Sở Giao dịch Chứng khoán New York: Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư trên NYSE

Sàn giao dịch chứng khoán New York: NYSE, Nasdaq và Phố Wall

Chứng khoán New York là trung tâm trọng lực của tài chính toàn cầu: hai sàn giao dịch lớn nhất hành tinh — NYSE và Nasdaq — tập trung phần lớn vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu và các chỉ số của chúng (các chỉ số này) Dow JonesCác chỉ số chứng khoán nổi bật như S&P 500, Nasdaq (như New York City, New York City, New York City) đóng vai trò là chuẩn mực cho mọi thị trường, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Paris. Đối với nhà đầu tư Pháp, Phố Wall vừa là điều hiển nhiên – nơi niêm yết của các công ty lớn nhất thế giới – vừa là một thách thức riêng: giờ giao dịch không theo lịch trình, thuế của Mỹ, phí chuyển đổi tiền tệ. Vậy Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoạt động như thế nào và làm thế nào để đầu tư vào đó từ Pháp? Hướng dẫn đầy đủ này bao gồm toàn bộ chủ đề: lịch sử của các sàn giao dịch, các chỉ số, giờ giao dịch của NYSE theo giờ Pháp, các phương thức đầu tư, phí và rủi ro.

Sàn giao dịch chứng khoán New York là gì? NYSE và Nasdaq

Sàn giao dịch chứng khoán New York thực chất là... hai cuộc trao đổi cạnh tranh. Các Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE)Được thành lập vào năm 1792 theo Hiệp định Buttonwood dưới một cây buttonwood trên phố Wall, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), là sàn giao dịch lâu đời nhất của Mỹ: 2,400 công ty niêm yết của nó quy tụ các cổ phiếu công nghiệp, tài chính và tiêu dùng có lịch sử lâu đời, và sàn giao dịch của nó — nơi các nhà giao dịch vẫn di chuyển xung quanh các quầy giao dịch — vẫn là hình ảnh được lưu truyền rộng rãi nhất về phố Wall. NYSE đã thuộc sở hữu của [tên công ty] từ năm 2013. ICE Tập đoàn (Intercontinental Exchange), bản thân nó là một công ty niêm yết.

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NasdaqRa đời năm 1971, đây là sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới: không có sàn giao dịch vật lý, ban đầu nó chào đón các công ty công nghệ — AppleMicrosoft và Intel đã ra mắt tại đây — trước khi trở thành nơi đặt trụ sở của các gã khổng lồ kỹ thuật số, công nghệ sinh học và các công ty tăng trưởng. Ngày nay, hai sàn giao dịch này cạnh tranh nhau để giành được những vị trí niêm yết danh giá nhất, và cùng một công ty có thể chuyển từ sàn này sang sàn khác trong suốt lịch sử của mình. Nói một cách thông thường, "Phố Wall" bao gồm cả hai sàn giao dịch ở New York và, rộng hơn, toàn bộ cộng đồng tài chính Mỹ.

Các chỉ số của Sở giao dịch chứng khoán New York

Trung bình Công nghiệp Dow Jones

Dow Jones Đây là chỉ số lâu đời nhất và được trích dẫn nhiều nhất: 30 cổ phiếu từ các công ty lớn nhất của Mỹ — công nghiệp, tài chính, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, hàng tiêu dùng — được lựa chọn bởi ban biên tập của tờ Wall Street Journal. Phương pháp tính toán của nó, trung bình có trọng số theo giá, ưu tiên các cổ phiếu có giá cao: nó giống một chuẩn mực lịch sử hơn là một thước đo chính xác của thị trường. Trang của chúng tôi dành riêng cho... Dow Jones Phần này mô tả chi tiết thành phần và thông số kỹ thuật của nó, và biểu đồ bên dưới hiển thị mức độ hiện tại của nó.

Chỉ số S&P 500, thước đo thực sự dành cho giới chuyên nghiệp.

S & P 500 Chỉ số S&P 500 tập hợp 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ, được tính trọng số theo tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do. Đây là chỉ số chuẩn mực cho các nhà quản lý tài sản và hầu hết các quỹ chỉ số: phạm vi bao quát rộng lớn khiến nó trở thành thước đo tốt nhất cho thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 cũng là chỉ số được sử dụng để so sánh với số lượng lớn nhất các quỹ ETF trên thế giới — và là tỷ suất lợi nhuận cơ bản mà các nhà đầu tư tổ chức yêu cầu.

Chỉ số Nasdaq Composite và Nasdaq 100

Nasdaq Composite Bao gồm hàng nghìn cổ phiếu được niêm yết trên Nasdaq, với sự thống trị áp đảo của công nghệ; trà Nasdaq 100 Chỉ số này tập trung vào 100 cổ phiếu phi tài chính lớn nhất trên sàn giao dịch. Đây là chỉ số của các chu kỳ công nghệ: biên độ dao động của nó, cả khi tăng lẫn khi giảm, thường xuyên vượt quá biên độ của chỉ số S&P 500. Trang của chúng tôi dành riêng cho... Nasdaq Bài viết so sánh hai chỉ số này và công dụng của chúng đối với nhà đầu tư.

Giờ giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) theo giờ Pháp.

Sàn giao dịch NYSE và Nasdaq có cùng khung giờ giao dịch: phiên giao dịch thông thường diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu. Từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều, giờ miền Đông. (VÀ). Chênh lệch giờ với Paris là 6 tiếng quanh năm: do đó, giờ mở cửa ở New York rơi vào lúc... 3:30 chiều giờ Phápvà đóng cửa lúc 10:00 tối. Xung quanh phiên giao dịch, tiền thị trường (4:00 sáng – 9:30 sáng giờ ET) và sau nhiều giờ (4:00 – 8:00 giờ ET) cho phép giao dịch ngoài giờ chính thức, với thanh khoản thấp hơn và chênh lệch giá mua-bán rộng hơn. Các ngày lễ quốc gia của Mỹ — Lễ Tạ ơn, Ngày Độc lập, Ngày Tưởng niệm… — đều đóng cửa cả hai sàn giao dịch, đôi khi là cả phiên giao dịch (đóng cửa sớm lúc 1:00 vào đêm trước một số ngày lễ). Đối với nhà đầu tư Pháp, nửa sau của phiên giao dịch New York diễn ra vào buổi tối: một lợi thế mà cả Tokyo lẫn Sydney đều không có.

Cách đầu tư vào sàn NYSE từ Pháp

Các quỹ ETF và quỹ định giá bằng đồng Euro

Con đường đơn giản nhất để tiếp cận Phố Wall: Các quỹ ETF S&P 500 và Nasdaq 100 Được niêm yết tại châu Âu, bằng euro, tại mọi công ty môi giới chứng khoán Pháp. Hầu hết các quỹ ETF có trụ sở tại châu Âu đều đủ điều kiện theo PEA (tài sản cơ sở là của Mỹ nhưng là quỹ châu Âu), kết hợp giữa việc tiếp xúc với thị trường Mỹ và ưu đãi về thuế tại Pháp. Phí quản lý thấp, đa dạng hóa tức thì trên hàng trăm cổ phiếu: đây là lựa chọn được đa số người tiết kiệm ưa chuộng.

Mua cổ phiếu Mỹ trực tiếp

Mua AppleMicrosoft hoặc Nvidia trực tiếp yêu cầu một tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn — Cổ phiếu Mỹ không đủ điều kiện tham gia PEA. Hầu hết các nhà môi giới trực tuyến của Pháp đều cung cấp quyền truy cập vào NYSE và Nasdaq, thường thông qua thị trường Mỹ của Deutsche Börse hoặc trực tiếp, với phí giao dịch chỉ vài euro mỗi lệnh. Ba điểm cần lưu ý: quy đổi euro sang đô la (phí chuyển đổi ngoại tệ cho mỗi chuyến đi khứ hồi), cổ phần phân khúc (Hầu hết các nhà môi giới cho phép bạn mua cổ phần lẻ) và Mẫu W-8BENHoàn tất thủ tục này với nhà môi giới của bạn để được hưởng mức thuế khấu trừ thấp hơn đối với cổ tức của Hoa Kỳ.

Sản phẩm đòn bẩy: Hợp đồng chênh lệch (CFD), Quyền chọn, Công cụ theo dõi chỉ số.

Phố Wall cũng là sân chơi của các sản phẩm phái sinh: lựa chọn (thị trường lớn nhất thế giới), CFDs Trên các chỉ số và cổ phiếu, chứng chỉ và hợp đồng tương lai (turbo) do các ngân hàng châu Âu phát hành. Những công cụ này phục vụ các chiến lược ngắn hạn — phòng ngừa rủi ro, đầu cơ, tạo thu nhập — và đòi hỏi sự hiểu biết thực sự về cơ chế hoạt động: đòn bẩy khuếch đại thua lỗ cũng nhiều như lợi nhuận, và phần lớn các tài khoản CFD bán lẻ đều thua lỗ. Các trang của chúng tôi về... Thị trường chứng khoán Mỹ Khám phá sâu hơn các cơ chế này.

Thuế và lệ phí dành cho cư dân Pháp

Khoản đầu tư của một cư dân Pháp tại New York được chia thành ba cấp độ. Thuế khấu trừ của Mỹ Đối với cổ tức: 15% nếu có mẫu W-8BEN (so với 30% nếu không có), được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp Pháp nhờ hiệp định thuế. Thuế của Pháp: Thuế suất cố định (PFU) 30% đối với cổ tức và lãi vốn trong tài khoản chứng khoán (hoặc thuế suất lũy tiến kèm tín dụng thuế), được miễn thuế sau 5 năm trong PEA đối với các quỹ ETF đủ điều kiện. Và cuối cùng, phí chuyển đổi tiền tệMỗi giao dịch mua trực tiếp bằng đô la đều tiêu tốn một khoản phí chuyển đổi — từ vài phần mười điểm đến hơn một điểm phần trăm tùy thuộc vào nhà môi giới — điều này làm giảm hiệu suất trong các giao dịch khứ hồi thường xuyên. Về lâu dài, ba cấp độ này có thể được quản lý: hoàn thành mẫu W-8BEN, một gói thuế phù hợp với thời gian đầu tư và các lệnh được nhóm lại với nhau để hạn chế việc chuyển đổi tiền tệ.

Các công ty lớn niêm yết tại New York

Vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới tập trung trên hai sàn giao dịch. Trên Nasdaq, "Bảy công ty xuất sắc" — AppleMicrosoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta và Tesla thống trị các chỉ số và chiếm từ một phần tư đến một phần ba chỉ số S&P 500 tùy thuộc vào từng giai đoạn. Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) niêm yết các cổ phiếu công nghiệp và tài chính lâu đời: Berkshire Hathaway, JPMorgan, Visa, Walmart, ExxonMobil, Coca-Cola và Disney. Sự song hành này tóm gọn đặc điểm của Sở giao dịch chứng khoán New York: một thị trường công nghệ tăng trưởng rất cao (Nasdaq) và một thị trường các cổ phiếu và cổ tức đã được khẳng định (NYSE), được kết hợp bởi các chỉ số tổng quát. Đối với nhà đầu tư châu Âu, việc phân bổ giữa hai thị trường này thường được thực hiện thông qua các quỹ ETF hơn là lựa chọn riêng lẻ các cổ phiếu của Mỹ.

Rủi ro của Sở giao dịch chứng khoán New York

Rủi ro của thị trường Mỹ trước hết là rủi ro của bất kỳ sự tập trung nào: sự thống trị của chỉ số công nghệ Nasdaq có nghĩa là sự suy thoái trong lĩnh vực này — lãi suất, quy định, bong bóng định giá — sẽ kéo toàn bộ chỉ số xuống. Tiếp theo là... rủi ro tiền tệ trên cặp tỷ giá đô la-euro, hiện diện một cách máy móc trên mọi vị thế không được phòng ngừa rủi ro, sau đó rủi ro định giáHệ số định giá của các công ty Mỹ thường cao hơn so với châu Âu, điều này khuếch đại các đợt điều chỉnh khi tăng trưởng không đạt kỳ vọng. Cuối cùng, rủi ro hệ thống của Mỹ — Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, trần nợ công, sự bất ổn chính trị — thường xuyên gây ra biến động mạnh trên Phố Wall. Không rủi ro nào trong số này ngăn cản thị trường Mỹ trở thành thị trường hoạt động tốt nhất thế kỷ trước: chúng chỉ đơn giản đòi hỏi sự phân bổ vốn thận trọng và tầm nhìn dài hạn.

Câu hỏi thường gặp về Sở giao dịch chứng khoán New York

Sở giao dịch chứng khoán New York có tên là gì?

Có hai sàn giao dịch chứng khoán: Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), được thành lập năm 1792, và Nasdaq, được thành lập năm 1971. "Phố Wall" là tên gọi phổ biến cho toàn bộ thị trường tài chính New York, lấy từ tên con phố nơi NYSE ra đời.

Sàn giao dịch chứng khoán New York mở cửa lúc mấy giờ theo giờ Pháp?

Phiên giao dịch thông thường diễn ra từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là từ 3:30 chiều đến 10:00 tối tại Paris, quanh năm. Giao dịch trước giờ mở cửa và sau giờ đóng cửa kéo dài phiên giao dịch, với thanh khoản thấp hơn.

Chỉ số nào đại diện cho Sở giao dịch chứng khoán New York?

Chỉ số Dow Jones (30 cổ phiếu) là chỉ số được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử, S&P 500 (500 cổ phiếu) là chuẩn mực của giới chuyên gia, và Nasdaq 100 tập trung vào các cổ phiếu công nghệ. Mỗi chỉ số phản ánh một khía cạnh khác nhau của thị trường chứng khoán Mỹ.

Liệu bạn có thể đầu tư vào Phố Wall với chứng chỉ PEA không?

Không phải đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ, mà là thông qua các quỹ ETF S&P 500 và Nasdaq 100 có trụ sở tại châu Âu và đủ điều kiện tham gia chương trình. Đây là sự kết hợp được nhiều người tiết kiệm Pháp sử dụng nhất: đầu tư vào thị trường Mỹ và áp dụng thuế PEA.

Mẫu đơn W-8BEN là gì?

Đây là bản khai xác nhận tình trạng cư trú không phải là cư dân Hoa Kỳ của bạn với công ty môi giới. Nếu không có bản khai này, thuế khấu trừ đối với cổ tức nhận được từ Hoa Kỳ sẽ tăng từ 15% lên 30%. Với hầu hết các công ty môi giới, việc này chỉ mất vài phút để hoàn thành.

Tại sao Sở giao dịch chứng khoán New York lại có ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu?

Nhờ quy mô (vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới), tính thanh khoản và sức mạnh của đồng đô la: các dòng vốn toàn cầu tập trung tại đây, và những biến động về tâm lý thị trường — lãi suất, lợi nhuận, triển vọng kinh tế — lan truyền sang các sàn giao dịch khác, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Paris, chỉ trong vài giây.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào thị trường chứng khoán luôn tiềm ẩn rủi ro mất vốn.