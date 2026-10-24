PER bắt buộc (PERO): Kế hoạch hưu trí doanh nghiệp của Pháp

Thế giới việc làm đang thay đổi nhanh chóng. Nhân viên không còn chỉ tìm kiếm mức lương hấp dẫn: ​​giờ đây họ ngày càng coi trọng các phúc lợi dành cho nhân viên, chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc và sự an toàn tài chính lâu dài. Trong bối cảnh này, PER Obligatoire (PERO) nổi bật như một trong những chương trình hấp dẫn nhất dành cho các công ty muốn tăng sức hút của mình đồng thời giúp đội ngũ nhân viên chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.

Trong bối cảnh các cuộc cải cách lương hưu liên tục diễn ra và những nghi ngờ về mức lương hưu nhà nước trong tương lai ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều nhà tuyển dụng lựa chọn thiết lập kế hoạch tiết kiệm hưu trí bắt buộc tại công ty. Kế hoạch này cho phép người lao động tích lũy dần khoản tiết kiệm dành cho việc nghỉ hưu, với sự hỗ trợ tài chính từ công ty.

Nhưng ngoài vai trò là một công cụ tiết kiệm hưu trí, PER Obligatoire đã trở thành một công cụ quản lý nguồn nhân lực thực sự, một đòn bẩy giữ chân nhân tài và một cách để củng cố thương hiệu nhà tuyển dụng.

PER bắt buộc là gì?

Chương trình Tiết kiệm Hưu trí Bắt buộc, thường được gọi là PERO, là một chương trình tiết kiệm hưu trí tập thể do một công ty thiết lập nhằm mang lại lợi ích cho nhân viên của mình hoặc cho một nhóm nhân viên được xác định một cách khách quan.

Created under the PACTE law, it replaces the old « Article 83 » contracts while offering more flexibility and more management options.

Đặc điểm nổi bật của chương trình này là tính bắt buộc: khi một nhân viên thuộc đối tượng được chương trình bảo hiểm áp dụng, việc tham gia là bắt buộc. Yêu cầu này đảm bảo phạm vi bao phủ đồng đều và khuyến khích tiết kiệm hưu trí dài hạn.

Mục tiêu chính của PER Obligatoire là cung cấp cho người hưởng lợi, khi về hưu, một nguồn thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu được chi trả bởi các chương trình nhà nước bắt buộc.

Vì sao việc lập kế hoạch nghỉ hưu đang trở thành ưu tiên hàng đầu

Từ lâu, việc nghỉ hưu được xem là một chủ đề xa vời. Nhiều người lao động cho rằng các chương trình hưu trí bắt buộc của nhà nước sẽ đủ để duy trì mức sống của họ.

Ngày nay, nhận thức đó đang thay đổi nhanh chóng.

Tuổi thọ trung bình tăng, dân số già hóa và những điều chỉnh thường xuyên đối với hệ thống lương hưu đang khiến nhiều người ở Pháp đặt câu hỏi về thu nhập tương lai của họ.

Các nghiên cứu cho thấy một lượng lớn người lao động lo ngại mức sống của họ sẽ giảm đáng kể sau khi nghỉ hưu. Nỗi lo này giải thích sự quan tâm ngày càng tăng đối với các chương trình tiết kiệm hưu trí, dù là cá nhân hay tập thể.

Chương trình PER Obligatoire giải quyết chính xác mối quan ngại này bằng cách cho phép vốn tích lũy dần dần trong suốt sự nghiệp chuyên môn.

Chế độ PER Obligatoire ở Pháp hoạt động như thế nào?

Chương trình PER Obligatoire hoạt động thông qua các khoản đóng góp định kỳ được chuyển vào một tài khoản cá nhân được mở dưới tên của mỗi nhân viên đủ điều kiện.

Những đóng góp này có thể được tài trợ bởi:

– chỉ do công ty tự thực hiện;

– do công ty và người lao động cùng chịu trách nhiệm;

– được bổ sung bằng các khoản đóng góp tự nguyện từ phía người lao động.

Tùy thuộc vào quy định của chương trình, các khoản tiền khác cũng có thể được thanh toán bằng:

– chuyển khoản từ các chương trình hưu trí trước đó;

– Quyền lợi từ việc chia sẻ lợi nhuận và các chương trình tiết kiệm của nhân viên;

– Các khoản thanh toán đặc biệt phát sinh một lần do nhân viên thực hiện.

Tất cả các khoản tiền này sau đó được đầu tư vào các công cụ tài chính để tạo ra tăng trưởng dài hạn.

Các cách khác nhau để quản lý khoản tiết kiệm

Một trong những ưu điểm vượt trội của PER Obligatoire nằm ở sự đa dạng của các giải pháp quản lý được cung cấp.

Đầu tư có quản lý: lựa chọn phổ biến nhất

Đầu tư có quản lý hiện đang được nhiều người tiết kiệm ưa chuộng.

Nguyên tắc rất đơn giản: việc phân bổ tài sản sẽ tự động thay đổi theo độ tuổi của nhân viên.

Mặc dù thời điểm nghỉ hưu còn xa, nhưng khoản tiết kiệm được đầu tư nhiều hơn vào các kênh đầu tư năng động, có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn trong dài hạn.

Qua nhiều năm, các khoản đầu tư dần chuyển hướng sang các phương tiện an toàn hơn để bảo vệ nguồn vốn đã tích lũy.

Cách tiếp cận này cho phép người tiết kiệm hưởng lợi từ tiềm năng của thị trường tài chính đồng thời giảm thiểu rủi ro một cách dần dần.

Quản lý tự do: quyền tự chủ cao hơn

Chế độ quản lý tự do cho phép nhân viên lựa chọn các kênh đầu tư của riêng mình.

Do đó, họ có thể điều chỉnh chiến lược của mình theo:

– Khả năng chịu rủi ro của họ;

– mục tiêu làm giàu của họ;

– tầm nhìn đầu tư của họ;

– kiến ​​thức của họ về thị trường tài chính.

Phương án này mang lại nhiều tự do hơn nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn trong các quyết định đầu tư.

Một phúc lợi dành cho nhân viên đặc biệt hấp dẫn.

Trong thời điểm các công ty đang cạnh tranh gay gắt để thu hút những nhân tài xuất sắc nhất, PER Obligatoire là một lợi ích tạo nên sự khác biệt.

Đối với người lao động, đây là một hình thức tiết kiệm được người sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Khoản đóng góp này thường được xem là một hình thức bồi thường gián tiếp đặc biệt đáng hoan nghênh.

Những lợi ích chính dành cho nhân viên bao gồm:

– Tự động tích lũy tiền tiết kiệm hưu trí;

– nỗ lực tài chính được chia sẻ với công ty;

– Khả năng thực hiện các khoản thanh toán bổ sung;

– Tiếp cận các công cụ tài chính được quản lý chuyên nghiệp;

– Chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Khía cạnh bảo vệ lâu dài này củng cố mạnh mẽ nhận thức tích cực về người sử dụng lao động.

Đánh giá hiệu suất bắt buộc (Mandatory PER) như một công cụ giữ chân nhân tài

Cuộc chiến giành nhân tài hiện đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề.

Việc tuyển dụng ngày càng khó khăn. Giữ chân những nhân viên giỏi nhất thậm chí còn khó hơn.

Trong bối cảnh này, các công ty cần phải đưa ra nhiều hơn là chỉ một mức lương cạnh tranh.

Chế độ PER Obligatoire đóng góp tích cực vào việc giữ chân nhân viên vì nhiều lý do.

Thứ nhất, nó phản ánh cam kết cụ thể của nhà tuyển dụng đối với tương lai của người lao động.

Thứ hai, nó tạo ra mối quan hệ lâu dài giữa công ty và nhân viên. Thời gian làm việc càng lâu trong tổ chức, khoản tiết kiệm hưu trí càng tăng lên.

Cuối cùng, điều này củng cố tinh thần đoàn kết bằng cách cho thấy công ty thực sự quan tâm đến tương lai của đội ngũ nhân viên.

Một đòn bẩy mạnh mẽ để củng cố thương hiệu nhà tuyển dụng.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng đã trở thành một vấn đề chiến lược quan trọng.

Ngày nay, các ứng viên thường kiểm tra mạng xã hội, đánh giá từ các nhân viên cũ và các chế độ phúc lợi được cung cấp trước khi nộp đơn.

Do đó, một chính sách xã hội đầy tham vọng là một lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Việc thiết lập PER Mandatory giúp truyền đạt nhiều giá trị tích cực:

– Trách nhiệm xã hội;

– Tầm nhìn dài hạn;

– Cam kết với nhân viên;

– Mong muốn chân thành bảo vệ nhân viên.

Những yếu tố này giúp cải thiện hình ảnh tổng thể của công ty, cả đối với ứng viên và nhân viên hiện tại.

Các lợi ích về thuế của chương trình PER bắt buộc

Sự thành công của PER Obligatoire cũng được giải thích bởi khung pháp lý về thuế đặc biệt thuận lợi của nó.

Đối với công ty, các khoản đóng góp thường được ưu ái hơn so với việc tăng lương thông thường.

Việc tối ưu hóa này giúp cải thiện tỷ lệ chi phí/lợi ích của các chính sách bồi thường.

Đối với người lao động, một số khoản thanh toán có thể được hưởng ưu đãi thuế trong giới hạn quy định — một hình thức đầu tư hưu trí ở Pháp mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Sự tối ưu hóa kép này giải thích tại sao PER Obligatoire thường được coi là một công cụ đôi bên cùng có lợi.

Các lợi ích bảo vệ tích hợp sẵn

Chương trình PER Obligatoire không chỉ giới hạn ở việc tích lũy tiết kiệm hưu trí.

Nhiều hợp đồng cũng bao gồm các quyền lợi bảo vệ.

Các biện pháp bảo vệ này có thể bao gồm:

– trợ cấp tử vong;

– Đảm bảo vốn tối thiểu;

– Các lựa chọn lương hưu cho người thân của nạn nhân;

– Các thỏa thuận bảo vệ người thụ hưởng.

Những đảm bảo này mang lại sự an toàn bổ sung cho nhân viên và gia đình họ.

Số tiền tiết kiệm sẽ được xử lý như thế nào khi về hưu?

Khi nhân viên đến tuổi nghỉ hưu, có một số lựa chọn thôi việc khác nhau.

Tùy thuộc vào nguồn gốc của các khoản thanh toán và các quy định hiện hành, họ có thể lựa chọn:

Lựa chọn niên kim trọn đời

Giải pháp này đảm bảo nguồn thu nhập đều đặn cho đến khi người thụ hưởng qua đời.

Nó mang lại sự an toàn tài chính lâu dài và giúp việc lập kế hoạch ngân sách hưu trí trở nên dễ dàng hơn.

Tùy chọn rút vốn

Người thụ hưởng nhận được toàn bộ hoặc một phần số tiền tiết kiệm của họ dưới dạng một khoản tiền gộp.

Hình thức này đặc biệt phổ biến để tài trợ cho một dự án lớn hoặc bổ sung vào nguồn vốn hiện có.

Dung dịch hỗn hợp

Trong một số trường hợp, có thể kết hợp khoản tiền trả định kỳ và vốn gốc để tăng thêm tính linh hoạt.

Vì sao PER Obligatoire nên tiếp tục phát triển

Một số xu hướng dài hạn đang ủng hộ sự tăng trưởng của PER Obligatoire.

Thứ nhất là yếu tố nhân khẩu học và sự không chắc chắn dai dẳng về lương hưu trong tương lai.

Thứ hai là sự gia tăng các chính sách nhân sự tập trung vào trải nghiệm của nhân viên.

Cuối cùng, yếu tố thứ ba là việc không ngừng tìm kiếm các công cụ hiệu quả để thu hút và giữ chân nhân tài.

Đối mặt với những thách thức này, các PER Bắt buộc Đây nổi bật như một giải pháp đặc biệt phù hợp — một kế hoạch tiết kiệm hưu trí đúng chất Pháp dành cho các đội ngũ nhân viên công ty.

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Kết luận: Một khoản đầu tư thắng lợi cho cả công ty và nhân viên.

Hiện nay, PER Obligatoire là một trong những chương trình tiết kiệm hưu trí tập thể hoàn chỉnh nhất.

Đối với người lao động, đây là một cách hiệu quả để chuẩn bị cho tương lai, bổ sung vào quỹ hưu trí bắt buộc và hưởng lợi từ sự hỗ trợ tài chính dài hạn.

Đối với các công ty, đây là một đòn bẩy mạnh mẽ để thu hút nhân tài, giữ chân nhân viên và nâng cao giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng.

Trong bối cảnh các vấn đề về hưu trí và an sinh xã hội ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, quỹ PER Obligatoire dường như là một khoản đầu tư chiến lược có khả năng đáp ứng kỳ vọng của cả người sử dụng lao động và người lao động.