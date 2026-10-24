Sàn giao dịch trực tuyến: So sánh các nền tảng tốt nhất (2026)

Sàn giao dịch trực tuyến là gì?

Sàn giao dịch trực tuyến là một trung gian tài chính cho phép bạn mua và bán chứng khoán — cổ phiếu, quỹ ETF, trái phiếu, đôi khi cả hợp đồng và tiền tệ — thông qua nền tảng internet, mà không cần phải qua chi nhánh ngân hàng. Cuộc tranh luận muôn thuở giữa sàn giao dịch trực tuyến và sàn giao dịch chứng khoán truyền thống nhanh chóng được giải quyết: sàn giao dịch chứng khoán truyền thống là chuyên gia hoặc công ty thực hiện các giao dịch của bạn, trong khi sàn giao dịch trực tuyến là nền tảng thực hiện công việc tương tự thông qua màn hình của bạn — từ ngữ có thể thay đổi, nhưng chức năng vẫn giữ nguyên. Sàn giao dịch chuyển lệnh của bạn đến thị trường, giữ chứng khoán của bạn trong một tài khoản chuyên dụng (PEA — kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữu của Pháp — hoặc tài khoản chứng khoán tiêu chuẩn), áp dụng các quy tắc thuế của Pháp và tính phí hoa hồng theo biểu phí đã công bố.

Trong vòng hai mươi năm, nó đã thay thế vai trò bắt buộc của cố vấn ngân hàng đối với hàng triệu nhà đầu tư cá nhân: tài khoản được mở trực tuyến, lệnh được đặt chỉ với vài cú nhấp chuột, phí giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các ngân hàng truyền thống.

Trong tiếng Pháp, thuật ngữ "môi giới trực tuyến" cũng bao gồm các ngành nghề khác — môi giới thế chấp, môi giới bảo hiểm, môi giới năng lượng — những người đàm phán hợp đồng chứ không phải chứng khoán. Trang này đề cập đến... môi giới chứng khoán trực tuyến: đó là công cụ mở ra cánh cửa tiếp cận thị trường tài chính cho bạn. Đối với giao dịch tích cực các loại tiền tệ và CFD, có một biến thể chuyên biệt: đó là nhà môi giới giao dịch, được so sánh trong trang dành riêng của chúng tôi về... môi giới giao dịch.

Nên chọn sàn giao dịch trực tuyến hay ngân hàng để đầu tư?

Câu hỏi này luôn xuất hiện trước mỗi lần mua cổ phiếu đầu tiên. Ngân hàng truyền thống mang đến sự tiện lợi của dịch vụ trọn gói — tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng, tư vấn — nhưng giao dịch cổ phiếu của họ vẫn đắt đỏ: phí hoa hồng mỗi lệnh thường cao gấp 5 đến 10 lần so với các nhà môi giới trực tuyến, phí lưu ký hàng năm cho danh mục đầu tư, và đôi khi chỉ được giao dịch trên các thị trường chính.

Sàn giao dịch trực tuyến đảo ngược cán cân: phí tối thiểu trên Euronext và các sàn giao dịch lớn trên thế giới, phí lưu ký bằng không tại hầu hết các nhà cung cấp, quyền truy cập vào ETF và cổ phiếu phân đoạn — đổi lại dịch vụ hỗ trợ khách hàng bị thu hẹp chỉ còn phần Hỏi đáp và trò chuyện trực tuyến. Nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp thỏa hiệp: giữ tài khoản ngân hàng cho các giao dịch hàng ngày, mở tài khoản PEA với sàn giao dịch trực tuyến để đầu tư chứng khoán.

Các loại giấy tờ miễn thuế — được trình bày chi tiết trong các hướng dẫn của chúng tôi về ĐẬU XANH và tài khoản chứng khoán — Mức phí vẫn giữ nguyên bất kể bạn chọn trung gian nào, và sự cạnh tranh cũng có lợi cho các ngân hàng: một số ngân hàng đã điều chỉnh một phần phí môi giới của họ cho phù hợp với các nhà môi giới chuyên biệt, vì vậy bạn nên kiểm tra từng ưu đãi một trước khi quyết định.

Cách chọn nhà môi giới trực tuyến: 8 tiêu chí

Phí được tính dựa trên mức sử dụng thực tế của bạn. : Phí hoa hồng trên mỗi lệnh giao dịch trên các thị trường bạn thực sự sử dụng (ưu tiên Euronext), phí chuyển đổi ngoại tệ đối với cổ phiếu nước ngoài, bất kỳ phí lưu ký nào. So sánh theo euro hàng năm dựa trên tần suất đặt lệnh của bạn, chứ không phải theo tỷ lệ phần trăm riêng lẻ.

: Phí hoa hồng trên mỗi lệnh giao dịch trên các thị trường bạn thực sự sử dụng (ưu tiên Euronext), phí chuyển đổi ngoại tệ đối với cổ phiếu nước ngoài, bất kỳ phí lưu ký nào. So sánh theo euro hàng năm dựa trên tần suất đặt lệnh của bạn, chứ không phải theo tỷ lệ phần trăm riêng lẻ. Các loại tài khoản được cung cấp : PEA, tài khoản chứng khoán, PEA-PME — và khả năng chuyển đổi kế hoạch hiện có miễn phí.

: PEA, tài khoản chứng khoán, PEA-PME — và khả năng chuyển đổi kế hoạch hiện có miễn phí. Thị trường có thể tiếp cận Sàn giao dịch chứng khoán Paris đáp ứng được những nhu cầu cơ bản khi bạn mới bắt đầu; việc tiếp cận các sàn giao dịch của Mỹ, Đức hoặc London sẽ trở nên quan trọng hơn khi bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Sàn giao dịch chứng khoán Paris đáp ứng được những nhu cầu cơ bản khi bạn mới bắt đầu; việc tiếp cận các sàn giao dịch của Mỹ, Đức hoặc London sẽ trở nên quan trọng hơn khi bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chế độ thuế được áp dụng : Nhà môi giới phải tự động báo cáo các giao dịch của bạn cho cơ quan thuế Pháp (mẫu IFU hàng năm) — hãy kiểm tra điểm này trước khi mở tài khoản.

: Nhà môi giới phải tự động báo cáo các giao dịch của bạn cho cơ quan thuế Pháp (mẫu IFU hàng năm) — hãy kiểm tra điểm này trước khi mở tài khoản. Giấy phép và sự bảo vệ cho chứng khoán của bạn : một trung gian được quản lý bởi AMF (cơ quan quản lý tài chính của Pháp) và ACPR hoặc một cơ quan tương đương của châu Âu, với các chứng khoán được nắm giữ dưới tên của bạn tại một người giám hộ được xác định.

: một trung gian được quản lý bởi AMF (cơ quan quản lý tài chính của Pháp) và ACPR hoặc một cơ quan tương đương của châu Âu, với các chứng khoán được nắm giữ dưới tên của bạn tại một người giám hộ được xác định. Nền tảng giao dịch : Đặt lệnh đơn giản để bắt đầu, các loại lệnh đầy đủ (lệnh giới hạn, lệnh dừng) để nâng cao — hướng dẫn của chúng tôi lệnh thị trường chứng khoán Mô tả chi tiết các cơ chế này.

: Đặt lệnh đơn giản để bắt đầu, các loại lệnh đầy đủ (lệnh giới hạn, lệnh dừng) để nâng cao — hướng dẫn của chúng tôi lệnh thị trường chứng khoán Mô tả chi tiết các cơ chế này. Dịch vụ bổ sung : tài khoản tiền gửi có lãi, lệnh đặt trước, đầu tư tự động, báo cáo hiệu suất.

: tài khoản tiền gửi có lãi, lệnh đặt trước, đầu tư tự động, báo cáo hiệu suất. Dịch vụ khách hàng(Trong tiếng Pháp, có nghĩa là có thể đạt được mà không cần chờ đợi quá lâu — hãy thử nghiệm trước khi gặp vấn đề đầu tiên.)

Bảng so sánh các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất năm 2026

Sự lựa chọn của chúng tôi dựa trên việc kiểm tra chéo các biểu phí thực tế, phạm vi các gói bảo hiểm thuế, khả năng tiếp cận thị trường và chất lượng nền tảng, tất cả đều được kiểm nghiệm trong các đánh giá chi tiết của chúng tôi. Mọi hồ sơ nhà đầu tư đều tìm thấy trung gian phù hợp tại đây.

Trường hợp sử dụng Môi giới Điểm mạnh Đánh giá của chúng tôi Đề xuất PEA và ngân hàng Pháo đài PEA cạnh tranh, ngân hàng trực tuyến hoàn chỉnh Đánh giá Fortuneo Phí thấp nhất VÒNG XOAY Phí hoa hồng thấp, giao dịch toàn cầu Đánh giá DEGIRO Tiếp cận trực tiếp thị trường Paris Bourse Direct Euronext, PEA và CTO, định giá theo từng lệnh Bourse Direct xem xét Truy cập toàn cầu Môi giới tương tác 150 thị trường, đặt hàng trước, chi phí thấp Đánh giá IBKR Tiết kiệm tự động Trade Republic Gói hàng tháng, cổ phần lẻ Trade Republic xem xét Sự đơn giản và giao dịch xã hội eToro Giao dịch sao chép, giao diện trực quan eToro xem xét Cổ phiếu và CFD XTB xStation, cổ phiếu thực, không hoa hồng* XTB xem xét

*Trong phạm vi các điều khoản hiện hành do nhà môi giới công bố. Để có cái nhìn tổng quan bao gồm giao dịch đa tài sản, hãy xem bảng so sánh chung của chúng tôi. môi giới; để bắt đầu tìm hiểu về cổ phiếu, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi. mua cổ phiếu Hoàn thành bảng này từng bước một.

Ba gia tộc môi giới trực tuyến

Sản phẩm của Pháp được chia thành ba mẫu với các nền văn hóa khác nhau. Trà Ngân hàng trực tuyến có chi nhánh môi giới chứng khoán (Fortuneo, Boursorama Banque, BNP cùng Hello bank!) kết hợp tài khoản vãng lai, tiết kiệm và đầu tư chứng khoán dưới một mái nhà: tiện lợi tối đa, phí tầm trung, tư vấn tận tình — sự lựa chọn dành cho những người muốn quản lý mọi thứ tại một nơi.

môi giới thuần túy (DEGIRO, Interactive Brokers, Bourse Direct(Tập trung vào việc thực thi: một số mức phí thấp nhất trên thị trường, quyền truy cập vào hàng chục sàn giao dịch chứng khoán, nền tảng đơn giản và hiệu quả — sự lựa chọn của nhà đầu tư tự quản lý, người tính toán từng euro.) nhà môi giới mới (Trade Republic (và các đối thủ cạnh tranh) đặt cược tất cả vào thiết bị di động: cổ phiếu phân đoạn, kế hoạch đầu tư hàng tháng, giao diện đơn giản hóa — lựa chọn cho các khoản tiền gửi đầu tiên và tiết kiệm tự động, với phạm vi thị trường hẹp hơn.

Không có mô hình nào vượt trội hơn các mô hình khác: mô hình phù hợp với bạn phụ thuộc vào thời gian bạn muốn dành cho nó và vị trí của đầu tư chứng khoán trong tổng tài sản của bạn.

Chuyển tài khoản PEA hoặc tài khoản chứng khoán của bạn giữa các công ty môi giới

Việc chuyển giao một loại chứng khoán được lưu giữ (wrapper) là điểm mù của nhiều so sánh — và là một tiêu chí lựa chọn thực sự. Việc chuyển giao PEA từ tổ chức này sang tổ chức khác không làm đóng lại quá trình này: quyền ưu tiên về thuế (thời hạn năm năm nổi tiếng) được bảo toàn, và các chứng khoán được chuyển giao nguyên trạng từ người lưu ký cũ sang người lưu ký mới.

Chi phí cho hoạt động này thường dao động từ 50 đến 150 euro tùy thuộc vào giá trị danh mục đầu tư và số lượng tài sản nắm giữ, và một số nhà môi giới mới sẽ chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí để giành được hồ sơ – đây là một thông lệ phổ biến mà bạn nên tìm hiểu trước khi ký hợp đồng. Về thời gian, hãy dành từ hai đến sáu tuần kể từ khi yêu cầu, chuyển tiền mặt và chứng khoán, và kích hoạt lại tài khoản.

Hai lưu ý: không đặt lệnh trong thời gian chuyển nhượng và kiểm tra kỹ từng dòng trong bảng sao kê danh mục đầu tư khi nhận được. Đối với tài khoản chứng khoán thông thường, cơ chế tương tự, không có quyền ưu tiên nào bị ảnh hưởng.

Phí chuyển đổi ngoại tệ: Chi phí ẩn của cổ phiếu Mỹ

Mua một Apple Giao dịch mua bán cổ phiếu Nvidia bằng euro sẽ kích hoạt một giao dịch chuyển đổi ngầm: nhà môi giới sẽ đổi euro của bạn sang đô la theo tỷ giá hiện hành, với một khoản phí chuyển đổi — thường từ 0.10% đến 0.50% giá trị giao dịch. Khoản mục này thoạt nhìn có vẻ nhỏ; nhưng thực tế không phải vậy. Một người tiết kiệm đầu tư 200 euro mỗi tháng vào các quỹ ETF của Mỹ sẽ phải trả khoản phí này mười hai lần một năm: nếu gom các giao dịch mua của bạn thành các đợt hàng quý, bạn sẽ giảm được ba lần số tiền đầu tư, với cùng một số tiền đầu tư.

Các nhà đầu tư thường xuyên trên thị trường định giá bằng ngoại tệ thường chuyển sang... tài khoản đa tiền tệ — được cung cấp bởi các nhà môi giới quốc tế như Interactive Brokers — cho phép giữ đô la từ giao dịch bán cho đến giao dịch mua tiếp theo mà không cần thông qua euro. Của chúng tôi Môi giới tương tác Bài đánh giá này mô tả chi tiết cách thức hoạt động của nó.

Sàn giao dịch trực tuyến và thuế: Sàn giao dịch làm gì cho bạn?

Một công ty môi giới thuế có trụ sở tại Pháp — hoặc hoạt động tại đó theo giấy phép châu Âu với các nghĩa vụ tương ứng — sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng giấy tờ thuế của bạn. Hàng năm, công ty này chuẩn bị… mẫu đơn thuế duy nhất (IFU) tóm tắt cổ tức, lãi vốn và các giao dịch chịu thuế, được gửi đến cơ quan thuế và có sẵn trong khu vực khách hàng của bạn: tất cả những gì còn lại là sao chép các ô.

Đóng góp an sinh xã hội Thuế được khấu trừ tại nguồn đối với cổ tức; số thuế còn lại sẽ được thanh toán vào năm sau theo chế độ bạn chọn — mức thuế suất cố định 30% hoặc thang thuế thu nhập lũy tiến có kèm theo khoản miễn giảm cổ tức. Kể từ khi khấu trừ tại nguồn có hiệu lực đối với lợi nhuận từ vốn, khoản thanh toán tạm ứng sẽ được thanh toán dần cho một số đối tượng nhất định.

Điểm cần lưu ý: các nhà môi giới chỉ hoạt động ở nước ngoài, nằm ngoài khuôn khổ trao đổi thông tin tự động, có thể khiến bạn phải tự mình khai báo – một gánh nặng thực sự mà việc so sánh phí không thể hiện được.

Sử dụng dịch vụ môi giới trực tuyến có giá bao nhiêu?

Chi phí của một nhà môi giới trực tuyến được chia thành bốn khoản mục, và hóa đơn phụ thuộc ít hơn vào mức giá niêm yết mà phụ thuộc nhiều hơn vào tốc độ giao dịch của bạn. Hoa hồng đặt hàng Mức phí dao động từ 0 (các chương trình khuyến mãi, một số thị trường nhất định) đến vài euro trên Euronext, cao hơn trên các sàn giao dịch ngoại hối — một nhà đầu tư đặt hai lệnh mỗi tháng sẽ trả rất ít bất kể lịch trình như thế nào; một nhà đầu tư hoạt động hàng tháng phải tính toán từng xu. Phí chuyển đổi tiền tệ (0.1% đến 0.5% mỗi giao dịch) chỉ áp dụng cho chứng khoán bằng ngoại tệ.

Phí lưu ký Chúng gần như đã biến mất hoàn toàn tại các sàn giao dịch trực tuyến. Phí không hoạt động Kiểm tra các tài khoản không hoạt động tại một số nhà cung cấp: hãy xem xét nếu bạn giao dịch ít. Một ví dụ cụ thể: bốn lệnh hàng tháng trị giá 500 euro đối với cổ phiếu Pháp có chi phí từ 0 đến 60 euro một năm tại các nhà môi giới được đề cập ở trên, so với vài trăm euro tại một ngân hàng truyền thống — sự khác biệt trong mười năm đủ để đi nghỉ mát.

Sàn môi giới trực tuyến miễn phí: Điều gì ẩn sau lời hứa?

Cụm từ “sàn giao dịch trực tuyến miễn phí” xuất hiện trong nhiều kết quả tìm kiếm — và trong nhiều quảng cáo. Thực tế phức tạp hơn: phí hoa hồng trên mỗi lệnh có thể bằng không trên một số sàn giao dịch hoặc tùy thuộc vào điều kiện (số tiền tối thiểu, lệnh đầu tiên trong tháng), nhưng bên trung gian kiếm được tiền từ những nguồn khác — chênh lệch giá cao hơn một chút đối với cổ phiếu nước ngoài, phí chuyển đổi ngoại tệ, dịch vụ cao cấp, thậm chí cả phí cho luồng lệnh (được quy định ở châu Âu).

Không hề tồn tại một nhà môi giới không có nguồn thu nhập: câu hỏi đúng không phải là “nó có miễn phí không?” mà là “thù lao ở đâu, và nó có phù hợp với lợi ích của tôi không?”. Bảng phí đầy đủ, bắt buộc phải được công bố, sẽ trả lời câu hỏi đó chỉ trong mười phút đọc.

Cách mở tài khoản với nhà môi giới trực tuyến: Các bước thực hiện

Quy trình gồm năm bước và mất nửa tiếng. Điền thông tin cá nhân và tình hình vào mẫu đơn ban đầu; tải lên các tài liệu đã quét – giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ, thông tin ngân hàng; trả lời bảng câu hỏi kinh nghiệm để xác định quyền truy cập vào sản phẩm; kích hoạt tài khoản và nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng (thường tối thiểu từ 100 đến 500 euro, đôi khi không cần); đặt đơn hàng đầu tiên trên nền tảng.

Hai biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn: kiểm tra giấy phép của nhà môi giới trong sổ đăng ký của AMF trước khi chuyển nhượng, và giữ lại xác nhận giao dịch của mỗi giao dịch — đó là bằng chứng quyền sở hữu của bạn. Hướng dẫn của chúng tôi về... tài khoản giao dịch Bài viết này trình bày chi tiết các bước thực hiện và những rủi ro tiềm ẩn.

Đâu là những sàn giao dịch trực tuyến tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Ngay cả người môi giới giỏi nhất cũng không thể cứu vãn một chuỗi khởi đầu tồi tệ. Con đường tránh những sai lầm kinh điển gồm bốn bước. Đầu tiên, Xây dựng quỹ tiết kiệm khẩn cấp của bạn bên ngoài thị trường chứng khoán. — ít nhất là đủ chi phí sinh hoạt trong ba tháng — để bạn không bao giờ bị buộc phải bán vào thời điểm tồi tệ nhất. Tiếp theo, Mở tài khoản PEA với nhà môi giới bạn đã chọn. và cấp vốn bằng các khoản thanh toán định kỳ: tính đều đặn quan trọng hơn thời điểm, và quyền ưu tiên thuế năm năm bắt đầu tính từ thời điểm kế hoạch được triển khai.

Sau đó, Hãy bắt đầu với những nhạc cụ đơn giản. — một quỹ ETF đủ điều kiện PEA thị trường rộng — trước khi chọn cổ phiếu riêng lẻ, với sự trợ giúp của hướng dẫn của chúng tôi về mua cổ phiếu. Cuối cùng, mở rộng dần dầnMột tài khoản chứng khoán dành cho rủi ro quốc tế, sau đó là quản lý phân bổ chi tiết hơn. Mỗi bước đều độc lập; bước trước đó tạo tiền đề cho bước tiếp theo. Kỷ luật của con đường này có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả cuối cùng so với thứ hạng chính xác của các nhà môi giới.

An toàn: Tài sản và tiền của bạn đang ở đâu?

Câu hỏi này khiến người mới bắt đầu cảm thấy e ngại — và sẽ trở nên yên tâm ngay khi bạn hiểu được cơ chế hoạt động. Tại một công ty môi giới được quản lý, chứng khoán của bạn không nằm “tại công ty môi giới”: chúng được đăng ký dưới tên của bạn với một mã số thuế. kho lưu trữ trung tâm (Đối với hầu hết các cổ phiếu niêm yết tại Paris, Euroclear France là một ví dụ), và công ty môi giới không có quyền đòi hỏi gì từ chúng.

Tiền mặt của bạn, về phần mình, vẫn nằm trong... tài khoản riêng biệt Tách biệt khỏi nguồn vốn của công ty, tại một ngân hàng lưu ký: nếu công ty môi giới phá sản, số tiền này sẽ không được dùng để trả cho các chủ nợ. Sau đó là... bảo đảm tài sảnTại Pháp, Quỹ bảo đảm tiền gửi và giải quyết khủng hoảng (Fonds de guarantee des Dépôts et de Résolution) bảo hiểm tiền mặt lên đến 100,000 euro cho mỗi khách hàng và mỗi tổ chức; chứng khoán vẫn thuộc sở hữu của bạn và sẽ được trả lại vào danh mục đầu tư trong trường hợp thanh lý.

Cơ chế này đã chứng minh hiệu quả qua những thất bại thực tế trong ngành: bảo hộ pháp lý không chỉ là lý thuyết suông. Do đó, một lần nữa, tầm quan trọng của giấy phép có thể kiểm chứng trước khi chuyển nhượng lần đầu tiên được khẳng định.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi của bạn về môi giới trực tuyến

Sàn giao dịch trực tuyến nào tốt nhất?

Việc lựa chọn nhà môi giới trực tuyến tốt nhất phụ thuộc vào hồ sơ của bạn: Fortuneo dành cho tài khoản PEA được hỗ trợ bởi ngân hàng trực tuyến, DEGIRO hoặc Interactive Brokers với phí thấp và khả năng truy cập toàn cầu. Bourse Direct đối với sàn giao dịch chứng khoán Paris, Trade Republic Để tiết kiệm tự động hàng tháng. Bảng so sánh ở trên của chúng tôi sẽ ghép mỗi trường hợp sử dụng với giải pháp trung gian phù hợp.

Nhà môi giới trực tuyến là gì?

Một trung gian tài chính được cấp phép thực hiện các lệnh mua và bán của bạn từ một nền tảng internet, trong tài khoản PEA hoặc tài khoản chứng khoán. Nó nắm giữ chứng khoán của bạn, áp dụng thuế Pháp và kiếm được thù lao thông qua hoa hồng hoặc chênh lệch giá đã công bố.

Sử dụng dịch vụ môi giới trực tuyến có giá bao nhiêu?

Chi phí giao dịch cổ phiếu Pháp dao động từ 0 đến vài euro mỗi lệnh, cộng thêm phí chuyển đổi ngoại tệ đối với chứng khoán ngoại tệ — thường là vài chục euro một năm cho mức đầu tư vừa phải hàng tháng. Phí lưu ký hầu như đã biến mất; chỉ những tài khoản không hoạt động mới có thể phát sinh phí không hoạt động tại một số nhà cung cấp.

Nền tảng giao dịch nào tốt nhất?

Nền tảng tốt nhất là nền tảng mà bạn hiểu được trong vòng mười phút: đặt lệnh rõ ràng, theo dõi danh mục đầu tư dễ đọc, cảnh báo đơn giản. Ứng dụng Neobroker, tuyệt vời để bắt đầu, nhưng khi có kinh nghiệm, bạn sẽ chuyển sang giao diện hoàn thiện hơn của DEGIRO hoặc Interactive Brokers, với nhiều loại lệnh hơn.

Sàn giao dịch trực tuyến có an toàn không?

Có, nếu đáp ứng ba điều kiện: giấy phép có thể kiểm chứng (AMF/ACPR hoặc tương đương của châu Âu), tách biệt quỹ của khách hàng và người giám hộ được xác định rõ ràng cho chứng khoán của bạn. Mọi nhà môi giới trong bảng so sánh của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chí này; sổ đăng ký chính thức của AMF cho phép bạn kiểm tra bất kỳ nhà môi giới nào khác trong vài phút.

Bạn có cần tài khoản PEA hay tài khoản chứng khoán với nhà môi giới của mình không?

PEA dành cho cổ phiếu và ETF châu Âu — miễn thuế sau năm năm — và tài khoản chứng khoán cho thị trường quốc tế, đặc biệt là cổ phiếu Mỹ. Nhiều nhà đầu tư kết hợp cả hai tại cùng một tổ chức; bắt đầu với PEA là phản xạ phổ biến nhất đối với người mới bắt đầu là cư dân Pháp.