào hướng đi của thị trường, mà là khai thác những khoảng trống nhỏ giữa các sản phẩm liên quan, một hoạt động thường có rủi ro thấp và tuân thủ các giới hạn vị thế nghiêm ngặt.

Tháng 1 năm 2008: Vụ án được phát hiện

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2008, một cuộc kiểm tra an ninh đã phát hiện một giao dịch đáng ngờ. Sau khi điều tra kỹ hơn, ngân hàng đã phát hiện ra các vị thế khổng lồ bị che giấu trong nhiều tháng, với tổng mức rủi ro khoảng... 50 tỷ euro — nhiều hơn cả vốn tự có của ngân hàng. Giao dịch viên này đã bị đình chỉ như một biện pháp phòng ngừa vào ngày 20 tháng 1.

Vào ngày 24 tháng 1, tại buổi công bố kết quả kinh doanh thường niên, Giám đốc điều hành Daniel Bouton đã tiết lộ vụ việc cho công chúng. Ngân hàng cho biết nhà giao dịch này đã mở các vị thế mua vượt quá giới hạn cho phép và che giấu chúng bằng cách nhập dữ liệu. giao dịch bù trừ giả tạo vào các hệ thống, điều này đã triệt tiêu các hệ thống thực sự trong mắt những người điều khiển.

Vụ án Jérôme Kerviel được giải thích chi tiết: Chiêu trò gian lận diễn ra như thế nào

Cơ chế vẫn hoạt động trên ba cần gạt. Thứ nhất, lệnh giả mạo: các giao dịch đã được nhập rồi bị hủy hoặc thay đổi ngày, khiến rủi ro thực tế biến mất khỏi màn hình kiểm soát. Tiếp theo, kiến thức chính xác về các quy trìnhTừng làm việc ở bộ phận trung gian, Kerviel biết khi nào và bằng cách nào các quy trình kiểm soát diễn ra, những tài liệu hỗ trợ nào được kiểm tra và cách trả lời chúng. Cuối cùng, bình thường hóa dần dầnTheo kết quả điều tra, các vụ vi phạm đã bắt đầu từ năm 2005-2006, với số lượng nhỏ, trước khi leo thang vượt tầm kiểm soát.

Có một điểm khiến vụ án này khác biệt so với các vụ gian lận kinh điển: theo lời khai của ngân hàng và văn phòng công tố Paris vào thời điểm đó, không có sự làm giàu cá nhân Được thành lập. Cả lãi và lỗ đều là của ngân hàng; mục tiêu đã nêu là sự công nhận chuyên môn và khoản tiền thưởng đi kèm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2007, vị thế được che giấu đã cho thấy một khoản lợi nhuận tiềm ẩn khoảng 1.4 tỷ euro, được tích lũy một cách âm thầm trong suốt năm đó.

Vụ thua lỗ giao dịch của Jérôme Kerviel: Từ lợi nhuận tiềm ẩn đến khoản lỗ 4.9 tỷ đô la.

Sau khi phát hiện ra vấn đề, ngân hàng đã vội vàng và thận trọng thanh lý các vị thế từ ngày 21 đến 23 tháng 1 năm 2008. Thật không may cho ngân hàng, những ngày đó trùng với một tuần thị trường toàn cầu giảm mạnh — và ngày 21 tháng 1 là Ngày Martin Luther King, một ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ, khi thanh khoản bị giảm. Việc bán các hợp đồng, khoảng 60 tỷ euro trong ba ngày, đã diễn ra trong điều kiện không thuận lợi.

Kết quả: tổng lỗ 6.3 ​​tỷ euro do việc thanh lý. Sau khi trừ đi khoản lãi tiềm ẩn 1.4 tỷ euro tích lũy được trong năm 2007, khoản lỗ ròng được công bố đạt mức... 4.9 tỷ euroTrong năm tài chính 2007, dự kiến ​​ngân hàng sẽ thu về khoảng 7 tỷ đô la lợi nhuận. Khi đó, ngân hàng sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về hệ thống kiểm soát của chính mình: làm thế nào mà một khoản lỗ lớn như vậy lại không bị phát hiện trong nhiều tháng?

Phiên tòa và bản án

Công ty Société Générale đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 24 tháng 1 năm 2008. Cuộc điều tra, do các thẩm phán điều tra Renaud Van Ruymbeke và Françoise Desset tiến hành, đã dẫn đến phiên tòa sơ thẩm vào tháng 6 năm 2010: Jérôme Kerviel bị kết tội vi phạm lòng tin, làm giả giấy tờ và sử dụng giấy tờ giả mạo, và đưa dữ liệu gian lận vào hệ thống CNTT, và bị kết án... 5 năm tù, trong đó 3 năm giam giữ.Cùng với đó là trách nhiệm liên đới đối với các khoản thiệt hại - một phán quyết dân sự trị giá 4.9 tỷ euro đã gây ra sự kinh ngạc và tranh luận.

Tòa phúc thẩm Versailles đã giữ nguyên bản án hình sự vào tháng 6 năm 2012. Nhưng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, Tòa Giám đốc thẩm (Tòa phúc thẩm cao nhất của Pháp) đã đảo ngược một phần phán quyết về phía dân sự: tòa cho rằng trách nhiệm về các khoản thiệt hại được chia sẻ giữa nhà giao dịch và ngân hàng của anh ta, do hệ thống kiểm soát đã thất bại, và bác bỏ khoản bồi thường 4.9 tỷ euro mà ngân hàng yêu cầu. Đây là một bước ngoặt lớn so với vụ kiện ban đầu của bên công tố.

Cuộc hành trình Rome-Paris và việc bị giam giữ

Ngày 19 tháng 2 năm 2014, tại Rome, Jérôme Kerviel đã gặp Giáo hoàng Phanxicô vào cuối buổi tiếp kiến ​​tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, ông bắt đầu cuộc hành trình trở về Pháp được dư luận chú ý rộng rãi, cùng với Cha Patrice Gourrier. Bị bắt giữ tại biên giới Pháp-Ý vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, ông bị giam giữ tại nhà tù Santé ở Paris.

Sau khoảng năm tháng bị giam giữ, bản án của anh ta đã được điều chỉnh thành... phát hành dưới thẻ điện tửSau đó, án phạt còn lại được hoãn thi hành. Vì vậy, ông ta không phải chấp hành toàn bộ thời gian giam giữ trong tù, một sự việc khác cũng được bàn luận rất nhiều.

Hậu quả pháp lý: Một câu chuyện ba hồi

Vụ việc không kết thúc ở tòa án hình sự. Trước tòa án lao động Paris (prud'homme) vào ngày 7 tháng 6 năm 2016, Société Générale bị kết luận có liên quan đến các cáo buộc. sa thải không có lý do chính đáng và nghiêm trọng và bị buộc phải trả cho cựu nhân viên của mình 455,000 euro — một quyết định mà Tòa phúc thẩm Paris đã bác bỏ vào tháng 12 năm 2018. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2016, Tòa phúc thẩm Versailles, khi xem xét lại các khiếu nại dân sự, đã ra lệnh cho Kerviel phải trả tiền. 1 triệu euro Về thiệt hại mà ngân hàng phải gánh chịu: thấp hơn nhiều so với con số 4.9 tỷ ban đầu.

Vào tháng 2 năm 2019, một cuộc điều tra tư pháp về hành vi tống tiền của các quan chức nhà nước đã được mở ra sau những cáo buộc của ông về điều kiện thẩm vấn năm 2008. Và vào tháng 12 năm 2024, khi xuất hiện với tư cách khách mời trên chương trình “C l’hebdo”, ông tuyên bố rằng ông có “bằng chứng mới” và đang xem xét yêu cầu khởi tố. tái thẩmDo đó, câu chuyện pháp lý không nhất thiết đã khép lại, mười bảy năm sau khi các sự kiện xảy ra.

Một vụ án trở thành hiện tượng truyền thông và văn hóa

Từ tháng 1 năm 2008, tên của Kerviel trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet ở Pháp. Một cuộc thăm dò của tờ Figaro vào cuối tháng 1 năm 2008 đã tóm tắt cảm xúc mâu thuẫn của công chúng: chỉ 13% số người được hỏi cho rằng ông là người chịu trách nhiệm chính, trong khi một nửa số người khác đổ lỗi cho ban quản lý ngân hàng. Nhà giao dịch này trở thành một nhân vật nổi tiếng bất chấp bản thân, mắc kẹt giữa sự quan tâm của giới truyền thông và sự thiếu tin tưởng vào lĩnh vực tài chính.

Vụ án này đã truyền cảm hứng cho một khối lượng tác phẩm đồ sộ. Kerviel đã xuất bản hồi ký của mình từ năm 2010, "L'Engrenage, hồi ký của một thương nhân", với nhà xuất bản Flammarion.

Một vở kịch đã được chuyển thể từ câu chuyện này vào năm 2009, và một bộ phim, “L'Outsider” của Olivier Assayas, được phát hành năm 2016 với Arthur Dupont trong vai chính. Vào tháng 11 năm 2024, loạt phim tài liệu “Kerviel, un trader, 50 billion”, được phát sóng trên kênh Max, đã quy tụ các nhân vật chính, bao gồm chính Kerviel và Daniel Bouton. Kể từ khi bị kết án, Jérôme Kerviel đã tự làm mới mình với vai trò là diễn giả hội nghị và nhà văn, thường xuyên được mời thảo luận về rủi ro ngân hàng — một uy tín nghịch lý được sinh ra từ chính lỗi lầm của ông.

Vụ kiện này đã thay đổi những gì đối với các ngân hàng?

Vượt ra ngoài số phận của một người đàn ông, vụ án Kerviel đã trở thành một ví dụ điển hình về... rủi ro hoạt độngĐiều này cho thấy một nhân viên đơn độc, không có lợi ích cá nhân nào, có thể gây nguy hiểm cho một ngân hàng lớn chỉ bằng cách lách luật mà anh ta biết rất rõ. Hậu quả thực tiễn rất nghiêm trọng: tăng cường sự tách biệt giữa bộ phận giao dịch trực tiếp và bộ phận hỗ trợ, kiểm tra chéo các lệnh hủy, cảnh báo tự động về khối lượng giao dịch, xem xét lại quyền truy cập và nguyên tắc "biết rõ nhân viên của bạn".

Điều này cũng góp phần thúc đẩy cuộc tranh luận sôi nổi ở Pháp về tiền thưởng của các nhà giao dịch và văn hóa rủi ro trong ngành ngân hàng, hai năm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự kiện đã phần nào làm lu mờ cuộc tranh luận này. Để hiểu rõ hơn về những nghề nghiệp này và những mặt trái của chúng, hãy xem các trang của chúng tôi về... nhà giao dịch chuyên nghiệp và hơn thế nữa đầu tư Mô tả chi tiết cách thức hoạt động thực tế của các sàn giao dịch, khác xa với những lời đồn thổi.

Tóm tắt vụ việc qua các số liệu chính

metric Số tiền Bối cảnh Sự phơi bày kín đáo ≈ 50 tỷ euro Lớn hơn vốn tự có của ngân hàng Thư giãn (21-23 tháng 1 năm 2008) Khoảng 60 tỷ euro đã được bán. Ba ngày giao dịch, bao gồm cả ngày lễ của Mỹ vào ngày 21. Lỗ ròng do việc thanh lý 6.3 tỷ € Điều kiện thị trường rất bất lợi Lợi nhuận tiềm ẩn tích lũy được trong năm 2007 1.4 tỷ € Được khấu trừ từ tổng lỗ Lỗ ròng đã công bố 4.9 tỷ € So với lợi nhuận dự kiến ​​hàng năm khoảng 7 tỷ Bản án (năm 2010, được giữ nguyên năm 2012) 5 năm, 3 năm giam giữ Vi phạm lòng tin, làm giả giấy tờ, gian lận công nghệ thông tin Thiệt hại (2016) 1 triệu € Sau khi yêu cầu bồi thường 4.9 tỷ đô la bị bác bỏ. Tòa án lao động (năm 2016, bị bác bỏ năm 2018) €455,000 Sa thải không có lý do chính đáng và nghiêm trọng

Tại sao vụ án này vẫn thu hút sự chú ý? Bởi vì nó gói gọn tất cả những căng thẳng của nền tài chính hiện đại vào một người đàn ông duy nhất: một nhân viên bình thường, được đào tạo để kiểm soát rủi ro chứ không phải để chấp nhận rủi ro, một cỗ máy ngân hàng khao khát kết quả, những biện pháp kiểm soát được cho là không thể vượt qua, và một kết cục mà người giao dịch cuối cùng vừa có vẻ là kẻ có tội vừa là một biểu tượng. Mỗi thế hệ các nhà ngân hàng đều xem lại câu chuyện của ông như một lời cảnh tỉnh.

Câu hỏi thường gặp: Câu hỏi của bạn về Jérôme Kerviel

Jérôme Kerviel đã gây ra tổn thất giao dịch nào?

Ngân hàng Societe Generale ghi nhận khoản lỗ ròng 4.9 tỷ euro vào tháng 1 năm 2008, sau khi buộc phải thanh lý các vị thế được che giấu với tổng giá trị rủi ro khoảng 50 tỷ euro.

Jérôme Kerviel có đích thân kiếm tiền không?

Không. Cả ngân hàng lẫn bên công tố đều không chứng minh được bất kỳ sự làm giàu cá nhân nào: các khoản lãi và lỗ đều thuộc về Société Générale. Mục đích mà ông ta nêu ra là để được công nhận và nhận tiền thưởng, chứ không phải là hành vi trộm cắp trắng trợn.

Anh ta đã thụ án bao nhiêu năm?

Bị kết án 5 năm tù, trong đó 3 năm giam giữ, anh ta bị giam vào tháng 5 năm 2014 tại nhà tù Santé, sau đó bị đeo vòng điện tử giám sát sau khoảng 5 tháng, trước khi bản án được điều chỉnh.

Liệu ông ta có phải trả lại 4.9 tỷ đô la không?

Không. Tòa án Tối cao đã bác bỏ yêu cầu này vào năm 2014, phân chia trách nhiệm giữa ông và ngân hàng. Năm 2016, Tòa phúc thẩm Versailles đã ra lệnh ông phải bồi thường 1 triệu euro.

Vì sao ngân hàng cũng bị chỉ trích?

Bởi vì hệ thống kiểm soát nội bộ đã thất bại trong nhiều tháng liền, không phát hiện ra rủi ro vượt quá vốn của chính doanh nghiệp, và bởi vì văn hóa thưởng khuyến khích việc chấp nhận rủi ro. Một nửa số người Pháp được khảo sát năm 2008 cho rằng ban quản lý phải chịu trách nhiệm chính.

Jérôme Kerviel bây giờ ở đâu?

Hiện là diễn giả hội nghị, nhà văn và biên kịch, ông thường xuyên phát biểu về rủi ro ngân hàng và tài chính. Cuối năm 2024, ông đề cập đến bằng chứng mới và khả năng xét xử lại, mười bảy năm sau các sự kiện tháng 1 năm 2008.

Tiểu sử được biên soạn từ các thông tin công khai đã được xác minh và có ngày tháng (báo cáo tin tức, thủ tục tố tụng, Wikipedia). Nhân vật còn sống: các yếu tố được trình bày mà không mang tính phán xét. Bài viết này nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư.