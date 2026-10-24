Vay tín chấp cá nhân tại Pháp: Lãi suất và cách thức hoạt động

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A cho vay cá nhân Khoản vay cá nhân là số tiền được ngân hàng hoặc tổ chức cho vay chuyên nghiệp cho vay, người vay đồng ý trả lại trong thời hạn đã thỏa thuận, kèm theo lãi suất. Các khoản vay cá nhân ở Pháp được pháp luật quản lý chặt chẽ, cho dù bạn đang vay để mua xe, sửa chữa nhà cửa hay mua nhà.

Hướng dẫn này giải thích các loại tín dụng khác nhau và cách thức hoạt động của các khoản vay cá nhân, cách đọc hiểu chi phí thực sự của việc vay mượn, các quyền lợi bạn được hưởng và các quy định mới áp dụng từ ngày 20 tháng 11 năm 2026. Nó cũng nêu chi tiết những thói quen cần áp dụng để vay mượn mà không gặp khó khăn.

Khoản vay cá nhân là gì? Định nghĩa

Về mặt pháp lý, khoản vay cá nhân là một hợp đồng theo đó một bên... người cho vay cung cấp một khoản tiền cho một người vayvà trả lại theo lịch trình đã định. Giá của dịch vụ này là quan tâmNgoài ra, có thể phát sinh thêm nhiều loại phí khác: phí xử lý, phí bảo hiểm, phí bảo lãnh. Việc hoàn trả thường được thực hiện bằng góp hàng tháng bao gồm một phần vốn và một phần lợi ích.

Có hai nhóm lớn áp dụng cho các cá nhân:

Tín dụng tiêu dùng , khoản vay này tài trợ cho các hàng hóa và dịch vụ phi tài sản: xe hơi, thiết bị, cải tạo nhà cửa, du lịch, giáo dục.

, khoản vay này tài trợ cho các hàng hóa và dịch vụ phi tài sản: xe hơi, thiết bị, cải tạo nhà cửa, du lịch, giáo dục. Tín dụng thế chấp, khoản vay tài trợ cho việc mua, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở trong thời hạn dài hơn nhiều.

Mỗi bên đều tuân theo các quy định riêng biệt theo Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng Pháp. Về phía các doanh nghiệp, họ có các lựa chọn tài chính riêng (vay vốn kinh doanh, cho thuê tài chính, thấu chi doanh nghiệp) không thuộc phạm vi bảo vệ của các quy định này.

Trả góp khoản vay và tín dụng quay vòng

An khoản vay trả góp Xác định số tiền, thời hạn và các khoản thanh toán hàng tháng cố định ngay từ đầu: mỗi khoản thanh toán sẽ làm giảm số vốn còn lại xuống bằng không. HAS cơ sở tín dụng quay vòng Nó cho phép bạn tiếp cận một khoản tiền dự trữ được bổ sung khi bạn trả nợ. Hình thức này linh hoạt hơn, nhưng cũng đắt hơn và rủi ro hơn, vì nó có thể duy trì khoản nợ trong dài hạn.

Các loại tín dụng tiêu dùng chính ở Pháp

Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp liệt kê một số hình thức tín dụng tiêu dùng. Theo quy định hiện hành, các khoản tín dụng này bao gồm số tiền từ 200 euro đến 75,000 euro.

Loại tín dụng Sử dụng quỹ Tỷ lệ Đặc tính nổi bật Khoản vay được phân bổ Chỉ áp dụng cho các giao dịch mua bán được quy định trong hợp đồng. đã sửa Gắn liền với giao dịch mua bán: nếu giao dịch mua bán bị hủy bỏ, khoản vay cũng bị hủy bỏ. Khoản vay cá nhân Sử dụng miễn phí, không cần chứng minh mua hàng. đã sửa Các khoản thanh toán hàng tháng và thời hạn được biết trước. Tín dụng quay vòng Một khoản tiền dự trữ có thể tái sử dụng Biến đổi, cao hơn Thời hạn trả nợ được giới hạn theo luật. Thuê mua kèm quyền chọn mua (LOA) Sử dụng tài sản để đổi lấy các khoản thanh toán hàng tháng Bao gồm trong các khoản thanh toán Quyền mua xe khi kết thúc hợp đồng, thường áp dụng cho xe hơi. Tín dụng vi mô cá nhân Dự án hòa nhập xã hội (việc làm, di chuyển, y tế) Thấp Hỗ trợ từ một tổ chức phi lợi nhuận hoặc trung tâm hoạt động xã hội cấp thành phố (CCAS) khoản vay sinh viên được nhà nước bảo lãnh Tài trợ cho việc học của bạn Do ngân hàng quy định Đối với những người dưới 28 tuổi, việc trả nợ có thể được hoãn lại.

Các khoản vay được phân bổ (Tín dụng tại điểm bán hàng)

Thông thường được cung cấp tại điểm bán hàng, khoản vay được phân bổ để tài trợ cho một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, được nêu trong báo giá. Ưu điểm của nó là mối liên hệ pháp lý với việc mua bán: nếu hàng hóa không được giao, khoản tín dụng sẽ bị hủy bỏ, và việc trả nợ chỉ bắt đầu khi hàng được giao.

Khoản vay cá nhân

Đây là hình thức tín dụng tiêu dùng cổ điển nhất. Bạn có thể sử dụng tiền theo ý muốn mà không cần phải chứng minh lý do mua hàng. Lãi suất cố định và số tiền thanh toán hàng tháng được biết rõ ngay từ khi ký hợp đồng, giúp việc lập ngân sách dễ dàng hơn.

Tín dụng quay vòng: Vay cá nhân so với vay bằng thẻ tín dụng

Often attached to a store card, where it works much like a credit card credit line, revolving credit, also known as « revolving », was for a long time a major cause of over-indebtedness. The law has therefore tightly restricted it. Above €1,000, the lender must also offer you an amortizing loan alongside it. The repayment period is capped at 36 months for amounts up to €3,000 and 60 months above that. Its rate is variable and generally higher than that of a personal loan.

Mua trả góp (LOA) và Cho thuê dài hạn

Thuê mua trả góp kèm tùy chọn mua cho phép bạn sử dụng một tài sản, thường là xe cộ, để đổi lấy các khoản thanh toán hàng tháng, với tùy chọn mua tài sản đó khi kết thúc hợp đồng. Cho thuê dài hạn (LLD), không bao gồm tùy chọn mua, về mặt pháp lý không phải là một thỏa thuận tín dụng. Trong cả hai trường hợp, hãy so sánh tổng chi phí của các khoản thanh toán với chi phí của một khoản mua được tài trợ bằng khoản vay thông thường.

Vay thế chấp nhà ở Pháp: Cách thức hoạt động và các quy định

Tín dụng thế chấp tài trợ cho việc mua nhà, xây dựng hoặc cải tạo lớn. Nó liên quan đến số tiền lớn và thời hạn dài, thường từ 15 đến 25 năm. Nó hầu như luôn đi kèm với một khoản vay thế chấp. Bảo hành (thế chấp tài sản, quyền ưu tiên của người cho vay hoặc bảo lãnh từ một cơ quan chuyên môn) và bảo hiểm người vayĐiều mà các ngân hàng yêu cầu trên thực tế.

Tiêu chí cho vay do HCSF đặt ra

Từ năm 2022, một tiêu chuẩn do Hội đồng cấp cao về ổn định tài chính (Hội đồng cấp cao về ổn định tài chính của Pháp) đặt ra đã được áp dụng cho các ngân hàng. Tea tỷ lệ nợ trên thu nhập — Tỷ lệ thu nhập dành cho việc trả nợ tất cả các khoản tín dụng, bao gồm cả bảo hiểm — không được vượt quá 35%. Trà kỳ hạn Về nguyên tắc, thời hạn vay được giới hạn ở mức 25 năm, với mức dung sai lên đến 27 năm trong một số trường hợp xây dựng hoặc cải tạo. Các ngân hàng có một biên độ miễn trừ hạn chế, ưu tiên dành cho nhà ở chính và người mua nhà lần đầu.

Việc tính toán khả năng vay vốn của bạn dựa trên thu nhập ổn định và các khoản nợ hiện có, và đối với nhà đầu tư, một phần thu nhập cho thuê dự kiến. Chúng tôi đề cập đến điểm này trong bài viết của mình về... Thu nhập từ cho thuê được tính như thế nào vào khả năng vay vốn của bạn?.

Các biện pháp bảo vệ dành riêng cho khoản vay thế chấp

Thư đề nghị vay được gửi bằng văn bản và có hiệu lực trong ít nhất... 30 ngày .

. Người vay có một Thời gian chờ 10 ngày Lời đề nghị không thể được chấp nhận trước ngày thứ mười một kể từ ngày nhận được.

Lời đề nghị không thể được chấp nhận trước ngày thứ mười một kể từ ngày nhận được. Nếu khoản vay không được chấp thuận, việc mua nhà sẽ bị hủy bỏ. tình trạng treo về việc nhận được khoản vay được ghi trong thỏa thuận mua bán sơ bộ.

về việc nhận được khoản vay được ghi trong thỏa thuận mua bán sơ bộ. Kể từ khi luật Lemoine năm 2022 có hiệu lực, bảo hiểm người vay có thể được áp dụng. bị hủy bỏ bất cứ lúc nào và được thay thế bằng một chính sách tương đương. Bản câu hỏi về sức khỏe được bãi bỏ đối với các khoản vay có số tiền bảo hiểm không vượt quá 200,000 euro mỗi người và kết thúc trước khi người vay tròn 60 tuổi.

Lãi suất cho vay: Lãi suất hàng năm (APR), tổng chi phí và mức trần lãi suất cho vay.

APR: Con số cần so sánh

tỷ lệ phần trăm phí hàng năm (APR, được biết đến ở Pháp với tên gọi TAEG) là sự kết hợp giữa lãi suất danh nghĩa và tất cả các khoản phí bắt buộc: phí xử lý, phí bảo hiểm (nếu có) và phí bảo lãnh. Đây là chỉ số duy nhất cho phép bạn so sánh hai ưu đãi một cách trung thực. Chỉ số này phải xuất hiện trên mọi con số được quảng cáo và trên hợp đồng tín dụng. Hai khoản vay có cùng lãi suất danh nghĩa có thể có APR rất khác nhau tùy thuộc vào các khoản phí phụ trợ của chúng.

Tổng chi phí của khoản vay

Tổng chi phí là tổng của tất cả các khoản phí bạn sẽ phải trả thêm ngoài số vốn vay. Nó phụ thuộc vào lãi suất và trên hết là vào... kỳ hạnViệc kéo dài thời gian trả nợ sẽ làm giảm số tiền phải trả hàng tháng, nhưng làm tăng đáng kể tổng tiền lãi. Luôn so sánh tổng số tiền phải trả, chứ không chỉ số tiền trả hàng tháng.

Một ví dụ đơn giản minh họa tác động của thời hạn này. Với cùng một khoản vay và cùng lãi suất, việc chuyển từ thời hạn trả nợ ba năm sang năm năm sẽ giảm khoản thanh toán hàng tháng xuống khoảng một phần ba. Nhưng tổng số tiền lãi phải trả lại tăng hơn một nửa. Do đó, khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn đi kèm với một cái giá nhất định.

Giới hạn lãi suất cho vay: Một mức trần pháp lý

Không được phép cấp tín dụng với lãi suất hàng năm (APR) cao hơn mức quy định. mức cho vay tối đa (Tỷ lệ hao mòn). Mức trần này được Ngân hàng Pháp tính toán và công bố hàng quý, theo loại khoản vay và mức tiền vay. Nó bảo vệ người vay khỏi mức lãi suất bất hợp lý. Để kiểm tra các ngưỡng hiện hành, hãy tham khảo ấn phẩm hàng quý của Ngân hàng Pháp thay vì một con số lỗi thời.

Các quyền lợi của bạn với tư cách là người vay

Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng Pháp đưa ra một số biện pháp bảo vệ cho bất kỳ thỏa thuận tín dụng tiêu dùng nào:

Thông tin trước hợp đồng Trước khi ký kết bất kỳ giấy tờ nào, bên cho vay phải cung cấp một bảng thông tin tiêu chuẩn mô tả khoản vay, các đặc điểm và chi phí của khoản vay.

Trước khi ký kết bất kỳ giấy tờ nào, bên cho vay phải cung cấp một bảng thông tin tiêu chuẩn mô tả khoản vay, các đặc điểm và chi phí của khoản vay. Ưu đãi có hiệu lực trong 15 ngày. Các điều khoản được đề xuất vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian này, cho bạn thời gian để so sánh.

Các điều khoản được đề xuất vẫn có hiệu lực trong khoảng thời gian này, cho bạn thời gian để so sánh. Kiểm tra khả năng tín dụng của bạn Bên cho vay phải đánh giá khả năng trả nợ của bạn và tham khảo hồ sơ sự cố trả nợ (FICP) của Ngân hàng Pháp.

Bên cho vay phải đánh giá khả năng trả nợ của bạn và tham khảo hồ sơ sự cố trả nợ (FICP) của Ngân hàng Pháp. Quyền rút lui trong vòng 14 ngày dương lịch Sau khi được chấp nhận, vui lòng sử dụng mẫu đính kèm hợp đồng. Tiền sẽ không được giải ngân trong vòng bảy ngày đầu tiên.

Sau khi được chấp nhận, vui lòng sử dụng mẫu đính kèm hợp đồng. Tiền sẽ không được giải ngân trong vòng bảy ngày đầu tiên. Trả nợ sớmBạn có thể trả toàn bộ hoặc một phần khoản vay trước khi kết thúc kỳ hạn. Có thể áp dụng mức bồi thường hạn chế tùy thuộc vào số tiền và loại khoản vay.

Ở Pháp không có hệ thống điểm tín dụng kiểu Mỹ.

A great deal of content translated from English refers to a « credit score » or a « credit report » that you can check and improve. No such system exists in France. Each bank applies its own analysis: income, job stability, existing commitments, savings, how the account is managed. The only shared file is the FICPDanh sách này liệt kê các trường hợp hoàn trả đã được chứng minh và các thủ tục xử lý nợ quá hạn. Việc có tên trong danh sách FICP khiến việc tiếp cận tín dụng mới trở nên rất khó khăn trong suốt thời gian danh sách còn hiệu lực.

Những thay đổi kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2026

Một sắc lệnh (nghị định của chính phủ Pháp) ngày 3 tháng 9 năm 2025 chuyển đổi chỉ thị mới của châu Âu về tín dụng tiêu dùng. Các quy định mới áp dụng cho các hợp đồng được ký kết từ ngày 20 tháng 11 năm 2026. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính, những thay đổi chính như sau:

Phạm vi rộng hơn Các khoản vay nhỏ, trả góp (mua ngay, trả sau), tín dụng dưới ba tháng và tín dụng lên đến 100,000 euro đều thuộc chế độ bảo hộ tín dụng tiêu dùng.

Các khoản vay nhỏ, trả góp (mua ngay, trả sau), tín dụng dưới ba tháng và tín dụng lên đến 100,000 euro đều thuộc chế độ bảo hộ tín dụng tiêu dùng. Các nghĩa vụ công bố thông tin chặt chẽ hơn Để các ưu đãi trở nên minh bạch hơn.

Để các ưu đãi trở nên minh bạch hơn. Các biện pháp bắt buộc được điều chỉnh phù hợpTrước khi tiến hành bất kỳ thủ tục kiện tụng nào, các bên cho vay sẽ phải đề xuất giải pháp cho những người đi vay đang gặp khó khăn.

Các thỏa thuận tín dụng hiện có không bị ảnh hưởng, ngoại trừ các thỏa thuận không xác định thời hạn như một số khoản tín dụng quay vòng hoặc thấu chi, một phần của các quy định mới sẽ tự động áp dụng cho các thỏa thuận này. Do đó, các phương thức thanh toán chia nhỏ, thường được trình bày như một dịch vụ thanh toán đơn giản, sẽ được quản lý chặt chẽ hơn.

Cách vay tiền tín chấp cá nhân tại Pháp: Phương pháp 6 bước

Xác định nhu cầu thực sựCần xác định rõ số tiền chính xác, thời hạn hợp lý và kiểm tra xem việc sử dụng tiền tiết kiệm có khả thi hay không. Tính toán khả năng trả nợ của bạnKhoản thanh toán hàng tháng phải vẫn nằm trong khả năng chi trả ngay cả khi có sự cố bất ngờ xảy ra, có tính đến tất cả các khoản tín dụng hiện có. Chọn loại tín dụng phù hợp: một khoản vay cá nhân hoặc khoản vay được phân bổ thay vì tín dụng xoay vòng cho một lần mua hàng. So sánh lãi suất hàng năm (APR) và tổng chi phí trong số nhiều lời đề nghị, từ ngân hàng của bạn và từ các tổ chức cho vay chuyên nghiệp. Kiểm tra bảo hiểm người vayĐối với tín dụng tiêu dùng, việc có bảo hiểm không phải lúc nào cũng bắt buộc, còn đối với khoản vay thế chấp, bạn có thể chọn một công ty bảo hiểm khác. Đọc toàn bộ nội dung ưu đãi và tận dụng thời gian rút tiền nếu có lựa chọn tốt hơn xuất hiện.

So-called « free » credit, offered by some sellers, lets you pay in installments without interest. Simply check that the total of the installments matches the advertised price and that no ancillary fees are added.

Tín dụng, tiết kiệm và đầu tư: Lựa chọn đúng đắn

Tín dụng tự nó không tốt cũng không xấu: mọi thứ phụ thuộc vào việc nó tài trợ cho cái gì. Vay tiền để mua nhà ở chính hoặc bất động sản cho thuê có thể giúp bạn tích lũy tài sản. Ngược lại, vay tiền để chi tiêu hàng ngày khiến bạn phải trả lãi cho khoản tiêu dùng không sinh lời.

Trước khi vay nợ để mua sắm hàng tiêu dùng, tốt hơn hết là nên xem xét liệu khoản tiết kiệm riêng có cho phép bạn chờ đợi vài tháng hay không. Nhìn chung, việc giữ khoản tiết kiệm lãi suất thấp trong khi trả lãi suất tín dụng xoay vòng cao là không hợp lý. Để có chiến lược tổng thể, phương pháp của chúng tôi là... xây dựng sự giàu có từng bước một Bài viết giải thích cách kết hợp việc lập ngân sách, quỹ dự phòng khẩn cấp, trả nợ lãi suất cao và đầu tư.

Một số người tiết kiệm sử dụng khoản tiết kiệm của họ. chính sách bảo hiểm nhân thọ Một phương án khác là: ứng trước tiền từ hợp đồng bảo hiểm cung cấp tiền mặt mà không cần hoàn tất khoản đầu tư, hoặc hợp đồng bảo hiểm có thể được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Những giải pháp này đều có chi phí và điều kiện cụ thể, cần được so sánh với khoản vay thông thường.

Nên làm gì nếu bạn gặp khó khăn trong việc trả nợ?

Hành động sớm là điều cần thiết. Ngay khi gặp khó khăn, hãy liên hệ với người cho vay: họ có thể đưa ra giải pháp. hoãn thanh toáncó thể là thời hạn dài hơn, tạm đình chỉ hoặc đàm phán lại. Trong trường hợp chậm thanh toán, họ phải thông báo cho bạn về những rủi ro bạn phải đối mặt trước khi bắt đầu các thủ tục.

Bảo hiểm người vay Bảo hiểm có thể chi trả toàn bộ hoặc một phần các khoản trả góp nếu chính sách bảo hiểm của bạn bao gồm nguyên nhân gây ra khó khăn, chẳng hạn như khuyết tật hoặc, tùy thuộc vào các điều khoản bảo hiểm đã mua, mất việc làm.

Bảo hiểm có thể chi trả toàn bộ hoặc một phần các khoản trả góp nếu chính sách bảo hiểm của bạn bao gồm nguyên nhân gây ra khó khăn, chẳng hạn như khuyết tật hoặc, tùy thuộc vào các điều khoản bảo hiểm đã mua, mất việc làm. Thời gian gia hạn Thẩm phán tòa án địa phương có thể tạm đình chỉ hoặc hoãn việc trả nợ của bạn tối đa hai năm mà không bị phạt.

Thẩm phán tòa án địa phương có thể tạm đình chỉ hoặc hoãn việc trả nợ của bạn tối đa hai năm mà không bị phạt. Hợp nhất khoản vay Hình thức này kết hợp nhiều khoản vay thành một, với khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn nhưng thường có thời hạn dài hơn và tổng chi phí cao hơn. Chỉ khi tính toán kỹ lưỡng thì hình thức này mới thực sự hiệu quả.

Hình thức này kết hợp nhiều khoản vay thành một, với khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn nhưng thường có thời hạn dài hơn và tổng chi phí cao hơn. Chỉ khi tính toán kỹ lưỡng thì hình thức này mới thực sự hiệu quả. Thủ tục nợ nần vượt quá mứcNếu khoản nợ của bạn vượt quá khả năng trả nợ một cách bền vững, bạn có thể nộp đơn miễn phí lên ủy ban xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng Pháp.

Beware of « no-questions-asked » credit offers or intermediaries that demand fees before the funds are released: these are classic signs of a scam. Check that a lender is authorized in the REGAFI register, or in the ORIAS register for intermediaries.

Các khoản vay giữa các cá nhân

Vay tiền từ người thân là hợp pháp, miễn là bạn có thể chứng minh đó là khoản vay chứ không phải quà tặng. Cần có giấy tờ chứng minh bằng văn bản. xác nhận khoản vay (Việc ghi nhận khoản nợ) được khuyến nghị mạnh mẽ. Trên 5,000 euro, khoản vay phải được khai báo với cơ quan thuế. Bất kỳ khoản lãi nào được trả đều được tính là thu nhập chịu thuế đối với người cho vay. Loại vay này tránh được phí ngân hàng, nhưng có thể gây căng thẳng trong mối quan hệ gia đình nếu trả nợ chậm.

Những sai lầm cần tránh khi vay mượn

Chỉ xét đến khoản thanh toán hàng tháng , quên mất thời hạn và tổng chi phí.

, quên mất thời hạn và tổng chi phí. Tích lũy nhiều khoản tín dụng tiêu dùng Đặc biệt là các khoản vay xoay vòng, cho đến khi bạn không còn nhớ rõ khoản nợ của mình nữa.

Đặc biệt là các khoản vay xoay vòng, cho đến khi bạn không còn nhớ rõ khoản nợ của mình nữa. Chấp nhận lời đề nghị đầu tiên mà không so sánh lãi suất hàng năm (APR).

mà không so sánh lãi suất hàng năm (APR). Sử dụng hình thức thanh toán chia nhỏ cho chi tiêu hàng ngày Điều đó có nghĩa là sống dựa vào tín dụng.

Điều đó có nghĩa là sống dựa vào tín dụng. Vay tiền để đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc tài sản tiền điện tử. Suy thoái thị trường khiến khoản nợ không thay đổi trong khi giá trị khoản đầu tư giảm sút.

Suy thoái thị trường khiến khoản nợ không thay đổi trong khi giá trị khoản đầu tư giảm sút. Chờ đợi quá lâu trước khi báo cáo khó khăn cho người cho vay.

Câu hỏi thường gặp: Các thắc mắc của bạn về vay tín dụng cá nhân

Tín dụng và khoản vay khác nhau ở điểm nào?

Trong ngôn ngữ thông thường, hai thuật ngữ này tương đương nhau. Về mặt pháp lý, tín dụng là một khái niệm rộng hơn, bao gồm khoản vay, thấu chi được cho phép, quỹ dự trữ quay vòng và mua trả góp kèm tùy chọn mua.

Bạn có bao nhiêu thời gian để rút khỏi thỏa thuận tín dụng tiêu dùng?

Bạn có 14 ngày theo lịch kể từ ngày chấp nhận đề nghị để gửi lại mẫu đơn rút lại theo quy định trong hợp đồng. Đối với khoản vay được phân bổ mà yêu cầu giao ngay, thời hạn này có thể được rút ngắn, nhưng không bao giờ dưới ba ngày.

Lãi suất hàng năm (APR) và lãi suất cho vay có phải là cùng một thứ không?

Không. Lãi suất danh nghĩa chỉ bao gồm tiền lãi. Lãi suất hàng năm (APR) bao gồm tất cả các khoản phí bắt buộc, chẳng hạn như phí xử lý hoặc bảo hiểm bắt buộc. Bạn nên so sánh APR giữa hai ưu đãi.

Bạn có thể vay bao nhiêu tiền để mua nhà?

Điều này phụ thuộc vào thu nhập, các khoản nợ và thời hạn vay của bạn. Các ngân hàng áp dụng quy tắc HCSF: tỷ lệ nợ trên thu nhập tối đa là 35% thu nhập, bao gồm cả bảo hiểm, với thời hạn tối đa 25 năm, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Bạn có thể trả nợ khoản vay cá nhân trước hạn không?

Có, bất cứ lúc nào, toàn bộ hoặc một phần. Có thể áp dụng khoản bồi thường khi trả nợ sớm, trong giới hạn do luật định tùy thuộc vào loại tín dụng.

Bạn nên làm gì nếu không còn khả năng trả nợ?

Hãy liên hệ ngay với người cho vay để thương lượng điều chỉnh. Bạn cũng có thể yêu cầu thẩm phán cho một khoảng thời gian ân hạn hoặc, trong trường hợp nợ nần vượt quá hạn mức, nộp đơn miễn phí lên Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France).

Sources: Ministry of Economics and Finance, « Tout savoir sur le crédit à la consommation » (information sheet updated for the rules applicable from November 20, 2026); French Consumer Code; Haut Conseil de stabilité financière; Banque de France. This article is for educational purposes only and does not constitute personalized advice. A credit commits you and must be repaid: check your repayment capacity before you commit.