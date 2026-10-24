Cách mở tài khoản PEA + 5 cổ phiếu giá rẻ để bắt đầu (2026)

Tại sao nên mở một PEA vào năm 2026?

Lựa chọn mở một ĐẬU XANH — Kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu của Pháp — có nghĩa là lựa chọn hình thức đầu tư hiệu quả nhất về thuế tại Pháp dành cho đầu tư cổ phiếu: sau 5 năm nắm giữ, lợi nhuận rút ra được miễn thuế thu nhập, và trong suốt thời gian tham gia kế hoạch, cổ tức và lợi nhuận vốn được tích lũy mà không bị đánh thuế. Với mức đóng góp tối đa là 150,000 euro — gấp đôi đối với một cặp vợ chồng — chương trình này phục vụ tốt cho cả khoản đầu tư 50 euro ban đầu cũng như các danh mục đầu tư lớn.

Các chi tiết về cơ chế hoạt động, cách tính thuế hàng năm và các trường hợp đặc biệt (rút tiền, thừa kế, chuyển nhượng) được trình bày đầy đủ trong hướng dẫn của chúng tôi về... Kế hoạch tiết kiệm vốn chủ sở hữuTrang này tập trung vào những điều quan trọng: nên mở tài khoản PEA ở đâu — với bảng so sánh chi tiết các nhà cung cấp — và nên nắm giữ những cổ phiếu giá thấp nào ngay từ đầu, cùng với giá cổ phiếu hiện tại.

Nên mở PEA ở đâu: Ba nhóm nhà cung cấp dịch vụ

Các sản phẩm được chia thành ba nhóm với nền văn hóa rất khác nhau. Trà ngân hàng trực tuyến (Fortuneo, Boursorama, Hello bank!) tích hợp PEA vào tài khoản hiện tại và thẻ tín dụng: lý tưởng để quản lý mọi thứ tại một nơi, với tư vấn viên dễ tiếp cận và mức giá tầm trung. Tea môi giới trực tuyến (Bourse Direct(DEGIRO, Interactive Brokers) tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch và phí: lựa chọn tiết kiệm nhất cho nhà đầu tư tự quản lý, người tự đặt lệnh.

Neobroker di động (Trade Republic (Dẫn đầu) tự động hóa việc tiết kiệm: đóng góp theo lịch trình, lệnh chia nhỏ, giao diện tối giản — hoàn hảo cho số tiền nhỏ hàng tháng, với phạm vi thị trường hẹp hơn. Tại Fourth Road, quản lý tùy ý (Yomoni, hay các đề nghị ủy thác từ ngân hàng), ủy quyền các quyết định cho người quản lý danh mục đầu tư với một khoản phí hàng năm. Chúng tôi so sánh môi giới trực tuyến Nêu chi tiết chi phí thực tế của từng loại.

So sánh phí mở PEA: PEA có giá bao nhiêu?

Việc mở một PEA không tốn phí: không có phí thiết lập nào được phép theo kế hoạch theo quy định ủy quyền miễn phí. Chi phí sẽ phát sinh sau đó, trên bốn dòng. Trà phí môi giới Mỗi lệnh — tối đa vài euro trên Euronext tại các sàn giao dịch trực tuyến, nhiều hơn tại các ngân hàng truyền thống — cần được cân nhắc so với tần suất đặt lệnh của bạn. Trà phí duy trì tài khoảnHiện nay điều này khá hiếm gặp trong số người chơi trực tuyến, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

phí giao dịch trên các quỹ ETF bạn nắm giữ (Phí quản lý thường niên, được khấu trừ bên trong quỹ) cho phần chỉ số. Và phí quản lý, for discretionary mandates only. Over ten years, a plan funded with €200 a month at €2 brokerage per order typically carries a few hundred euros in total fees at an online broker — comparing that total, and not just the « €0 to open », is what separates the offers.

Chuyển sang PEA mà không mất quyền ưu tiên về thuế.

Đã mở tài khoản ở nơi khác? Việc chuyển tài khoản PEA giữa các nhà cung cấp sẽ bảo toàn toàn bộ thâm niên: một gói dịch vụ bốn năm tuổi được chuyển vẫn giữ nguyên bốn năm và đạt mốc năm năm mà không cần bắt đầu lại. Cơ chế như sau: tổ chức nhận yêu cầu chuyển khoản, và cổ phần cũng như tiền mặt được chuyển giao tương ứng, với chi phí thường dao động từ 50 đến 150 euro tùy thuộc vào giá trị và số lượng đường dây – chi phí này thường được nhà cung cấp nhận chi trả toàn bộ hoặc một phần để giành được tài khoản.

Hãy chờ từ hai đến sáu tuần, không đặt bất kỳ lệnh nào trong khoảng thời gian này và kiểm tra báo cáo danh mục đầu tư khi nhận được. Nếu kế hoạch hiện tại của bạn sắp đạt mốc năm năm và phí cao, việc chuyển đổi chính là bước đi tối ưu hóa cho tương lai.

Cách mở hộp đậu Hà Lan: 3 bước

Sau khi nhà cung cấp được lựa chọn, toàn bộ quy trình chỉ gồm ba bước, hoàn toàn trực tuyến. Lựa chọn nhà cung cấp: ngân hàng trực tuyến, nhà môi giới trực tuyến hoặc quản lý ủy thác, tùy thuộc vào việc bạn muốn tự đặt lệnh hay ủy quyền cho người khác. Mở tài khoảnThủ tục bao gồm: giấy tờ tùy thân, bằng chứng địa chỉ và bảng câu hỏi trong khoảng mười lăm phút; quá trình phê duyệt mất từ ​​vài phút đến vài ngày. Khoản tiền gửi đầu tiên và đơn hàng đầu tiênMột khoản chuyển khoản ngân hàng sẽ giúp ban đầu hóa tài khoản tiền mặt, và việc mua cổ phần đầu tiên sẽ kích hoạt quyền ưu tiên miễn thuế năm năm nổi tiếng — khoản đóng góp đầu tiên càng sớm thì quyền miễn thuế càng đến sớm, ngay cả khi bạn chỉ đầu tư số dư còn lại một cách dần dần.

So sánh: Nên mở khu vực nghiên cứu kinh tế trọng điểm (PEA) ở đâu vào năm 2026

Lựa chọn nhà cung cấp phù hợp phụ thuộc vào cách bạn đầu tư: tần suất giao dịch, sở thích đối với ETF hay cổ phiếu riêng lẻ, và mức độ sẵn sàng chấp nhận quản lý ủy thác. Dưới đây là những nhà môi giới chứng khoán tốt nhất tại Pháp — những dịch vụ nổi bật nhất hiện nay, tất cả đều đã được kiểm chứng trong các bài đánh giá chi tiết của chúng tôi.

Để đánh giá giá trị của sự lựa chọn, chỉ cần một phép so sánh đơn giản: một kế hoạch được tài trợ với 200 euro mỗi tháng trong hai mươi năm sẽ tương đương với 48,000 euro tiền đóng góp — và tùy thuộc vào biểu phí, tổng phí tích lũy có thể từ vài trăm đến hơn hai nghìn euro. Chênh lệch giữa hai gói dịch vụ được thanh toán bằng vốn cuối cùng: đó là yếu tố duy nhất quan trọng và được tính toán trước khi bắt đầu.

Hồ Sơ Provider Điểm mạnh của PEA Đánh giá của chúng tôi PEA tại một ngân hàng trực tuyến Pháo đài PEA cạnh tranh, dịch vụ ngân hàng đầy đủ, đầu tư tự quản lý hoặc được quản lý. Đánh giá Fortuneo Giao dịch trực tiếp trên Sở giao dịch chứng khoán Paris Bourse Direct Giá cả minh bạch cho mỗi đơn hàng, PEA và tài khoản giao dịch cổ phiếu. Bourse Direct xem xét Tiết kiệm hàng tháng Trade Republic Kế hoạch đầu tư tự động, lệnh phân đoạn Trade Republic xem xét Cổ phiếu quốc tế và quỹ ETF XTB Giao dịch cổ phiếu thực với phí giao dịch thấp hơn, nền tảng xStation. XTB xem xét Sự đơn giản trên thiết bị di động eToro Giao diện trực quan, cộng đồng, sao chép giao dịch eToro xem xét

Để tìm hiểu sâu hơn về các tiêu chí lựa chọn — phí thực tế, chuyển đổi gói dịch vụ, quản lý tùy ý — chúng tôi so sánh môi giới trực tuyến Xem xét từng dòng của mỗi lời đề nghị.

Chiến lược nào phù hợp cho bài đánh giá kinh tế dự án đầu tiên?

Cấu trúc được người mới bắt đầu đồng thuận có thể được mô tả bằng một hình ảnh: phần cốt lõi và các vệ tinh. Trà cốt lõi — Phần lớn kế hoạch — được đầu tư vào một hoặc hai quỹ ETF đa dạng đủ điều kiện (cổ phiếu châu Âu hoặc toàn cầu), để nắm bắt hiệu suất thị trường mà không cần đặt cược riêng lẻ. Tea vệ tinh — một phần nhỏ hơn — hãy chọn các cổ phiếu riêng lẻ, chẳng hạn như các cổ phiếu có giá trị thấp được trình bày bên dưới, nơi mà phân tích của bạn có thể tạo ra sự khác biệt.

Việc phân bổ này hạn chế ảnh hưởng của một sai lầm trong việc lựa chọn đến toàn bộ kế hoạch, đồng thời vẫn tạo điều kiện để học hỏi từ những quy mô vị trí nhạy cảm. Nguyên tắc chung: không có vệ tinh nào lớn hơn lõi, và các khoản đóng góp thường xuyên ưu tiên cung cấp cho lõi trước.

TOP 5 Cổ phiếu Pháp giá rẻ có tiềm năng lớn cho PEA của bạn

« Cheap » in stock-market terms means a modest entry ticket: a few dozen euros are enough to buy a share, which makes regular contributions and gradual diversification easier. Here is a selection of cheap French stocks listed on Euronext Paris, all PEA-eligible, chosen for the diversity of their profiles — dividend, defensive, growth, infrastructure, cyclical. Prices are displayed in real time; the full fundamentals are in each dedicated stock page.

TotalEnergies (TTE.PA) — Công ty dẫn đầu về cổ tức

Với giá €83,45 € Với mức giá mỗi cổ phiếu, tập đoàn lớn của Pháp này kết hợp giá cả phải chăng với một trong những tỷ suất cổ tức ổn định nhất trong chỉ số CAC 40, được trả thành ba đợt hàng năm. Chi tiết đầy đủ trong bài viết của chúng tôi. Cổ phiếu TotalEnergies .

BIC (BB.PA) — Lựa chọn phòng thủ với mức giá khiêm tốn

Với giá €65,90 € a share, the world leader in pens and lighters offers a proven defensive profile, solid margins and a reasonable market cap — an example of a stock that is « cheap » in the fundamental sense, not just nominally. Growth is moderate: its role in a portfolio is to stabilize, not to accelerate. Profile: Cổ phiếu BIC.

Abivax (ABVX.PA) — Công ty công nghệ sinh học tăng trưởng

Với giá €78,70 € Với tư cách là một cổ phiếu, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Paris này thể hiện tiềm năng mạnh mẽ — và rủi ro đi kèm — của một hệ thống sản phẩm lâm sàng đang được phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của danh mục đầu tư. Hồ sơ rủi ro không có điểm chung nào với cổ phiếu thu nhập: cổ phiếu này biến động mạnh theo kết quả lâm sàng và các cột mốc pháp lý, với những biến động lớn theo cả hai hướng — do đó, quy mô vị thế được cố ý giữ ở mức nhỏ. Phân tích: Cổ phiếu Abivax.

Getlink (GET.PA) — Quỹ hưu trí cơ sở hạ tầng

Với giá €19,43 € Cổ phần của công ty điều hành Đường hầm eo biển Manche giúp kiếm tiền từ cơ sở hạ tầng không thể thay thế, với doanh thu định kỳ (phí cầu đường, dịch vụ đưa đón, kết nối điện) và chính sách phân phối hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập ổn định. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vẫn là điểm cần theo dõi sát sao. Hồ sơ công ty: Cổ phiếu Getlink.

Rexel (RXL.PA) — Chu kỳ điện khí hóa

Với giá €32,63 € Với mức giá cổ phiếu tương đương, nhà phân phối thiết bị điện này đang tận dụng xu hướng cấu trúc của điện khí hóa và nâng cấp năng lượng, với đặc điểm chu kỳ rõ rệt: nhu cầu phụ thuộc vào chu kỳ công nghiệp và bất động sản, điều này giúp cổ phiếu có những giai đoạn điều chỉnh giảm — thời điểm mua vào tốt nhất nên được xem xét ở những mức giá chiết khấu đó. Phân tích: Cổ phiếu Rexel.

Việc lựa chọn này phù hợp với các hồ sơ bổ sung — thu nhập, quốc phòng, tăng trưởng, cơ sở hạ tầng, chu kỳ — và không phải là lời hứa về hiệu suất: mỗi cổ phiếu đều xứng đáng được phân tích riêng trước khi mua, và đa dạng hóa vẫn là nguyên tắc. Để mở rộng phạm vi sang các thị trường lân cận, lựa chọn của chúng tôi bao gồm... cổ phiếu tiềm năng cao của châu Âu Tiếp tục đọc.

Làm thế nào để chọn mua cổ phiếu đậu Hà Lan giá rẻ?

A share’s nominal price says nothing about its quality: a €5 stock can be expensive on fundamentals, a €500 stock a bargain. One example makes the idea concrete: a company trading at €10 with €4 of earnings per share trades at 2.5 times its profits — a modest multiple; another trading at €2 with no earnings can be infinitely more « expensive ». Three criteria sort the field better than the quoted price.

Định giá: hệ số giá trên thu nhập và tỷ suất cổ tức so với toàn ngành, chứ không phải giá đơn vị. Thanh khoảnKhối lượng giao dịch hàng ngày đủ lớn để mua và bán mà không phải chịu chênh lệch giá quá cao — các cổ phiếu thuộc chỉ số CAC 40 và SBF 120 mang lại sự thoải mái đó, các cổ phiếu nhỏ hơn cũng gần đạt được điều tương tự. Trà luận điểm đầu tư: Một lý do mua rõ ràng, một khung thời gian và một điểm bán được quyết định dứt khoát.

Các trang kho tài liệu của Educourse áp dụng khuôn khổ này cho từng tài liệu một; của chúng tôi làm thế nào để mua cổ phiếu Hướng dẫn này trình bày chi tiết từng bước.

Cổ phiếu giá rẻ ngoài chỉ số PEA: Vươn ra thị trường quốc tế

PEA không trực tiếp giao dịch cổ phiếu Mỹ hoặc châu Á: để hoàn thiện danh mục đầu tư bằng cổ phiếu quốc tế với số vốn nhỏ, tài khoản giao dịch cổ phiếu tiêu chuẩn vẫn là cách thức phù hợp, với các tính năng của nó. quy tắc thuế riêngCác nhà môi giới quốc tế cung cấp các lệnh giao dịch phân đoạn tại đó — chỉ cần vài chục euro là đủ để mua một phần cổ phiếu của Mỹ — cùng với quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch đa tài sản lớn, ví dụ như bởi... mở một tài khoản với Vantage →.

4 sai lầm cần tránh khi mở hộp đậu Hà Lan

Chỉ lựa chọn dựa trên tiền thưởng chào mừng. Tiền thưởng chào mừng chỉ kéo dài vài tháng, trong khi phí môi giới cao lại có thể kéo dài đến mười năm — hãy so sánh toàn bộ biểu phí với mức sử dụng của chính bạn.

Tiền thưởng chào mừng chỉ kéo dài vài tháng, trong khi phí môi giới cao lại có thể kéo dài đến mười năm — hãy so sánh toàn bộ biểu phí với mức sử dụng của chính bạn. Hoãn khoản tiền gửi đầu tiên Thời hạn 5 năm được tính từ khoản đóng góp đầu tiên; việc mở cửa mà không có kinh phí sẽ làm chậm quá trình miễn thuế cũng trong khoảng thời gian tương tự.

Thời hạn 5 năm được tính từ khoản đóng góp đầu tiên; việc mở cửa mà không có kinh phí sẽ làm chậm quá trình miễn thuế cũng trong khoảng thời gian tương tự. Ignoring the terms of « zero commission » offers : Các thị trường được bảo hiểm, số tiền tối thiểu mỗi lệnh, phí chuyển đổi ngoại tệ đối với cổ phiếu ngoại tệ — những chi tiết này đôi khi bị che giấu bởi các yếu tố thu hút trong quảng cáo.

: Các thị trường được bảo hiểm, số tiền tối thiểu mỗi lệnh, phí chuyển đổi ngoại tệ đối với cổ phiếu ngoại tệ — những chi tiết này đôi khi bị che giấu bởi các yếu tố thu hút trong quảng cáo. Mở PEA để giao dịch ngắn hạnLợi thế về thuế tích lũy trong vòng năm năm trở lên; việc sử dụng mạnh mẽ các lệnh nhanh chóng nên được thực hiện trong tài khoản giao dịch cổ phiếu và với một môi giới giao dịch.

PEA và Thuế: Những thay đổi về giờ mở cửa từ năm nay trở đi

Việc mở và cấp vốn cho PEA không phát sinh thuế: miễn là không có khoản tiền nào rời khỏi kế hoạch, sẽ không có dòng nào xuất hiện trên tờ khai thuế của bạn, bất kể quy mô của lợi nhuận chưa thực hiện hoặc cổ tức tái đầu tư là bao nhiêu. Thuế chỉ phát sinh khi có sự kiện kết thúc — rút tiền hoặc đóng tài khoản — theo quy tắc năm năm được nêu chi tiết trong tài liệu của chúng tôi. Hướng dẫn PEA đầy đủ.

Nhà cung cấp sẽ chuyển thông tin cho cơ quan thuế và cung cấp cho bạn bản tóm tắt cần thiết: không cần phải tự khai báo, và đối với phần lớn người sở hữu, hoàn toàn không cần phải điền gì trong những năm đầu. Đó cũng là một phần lợi thế của PEA: sự đơn giản về thủ tục hành chính đi kèm với lợi ích về thuế.

Câu hỏi thường gặp: Mở tài khoản PEA và mua cổ phiếu giá rẻ

Nên mở PEA ở đâu vào năm 2026?

Với một ngân hàng trực tuyến như Fortuneo kết hợp dịch vụ PEA với dịch vụ ngân hàng, một nhà môi giới như... Bourse Direct để có giá cả minh bạch cho mỗi đơn hàng, hoặc một nhà môi giới kỹ thuật số như... Trade Republic Để tiết kiệm tự động hàng tháng. Bảng so sánh ở trên sẽ ghép mỗi hồ sơ với ưu đãi phù hợp.

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở một trang trại PEA?

Không có mức tối thiểu theo quy định pháp luật: một số nhà cung cấp chấp nhận mở tài khoản mà không cần tiền gửi ban đầu, số khác yêu cầu vài trăm euro. Vì khoản tiền gửi đầu tiên bắt đầu tính thời gian hưởng ưu đãi thuế 5 năm, nên việc gửi tiền sớm, dù chỉ là một khoản nhỏ, cũng rất đáng giá.

Bạn có thể mua cổ phiếu giá rẻ trong giai đoạn PEA không?

Yes: all shares listed on Euronext Paris can be bought in single units, including for a few dozen euros — « cheap » depends on the share price, and most French stocks trade below €100 per share.

Cổ phiếu nào rẻ nhất để mua trên sàn PEA dành cho người mới bắt đầu?

Các cổ phiếu có tính thanh khoản cao thuộc CAC 40 và SBF 120 với nền tảng cơ bản dễ hiểu — cổ tức đều đặn, nợ được kiểm soát, mô hình kinh doanh dễ nắm bắt — tạo nên điểm vào lệnh ổn định hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ biến động mạnh, với tùy chọn bổ sung thêm các lĩnh vực tăng trưởng như công nghệ sinh học sau này.

Người trẻ tuổi có thể mở tài khoản PEA không?

Đúng vậy, thông qua chương trình PEA Jeune dành riêng cho những người từ 18-25 tuổi không phải đóng thuế thu nhập (sinh viên hoặc người học nghề), với mức đóng góp tối đa là 20,000 euro: một cách để bắt đầu tính thuế ngay cả trước khi bạn kết thúc việc học.

Làm thế nào để kiểm tra xem một cổ phiếu có đủ điều kiện theo PEA hay không?

Hai manh mối nhanh chóng: trụ sở chính của công ty (Liên minh Châu Âu, hoặc Na Uy, Iceland, Liechtenstein) và việc niêm yết trên thị trường châu Âu được quản lý. Trên thực tế, trang thông tin chứng khoán trên nền tảng của bạn nêu rõ điều kiện tham gia PEA, và lệnh sẽ bị từ chối nếu cổ phiếu không đủ điều kiện — bạn không thể mua vào kế hoạch này một cách nhầm lẫn.

Một cặp vợ chồng có thể mở hai tài khoản PEA không?

Đúng vậy: mỗi vợ/chồng hoặc bạn đời dân sự (PACS) là người cư trú thuế có thể sở hữu PEA riêng của mình — với tổng số tiền đóng góp là €300,000 cho mỗi hộ gia đình — và mỗi người tự quản lý kế hoạch của mình một cách độc lập tại nhà cung cấp mà họ lựa chọn.

Bạn có cần tài khoản giao dịch cổ phiếu trước khi mở tài khoản PEA không?

Không: tài khoản PEA được mở độc lập, không yêu cầu phải có bất kỳ tài khoản nào khác. Điều ngược lại cũng đúng — nhưng đối với danh mục đầu tư cổ phiếu đầu tiên ở Pháp, việc mở tài khoản PEA trước sẽ tối đa hóa phần lợi nhuận được bảo vệ bởi quy định miễn trừ.

Bạn có thể mở tài khoản PEA mà không cần tài khoản ngân hàng ở Pháp không?

Đúng vậy: các nhà môi giới trực tuyến và các công ty môi giới kỹ thuật số (neobroker) được quản lý tại châu Âu có thể mở tài khoản PEA mà không yêu cầu khách hàng phải có tài khoản hiện tại với họ — chỉ cần phiếu thông tin tài khoản ngân hàng bên ngoài (RIB) là đủ cho các giao dịch chuyển khoản. Điều ngược lại cũng xảy ra: một số ngân hàng chỉ mở tài khoản PEA cho khách hàng của chính họ, một hạn chế cần kiểm tra trước khi bạn bắt đầu điền mẫu đơn.

Quá trình mở cửa mất bao lâu?

Mất khoảng mười lăm phút để điền mẫu đơn trực tuyến và nộp các giấy tờ cần thiết, sau đó thời gian phê duyệt từ vài phút đến vài ngày tùy thuộc vào nhà cung cấp. Giao dịch chuyển khoản đầu tiên có thể được thực hiện ngay sau khi phê duyệt, và lệnh mua hàng đầu tiên cũng có thể được thực hiện cùng với số tiền đó.