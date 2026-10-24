PEA: Hướng dẫn về Kế hoạch Tiết kiệm Vốn Cổ phần của Pháp (2026)

PEA: Định nghĩa và cách thức hoạt động của Kế hoạch Tiết kiệm Vốn Cổ phần Pháp

Kế hoạch tiết kiệm vốn cổ phần (PEA) — Kế hoạch tiết kiệm vốn cổ phần kiểu Pháp — là một hình thức đầu tư ưu đãi thuế của Pháp cho phép bạn đầu tư vào cổ phiếu châu Âu đồng thời giảm thuế đối với lợi nhuận. Trên thực tế, PEA là một tài khoản chứng khoán được kết hợp với một tài khoản tiền mặt: bạn gửi tiền vào, mua các chứng khoán đủ điều kiện, và lợi nhuận — lãi vốn và cổ tức — sẽ được tích lũy trong kế hoạch mà không bị đánh thuế miễn là không có khoản tiền nào được rút ra. Chính sự tích lũy miễn thuế này đã làm cho kế hoạch trở nên hiệu quả về lâu dài.

Người nộp thuế cư trú tại Pháp chỉ được phép sở hữu một tài khoản PEA (hai tài khoản đối với vợ chồng), bất kể tài khoản đó được mở tại bao nhiêu tổ chức.

Được thành lập vào năm 1992 nhằm hướng khoản tiết kiệm của các hộ gia đình Pháp vào thị trường chứng khoán, chương trình PEA đã được điều chỉnh thường xuyên kể từ đó: mức trần được nâng từ 132,000 euro lên 150,000 euro vào năm 2014, danh sách các loại chứng khoán đủ điều kiện được mở rộng và các quy định rút tiền từ PEA được nới lỏng vào năm 2024. Sự trường tồn về mặt pháp lý này — hơn ba mươi năm trải qua mọi chính phủ — giải thích lý do tại sao người tiết kiệm và các chuyên gia lại tin tưởng vào nó: lợi thế về thuế đã tồn tại qua mọi cuộc cải cách và thậm chí còn mạnh mẽ hơn theo thời gian.

PEA không phải là một sản phẩm hay một khoản đầu tư tự thân: nó là một công cụ chứa đựng. Lợi nhuận mà PEA thu được hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn đầu tư vào đó — cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ ETF đủ điều kiện hoặc danh mục đầu tư tùy chọn. Để chọn đúng loại chứng khoán cho công cụ này, hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi. mua cổ phiếu Giải thích cách thức đặt hàng và chọn hàng trong kho.

Cách thức hoạt động thực tế của PEA (Đánh giá tác động môi trường)

Quá trình này gồm ba giai đoạn. NẠP TIỀNBạn nạp tiền vào tài khoản bằng chuyển khoản ngân hàng, không có mức tối thiểu theo quy định và không có lịch trình bắt buộc — tất cả phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Đầu tưTừ tài khoản tiền mặt, bạn mua các cổ phiếu và quỹ ETF đủ điều kiện; các chứng khoán này được nắm giữ trong kế hoạch, và cổ tức cũng như lợi nhuận từ việc chuyển vốn sẽ tự động được chuyển trở lại tài khoản tiền mặt hoặc được tái đầu tư.

RÚT TIỀNBạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào, nhưng các quy tắc rút tiền từ PEA thay đổi đáng kể tùy thuộc vào việc kế hoạch đó đã hoạt động được hơn hay chưa đến năm năm — đó là nội dung của phần thuế bên dưới.

Một điểm thường bị hiểu sai: "quy tắc năm năm" nổi tiếng được tính từ ngày... đặt cọc lần đầuKhông phải từ thời điểm mở quỹ theo thủ tục hành chính. Bất kỳ khoản rút tiền nào trước kỷ niệm 5 năm ngày gửi tiền sẽ bị đánh thuế thu nhập và, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, sẽ đóng quỹ. Sau 5 năm, các khoản rút tiền không còn phải chịu thuế thu nhập và quỹ có thể tiếp tục hoạt động — quy định hạn chế gửi tiền sau khi rút tiền trước đây đã được bãi bỏ vào năm 2024.

Hai phong cách quản lý cùng tồn tại trong một PEA. Với đầu tư tự định hướng (Quản lý miễn phí), bạn tự chọn mọi loại chứng khoán và đặt mọi lệnh: các lựa chọn — và trách nhiệm — đều thuộc về bạn, và chi phí chỉ giới hạn ở phí môi giới. Với quản lý tùy ý (Quản lý có người quản lý), một nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ phân bổ kế hoạch theo hồ sơ rủi ro của bạn, với mức phí hàng năm thường dao động từ vài phần mười phần trăm đến hơn một phần trăm.

Quản lý theo ủy quyền phù hợp với những người thích ủy thác công việc; đầu tư tự quản lý phù hợp với những người muốn kiểm soát chi phí sát sao nhất có thể — cả hai đều nằm trong cùng một khuôn khổ thuế.

Mức trần PEA: 150,000 euro tiền gửi — và cách vượt qua mức này một cách thông minh

Mức trần áp dụng cho tiền gửiKhông bao giờ vượt quá giá trị của kế hoạch: 150,000 euro là số tiền tối đa bạn có thể đóng góp vào một tài khoản PEA tiêu chuẩn. Nếu khoản đầu tư của bạn tăng gấp đôi giá trị, 300,000 euro đang sinh lời bên trong vẫn nằm trong phạm vi ưu đãi thuế.

Có hai cách để tiến xa hơn: một cặp vợ chồng có thể kết hợp hai PEA — 300,000 euro tiền gửi hộ gia đình — và PEA-SMEChương trình này, dành riêng cho các công ty vừa và nhỏ, bổ sung thêm mức trần 225,000 euro của riêng mình — với số tiền gửi tối đa cho mỗi người tham gia ở cả hai chương trình đều là 225,000 euro.

Vượt quá hạn mức không phải là thảm họa: số tiền gửi vượt quá được coi là tiền gửi nằm ngoài PEA, chịu thuế như tài khoản chứng khoán và có các thủ tục điều chỉnh tùy thuộc vào thiện chí của người nắm giữ.

Những loại chứng khoán nào có thể được đưa vào PEA? Các quy tắc về điều kiện

Điều kiện đủ điều kiện là cốt lõi của vấn đề: không phải tất cả mọi thứ đều được chấp nhận. Những người được chấp nhận là... cổ phần trong các công ty có trụ sở chính tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (hoặc có trụ sở chính bên ngoài EU nhưng được đăng ký tại một quốc gia thành viên EU, theo các điều kiện nhất định), ETF đủ điều kiện Những sản phẩm này theo dõi các thị trường đó — phần lớn các sản phẩm của châu Âu — và, kể từ một số cải cách nhất định, cả các chứng khoán nợ nữa.

Không bao gồm trực tiếp: Cổ phiếu của Mỹ, Nhật Bản và Anh sau Brexit — những cổ phiếu này được mua trong tài khoản chứng khoán thông thường, như đã giải thích trong phần so sánh của chúng tôi. PEA so với tài khoản chứng khoán.

Các quỹ ETF theo dõi các chỉ số toàn cầu — S&P 500, MSCI World — đặt ra một câu hỏi kỹ thuật: từ lâu chỉ có các định dạng “sao chép vật lý” của châu Âu mới đủ điều kiện, và các quỹ ETF tổng hợp đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quy định gần đây. Tổng quan của chúng tôi về ETFs Giúp bạn thấy rõ những danh mục nào có thể được đưa vào PEA và phương pháp nhân rộng của chúng khác nhau như thế nào.

Ưu đãi thuế PEA: Lợi thế cốt lõi được giải thích

Về mặt hành chính, tổ chức giữ tài khoản sẽ lập báo cáo tổng kết giao dịch hàng năm, và thuế đối với các khoản rút tiền được cơ quan thuế tính toán tự động dựa trên dữ liệu được cung cấp — người giữ tài khoản không cần phải nộp bất kỳ giấy tờ cụ thể nào theo quy định thông thường.

Chế độ thuế PEA được chia thành hai giai đoạn, cách nhau bởi năm thứ năm của kế hoạch. Trước năm nămBất kỳ khoản rút tiền nào cũng khiến lợi nhuận phải chịu thuế thu nhập lũy tiến hoặc, theo lựa chọn của bạn, theo mức thuế suất cố định, với mức đóng bảo hiểm xã hội 17.2% trong mọi trường hợp — và việc rút tiền sẽ chấm dứt kế hoạch. Sau năm nămTiền rút ra được miễn thuế thu nhập; chỉ còn khoản đóng góp bảo hiểm xã hội 17.2% trên thu nhập, được thu khi bạn rút tiền.

Theo kế hoạch này, hoàn toàn không phát sinh thuế: cổ tức và lợi nhuận từ vốn được tích lũy mà không phải chịu thuế, điều này làm tăng hiệu quả của lãi kép so với tài khoản chứng khoán, nơi mỗi khoản cổ tức đều bị đánh thuế hàng năm.

Rút vốn, đóng tài sản và thừa kế: các trường hợp đặc biệt

Ba tình huống cần được xem xét kỹ lưỡng. HAS rút lui sau năm năm Kế hoạch vẫn được mở và hoạt động: bạn vẫn tiếp tục quản lý các chứng khoán còn lại; chỉ có khả năng thêm tiền mới là biến mất. HAS đóng cửa tự nguyện Áp dụng cùng chế độ thuế như việc rút toàn bộ tiền đã kích hoạt điều đó.

Trong trường hợp của cái chết của người nắm giữKế hoạch kết thúc: lợi nhuận đã được hiện thực hóa sẽ không phải chịu thuế nếu kế hoạch đã được thực hiện hơn năm năm, và giá trị đó sẽ được chuyển vào di sản — người vợ/chồng còn sống được hưởng lợi từ các quy định chuyển nhượng ưu đãi của chế độ tài sản hôn nhân. Cuối cùng, chuyển nhượng Thỏa thuận PEA giữa các tổ chức bảo toàn quyền ưu tiên về thuế: thời gian năm năm đã được gia hạn không bị đặt lại về 0, và tổ chức nhận thường chi trả một phần phí chuyển nhượng.

Ưu điểm và nhược điểm của PEA: Bảng đánh giá trung thực

Ưu điểm nhược điểm Thu nhập được miễn thuế thu nhập sau 5 năm. Sẽ bị đánh thuế đầy đủ nếu rút tiền trước 5 năm. Cổ tức kép miễn thuế Phạm vi tiếp cận trực tiếp chỉ giới hạn ở thị trường châu Âu. Mức tiền gửi tối đa cao (€150,000) Chỉ một phần PEA cho mỗi người Làm việc với các quỹ ETF đủ điều kiện, đa dạng hóa trên toàn cầu. Phí môi giới thường cao hơn so với phí giao dịch chứng khoán. Có thể chuyển nhượng mà không mất quyền hưởng thuế thâm niên. Cần có kỷ luật: ưu đãi thuế thưởng cho sự kiên trì.

Hãy đọc bảng này như một bản hợp đồng: cột bên trái chi trả cho cột bên phải. Quốc gia được miễn trừ chi trả cho việc tuân thủ quy định năm năm đầu tiên; phạm vi hoạt động của châu Âu chi trả cho việc hưởng ưu đãi thuế; mức trần chi trả cho việc tái đầu tư cổ tức không chịu thuế. Ngược lại, mọi bất lợi đều có giải pháp của nó — tài khoản chứng khoán cho việc tiếp xúc quốc tế, khoản tiền gửi đầu tiên sớm cho quy tắc năm năm, đàm phán phí môi giới.

Liệu một dự án PEA có sinh lời không, và bạn có thể kỳ vọng "lợi nhuận" như thế nào?

Tài khoản PEA không có lãi suất: nó không phải là tài khoản tiết kiệm. Hiệu suất của nó phụ thuộc vào các chứng khoán mà nó nắm giữ. Một tài khoản PEA đầu tư vào quỹ ETF cổ phiếu châu Âu hoặc toàn cầu đủ điều kiện trong lịch sử đã theo sát sự tăng trưởng dài hạn của thị trường chứng khoán — kể cả những năm giảm điểm.

Hai yếu tố biến lợi nhuận gộp đó thành lợi nhuận thực: lãi kép miễn thuế, thường cộng thêm vài phần mười điểm phần trăm mỗi năm trong vòng hai mươi năm so với cùng danh mục đầu tư trong tài khoản chứng khoán, và phí, cũng lấy đi một phần tương tự nếu được lựa chọn cẩn thận. Vì vậy, câu trả lời trung thực cho câu hỏi “PEA mang lại lợi nhuận bao nhiêu?” là: bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn nhận được từ hạn mức đầu tư, được tăng cường bởi ưu đãi thuế và bị giảm bớt bởi chi phí.

PEA-PME và PEA Jeune: những biến thể đáng chú ý

PEA-PME-ETI — Kế hoạch dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Plan d’Épargne en Actions PME-ETI) — đầu tư cổ phần vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty có vốn hóa trung bình ở châu Âu, với mức trần riêng là 225,000 euro — được tính cùng với PEA tiêu chuẩn trong giới hạn kết hợp 225,000 euro/người. Kế hoạch này cho phép tiếp cận các công ty đang phát triển với quy mô đầu tư khiêm tốn, đổi lại là sự biến động cao hơn và tính thanh khoản thấp hơn.

Thanh niên AEPDành riêng cho đối tượng từ 18-25 tuổi được miễn thuế (sinh viên và người học nghề), giới hạn số tiền gửi ở mức €20,000 và cung cấp cơ hội tiếp cận sớm với chương trình này. Các biến thể này tuân theo cơ chế thuế 5 năm tương tự như tiêu chuẩn PEA.

Phí PEA: cần so sánh những gì trước khi mở tài khoản PEA

Các khoản phí âm thầm bào mòn tài sản tích lũy: phí giao dịch, phí duy trì tài khoản, phí chuyển đổi ngoại tệ đối với chứng khoán ngoại tệ, phí quản lý tùy ý. Chỉ cần hai thói quen là đủ để kiểm soát chúng: so sánh... bảng phí môi giới Hãy điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với tần suất giao dịch thực tế của bạn, và ưu tiên các quỹ ETF có phí quản lý thấp làm cốt lõi của kế hoạch.

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5 sai lầm tốn kém cần tránh khi lập kế hoạch kinh doanh (PEA)

Rút lui ngay trước khi tròn 5 năm. Vài tuần thiếu kiên nhẫn có thể biến khoản miễn thuế thành thuế đầy đủ — hãy kiểm tra ngày kỷ niệm của khoản tiền gửi đầu tiên trước khi rút tiền.

Vài tuần thiếu kiên nhẫn có thể biến khoản miễn thuế thành thuế đầy đủ — hãy kiểm tra ngày kỷ niệm của khoản tiền gửi đầu tiên trước khi rút tiền. Nhầm lẫn mức trần tiền gửi với giá trị của gói bảo hiểm. Thu nhập không được tính vào khoản tiền 150,000 euro.

Thu nhập không được tính vào khoản tiền 150,000 euro. Lưu trữ các chứng khoán không đủ điều kiện trong đó. Việc mua trực tiếp cổ phiếu ngoài châu Âu bị từ chối hoặc được điều chỉnh hợp lệ; tài khoản chứng khoán là phương tiện phù hợp để quản lý rủi ro quốc tế.

Việc mua trực tiếp cổ phiếu ngoài châu Âu bị từ chối hoặc được điều chỉnh hợp lệ; tài khoản chứng khoán là phương tiện phù hợp để quản lý rủi ro quốc tế. Bỏ qua các khoản phí trong vòng mười năm Mức phí thường niên 1% làm giảm đáng kể hiệu quả tích lũy lãi kép — nhiều hơn hầu hết các chênh lệch hiệu suất giữa các quỹ ETF tương tự.

Mức phí thường niên 1% làm giảm đáng kể hiệu quả tích lũy lãi kép — nhiều hơn hầu hết các chênh lệch hiệu suất giữa các quỹ ETF tương tự. Mở tài khoản PEA và để tiền mặt.: Tài khoản tiền mặt của PEA hầu như không sinh lời; lợi thế về thuế chỉ áp dụng cho các chứng khoán thực sự nắm giữ.

Tài khoản PEA so với tài khoản chứng khoán: nên mở loại nào trước?

Đối với một cư dân Pháp mới bắt đầu, thứ tự ưu tiên hầu như luôn giống nhau: tài khoản PEA trước tiên. Tài khoản này bao gồm cổ phiếu và ETF châu Âu — phần cốt lõi dễ đa dạng hóa nhất — với chế độ thuế tốt nhất trên thị trường Pháp. Sau đó, tài khoản chứng khoán sẽ tiếp quản để đầu tư vào thị trường quốc tế: cổ phiếu Mỹ và châu Á, hoặc các ETF toàn cầu không đủ điều kiện. Hai loại tài khoản này không cạnh tranh nhau: chúng bổ sung cho nhau, mỗi loại đều có quy tắc riêng. Bảng dưới đây tóm tắt những sự đánh đổi cần thiết.

Tiêu chí ĐẬU XANH Tài khoản chứng khoán thông thường Vũ trụ Cổ phiếu và quỹ ETF châu Âu Tất cả các sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới Thuế thu nhập Được miễn thuế thu nhập sau 5 năm. Thuế suất cố định 30% (PFU) hoặc thuế suất lũy tiến, áp dụng hàng năm. Mức trần tiền gửi €150,000 Không áp dụng Lịch cổ tức Hợp chất miễn thuế Đánh thuế ngay khi nhận được Tốt nhất cho Cốt lõi lâu dài của Pháp/Châu Âu Tiếp xúc quốc tế và tính linh hoạt

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về cả hai chế độ ăn trong bài so sánh của chúng tôi. sự khác biệt giữa tài khoản chứng khoán và PEAvà cách thức hoạt động của phần sau trong hướng dẫn của chúng tôi về tài khoản chứng khoán thông thường.

Bạn nên huy động vốn cho dự án PEA của mình nhanh đến mức nào?

Nếu bạn bắt đầu với một khoản tiền lớn, sẽ có hai trường phái tư tưởng trái ngược nhau. HAS tiền gửi duy nhất Đầu tư ngay lập tức: về mặt thống kê, chiến lược này hiệu quả hơn việc dàn trải điểm vào lệnh trong khoảng hai phần ba trường hợp, bởi vì thị trường tăng thường xuyên hơn là giảm — nhưng đổi lại sẽ là sự hối tiếc cay đắng nếu điểm vào lệnh diễn ra ngay trước khi thị trường suy thoái. Tiền gửi theo lịch trình Phân bổ thời gian mua vào hợp lý: họ từ bỏ hiệu suất trung bình tối đa để đổi lấy sự ổn định tâm lý quý giá, và biến những đợt giảm giá tạm thời thành cơ hội mua vào với giá chiết khấu.

Đối với hầu hết những người tiết kiệm có lương, câu hỏi này thậm chí không phát sinh: khoản tiền gửi hàng tháng phù hợp với thu nhập vẫn là giải pháp tự nhiên, và khoản tiền gửi đầu tiên — khoản tiền khởi đầu cho chu kỳ 5 năm — nên được thực hiện ngay khi kế hoạch được mở, bất kể số tiền lớn hay nhỏ.

Câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi thường gặp về PEA

Mục đích của việc có một PEA là gì?

Lợi ích chính của kế hoạch tiết kiệm cổ phiếu Pháp là về thuế: sau năm năm, lợi nhuận rút ra được miễn thuế thu nhập, và trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch, cổ tức và lãi vốn được tính gộp mà không phải chịu thuế. Đây là hình thức đầu tư có lợi nhất vào cổ phiếu châu Âu trong dài hạn.

Nhược điểm của PEA là gì?

Phạm vi áp dụng chỉ giới hạn ở các chứng khoán châu Âu được mua trực tiếp, việc rút tiền trước năm năm sẽ mất ưu đãi thuế và chấm dứt kế hoạch, và chỉ cho phép một tài khoản PEA cho mỗi người. Phí môi giới cũng có thể cao hơn một chút so với tài khoản chứng khoán thông thường tại cùng một nhà cung cấp.

PEA có sinh lời không?

Một PEA (Protection Account Asset) có thể sinh lời tùy thuộc vào giá trị của các chứng khoán mà nó nắm giữ: đây không phải là một khoản đầu tư được đảm bảo. Trong lịch sử, các danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng của châu Âu hoặc toàn cầu đã tăng trưởng trong dài hạn, với những đợt giảm giá trị đôi khi rất nghiêm trọng — chế độ thuế ưu đãi là phần thưởng cho những người tiếp tục đầu tư.

Lãi suất mà PEA trả là bao nhiêu?

Không có: một quốc gia thuộc PEA không có lãi suất. Lợi nhuận đến từ cổ tức và từ sự tăng trưởng của cổ phiếu hoặc quỹ ETF nắm giữ. Chỉ có số dư tiền mặt chưa đầu tư mới có thể mang lại lợi nhuận khiêm tốn, tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Bạn cần bao nhiêu tiền để mở một trang trại trồng đậu Hà Lan (PEA)?

Không có mức tối thiểu theo quy định pháp luật: một số nhà cung cấp mở gói dịch vụ mà không yêu cầu khoản tiền gửi ban đầu, số khác lại yêu cầu vài trăm euro. Vì ngày gửi tiền lần đầu tiên sẽ kích hoạt quy tắc năm năm, nên việc mở và nạp tiền vào gói dịch vụ sớm – dù chỉ là một khoản nhỏ – sẽ giúp hưởng ưu đãi thuế sớm hơn.

Điều gì sẽ xảy ra với một PEA không có tiền gửi hoặc đơn đặt hàng nào?

Kế hoạch vẫn được duy trì và quyền ưu tiên về thuế vẫn tiếp tục: không cần gửi tiền hay giao dịch nào để giữ cho PEA hoạt động. Các chứng khoán đã nắm giữ tiếp tục có giá trị trên thị trường, cổ tức được chuyển vào tài khoản tiền mặt, và quyền miễn thuế 5 năm được tích lũy đơn giản theo thời gian — thực chất, đó là chiến lược của người mở tài khoản sớm: gửi một khoản tiền nhỏ, để nó hoạt động, rồi nạp thêm tiền sau.

Vốn đầu tư vào PEA có được đảm bảo không?

Không: một khoản đầu tư PEA vào cổ phiếu có thể bị mất giá, đôi khi giảm mạnh trong thời kỳ khủng hoảng. Chỉ có hình thức miễn thuế được pháp luật "đảm bảo" - miễn thuế sau năm năm - còn chứng khoán vẫn thuộc sở hữu của người nắm giữ, được giữ bởi người giám hộ. Số dư tiền mặt chưa đầu tư cũng không được bảo hiểm theo chương trình bảo lãnh tiền gửi ngân hàng vượt quá giới hạn thông thường, tùy thuộc vào hình thức của chúng.

Bạn có thể có nhiều hơn một hạt đậu Hà Lan không?

Không: mỗi người lớn cư trú tại Pháp chỉ được sở hữu một tài khoản PEA tiêu chuẩn, bất kể số lượng ngân hàng sở hữu. Vợ chồng có thể sở hữu hai tài khoản, và tài khoản PEA-PME tạo thành một tài khoản riêng biệt thứ hai, nằm trong giới hạn tiền gửi kết hợp là 225,000 euro.