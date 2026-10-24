MSCI World ETF: Các lựa chọn tốt nhất và hướng dẫn đầy đủ (2026)

Quỹ ETF thế giới MSCI has become the go-to investment for retail investors who want to « buy the whole world » in a single trade: exposure to the biggest companies in developed markets, low fees, and hands-off management. But what exactly does the MSCI World index contain, which is the best MSCI World ETF for your money, and what risks are you taking on? This guide answers those questions, step by step.

Cập nhật lần cuối: Tháng 10 23, 2026

Chỉ số MSCI World là gì?

MSCI World là chỉ số thị trường chứng khoán được tính toán bởi công ty MSCI của Mỹ. Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình của các công ty lớn. thị trường phát triểnKhoảng 1,400 đến 1,500 công ty tại 23 quốc gia — Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc và nhiều nước khác.

Chỉ số này có phạm vi bao phủ rộng: nó đại diện cho khoảng 85% vốn hóa thị trường của các thị trường phát triển. Mỗi công ty được tính trọng số dựa trên số cổ phiếu lưu hành tự do – công ty càng có giá trị, trọng số của nó trong chỉ số càng lớn. Kết quả là một rổ cổ phiếu toàn cầu tự cân bằng, trong đó các cổ phiếu tăng giá sẽ được tăng trọng số và các cổ phiếu giảm giá sẽ bị giảm trọng số, mà không cần sự can thiệp của con người.

Một điểm quan trọng cần hiểu: bất chấp tên gọi của nó, MSCI World không bao phủ toàn bộ thế giớiCác thị trường mới nổi — Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil — bị loại trừ. Để có phạm vi bao phủ toàn cầu đầy đủ, bạn cần chỉ số MSCI ACWI (All Country World Index), chỉ số này bao gồm cả các thị trường mới nổi, hoặc sự kết hợp giữa quỹ ETF MSCI World với quỹ ETF MSCI Emerging Markets.

Chỉ số MSCI World thực sự bao gồm những gì?

Cấu trúc của chỉ số này giải thích cả sức hấp dẫn và rủi ro của nó. Hoa Kỳ chiếm khoảng hai phần ba đến ba phần tư trọng số của chỉ số — sự tập trung này đã thúc đẩy hiệu suất gần đây, được dẫn dắt bởi các gã khổng lồ công nghệ, nhưng điều đó khiến chỉ số này dễ bị ảnh hưởng bởi một nền kinh tế và một loại tiền tệ duy nhất.

Các thành phần chính của nó đều là những cái tên quen thuộc: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet… Chỉ riêng vài cổ phiếu này đã chiếm một phần đáng kể trong chỉ số. Công nghệ và dịch vụ truyền thông thống trị, vượt xa các lĩnh vực tài chính, y tế hay công nghiệp.

Europe — France included — represents only a fraction of the total, with Japan holding a similar share. The MSCI World is therefore primarily a bet on large US companies, with secondary diversification across the other developed markets — one reason the « MSCI World ETF vs S&P 500 » debate often comes down to a matter of degree.

Chỉ số MSCI World Index được hình thành từ đâu?

Chỉ số này có nguồn gốc từ cuối những năm 1960, khi các nhà phân tích tại Capital International, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư Mỹ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư ra ngoài lãnh thổ Mỹ, đã xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về các cổ phiếu niêm yết từ các thị trường phát triển lớn. Cơ sở dữ liệu đó đã phát triển thành một hệ thống các chỉ số, mà Morgan Stanley và SGS đã hợp tác liên doanh vào những năm 1980 để tạo ra MSCI — từ đó mà chỉ số này mang tên MSCI ngày nay.

Kể từ đó, chỉ số này đã trở thành một chuẩn mực toàn cầu: được xem xét hàng quý, nó thêm và loại bỏ cổ phiếu dựa trên các tiêu chí khách quan về vốn hóa thị trường, lượng cổ phiếu lưu hành tự do và tính thanh khoản. Sự trường tồn và phương pháp luận minh bạch của nó giải thích tại sao nó là nền tảng của hàng trăm tỷ euro tài sản chỉ số — và tại sao các quỹ ETF theo dõi nó lại nằm trong số những quỹ có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

Cách thức hoạt động của quỹ ETF MSCI World

ETF (quỹ giao dịch chứng khoán) là một quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, mô phỏng hiệu suất của một chỉ số. Quỹ MSCI World ETF mua các cổ phiếu trong chỉ số — hoặc một tài sản tương đương — và do đó mang lại hiệu suất của chỉ số, sau khi trừ đi phí. Hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về... ETFs Giải thích chi tiết cách thức hoạt động của các sản phẩm này.

Hai kỹ thuật sao chép cùng tồn tại:

sao chép vật lý : Quỹ này thực sự nắm giữ các cổ phiếu trong chỉ số. Đây là phương pháp phổ biến nhất trong số các quỹ ETF MSCI World, đôi khi có sử dụng phương pháp lấy mẫu (quỹ nắm giữ một tập hợp con đại diện để giảm chi phí).

: Quỹ này thực sự nắm giữ các cổ phiếu trong chỉ số. Đây là phương pháp phổ biến nhất trong số các quỹ ETF MSCI World, đôi khi có sử dụng phương pháp lấy mẫu (quỹ nắm giữ một tập hợp con đại diện để giảm chi phí). sao chép tổng hợpQuỹ này đạt được hiệu suất của chỉ số thông qua hợp đồng hoán đổi với một ngân hàng. Điều này loại bỏ rủi ro sao chép nhưng lại tạo ra rủi ro đối tác.

Hai mô hình phân phối cũng vậy: tích lũy Các quỹ ETF tự động tái đầu tư cổ tức (lãi kép), trong khi đó, các quỹ này lại khác. phân phối Các quỹ ETF trả lợi nhuận cho người nắm giữ. Về lâu dài, tích lũy tối đa hóa hiệu ứng quả cầu tuyết; còn để có thu nhập đều đặn, phân phối lợi nhuận sẽ hiệu quả hơn.

Vì sao nhà đầu tư chọn MSCI World?

Chỉ số này vẫn được các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng nhờ bốn ưu điểm cụ thể:

Đa dạng hóa Hơn một nghìn công ty, 23 quốc gia, khoảng mười lăm lĩnh vực — không thể sao chép bằng cách mua cổ phiếu từng cái một.

Hơn một nghìn công ty, 23 quốc gia, khoảng mười lăm lĩnh vực — không thể sao chép bằng cách mua cổ phiếu từng cái một. Phí thấp Các quỹ ETF hàng đầu thuộc chỉ số MSCI World tính phí quản lý định kỳ khoảng 0.12% đến 0.50% mỗi năm, tùy thuộc vào nhà cung cấp — so với mức 1.5% đến 2% đối với một quỹ chủ động thông thường. So sánh chúng trên một trang web độc lập như justETF trước khi mua vẫn là cách tốt nhất.

Các quỹ ETF hàng đầu thuộc chỉ số MSCI World tính phí quản lý định kỳ khoảng 0.12% đến 0.50% mỗi năm, tùy thuộc vào nhà cung cấp — so với mức 1.5% đến 2% đối với một quỹ chủ động thông thường. So sánh chúng trên một trang web độc lập như justETF trước khi mua vẫn là cách tốt nhất. Đơn giản Chỉ cần một lệnh giao dịch chứng khoán duy nhất, không cần lựa chọn danh mục, không cần quản lý việc tái cân bằng — chỉ số sẽ tự động điều chỉnh.

Chỉ cần một lệnh giao dịch chứng khoán duy nhất, không cần lựa chọn danh mục, không cần quản lý việc tái cân bằng — chỉ số sẽ tự động điều chỉnh. Thanh khoảnCác quỹ ETF MSCI World nằm trong số những quỹ được giao dịch nhiều nhất ở châu Âu; chúng có thể được mua và bán bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch.

Quỹ ETF MSCI World và PEA: Giải pháp của Pháp

Đây là điểm tinh tế mà nhiều nhà đầu tư chỉ ra quá muộn: các quỹ ETF MSCI World tiêu chuẩn là các quỹ có trụ sở tại Ireland hoặc Luxembourg. không đủ điều kiện tham gia PEA — Chương trình tiết kiệm vốn cổ phần của Pháp (PEA), chỉ chấp nhận các quỹ châu Âu đáp ứng các quy tắc chính xác — trên thực tế, là các quỹ của Pháp hoặc các quỹ tương đương.

Để lấp đầy khoảng trống đó, các nhà quản lý tài sản của Pháp đã tạo ra... Quỹ ETF PEA-world: Các quỹ có trụ sở tại Pháp, đủ điều kiện tham gia PEA, mô phỏng chỉ số MSCI World bằng cách trước tiên nắm giữ cổ phiếu châu Âu và hoàn thiện việc đầu tư toàn cầu bằng các hợp đồng hoán đổi. Kết quả kinh tế gần giống với chỉ số, với một vài sai lệch kỹ thuật.

Tóm lại, sự đánh đổi nằm ở chỗ: trong một tài khoản môi giới thông thường, quỹ ETF cổ điển của Ireland thường rẻ hơn, với chính sách thuế cổ tức ưu đãi nhờ hiệp định thuế giữa Ireland và Mỹ; trong một... ĐẬU XANHQuỹ ETF PEA-world có phí quản lý cao hơn, nhưng được miễn thuế thu nhập sau 5 năm — một lợi thế bù đắp hơn cả chi phí đó về lâu dài.

Những khoản phí cần biết trước khi mua hàng

Ba loại phí ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế của quỹ ETF MSCI World:

Chi phí phát sinh (TER) : được khấu trừ liên tục từ giá trị tài sản ròng — đây là con số được công bố mà bạn có thể so sánh giữa các nhà cung cấp.

: được khấu trừ liên tục từ giá trị tài sản ròng — đây là con số được công bố mà bạn có thể so sánh giữa các nhà cung cấp. Phí giao dịch : phí mà nhà môi giới của bạn tính cho mỗi giao dịch mua và bán. Mức phí này càng cao hơn khi các khoản đóng góp thường xuyên và nhỏ; của chúng ta so sánh môi giới Chi tiết chi phí thực tế, từng đơn hàng một.

: phí mà nhà môi giới của bạn tính cho mỗi giao dịch mua và bán. Mức phí này càng cao hơn khi các khoản đóng góp thường xuyên và nhỏ; của chúng ta so sánh môi giới Chi tiết chi phí thực tế, từng đơn hàng một. Chênh lệch tỷ giá hối đoái và theo dõiKhoảng cách giữa hiệu suất của ETF và chỉ số tham chiếu phụ thuộc vào chất lượng sao chép, cổ tức và phí.

theo dõi sự khác biệt — Khoảng cách hàng năm giữa hiệu suất của một quỹ ETF và hiệu suất của chỉ số tham chiếu — cần được xem xét kỹ lưỡng. Khoảng cách này bắt nguồn từ phí quản lý, thuế khấu trừ đối với cổ tức tại Mỹ, chất lượng sao chép và hoạt động cho vay chứng khoán của quỹ. Hai quỹ ETF cùng chỉ số có thể cho thấy khoảng cách kéo dài vài phần mười điểm phần trăm mỗi năm: trong hơn hai mươi năm, khoảng cách này trở nên đáng kể. Các công cụ độc lập công bố những khoảng cách này, theo từng chỉ số.

Trong khoảng thời gian 20 năm, sự khác biệt giữa một quỹ ETF tính phí 0.15% và một quỹ chủ động tính phí 1.75% sẽ vượt quá một phần tư số vốn cuối cùng của bạn — đây là bài học vững chắc nhất từ ​​các nghiên cứu học thuật về quỹ chỉ số.

Làm thế nào để tích hợp toàn bộ chỉ số MSCI World vào danh mục đầu tư?

Không có một phân bổ nào là đúng tuyệt đối, nhưng một vài điểm tham chiếu giúp định hình quyết định. Nhiều nhà tiết kiệm chọn MSCI World làm cốt lõi trong phân bổ cổ phiếu của họ — ví dụ, từ 70% đến 100% trong danh mục cổ phiếu — và hoàn thiện nó theo niềm tin của họ: một danh mục thị trường mới nổi, một danh mục trái phiếu để giảm thiểu rủi ro, hoặc một danh mục theo chủ đề giới hạn.

Nguyên tắc quan trọng nhất không phải là sự kết hợp các loại tài sản mà là sự nhất quán: hãy xác định tỷ lệ phân bổ, ghi chép lại và tuân thủ nó bất chấp mọi biến động – đó là lúc đa dạng hóa phát huy tác dụng. Việc tái cân bằng mỗi năm một lần, bán những tài sản đã tăng giá để mua lại những tài sản đã giảm giá, sẽ đưa danh mục đầu tư trở lại mục tiêu ban đầu mà không cần phải đoán mò về thị trường.

Cuối cùng, thời hạn đầu tư rất quan trọng: một quỹ ETF cổ phiếu toàn cầu được thiết kế cho thời gian ít nhất từ ​​5 đến 10 năm. Số tiền bạn cần trong vòng hai năm tới — tiền đặt cọc mua nhà, học phí — không nên đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất kể chất lượng của chỉ số như thế nào.

Những rủi ro của quỹ ETF MSCI World

Đa dạng hóa không loại bỏ rủi ro thị trường — mà chỉ phân tán rủi ro. Có bốn rủi ro chính khi sử dụng quỹ ETF MSCI World:

sự tập trung của Hoa Kỳ Chiếm khoảng ba phần tư chỉ số; một thập kỷ yếu kém của nước Mỹ sẽ có ảnh hưởng tương ứng.

Chiếm khoảng ba phần tư chỉ số; một thập kỷ yếu kém của nước Mỹ sẽ có ảnh hưởng tương ứng. Rủi ro tiền tệ : the index is calculated in dollars; for a euro-based investor, a rising dollar amplifies gains, a falling one erodes them. « Hedged » ETFs remove this risk, at the price of extra fees.

: the index is calculated in dollars; for a euro-based investor, a rising dollar amplifies gains, a falling one erodes them. « Hedged » ETFs remove this risk, at the price of extra fees. sự tập trung theo ngành Công nghệ chiếm ưu thế; một đợt điều chỉnh giảm giá cổ phiếu công nghệ sẽ tác động mạnh đến chỉ số.

Công nghệ chiếm ưu thế; một đợt điều chỉnh giảm giá cổ phiếu công nghệ sẽ tác động mạnh đến chỉ số. Rủi ro thị trườngNăm 2008, chỉ số MSCI World đã mất khoảng một nửa giá trị trước khi phục hồi. Đầu tư tất cả cùng một lúc sẽ khiến bạn mua vào ngay trước khi giá giảm mạnh như vậy — đó là lý do tại sao nên phân bổ đầu tư theo từng đợt.

Hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phải là thước đo cho hiệu quả hoạt động trong tương lai: thập kỷ đặc biệt của thị trường chứng khoán Mỹ chưa chắc đã lặp lại.

MSCI World, ACWI, Europe: Nên chọn chỉ số nào?

Chỉ số Toàn Diện Visa này dành cho đối tượng nào? Thế giới MSCI 23 nước phát triển Tiêu chuẩn nắm giữ cốt lõi toàn cầu MSCI ACWI Thị trường phát triển và thị trường mới nổi Phạm vi phủ sóng toàn cầu hoàn chỉnh trong một sản phẩm duy nhất. MSCI Châu Âu Châu Âu phát triển Giải pháp bổ sung cho việc tái cân bằng hướng tới châu Âu Thị trường mới nổi MSCI 27 thị trường mới nổi Bổ sung độ dài tóc, cần được lựa chọn cẩn thận.

Nhiều nhà đầu tư kết hợp quỹ ETF MSCI World với quỹ ETF thị trường mới nổi ở mức khoảng 10%, để tạo ra một danh mục đầu tư gần giống với ACWI. Những người khác lại thích sự đơn giản của một quỹ ETF ACWI duy nhất. Cả hai cách tiếp cận đều có ưu điểm; điều quan trọng là phải kiên trì với lựa chọn của mình. Lựa chọn của chúng tôi về... ETF tốt nhất Trình bày các sản phẩm theo chỉ số và theo bao bì.

Cách mua ETF MSCI World

Chọn loại giấy gói: một tài khoản PEA với quỹ ETF PEA-world (ưu đãi thuế sau năm năm), một tài khoản môi giới tiêu chuẩn với quỹ ETF UCITS MSCI World mà bạn lựa chọn, hoặc bảo hiểm nhân thọ nếu chính sách bảo hiểm của bạn cung cấp các quỹ liên kết chỉ số. So sánh các quỹ ETF Trên một công cụ độc lập: phí phát sinh, phương pháp sao chép, tích lũy hay phân bổ, quy mô quỹ, theo dõi sự khác biệt. Kiểm tra mã ISIN: each fund has a unique identifier — two « MSCI World » ETFs from the same provider can differ (distributing/accumulating, EUR/USD, PEA-eligible or not). Đặt lệnh giới hạn trong giờ mở cửa của các thị trường cơ bản — lý tưởng nhất là từ 9:30 sáng đến 5:30 chiều giờ CET, khi các sàn giao dịch của Mỹ và châu Âu trùng giờ nhau. Phân bổ khoản đóng góp của bạn theo từng đợt.Đầu tư một khoản tiền cố định mỗi tháng giúp giảm thiểu rủi ro mua vào thời điểm tồi tệ nhất.

Để giao dịch ETF với phí giao dịch cạnh tranh, Vantage Nền tảng này cung cấp quyền truy cập vào thị trường châu Âu; hãy kiểm tra danh sách các công cụ đủ điều kiện và các điều khoản về giá trước khi mở vị thế.

Thuế suất đối với các quỹ ETF MSCI World tại Pháp

Trong tài khoản môi giới thông thường, lãi vốn và cổ tức từ ETF phải chịu thuế suất cố định 30% của Pháp, hoặc thuế thu nhập lũy tiến có kèm theo khoản miễn trừ nếu bạn lựa chọn. Trong tài khoản PEA, sau năm năm sở hữu, lãi vốn được miễn thuế thu nhập — chỉ còn lại các khoản đóng bảo hiểm xã hội.

Có một điểm tinh tế đáng lưu ý: các quỹ ETF có trụ sở tại Ireland được hưởng mức thuế khấu trừ thấp hơn đối với cổ tức của Mỹ (15% thay vì 30%) nhờ hiệp ước giữa Ireland và Hoa Kỳ. Đây là một lý do tài chính cụ thể để đầu tư vào các quỹ ETF có trụ sở tại Ireland thông qua tài khoản môi giới — trong khi đó, PEA chỉ chấp nhận các quỹ đủ điều kiện, với các quy tắc riêng của mình.

Theo dõi quỹ ETF MSCI World của bạn theo thời gian

Sau khi mua, quỹ MSCI World ETF hầu như không đòi hỏi gì nhiều — nhưng không phải là không cần gì cả. Chỉ cần hai thói quen là đủ: kiểm tra mỗi năm một lần xem quỹ có còn hoạt động như mong đợi hay không (phí quản lý ổn định, sao chép chính xác danh mục đầu tư, quy mô đủ lớn), và tái cân bằng nếu một phân khúc đầu tư nào đó đã lệch khỏi mục tiêu vài điểm phần trăm.

Mặt khác, việc theo dõi giá hàng ngày là vô ích: biến động ngắn hạn là điều không thể tránh khỏi. Các nhà đầu tư thành công với đầu tư ETF chỉ số đều có một đặc điểm chung — họ rất ít khi theo dõi và càng ít can thiệp vào thị trường. Mỗi lần kiểm tra không cần thiết đều là một cám dỗ để đoán trước thị trường, điều mà chỉ số được tạo ra để giúp nhà đầu tư tránh khỏi.

Câu hỏi thường gặp về Quỹ ETF MSCI World

Chỉ số MSCI World có bao gồm tất cả các quốc gia trên thế giới không? Không. Mặc dù tên gọi là MSCI World, nhưng chỉ số này chỉ bao gồm 23 quốc gia phát triển — Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Âu, Canada, Úc... Các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil bị loại trừ. Để có phạm vi bao phủ đầy đủ, bạn cần sử dụng MSCI ACWI hoặc thêm một quỹ ETF thị trường mới nổi.

Cổ phiếu của Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm trong chỉ số MSCI World? Hoa Kỳ chiếm khoảng hai phần ba đến ba phần tư tổng vốn hóa thị trường của chỉ số này. Các thành phần lớn nhất — AppleMicrosoft, Nvidia — đều có trọng lượng lớn: quỹ MSCI World ETF chủ yếu tập trung vào các công ty lớn của Mỹ.

Liệu có thể mua quỹ ETF MSCI World trong giai đoạn PEA (Performance Assessment Assessment) không? Các quỹ ETF MSCI World tiêu chuẩn, có trụ sở tại Ireland hoặc Luxembourg, không đủ điều kiện tham gia PEA. Các quỹ ETF PEA-world, có trụ sở tại Pháp, mô phỏng chỉ số này trong khi vẫn đủ điều kiện — với mức phí cao hơn một chút, được bù đắp bằng lợi thế về thuế sau năm năm.

Sự khác biệt giữa ETF tích lũy và ETF phân phối là gì? Quỹ ETF tích lũy tự động tái đầu tư cổ tức nhận được, tối đa hóa hiệu quả của lãi kép. Quỹ ETF trả cổ tức cho người sở hữu, thường là hàng quý, tạo ra thu nhập nhưng làm gián đoạn quá trình tích lũy lãi kép tự động.

Bạn nên mua toàn bộ quỹ MSCI World ETF một lần hay chia nhỏ ra mua dần? Về mặt thống kê, mua một lần sẽ tối đa hóa lợi nhuận (thị trường tăng giá thường xuyên hơn giảm), nhưng lại khiến bạn đối mặt với rủi ro mua ngay trước khi giá giảm. Mua rải rác hàng tháng sẽ giảm thiểu rủi ro về thời điểm, với cái giá là lợi nhuận trung bình sẽ thấp hơn một chút. Đối với số tiền lớn, mua rải rác là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Rủi ro tỷ giá hối đoái của quỹ ETF MSCI World là gì? Chỉ số này chủ yếu bao gồm các cổ phiếu của Mỹ được niêm yết bằng đô la. Đối với nhà đầu tư sử dụng euro, hiệu suất do đó cũng phụ thuộc vào tỷ giá hối đoái đô la/euro: đô la mạnh sẽ khuếch đại lợi nhuận, đô la yếu sẽ làm giảm lợi nhuận. Các quỹ ETF được phòng hộ rủi ro tỷ giá sẽ bù đắp rủi ro này, với mức phí bổ sung.

Lời kết

Chỉ số MSCI World bao gồm khoảng 1,400-1,500 cổ phiếu từ 23 quốc gia phát triển, được tính trọng số theo vốn hóa thị trường, chiếm khoảng 85% vốn hóa thị trường của các nước phát triển.

MSCI World bao gồm khoảng 1,400-1,500 cổ phiếu từ 23 quốc gia phát triển, được tính trọng số theo vốn hóa thị trường, chiếm khoảng 85% vốn hóa thị trường của các nước phát triển. Tiếp xúc thực tế Khoảng ba phần tư là cổ phiếu Mỹ - một sự đặt cược có chủ đích vào các ông lớn của Mỹ.

Khoảng ba phần tư là cổ phiếu Mỹ - một sự đặt cược có chủ đích vào các ông lớn của Mỹ. Lệ Phí Mức lãi suất từ ​​0.12% đến 0.50% mỗi năm tùy thuộc vào nhà cung cấp; nên so sánh bằng một công cụ độc lập.

Mức lãi suất từ ​​0.12% đến 0.50% mỗi năm tùy thuộc vào nhà cung cấp; nên so sánh bằng một công cụ độc lập. ĐẬU XANH : có thể đầu tư thông qua quỹ ETF PEA-world (quỹ Pháp); quỹ ETF của Ireland vẫn là lựa chọn cho tài khoản môi giới tiêu chuẩn.

: có thể đầu tư thông qua quỹ ETF PEA-world (quỹ Pháp); quỹ ETF của Ireland vẫn là lựa chọn cho tài khoản môi giới tiêu chuẩn. Rủi ro: Sự tập trung vốn của Mỹ, tỷ giá hối đoái euro/đô la, sự điều chỉnh toàn cầu — hãy phân bổ các khoản đóng góp của bạn một cách hợp lý.