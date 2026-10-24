Nasdaq: Chỉ số tổng hợp, Nasdaq 100 và cách đầu tư (2026)

Nasdaq Nasdaq vừa là một sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ, vừa là một tập hợp các chỉ số, trong đó nổi tiếng nhất là Nasdaq Composite, thước đo được theo dõi sát sao nhất trên thế giới về cổ phiếu công nghệ. AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon và Alphabet đều đã tạo dựng tên tuổi của mình trên chỉ số này, và họ vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Giá trực tiếp, định nghĩa, sự khác biệt giữa chỉ số Composite và Nasdaq 100, lịch sử, giờ giao dịch và các cách đầu tư: đây là hướng dẫn đầy đủ.

Giá và biểu đồ trực tiếp của Nasdaq Composite

Biểu đồ và các chỉ báo bên dưới được cập nhật tự động từ dữ liệu thị trường. Do đó, chúng hiển thị giá mới nhất hiện có, chứ không phải là giá cố định tại thời điểm viết bài.

Giá cuối cùng: 25 955,34 điểm

điểm Thay đổi hôm nay: -0,21

-0,21 Mức cao nhất trong 52 tuần: 27 722,75 $

27 722,75 $ Mức thấp nhất trong 52 tuần: 20 690,25 $

Chỉ số Nasdaq Composite được tính toán liên tục trong suốt phiên giao dịch của Mỹ. Ngoài giờ giao dịch, chỉ số này thể hiện giá đóng cửa của phiên trước, trong khi hợp đồng tương lai và các quỹ niêm yết tại châu Âu cung cấp tín hiệu sớm về xu hướng trước khi Phố Wall mở cửa.

Nasdaq là gì? Định nghĩa

Từ Nasdaq bao hàm hai thực tế. Trước hết và trên hết, nó là một thị trường: Hiệp hội Báo giá Tự động Quốc gia (NADA), được thành lập năm 1971 bởi các nhà môi giới Mỹ, là hệ thống báo giá tự động đầu tiên trên thế giới. hoàn toàn điện tử Sàn giao dịch chứng khoán này không có sàn giao dịch vật lý — khác với Sở giao dịch chứng khoán New York. Nó cũng là một công ty, Nasdaq Inc., điều hành sàn giao dịch và tính toán hàng ngàn chỉ số trên toàn thế giới.

In everyday language, « the Nasdaq » usually refers to its flagship index, the Nasdaq CompositeĐây là nơi quy tụ hầu hết các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch. Hàng nghìn công ty được niêm yết tại đây, từ các công ty nhỏ đầy sáng tạo đến các tập đoàn toàn cầu, với sự thống trị lâu đời của lĩnh vực công nghệ.

Tại sao Nasdaq lại gắn liền với công nghệ?

Ngay từ những năm 1980, sàn giao dịch này đã thu hút các công ty công nghệ cao, thường là những công ty quá non trẻ hoặc quá nhỏ so với tiêu chuẩn niêm yết của NYSE: Microsoft, AppleIntel, Oracle và Dell đều niêm yết trên sàn này. Truyền thống đó tiếp tục với Google, Facebook, Amazon và Tesla, rồi đến từng thế hệ mới của các công ty công nghệ sinh học và phần mềm. Kết quả là: Nasdaq trở thành biểu tượng của thị trường chứng khoán kỹ thuật số, đặc biệt nhạy cảm với các chu kỳ công nghệ.

Chỉ số Nasdaq Composite so với Nasdaq 100: Sự khác biệt là gì?

Có nhiều chỉ số Nasdaq cùng tồn tại, và điều cần thiết là không được nhầm lẫn chúng.

Chỉ số Sáng tác Các tính năng chính Chỉ số Nasdaq Composite (^IXIC) Hầu như mọi cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq đều như vậy. Tờ báo lịch sử, có phạm vi rất rộng. Nasdaq 100 (NDX) 100 công ty lớn nhất ngoài lĩnh vực tài chính Được sử dụng rộng rãi nhất bởi các quỹ ETF và các công cụ phái sinh. Nasdaq Thế hệ tiếp theo Một số cổ phiếu thuộc phân khúc tầm trung Ít được các nhà đầu tư cá nhân theo dõi nhất

hỗn hợp Chỉ số này bao gồm hàng ngàn cổ phiếu, tạo nên một bức tranh tổng quát về thị trường. Trà Nasdaq 100, concentrated on the hundred largest non-financial companies, is more volatile and more exposed to the tech giants. Most « Nasdaq » ETFs available in Europe track the Nasdaq 100, not the Composite. Always check a product’s underlying index before you buy.

Cả hai chỉ số đều được tính trọng số dựa trên vốn hóa thị trường, với giới hạn trọng số để tránh bất kỳ cổ phiếu nào chiếm ưu thế. Chỉ số Nasdaq 100 loại trừ các ngân hàng và công ty bảo hiểm, điều này làm tăng tính ưu việt cho lĩnh vực công nghệ so với các chỉ số khác. S & P 500Điều này bao trùm mọi lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ.

Cách thức hoạt động của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq

Nasdaq chưa bao giờ có sàn giao dịch vật lý: ngay từ đầu, các lệnh được khớp bởi hệ thống máy tính. Hoạt động của nó dựa trên ba trụ cột:

Các nhà tạo lập thị trường : Các tổ chức liên tục đưa ra giá mua và bán cho mọi cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản ngay cả đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp.

: Các tổ chức liên tục đưa ra giá mua và bán cho mọi cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản ngay cả đối với các cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp. Phiên đấu giá mở và đóng Các lệnh được tích lũy qua đêm và vào cuối phiên giao dịch được khớp ở một mức giá duy nhất, điều này tập trung một phần đáng kể khối lượng giao dịch hàng ngày.

Các lệnh được tích lũy qua đêm và vào cuối phiên giao dịch được khớp ở một mức giá duy nhất, điều này tập trung một phần đáng kể khối lượng giao dịch hàng ngày. Một cấu trúc nhiều tầngCác công ty niêm yết được phân loại vào các bên thứ ba với các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn, từ Nasdaq Capital Market đến Nasdaq Global Select Market, dựa trên quy mô, tính thanh khoản và quản trị của họ.

Mô hình điện tử này, mang tính đột phá vào năm 1971, đã trở thành chuẩn mực toàn cầu: ngày nay, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán lớn đều hoạt động mà không cần sàn giao dịch vật lý. Để hiểu được cơ chế hoạt động chung của tất cả các thị trường, cẩm nang thị trường chứng khoán dành cho người mới bắt đầu của chúng tôi sẽ đề cập đến những kiến ​​thức cơ bản.

Các cổ phiếu hàng đầu trên sàn Nasdaq: Những công ty lớn nhất

Thứ hạng của top 100 trên Nasdaq thay đổi theo giá cổ phiếu, nhưng các công ty công nghệ lớn nhất thế giới vẫn giữ vững vị trí đó trong thời gian dài: AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla và Netflix. Họ được bổ sung bởi các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng hiện đại, cùng với sự mở cửa dần dần cho các công ty tài sản tiền điện tử niêm yết.

Những cổ phiếu trụ cột này chiếm một tỷ trọng rất lớn trong chỉ số: do đó, hiệu suất của Nasdaq phụ thuộc vào một số ít cổ phiếu nhiều hơn nhiều so với S&P 500 hoặc các chỉ số khác. Dow JonesĐối với các nhà đầu tư muốn củng cố niềm tin của mình bằng cách đánh giá từng công ty riêng lẻ, các hồ sơ chi tiết của chúng tôi, chẳng hạn như hồ sơ về..., là một lựa chọn phù hợp. Apple cổ phầnPhân tích mô hình kinh doanh và rủi ro của từng công ty.

Ngày Sự kiện Chìa khóa 8 Tháng hai, 1971 Sàn Nasdaq được thành lập Sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên trên thế giới 13 Tháng Mười Ra mắt chỉ số Nasdaq 100 Chỉ số của 100 cổ phiếu phi tài chính lớn nhất tháng 2000 Đỉnh điểm của bong bóng dot-com Tổng điểm đạt 5,048 điểm. 2000-2002 Bong bóng vỡ Chỉ số này mất gần 78%, mức giảm tồi tệ nhất trong lịch sử. 2007-2009 Cuộc khủng hoảng tài chính Giá trị của nó giảm xuống khoảng một nửa, giống như toàn bộ phố Wall. 2020 Cú sốc Covid và sự phục hồi Nasdaq là chỉ số lớn đầu tiên phục hồi được những tổn thất, nhờ vào sự phát triển của công nghệ số. 2022 Thị trường gấu Mức giảm khoảng một phần ba, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, chủ yếu do lãi suất tăng.

Những diễn biến này tóm gọn bản chất của Nasdaq: tăng trưởng trên mức trung bình trong dài hạn, nhưng phải trả giá bằng những đợt giảm mạnh hơn so với các chỉ số đa dạng khác. Tại đây, nhà đầu tư tìm thấy cốt lõi của sự đổi mới kiểu Mỹ, nhưng phải chấp nhận sự biến động cao.

Giờ giao dịch của Nasdaq: Thị trường mở cửa lúc mấy giờ?

Phiên giao dịch thông thường của Nasdaq diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu. 9:30 sáng đến 4 giờ tối Giờ New York, thường có nghĩa là 3:30 chiều đến 10 giờ tối tại Pháp. Trong vài tuần của tháng 3 và cuối tháng 10 khi giờ giấc của Mỹ và châu Âu không đồng bộ, phiên giao dịch diễn ra từ... 2:30 chiều đến 9 giờ tối Giờ Paris.

Trước khi mở cửa, giai đoạn giao dịch trước giờ mở cửa thu thập các lệnh sẽ được thực hiện tại phiên đấu giá mở cửa; sau khi đóng cửa, một phiên giao dịch kéo dài cho phép giao dịch với tính thanh khoản thấp hơn. Vì cổ phiếu Mỹ được giao dịch bằng đô la, nhà đầu tư Pháp cũng phải chịu rủi ro tỷ giá euro-đô la, điều này có thể có lợi hoặc bất lợi cho họ tùy thuộc vào từng giai đoạn.

Cách đầu tư vào Nasdaq

Quỹ ETF Nasdaq

Giải pháp đơn giản nhất là một ETF Đây là loại quỹ theo dõi chỉ số Nasdaq 100. Một số nhà cung cấp cung cấp các phiên bản bằng đồng euro, với các loại cổ phiếu tích lũy hoặc phân phối. Hãy so sánh phí quản lý, phương pháp sao chép và sự khác biệt trong việc theo dõi trước khi lựa chọn.

Bạn nên sử dụng tài khoản nào?

Tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn : Được tiếp cận với tất cả các quỹ ETF của Nasdaq, áp dụng thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức của Mỹ, cùng với khoản tín dụng thuế khấu trừ được hoàn lại.

: Được tiếp cận với tất cả các quỹ ETF của Nasdaq, áp dụng thuế suất tiêu chuẩn đối với lãi vốn và cổ tức của Mỹ, cùng với khoản tín dụng thuế khấu trừ được hoàn lại. ĐẬU XANH Các quỹ ETF sử dụng phương pháp sao chép tổng hợp dựa trên các chỉ số của Mỹ đủ điều kiện tham gia chương trình, được hưởng ưu đãi thuế sau năm năm.

Các quỹ ETF sử dụng phương pháp sao chép tổng hợp dựa trên các chỉ số của Mỹ đủ điều kiện tham gia chương trình, được hưởng ưu đãi thuế sau năm năm. Bảo hiểm nhân thọMột số hợp đồng cung cấp các sản phẩm liên kết đơn vị được lập chỉ mục theo Nasdaq 100.

Cổ phiếu riêng lẻ và các công cụ phái sinh

Việc mua trực tiếp các cổ phiếu hàng đầu của Nasdaq thông qua tài khoản chứng khoán vẫn khả thi với các nhà môi giới quốc tế: đây là chiến lược dựa trên niềm tin, nhưng đi kèm với rủi ro tập trung. Hợp đồng tương lai, quyền chọn và CFD trên Nasdaq 100 cũng tồn tại: dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, chúng mang tính đòn bẩy, khuếch đại cả thua lỗ lẫn lợi nhuận.

Nasdaq so với NYSE: Hai tầm nhìn khác nhau về thị trường chứng khoán.

Hoa Kỳ có hai sàn giao dịch niêm yết lớn, ra đời từ những lịch sử trái ngược nhau. Trà NYSEĐược thành lập vào năm 1792 dựa trên một thỏa thuận giữa các nhà môi giới dưới một cây buttonwood trên phố Wall, từ lâu đã vận hành một sàn giao dịch nơi các giao dịch được thực hiện bằng hình thức đấu giá công khai. Tea NasdaqNgược lại, sàn giao dịch này ra đời dưới hình thức điện tử vào năm 1971: không có sàn giao dịch, không có địa điểm vật lý, chỉ có một mạng lưới khớp lệnh.

Tiêu chí Nasdaq NYSE Thành lập 1971 1792 Mô hình giao dịch ban đầu 100% điện tử Sàn giao dịch, kể từ khi được phi vật chất hóa Các chuyên ngành lịch sử Công nghệ, công nghệ sinh học, tăng trưởng Industry, banking, the historic « value » home Các công ty hàng đầu AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon Berkshire, JPMorgan, Coca-Cola

Ranh giới giữa hai sàn giao dịch này đã mờ dần theo thời gian: một số công ty công nghệ đã chọn NYSE, và Nasdaq chào đón các công ty từ mọi lĩnh vực. Nhưng văn hóa của hai sàn lại khác nhau: Nasdaq vẫn là nơi diễn ra các đợt IPO của các công ty tăng trưởng cao, với các yêu cầu niêm yết được phân cấp theo quy mô và mức độ trưởng thành của công ty. Trang của chúng tôi về vấn đề này... Thị trường chứng khoán Mỹ Mô tả chi tiết cách thức tổ chức của Phố Wall và các sàn giao dịch của nó.

Các lĩnh vực được đại diện trong Nasdaq

Nasdaq không phải là chỉ số đơn ngành, nhưng cơ cấu của nó nghiêng rõ ràng về nền kinh tế kỹ thuật số và chăm sóc sức khỏe đổi mới:

Ngành Tỷ trọng trong chỉ số Nasdaq 100 Hoạt động ví dụ Công nghệ thông tin Có ưu thế Bán dẫn, phần mềm, phần cứng, điện toán đám mây Dịch vụ giao tiếp Rất lớn Mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, video, viễn thông Hàng tiêu dùng Chó cái Bán lẻ trực tuyến, xe điện, giải trí phù hợp túi tiền Đáng kể Công nghệ sinh học, thiết bị y tế, dụng cụ chẩn đoán Công nghiệp và dịch vụ Khiêm tốn Vận tải hàng không, hậu cần, thiết bị Mặt hàng tiêu dùng Khiêm tốn Đồ uống, phân phối bán lẻ, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày

Sự phân tích này giải thích tại sao Nasdaq phản ứng mạnh mẽ với chu kỳ đầu tư công nghệ và các quyết định của ngân hàng trung ương: giá trị của các công ty trong chỉ số này chủ yếu dựa trên lợi nhuận trong tương lai xa, vốn rất nhạy cảm với chi phí vốn. Khác với S&P 500, lĩnh vực tài chính cố tình bị loại khỏi chỉ số Nasdaq 100.

Cổ tức và hiệu suất của Nasdaq

Nasdaq companies historically pay lower dividends than those of the Dow Jones or the S&P 500: the tech giants prefer to buy back shares or reinvest in growth. The price index is therefore an incomplete measure of the wealth created; « total return » versions, which reinvest dividends, show substantial cumulative gaps over long periods.

Trong hai thập kỷ qua, chỉ số Nasdaq đã mang lại một số hiệu suất tốt nhất so với bất kỳ chỉ số lớn nào trên thế giới, ban đầu được thúc đẩy bởi làn sóng internet, sau đó là điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, mức trung bình đó che giấu những giai đoạn khó khăn: một nhà đầu tư tham gia vào thời điểm đỉnh điểm của bong bóng vào tháng 3 năm 2000 đã phải chờ khoảng mười lăm năm để thu hồi vốn dựa trên giá cả. Bài học vẫn vậy: tầm nhìn dài hạn, đóng góp đều đặn và đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào các chỉ số ít tập trung hơn.

Thuế Nasdaq dành cho người tiết kiệm Pháp

Các sản phẩm liên kết với Nasdaq được nắm giữ trong tài khoản chứng khoán tuân theo chế độ thuế tiêu chuẩn đối với chứng khoán nước ngoài. Cổ tức của Hoa Kỳ phải chịu thuế theo luật Mỹ. thuế nhà thầuMức thuế suất giảm xuống còn 15% nếu bạn đã nộp mẫu W-8BEN cho nhà môi giới của mình, và sau đó chịu thuế tại Pháp với khoản tín dụng thuế cho phần thuế đã khấu trừ. Lợi nhuận từ vốn thuộc diện thuế suất cố định.

Trong một ĐẬU XANHThông qua các quỹ ETF đủ điều kiện, cổ tức và lợi nhuận sẽ không phải chịu thuế thu nhập sau năm năm sở hữu, chỉ cần đóng góp bảo hiểm xã hội. bảo hiểm nhân thọTheo đó, khuôn khổ hợp đồng sẽ được áp dụng, với khoản trợ cấp hàng năm sau tám năm. Hàng năm, các tài khoản nắm giữ ở nước ngoài phải được khai báo, bao gồm cả các tài khoản chứng khoán với nhà môi giới Mỹ hoặc châu Âu bên ngoài nước Pháp.

Điều gì tác động đến chỉ số Nasdaq?

Thu nhập của các ông lớn công nghệ Một số ít công ty sẽ chi phối toàn bộ chỉ số trong mỗi mùa báo cáo lợi nhuận.

Một số ít công ty sẽ chi phối toàn bộ chỉ số trong mỗi mùa báo cáo lợi nhuận. Lãi suất Lãi suất tăng làm giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai, ảnh hưởng đầu tiên đến các cổ phiếu tăng trưởng.

Lãi suất tăng làm giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai, ảnh hưởng đầu tiên đến các cổ phiếu tăng trưởng. Chính sách tiền tệ của Fed và dữ liệu về lạm phát và việc làm, những yếu tố quyết định nhịp điệu của các phiên giao dịch.

và dữ liệu về lạm phát và việc làm, những yếu tố quyết định nhịp điệu của các phiên giao dịch. Chu kỳ công nghệ Máy tính cá nhân, internet, thiết bị di động, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo — mỗi làn sóng đều tạo ra những người dẫn đầu, rồi lại bỏ lại họ phía sau.

Máy tính cá nhân, internet, thiết bị di động, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo — mỗi làn sóng đều tạo ra những người dẫn đầu, rồi lại bỏ lại họ phía sau. Quy định: các vụ kiện chống độc quyền, việc đánh thuế các nền tảng lớn, kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn.

Những rủi ro khi đầu tư vào Nasdaq

Tập trung Phần lớn chỉ số vẫn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu; sự thất vọng ở một trong số đó sẽ lan rộng ra toàn bộ chỉ số.

Phần lớn chỉ số vẫn phụ thuộc vào một vài cổ phiếu; sự thất vọng ở một trong số đó sẽ lan rộng ra toàn bộ chỉ số. Biến động Chỉ số Nasdaq giảm mạnh hơn thị trường chứng khoán Mỹ trong các đợt khủng hoảng, như đã được chứng minh trong giai đoạn 2000-2002 và 2022.

Chỉ số Nasdaq giảm mạnh hơn thị trường chứng khoán Mỹ trong các đợt khủng hoảng, như đã được chứng minh trong giai đoạn 2000-2002 và 2022. Rủi ro tiền tệ Đồng đô la yếu hơn sẽ làm giảm lợi nhuận tính bằng euro.

Đồng đô la yếu hơn sẽ làm giảm lợi nhuận tính bằng euro. Định giá Những giai đoạn hưng phấn thúc đẩy nhiều người đạt đến những mức độ mà có thể mất nhiều năm để tiêu hóa hết.

Những giai đoạn hưng phấn thúc đẩy nhiều người đạt đến những mức độ mà có thể mất nhiều năm để tiêu hóa hết. Sự phụ thuộc vào chu kỳ công nghệViệc giảm chi tiêu cho CNTT hoặc quảng cáo sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Vì những lý do này, Nasdaq thường được sử dụng như động lực chính của một danh mục đầu tư đa dạng, cùng với các chỉ số rộng hơn và các tài sản ít tương quan hơn, chứ không phải là một khoản đầu tư độc lập.

Câu hỏi thường gặp: Giải đáp các thắc mắc của bạn về Nasdaq

Nasdaq và Nasdaq 100 khác nhau ở điểm nào?

Chỉ số Nasdaq Composite bao gồm hầu hết tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq — hàng nghìn công ty. Chỉ số Nasdaq 100 chỉ bao gồm 100 công ty lớn nhất, không bao gồm ngân hàng và công ty bảo hiểm. Hầu hết các quỹ ETF phổ biến đều theo dõi chỉ số Nasdaq 100.

Sàn giao dịch Nasdaq tại Pháp mở cửa lúc mấy giờ?

Vào lúc 3:30 chiều giờ Paris trong các tuần bình thường, phiên giao dịch kết thúc lúc 10 giờ tối. Trong các thời kỳ chênh lệch giờ, vào tháng 3 và cuối tháng 10, phiên giao dịch diễn ra từ 2:30 chiều đến 9 giờ tối.

Liệu có thể mua Nasdaq khi PEA đang trong giai đoạn PEA (Performance-Performance Assessment) không?

Có, thông qua các quỹ ETF sử dụng phương pháp sao chép tổng hợp đủ điều kiện tham gia PEA, theo dõi chỉ số Nasdaq 100 đồng thời tuân thủ các quy định của chương trình. Cổ phiếu Mỹ nắm giữ trực tiếp không đủ điều kiện.

Nasdaq so với S&P 500: Tại sao Nasdaq lại biến động mạnh hơn?

Bởi vì nó tập trung vào các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng, có lợi nhuận dự kiến ​​nằm ở tương lai xa hơn và giá cả phản ứng mạnh hơn với lãi suất, chu kỳ đổi mới và những kết quả kinh doanh không như mong đợi.

Thời điểm tốt nhất để đầu tư vào Nasdaq là khi nào?

Không ai biết trước được. Phương pháp bình quân giá theo thời gian (dollar-cost averaging), với các khoản đóng góp đều đặn, giúp giảm rủi ro tham gia thị trường vào thời điểm không thích hợp và tận dụng sự biến động để tạo lợi thế thay vì chịu thiệt hại.

Sàn Nasdaq có phù hợp cho người mới bắt đầu không?

Nếu chỉ xét như một phần nhỏ trong danh mục đầu tư đa dạng, thì đúng: đó là một cách tiếp cận đơn giản với nền kinh tế kỹ thuật số của Mỹ. Nhưng nếu xét như một khoản đầu tư độc lập hoặc sử dụng đòn bẩy, thì không: các cuộc khủng hoảng năm 2000-2002 và 2022 cho thấy mức độ thiệt hại có thể lớn đến mức nào.

Giá hiển thị được lấy từ dữ liệu thị trường được cập nhật tự động. Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán tiềm ẩn rủi ro mất vốn.